Djokovic égale le record de Steffi Graf avec 377 semaines au sommet Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Novak Djokovic va ajouter lundi prochain un nouveau record à son tableau de chasse. Le Serbe passe en effet cette semaine la 377e semaine de sa carrière à la 1re place mondiale, soit autant que le record absolu détenu par l'Allemande Steffi Graf. De retour au sommet depuis son 10e sacre à l'Open d'Australie, Novak Djokovic avait accédé pour la première fois au 1er rang du classement ATP le 4 juillet 2011, avec un premier règne de 54 semaines interrompu par Roger Federer après le sacre de ce dernier en 2012 à Wimbledon. Le Serbe de 35 ans avait dépassé le jeune retraité bâlois, qui aura passé au total 310 semaines à la 1re place mondiale (dont 237 d'affilée, un record qui tient encore), le 8 mars 2021. Tout en ayant été "freiné" par le gel du classement au début de la pandémie, effectif entre mars et août 2020. Steffi Graf a pour sa part mis dix ans, entre août 1987 et mars 1997 - date de l'avènement de Martina Hingis - pour accumuler 377 semaines à la 1re place mondiale. Derrière l'Allemande, qui avait mis fin à sa carrière à l'âge de 30 ans, et Novak Djokovic, deux autres femmes - Martina Navratilova (332 semaines) et Serena Williams (319) - ont fait mieux que Roger Federer. Alcaraz sur ses talons Novak Djokovic pourrait par ailleurs être rejoint lundi prochain en tête de la hiérarchie par Carlos Alcaraz, qui comptera le même nombre de points (6980) s'il s'impose cette semaine à Rio de Janeiro. Mais il occuperait alors seul ce fauteuil, grâce à un plus grand nombre de points cumulés dans les principaux tournois (Grand Chelem, Masters 1000, ATP Finals).

Une victoire de plus et un point de plus pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La fête continue pour Nico Hischier. Au lendemain de son 100e but en saison régulière, le Valaisan a encore connu les délices de la victoire avec New Jersey. Les Devils se sont imposés 4-2 face à Winnipeg pour cueillir un sixième succès de rang à domicile. Menés deux fois au score, ils ont forcé la décision en moins de deux minutes grâce à des réussites de Fabian Zetterlund pour le 2-2 de la 46e et de Miles Wood pour le 3-2 de la 47e. Nico Hischier a comptabilisé son 52e point de la saison. Le capitaine a délivré une passe décisive pour le 1-1 de Dawson Mercer de la 16e. Il devrait aisément battre son record personnel sur une saison qu'il avait porté à 60 points l'an dernier.

55 points pour Jayson Tatum au All-Star Game Jayson Tatum: l'homme du All-Star Game de Salt Lake City. Image: KEYSTONE/EPA/GEORGE FREY Portée par Jayson Tatum, la Team Giannis Antetokounmpo a enlevé le All-Star Game de Salt Lake City. Elle a battu la Team LeBron James 184-175. Sacré MVP du match, Jayson Tatum a inscrit 55 points pour battre dans une rencontre très ouverte le record d'Anthony Davis des 52 points marqués dans un All-Star Games. Le joueur de Boston a inscrit 27 de ses 55 points lors du troisième quarter. Damian Lillard, vainqueur du concours à 3 points la veille, s'est également illustré, en inscrivant 8 tirs derrière le cercle. C'est lui qui a marqué le panier de la victoire. LeBron James, qui a battu le record de 19 apparitions au All-Star Game et a été honoré à la mi-temps pour son récent record de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a marqué 13 points. Son temps de jeu fut limité à 14 minutes après s'être blessé à la main droite en effectuant un dunk. Pour sa part, Giannis Antetokounmpo a marqué le premier panier du match, puis a immédiatement quitté le parquet, pour ne pas aggraver sa blessure à son poignet droit, subie jeudi. "Je voulais y aller même pour 10 secondes", lâche le Grec.

Jo Rahm à nouveau no 1 mondial Jon Rahm: un Espagnol sur le toit du monde. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Jon Rahm est le nouveau no 1 mondial. L'Espagnol a détrôné l'Américain Scottie Scheffler à la faveur de sa victoire à Pacific Palisades. Jon Rahm a rendu dimanche une carte de 69, soit 2 coups sous le par, pour un total de 267 (-17). Cette dixième victoire sur le circuit américain de PGA Tour lui permet de retrouver cette place de no 1 qu'il avait abandonnée il y a onze mois. Tiger Woods a, pour sa part, pris la 45e place pour son grand retour aux affaires. "C'était certainement un peu plus difficile que je ne le laissais entendre", avoue l'homme aux 15 titres du Grand Chelem. Avec sa jambe et sa cheville droites qui rendent encore la marche problématique, le golfeur de 47 ans a rappelé qu'il ne pouvait qu'espérer jouer les quatre Majeurs, ainsi que "quelques autres" tournois dans l'année. "C'est tout, c'est tout ce que mon corps va me permettre de faire (...) C'est juste ma réalité", dit-il.

Alcaraz, impressionnant pour son retour, s'impose Image: KEYSTONE/EPA Pour son retour à la compétition après trois mois et demi d'absence à cause de blessures, Carlos Alcaraz (no 2 mondial) a remporté dimanche le tournoi sur terre battue de Buenos Aires. Il a battu de main de maître, dans une finale tournant parfois à la démonstration, Cameron Norrie (12e) 6-3, 7-5 en 1h33 min. Face au gaucher britannique, qui disputait sa deuxième finale cette année après celle perdue à Auckland le mois dernier, le jeune prodige espagnol de 19 ans a remporté le septième titre de sa carrière, à sa neuvième finale.

Le Servette FC revient indemne de Bâle Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Qui a dit que la VAR ne favorisait que les clubs alémaniques ? Le Servette FC a bénéficié d'un coup de main de la technologie pour revenir indemne de Bâle. Un penalty accordé au bout du temps additionnel pour un... bras de Fabian Frei et transformé par Chris Bedia a permis aux Genevois d'arracher le point du nul (2-2). Ils conservent, ainsi, leur matelas de quatre points sur leurs poursuivants dans la lutte pour la deuxième place. Après une très belle entame récompensée par l'ouverture du score d'Alexis Antunes à la 20e, les Grenat ont calé à la reprise. En l'espace de dix minutes, Zeki Amdouni, le meilleur homme du match, et Andi Zeqiri pouvaient battre Jérémy Frick pour donner l'avantage au FCB juste après l'heure de jeu. Avec leurs jambes peut-être un peu trop lourdes trois jours après le match européen en Turquie et leur mental toujours aussi friables, les Rhénans n'étaient toutefois à l'abri de rien. Pas de ce coup de poignard de la VAR qui leur a privé d'une victoire sans doute méritée. Dans l'autre match disputé à 16.30, le FC Zurich a remporté le 281e derby zurichois pour abandonner la "lanterne rouge" à Winterthour. Mené à la pause par des Grasshoppers qui souffrent de plus en plus de l'absence d'un bon gardien, le FCZ a renversé la table grâce à un doublé d'Aiyegun Tosin. Déjà auteur d'un triplé contre le Servette FC en novembre dernier, le Béninois symbolise le renouveau du Champion en titre.

Stefan Küng s'adjuge le contre-la-montre Image: KEYSTONE/EPA Stefan Küng est en forme en ce début de saison. Le Thurgovien s'est adjugé le contre-la-montre du Tour d'Algarve sur 24,4 km à Lagoa. Son dernier succès remontait au Chrono des Nations en octobre. Le rouleur de l'équipe Groupama a devancé de 4'' le Français Rémi Cavagna et surtout de 10'' Filippo Ganna, le détenteur du record du monde de l'heure. "Le parcours me convenait très bien. J'ai apprécié les changements de rythme, haut et bas, gauche et droite", a relevé le Thurgovien de 29 ans à l'heure de l'interview du vainqueur. "Je savais que ce serait très serré. Mais j'ai eu de la puissance jusqu'à la fin. Durant l'hiver, nous avons beaucoup travaillé ma position sur la machine", a-t-il complété. Küng s'était déjà imposé dans le contre-la-montre de Lagoa en 2019. Grâce à ce succès, Küng remonte à la 5e place du classement général à 26'' du vainqueur le Colombien Daniel Martinez (Ineos).

Bienne se régale, Kloten se répand Luca Hischier a ouvert le score pour le HC Bienne provoquant une avalanche de buts pour ses couleurs. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Au lendemain de son échec à domicile contre Ambri-Piotta, Bienne s'est rassuré en s'imposant 6-2 sur la glace de Kloten. Les Seelandais confortent leur deuxième place en National League. Tout s'est joué très vite dans cette partie dominicale. Après 133 secondes de jeu, les Biennois menaient déjà 2-0 grâce à des réussites de Luca Hischier et de Ramon Tanner. L'avalanche s'est poursuivie dans un premier tiers-temps synonyme de cauchemar pour les banlieusards zurichois. Un but de Toni Rajala et un doublé de Mike Künzle ont dessiné le score de 5-0 au terme du premier tiers-temps. Le portier finlandais Juha Metsola a laissé sa place après le 4-0 au jeune Timo Johner, qu'il remplacera ensuite au début de la deuxième période. De l'autre côté, le gardien Jeroen van Pottelberghe a livré la marchandise. Bienne n'avait plus remporté un premier tiers-temps sur le score de 5-0 depuis le 12 décembre 1989 lors d'un succès 12-2 contre Olten. De leur côté, les Zurichois ont fait une très mauvaise affaire en vue d'une qualification pour les pré-play-off. Avec 64 points, ils restent à la merci d'Ambri-Piotta et de Lausanne avec un nombre de matches supérieur.

Un "bon" point pour le FC St. Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC St. Gall n'a pas réussi le rebond espéré une semaine après sa lourde défaite à Berne (5-1). La formation de Peter Zeidler a été tenue en échec à domicile par le FC Lucerne. Ce point est toutefois un "bon" point. Les Saint-Gallois l'ont, en effet, arraché à dix contre onze sur un penalty de Matel Maglica à la 79e, leur second de l'après-midi après celui de l'ouverture du score de Jérémy Guillemenot à la 13e. Seulement, l'expulsion de Lawrence Ati Zigi à la 20e devait singulièrement compliquer la tâche de St. Gall. Le portier ghanéen s'est rendu coupable d'une main en dehors de sa surface. Avec cette supériorité numérique, les Lucernois ont logiquement pris les commandes du match avec des réussites de Martin Frydek à la 32e et de Nicky Beloko. Mais ils furent incapables de "tenir" ce résultat face à une équipe, il est vrai, toujours aussi généreuse.

Pogacar survole le Tour d'Andalousie Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Pedrosa Deuxième course et deuxième victoire ! Après avoir réussi sa rentrée en remportant la semi-classique de Jaén, Tadej Pogacar a gagné le Tour d'Andalousie dimanche en raflant trois des cinq étapes. Le Slovène, qui a atteint la barre des 50 succès dans sa jeune carrière samedi à seulement 24 ans, a parfaitement emmené son équipier de la formation UAE Alessandro Covi dans le final, mais ce dernier s'est fait doubler au dernier virage du sprint massif par le vétéran Omar Fraile (Ineos), vainqueur de la dernière étape. La formation UAE Emirates a régné presque sans partage tout au long de la semaine et posé sa griffe sur quatre des cinq étapes, entre Pogacar et Tim Wellens, vainqueur de la 4e vendredi. La plus longue étape (184,3 km) a été rythmée par une échappée : sept hommes, qui ne représentaient aucun danger au classement général, ont été rattrapés à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, avant la dernière petite difficulté du jour, l'alto de los Nuñez. Seul le Belge Dries de Bondt a résisté jusqu'à 8,5 km de la ligne, avant d'être avalé à son tour.

Mbappé et Messi sauvent la tête de Galtier Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Match de folie au Parc des Princes dont l'issue a permis à Christophe Galtier de sauver sa tête. L'entraîneur du PSG l'aurait perdu sans le génie de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Le Français et l'Argentin ont été les grands artisans du succès 4-3 du PSG face à Lille. Mbappé a tour d'abord signé le 3-3 à la 87e avant que Messi ne transforme à la 95e un coup franc qu'il avait lui-même provoqué. Battus lors de leurs trois derniers matches, les Parisiens ont été menés 3-2 après avoir pourtant inscrit les deux premiers buts de la partie, dont le premier par Mbappé fut fantastique. Mais toujours aussi incapables de défendre, ils n'ont cessé d'accuser des déséquilibres dans leur jeu qui pardonnent difficilement. Ce match va toutefois laisser des traces dans la mesure où Neymar, auteur du 2-0, a été évacué sur une civière à la 51e minute. La cheville droite du Brésilien a, à nouveau lâché. Sa présence le 8 mars à Munich pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions semble bien hypothétique.

Les slalomeurs suisses battus, Kristoffersen titré Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Les Suisses n'ont pas réussi leur slalom des Mondiaux de Courchevel. Ramon Zenhäusern a terminé 9e d'une course remportée par l'incroyable Norvégien Henrik Kristoffersen. Pas de miracle suisse en slalom. Il faudra encore attendre avant de trouver un successeur à Georg Schneider, sacré en 1950 à Aspen. Et les spécialistes helvétiques du virage court sont restés loin des métaux précieux. Celui qui s'en est le plus rapproché s'appelle Ramon Zenhäusern. Dernier vainqueur en Coupe du monde à Chamonix, le Haut-Valaisan n'a jamais trouvé les clefs sur une piste très exigeante, notamment dans un premier mur vertigineux. Même sur les parties planes où il a l'habitude d'exceller, le double mètre de Bürchen a laissé des miettes de temps pour finir 9e à 0''69. Même s'il peut s'estimer heureux d'intégrer le top 15, nul doute que Marc Rochat ne se réjouit pas de sa 14e place (à 0''88) dans une épreuve où seuls les trois premiers arborent un large sourire dans l'aire d'arrivée. Double vainqueur cette saison, Daniel Yule a déçu. Distancé en première manche, le skieur du Val Ferret n'a pas pu réaliser une remontée digne des meilleurs pour finalement échouer à la 24e place à 1''77. Cité parmi les favoris, Loïc Meillard a connu une grosse désillusion lors de la première manche. Parti avec le dossard 1, le Valaisan d'origine neuchâteloise a passé deux portes avant de commettre une erreur rédhibitoire sur le ski intérieur. Frustrant, mais Meillard peut se consoler avec l'argent du géant. Tout en haut du classement, on retrouve Henrik Kristoffersen. 16e du tracé initial, le Norvégien s'est fait l'auteur d'une incroyable remontada. Mais comme il n'était qu'à 0''91 de Manuel Feller, l'homme aux trente victoires en Coupe du monde savait qu'il pouvait y arriver. Le Viking décroche sa troisième médaille mondiale, son deuxième titre après l'argent en géant en 2019. Derrière le Scandinave qui ramène la neuvième médaille pour son pays, l'autre histoire magnifique s'appelle AJ Ginnis. Le Grec, 2e à Chamonix, a confirmé en se parant de métal pour un pays qui n'a pas pour habitude de produire des champions de ski. Le bronze est finalement allé à l'Italien Alex Vinatzer à 0''38.

Jason Joseph meilleur performer européen du 60 m haies Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jason Joseph a battu le record de Suisse du 60 m haies lors des séries des Championnats de Suisse en salle de St. Gall. Le Bâlois a couru en 7''45. Il a amélioré le précédent record de 0''03. Avec ce chrono, il est désormais le meilleur performer européen de la saison. Avec ce record, Jason Joseph fait le plein de confiance à deux semaines des Championnats d'Europe d'Istanbul où il tentera de remporter, à 24 ans, sa première médaille dans une grande compétition après ses titres européens en M20 et en M23 sur 110 m haies.

Slalom messieurs: les Suisses en retrait, Feller mène Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La première manche du slalom messieurs des Mondiaux de Courchevel ne s'est pas passée de la meilleure des façons pour les Suisses. Ramon Zenhäusern est 12e à 0''81 de Manuel Feller. Ce n'était pas le scénario imaginé par Swiss-Ski. Dossards 1, 2 et 3, Loïc Meillard, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern ont connu des fortunes diverses. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a eu droit à cinq secondes de course pour sortir après une faute sur le ski intérieur. Peut-être refroidi par cette mésaventure, Daniel Yule n'a clairement pas pris les risques nécessaires. Dans l'aire d'arrivée, le skieur du Val Ferret a pesté contre lui-même. Il occupe le 21e rang provisoire à 1''37 de la tête. Dernier vainqueur en Coupe du monde à Chamonix, Ramon Zenhäusern s'en est mieux sorti que ses copains d'équipe. Mais il a manqué un peu de folie pour se classer tout devant. Avec ses 81 centièmes de retard, le Haut-Valaisan peut malgré tout espérer ramener quelque chose, mais il faudra tout donner au vu de la densité devant lui. Quatrième Helvète au départ, Marc Rochat a réalisé une manche correcte. Avec ses 0''88 de retard, le Vaudois pointe au 15e rang. Au sommet de la hiérarchie, on retrouve donc Manuel Feller. L'Autrichien devance de 0''13 le fantastique Norvégien Lucas Braathen, qui a subi une opération de l'appendicite il y a deux semaines, à égalité avec le Grec AJ Ginnis. L'Allemand Linus Strasser suit à 0''14. La deuxième manche aura lieu à 13h30 pour une lutte acharnée avec 18 (!) coureurs dans la même seconde.