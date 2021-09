Djokovic en finale de l'US Open +++ Pelé se remet gentiment

Par superstition, le père de Fernandez n'assistera pas à la finale Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Jorge Fernandez n'assistera pas à la finale de l'US Open qui opposera sa fille Leylah, dont il est aussi l'entraîneur, à Emma Raducanu samedi à New York. Superstitieux, il craint de perturber des habitudes qui ont bien fonctionné jusque-là. "Non, je ne serai pas à là. Je suis extrêmement superstitieux. Ma fille l'est aussi", a expliqué lors d'une conférence téléphonique cet ancien joueur de foot professionnel équatorien, qui a pris en mains la carrière tennistique de sa fille alors qu'elle avait sept ans, sans connaître grand-chose à ce sport. "On n'y touche pas" "J'utilise le même shampoing le jour du match, je porte le même jean, les mêmes chaussettes et les mêmes sous-vêtements. Ce n'est pas nouveau. Vous faites vos lacets d'une certaine manière. Leylah et moi, quand on a trouvé quelque chose qui marche, on n'y touche pas", a déclaré Jorge Fernandez, qui regardera sa fille jouer depuis chez lui en Floride, comme il le fait depuis le début du tournoi. Jorge Fernandez sait que Leylah (19 ans) aura fort à faire face à Emma Raducanu (18 ans). "Elle va jouer contre une autre guerrière. Je ne pense pas que l'âge ou le classement devraient avoir de l'importance. Il s'agit d'une finale. Il faut tout donner, il faut faire en sorte que, quelle que soit la façon dont ça se termine, il n'y ait pas de regrets", a-t-il dit. Le souvenir d'Acapulco Il se souvient avec aigreur de la dernière fois où il était présent en tribunes pour une finale impliquant sa fille. "C'était à Acapulco l'an passé et elle avait perdu. Je me suis détesté pendant deux bons mois après. Les gens me disaient: +Allez, c'est juste un match, elle est allée en finale". Mais au fond de moi, c'était +Non, je n'aurais pas dû venir. Je n'aurais pas dû être là+." "C'est vraiment une question de superstition. Elle sait que je la soutiens de loin. Je suis dans son coeur et elle est dans le mien. Tous ceux qui l'ont vue dans le stade, c'est fantastique. Mais je vais la regarder de l'autre côté de ma table de la cuisine, là où nous dînons habituellement, et nous allons nous en sortir", a-t-il conclu.

Pelé se remet "de manière satisfaisante" Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Pelé (80 ans) se trouvait toujours vendredi dans une unité de soins intensifs à Sao Paulo. Mais la légende brésilienne se remet "de manière satisfaisante" de l'ablation d'une tumeur "suspecte" au côlon samedi dernier. "Le patient Edson Arantes do Nascimento se rétablit de manière satisfaisante, il est conscient, parle normalement et maintient des signes vitaux normaux", a indiqué vendredi dans un communiqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. La tumeur a été découverte durant des examens de routine, avait expliqué lundi l'hôpital, où "le Roi" Pelé se trouve depuis le 31 août. Dans ce précédent rapport médical, un transfert en chambre dès mardi dernier avait été évoqué. Cependant, le triple champion du monde (1958, 1962, 1970) reste dans une unité de soins intensifs. "Je récupère bien", avait déclaré Pelé mercredi sur les réseaux sociaux, dans un message de condoléances envoyé au chanteur brésilien Roberto Carlos qui a perdu l'un de ses enfants, victime d'un cancer.

Djokovic rejoint Medvedev en finale Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Novak Djokovic jouera sa quatrième finale de Grand Chelem de l'année dimanche à l'US Open. Sacré à Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon, le Serbe s'est imposé 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 en 3h33' devant Alexander Zverev pour se retrouver à un succès d'un Grand Chelem calendaire. Le seul joueur susceptible désormais de le priver de ce sacre historique, qui lui permettrait de dépasser Roger Federer et Rafael Nadal avec un 21e trophée majeur, est Daniil Medvedev. Novak Djokovic mène 5-3 dans son face-à-face avec le Russe, qu'il avait dominé 7-5 6-2 6-2 en finale de l'Open d'Australie en février. Alexander Zverev, qui avait privé le Serbe d'un "Golden Slam" en le battant en demi-finale des JO de Tokyo, n'est cette fois-ci pas parvenu à stopper la marche en avant du Serbe. L'Allemand a trouvé les ressources pour recoller à deux sets partout mais il n'a rien pu faire dans la cinquième manche, perdant les cinq premiers jeux.

Medvedev domine Auger-Aliassime en trois sets Daniil Medvedev disputera dimanche sa 3e finale de Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Daniil Medvedev (no 2) est le premier finaliste du simple messieurs à l'US Open. Le Russe de 25 ans se frottera Novak Djokovic (no 1), qui vise le Grand Chelem calendaire, ou à Alexander Zverev (no 4) dimanche dès 22h15. Homme à battre dans le bas du tableau, Daniil Medvedev n'a eu besoin que de trois sets et 2h03' pour vaincre la résistance de Felix Auger-Aliassime (no 12). Il s'est imposé 6-4 7-5 6-2 devant le Canadien de 21 ans, trop fébrile sur les points importants pour sa première demi-finale dans un Majeur. Felix Auger-Aliassime a pourtant eu sa chance vendredi, se procurant deux balles d'égalisation à un set partout à 5-3 sur son propre engagement. Mais Daniil Medvedev les a effacées, remportant les cinq derniers jeux de la deuxième manche - et 15 des 17 derniers points ! - pour prendre définitivement l'ascendant. Une 3e opportunité Le Russe de 25 ans disputera dimanche sa troisième finale de Grand Chelem, après celles perdues en 2019 à Flushing Meadows en cinq sets face à Rafael Nadal puis en février dernier à Melbourne face à Novak Djokovic. Il avait alors été nettement dominé (7-5 6-2 6-2) par le Serbe pour leur dernier duel en date. Daniil Medvedev a néanmoins battu Novak Djokovic à trois reprises en huit affrontements, son dernier succès remontant au Masters 2020 à Londres où il avait cueilli le titre. Le Moscovite est par ailleurs mené 5-4 dans son face-à-face avec Alexander Zverev, face à qui il reste toutefois sur trois succès consécutifs.

Kym et Scilipoti stoppés en demi-finales Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La journée de vendredi a été fatale aux deux derniers représentants de Swiss Tennis à l'US Open. Jérôme Kym (ATP 1087) et Sebastianna Scilipoti (WTA 726) ont tous deux connu l'élimination en demi-finales des tableaux juniors. Tombeur du champion junior de Wimbledon Samir Banerjee jeudi soir en quart de finale, Jérôme Kym (18 ans) a été battu 3-6 7-6 (7/4) 6-4 en 2h22' par l'Espagnol Daniel Rincon (ATP 1215). Sebastianna Scilipoti (18 ans elle aussi) s'est quant à elle lourdement inclinée - 6-1 6-2 en 52' - devant la Bélarusse Kristina Dmitruk. Jérôme Kym a manqué le coche dans le deuxième set, où il a servi pour le titre à 6-5. L'Argovien a trouvé les ressources pour écarter sept balles d'égalisation à une manche partout (dont cinq à 3-5 à la relance) mais a cédé sur la huitième. Il a en revanche été dominé dans le set décisif, concédant les quatre premiers jeux avant de recoller en vain à 3-4. Sebastianna Scilipoti n'avait quant à elle aucun regret à avoir au terme de sa demi-finale. Cette lourde défaite ne ternira pas l'excellent bilan que peut tirer l'espoir genevoise, qui avait atteint le 3e tour à Roland-Garros mais avait échoué d'entrée à Wimbledon. Elle a notamment sorti jeudi soir en quart de finale la Philippine Alexandra Eala (WTA 513), tête de série no 2.

Lausanne défait à Bienne, Sprunger sauve Fribourg Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Lausanne a commencé sa saison de National League par une défaite. A Bienne, les Vaudois ont été battus 3-2, alors que Fribourg a cravaché pour écarter Rapperswil 3-1. L'agitation en coulisses n'a pas aidé le club lausannois à retrouver la paix intérieure malgré une rencontre équilibrée. Mais une belle action du nouveau Finlandais Jere Sallinen au cours du troisième tiers a fait pencher la balance du côté seelandais. Le match a démarré par une domination biennoise. Les joueurs d'Antti Törmänen ont réussi à prendre deux buts d'avance grâce à un missile de Rajala (11e) et un habile backend de Brunner (18e). Mais les Vaudois ont relevé la tête lors d'un tiers médian nettement mieux maîtrisé. Les Lions ont tout d'abord profité d'une situation spéciale pour réduire la marque par le Slovaque Martin Gernat (22e), puis le Tchèque Jiri Sekac (33e) a joliment dévié une belle passe d'Emmerton à la suite d'une belle entrée de zone des hommes de John Fust. Puis Sallinen a surgi pour battre Stephan et les Biennois enchaînent une deuxième victoire après celle décrochée en Ajoie. Langnau et Ambri gagnent A Fribourg, on aime dire que la réponse à chaque question compliquée se nomme Julien Sprunger. Rejoint par Rapperswil en fin de partie (58e), Gottéron a pu compter sur son éternel capitaine pour reprendre l'avantage et finalement s'imposer 3-1 à domicile. A St-Léonard, ce sont d'ailleurs les Fribourgeois de l'équipe (Marchon, Sprunger et Schmid) qui ont permis aux Dragons de l'emporter au terme d'une partie que les Fribourgeois n'ont pas toujours dominée. Rappi pouvant même se sentir lésé avant l'égalisation d'Eggenberger. Vainqueur de Rapperswil (2-0) mercredi pour la première de Chris McSorley sur le banc tessinois en championnat, Lugano n'a pas connu la même réussite devant Langnau. Sur leur glace, les Bianconeri ont été surpris par d'opportunistes Emmentalois qui l'ont emporté 4-1 au Tessin. Un but du jeune Salzgeber (18e), puis une réussite d'Olofsson à la 22e ont mis Chiesa & Cie dans une situation inconfortable. Pesonen puis Olofsson ont prouvé que les étrangers de Langnau avaient un petit quelque chose. Dans la capitale, Zoug a gâché la fête de Beat Gerber, désormais joueur le plus capé de National League avec ses 1168 parties. Parce que même avec le soutien de plus de 12'500 fans et deux buts de Conacher, les Ours ont dû se rendre compte de la puissance du champion. Lander, Simion, Senteler et Martschini ont inscrit les buts zougois pour un succès 4-3. Dans le dernier match, Ambri est allé gratter deux points fort de son succès 2-1 ap au Hallenstadion. C'est le Canadien Brendan Kozun qui a marqué le but décisif.

Bottas partira en tête de la course sprint qualificative Valtteri Bottas le plus rapide Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Valtteri Bottas (Mercedes) a dominé les qualifications. Le Finlandais partira samedi en tête devant son équipier Lewis Hamilton (Mercedes) lors de la course sprint qualificative du GP d'Italie. Max Verstappen (Red Bull), en tête du championnat du monde et Lando Norris (McLaren), ont pris les troisième et quatrième temps. Mais rien n'est encore fait pour la pole position du Grand Prix dimanche, qui se jouera lors de la course sprint qualificative, samedi à 16h30. Verstappen compte avant cette manche trois points d'avance sur Hamilton au championnat du monde. C'est la deuxième fois de la saison, après Silverstone en juillet, que la F1 teste ce format de course sprint qualificative d'une demi-heure environ, qui définit la grille de dimanche et qui offre des points aux trois premiers (3, 2 et 1).

Lyon avec Shaqiri contre Strasbourg Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Olympique Lyonnais recevra Strasbourg dimanche soir (20h45) avec Xherdan Shaqiri, annonce "L'Equipe" sur son site. Arrivé tardivement dans la capitale des Gaules en provenance de Liverpool, l'international helvétique n'avait pas pu disputer les trois matches de l'équipe de Suisse contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande du Nord. Débarqué à court de forme au camp d'entraînement de la sélection helvétique, il était rentré rapidement dans son nouveau club pour parfaire sa condition physique. Il est désormais prêt selon l'entraîneur Peter Bosz. Après quatre journées, Lyon occupe la 9e place du classement avec 5 points. Strasbourg compte une unité de moins.

Breel Embolo proche d'un retour Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Breel Embolo est proche de sa première apparition de la saison avec le Borussia Mönchengladbach. L'attaquant bâlois fait partie du cadre retenu pour affronter dimanche à domicile Arminia Bielefeld. Embolo n'a pas manqué seulement à Mönchengladbach. En raison de sa blessure musculaire à la cuisse subie à l'Euro, il a dû renoncer aux trois derniers matches de l'équipe de Suisse. Il s'était présenté à la fin août au camp de la sélection helvétique, mais il était vite reparti en direction de son club pour se préparer.

La FIFA ouvre une nouvelle guerre du foot Le Stade Al Janoub qui accueillera des matches de la Coupe du monde 2022. Image: KEYSTONE/AP/HASSAN AMMAR En voulant doubler la fréquence de ses Coupes du monde, de quatre à deux ans, la FIFA jette le football dans une nouvelle bataille, au risque du divorce avec les clubs et ligues européennes. Déjà émise en vain dans les années 1990, l'idée d'un Mondial biennal a été ressuscitée début mars par Arsène Wenger, le directeur du développement au sein de la FIFA, en première ligne cette semaine pour défendre cette proposition. Mais personne ne croit à l'initiative isolée: fin mai, l'instance mondiale a engagé une "étude de faisabilité" suggérée par la fédération saoudienne, proche du président de la FIFA Gianni Infantino. Et le dirigeant italo-suisse s'est dit ouvert à "tout" pour réformer le calendrier, en se posant en unique rempart face aux inégalités dans le football. Une phase finale chaque été Politiquement, c'est le principal argument de la FIFA: un Mondial tous les deux ans, c'est plus de revenus redistribués en particulier aux fédérations africaines, asiatiques ou sud-américaines, plus dépendantes de cette manne que le prospère football européen. Selon Arsène Wenger, l'idée serait d'avoir une phase finale chaque été à partir de 2025-2026, alternant Coupes du monde et tournois continentaux comme l'Euro et la Copa America, tout en regroupant les qualifications sur le seul mois d'octobre, ou en octobre et mars. Il balaie le risque d'épuiser un peu plus les internationaux, puisqu'ils subiraient moins de longs déplacements et bénéficieraient de "25 jours au minimum" de repos après leurs compétitions estivales en sélection. Hostilité en Europe Si le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a condamné cette proposition dès la mi-juin, la jugeant "impossible" dans une interview à l'AFP, le débat s'est surtout engagé cette semaine, augurant de mois agités avant une "décision" promise d'ici "la fin d'année" par Gianni Infantino. Lundi, M. Ceferin a assuré qu'un Mondial tous les deux ans "diluerait" ce "joyau" du football, dont l'attrait sans égal repose sur son rythme quadriennal immuable depuis 1930 chez les hommes et 1991 chez les femmes. L'Association européenne des clubs (ECA) a estimé de son côté qu'il n'y avait "pas la place" dans le calendrier actuel pour une phase finale chaque année, précisant n'avoir pas reçu "la moindre proposition" concrète de la FIFA pour en discuter. Enfin, le Forum mondial des Ligues (WLF) a promis mercredi de "s'opposer" à un tel projet, qui sert les "intérêts court-termistes" de la FIFA au détriment de "l'économie du football et de la santé des joueurs". Majorité silencieuse ? Mal partie dans la bataille de l'opinion, la FIFA a riposté en conviant jeudi à Doha une brochette d'anciens joueurs et entraîneurs, ambassadeurs de l'instance, venus vanter ce Mondial biennal. "On était tous d'accord", a affirmé à la presse le Danois Peter Schmeichel, pendant que le Brésilien Ronaldo assurait que "si quelqu'un demande" leur avis à Messi et Cristiano Ronaldo, "ils diront oui". Surtout, quelles que soient les réactions, la FIFA détient la clé de la décision finale: elle reviendra soit à son exécutif soit à son Congrès, selon les changements de statuts nécessaires à la faire adopter, et les adversaires déclarés du projet y sont pour l'heure en minorité.

Jooris et Ugazzi à Genève-Servette Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Alors qu'il a déjà disputé un match de National League, Genève-Servette annonce deux nouvelles arrivées dans son contingent. L'attaquant de Lausanne, Josh Jooris débarque jusqu'à la fin de la saison. Le club des Vernets a également engagé pour quelques semaines le jeune défenseur de Lugano Nicolo Ugazzi, venu prêter main-forte à un compartiment décimé par les blessures. Jooris, un centre canadien à licence suisse a été transféré de Lausanne. Il a signé une entente jusqu’au terme de la présente saison. Josh Jooris possède une belle fiche dans le monde du hockey sur glace. Après avoir disputé 222 matchfs de NHL (23 buts, 32 assists) et 177 rencontres d’AHL (20 buts, 29 assists), le centre arrive en Suisse en 2019. En 84 parties avec le LHC, il s’est fait l’auteur de 45 points (16 buts, 29 assists).

L'Argentine s'impose avec un triplé de Messi Image: KEYSTONE/EPA Un triplé de Lionel Messi a permis à l'Argentine de battre à plate couture la Bolivie (3-0) en match de qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Le Brésil a pour sa part dominé le Pérou 2-0. Face à une laborieuse Bolivie, Lionel Messi a marqué aux 14e, 64e et 88e minutes. La star du PSG a ainsi mis en liesse les 25'000 spectateurs d'un stade Monumental de Buenos Aires ouvert au public pour la première fois depuis le début de la pandémie. Messi a, surtout, pu battre le record des buts en sélection en Amérique du Sud. Avec désormais 79 buts inscrits sous le maillot de l'Albiceleste, il améliore le record du légendaire Brésilien Pelé, qui était de 77 buts. "J'ai attendu ça longtemps. Maintenant je peux en profiter, c'est un moment unique après avoir attendu si longtemps, je suis très heureux", a déclaré le buteur, dont c'était la 153e sélection, comblé par l'émotion au point de fondre en larmes. Neymar s'illustre aussi Avec 18 points, l'Argentine est deuxième du classement de la zone AmSud derrière le Brésil, vainqueur 2-0 à Recife face au Pérou. Avec un but et une passe décisive de Neymar, le Brésil a obtenu son huitième succès en autant de rencontres, quatre jours après le choc avorté contre Argentine. "Ney" a inscrit son 69e but en 113 matches, à huit longueurs du record brésilien de Pelé. Lors de la célébration, le numéro 10 de la Seleçao a levé son maillot, montrant ses abdominaux saillants pour faire taire les critiques sur son supposé embonpoint, alors qu'il vient juste de redémarrer sa saison avec le PSG. Plus en jambes que lors de la victoire poussive de la semaine dernière face au Chili (2-0), la superstar a également délivré une passe décisive pour Everton Ribeiro. Mais malgré ces statistiques avantageuses, Neymar était encore loin de son meilleur niveau, avec de nombreuses passes ratées.

Deux juniors suisses en demi-finales Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les juniors suisses sont à la fête à l'US Open. Jérôme Kym et Sebastianna Scilipoti se sont en effet tous deux qualifiés pour les demi-finales jeudi. Jérôme Kym, qui s'entraîne à Kitzbühek sous la férule de l'Autrichien Markus Hipfl, s'est imposé 4-6 6-3 6-4 en quart de finale devant l'Américain Samir Banerjee. Il a tremblé au moment de conclure face à l'Américain, tête de série no 2 et titré à Wimbledon cet été, concédant son service alors qu'il menait 5-2. Auteur de 16 aces dans cette partie, l'Argovien de 18 ans a en revanche su maîtriser ses nerfs à 5-4, convertissant sa première balle de match après 1h59' de jeu. Il se mesurera vendredi en demi-finale à l'Espagnol Daniel Rincon, tête de série no 3. Scilipoti pas surprise Sebastianna Scilipoti a elle aussi pris la mesure de la tête de série no 2 du tableau jeudi. La Genevoise de 18 ans a dominé en quart de finale la favorite philippine Alexandrea Eala 7-5 6-3 en 1h42', réussissant sept breaks dans cette partie. "Beaucoup de choses peuvent se passer en tennis. Leylah Fernandez a bien battu Aryna Sabalenka, qui était pourtant no 2 sur le papier", a relevé Sebastianna Scilipoti, pas trop surprise par son exploit. Elle se frottera en demi-finale à la Bélarusse Kristina Dmitruk, tête de série no 6.

Improbable finale chez les dames à New York Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Le rêve se poursuit pour Emma Raducanu (WTA 150) comme pour Leylah Fernandez (WTA 73). Les deux "teenagers" seront en effet opposées samedi en finale de l'US Open! Emma Raducanu (18 ans) est devenue la première joueuse de l'histoire issue des qualifications à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem. La Britannique, tombeuse de Belinda Bencic (no 11) en quart, s'est imposée 6-1 6-4 devant la Grecque Maria Sakkari (no 17) dans la deuxième demi-finale. Autre sensation du tournoi, Leylah Fernandez (19 ans) a pour sa part signé un nouvel exploit. Après avoir écarté successivement Naomi Osaka (no 3), Angelique Kerber (no 16) et Elina Svitolina (no 5), la gauchère canadienne s'est offert le scalp d'Aryna Sabalenka (no 2). Elle a battu la Bélarusse 7-6 (7/3) 4-6 6-4.