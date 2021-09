Djokovic file en quarts ++ Medvedev en demies

En demi-finales, le Russe jouera contre le gagnant du match entre Félix Auger-Aliassime (CAN) et Carlos Alcaraz (ESP). Il s'annonce comme un grand obstacle dans la quête du Graal de Novak Djokovic à Big Apple.

Malgré les sept rencontres accumulées avant ce quart de finale, van de Zandschulp (ATP 117) avait encore du ressort. Le public ne donnait pas cher de sa peau après les deux premières manches, mais le Néerlandais s'est soudain enhardi et a poussé Medvedev, no 2 mondial, à commettre des fautes. Le Russe a toutefois repris la main en s'appuyant notamment sur son premier service.

Opposés à la 112e nation au classement Fifa, les Portugais se sont mis à l'abri dès la première période grâce à des buts de Bernardo Silva (26e) et André Silva (31e). Lors du second acte, Diogo Jota a scellé le score de la rencontre avec une nouvelle réalisation (75e).

En 13 GP en 2021, Tsunoda a pour meilleur résultat une 6e place en Hongrie et pour meilleures qualifications deux 7e places en Azerbaïdjan et en Autriche. Il s'est aussi fait remarquer par ses éclats de voix lors de ses communications radio avec son équipe.

La saison 2022 devrait en effet être importante pour les équipes les plus modestes, comme AlphaTauri, face aux constructeurs Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren ou encore Alpine, avec l'introduction de nouvelles monoplaces censées être plus proches en performances.

Au terme d'une rencontre qui a duré 3h29, Maria Sakkari (tête de série no 17) s'est imposée 6-7 (2/7) 7-6 (8/6) 6-3 face à la lauréate de l'édition 2019 de l'US Open, qui était tête de série no 6. La Canadienne (21 ans) a connu des difficultés physiques dans la manche décisive, ce qui a permis à son adversaire de conclure.

Première incohérence: comment l'Argentine a-t-elle pu sélectionner quatre joueurs évoluant en Premier League alors que neuf Brésiliens jouant en Angleterre n'ont pas été libérés? De ces quatre joueurs, trois ont commencé la rencontre: les milieux Giovanni Lo Celso et Cristian Romero et le gardien Emiliano Martinez.

Djokovic au rendez-vous des quarts

Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY

Novak Djokovic n'est plus qu'à trois victoires d'un Grand Chelem calendaire historique. Mais il a encore souffert, lundi contre Jenson Brooksby, pour avancer en quarts de finale de l'US Open.

Le no 1 mondial s'est imposé 1-6 6-3 6-2 6-2 en presque trois heures aux dépens de son jeune (20 ans) et insouciant adversaire. Le style baroque et la puissance en coup droit de l'Américain (ATP 99) lui ont posé énormément de problèmes pendant un set et demi.

41 fautes directes

Novak Djokovic est ainsi passé totalement à côté de son entame, avec une pelletée d'erreurs directes (41 au total), et s'est fait punir. "Je dois dire que ce n'était pas un super départ. Jenson était gonflé à bloc. Il avait un plan de jeu clair. Il exécutait formidablement ses coups. J'étais sur les talons", a-t-il reconnu.

Le Serbe a réagi dans la deuxième manche, qui a atteint des sommets d'intensité dans le jeu. Vingt minutes durant, les deux joueurs se sont rendu coup pour coup, avec une violence parfois inouïe, offrant une succession de points exceptionnels accueillis par les vivats du Arthur Ashe.

Un vent de sidération a même soufflé quand Jenson Brooksby a réussi à effacer son break de retard sur sa sixième opportunité pour revenir à 3-2. Mais, mieux que personne sur la planète tennis, Novak Djokovic sait se reconcentrer et se remettre dans un match au milieu des ouragans contraires.

Et après une autre grosse bataille, marquée par d'incessants "et d'épuisants" rallyes selon son aveu, le Serbe a repris les devants. Après une rapide pause vestiaire et l'absorption d'un comprimé donné par un médecin, il a encore su élever son niveau de jeu et ce jusqu'à en finir en presque trois heures.

Place à Berrettini

Toujours en quête de son meilleur tennis et donnant l'impression de surtout lutter avec lui-même depuis le début du tournoi, Novak Djokovic ne pourra sans doute pas se permettre les mêmes errements dans ses trois derniers matches. Sa tâche sera bien plus délicate, la pression se faisant en outre de plus en plus intense.

Nole devra tout d'abord se mesurer en quarts de finale à Matteo Berrettini (no 6), avec qui il sait ce qui l'attend puisqu'il a battu l'Italien en finale de Wimbledon (6-7 6-4 6-4 6-3). L'impressionnant Alexander Zverev (no 4), qui a cueilli son 15e succès d'affilée pour se hisser en quarts, devrait ensuite se dresser sur sa route.