Djokovic impitoyable ++ Cavendish chez Astana

Djokovic lâche sept jeux au 1er tour Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Novak Djokovic (no 4) a entamé de manière idéale sa quête d'un 10e titre à l'Open d'Australie. L'homme aux 21 trophées majeurs a mis 2h02' pour se débarrasser de Roberto Carballes Baena (ATP 75) mardi au 1er tour. Le Serbe s'est imposé 6-3 6-4 6-0 devant l'Espagnol pour cueillir son 83e succès dans le cadre de cette première levée du Grand Chelem, le premier depuis sa finale gagnée en 2021 face à Daniil Medvedev. Pour mémoire, il avait été privé de l'édition 2022 après avoir été expulsé du territoire en raison de son statut vaccinal. Novak Djokovic a rendu une copie d'excellente facture, signant notamment un troisième set parfait. Le grand favori du tournoi ne s'est jamais retrouvé en danger sur son engagement face à Roberto Carballes Baena, qui n'a gagné que 15 points à la relance et ne s'est pas procuré la moindre balle de break. Et, plus important peut-être, Nole n'a pas semblé souffrir de sa cuisse gauche. Sacré dans le Masters ATP de Turin l'automne dernier puis à Adelaide le 8 janvier, le Serbe tentera de décrocher au 2e tour - face à Enzo Couacaud ou à Hugo Dellien - sa 12e victoire de suite sur le circuit. Si l'on exclut la Laver Cup, il a remporté 31 des 32 matches qu'il a joués depuis son élimination subie en quart de finale à Roland-Garros e juin dernier face à Rafael Nadal.

Mark Cavendish signe chez Astana pour 2023 Image: KEYSTONE/EPA Mark Cavendish (37 ans) a signé un contrat d'un an avec la formation kazakhe Astana. Le Britannique tentera cet été de devenir le seul recordman des victoires d'étape sur le Tour de France. "Je suis vraiment excité par cette aventure, ma faim de victoires reste toujours aussi grande", a déclaré le sprinter de l'île de Man. "J'ai une longue carrière derrière moi, mais la joie de monter sur le vélo demeure bien présente", a-t-il encore affirmé. Cavendish n'avait pas vu son contrat être renouvelé chez Quick Step à fin 2022. Il devait initialement s'engager avec l'équipe française B & B Hotels, qui a finalement disparu du paysage faute de moyens. Mark Cavendish compte 34 victoires d'étape sur le Tour de France, un record qu'il partage avec le légendaire belge Eddy Merckx. Le Britannique a aussi notamment été champion du monde sur route en 2011 et a gagné Milan - San Remo en 2009. Il a également remporté 16 étapes sur le Tour d'Italie et 3 sur celui d'Espagne.

Mattia Croci-Torti prolonge jusqu'en 2025 à Lugano Mattia Croci-Torti a la confiance des dirigeants de Lugano Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Mattia Croci-Torti (40 ans) a prolongé son contrat d'entraîneur du FC Lugano jusqu'au 30 juin 2025. Le technicien occupe le poste depuis le 21 septembre 2021. Sous sa direction, le club du Cornaredo a obtenu de bons résultats. Il a notamment gagné la Coupe de Suisse en mai dernier en battant Saint-Gall 4-1 en finale. Mattia Croci-Torti a aussi été confirmé en raison de sa capacité à faire progresser le groupe mis à sa disposition, ainsi notamment que les jeunes.

Golubic battue d'entrée à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Viktorija Golubic (WTA 83) n'y arrive toujours pas à Melbourne. La Zurichoise a été sortie dès le 1er tour pour la septième fois en sept apparitions dans le tableau final de l'Open d'Australie, s'inclinant 6-3 6-4 devant la Croate Petra Martic (WTA 37). La vice-championne olympique 2021 de double a pourtant eu sa chance dans cette partie, menant 3-1 service à suivre dans la seconde manche. Elle a même manqué deux balles de 4-1 sur son engagement, avant de perdre cinq des six derniers jeux face à une joueuse qui avait atteint la 14e place mondiale en janvier 2020. Ce match, entamé plus tard que prévu en raison d'une suspension des rencontres due à la chaleur, a été interrompu par... la pluie alors que Viktorija Golubic était menée 6-3 5-3. L'interruption de plus de deux heures n'a rien changé pour la Zurichoise, même si elle a effacé une balle de match sur son service à la reprise. Quart de finaliste sur le gazon de Wimbledon en 2021, Viktorija Golubic est donc toujours en quête d'un premier succès à l'Open d'Australie. La Zurichoise n'a d'ailleurs jamais gagné le moindre match dans un Majeur sur dur: elle a été battue six fois sur six au 1er tour à l'US Open...

Bencic maîtrise son sujet au 1er tour Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Belinda Bencic a pleinement maîtrisé son sujet pour son 1er tour à l'Open d'Australie. La tête de série no 12 du tableau a écrasé la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 91) 6-1 6-2 en 67 minutes mardi sous le toit de la Margaret Court Arena. Sacrée samedi à Adelaide, Belinda Bencic a enchaîné un cinquième succès consécutif, le 10e dans ses 11 derniers matches si l'on remonte à la phase finale de la Billie Jean King Cup remportée par la Suisse en novembre à Glasgow. Elle se frottera à une Américaine, Claire Liu (WTA 62) ou Madison Brengle (WTA 72), au 2e tour. La championne olympique de Tokyo 2021 s'est imposée d'entrée en patronne face à Viktoriya Tomova, qu'elle affrontait pour la première fois. Elle a donné le ton en arrachant le break au terme d'un premier jeu qui a duré près de dix minutes et dans lequel elle a exploité la moindre balle courte. Belinda Bencic, qui n'a jamais dépassé le stade des 8es de finale à Melbourne, a signé le break à cinq reprises au total face à la Bulgare. Auteure de 27 coups gagnants pour 12 seulement 12 fautes directes, elle s'est qui plus est montrée impériale sur son engagement, ne perdant que 7 points en 7 jeux de service.

Zverev renoue avec la victoire Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Alexander Zverev (no 12) a signé mardi sa première victoire depuis Roland-Garros. Le champion olympique de Tokyo a toutefois dû batailler durant cinq sets pour vaincre Juan Pablo Varillas (ATP 103) au 1er tour de l'Open d'Australie. L'Allemand s'est imposé 4-6 6-1 5-7 7-6 (7/3) 6-4 après 4h06' face au "lucky loser" péruvien, qui avait été repêché après avoir échoué au dernier tour des qualifications. Mené 4-5 et 5-6 dans le quatrième set, il a su serrer sa garde dans le "money time" pour s'éviter toute mauvaise surprise. Alexander Zverev a décroché son premier succès depuis sa blessure survenue en demi-finales à Roland-Garros. Il s'était arraché des ligaments de la cheville droite alors qu'il menait face à Rafael Nadal (7-6 6-6). Depuis, il n'avait joué que deux matches, en janvier en United Cup, pour deux défaites en deux sets face à Jiri Lehecka et Taylor Fritz.

Murray sort Berrettini en cinq sets Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Andy Murray (WTA 66) a signé un superbe exploit mardi à l'Open d'Australie. L'ex-no 1 mondial a écarté au 1er tour l'Italien Matteo Berrettini (no 13), non sans avoir écarté une balle de match. L'Ecossais de 35 ans s'est imposé 6-3 6-3 4-6 6-7 (7/9) 7-6 (10/6) devant l'Italien, qui s'est retrouvé à un point de la victoire à 5-4 30/40 sur le service adverse dans la manche décisive. Il a témoigné d'une immense force de caractère pour inverser la tendance après la perte des troisième et quatrième sets. Andy Murray peut savourer ce succès, acquis après 4h46' d'une lutte acharnée. Le Britannique n'avait en effet pas battu de membre du top 20 en Grand Chelem depuis l'édition 2017 de Roland-Garros, où il avait sorti Kei Nishikori en quart de finale avant de subir la loi de Stan Wawrinka au stade des demi-finales. Cette partie s'est déroulée dans les conditions de l'indoor dans la Rod Laver Arena. Les matches programmés sur les courts non pourvus d'un toit ont en effet tous été suspendus mardi à 14h00 en raison de la chaleur dépassant les 35°. Ils n'ont repris que trois heures plus tard.

Retour victorieux pour Capela Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Clint Capela a signé un retour gagnant sur les parquets de NBA lundi. Le Genevois a inscrit 12 points et capté 6 rebonds en sortant du banc lors d'un match gagné 121-113 par Atlanta face à Miami. Absent lors des 10 derniers matches des Hawks en raison d'une blessure à un mollet, Clint Capela a été aligné durant 21 minutes pour terminer avec un différentiel de -3. Le Meyrinois, qui n'avait plus joué depuis le 23 décembre, a rentré 6 des 7 tirs qu'il a tentés face au Heat. Dejounte Murray (28 points, 7 assists) et Trae Young (24 points, 8 passes décisives) ont été les principaux artisans du succès des Hawks, qui ont égalé leur meilleur série de la saison avec cette troisième victoire de suite. Atlanta affiche ainsi à nouveau un bilan équilibré dans cet exercice 2022/23 (22 succès-22 défaites).

Un 5e succès de suite pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Josie Lepe Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont cueilli lundi leur cinquième succès consécutif en NHL. New Jersey est allé s'imposer 4-3 aux tirs au but sur la glace des Sharks de Timo Meier. Partenaires de ligne en équipe de Suisse, Nico Hischier et Timo Meier ont été respectivement désignés troisième et première étoile à l'issue de cette partie. Le centre des Devils et l'ailier des Sharks ont tous deux réussi un but et un assist, pour porter leur total de la saison à 43 et 45 points. Passeur décisif sur l'ouverture du score signée Ryan Graves après 29'' de jeu seulement, Nico Hischier a inscrit le 2-2 11'' après l'entame de l'ultime période. Il a ainsi atteint la barre des 20 buts dans ce championnat 2022/23 (en 43 matches), à une unité de son record établi en 2021/22 (21 réussites en 70 apparitions). Les Devils ont forcé la décision au "shootout" pour décrocher une septième victoire de suite loin de leurs bases, après avoir égalisé à 3-3 à 10'' de la fin du troisième tiers-temps. Timo Meier avait marqué son 25e but de la saison pour permettre aux Sharks d'égaliser à 1-1 à la 17e, avant de réaliser l'assist décisif sur le 2-1 d'Erik Karlsson à 4'' de la fin du tiers initial. Roman Josi s'est également illustré lundi en NHL. Le capitaine des Predators a montré la voie à suivre face aux Calgary Flames, ouvrant la marque après 8'26'' dans un match gagné 2-1 par Nashville. Le Bernois affiche désormais 35 points (12 buts, 23 assists) à son compteur 2022/23.

Les chaînes de la SSR diffuseront les JO jusqu'en 2032 Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI La SSR s'est assuré via un contrat de l'UER avec la firme américaine Discovery les droits de diffusion des Jeux olympiques jusqu'en 2032. En coopération avec l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), la SSR a pu obtenir les droits pour la couverture du direct et des temps forts des Jeux olympiques de 2026 à 2032, en exclusivité dans toute la Suisse. Ce nouvel accord englobe les JO d'hiver 2026 à Milan/Cortina d'Ampezzo et de 2030, dont le lieu doit encore être défini, ainsi que les JO d'été de 2028 à Los Angeles et de 2032 à Brisbane. La SSR a déjà acquis les droits de diffusion des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris il y a sept ans, via une sous-licence de Warner Bros. Discovery. Gilles Marchand, directeur général de la SSR: "Cet accord est une très bonne nouvelle pour le sport suisse et ses fans, estime Gilles Marchand, le directeur de la SSR dans un communiqué. Il est le fruit d'une collaboration étroite et intensive entre les entreprises média publiques d'Europe membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision."

Une défaite qui fait mal Stan Wawrinka: ce premier tour lui laissera une montagne de regrets. Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le retour à Melbourne, là-même où il avait cueilli le premier de ses trois titres du Grand Chelem, a tourné court pour Stan Wawrinka (ATP 139). Le Vaudois a été sorti d'entrée de jeu. Dans une rencontre qui a épousé le profil de montagnes russes, le vainqueur de l'édition 2014 de l'Open d'Australie s'est incliné 6-7 (3/7) 6-3 1-6 7-6 (7/2) 6-4 devant le Slovaque Alex Molcan (ATP 53) après un long combat de 4h22'. Stan Wawrinka a servi pour le gain de la rencontre à 5-4 au quatrième set avant d'accuser un passage à vide fatal. En quelques minutes, la partie devait basculer. Molcan pouvait égaliser à deux manches partout avant de signer deux breaks dans la cinquième manche pour mener 5-2. Stan Wawrinka a livré un dernier baroud avec une balle de match écartée à 5-2. Mais à 5-4 sur le jeu de service du gaucher slovaque, il commettait une faute non-provoquée sur la seconde. La messe était dite. Coupable de 89 erreurs directes contre 67 coups gagnants, Stan Wawrinka a accusé trop de déchets dans son tennis. Le doyen du simple messieurs avec ses 37 ans et 9 mois a, surtout, manqué de poigne au moment de conclure lors de ce fatidique dixième jeu du quatrième set. On ne sait pas si cette élimination, sa quatrième de rang dans un premier tour du Grand Chelem, va peser sur sa décision de disputer la rencontre de Coupe Davis que la Suisse doit disputera au début février en Allemagne. A Trèves, l'occasion sera toutefois belle pour "lancer" vraiment son année.

Marc-Andrea Hüsler n'a pas tenu la distance Image: KEYSTONE/EPA/James Ross Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) n'y arrive pas encore dans les tournois du Grand Chelem. Battu 6-7 (8/10) 7-5 6-7 (2/7) 6-2 6-3 par John Millman (ATP 140), le Zurichois a déçu à Melbourne. Comme à Wimbledon et à l'US Open l'an dernier devant respectivement Hugo Grenier et Denis Shapovalov, le gaucher a cédé en cinq sets dans ce premier tour de l'Open d'Australie. Face à un joueur de 33 ans au souffle inépuisable, Marc-Andrea Hüsler a calé physiquement. Il n'a jamais été en mesure d'inquiéter l'Australien dans les deux dernières manches. Cette défaite est amère dans la mesure où le Zurichois a laissé passer une chance en or de mener deux manches à rien avec une balle de 4-2 et une balle de set à 5-4. Il devait céder son engagement à 5-5 alors que l'Australien semblait vraiment dans les cordes. Jil Teichmann (no 32) a, quant à elle, apporté une première victoire dans le camp suisse. La gauchère s'est imposée 7-5 6-1 devant la Britannique Harriet Dart (WTA 96). Elle a su parfaitement réagir après une entame de match bien laborieuse. Elle fut, en effet, menée 4-2. Mercredi, son adversaire au deuxième tour sera la Chinoise Lin Zhu (WTA 87).

Lausanne: fracture du pied pour Emmerton L'attaquant lausannois Cory Emmerton sera absent pendant deux mois. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Déjà à la peine en Championnat de Nationale League (13e), le Lausanne HC doit encore composer avec la blessure de son attaquant canadien Cory Emmerton (34 ans). Son remplacement dimanche à Ambri-Piotta par Daniel Audette avait surpris. On comprend désormais mieux l'origine de ce changement. Emmerton avait bloqué un tir lors du match contre Kloten vendredi. Résultat: il souffre d'une fracture du pied droit. La durée de l'absence du Canadien est estimée à deux mois, annonce son club. Emmerton a disputé 31 matches cette saison. Il a inscrit 6 buts et réalisé 11 passes décisives.

Rafael Nadal s'impose au physique Rafael Nadal: une victoire qui peut le lancer dans cette quinzaine australienne. Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO FEDELE Tête de série no 1 et tenant du titre, Rafael Nadal n'a pas, comme on pouvait le penser, été à la fête lors de son premier tour à l'Open d'Australie. Le Majorquin a toutefois assuré l'essentiel. A Melbourne, Rafael Nadal s'est imposé 7-5 2-6 6-4 6-1 après 3h41' de jeu devant Jack Draper (ATP 38). Dans ce duel de gauchers, le physique a fait la différence. Et c'est celui du Britannique qui a lâché dans le quatrième set qu'il avait pourtant entamé avec un break. Rafael Nadal a ainsi cueilli sa première victoire en 2023 au terme d'un combat de 3h41'. Ce match qu'il redoutait contre un joueur de 21 ans en pleine progression va le lancer pleinement dans ce tournoi. Son prochain adversaire sera l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 65), qui a battu son compatriote Brandon Nakashima (ATP 49) 7-6 (7/5) 7-6 (7/1) 1-6 6-7 (10/12) 6-4 après un marathon de plus de 4h02'.