La FIFA offre la victoire à la Pologne +++ Un Suédois à Gottéron

L'international suédois Jacob de la Rose signe à Gottéron Image: KEYSTONE/EPA/MARK CRISTINO L'attaquant international suédois Jacob de la Rose jouera pour Fribourg-Gottéron la saison prochaine. Il quitte Färjestad pour devenir le 5e joueur étranger sous contrat avec Fribourg en 2022-23. De la Rose (26 ans) a signé pour un an. Ce joueur de 1m89 a inscrit 15 points en 41 matches de Championnat cette saison en Suède. Il a porté les couleurs de son pays aux JO de Pékin et compte plus de 250 matches à son actif en NHL, de 2014 à 2021, avec les Canadiens de Montréal, St-Louis et Detroit. Il a été champion du monde en 2018 avec la Suède. "Jacob est un joueur de centre qui évolue bien dans les deux sens de la patinoire. Sa robustesse, son caractère et son intelligence de jeu en feront sans doute un élément important", se réjouit mercredi sur le site du club le directeur sportif et entraîneur des Dragons Christian Dubé. Les autres "mercenaires" de Gottéron pour la saison prochaine sont Marcus Sörensen, Juuso Vainio, Ryan Gunderson et David Desharnais.

La Pologne en finale de barrages, au grand dam de la Suède Image: KEYSTONE/EPA/MALTON DIBRA La FIFA a officialisé la qualification de la Pologne en finale de barrages pour accéder au Mondial 2022, conséquence de l'exclusion de son adversaire russe. Cela a provoqué les critiques de la Suède. "Suite à la décision du 28 février" suspendant les équipes russes de toutes les compétitions de la FIFA et l'UEFA, la Pologne affrontera directement le vainqueur de la confrontation Suède-République Tchèque, le 29 mars, indique l'instance mondiale. La FIFA choisit au passage d'ignorer le recours déposé quelques heures plus tôt par la Fédération russe devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), demandant notamment la suspension de la sanction et donc la réintégration de la Sbornaïa dans la course au Mondial qatari. En écartant le scénario d'un tournoi à trois entre Pologne, Suède et République tchèque, ou le repêchage d'une autre sélection pour les barrages, l'instance favorise par ailleurs les Polonais, un choix immédiatement dénoncé par la Fédération suédoise. "La chose la plus raisonnable et juste sportivement aurait été que la Pologne ait un nouvel adversaire en demi-finale", a estimé Hakan Sjöstrand, le président de la fédération. "Nous comprenons que c'est un casse-tête difficile à résoudre pour la FIFA, mais néanmoins le principe de jouer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire jouer et gagner deux matches de compétition pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde, devrait s'appliquer", a-t-il déploré. Le sélectionneur suédois, Janne Andersson, a lui aussi dénoncé une décision "complètement insensée d'un point de vue sportif", même s'il a salué l'exclusion de la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Galmarini range sa planche Image: KEYSTONE/DPA/INA FASSBENDER Nevin Galmarini, champion olympique de géant parallèle en 2018, met un terme à sa carrière. Le Grison disputera sa dernière compétition de Coupe du monde à Berchtesgaden (GER) les 19 et 20 mars. Galmarini (36 ans) détient l'un des plus beaux palmarès du snowboard suisse. Outre son titre aux JO de Pyeongchang en 2018, il a décroché l'argent à ceux de Sotchi en 2014, une médaille de bronze aux Mondiaux (toujours en géant parallèle) et une victoire au général de la Coupe du monde, en 2018. "J'ai atteint tous mes objectifs sportifs et réalisé tous mes rêves. J'ai aussi rencontré des gens extraordinaires qui ont enrichi ma vie", déclare le champion dans un communiqué diffusé mardi. Nouveaux horizons Père de jumeaux (Eddie et Louie), Galmarini estime que le "l'heure de la retraite sportive a sonnée", après seize ans de professionnalisme. Après sa formidable saison 2017/18, il a été absent du circuit pendant près de deux ans, jusqu'en décembre 2020, en raison de tenaces douleurs au dos. Cette période très difficile a aussi joué un rôle dans sa décision d'arrêter, même s'il se dit fier d'avoir pu se qualifier pour ses 4es JO, à Pékin, où il n'a malheureusement pas été en mesure d'évoluer à son meilleur niveau (21e). "Au cours des derniers mois, j'ai ressenti le désir d'évoluer et de découvrir de nouveaux horizons", explique-t-il encore. Galmarini se laisse encore le temps de définir de quoi son avenir sera fait. Il va se consacrer à sa famille et choisir ses priorités, lui qui est au bénéfice d'un master en administration et en management. "Je me réjouis de lancer ma nouvelle carrière", conclut-il.

Un 60e point magistral pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Son soixantième point fut peut-être son plus beau de la saison. Roman Josi a donné la victoire à Nashville devant Dallas grâce à un but inscrit à 1'22'' de la sirène. Sur leur glace, les Predators se sont imposés 2-1 face aux Stars sur le quinzième but de leur capitaine qui traverse vraiment une saison exceptionnelle. Roman Josi a forcé la décision sur un lancer depuis la ligne bleue qui a trompé le portier Jake Oettinger, sans doute gêné par le trafic. "Battre une équipe qui nous devançait d'un point au classement est une grande victoire, se félicite le Bernois qui a obtenu la première étoile. Nous n'avons jamais lâché après avoir été menés au score." Cette victoire permet aux Predators de compter une marge de quatre points sur la barre dans une Conférence Ouest bien plus indécise que la Conférence Est. Un doublé pour Kevin Fiala Egalement engagé dans cette lutte pour les play-off. Minnesota s'est donné un peu d'air. Le Wild a battu 5-2 sur sa glace les Rangers grâce à un doublé de Kevin Fiala. Le Saint-Gallois a franchi pour la troisième année consécutive la barre des 20 buts. Auteur désormais de 51 points, Kevin Fiala a inscrit le 3-2 à la 30e et le 5-2 à la 39e pour obtenir la deuxième étoile. Cette soirée fut également marquée par la belle remontada de New Jersey devant Colorado. Les Devils ont battu 5-3 la meilleure équipe de la Ligue après avoir été menés 3-0... Ils ont signé cet exploit en l'absence de leur capitaine Nico Hischier, annoncé blessé au bas du corps. Passeur sur le premier but des Devils, Jonas Siegenthaler a comptabilisé son 14e point de la saison. 17 buts en 2 matches pour Arizona Un autre défenseur suisse a délivré une passe décisive mardi soir. Janis Moser a inscrit son 11e point de l'exercice lors du succès 9-2 d'Arizona à Detroit. Victorieux 8-5 d'Ottawa samedi, les Coyotes sont devenus la première équipe à inscrire au moins huit buts lors de deux matches consécutifs depuis Pittsburgh lors de la saison 1995/1996.

Novak Djokovic laisse planer le suspens Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Mais à quoi joue Novak Djokovic ? Le Serbe figure dans le tableau du Masters 1000 d'Indian Wells qui débute jeudi alors que son statut vaccinal ne lui permet pas à priori de se rendre aux Etats-Unis. Une brève déclaration des organisateurs du tournoi a indiqué que les responsables étaient en contact avec l'équipe de Novak Djokovic pour déterminer s'il jouerait en Californie ou même serait autorisé à entrer aux États-Unis faute de vaccination. Titré à cinq reprises dans le désert californien, le Serbe doit, en principe, entrer en lice contre le vainqueur de la rencontre entre le Belge David Goffin (ATP 71) et l'Australien Jordan Thompson (ATP 78). En vertu des réglementations du gouvernement américain, tous les voyageurs citoyens non américains entrant aux Etats-Unis doivent être vaccinés contre le Covid-19. Le tirage au sort de ce premier Masters 1000 de l'année propose une demi-finale théorique entre Daniil Medvedev et Rafael Nadal. Les deux hommes ont déjà été opposés à deux reprises en 2022, en finale de l'Open d'Australie et en demi-finale du tournoi ATP 500 d'Acapulco. Les deux fois, Rafael Nadal, toujours invaincu cette année en trois tournois, l'avait emporté. Seul Suisse en lice dans ce tableau, Henri Laaksonen (ATP 87) sera opposé au premier tour à l'Argentin Facundo Bagnis (ATP 82).

Ligue des champions: le carton du Bayern Image: KEYSTONE/AP/Andreas Schaad Le Bayern Munich a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en écrasant Salzbourg 7-1. Liverpool s'est aussi qualifié, même en perdant 1-0 à domicile contre l'Inter Milan. Après le 1-1 de l'aller, les Autrichiens rêvaient de faire trébucher leur voisin germanique. Mais le rêve s'est vite transformé en cauchemar. Lewandowski: triplé pour son 100e match Pour son 100e match en C1, Robert Lewandowski a vraiment fait très fort. L'attaquant polonais du Bayern Munich a ruiné les espoirs du RB Salzbourg de créer la surprise en à peine un peu plus de dix minutes. Il a obtenu et transformé deux penalties (12e/21e), à chaque fois pour une faute de Wöber, avant d'ajouter le numéro trois (23e). Sur ces trois buts, le gardien suisse des visiteurs, Philipp Köhn, n'a rien pu faire. Il a été moins inspiré sur le 4-0 de Gnabry (31e), mais cette erreur n'a eu qu'un effet anecdotique. Des buts à la pelle Lewandowski a ainsi porté son total à 12 buts cette saison, en 8 matches de C1. Depuis qu'il évolue dans la compétition majeure en Europe, le Polonais a désormais 85 réussites à son actif. Seuls Cristiano Ronaldo (135) et Lionel Messi (120) ont fait mieux. Même en ne forçant pas outre mesure après le thé, les Bavarois ont encore salé l'addition par Müller (54e/83e) et Sané (85e). Salzbourg a eu la satisfaction de sauver l'honneur par Kjaergaard (71e). Pas de réussite Liverpool a failli être puni pour son incroyable manque de réussite à Anfield Road. Les Reds, dominateurs, ont tiré trois fois sur les montants de l'Inter par Matip (31e) et Salah (52e/76e)! Plusieurs autres grosses occasions ont été gâchées... Les nerazzurri ont eux marqué par Martinez (62e) sur une rare occasion. Leurs espoirs d'arracher les prolongations ont été réduits après l'expulsion de Sanchez (63e) pour un second carton jaune. Le succès 2-0 acquis à l'aller à San Siro s'est donc avéré crucial pour que les hommes de Jürgen Klopp rejoignent les quarts de finale. Mais leur série victorieuse a pris fin après sept succès consécutifs en C1. L'essentiel a toutefois été acquis, même dans une certaine nervosité.

Lausanne met toujours plus Davos sous pression Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Malgré son succès 3-0 à Zoug, Lausanne est toujours septième du classement de National League. Mais il est à portée de Davos, qui a perdu un point contre Bienne (3-2 ap). Chapeau à Lausanne capable de battre deux fois Zoug en 24 heures. Les champions en titre ne conserveront pas un souvenir lumineux de leur confrontation contre les équipes lémaniques qui les ont renvoyés à leurs études. Des Zougois qui n'ont plus marqué le moindre but en trois matches ou neuf tiers-temps. Une vilaine faute de Klingberg sur Glauser dès les premières secondes du match, a placé Zoug en difficulté. A 4 contre 4, Gernat a ouvert le score comme un attaquant routinier (2e). Les Vaudois ont réussi le break quelques secondes avant la deuxième sirène. Le puissant Sekac, bien lancé par Gernat, est parvenu à battre Genoni les deux genoux à terre ! En supériorité numérique, Kenins (53e) a assuré le cinquième succès consécutif des Lausannois. Genève-Servette est parvenu à se défaire de Lugano (3-2). Mais rien ne fut facile pour les joueurs de Jan Cadieux. Ils peuvent remercier Marc-Antoine Pouliot qui a inscrit le but vainqueur à la 55e minute après un slalom dans la défense tessinoise. L'autre grand homme dans la formation genevoise fut le portier Gauthier Descloux, irréprochable. Les Genevois restent huitièmes, mais ils sont toujours candidats à la 6e place. Menés 2-1 à Bienne, Davos a su réagir pour préserver l'essentiel. Denis Rasmussen a égalisé à la 53e avant que le Tchèque Matej Stansky ne donne un deuxième point capital aux Grisons. Grâce à leur point, les Seelandais gardent une petit marge sur Lausanne. Fribourg-Gottéron à l'arrêt Tout comme Zoug, Fribourg-Gottéron n'a plus rien du leader conquérant. Les joueurs de Christian Dubé ont concédé leur troisième défaite de suite en s'inclinant 2-1 contre Ambri-Piotta. En Léventine, sans David Desharnais, ménagé, les Fribourgeois ont souffert face au jeu physique des Tessinois. Michael Fora avait ouvert la marque en fin de deuxième tiers-temps. Julien Sprunger a égalisé en début de troisième période d'une subtile déviation. La partie a échappé aux Romands à la 58e minute à la suite d'un but de Brandon McMillan. Ajoie n'est pas parvenu à surprendre son voisin Berne (1-3). Le but jurassien a été l'oeuvre de Maxime Fortier, qui avait retrouvé sa place dans l'alignement ajoulot. Battus trois fois cette saison par les Rapperswil-Jona Lakers, Zurich Lions n'a pas laissé passer sa chance au Hallenstadion (5-0). Un triplé de Denis Malgin, le premier de sa carrière en Suisse, dont un but en infériorité numérique a permis aux Zurichois de fêter un troisième succès de rang. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 2,000/47/94 (159-118). 2. Zoug 1,960/50/98 (174-122). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,857/49/91 (154-125). 4. Zurich Lions 1,857/49/91 (161-123). 5. Bienne 1,708/48/82 (146-123). 6. Davos 1,673/49/82 (139-122). 7. Lausanne 1,667/48/80 (147-139). 8. Genève-Servette 1,612/49/79 (135-126). 9. Lugano 1,469/49/72 (151-146). 10. Berne 1,286/49/63 (132-138). 11. Ambri-Piotta 1,125/48/54 (116-141). 12. Langnau Tigers 0,745/47/35 (124-187). 13. Ajoie 0,500/48/24 (86-214).

2e étape de Tirreno - Adriatico: succès de Tim Merlier Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Le Belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix) s'est adjugé au sprint la 2e étape de Tirreno - Adriatico à Sovicille, en Toscane. L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a conservé le maillot de leader. Au terme de cette première étape en ligne (219 km), après le court contre-la-montre inaugural de lundi, le sprinter belge a été le plus costaud pour coiffer sur la ligne le Néerlandais Olav Kooij et l'Australien Kaden Groves. Ganna, porteur du maillot azzurro de leader après sa victoire lundi dans le chronomètre individuel, conserve la tête du général devant le Belge Remco Evenepoel (à 11'') et le Slovène Tadej Pogacar (à 17''). Ces deux derniers sont les deux grands favoris de la "course des deux mers". Une minute de silence avait été observée avant le départ par les coureurs "pour rendre hommage aux victimes" de la guerre en Ukraine et "lancer un message de paix", selon les organisateurs.

Paris - Nice: succès danois dans la 3e étape Pas de champagne mardi pour Wout van Aert Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Le Danois Mats Pedersen (Trek) a remporté au sprint la 3e étape de Paris - Nice. L'ancien champion du monde a devancé le Français Bryan Coquard et le Belge Wout van Aert. Malgré une chute sans gravité dans l'emballage final, le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a conservé le maillot jaune de leader au terme de cette étape de 191 km entre Vierzon et Dun-le-Palestel. Il précède son coéquipier van Aert d'une petite seconde avant le contre-la-montre prévu mercredi. 20e succès Dans un sprint en faux plat montant, Pedersen a résisté jusqu'au bout au retour de Coquard et du champion de Belgique Wout van Aert, qui aurait endossé le maillot jaune s'il avait fini 1er ou 2e. Agé de 26 ans, le Danois, champion du monde en 2019, a enlevé sa 20e victoire, la deuxième de la saison. Le vainqueur de la veille, le Néerlandais Fabio Jakobsen, a été distancé par le peloton mené par les coéquipiers de van Aert dans la dernière côte du parcours, avant les 20 derniers kilomètres. Une échappée de trois coureurs (T. De Gendt, Doull, Gougeard), en tête dès les premières minutes, a été reprise à 24 kilomètres de l'arrivée. Mercredi, l'unique contre-la-montre de l'épreuve se court sur 13,4 kilomètres dans l'Allier, de Domérat à Montluçon. Il prendra fin par une montée raide de 700 m à 8,6 %.

Fanny Smith: "Les Jeux de Milan dans la tête" Fanny Smith repart du bon pied. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith a "les Jeux de Milan (en 2026) dans un coin de la tête", a-t-elle dit mardi en visioconférence. La Vaudoise en a profité pour évoquer, pour la première devant les médias après les JO de Pékin, toutes les émotions traversées après avoir été disqualifiée en finale olympique du skicross avant de récupérer neuf jours plus tard sa médaille de bronze. "Je ressens aujourd'hui un immense soulagement, mais il y a aussi de la tristesse car j'ai été privée des émotions qu'aurait procurées la remise de ma médaille sur place à Pékin après la course", a déclaré l'athlète, qui aura 30 ans en mai. Pour elle, pouvoir prendre part à la finale des JO, un mois après avoir subi une grosse lésion à un genou au Canada, constituait déjà une victoire. "Sur place, à Pékin, il a fallu gérer très précisément les événements, entre la prise des anti-douleurs, l'apprivoisement de la neige, le long échauffement de près d'une heure et demie qu'il m'a fallu avant la course", a retracé la désormais double médaillée de bronze olympique (2018 et 2022) de skicross. Fanny Smith n'a pas encore sa médaille entre les mains, mais il ne fait guère de doute qu'elle va la récupérer après que la commission d'appel de la FIS a récemment accepté le recours déposé par Swiss-Ski suite à l'incompréhensible disqualification de la Suissesse au terme de sa finale olympique. "L'élan de solidarité m'a permis de tenir" En Chine, elle avait franchi la ligne d'arrivée en 3e position, et le résultat n'a pas fait l'ombre d'un doute, pour personne, jusqu'à ce que le jury annonce, sept ou huit minutes plus tard, le déclassement de Fanny Smith. Selon les juges, elle aurait écarté son ski gauche et gêné l'Allemande Daniela Maier. Ce verdict a suscité la consternation dans le milieu et au-delà, tous pays confondus. "Ce sont tous les messages de soutien que j'ai reçus et le formidable élan de solidarité qui m'ont permis de tenir le coup. Car j'ai vécu un cauchemar, reçu un gros coup de massue", se rappelle l'athlète. Celle-ci est allée se ressourcer immédiatement après Pékin dans la maison d'un ami en Sardaigne. Elle se dit "encore très affectée par ce qui s'est passé, qu'on ne pourra pas effacer". En même temps, Fanny Smith est apparue très souriante mardi, bien qu'émue, et combative comme à son habitude. Elle aura près de 33 ans aux prochains JO mais sa niaque n'est pas entamée. "J'aime mon sport, mes sponsors me sont restés fidèles. Et finalement, le point positif de cette médaille gagnée a posteriori est que je pourrai la fêter avec tous les Suisses qui n'ont pas pu être présents en Chine." Attendre encore un peu Fanny Smith ne sera cependant pleinement rassurée que quand elle aura son métal entre les mains. Car la fédération allemande, qui défend son athlète Daniela Maier, en bronze après le déclassement de Fanny Smith puis désormais déchue, a annoncé s'opposer au jugement de la FIS. La procédure n'est pas terminée. Mais Fanny Smith est remise en selle. "Je suis une compétitrice et je n'oublie pas que je suis 2e du général de la Coupe du monde. Ma saison n'est pas finie", a-t-elle lancé. Son genou (et sa tête) ont pu se régénérer ces trois dernières semaines. La championne assure que sa "course-contre-la-montre" pour se remettre en vue de Pékin ne devrait pas entraver sa pleine guérison. "C'est un os qui a été touché, pas les ligaments."

Le bronze par équipes Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Une cinquième médaille est tombée dans l'escarcelle suisse aux Mondiaux juniors de Panorama, au Canada. Delphine Darbellay, Reto Mächler, Delia Durrer et Eric Wyler ont remporté le bronze dans l'épreuve mixte par équipes en battant les Etats-Unis dans la petite finale. Le quatuor avait écarté auparavant la Grande-Bretagne et la Norvège, avant de perdre en demi-finales face à l'Autriche. L'or est allé au Canada.

Un revers fâcheux pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Coup d'arrêt pour Atlanta ! Après ses succès devant Chicago et Washington, les Hawks sont tombés à Detroit face à une équipe déjà écartée depuis longtemps de la course aux play-off. Atlanta s'est incliné 113-110 en prolongation. Avec ses 28 points et ses 10 assists, le rookie Cade Cunningham a été le "bourreau" des Hawks. Crédité d'un médiocre 5 sur 20 au tir, Trae Young a vécu sans doute la soirée la plus sombre de sa saison. Le meneur d'Atlanta a raté le panier de la victoire à 6'' du buzzer lors du temps réglementaire. Il aurait pu également égaliser dans les dernières secondes de la prolongation. Clint Capela a, pour sa part, inscrit 9 points et a capté 12 rebonds pour un différentiel de +2. Le Genevois et ses coéquipiers ont vraiment raté une occasion en or d'égaliser leur bilan. Avec désormais 31 victoires contre 33 défaites, ils ont perdu une place au classement pour se retrouver au dixième rang - le dernier qualificatif pour les play-in - de la Conférence Est avant de défier mercredi le Champion en titre Milwaukee dans son fief.

Pas de suspension ferme pour Alexander Zverev Image: KEYSTONE/AP/Bruna Prado Alexander Zverev s'en sort bien: exclu du tournoi d'Acapulco, pour avoir frappé la chaise de l'arbitre avec sa raquette, l'Allemand a écopé de deux mois de suspension avec sursis par l'ATP. "Le vice-président en charge du règlement et des compétitions de l'ATP, Miro Bratoev, a terminé son examen approfondi de la conduite antisportive d'Alexander Zverev à Acapulco et jugé qu'il avait eu un comportement aggravé, selon le code disciplinaire des infractions majeures commises par les joueurs", introduit le communiqué de l'instance. "En conséquence, Zverev s'est vu infliger une amende supplémentaire de 25'000 dollars et une suspension de huit semaines de toute compétitions organisées par l'ATP. Toutefois, l'amende et la suspension sont suspensives, à la condition que, pendant une période de probation se terminant le 22 février 2023 (un an après l'incident), le joueur ne commette pas d'autre violation du code disciplinaire", est-il précisé. S'il évite donc pendant un an toute nouvelle conduite antisportive - "comportement irrespectueux ou agressif, abus verbal ou physique, à l'endroit d'un officiel, d'un adversaire, d'un spectateur ou d'une autre personne pendant ou à la fin d'un match" -, Zverev verra ses sanctions officiellement levées, sans quoi elles s'appliqueront après épuisement de toute procédure d'appel, conclut l'ATP. Dans un premier temps, l'instance dirigeante du circuit masculin avait sanctionné l'Allemand d'une amende de 40'000 dollars, pour injures et comportement antisportif, et l'avait privé de ses gains au Mexique (31'570 dollars) ainsi que les points acquis au classement pour les simples et les doubles disputés. Présent à Indian Wells Alexander Zverev, qui pourra ainsi disputer le Masters 1000 d'Indian Wells à partir de mercredi, a jusqu'à vendredi pour faire appel. Il était sorti de ses gonds au terme de son match de double perdu au super tie-break avec le Brésilien Marcelo Melo contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliövaara 6-2, 4-6, 10-6. Il avait frappé à trois reprises la chaise de l'arbitre, s'asseoir puis se relever pour insulter l'officiel et donner un dernier coup de raquette. Le double lauréat du Masters (2018, 2021), aussitôt écarté du tournoi de simple, avait "demandé pardon" à la suite de son coup de sang. Dans un post publié sur son compte Instagram, il avait affirmé avoir "présenté ses excuses en privé à l'arbitre de chaise", Alessandro Germani, après son accès de colère "inacceptable" à son encontre.

Lausanne domine le champion et se rapproche de la 6e place Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne poursuit sa série positive en National League avec une quatrième victoire de rang mais reste à la 7e place. La victime s'appelle Zoug, battu 4-0 à Malley. La donne était assez simple pour les Vaudois avant cette dernière semaine décisive de championnat: gagner un maximum de matches. Cinq en huit jours, rien que ça. Mais le programme des autres clubs se veut lui aussi assez costaud. Au terme de ce joli succès, il en reste quatre en sept. Après trois victoires convaincantes, peut-être un brin chanceuse à Bienne, Lausanne avait face à lui le champion en titre pour un test de premier ordre. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les Lions ont offert le même visage que lors de leurs trois dernières sorties. Le nouvel étranger Andy Miele a ouvert le score dès la 2e minute, sur un bon travail de Francis Paré et du revenant Ronalds Kenins. A la 10e, c'est la première ligne qui a fait des étincelles avec Jason Fuchs à l'engagement pour Damien Riat qui a trouvé la lucarne de Genoni pour le 2-0. Les joueurs de John Fust auraient parfaitement pu inscrire un troisième but, mais un poil de maladresse ainsi qu'un Genoni impeccable ont laissé le score en l'état. Kovar envoyé au vestiaire Tout s'est décanté lors de la troisième période lorsque Jan Kovar a croisé la route de Luca Boltshauser - auteur d'un blanchissage - derrière la cage vaudoise. Le Tchèque a été puni de 5 minutes et d'une pénalité de match pour une charge à la tête. Il avait déjà connu ça le 9 octobre contre Rapperswil. Si la pénalité est confirmée, Kovar ne pourra pas jouer la revanche mardi soir à Zoug. Car comme Fribourg la semaine passée, les Vaudois auront droit à un back to back contre les joueurs de Dan Tangnes avec le retour mardi soir en Suisse centrale. En supériorité numérique, le LHC a trouvé la faille à deux reprises grâce à Ken Jäger. Peu enthousiasmant il y a encore deux semaines, le jeu des Lions s'est métamorphosé avec une première ligne de feu, un nouvel étranger impliqué et des défenseurs appuyant l'attaque. Reste à savoir si ce Lausanne peut aller chercher la sixième place et se qualifier directement pour les play-off. La dernière semaine de la saison régulière s'annonce quoi qu'il arrive passionnante.