Djokovic prend la sortie +++ Riner en bronze

Le chemin de croix de Wanders sur 10'000 m Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Julien Wanders est arrivé au bout de son chemin de croix en 21e position en finale du 10'000 m aux JO de Tokyo. Le Genevois a concédé un tour au vainqueur, l'Ethiopien Selemon Barega. Cette première finale d'athlétisme dans la moiteur tokyoïte s'est inscrite dans le prolongement de la saison pour Wanders, marquée par des performances assez médiocres pour un athlète de son niveau. Une pneumonie au printemps l'avait sérieusement handicapé. Le protégé du coach italien Renato Canova s'est accroché pour terminer, en 28'55''29, à près d'une minute 40 de son record de Suisse. La course a été marquée par quelques défaillances terribles, comme celle de l'Australien Patrick Tiernan, arrivé en titubant à la 19e place. Selemon Berega, en 27'43''22, s'est imposé au finish devant les favoris ougandais, et en l'absence du double tenant du titre Mo Farah (GB), pas qualifié. Le recordman du monde Joshua Cheptegei est médaillé d'argent, à 4 dixièmes, et son compatriote Jacob Kiplimo en bronze. Wanders finit sixième Européen.

Ajla Del Ponte a épaté son coach à l'entraînement Laurent Meuwly avait vu Ajla del Ponte venir. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "J'étais convaincu qu'elle pouvait courir autour de 10''90", a relevé Laurent Meuwly au sujet de son athlète Ajla Del Ponte, qualifiée pour les demi-finales du 100 m à Tokyo (10''91, record national). "Ces deux dernières semaines, en camp d'entraînement au Japon, j'ai vu ses progrès, notamment sur un test de vitesse lundi. Elle avait été retardée dans sa préparation après avoir attrapé la Covid au printemps, mais là, elle arrive à son top", a dit vendredi le coach fribourgeois à Keystone-ATS. Meuwly ne s'emballe pas. La finale est certes parfaitement envisageable. "Mais si Ajla courait encore une fois autour de 10''90 en finissant 9e ou 10e, elle n'aurait pas grand-chose à se reprocher."

Teddy Riner se contente du bronze Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO En quête d'un 3e titre consécutif chez les +100 kg, Teddy Riner a été battu dès les quarts de finale à Tokyo par le Russe Tamerlan Bashaev. Le Français doit se contenter du bronze. Dans un combat qu'il semblait maîtriser face au no 1 mondial, Riner a été contré dans la prolongation et battu sur waza-ari. Sacré Champion olympique à Londres en 2012 et Rio en 2016, Riner espérait obtenir à Tokyo une troisième médaille d'or, un exploit réussi par le seul Japonais Tadahiro Nomura, sacré en 1996, 2000 et 2004 dans la catégorie des -60 kg. Riner avait déjà remporté une médaille de bronze en 2008 à Pékin. Face au petit gabarit Bashaev (1,75m), qu'il avait battu quatre fois sur quatre, le Guadeloupéen a contrôlé le combat et le Russe, qui concourt sous bannière neutre en raison des sanctions pour dopage frappant son pays, était en danger avec déjà deux pénalités. Mais un contre lui a suffi pour marquer waza-ari.

Pas de Grand Chelem doré pour Novak Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Novak Djokovic ne marchera pas sur les traces de Steffi Graf. Le Serbe ne réalisera pas le Grand Chelem doré réussi par l'Allemande en 1988. Titré à Melbourne, à Paris et à Wimbledon, Novak Djokovic s'est incliné en demi-finale du tournoi olympique de Tokyo. Il a été battu 1-6 6-3 6-1 par Alexander Zverev. L'Allemand affrontera le Russe Karen Khachanov en finale. Cette défaite de Novak Djokovic est pour le moins improbable. Impérial depuis le début du tournoi, le Serbe a, en effet, mené 6-3 3-2 service à suivre pour se diriger vers un succès sans histoire. Seulement, Alexander Zverev s'est pleinement relâché après avoir projeté de rage une balle dans le ciel de Tokyo avant que Novak Djokovic ne soit sans doute rattrapé par le poids de l'enjeu qui avait été fatal quelques jours plus tôt à Naomi Osaka. Le no 1 mondial a, en effet, perdu dix des onze derniers jeux du match pour échouer une fois de plus dans sa quête de l'or olympique. Une dernière fenêtre de tir à Paris Il avait été éliminé par Rafael Nadal en 2008, par Andy Murray en 2012 et par Juan Martin del Potro en 2016. Il lui reste peut-être une fenêtre de tir dans trois ans à Paris pour cueillir la seule grande victoire qui ne figure pas à son palmarès. Mais dans l'immédiat, il doit très vite retrouver ses esprits pour cueillir le mois prochain à New York un titre synonyme de Grand Chelem qui serait le premier depuis celui réalisé par Rod Laver en 1969. Clin d'oeil de l'histoire, il jouera à Tokyo le match pour la médaille de bronze contre Pablo Carreno Busta, l'adversaire face auquel il avait été disqualifié l'an dernier à Flushing Meadows. L'Espagnol s'est incliné 6-3 6-3 devant un Karen Khachanov irrésistible. Le Russe évolue dans le registre qui lui avait permis de remporter le Masters de Paris-Bercy en 2018. Il ne partira pas battu d'avance contre Alexander Zverev qu'il a battu lors de leurs deux dernières confrontations.

Fahrni/Siegenthaler toujours dans le coup Maja Siegenthaler et Linda Fahrni surprennent Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Linda Fahrni et Maja Siegenthaler continuent de surprendre en 470. Elles occupent la 5e place sur leur dériveur après trois journées dans la baie d'Enoshima. "Si quelqu'un nous avait proposé avant les Jeux un 'top 10' à mi-parcours de la compétition, nous aurions signé tout de suite", s'est réjouie Linda Fahrni. "Il nous reste quatre régates, après la journée de congé. Nous allons encore tout donner", a assuré sa coéquipière bernoise. Les quatre embarcations qui devancent les Suissesses sont toutes occupées par des navigatrices déjà championnes du monde, que ce soit les Polonaises, les Anglaises, les Françaises ou les Japonaises. Néophytes à ce niveau, les Suissesses se trouvent en bonne compagnie. Maud Jayet très déçue En Laser Radial, Maud Jayet boucle ces Jeux au 19e rang. La Vaudoise s'en voulait. Son bateau manquait de vitesse et sa tactique n'a pas toujours été la bonne, même si elle a remporté une des manches. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas aussi mal navigué. "Aujourd'hui, j'ai fait pratiquement toutes erreurs possibles. Je n'étais pas fraîche mentalement et je suis naturellement très déçue." Dans la classe 49er, Sébastien Schneiter et Lucien Cujean naviguent au 13e rang au classement après neuf des treize régates. Les Romands ont eux aussi souffert, dans une journée avec peu de vent. Mais les deux hommes gardent leurs chances de se qualifier pour la "Medal Race" des dix meilleurs.

Pogacar prolonge avec l'équipe UAE jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Tadej Pogacar va continuer de rouler pour l'équipe émiratie UAE. Le double vainqueur du Tour de France a prolongé son contrat jusqu'en 2027, a annoncé vendredi son équipe. Tout juste médaillé de bronze de la course en ligne aux JO de Tokyo, le Slovène de 22 ans, signe "un des contrats les plus longs de l'histoire du cyclisme professionnel", se félicite son équipe émiratie.

Amère déception pour les épéistes suisses, 8es Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Amère déception pour les épéistes suisses. Max Heinzer, Michele Niggeler et Benjamin Steffen ont été éliminés d'entrée de jeu, au stade des quarts de finale des JO de Tokyo. La Suisse s'est inclinée 44-39 devant la Corée du Sud. Les Helvètes avaient pourtant pris les commandes de cette rencontre. Ils ont, en effet, mené 34-30 avant le dernier assaut de Benjaminn Steffen. Pour l'ultime sortie de sa carrière, le Bâlois a toutefois été très nettement dominé par Sang-Young Park, le Champion olympique de Rio de Janeiro en individuel. Les Suisses terminent à la 8e place. Sonnés par leur défaite, ils ont ensuite perdu leurs deux rencontres de classement, contre la France (37-45) et l'Italie (34-36). Le Valaisan Lucas Malcotti a remplacé Benjamin Steffen après sept touches dans le match contre les Français. En quarts de finale, Michele Niggeler a été de loin le plus en vue. L'Italo-Suisse a gagné plus de la moitié des points de son équipe. Sa bravoure n'a pas suffi pour éviter les affres de la défaite. Sacrée Championne du monde en 2018 à Wuxi, où elle avait battu la Corée du Sud, la Suisse espérait bien davantage lors de ces Jeux de Tokyo.

Biles toujours secouée, Steingruber part en vacances Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull La superstar de la gym Simone Biles a avoué être en difficulté "littéralement sur chaque agrès". Cela renforce les doutes sur sa participation aux finales par appareil des JO ce week-end à Tokyo. Biles s'est retirée en pleine finale du concours général par équipes mardi, expliquant devoir faire "face à ses démons", et a renoncé le lendemain à la défense de son titre olympique du concours général individuel. En plus de ces tourments psychologiques, Biles a également évoqué une perte de repères dans l'espace, ce que les gymnastes appellent la "perte de figure", qui peut être renforcée ou causée par le stress et surtout mettre en danger un sportif. Giulia Steingruber: incertitudes En cas de renoncement de Biles, pour les finales par appareil, sa compatriote Mykayla Skinner la remplacerait au saut. Il faudrait encore un deuxième forfait pour que Giulia Steingruber soit repêchée à cet agrès. Il est donc plus que probable que ces JO soient finis pour la Saint-Galloise. Sa carrière s'inscrit désormais en outre en pointillé. Il apparaît hypothétique que la multiple championne d'Europe et médaillée de bronze du saut à Rio continue sa carrière au-delà de 2021. Interrogée jeudi à ce sujet par Keystone-ATS, Giulia Steingruber est restée évasive: "J'ai besoin de vacances. J'en prendrai pendant tout le mois d'août. J'ai envie d'aller à la mer. Je me sens extrêmement fatiguée. Je prends une chose après l'autre et déciderai en temps voulu de la suite des opérations."

Desplanches: "Un vrai accomplissement" Image: KEYSTONE/AP/David Goldman "C'est incroyable. Ma première finale olympique, et je décroche une médaille. C'est un vrai accomplissement", a lâché Jérémy Desplanches après s'être paré de bronze sur 200 m 4 nages aux JO de Tokyo. "C'est un accomplissement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long du chemin. Ce furent cinq années difficiles", depuis les JO de Rio où il avait été éliminé dès les demi-finales dans cette discipline, "avec notamment le Covid-19. J'ai connu plein de doutes", a-t-il rappelé. "J'ai eu la chance d'être bien accompagné, d'avoir autour de moi des personnes qui croyaient en moi", a poursuivi le Genevois de bientôt 27 ans, qui s'entraîne à Nice sous la férule de Fabrice Pellerin depuis plus de sept ans maintenant. "C'est une expérience de fou", a-t-il enchaîné. "Un honneur, carrément" Le vice-champion du monde 2019 et champion d'Europe 2018 ne voulait, ou ne pouvait pas y croire au terme de cette finale. "J'ai vu la petite croix, j'ai vu Desplanches, j'ai vérifié plusieurs fois. Avec plus de recul, c'est incroyable", qui peinait à réaliser tout le chemin parcouru depuis qu'il s'est établi à Nice. "Quand je serai posé sur mon lit, je me dirai que j'ai honoré ce que j'avais dit. J'avais annoncé que je voulais une médaille, j'en ramène une", a fièrement souligné le vice-champion d'Europe 2021. "Je suis hyper fier de rapporter une médaille à la Suisse. C'est vraiment un honneur, carrément". Son obsession a payé A-t-il réussi la course parfaite? "Pas loin sans doute. Mais quand je prendrai le temps de l'analyser, j'y verrai des défauts. Et c'est tant mieux, car je suis quand même à une seconde du titre (réd: à 1''17). Mais c'était une super bonne course", a concédé un Jérémy Desplanches forcément aux anges. "Je vois que cette obsession que j'ai eue pour les Jeux depuis cinq ans a payé. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est trop beau", a-t-il poursuivi, avant d'évoquer son chrono de 1'56''17, synonyme de nouveau record de Suisse. "Honnêtement? Je m'en fiche. 1'56''17, 1'55''15 ou 1'57'', ce que je voulais c'est la place. C'est tout ce qui compte aux Jeux. Mais ce n'est pas mal comme chrono!"

Emma McKeon sacrée sur 100 m libre Emma McKeon a cueilli l'or sur 100 m libre Image: KEYSTONE/EPA/HOW HWEE YOUNG Complétant la razzia australienne, Emma McKeon a décroché vendredi le titre du 100 m libre aux JO de Tokyo. En quête d'un premier sacre international à 27 ans, Emma McKeon a assumé sans trembler son statut de favorite, elle qui domine les bilans de l'année. Elle avait lancé le 4x100 m australien vers l'or et le record du monde dès dimanche. Emma McKeon a bouclé l'aller-retour en 51''96, devenant la deuxième sprinteuse la plus rapide de l'histoire derrière Sarah Sjöström (51''71 en 2017). Elle a devancé la révélation hongkongaise des Jeux, Siobhan Bernadette Haughey (52''27) et la deuxième Australienne Cate Campbell (52''52). Sa médaille d'or s'ajoute à celles d'Ariarne Titmus (200 m et 400 m) et de Kaylee McKeown (100 m dos), 20 ans toutes les deux, alors que les nageuses australiennes attendaient un titre individuel depuis les JO 20008 de Pékin. Murphy agacé Sur 200 m brasse, Tatjana Schoenmaker a signé le premier record du monde individuel de ces joutes pour se parer d'or (2'18''95). La Sud-Africaine a été poussée par la triple championne olympique Lilly King (2'19''92), une autre Américaine Annie Lazor complétant le podium (2'20''84). Le Russe Evgeny Rylov, qui concourt sous pavillon neutre en raison des sanctions pour dopage frappant son pays, a de son côté confirmé son succès sur 100 m dos. Il a remporté le 200 m dos, devant l'Américain Ryan Murphy et le Britannique Luke Greenbank. Mais Murphy, qui avait réalisé à Rio le même doublé 100 m-200 m, s'est agacé en zone mixte, visant sans le nommer son rival russe. "C'est un énorme poids mental pour moi de nager toute l'année dans une course qui n'est probablement pas propre", a-t-il lâché.

Hoffmann qualifiée sur 800 m, Gasch éliminé Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Lore Hoffmann s'est qualifiée avec brio pour les demi-finales du 800 m des JO de Tokyo. Arrivée l'an dernier seulement au plus haut niveau, elle a fait preuve d'une belle maîtrise tactique. En lice dans la 1re série, Lore Hoffmann a maîtrisé son sujet vendredi matin. La Valaisanne (2'02''05) a terminé 3e rang d'une course remportée par la Française Renelle Lamotte (2'01''92). Le fait qu'elle se soit qualifiée directement, à la place, en résistant aux attaques de ses rivales dans la dernière ligne droite est de bon augure. Les demi-finales ont lieu samedi (13h50 en Suisse). Sixième de la 5e série en 2'03''05, Delias Sclabas est quant à elle logiquement éliminée. Loïc Gasch a manqué son affaire pour ses premiers Jeux olympiques. Le Vaudois a échoué à 2m25, après avoir passé 2m17 à son deuxième essai et 2m21 à son troisième. Il aurait dû effacer 2m30 pour se qualifier, alors que son record de Suisse est de 2m33. C'est une déception pour Gasch. Mais son ascension parmi l'élite est très récente. Le sauteur de Sainte-Croix, malgré ses 26 ans, manque encore d'expérience dans les grands rendez-vous.

Heidrich/Gerson respirent Image: KEYSTONE/AP/Felipe Dana Adrian Heidrich et Mirco Gerson respirent. Battus dans leurs deux premiers matches aux JO de Tokyo, le Zurichois et le Bernois ont décroché leur ticket pour la phase à élimination directe en battant les Italiens Adrian Ignacio Carambula/Enrico Rossi 21-14 24-26 15-13. Les deux compères ont joué à se faire peur vendredi matin. Ils ont en effet manqué pas moins de quatre balles de match au deuxième set. Mais ils ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour les barrages d'accession aux 8es de finale.