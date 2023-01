Djokovic récupère son trône ++ Arnold prolonge pour quatre ans

"L'envie de continuer dans ce rôle n'a jamais été aussi grande et je sais que j'ai plus à donner pour la sélection et le football australien", a ajouté Graham, qui espère qualifier son équipe pour la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

"J'aime l'Australie et j'aime le football australien, et rien ne peut égaler l'excitation, la fierté et le sentiment d'accomplissement que l'équipe et moi-même avons ressenti au Qatar", a affirmé le technicien australien dans un communiqué.

Côté suisse, Belinda Bencic et Jil Teichmann ont gagné respectivement une et cinq places pour se retrouver en 9e et en 28e positions. Chez les hommes, Marc-Andrea Hüsler (ATP 53) demeure le seul Suisse classé dans le top 100, le no 2 Dominic Stricker occupant toujours le 118e rang.

L'Espagnol Rafael Nadal, éliminé dès le 2e tour du Majeur australien, a pour sa part perdu quatre places et recule au 6e rang. La plus belle progression est à l'actif de l'Américain Tommy Paul, sorti en demi-finale, qui gagne 16 positions et intègre le top 20 pour la première fois à 25 ans, à la 19e place.

Novak Djokovic, qui a gagné quatre places, a détrôné l'Espagnol Carlos Alcaraz, forfait pour l'Open d'Australie et désormais no 2 mondial. Grâce à son 22e titre du Grand Chelem, le Serbe de 35 ans est no 1 mondial pour la 374e semaine, depuis juillet 2011 et sa première accession au sommet du tennis mondial.

Inka Grings, dont l'assistant sera Selver Hodzic, a par ailleurs convoqué quatre néophytes pour le camp d'entraînement et les deux matches amicaux face à la Pologne prévus en février à Marbella. Il s'agit des espoirs Naomi Benz (gardienne, Aarau), Alena Bienz (milieu, Köln) et Smilla Vallotto (milieu, Stabaek/NOR).

Et sa défense a fait mal. Le rookie Brock Purdy a subi un plaquage sur sa première possession qui l'a blessé au bras droit. Et son remplaçant au poste de quarterback Josh Johnson a dû aussi sortir, après être retombé lourdement sur l'arrière du casque après un choc.

Les Eagles, sous les yeux de la Première dame américaine Jill Biden, ont réussi leurs quatre touchdowns à la course. Miles Sanders a réussi un doublé et Boston Scott s'est chargé du troisième juste avant la pause (21-7).

On jouait alors le début du dernier quart-temps, et Burrow semblait avoir pris l'ascendant dans son duel avec Mahomes. Mais c'était sans compter sur la défense des Chiefs, qui a su resserrer l'étau sur lui, avec une nouvelle interception puis un autre sack.

Son rival Joe Burrow a lui été malmené dans le premier acte, encaissant pas moins de quatre sacks (plaquages). Mais il a montré de l'orgueil pour se relancer et son équipe avec lui, trouvant d'abord Tee Wiggins au touchdown, sur une passe de 27 yards (13-13), puis Ja'Marr Chase pour 35 yards gagnés, préambule à un touchdown à la course de Samaje Perine (20-20).

Un épilogue rendu possible grâce à une course décisive de Patrick Mahomes pour rapprocher suffisamment Butker des perches, à 45 yards tout de même. Or le quarterback, qui tenait bien sa place une semaine après avoir été victime d'une entorse à la cheville droit contre Jacksonville, était en souffrance car la douleur s'est réveillée en seconde période.

La qualification directe des Lakers en play-off ne fait plus douter personne. Les coéquipiers de Roman Cervenka ont aligné leur sixième succès de rang. Avec un jeu de puissance à son sommet, les Saint-Gallois peuvent encore progresser et aller titiller Bienne pour la deuxième place.

Sans chercher d'excuses, l'entraîneur du Servette FC affirme que les feux d'artifice lancés par les supporters du FC Sion ont eu une influence sur la rencontre. "Tout d'abord, l'arbitre n'a pas décompté tout le temps perdu à cause de ces feux d'artifice, dit-il. Ensuite, on n'y voyait pratiquement plus rien pendant cinq minutes. Pour emballer le match, ce n'était pas idéal.".

"C'est un match que nous devons gagner 4-0. On aurait dû marquer ce troisième but pour prendre le large, poursuit Alain Geiger. A 2-1, le jeu se crispe un petit peu. Nous n'avions plus la même maîtrise qu'en première mi-temps."

Alain Geiger a-t-il déjà vécu au cours de belle et longue carrière un match aussi "étrange" que ce premier derby du Rhône de l'année ? On ne mettrait pas notre main au feu.

Sefolosha: "Il faut savoir s'écouter"

Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Vevey n'est pas parvenu à remporter la finale de la Coupe de la Ligue à Clarens. Les Vaudois, battus 73-69 par Massagno, ont en plus dû composer avec la blessure à la cuisse de Thabo Sefolosha.

"On a manqué d'expérience." Le capitaine veveysan Jonathan Dubas n'a pas besoin d'épiloguer. En quelques mots, il a mais les mots sur les maux de son équipe en finale. Face aux frères Mladjan, Isaiah Williams et Juwann James, les Vaudois ont notamment manqué de roublardise.

Et l'absence de Thabo Sefolosha, touché à la cuisse droite durant le deuxième quart, n'a rien arrangé sur ce plan. Monstre d'expérience, le premier joueur suisse en NBA aurait certainement pu calmer ses coéquipiers sur le terrain, mais on ne refait pas l'hsitoire. "J'en saurai plus lundi, a expliqué Sefolosha en conférence de presse. Je ne voulais pas tricher et aller sur le parquet en étant trop loin d'un niveau satisfaisant. Ca fait quelques jours que j'ai ce petit souci. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si j'avais moins joué samedi (réd: plus de 33 minutes)? Je ne pense pas. On avait envie de tout donner pour nos supporters, mais il faut savoir s'écouter."

La frustration de Thabo Sefolosha

Très critique envers ses performances, Sefolosha a reconnu que même au cours de ses 13'35 sur le terrain, il n'était guère satisfait: "Je n'ai pas beaucoup aidé l'équipe, je manquais de coffre." Mais l'ancien joueur des Chicago Bulls espère bien que la demi-finale de Coupe de Suisse qui s'annonce aux Galeries du Rivage sera le théâtre d'une belle revanche. Même état d'esprit chez Jonathan Dubas, très affecté par cette défaite dans une salle presque entièrement acquise aux Vaudois.

Ce que tous les acteurs ont relevé c'est l'atmosphère bouillante dans cette salle du Pierrier qui a vibré et redonné ses lettres de noblesse au basket helvétique. Il est évident que la présence de Vevey et de Sefolosha a donné un sérieux coup de boost à la compétition. "Ca manquait à la Suisse, a noté le coach veveysan, Niksa Bavcevic. On doit profiter de ça et faire grandir l'intérêt de ce sport. (il sort une médaille de sa poche) Et celle-là je la garde pour le président Nathan Zana. Il faut plus de gens comme lui dans le basket suisse."