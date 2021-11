Djokovic reste No 1 ++ merci qui? (Lewandowski)

Teichmann nettement battue par Kasatkina Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek L'équipe de Suisse est menée 1-0 par la Russie en finale de la Billie Jean King Cup à Prague. Jil Teichmann (WTA 39) s'est inclinée 6-2 6-4 devant Daria Kasatkina (WTA 28) dans le premier simple. Belinda Bencic (WTA 17) n'a donc pas le droit à l'erreur à l'heure d'affronter Liudmila Samsonova (WTA 40), laquelle remplace une Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 12) annoncée blessée au genou gauche. Elle s'était déjà retrouvée dans cette situation jeudi face à la République tchèque, et n'avait pas failli. Victorieuse de ses trois simples cette semaine dans la capitale tchèque, Belinda Bencic a tout à redouter de son duel avec Liudmila Samsonova. La St-Galloise a perdu ses deux précédents affrontements avec la Russe de 22 ans, et les deux se sont déroulés cette année: en finale à Berlin puis en quart de finale au Luxembourg. Teichmann nettement dominée Jil Teichmann a pour sa part manqué son affaire dans le match d'ouverture, subissant sa première défaite dans une compétition où elle avait gagné ses sept précédents matches. Extrêmement tendue en début de partie, la gauchère a accumulé les fautes directes pour se retrouver menée 5-0 après 20'. Trop impatiente à l'échange, gênée par le lift bondissant d'une Daria Kasatkina particulièrement régulière (13 fautes directes pour la Russe), Jil Teichmann s'est ensuite relâchée quelque peu. Elle a signé son premier break pour stopper l'hémorragie, et a offert une plus nette résistance dans la deuxième manche. Mais Daria Kasatkina, qui avait atteint la 10e place mondiale en octobre 2018, n'a pas laissé passer sa chance. La Russe a conclu cette partie sur sa première balle de match, sur son engagement, en profitant de la 31e faute directe de Jil Teichmann. "J'ai mieux su gérer mes nerfs", a lâché Daria Kasatkina.

Bundesliga: le Bayern reste en tête Un but de plus pour Robert Lewandowski Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a conservé la tête de la Bundesliga lors de la 11e journée. Les Bavarois ont battu le SC Fribourg 2-1 dans l'affiche de samedi. Face au 3e du classement, qui restait sur une excellente série, le Bayern a fait la décision grâce à des réussites de Goretzka (30e) et de l'inévitable Lewandowski (75e), auteur de son 13e but de la saison en championnat. Haberer a réduit en vain l'écart à la 93e. Le tenant du titre compte quatre points d'avance sur Borussia Dortmund, qui se déplacera en soirée à Leipzig, et six sur Fribourg. Le "derby suisse" entre Wolfsburg et Augsburg a tourné en faveur des Loups, qui ont gagné 1-0. Steffen (jusqu'à la 57e) et Mbabu (dès la 82e) ont joué pour Wolfsburg, alors que Zeqiri et Vargas (jusqu'à la 65e) étaient sur la pelouse pour les visiteurs.

GP de l'Algarve: Lüthi seulement 24e sur la grille Moto2 Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Thomas Lüthi (Kalex) partira loin des meilleurs dimanche lors du Grand Prix de l'Algarve Moto2 à Portimao. Le Bernois n'a en effet pas pu faire mieux que le 24e chrono lors des qualifications. Pour ce qui sera l'avant-dernière course de sa longue carrière, Lüthi aura a priori fort à faire s'il entend entrer dans le top 15 et marquer des points au championnat. La pole position est revenue à l'Espagnol Raul Fernandez (Kalex) devant son coéquipier et leader du championnat, l'Australien Remy Gardner. Bagnaia encore En MotoGP, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), deuxième du championnat, a pris pour la cinquième fois d'affilée la pole position. Il aura en première ligne à ses côtés l'Australien Jack Miller (Ducati) et l'Espagnol Joan Mir (Suzuki). Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), assuré du titre depuis le GP d'Emilie-Romagne, a signé le 7e chrono et s'élancera de la troisième ligne. Vainqueur des deux dernières courses, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) a dû déclarer forfait ce week-end en raison d'une commotion consécutive à une chute à l'entraînement.

Djokovic assuré de terminer l'année no 1 pour la 7e fois Image: KEYSTONE/EPA Novak Djokovic s'est assuré un nouveau record samedi en battant Hubert Hurkacz en demi-finale du Masters 1000 de Paris. Le Serbe est certain de terminer la saison no 1 mondial pour la 7e fois de sa carrière, améliorant une marque qu'il codétenait avec Pete Sampras. Vainqueur 3-6 6-0 7-6 (7/5) de Hubert Hurkacz (ATP 10) samedi, Novak Djokovic aura l'occasion de prendre seul dimanche le record de trophées en Masters 1000. Il est pour l'heure à égalité avec Rafael Nadal, avec 36 titres conquis dans cette catégorie. Egalement codétenteur du record de 20 titres du Grand Chelem avec Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic visera un 86e titre ATP dimanche à Bercy. Il se mesurera en finale à son "bourreau" de la finale de l'US Open Daniil Medvedev (ATP 2) ou son tombeur du tournoi olympique Alexander Zverev (ATP 4).

Samsonova remplace Pavlyuchenkova Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Changement de dernière minute au sein de l'équipe de Russie, qui affronte la Suisse en finale de la Billie Jean King Cup samedi à Prague. Liudmila Samsonova (WTA 40) remplace Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 12), annoncée blessée, et affrontera Belinda Bencic (WTA 17) dans le deuxième simple. Joueuse russe la moins bien classée, Liudmila Samsonova ne pouvait théoriquement pas être opposée à Belinda Bencic, no 1 suisse. La blessure d'Anastasia Pavlyuchenkova, officiellement touchée au genou gauche, tombe bien: Samsonova a gagné les deux duels livrés cette année face à la St-Galloise, en finale à Berlin puis au Luxembourg. Jil Teichmann (WTA 39) affronte pour sa part Daria Kasatkina (WTA 28) dans le match d'ouverture de cette finale. Il s'agit du premier duel entre la gauchère seelandaise et la puissante Russe.

Derby de Manchester: City surclasse United à Old Trafford Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Manchester City a battu Manchester United 2-0 à Old Trafford en ouverture de la 11e journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé les débats. City a marqué par Bailly (autogoal/7e) et Bernardo Silva (45e). Sans un De Gea très à son affaire dans le but des Red Devils, l'addition aurait pu être plus lourde. Ce derby mancunien a mis en lumière la nette différence de niveau entre les deux voisins. Manchester United, déjà humilié à domicile 5-0 voici deux semaines par Liverpool, a donc concédé une autre défaite contre l'un de ses principaux rivaux. Cela ne va pas renforcer le crédit du manager Ole Gunnar Solskjaer. Car malgré les énormes investissements consentis ces dernières années, la mayonnaise ne prend toujours pas dans son équipe.

Le GP de Chine à Shanghai prolongé jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Le Grand Prix de Chine de Formule 1 à Shanghai est prolongé jusqu'à 2025, a annoncé le promoteur de la F1 samedi. Cette épreuve ne retrouvera toutefois pas sa place au calendrier avant 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. "Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir pu inclure la Chine au calendrier 2022 en raison des conditions de la pandémie actuelle, la Chine retrouvera sa place dès que les conditions le permettront et nous avons hâte de retrouver les fans dès que possible", commente le PDG de la F1, Stefano Domenicali, dans un communiqué. Présent au calendrier de la catégorie reine du sport automobile depuis 2004, le GP de Chine à Shanghai ne s'est plus tenu depuis 2019 à cause du Covid-19.

Un 4e but pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Roman Josi a inscrit un nouveau but, son quatrième de la saison, vendredi lors d'un match remporté 3-2 par Nashville à Vancouver. Le capitaine des Predators en est déjà à 12 points, en 11 matches. Le Bernois a montré la voie à suivre en inscrivant le 1-0 après 5'49'' de jeu, sur une puissante reprise directe armée en supériorité numérique. Avec 12 points, il est le défenseur le plus prolifique depuis le début de cet exercice 2021/22, à égalité avec Adam Fox (Rangers) et Kevin Shattenkirk (Ducks). Les Predators ont d'ailleurs marqué vendredi un deuxième but en "power-play", celui de la victoire signé Philip Tomasino à la 40e minute (3-2). La franchise de Nashville a tenu bon dans le troisième tiers grâce à son portier Jusse Saros (26 arrêts au total) pour cueillir son cinquième succès en 11 parties. Un assist pour Hischier Nico Hischier s'est lui aussi illustré vendredi en réussissant son 4e point de la saison. Le centre valaisan a été crédité d'un assist lors d'un match perdu 3-2 à Los Angeles par les Devils, qui alignaient également Jonas Siegenthaler. New Jersey a arraché un point en égalisant à 2-2 à 24'' de la fin du temps réglementaire.

Xavi, l'architecte tant attendu, revient Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Attendu comme le messie en Catalogne, l'ancienne gloire du FC Barcelone Xavi Hernandez a quitté son exil qatari. Il va prendre la relève de Ronald Koeman avec un défi immense: reconstruire une équipe en ruines pour la hisser à nouveau vers les sommets. Le FC Barcelone a confirmé dans la nuit de vendredi à samedi le retour au bercail de son ancien milieu de terrain, qui arrivera ce week-end en Catalogne. "C'est le moment de rentrer à la maison. Bienvenue, Xavi", a tweeté le Barça, qui présentera son nouveau coach lundi à midi lors d'une cérémonie publique au Camp Nou. Une reconversion réussie Le club qatari d'Al Sadd, que Xavi entraînait depuis 2019, avait annoncé quelques heures plus tôt avoir trouvé un accord avec les Catalans et avait posté sur les réseaux sociaux des images de l'Espagnol faisant ses adieux aux joueurs. Après un jeu de la séduction qui a duré plusieurs années, le mariage est donc enfin célébré entre le FC Barcelone et l'un des hommes qui incarne le mieux le club. Une union attendue par une large frange des supporters blaugrana. Après avoir quitté Barcelone en 2015, le génial milieu de terrain a pris la direction d'Al Sadd, où il a fini sa carrière de joueur (2015-2019) avant d'entamer une reconversion immédiate comme entraîneur. Après deux années à la tête du club qatari, il a déjà remporté le championnat, la Coupe et la Supercoupe du Qatar. "Un rêve" Contacté en janvier 2020 pour remplacer Ernesto Valverde sur le banc barcelonais, puis l'été suivant pour succéder à Quique Setién, Xavi avait jusqu'ici toujours décliné les offres du club, refusant de prendre la charge d'une équipe sans projet clair et sans cap fixe, mais réitérant à chaque fois son amour pour son club de coeur. "Je ne le cache pas, et je l'ai toujours dit, mon objectif principal, quand ça pourra se faire, c'est le Barça. C'est ma maison, et ce serait un rêve", avait confié en juillet 2020 dans une interview au quotidien Marca Xavi, dont le contrat avec Al Sadd portait jusqu'en 2023. Mais l'appel du Barça a été trop fort. Nouvelle page Le chantier est immense. Xavi devra accorder ses violons avec Laporta, et surtout composer avec les énormes soucis financiers qui plombent le club catalan, endetté de plus d'un milliard d'euros. Sur le terrain, ses objectifs sont clairs: sportivement, le Barça, actuel 9e de Liga à neuf points de la Real Sociedad et à huit de son grand rival, le Real Madrid, doit à tout prix revenir sur la tête du classement. Il doit aussi tenter d'assurer une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais surtout, Xavi doit faire retrouver son identité de jeu au club blaugrana, en se basant sur la jeune génération avec, en tête, les prodiges Ansu Fati, Pedri et Gavi. Si Koeman a été celui qui a jeté les fondations du Barça post-Messi, Xavi devra être l'architecte qui tournera définitivement la page, pour en écrire une nouvelle.

Simmons encore sanctionné financièrement par les Sixers Image: KEYSTONE/AP/Matt Rourke Le feuilleton entre Ben Simmons et les Sixers se poursuit à Philadelphie. Le meneur, qui veut quitter le club, a écopé d'une amende de 360'000 dollars pour son absence lors de la victoire contre Detroit en NBA jeudi, rapporte ESPN vendredi. Plus que le fait de ne pas avoir joué cette rencontre ni d'y avoir assisté, c'est son manque de coopération avec le corps médical de l'équipe qui a conduit ses dirigeants à sanctionner Simmons. Ce dernier se dit pourtant "mentalement inapte à jouer" ou à se mettre à la disposition de l'équipe, explique ESPN. Ben Simmons a consulté des professionnels de la santé mentale par l'intermédiaire du syndicat des joueurs (NBPA). Mais il n'a pas voulu partager les détails de ses entretiens ou évaluations résultant de ses consultations, ni d'un éventuel traitement dont il ferait l'objet, avec les médecins des 76ers. Voilà quatre mois que l'Australien est en conflit avec la franchise de Philadelphie, dont il a demandé à partir cet été après l'échec en demi-finale de la Conférence Est (défaite contre les Hawks de Clint Capela). Lors du match no 7, sa piètre performance offensive avait été pointée du doigt, son entraîneur Doc Rivers s'interrogeant alors publiquement sur sa capacité à faire gagner un championnat. D'autres sanctions à venir Après avoir refusé de prendre part au stage de présaison, sans que ses dirigeants ne cèdent à ses envies de départ, le sanctionnant déjà financièrement de 2 millions de dollars, Simmons a fini par réintégrer le groupe. Ne souhaitant pas, dans un premier temps, suivre le programme imposé par Rivers, il s'y plie désormais de façon quotidienne mais aménagée et n'a donc toujours pas refoulé le parquet depuis le début de saison. Simmons, à qui il reste quatre ans de contrat pour une valeur de 147 millions de dollars, pourrait ainsi écoper d'autres amendes, non seulement pour avoir manqué des rencontres, mais aussi pour ne pas avoir assisté aux séances vidéo, à certaines séances d'entraînement, de musculation et aux exercices de tir les jours de match, avance ESPN.

Widmer offre un point à Mayence, Elvedi et Embolo se blessent Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Auteur du but égalisateur pour Mayence vendredi face à Mönchengladbach (1-1), Silvan Widmer rejoindra l'équipe de Suisse en pleine confiance. Le sélectionneur Murat Yakin pourrait en revanche devoir se passer des services de Nico Elvedi et de Breel Embolo, tous deux sortis sur blessure lors de cette rencontre de Bundesliga. Elvedi s'est blessé, apparemment à une cheville, en commettant une faute sur Karim Onisiwo pour stopper une contre-attaque de Mayence à la 28e. Embolo a quant à lui été touché à l'arrière de la cuisse à peine deux minutes plus tard, en allongeant sa foulée sur un duel le long de la ligne de touche. Le défenseur central et l'attaquant de Mönchengladbach sont forcément incertains pour les deux matches de l'équipe de Suisse prévus le 12 novembre en Italie et trois jours plus tard face à la Bulgarie en conclusion des qualifications au Mondial 2022. Ils semblaient assurés de figurer parmi les titulaires de Murat Yakin. Yann Sommer et Silvan Widmer se sont en revanche illustrés de manière plus positive. Le gardien de Gladbach a multiplié les parades après que Neuhaus avait ouvert la marque à la 38e. Il n'a cédé que sur une réussite du défenseur argovien (76e), qui a permis à Mayence de conserver provisoirement la 5e place.

Lausanne ne confirme pas, Bienne salue Tschantré Brome a inscrit l'un des quatre buts davosiens face au LHC Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lausanne n'a pas confirmé sa belle victoire obtenue mardi contre Fribourg-Gottéron. Les Vaudois se sont inclinés 4-1 à Davos vendredi en National League, alors que Bienne a battu Berne dans le derby cantonal. L'ouverture du score a ressemblé à un mauvais gag pour les joueurs de John Fust. A la 24e, Dominik Egli a tenté un tir en direction du but de Boltshauser qui a pris la canne de Gernat pour monter gentiment en l'air et retomber dans la lucarne du gardien du Lausanne HC. Les Lions ont ensuite laissé passer de belles occasions en power-play à la fin de la deuxième période et en début de troisième. Et lorsqu'Ambühl est ressorti du banc des pénalités à la 41e, il a pu lancer Mathias Bromé. Lukas Frick a stoppé le Suédois de manière irrégulière, offrant un penalty au top scorer grison. Penalty que l'ancien des Red Wings a parfaitement transformé. Bozon a bien réduit la marque à la 57e, mais Frehner a pu redonner deux longueurs d'avance aux siens 22 secondes plus tard... La fête à Tschantré A Bienne, on a placé le maillot de Mathieu Tschantré dans les cintres. Le retraité aurait dû recevoir cet honneur la saison dernière, mais le Covid et les matches à huis clos ont décidé les dirigeants biennois à remettre cet événement à des jours meilleurs. Et pas question pour les Seelandais de ne pas honorer leur ancien capitaine sur la glace. Face à Berne, ils l'ont emporté 6-2. Déjà peu épargnés par les blessures cette saison, les Biennois ont toutefois perdu Luca Cunti pour un bout de temps. Le centre de la deuxième ligne biennoise s'est blessé contre la bande et ne pouvait plus poser son pied gauche sur la glace. Mais quand un joueur tombe au combat, on espère que d'autres peuvent reprendre le flambeau. Pour le coup, c'est Tino Kessler qui s'est distingué en y allant d'un doublé. Ce succès permet aux Biennois de conserver leur place de dauphin au classement avant la pause dévolue aux équipes nationales. Ajoie défait En recevant le champion Zoug, Ajoie savait que la soirée avait tout pour être compliquée. Parce que les Jurassiens étaient allés s'imposer 3-2 après prolongation plus tôt dans la saison en capitalisant sur la moindre bribe d'occasion. Les Zougois n'ont pas sorti l'artillerie lourde, mais ils sont quand même repartis du Jura avec les trois points (0-2). Lugano continue son chemin de croix avec un quatrième revers de suite. Cette fois à domicile contre Zurich (4-1). Dans le dernier match, Rapperswil-Jona a battu Langnau 4-3. Et peut encore dire merci à Cervenka, auteur des deux derniers buts saint-gallois.

Fribourg gagne à nouveau, Genève rechute Sandro Schmid (73) a inscrit l'un des trois buts fribourgeois Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Après trois défaites consécutives, Fribourg a renoué avec le succès vendredi en National League. Les Dragons ont battu Genève-Servette 3-1 dans leur antre et devant plus de 8900 spectateurs. Gottéron a fait la différence au cours d'un tiers médian remporté 3-0. Promu en première ligne à la place de Daniel Brodin, Nathan Marchon a bénéficié d'un superbe travail de Desharnais pour ouvrir le score à la 23e. Le 2-0 est arrivé un peu plus de dix minutes après. Au terme d'un rush sur le côté droit, Dave Sutter a pu idéalement servir Sandro Schmid. Descloux remplacé à la 8e Genève a définitivement vu la partie lui échapper juste avant la pause, quand David Desharnais a pu reprendre tel un joueur de baseball un puck parti dans les airs devant la cage de Charlin. Car oui, c'est Stéphane Charlin qui a défendu la cage servettienne dès la 8e minute. Sans que l'on en comprenne la raison, le titulaire Gauthier Descloux a rejoint le banc alors que tout semblait se passer normalement. Ennui musculaire à la suite de plusieurs arrêts en un laps de temps très restreint? Les Genevois n'ont pas pu fournir davantage d'informations pendant la partie. Dans les rangs grenat, après deux victoires rassurantes, ce revers - le 16e cette saison - tire à nouveau le club vers le bas. Outre le souci entourant Gauthier Descloux, le capitaine Noah Rod n'est pas réapparu durant le troisième tiers. Un Desharnais inspiré Si ces deux défections peuvent être vues comme des circonstances atténuantes pour les Aigles, il n'empêche que les hommes de Pat Emond n'ont jamais été en mesure de faire dévier les Fribourgeois de leur route. La réduction du score de Benjamin Antonietti en fin de partie ne change rien à la lecture finale. Genève ne méritait pas davantage. Du côté fribourgeois, ce succès permet de mettre fin à ce qui aurait éventuellement pu commencer à devenir une spirale négative. Mais bien emmenés par un David Desharnais inspiré et des jeunes (Marchon et Schmid) qui ont répondu présent, Gottéron peut s'offrir une pause méritée avant d'attaquer les huitièmes de finale de la Champions League.

Bencic envoie la Suisse en finale Belinda Bencic et la Suisse disputeront samedi la finale de la BJK Cup Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La Suisse disputera la deuxième finale de son histoire en Billie Jean King Cup samedi à Prague face à la Russie. Belinda Bencic (WTA 17) a offert un deuxième point décisif à son équipe en demi-finale face à l'Australie en dominant Ajla Tomljanovic (WTA 43) 6-3 6-2 en 68'. La sélection du capitaine Heinz Günthardt a fait honneur à son statut de favorite en forçant la décision avant le double face à une équipe privée cette semaine d'Ashleigh Barty (WTA 1). Jil Teichmann (WTA 39) avait écrasé Storm Sanders (WTA 131) 6-0 6-3 en 63' dans le premier simple. Belinda Bencic a elle aussi pris un départ canon, menant rapidement 3-0 face à Ajla Tomljanovic, comme la veille face à la Tchèque Barbora Krejcikova. Elle a certes concédé un break pour laisser l'Australienne recoller à 3-2, mais a repris l'ascendant dans la foulée en s'emparant une nouvelle fois du service adverse. La championne olympique de simple et vice-championne olympique de double n'a dès lors plus desserré son étreinte. Elle a signé un troisième break dès le premier jeu de la deuxième manche pour asseoir un peu plus sa domination, enfonçant le clou avec un ultime break réalisé dans le septième jeu. Une solide équipe russe Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic (WTA 45) et Stefanie Vögele (WTA 116) ont les moyens de faire mieux que le duo Martina Hingis/Patty Schnyder, qui avait subi la loi de l'Espagne d'Arantxa Sanchez et Conchita Martinez en finale en 1998. Mais la Russie aligne une équipe peut-être plus homogène encore. Son capitaine Igor Andreev a l'embarras du choix. Il peut compter cette semaine sur Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 12), Ekaterina Alexandrova (WTA 32), Liudmila Samsonova (WTA 40), Veronika Kudermetova (WTA 11 en double) et Daria Kasatkina (WTA 28), cette dernière n'ayant même pas joué en demi-finale face aux Etats-Unis.