Djokovic restera numéro 1 +++ Pas de Coupe d'Asie 2023 en Chine

Mickelson refuse de disputer l'US PGA Championship Phil Mickelson refuse de disputer l'US PGA Championship Image: KEYSTONE/AP/Denis Poroy Le conflit entre la star Phil Mickelson et l'US PGA continue de s'envenimer. L'Américain a en effet déclaré forfait pour l'US PGA Championship prévu la semaine prochaine. Mickelson aurait pris le départ à Tulsa, en Oklahoma, en tant que tenant du titre. Il y a un an, à près de 51 ans, il était devenu le vainqueur le plus âgé de l'histoire dans l'un des quatre tournois du Grand Chelem. Depuis février dernier, il n'a plus participé à aucun tournoi. Il a notamment déclaré forfait en avril pour le Masters d'Augusta, qu'il a remporté à trois reprises. La querelle entre Mickelson et les responsables de l'US PGA Tour s'est accentuée à propos du nouveau circuit financé par un consortium d'Arabie saoudite et dont Mickelson est le précurseur et la figure publicitaire. Le circuit américain interdit à ses joueurs de participer au premier tournoi des "Golf International Series" à Londres, officiellement en raison des violations des droits de l'homme en Arabie saoudite. Ce tournoi est censé être doté de 20 millions de dollars, de loin le plus gros prize-money de l'histoire du golf. Phil Mickelson a qualifié l'US PGA Tour de "dictature" et l'accuse d'être d'une cupidité répugnante. On ne sait pas si l'Américain, qui est extrêmement populaire, jouera encore un jour aux Etats-Unis.

McLaren débarquera la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee McLaren va rejoindre le Championnat du monde de Formule E la saison prochaine, a annoncé le constructeur automobile britannique. Celui-ci rachète l'écurie de Formule E de Mercedes, sur le départ. "Le passage à la Formule E reflète non seulement l'engagement de McLaren dans le sport automobile électrique, mais aussi l'objectif d'accélérer le processus de développement durable de McLaren Racing et de toucher un nouveau public mondial plus diversifié", a expliqué la marque dans un communiqué. Déjà engagé en Formule 1, en IndyCar, en Extreme E et dans l'esport, McLaren se lance dans cette nouvelle discipline en acquérant l'équipe de Formule E de Mercedes, championne en titre. Ce rachat devrait être finalisé plus tard dans l'année, selon le groupe. Avec Maserati en 2023 Le constructeur avait signé l'an dernier une option pour potentiellement rejoindre la série. Il sera rejoint par la marque italienne Maserati, qui a annoncé plus tôt cette année sa participation au championnat la prochaine saison. Le Championnat du monde de Formule E, lancé en 2014, compte cette saison 16 manches (un record) disputées dans dix pays différents. Six doubles ePrix sont au calendrier (Diriyah, Rome, Berlin, New York, Londres et Séoul), la capitale coréenne accueillant le rendez-vous final les 13 et 14 août.

La Chine renonce à organiser la Coupe d'Asie 2023 Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Chine a renoncé à l'organisation de la Coupe d'Asie 2023, a annoncé samedi la Confédération asiatique (AFC) dans un communiqué. Elle a pris cette décision en raison des "circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de Covid-19". Le géant asiatique, aux prises avec une flambée épidémique, a déjà annulé ou reporté récemment l'organisation de multiples compétitions sur son sol, en particulier les Jeux asiatiques prévus en septembre à Hangzhou. La Coupe d'Asie, qui réunit 24 équipes, devait avoir lieu dans dix villes chinoises en juin-juillet 2023. L'AFC n'a pas précisé quel serait le nouveau pays organisateur. Largement épargné depuis deux ans, la Chine affronte sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020. Pour y faire face, elle poursuit sa stratégie "zéro Covid". Les 25 millions d'habitants de Shanghai sont ainsi confinés depuis début avril. Pékin 2022, seule exception Avant la pandémie, le pays était monté en puissance dans le sport depuis les années 2000, organisant un Grand Prix de Formule 1 à Shanghai, les Jeux olympiques d'été 2008 de Pékin, divers championnats du monde ou tournois de tennis. Mais à l'exception des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022, organisés en février-mars dans une bulle sanitaire, la Chine n'a accueilli aucune grande compétition internationale depuis le début de l'épidémie, afin d'éviter toute flambée épidémique. Les meetings d'athlétisme de la Ligue de diamant prévus à Shanghai (30 juillet) et Shenzen (6 août), le GP de Shanghai de Formule 1 ou encore les tournois de tennis masculins (ATP) et féminins (WTA) ont ainsi été annulés.

Djokovic assuré de rester no 1 mondial lundi Novak Djokovic sera toujours no 1 mondial lundi Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Novak Djokovic est assuré de conserver la place de no 1 mondial lundi. Le Serbe est certain de rester une semaine de plus devant le Russe Daniil Medvedev, qui fera son retour à la compétition lors du Geneva Open, grâce à son accession au dernier carré à Rome. Grand favori du tournoi depuis l'élimination du tenant du titre Rafael Nadal, Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales tard vendredi soir en remportant un duel de très haut niveau contre le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9) 7-5 7-6 (7/1). Il a ainsi décroché sa... 999e victoire sur l'ATP Tour. En cas de succès face à Casper Ruud (ATP 10) samedi, Nole deviendra le cinquième à entrer dans le club des joueurs à 1000 victoires et plus (avec Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl et Rafael Nadal). A un peu plus d'une semaine du début de Roland-Garros (22 mai-5 juin), le Serbe de 34 ans vise un premier titre cette année.

Golden State en finale de Conférence Image: KEYSTONE/AP/Tony Avelar Privé de play-off en 2020 et en 2021, Golden State est de retour en finale de la Conférence Ouest. Les Warriors se sont imposés 110-96 vendredi à domicile face à Memphis pour remporter la série 4-2. Vainqueur de trois titres (2015, 2017, 2018) dans la dernière décennie, la franchise californienne connaîtra son prochain adversaire dimanche soir. Les Warriors se frotteront aux Suns ou aux Mavericks, qui en découdront à Phoenix lors d'un acte VII. Les "Splash Brothers" ont frappé fort vendredi à Oakland: Klay Thompson a inscrit 30 points (à 8 sur 14 à 3 points) et Stephen Curry 29 (à 6 sur 17 derrière l'arc). Kevin Looney a quant à lui capté 22 rebonds face à des Grizzlies toujours privés de leur meneur-vedette Ja Morant, touché à un genou lors du match no 3. Dans l'autre match de la soirée, Boston a égalisé à 3-3 en allant battre chez eux les Bucks de Milwaukee (108-95), malgré un grand Giannis Antetokounmpo (44 points, 20 rebonds). Portés par Jayson Tatum (46 points), les Celtics auront l'avantage du parquet dimanche lors d'un match qui déterminera l'adversaire de Miami en finale de la Conférence Est.

Une première depuis 1996 pour les Panthers Carter Verhaeghe a inscrit le but de la qualification en "overtime" Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon Florida s'est qualifié pour la première fois depuis... 1996 pour le 2e tour des play-off de NHL. Finalistes de la Coupe Stanley cette année-là, les Panthers ont décroché leur ticket en six matches face aux Capitals, qu'ils ont battu 4-3 après prolongation vendredi à Washington. Homme de la série avec ses 12 points, le centre Carter Verhaeghe a inscrit le but de la qualification après 2'46'' en "overtime", lui qui avait déjà marqué en prolongation lors de l'acte IV. Claude Giroux a quant à lui réussi un but et deux assists pour les Panthers, qui affronteront Toronto ou Tampa Bay au tour suivant. Un septième match sera par ailleurs nécessaire tant entre les Rangers et les Penguins, à l'Est, qu'entre les Stars et les Flames, à l'Ouest. La franchise new-yorkaise est allée s'imposer 5-3 vendredi à Pittsburgh, qui a dû composer sans sa superstar Sidney Crosby (blessure au haut du corps). Dallas a pour sa part battu Calgary 4-2 au Texas.

James Harden incendié par les médias Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum James Harden a été incendié par les médias américains vendredi. Sa piètre performance a valu à son équipe des Philadelphia 76ers d'être éliminée par Miami dès jeudi au 2e tour des play-off de NBA. Harden, qui a rejoint les Sixers en février avec pour objectif de leur faire gagner le championnat, a livré une performance anonyme lors du 6e match face au Heat (99-90). Il n'a marqué en 42 minutes de jeu que 11 points, avec seulement 9 passes, et n'a tenté que deux tirs en seconde période, tous deux ratés. "Cela a été l'une des performances les plus catastrophiques d'un joueur star lors des récents play-off de la NBA", a affirmé l'analyste de la chaine de télévision ESPN Stephen A. Smith. "James Harden a été si mauvais la nuit dernière qu'on aurait presque pu croire qu'il le faisait exprès". Skip Bayless, l'expert basket de la chaîne concurrente Fox, s'est lui aussi interrogé sur la motivation du joueur. "Il est clair qu'il ne voulait pas aller en finale car gagner ne l'intéresse pas. Cela l'intéresse plus d'être MVP (le meilleur joueur), de figurer parmi les 75 meilleurs joueurs de tous les temps de la NBA et de gagner beaucoup d'argent mais il s'est maintenant trahi". Embiid très critique James Harden a de son côté espéré pouvoir rester avec Philadelphie qu'il estime capable de gagner le championnat. "C'est fantastique depuis que je suis ici. Nous essayons de construire quelque chose très rapidement, de bâtir vite une équipe capable de remporter le championnat ce que nous pouvons faire. Mais il manque encore quelques éléments", a-t-il estimé. Son propre coéquipier Joel Embiid a asséné que James Harden n'était plus que l'ombre de celui qui avait été désigné en 2018 MVP alors qu'il jouait avec Houston. "Depuis qu'il est arrivé chez nous, nous pensions tous retrouver le James Harden de Houston. Mais il n'est plus celui-là, c'est plus un faiseur de jeu. J'ai pensé à certains moments qu'il aurait pu être plus agressif, comme nous tous", a estimé Embiid, en ajoutant que "nous devons tous être meilleurs".

Les favoris s'imposent Image: KEYSTONE/AP/Emmi Korhonen Les favoris ont imposé leur loi dans la journée d'ouverture du championnat du monde. Les champions olympiques finlandais ont ainsi écrasé la Norvège 5-0 à Tampere en soirée. Les "mercenaires" de National League ont brillé dans cette partie. Harri Pesonen (Langnau/19e, 1-0), Toni Rajala (Bienne/32e, 2-0) et Jere Sallinen (Bienne/58e, 5-0) ont en effet marqué pour la Finlande, Rajala ajoutant deux assists. Les Etats-Unis ont quant à eux dominé la Lettonie 4-1 dans l'autre match du groupe A. Médaillée de bronze aux Jeux de Pékin, la Slovaquie a pour sa part souffert jusqu'au bout face à la France à Helsinki dans la poule B. L'ultime but, le 4-2, a été inscrit par Pavol Regenda à 8'' de la fin dans une cage vide. Toujours à Helsinki, le Canada a dominé l'Allemagne 5-3 en soirée, grâce notamment à un doublé de l'attaquant des Winnipeg Jets Pierre-Luc Dubois.

Olympic prend la main face aux Lions de Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Olympic a récupéré vendredi l'avantage du parquet, qu'il avait cédé aux Lions dès l'acte I de leur demi-finale de SBL. Les Fribourgeois sont allés gagner 65-41 en terre genevoise pour prendre l'avantage 2-1 dans cette série prévue au meilleur des cinq matches. Les hommes du coach Petar Aleksic se sont imposés en patron, comme lors du deuxième match joué mardi (81-53). Ils ont forcé la décision en première mi-temps déjà grâce à un partiel de 24-4, réalisé en l'espace de 9 minutes et qui leur a permis de mener 34-11 à la 17e. Emmené par Milos Jankovic (17 points) et Slobodan Miljanic (8 points, tous inscrits en première mi-temps, et 7 rebonds), Olympic a atteint la pause avec cette marge de 23 unités (42-19). Les Fribourgeois n'ont pas desserré leur étreinte au retour des vestiaires, même s'ils ont encaissé un 8-0 à l'entame de l'ultime quart.

Premiers sprints gagnants pour Lyles et Thomas à Doha Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Les Américains Noah Lyles et Gabrielle Thomas ont remporté les 200 m du premier rendez-vous de la Ligue de diamant à Doha. Le meeting a été amputé du saut à la perche à cause du vent vendredi. Au deuxième jour d'une tempête de sable, l'épreuve a été annulée par souci de sécurité. Le recordman du monde suédois Armand Duplantis et les Français Renaud et Valentin Lavillenie sauteront finalement en intérieur samedi après-midi, dans l'académie Aspire de Doha. Dans le stade du Qatar Sports Club, l'attention s'est donc concentrée sur les sprints mais aussi le saut en hauteur. Le Sud-Coréen Woo Sang-hyuk (2m33), champion du monde en salle à Belgrade devant le Vaudois Loïc Gasch, s'est imposé devant le héros national Mutaz Essa Barshim (2m30 m). Un peu plus tôt, Noah Lyles avait pris la première place du 200 m hommes en 19''72, devant son compatriote Fred Kerley (19''86). Sur la même distance chez les femmes, Gabrielle Thomas s'est imposée en 21''98. Elle a devancé la Jamaïcaine Shericka Jackson (22''07) et la championne du monde britannique Dina Asher-Smith (22''37). La meilleure performance de la journée a été signée sur 400 m haies. Le Brésilien Alison dos Santos, médaillé de bronze olympique, l'a emporté en 47''24, devant l'Américain Rai Benjamin, médaillé d'argent à Tokyo (47''49). A noter par ailleurs la décevante 3e place de la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo sur 400 m (51''84).

Teichmann jette l'éponge en quarts Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Jil Teichmann (WTA 29) ne disputera pas une deuxième demi-finale consécutive dans un tournoi WTA 1000. La gauchère seelandaise, qui a atteint le dernier carré à Madrid la semaine dernière, a été contrainte à l'abandon en quart de finale à Rome. Touchée à l'adducteur gauche, Jil Teichmann a jeté l'éponge alors qu'elle était menée 6-4 3-2 par la Russe Daria Kasatkina (WTA 23). Elle avait quitté le court central du Foro Italico après le troisième jeu du deuxième set pour un temps-mort médical, qui n'a pas suffi à la remettre d'aplomb. Cette blessure, dont la gravité n'est pas connue, tombe au plus mauvais moment. Jill Teichmann tient en effet la grande forme, elle qui pointera lundi prochain à la 24e place du classement WTA alors qu'elle occupait le 35e rang avant le tournoi de Madrid. Ce neuvième match en l'espace de 15 jours fut sans doute celui de trop. La Seelandaise de 24 ans a désormais une semaine devant elle pour se refaire une santé avant le grand rendez-vous de Roland-Garros. Elle aura l'avantage de figurer pour la première fois parmi les 32 têtes de série, à condition de pouvoir défendre ses chances sur la terre battue parisienne.

Wawrinka forfait, Riedi invité Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Stan Wawrinka (ATP 361) ne disputera finalement pas le Geneva Open, qui débute dimanche. Le Vaudois a déclaré forfait sur blessure juste avant le tirage au sort d'un tournoi qu'il a remporté à deux reprises (2016, 2017). Les organisateurs ont par ailleurs attribué une invitation à Leandro Riedi (ATP 229), seul Suisse présent pour l'heure dans le tableau final. Le Thurgovien de 20 ans, finaliste chez les juniors en 2020 à Roland-Garros, affrontera un qualifié au 1er tour. Tête de série no 1 du tableau, Daniil Medvedev (ATP 2) entrera en lice au 1er tour face à Richard Gasquet (ATP 77) ou à John Millman (ATP 98). Le tenant du titre Casper Ruud (ATP 10), tête de série no 2, se frottera pour sa part à Benoît Paire (ATP 65) ou Emil Ruusuvuori (ATP 61) en 8e de finale.

Bouwman vainqueur de la 7e étape en moyenne montagne Image: KEYSTONE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Le Néerlandais Koen Bouwman (Jumbo) a remporté la 7e étape du Tour d'Italie, vendredi à Potenza, devant ses compagnons d'échappée. L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) a conservé le maillot rose de leader, sans avoir été attaqué par ses adversaires dans cette étape de moyenne montagne de 196 kilomètres. Vainqueur d'une étape du Dauphiné en 2017, Koen Bouwman a enlevé le deuxième succès de sa carrière avec l'aide de son compatriote Tom Dumoulin, présent dans l'échappée. Sur la ligne installée au sommet d'une petite montée, il a devancé son compatriote Bauke Mollema et l'Italien Davide Formolo. L'étape, lancée sur des bases très élevées en raison de multiples attaques, a pris forme après une soixantaine de kilomètres quand l'Italien Davide Formolo a initié une échappée de sept coureurs (Villella, Poels, Bouwman, Dumoulin, Mollema, Camargo, Dumoulin). Sur les routes alternant montées et descentes, le peloton a contrôlé à distance, longtemps à 5 minutes, avant de se rapprocher quelque peu dans le final. Pour la victoire, les deux coureurs de l'équipe Jumbo ont neutralisé leurs adversaires bien que Dumoulin ait lâché prise dans les rues de Potenza avant de revenir sur la tête et se dévouer pour son coéquipier. Koen Bouwman, 28 ans, participe pour la cinquième fois au Giro. Samedi, la 8e étape visite les environs de Naples, site de départ et d'arrivée, au long d'un parcours de 153 kilomètres favorable aux baroudeurs.

Cinq ans et demi de suspension pour Danilo Hondo Danilo Hondo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'ex-professionnel allemand et ex-entraîneur national en Suisse Danilo Hondo a été suspendu pour cinq ans et demi par la Chambre de discipline du sport suisse (CD) pour dopage. La sanction initiale avait été fixée à huit ans de suspension mais la peine a été réduite en raison des aveux complets de l'ancien champion et de sa coopération avec les enquêteurs, annonce vendredi Swiss Olympic. En mai 2019, Hondo avait fait des aveux publics de dopage dans une interview à la chaîne allemande ARD. L'ancien professionnel, titulaire d'une licence suisse, avait témoigné devant la Chambre pénale de Munich dans le cadre de l'opération antidopage "Aderlass". Il avait exposé en détail ses infractions et expliqué comment le système de dopage dans lequel il trempait était organisé. Il avait reconnu avoir eu recours au dopage sanguin de 2011 à 2013. Hondo a ensuite confirmé ses déclarations à Swiss Sport Integrity (anciennement Antidoping Suisse). Il est suspendu de toute activité sportive en compétition et de toute fonction dans le sport, à l'échelle mondiale, à compter du 9 septembre 2019. Il devra en outre payer 12'500 à titre de frais de procédure et d'indemnité. Hondo avait arrêté sa carrière en 2014.