Massagno s'impose à Genève Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Massagno s'annonce bien comme l'un des principaux rivaux d'Olympic cette saison. Les ambitieux tessinois sont allés s'imposer 76-64 sur le parquet des Lions de Genève samedi dans le choc de la 2e journée de LNA. Ancien de la maison genevoise, Roberto Kovac a joué un bien mauvais tour à une équipe dont il défendait encore les couleurs la saison passée. L'arrière tessinois s'est fait l'auteur de 18 points au Pommier, dont 11 dans les trois dernières minutes de jeu. Roberto Kovac a ainsi renversé quasiment à lui seul les Lions, qui avaient compté jusqu'à 11 points d'avance en première mi-temps (34-23 à la 17e). Mené 64-61 à 3'42'' de la fin du match, Massagno a en effet conclu cette partie sur un partiel de 15-0 (!), avec donc 11 points pour son shooteur patenté. Triple champion en titre, Olympic a dû s'employer jusqu'au bout pour s'imposer à Neuchâtel (67-56). Les Fribourgeois, qui ne comptaient que deux points d'avance à 2'43'' du "buzzer" (56-54), ont infligé un 11-2 aux Unionistes pour cueillir un deuxième succès en deux matches dans ce championnat.

YB arrache un point à la dernière minute Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Lucerne a manqué de peu l'exploit samedi en ouverture de la 10e journée de Super League. Les hommes de Fabio Celestini ont concédé l'égalisation à la 94e minute face à Young Boys au Wankdorf (1-1). C'est Nicolas Ngalameu qui a offert un point mérité à YB, qui visait une cinquième victoire d'affilée en Super League. Le quadruple champion de Suisse en titre a survolé les débats (28 tirs à 7), même en s'étant retrouvé en infériorité numérique dès la 39e à la suite de l'expulsion de Christopher Martins. Toujours en quête d'un premier succès dans ce championnat 2021/22, Lucerne avait ouvert la marque à la 30e. Marvin Schulz a alors transformé un penalty obtenu pour une faute de Martins, averti une première fois sur cette action. Les Lucernois n'avaient alors pas encore adressé le moindre tir en direction de la cage bernoise... Le FCL a ensuite fait le dos rond, résistant tant bien que mal à des assauts bernois parfois désordonnés. Poussé par plus de 20'000 supporters, YB a toutefois obtenu la récompense de ses efforts au bout des arrêts de jeu, évitant une défaite qui aurait fait tache à quatre jours de la réception de Villarreal en Ligue des champions.

Dortmund leader provisoire Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Dortmund a pris provisoirement la tête de la Bundesliga samedi après une victoire 3-1 contre Mayence. Le BVB, qui alignait Gregor Kobel et Manuel Akanji d'entrée, a forcé la décision sur un doublé de Haaland. Au Borussia, Erling Haaland est revenu de blessure et le colosse norvégien a repris son histoire là où il l'avait arrêtée: avec neuf buts en six matches disputés, il reprend à Robert Lewandowski (Bayern) la tête du classement des buteurs, et place Dortmund tout en haut du classement avec 18 points. Le podium pourrait être remanié dimanche, après le choc au sommet (15h30) entre les deux anciens co-leaders Leverkusen et Munich, tous deux à 16 points. Le vainqueur, s'il y en a un, prendra la tête avec un point d'avance. Dortmund restera seul leader en cas de match nul.

Arrivée d'un attaquant suédois à Ajoie Image: KEYSTONE/FR126674 AP Miné par les blessures de ses joueurs étrangers, le HC Ajoie annonce sur son site l'engagement de l'attaquant suédois Sebastian Wännström (30 ans). Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Formé à Brynas, Wännström a eu une longue carrière dans son pays natal. Il n'est jamais parvenu à percer en NHL après avoir passé trois saisons en Amérique du Nord. La saison dernière, il avait connu la réussite avec le club finlandais de 1re division d'Ässät Pori. En 58 matches, il avait inscrit 33 buts et réalisé 13 assists. Cette saison, il a tenté l'aventure en KHL au Dinamo Riga. Après dix matches et un but, il a préféré répondre à l'offre du club jurassien.

Liverpool et Firmino écrasent Watford et prennent les commandes Image: KEYSTONE/EPA/ANDREW YATES Avec un triplé de Roberto Firmino, Liverpool a gâché les débuts de Claudio Ranieri sur le banc de Watford en allant écraser les Hornets (5-0), samedi, en ouverture de la 8e journée de Premier League. Avec 18 points, les Reds ont 2 longueurs d'avance sur Chelsea, qui dispute un derby londonien à Brentford en fin d'après-midi (18h30) et ils se placent hors de portée des deux Manchester, d'Everton et de Brighton avec 4 points d'avance. Le Sénégalais Sadio Mané a inscrit son 100e but en Premier League d'un merveilleux extérieur du droit. Pour Watford, qui a limogé son entraîneur Xisco Munoz au début de la trêve internationale pour le remplacer par Ranieri, le choc psychologique attendra. Avec 7 points, le club se place provisoirement 15e. Note: sera actualisé

Lugano engage Libor Hudacek Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lugano annonce l'arrivée d'un nouveau renfort étranger. Le club entraîné par Chris McSorley a engagé l'attaquant slovaque Libor Hudacek (31 ans) jusqu'au terme de la saison. Vice-champion du monde en 2012 avec l'équipe de Slovaquie, Libor Hudacek n'est pas un inconnu en Suisse. Il avait en effet brièvement défendu les couleurs du Lausanne Hockey Club durant l'exercice 2020/21, réussissant 3 points en 4 matches avant de devoir mettre fin à sa saison sur blessure au début du mois de mars.

L'Argovienne Anina Wildi gravement blessée Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Coup dur pour Anina Wildi et l'équipe de Suisse dames. L'Argovienne s'est fracturé le bassin lors d'un entraînement à la poutre et doit renoncer aux championnats du monde qui débutent lundi à Kitakyushu. Anina Wildi (18 ans) s'est blessée à la réception d'un salto. Elle rentrera dès que possible en Suisse afin de subir de nouveaux examens et de déterminer les mesures thérapeutiques à prendre, précise la Fédération suisse (FSG) dans un communiqué. Seules deux Suissesses, Lilli Habisreutinger (17 ans) et Stefanie Siegenthaler (23 ans), seront donc finalement en lice au Japon. L'équipe helvétique affiche de maigres ambitions après la retraite de Giulia Steingruber.

Quatre joueurs suspendus pour un match Chris Baltisberger (Zurich Lions/14) est suspendu pour un match Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Pas moins de quatre joueurs ont été suspendus pour des gestes commis vendredi soir en National League. Dominic Lammer (Rapperswil-Jona), Chris Baltisberger (Zurich Lions), Julian Walker (Lugano) et Mathieu Vouillamoz (Genève-Servette) écopent tous d'un match de suspension. Dominic Lammer et Mathieu Vouillamoz se sont fait l'auteur d'une charge avec la crosse, face respectivement aux Zurich Lions et à Fribourg-Gottéron. Chris Baltisberger est sanctionné pour une charge à la tête, Julian Walker pour un coup de tête lors du derby tessinois. Lammer, Baltisberger et Walker devront s'acquitter d'une amende de 2500 francs, alors que la facture de Vouillamoz est moins salée (1000 francs).

Fiala buteur face à Anaheim Image: KEYSTONE/AP/Johm McCoy Comme Roman Josi et Nino Niederreiter, Kevin Fiala a trouvé le chemin des filets dès son premier match de la saison en NHL. L'attaquant saint-gallois a inscrit le 1-1 pour Minnesota, qui est allé s'imposer 2-1 sur la glace des Anaheim Ducks. Auteur de 42 points en 57 matches durant l'exercice 2020/21, Kevin Fiala a profité d'une superbe passe de Mats Zuccarello en supériorité numérique à la 38e. Le Wild a dominé les débats vendredi (43 tirs cadrés à 29) mais a marqué le 2-1 à 8'' seulement de la fin du temps réglementaire grâce à Marcus Foligno. Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont eux aussi connu la victoire pour leur première partie dans ce championnat 2020/21. New Jersey s'est imposé 4-3 après prolongation devant les Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev, grâce à un but inscrit par Jack Hughes après 57'' en overtime. Les trois Suisses alignés vendredi à Newark sont restés "muets" dans cette partie, le capitaine des Devils Nico Hischier terminant la soirée avec un bilan de +1 et 3 tirs cadrés à son actif. A noter que le nouveau défenseur de New Jersey Dougie Hamilton a ouvert la marque après 17'' de jeu seulement.

Aucun top 25 en demi-finales, une première Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Le Masters 1000 d'Indian Wells est le théâtre d'une première historique. Aucun membre du top 25 du classement ATP ne s'est en effet qualifié pour les demi-finales, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'apparition de ces tournois de cette catégorie en 1990. C'est Taylor Fritz (ATP 39) qui a fini le travail en éliminant le champion olympique Alexander Zverev (ATP 4) dans le dernier quart de finale vendredi soir. L'Américain s'est imposé 4-6 6-3 7-6 (7/3) devant l'Allemand, qui a manqué deux balles de match dans un troisième set où il a mené 5-2 dont une sur son propre service. Taylor Fritz (23 ans) disputera sa première demi-finale dans un Masters 1000, tout comme son prochain adversaire Nikoloz Basilishvili (ATP 36) qui a sorti Stefanos Tsitsipas (ATP 3) en quart. L'autre demi-finale doit mettre aux prises Grigor Dimitrov (ATP 28) et Cameron Norrie (ATP 26).

Genève a besoin du match parfait Patrick Emond donne ses consignes mais cela ne suffit toujours pas Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Neuvième défaite en dix matches pour un Genève-Servette qui ne trouve pas la solution. Battus 2-0 par le leader Fribourg, les Aigles doivent désormais réaliser une partie sans faute. Genève-Servette à la recherche du match parfait. On dirait le titre d'un film d'aventures. La formule vient du coach Pat Emond: "On s'est bien préparé cette semaine. Le 2-0 est un peu sévère, sans enlever le mérite aux Fribourgeois. Mais un bon match ne suffit pas dans la situation où nous nous trouvons actuellement, on a besoin d'un match parfait." C'est-à-dire un match sans erreurs défensives, comme sur le 1-0 de Jörg, par exemple. Parce que Genève n'a pas mal joué. Mais Genève a joué comme une équipe hésitante qui avait perdu huit de ses neuf dernières parties. En face, bouffi de confiance, Fribourg a surfé sur cette vague en jouant simple et en continuant à appliquer une recette qui fonctionne en ce moment avec des joueurs formant une véritable équipe. "On avait demandé de serrer la défensive, ce qu'on a réussi à faire, poursuit Pat Emond. Je pense qu'on a eu nos chances de marquer, mais c'est comme au début de la saison, tout est difficile en attaque pour aller acheter nos goals. Je tiens à louer le travail des gars, je pense qu'ils se sont battus. C'est sûr que cette série négative est longue, mais ça ne sert à rien de nous apitoyer sur notre sort. Je ne m'arrête pas aux chiffres de cette série, d'autres le font à ma place. On doit se concentrer sur la partie de demain contre Rapperswil." Après l'échec de Vouillamoz à l'aile des deux étrangers Filppula et Winnik, le Québécois avait choisi de placer Deniss Smirnovs. "Deniss a fait un match correct, mais ces jeunes doivent progresser, appuie Emond. Depuis le jour 1 ces gars ne sont pas placés dans les bonnes chaises. Ca fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. C'a été bien pour certains et moins bien pour d'autres, mais à un moment donné quand tu achètes un vélo et que tu ajustes une roue, eh bien ça donne ça. Certains joueurs qui ont des habilités jouent comme si l'équipe était au complet alors qu'il manque des gars." Même s'il n'y a pas de menace de relégation, cette crise genevoise pourrait avoir un impact à la tête de l'équipe. Interrogé en ce sens, le Québécois n'a pas épilogué: "Je veux m'en sortir, tout comme les joueurs. Mais je vais contrôler ce que je peux contrôler."

Infantino: "Que le football soit vraiment global" Image: KEYSTONE/EPA Le président de la FIFA Gianni Infantino a de nouveau prêché vendredi en faveur du Mondial biennal. Le Valaisan, qui a entamé à Caracas une tournée sud-américaine, estime qu'il faut que "le football soit vraiment global". "Notre devoir en tant que FIFA c'est de faire en sorte que le football soit vraiment global. Pour qu'il le soit, il faut analyser comment améliorer le football des sélections nationales (...) et il n'y pas de compétition qui se rapproche" du Mondial, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse au stade olympique de Caracas. "Le président de la FIFA est le président de 111 pays et chacun d'entre eux a le droit de rêver. Mais le rêve doit avoir une possibilité de se réaliser, parce que si tu dois rêver pour l'éternité, tu vas finir par faire autre chose", a encore estimé le patron du football mondial. "Aujourd'hui, si on parle sans détour, quelles sont les possibilités réelles du Venezuela de participer au Mondial?", a lancé Infantino, rappelant que le pays de 30 millions d'habitants n'a jamais participé à une Coupe du monde et a très peu de chances d'y arriver dans les conditions actuelles. Tout le monde doit y gagner L'organisation plus régulière d'un Mondial, associée à l'augmentation déjà actée à partir de 2026 du nombre de participants de 32 à 48, donnerait ainsi selon lui davantage d'opportunité à des nations jusque-là mineures du football de prendre part à une Coupe du monde. "La possibilité de réformer le calendrier avec un Mondial tous les deux ans, on l'a analysée du point de vue du football (.. ) c'est possible. Il y a beaucoup d'avantages, parce qu'on donne plus de possibilités à beaucoup plus de pays de participer", a-t-il assuré. "Quand il a été décidé que le Mondial serait tous les quatre ans, il y a 100 ans environ, la FIFA comptait 40 pays. Il est temps d'analyser la question", a-t-il estimé, réitérant qu'une décision sera prise en "fin d'année". "Si on fait des changements, tout le monde doit être gagnant", a promis Infantino. Qualifications regroupées ? "Le prestige d'une compétition ne dépend pas de sa fréquence. Sinon on organiserait un Mondial tous les 40 ans. (Le prestige) dépend de la qualité de la compétition", a-t-il répondu, écartant tout risque de galvauder la Coupe du Monde. Le président de la FIFA a aussi estimé que cette réforme pourrait permettre aux joueurs d'aborder le Mondial sur un pied d'égalité en réduisant les déplacements entre continents pour les joueurs sud-américains avec la mise en place de phases qualificatives regroupées. "Des études montrent que voyager, avec le décalage horaire et le changement de climat, c'est mauvais", a dit le dirigeant de 51 ans. "Si Messi doit faire 350'000 km pour jouer un Mondial (en aller retour Europe-Amérique), et Cristiano Ronaldo 50'000... C'est normal que les Sud-Américains soient un peu plus fatigués que les Européens". Infantino a notamment évoqué une statistique parlante: "Depuis 2002, le Brésil n'a pas gagné un match en phase à élimination directe, pas en phase de poule, contre un pays européen. Cela fait 20 ans, et c'est le Brésil!". Le débat autour d'une Coupe du monde tous les deux ans a été lancé par l'ex-entraîneur Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA. Celui-ci préconise une compétition de sélections chaque année, en alternant Mondial et Euro, par exemple, pour la Confédération européenne.

Lausanne s'impose à Bienne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bienne a cédé la tête de la National League vendredi soir. Les hommes d'Antti Törmänen se sont inclinés 3-1 face à Lausanne dans le Seeland. Ecrasé 9-3 à Langnau, le promu Ajoie reste pour sa part scotché au dernier rang, à égalité avec Genève-Servette. Dominateur dans la première période mais guère dangereux, Lausanne a parfaitement su se ressaisir après avoir concédé l'ouverture du score à moins d'une seconde de la première sirène sur un tir de Yannick Rathgeb. La troupe de John Fust a ainsi cueilli un troisième succès dans ses quatre dernières parties en championnat. Christoph Bertschy a égalisé à 1-1 à 42 secondes de la fin d'un deuxième tiers largement dominé par le LHC (13 tirs cadrés à 3). Guillaume Maillard a donné l'avantage aux Vaudois à la 46e, Andrea Glauser scellant le score à 6 secondes de la fin. Le portier lausannois Tobias Stephan n'a eu que peu de travail à effectuer, réalisant 19 parades dont 11 dans l'ultime tiers. La plus lourde défaite Le fait d'évoluer avec quatre étrangers après les arrivées des Québécois Maxime Fortier et François Beauchemin n'a pas permis à Ajoie de mettre fin à sa série noire. Les Jurassiens ont concédé face à Langnau leur quatrième défaite d'affilée, la sixième dans leurs sept dernières sorties. Langnau, qui n'avait également gagné qu'un seul de ses six précédents matches, a ouvert la marque après 72'' de jeu seulement grâce à Kay Schweri. Ce dernier s'est fait l'auteur d'un doublé, tout comme Alexandre Grenier et Anthony Huguenin. Tim Wolf a cédé sa place devant le filet ajoulot à la 36e, après le 5-0, mais son remplaçant Viktor Östlund a lui aussi souffert en encaissant deux buts en 110 secondes. Fortier (38e et 51e) et Ueli Huber (47e) ont sauvé l'honneur jurassien, mais la troupe de Gary Sheehan a tout de même subi sa plus lourde défaite de la saison. Ambri bat Lugano Battu lors des deux premiers derbies tessinois de la saison - la dernière fois six jours plus tôt à Lugano (3-1) -, Ambri-Piotta a enfin pris le meilleur sur les "bianconeri" vendredi. Les Léventins se sont imposés 2-1 grâce à une réussite de Michael Fora à 102 secondes du terme. Le dernier match de la soirée a vu Rapperswil-Jona battre les Zurich Lions 3-1.

Genève en plein doute, Gottéron euphorique Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE La série victorieuse de Fribourg-Gottéron en National League se poursuit. A domicile, les Dragons ont dominé Genève-Servette 2-0 pour signer leur huitième succès consécutif. Qu'écrire qui n'a pas déjà été écrit sur cette équipe fribourgeoise en ce moment? Au fur et à mesure des matches, les joueurs de Christian Dubé ne perdent pas le cap. Et à la question de savoir quand les Dragons vont bien finir par tomber sur un os, la réponse est pour l'heure impossible à donner. On imaginait que la venue d'Aigles en mal de points aurait de quoi poser des problèmes aux Fribourgeois. Que cet impérieux besoin d'aller mieux ferait jouer les Genevois avec un sentiment d'urgence pas forcément inutile. Or, la partie a ressemblé à ce que l'on voit depuis quelques semaines, avec un Fribourg en confiance et un Genève hésitant. Cette fébrilité s'est matérialisée à la 15e lorsque Smons a pataugé à la ligne bleue avant de voir Marchon le déborder comme une génisse regardant passer le TGV. Après un premier tir de Sprunger sur Descloux, c'est Jörg qui a pu ouvrir la marque devant une cage presque déserte. Le capitaine des Dragons s'est encore mis en évidence à la 34e avec un débordement initié par une feinte "à l'ancienne", enchaîné avec une passe parfaite pour DiDomenico. Après cette deuxième réussite fribourgeoise, les hommes de Pat Emond se sont montrés un peu plus incisifs et créatifs. Malheureusement, cette poussée n'a pas eu de répercussion au tableau d'affichage. Un samedi crucial pour le GSHC Pendant que les Dragons évoluent au-dessus des nuages, les Aigles continuent leur vol en rase-mottes. La réception de Rapperswil samedi aux Vernets revêt une importance critique pour Pat Emond. Même si le coach doit faire face à des absences importantes, force est de constater que le GSHC a besoin d'un électrochoc. On savait que les étrangers tiraient l'équipe, on a vu que les Servettiens avaient de la peine à régater avec des importés muets. La présence de Smirnovs en première ligne avec Filppula et Winnik n'a pas eu l'effet escompté et avec l'absence de Miranda, on se demande bien qui Emond pourrait bien placer en compagnie de ses deux fers de lance. Peut-être que Joel Vermin serait une solution. Toujours est-il qu'il faudra bien trouver un moyen de se sortir de ce trou du côté du GSHC, qui en est à cinq défaites de suite.