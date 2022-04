Dortmund s'impose +++ Davidovich Fokina en finale

Un but d'Ibrahima Konaté de la tête (9e) et un doublé de Sadio Mané (17e et 45e) ont traduit la domination écrasante de Liverpool lors du premier acte.

Dortmund a croqué les Loups en douze minutes lors de la première période. Le club de la Ruhr a inscrit cinq goals entre la 24e et la 38e. Le défenseur de l'équipe nationale Manuel Akanji s'est fait l'auteur du 3-0. Erling Haaland a marqué le 5-0 et le 6-0.

Le Borussia Dortmund s'est amusé lors de la 30e journée de Bundesliga. Les Jaune et Noir ont écrasé Wolfsburg 6-1 avec une réussite d'Akanji pour revenir à six points du Bayern.

Ce coup du sort a néanmoins donné un supplément d'âme à Atlanta, qui était mené de 10 points à la mi-temps (61-51). "On en a été que plus motivés. Nous voulions gagner pour lui. Nous savons à quel point il a travaillé dur toute l'année pour participer aux play-off. Nous espérons qu'il sera capable de se remettre vite", a lâché Trae Young.

Les Hawks s'en sont sortis samedi sans le Meyrinois, qui avait réussi 7 points et 8 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet des Cleveland. Mais la franchise géorgienne aura du mal à se passer de ses 2m08 à l'heure de défier la tête de série no 1 de la Conférence Est Miami au 1er tour des play-off (acte I dimanche).

Après deux 0-0 décevants contre Bologne et le Torino, cette précieuse victoire permet à l'AC Milan de préserver deux points de marge sur l'Inter Milan, vainqueur juste auparavant à La Spezia (3-1) et qui compte un match en retard à disputer.

Le défenseur biennois Noah Delémont a brillé pour ses débuts sur la scène internationale, réussissant un but et un assist.

La justice sportive absout la Juventus et Naples

Image: KEYSTONE/AP/SALVATORE LAPORTA

La justice sportive italienne a acquitté l'ensemble des onze clubs, dont la Juventus, et la soixantaine de dirigeants poursuivis pour de possibles fraudes comptables lors de transferts de joueurs.

Le Tribunal de la Fédération italienne (FIGC) semble ainsi donner entièrement raison aux clubs qui contestaient les accusations du procureur fédéral d'avoir surévalué les prix de vente de certains joueurs et ainsi enregistré dans leurs comptes des plus-values non justifiées.

"Le tribunal a acquitté tous les clubs, les dirigeants et les administrateurs des clubs qui avaient été déférés par le procureur fédéral", a annoncé la Fédération dans un communiqué. "Les motivations seront publiées dans les prochains jours", a-t-elle précisé.

Les dirigeants risquaient une suspension

A l'ouverture de la procédure, mardi, le procureur avait notamment requis un an de suspension contre le patron de la Juventus Andrea Agnelli et onze mois à l'encontre du président de Naples Aurelio De Laurentiis. Outre la Juventus et Naples, les trois autres clubs de l'élite renvoyés étaient la Sampdoria, le Genoa et Empoli.

Les clubs concernés risquaient principalement une amende. Mais la soixantaine de dirigeants et représentants déférés à titre personnel risquaient des sanctions pouvant aller jusqu'à une suspension. L'ensemble des clubs contestaient les critères retenus par le procureur fédéral pour chiffrer la valeur des joueurs et remettre en question les prix effectivement payés lors des transferts.