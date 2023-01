Doublé norvégien à Adelboden, Meillard 4e ++ Djokovic sacré

Slalom d'Adelboden: doublé norvégien, Meillard 4e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a pris la 4e place du slalom d'Adelboden. Le Norvégien Lucas Braathen a devancé son compatriote Atle Lie McGrath pour signer sa 5e victoire en Coupe du monde. Il a manqué un petit quelque chose à Loïc Meillard. Un centième. Avec ce centième, le Valaisan d'origine neuchâteloise aurait été cueillir son quatrième podium de l'hiver, mais il n'a pas eu les centièmes de son côté. "Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, je n'ai pas fait un bon mur, a expliqué le coureur d'Hérémence au micro de la RTS. Une 4e place, c'est bien, mais à la maison ça fait mal." Troisième du géant la veille, Meillard a peut-être manqué de jus dans les derniers mètres, même s'il continue à livrer d'excellentes performances course après course dans trois disciplines. A 26 ans, il doit encore avoir ce déclic qui lui permettrait d'aller sur la plus haute marche du podium. Un podium que Linus Strasser a donc arraché pour un centième à Meillard et à Vinatzer. Le résultat d'ensemble des Suisses sur le Chuenisbärgli ce dimanche reste très bon. Ramon Zenhäusern a retrouvé de la confiance pour terminer au 8e rang. Excellent 7e à Garmisch, Marc Rochat a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en prenant le 9e rang. Lors des interviews, le Vaudois a exprimé toute sa sensibilité. Après de multiples galères, le slalomeur de 30 ans savoure ces moments. Pas franchement enthousiasmé par les conditions de neige, Daniel Yule a dû "faire au mieux". Le skieur du Val Ferret a quelque peu rétrogradé au classement après sa 9e place lors du tracé initial pour prendre la 11e place. Le vainqueur du slalom de Madonna doit tout de même regretter de ne pas avoir pu reprendre davantage de points à Henrik Kristoffersen, coupable d'une immense faute lors de la première manche. Cinquième Suisse classé, Luca Aerni a fini 22e. 19e à Garmsich, Tanguy Nef a en revanche une fois encore offert son plus mauvais visage en sortant lors de la deuxième manche.

Kranjska Gora: Lara Gut-Behrami 3e, Shiffrin écrit l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Lara Gut-Behrami a pris la 3e place du deuxième géant de Kranjska Gora. Un géant remporté par Mikaela Shiffrin qui signe sa 82e victoire en Coupe du monde et égale Lindsey Vonn. La Tessinoise s'est bien battue pour aller chercher le 68e podium de sa carrière, son 17e dans la discipline où elle est championne du monde en titre. Mais il faut bien reconnaître que deux femmes ont mieux négocié cette course que la skieuse de Comano. Il y a tout d'abord Federica Brignone, bonne deuxième et qui a réussi un joli week-end en Slovénie après sa 4e place de la veille. Et puis surtout Mikaela Shiffrin, impériale après avoir du se contenter du 6e rang samedi. L'Américaine a dominé les débats pour s'imposer avec 0''77 de marge sur l'Italienne et rejoindre dans les livres d'histoire sa compatriote Lindsey Vonn avec 82 victoires en Coupe du monde. Désormais, la skieuse de Vail a les yeux fixés sur le dernier objectif qui reste: le record d'Ingemar Stenmark et ses 86 succès. Largement en tête du classement général de la Coupe du monde, Shiffrin revient aussi dans la course au globe de géant puisque Marta Bassino n'a pris "que" le 5e rang. Lara Gut-Behrami est 3e de ce classement et elle a aussi grappillé quelques points à la Transalpine. Dans le camp suisse, on peut aussi se satisfaire de la bonne performance d'Andrea Ellenberger. 29e au terme du parcours matinal, la Nidwaldienne de 29 ans a profité d'une piste "propre" pour revenir dans le top 15 (12e). Elle a presque égalé sa meilleure marque en Coupe du monde qui reste une 11e place. Quatre autres Suissesses ont marqué des points. Camille Rast s'est classée 22e, Wendy Holdener 23e et Simone Wild 27e. Toujours en proie à des soucis de confiance avec son matériel, Michelle Gisin ne s'est pas vraiment rassurée. 20e de la première manche, l'Obwaldienne a rétrogradé au 28e rang en proposant un ski bien trop prudent.

Djokovic sacré après avoir sauvé une balle de match Djokovic a conquis dimanche son 92e titre ATP Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Novak Djokovic a souffert bien plus qu'attendu dimanche en finale à Adelaide. Le no 5 mondial a dû écarter une balle de match face à l'étonnant Sebastian Korda (ATP 33). Le Serbe, qui s'avance d'ores et déjà comme le grandissime favori de l'Open d'Australie, s'est imposé 6-7 (8/10) 7-6 (7/3) 6-4 devant l'espoir américain pour cueillir son 92e titre sur l'ATP Tour. Il s'est retrouvé à un point de la défaite à 5-6 30/40 sur son service dans la deuxième manche. Fils de l'ex-no 2 mondial Petr Korda, Sebastian Korda (22 ans) a sorti le grand jeu pour sa cinquième finale sur le circuit principal. Auteur de 15 aces, l'Américain a effacé 5 des 7 balles de break auxquelles il a fait face, concédant une deuxième fois son service dans le dernier jeu d'une partie qui a duré 3h09'. Invaincu depuis désormais 34 matches en Australie, Novak Djokovic remporte pour la 16e fois une rencontre après avoir effacé une balle de match. Il réussit ce tour de force pour la troisième fois en finale, son dernier exploit du genre ayant été signé face à Roger Federer à Wimbledon en 2019. Au total, il a conquis huit trophées après être passé à un point de la défaite en course de tournoi.

1re manche du slalom: Meillard 2e, Braathen en tête Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a confirmé l'excellente de sa forme dimanche à Adelboden. Troisième du géant samedi, le skieur d'Hérémence a signé le 2e temps de la première manche du slalom derrière Lucas Braathen. Troisième en slalom à Val d'Isère en décembre, Loïc Meillard a concédé 0''52 à un impressionnant Lucas Braathen, sans avoir pris de gros risques. Auteur du 3e chrono sur ce premier parcours, l'Allemand Linus Strasser pointe à 0''60 du Norvégien, alors que le 4e Manuel Feller a lâché 0''82. Les espoirs de podium helvétique reposent vraisemblablement sur les épaules du seul Loïc Meillard, qui est en quête d'un deuxième succès en Coupe du monde (après le géant parallèle de Chamonix en 2020). Troisième du classement de la spécialité, Daniel Yule a lâché 1''46 pour se retrouver 9e. Dixième à 1''63, Ramon Zenhäusern a en revanche réalisé un excellent parcours avec son dossard 23. Marc Rochat, 7e à Garmisch mercredi, est pour sa part 14e à 2''06 de Lucas Braathen. Luca Aerni (23e après 40 passages) et Tanguy Nef (24e) devraient également décrocher leur ticket pour la manche finale (13h30). Cette première manche a fait des dégâts. Porteur du dossard no 1 et impressionnant vainqueur à Garmisch, Henrik Kristoffersen a commis une grosse faute. Il est reparti, mais a concédé au final 4''12 et ne sera pas de la partie en deuxième manche. Deuxième à l'élancer et 3e à Garmisch, Clément Noël a quant à lui été éliminé.

1re manche: Gut-Behrami 5e, Shiffrin en tête Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Cinquième samedi, Lara Gut-Behrami occupe le même rang à l'issue de la première manche du deuxième géant de Kranjska Gora. La Tessinoise a concédé 0''77 à Mikaela Shiffrin, qui pointe en tête. Le podium est à portée de la championne du monde 2021 de géant, qui accuse 0''53 de retard sur Federica Brignone (2e) et 0''38 sur gagnante de la veille Valérie Grenier (3e). Leader du classement de la discipline, Marta Bassino est 4e à 0''73 de Shiffrin. Lara Gut-Behrami est pour l'heure la seule Suissesse susceptible de briller en géant. Non qualifiée pour la deuxième manche samedi, Simone Wild a néanmoins redressé la barre en réussissant le 17e temps, à 1''97 de l'Américaine. Même si elle se rapproche de son meilleur niveau, Michelle Gisin n'a pu faire mieux que 20e (à 2''08). L'Obwaldienne devance de peu Camille Rast (25e après 38 passages à 2''21), Andrea Ellenberger (26e à 2''30) et Wendy Holdener (27e à 2''31), qui devraient aussi être de la partie en deuxième manche dès 12h30. Seulement 6e samedi alors qu'elle visait un sixième succès d'affilée sur le Cirque blanc, Mikaela Shiffrin est pour sa part idéalement placée pour égaler le record féminin du nombre de victoires en Coupe du monde. Elle en est à 81, soit une de moins que sa compatriote Lindsey Vonn.

La Team USA bat l'Italie en finale Image: KEYSTONE/EPA/MARK EVANS Les Etats-Unis ont remporté la première édition de la United Cup, épreuve par équipes mixtes organisée conjointement par l'ATP et la WTA. La Team USA a dominé l'Italie en finale dimanche à Sydney. Les Américains ont forcé la décision en trois matches, sans concéder le moindre set. C'est Taylor Fritz (ATP 9) qui a glané le point du titre en battant Matteo Berrettini (ATP 16) 7-6 (7/4) 7-6 (8/6) dans le troisième simple. Le demi-finaliste du dernier Masters ATP a gagné quatre des cinq matches qu'il a livrés dans cette épreuve. Jessica Pegula, qui avait vaincu la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) vendredi dans le cadre des demi-finales, avait placé les Etats-Unis sur les bons rails en s'imposant 6-4 6-2 face à Martina Trevisan (WTA 27). Frances Tiafoe (ATP 19) a profité dans le deuxième simple de l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 23) après le premier set (6-2).

Huit Suisses en qualifications, Riedi pas verni Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT Pas moins de huit représentants de Swiss Tennis - cinq hommes et trois femmes - seront en lice dans les qualifications de l'Open d'Australie qui démarrent lundi. L'homme en forme du moment, Leandro Riedi, aura la tâche particulièrement ardue. Le Zurichois, qui reste sur trois finales consécutives en Challenger (deux titres en novembre, une finale perdue samedi à Canberra), en découdra avec Tim van Rijthoven (ATP 111). Le Néerlandais s'est révélé l'été dernier sur gazon, conquérant le titre à Bois-le-Duc avant de se hisser en 8es de finale à Wimbledon. En lice pour la deuxième fois dans les qualifications d'un tournoi majeur, Antoine Bellier a également droit à un 1er tour compliqué. Le gaucher genevois affrontera pour la première fois le Français Laurent Lokoli, finaliste cette semaine du Challenger de Nouméa où il a bénéficié d'une balle de titre. Tête de série no 12 des qualifications, le Bernois Dominic Stricker se frottera quant à lui à au vétéran allemand Cedrik-Marcel Stebe (32 ans). Alexander Ritschard et Henri Laaksonen se mesureront tous deux à un Italien, Matteo Arnaldi et respectivement Riccardo Bonadio. In-Albon face à une Néerlandaise Chez les dames, la Valaisanne Ylena In-Albon aura un 1er tour à sa portée lundi, face à la Néerlandaise Arianne Hortano. Simona Waltert se mesurera à la Belge Greet Minnen, alors que Joanne Züger défiera la tête de série no 8 Diana Shnaider (WTA 109).

Hamlin reconnaissant pour "l'immense amour" reçu Image: KEYSTONE/AP/Joshua A. Bickel Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin continuait de faire des progrès dans son rétablissement samedi, cinq jours après son arrêt cardiaque pendant un match de la NFL. Au point d'exprimer sa gratitude sur Instagram, pour "l'immense amour" qui lui a été témoigné. "Quand vous faites preuve d'un réel amour dans le monde, il vous revient trois fois plus fort", a écrit le jeune homme de 24 ans. "L'amour a été immense, je suis reconnaissant envers chaque personne qui a prié pour moi et m'a tendu la main. Si vous me connaissez, vous savez que cela ne fait que me rendre plus fort. La route est longue, continuez à prier pour moi !", a-t-il conclu. Ce message a été posté quelques minutes après que les Bills ont fait leur point journalier sur l'évolution de l'état de santé de Hamlin, dont "les fonctions neurologiques sont excellentes" selon ses médecins, même s'il "demeure dans un état critique". Désintubé vendredi En progrès constants, Damar Hamlin a été désintubé dans la nuit de jeudi à vendredi, et, depuis, respire de nouveau seul. Il a même pu parler à ses coéquipiers et à son entraîneur. Il avait été victime d'un arrêt cardiaque lundi, à la suite d'un terrible choc à la poitrine subi en plaquant un adversaire, lors du match de saison régulière contre les Bengals. Hamlin, qui s'était écroulé juste après s'être relevé de cette action, avait rapidement été pris en charge et réanimé sur le terrain, avant d'être hospitalisé au centre médical de l'Université de Cincinnati. Hommages Des hommages ont déjà été rendus ce samedi, en marge de la rencontre à Las Vegas entre les Raiders et les Chiefs. Les joueurs et le personnel du stade Allegiant portaient des t-shirts avec l'inscription "Love for #3 Damar" ("de l'amour pour Damar", avec son numéro de maillot). Le quarterback de Kansas City Patrick Mahomes arborait lui un sweat à capuche avec écrit "Hamlin Strong" (Hamlin sois fort) dans le dos et une image du joueur.

Fiala signe son 2e triplé en NHL Fiala (22) a inscrit son 3e but face aux Golden Knights dans une cage vide Image: KEYSTONE/AP/Ellen Schmidt Kevin Fiala a signé un triplé samedi en NHL lors d'un match gagné 5-1 par les Los Angeles Kings sur la glace des Vegas Golden Knights. Cette performance lui a valu la première étoile. Auteur de 6 des 23 tirs cadrés par les Kings, Kevin Fiala a ouvert la marque à la 18e minute, inscrit le 3-0 à la 37e puis scellé le score sur sa 13e réussite de la saison dans un filet désert à 87 secondes de la fin. Il n'avait pas encore pu marquer plus d'un but lors du même match depuis son arrivée à L.A. l'automne dernier. Ce triplé, le deuxième de sa carrière en NHL, permet à Kevin Fiala de passer la barre des 40 points pour afficher désormais 42 unités à son compteur personnel. Le St-Gallois repasse devant Timo Meier (40 points depuis vendredi soir), qui est resté "muet" samedi dans un match perdu 4-2 par les Sharks face à Boston.

Naomi Osaka se retire de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE La double championne de l'Open d'Australie Naomi Osaka s'est retirée dimanche du premier Grand Chelem de l'année à une semaine à peine de son début. Aucune raison pour le retrait de la star japonaise n'a été donnée. "Elle va nous manquer à l'AO2023", ont indiqué les organisateurs du tournoi sur Twitter. "Elle va nous manquer à l'AO2023", a indiqué sur Twitter le tournoi, pour lequel il s'agit d'un autre coup dur après le forfait du no 1 mondial masculin, Carlos Alcaraz, vendredi, en raison d'une blessure à la jambe droite. L'Américaine Venus Williams ne sera pas non plus de la partie après s'être blessée la semaine dernière à Auckland. Championne à Melbourne en 2019 et 2021, Naomi Osaka n'a disputé aucun match de compétition depuis son retrait d'un tournoi à Tokyo en septembre à la suite de douleurs abdominales. Elle a dégringolé à la 42e place du classement mondial. La quadruple vainqueure en Grand Chelem avait auparavant évoqué ses problèmes de santé mentale. Elle a passé toute l'année 2022 en dehors du top 10, subissant des défaites au premier tour à Roland-Garros et à l'US Open. Elle a déclaré forfait pour Wimbledon en raison d'une blessure au talon d'Achille. En Europe S'exprimant lors du Pan Pacific Open en septembre, la joueuse de 25 ans avait admis avoir traversé "plus de bas que de haut" en 2022. "Cette année n'a pas été la meilleure pour moi, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même", a-t-elle déclaré. Selon des rapports publiés la semaine dernière en Australie, Tennis Australia n'a pas été en mesure de savoir où se elle trouvait. Ses comptes sur les réseaux sociaux indiquaient qu'elle a voyagé en Europe avec son petit ami, le rappeur américain Cordae.

Genève-Servette s'impose à Berne lors d'une fête de tirs Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Genève-Servette est un leader parfois percutant en National League. Les Genevois se sont imposé 7-5 à Berne. Ajoie a battu Davos 3-2 aux tirs au but au lendemain de son exploit de Zurich. Menés 3-1 jusqu'à la 33e minute, les Genevois ont sans doute livré l'un de leurs plus grands matches sur le plan offensif de ces dix dernières années. Dans un duel où les deux équipes se rendaient coup pour coup, les joueurs de Jan Cadieux ont su exploiter pleinement leur avantage en jeu de puissance. Ainsi, Marc-Antoine Pouliot a inscrit un doublé à 5 contre 4 dont l'importantissime 3-3 à 4'' de la deuxième sirène. Les Servettiens ont pris l'avantage par Daniel Winnik à la 42e après une grossière erreur de Sceviour. Les Bernois sont revenus à 4-4 par Baumgartner après un travail remarquable de DiDomenino, auteur d'un doublé en début de partie. Richard, parfaitement lancé de loin par Jooris (4 assists!) et Antonietti ont donné deux buts d'avance aux Genevois avant que Vermin ne vienne redonner quelques espoirs aux joueurs de la capitale (51e). Au terme d'une fin de match étouffante, Richard a assuré le succès de Genève-Servette dans la cage vide. Cette précieuse victoire permet aux coéquipiers de Robert Mayer - excellent - de compter désormais quatre points d'avance sur Bienne. Ajoie a connu les joies d'un week-end à deux succès. Les Jurassiens ont surpris les Grisons pour mener 2-0 avec des buts de Gauthier et de Huber. Les Davosiens sont revenus sur une superbe réussite de Corvi et un but de Rasmussen. Dans les tirs au but, Asselin et Devos ont donné un point supplémentaire aux Ajoulot. Ambri-Piotta mate Bienne Après deux défaites sur la route qui ont suivi son sacre à la Coupe Spengler, Ambri-Piotta retrouvait son public en Championnat. Les Léventins ont dominé Bienne (4-3 ap) pour leur première victoire sur les Seelandais cette saison. Les Tessinois ont mené 3-0 avant que les Biennois ne réalisent un nouveau retour décoiffant comme la veille contre Kloten. Un doublé de l'Autrichien Hofer leur a permis de disputer la prolongation. Mais cette fois-ci, le but d'Alex Heim pour un triplé inédit a donné la victoire à Ambri. Déjà vainqueurs des Zurich Lions lors du match d'ouverture du Championnat, les Rapperswil-Jona Lakers ont réédité leur exploit (5-2). Un troisième tiers-temps de feu (3-1) leur a permis d'infliger un deuxième revers du week-end aux hommes de Marc Crawford. Eparpillés façon puzzle mardi par Rapperswil-Jona (9-0), les Langnau Tigers ont le sens du rebond. Les Emmentalois ont su pleinement profiter des errements de Lugano (6-4). L'Allemand Marc Michaelis et Flavio Schmutz ont chacun réalisé un doublé. En octobre, les Tigers avaient déjà passé une "rouste" aux Luganais (6-1) sur leur glace.

Lausanne bat Fribourg au forceps Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Mal en points, Lausanne est parvenu à signer sa première victoire de l'année 2023 en National League. A domicile, les Lions ont dominé les Dragons 5-3. Les Vaudois ont commencé la partie avec la bonne attitude. Dès la 2e, Jiri Sekac a ouvert la marque pour son retour après trois matches de suspension. Dans les rangs fribourgeois, Marcus Sörensen est en train de se rattraper après un début de saison en deçà des attentes. Depuis le 1er janvier, l'attaquant suédois a inscrit la bagatelle de neuf points. Capable de trouver des lignes de passe assez incroyables, Sörensen s'est montré dangereux lors de chacune de ses présences. Et la grinta de l'ancien attaquant des San José Sharks semble avoir redonné de bonnes sensations à son compatriote Jacob De La Rose. Les deux hommes avaient été associés en équipe de Suède à la mi-décembre. Avec un certain bonheur. On imaginait que le brasseur de lignes Christian Dubé allait suivre l'idée du sélectionneur scandinave Sam Hallam. Bien lui en a pris puisque De La Rose a signé un doublé après son triplé de la veille contre Ambri. Hughes moyen pour une fois Seulement le LHC a pu survivre à cette furia suédoise. Parce que les Vaudois ont toujours su prendre l'avantage. Le 2-1 de Jäger à la 22e, puis le 3-2 de Sidler à la 31e avant le 4-2 de Frick à la 37e ont montré que les Lions avaient conscience qu'ils jouaient une partie plus importante que Fribourg. Les Lausannois ont aussi profité d'une performance moyenne du gardien Connor Hughes. Le futur dernier rempart du LHC n'a pas donné l'impression d'être irréprochable sur le 2-1 et le 4-2. Mais le LHC affiche une fragilité folle depuis le départ de la saison et ce début d'année n'a rien changé, bien au contraire. Ce qui fait que même avec une avance de deux buts, on sent les hommes de Geoff Ward à la merci de la plus petite contrariété. Heureusement pour eux, les Vaudois ont cette fois su tenir leur avantage malgré plusieurs remous en fin de rencontre, notamment lorsque Fribourg a bénéficié de deux supériorités numériques. Le LHC a pu sceller le score dans la cage vide. Cette victoire ne permet pas aux Lions de quitter la 13e place, mais elle leur donne encore des raisons de penser à une participation aux pré-playoff.

Un point et une étoile de plus pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Nico Hischier traverse l'une des plus belles périodes de sa carrière. Le Valaisan a comptabilisé à nouveau un point lors du succès 4-3 de New Jersey face à New York. Dans leur antre de Newark, les Devils se sont imposés grâce à une réussite de Damon Severson après 2'47'' de jeu dans la prolongation pour leur 25e victoire de la saison. Menés 3-1 à l'appel du dernier tiers temps, les Devils ont pu revenir au score grâce notamment à une passe décisive de Nico Hischier sur le 3-2. Récompensé pour sa performance par la troisième étoile, le capitaine a, pour un septième match de suite, marqué au moins un point. Il a inscrit cinq buts et a délivré quatre assists lors de cette série pour atteindre un total de 38 points (18 buts/20 assists). Il est l'un des deux hommes forts de New Jersey avec Jack Hughes, auteur d'un doublé et d'une passe décisive samedi face aux Rangers, pour totaliser 49 points (26 buts/23 assists).

Un début d'année bien compliqué pour Lucien Favre Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Lucien Favre et Nice connaissent un début d'année bien difficile. Battus 2-1 dimanche soir à Rennes en championnat, les Azuréens sont tombés d'entrée de jeu en Coupe de France. Finalistes malheureux l'an dernier face à Nantes, les Niçois se sont inclinés 1-0 au Puy en 32e de finale face à une formation classée au 16e rang du championnat de National (D3). Mené tès tôt au score, avec un but de Mohamed Ben Fred tombé à la 3e minute, Nice a été incapable de concrétiser une supériorité évidente dans le jeu. A noter que Jordan Lotomba est resté sur le banc des remplaçants. Seulement 11e en Ligue 1, Nice n'a plus que la Conférence League pour sauver sa saison. La formation de Lucien Favre est directement qualifiée pour les huitièmes de finale de cette compétition