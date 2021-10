Doublé pour Messi ++ 10 victoires de suite pour Gottéron

Un doublé sans prix pour Lionel Messi Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Un doublé de Lionel Messi en l'espace de sept minutes a enlevé une grosse épine du pied au PSG. Les deux buts de l'Argentin ont donné une victoire 3-2 sans prix aux Parisiens devant le RB Leipzig. Buteur sur deux actions initiées par Kevin Mbappé aux 67e et 74e, Lionel Messi a, surtout, forcé la décision sur une délicieuse Panenka pour le penalty du 3-2 qui a terrassé les Allemands. Battu pour la troisième fois en trois matches dans cette phase de poules, le RB Leipzig, qui a mené 2-1 durant dix minutes, fut un perdant magnifique au Parc des Princes. Les Allemands n'ont, en effet, jamais cessé d'attaquer. Leur infortune fut de tomber face à deux joueurs d'exception. Lionel Messi et Kevin Mbappé ont su faire oublier toutes les lacunes de leur équipe dans la jouerie. Les absences de Neymar, blessé, et de Di Maria, suspendu, n'expliquent en rien l'absence d'un véritable fond de jeu. A la faveur de ce succès, le PSG conserve la première place de son groupe devant Manchester City et le FC Bruges. En Belgique, les Mancuniens ont réussi une véritable démonstration. Victorieuse 5-1, la formation de Pep Guardiola a offert mardi soir bien d'autres assurances que le PSG qui aura tremblé jusqu'au coup de sifflet final un soir où il au Antoine Griezmann a été le héros malheureux du choc au sommet de la soirée. A Madrid, le Français a inscrit les deux buts de l'Atlético lors de la défaite 3-2 contre Liverpool avant d'écoper un carton rouge pour un pied levé sur Roberto Firmino. Cueillis à froid sur des réussites de Milner (8e) et de Keita (13e), les Madrilènes ont témoigné d'une force de caractère indéniable pour revenir au score. Mais à onze contre dix, les Reds forçaient la décision sur un penalty de Mohamed Salah. Dans les autres groupes, le Real Madrid et l'Inter Milan se sont remis dans le bon sens de la marche à la faveur de leur succès respectif en Ukraine face au Shakhtar (5-0) et à San Siro devant le Sheriff Tiraspol (3-1). Enfin à Amsterdam, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel et de Manuel Akanji a bu la tasse face à l'Ajax. Les Allemands se sont inclinés 4-0. Une déroute qui souligne certaines limites du BVB.

La passe de dix pour Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/Ti-Press Fribourg-Gottéron a atteint la passe de dix victoires consécutives en National League. Les Fribourgeois se sont imposés 5-3 contre Berne dans un derby des Zähringen renversant. Les hommes de Christian Dubéils ont ainsi établi un nouveau record du club avec dix succès de rang, rejoignant le HC Ambri-Piotta de la saison 98-99. Ils sont allés chercher ce succès avec les tripes. Les joueurs de la capitale ne leur ont pas offert ce succès sur un plateau. Un but refusé pour une présence dans la zone du gardien, la pénalité de match de Chris DiDomenico, rien n'a été épargné aux Fribourgeois, qui ont été menés 3-1 jusqu'à la 47e minute. Le moment où Sprunger a réduit le score. Puis Desharnais et Walser ont retourné la marque en 21'' dans une arena en fusion. Jörg a assuré la victoire dans la cage vide. Les Fribourgeois consolident leur place de leader avec cinq point d'avance sur Bienne. Pluie de buts à Zurich Dans une rencontre complètement échevelée, Genève-Servette s'est incliné 7-5 sur la glace des Zurich Lions. Une nouvelle fois, le jeu défensif des Servettiens a failli. En revanche, ils ont brillé sur le power-play avec deux buts de Tömmernes et de Winnik. Ils ont surtout pris l'avantage 4-3 sur une réussite de Joël Vermin en infériorité numérique. L'international a réussi un numéro en mystifiant trois Zurichois. Si les Genevois peuvent aviver des regrets, c'est bien à la fin de la deuxième période quand Vermin s'est présenté seul devant Waeber sans réussir à le battre et Winnik a manqué la transformation d'un penalty. Lors de la dernière période, les Zurichois ont largement dominé. Ils ont égalisé par Noreau et Roe a inscrit le but gagnant sur une rupture à 4 contre 5! (57e). Lausanne s'est incliné pour la deuxième fois de suite. Les hommes de John Fust ont subi la loi d'Ambri-Piotta (3-2) non sans avoir mené 2-0. Les Vaudois avaient pris le large grâce à des buts de Maillard et Jäger. Avec le Tchèque Frolik et le transfuge de Viège, Holdener, Lausanne n'est pas parvenu à contenir les Léventins en feu devant leur public. Un doublé d'Inti Pestoni a précipité la défaite des Lausannois. Lugano s'est imposé 3-1 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers. L'attaquant slovaque Libor Hudacek, venu de KHL, n'a pas manqué ses débuts avec un doublé en faveur des Tessinois. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 16/38 (52-33). 2. Bienne 16/33 (51-37). 3. Davos 14/28 (49-38). 4. Zurich Lions 15/26 (48-39). 5. Zoug 13/25 (40-32). 6. Ambri-Piotta 15/24 (43-39). 7. Rapperswil-Jona Lakers 15/22 (39-41). 8. Lugano 16/22 (42-42). 9. Langnau Tigers 16/18 (50-55). 10. Lausanne 14/17 (34-38). 11. Berne 15/17 (41-41). 12. Genève-Servette 15/12 (40-60). 13. Ajoie 14/9 (26-60).

Daniel Gisiger récompensé pour sa carrière d'entraîneur Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Swiss Olympic a décerné un Lifetime Award à l'entraîneur cycliste Daniel Gisiger. La remise des Swiss Olympic Coach Awards est un complément à l'élection de l'"Entraîneur de l’année". Elle se tient tous les ans au mois de décembre dans le cadre des "Sports Awards". En outre, l'association faîtière du sport suisse a récompensé Pamela Weisshaupt (entraîneur de la relève sports collectifs/aviron), Marco Isenschmid (entraîneur de la relève sports individuels/ski de fond) et Claudio Perret (entraîneur sport handicap) d’un Swiss Olympic Coach Award. L'essor du cyclisme sur piste en Suisse tient en grande partie par l'engagement de Daniel Gisiger. Depuis 2007, il travaille chez Swiss Cycling entant qu'entraîneur national piste et route pour les M19. Il est parvenu à former un quatuor sur piste compétitif. Avec des moyens relativement modestes, il a mené ce dernier ainsi que l'ensemble de l'équipe nationale vers les sommets mondiaux, pour remporter des médailles aux Championnats d'Europe et du monde - ainsi que des diplômes olympiques, dernièrement à Tokyo. Depuis l'entrée en fonction de Daniel Gisiger, le quatuor a battu le record suisse de près de 30 secondes en poursuite par équipes sur piste. Sur route, la réussite actuelle repose également en grande partie sur le travail de Daniel Gisiger. Comme beaucoup de coureurs sur route, les stars Stefan Küng, Marc Hirschi, Gino Mäder et Stefan Bissegger ont tous fait leurs armes et remporté des médailles en compétition sur piste (de la relève).

Deux défaites qui interpellent Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO La première édition du tournoi WTA 250 de Tenerife ne sera pas celle des Suissesses. Aux Canaries, Viktorija Golubic (WTA 45) et Stefanie Vögele (WTA 115) ont connu un mardi noir. La Zurichoise et l'Argovienne ont concédé deux défaites sans appel au premier tour qui interpellent à deux semaines de la Billiue Jean King Cups de Prague. Tête de série no 6 du tableau, Viktorija Golubic s'est inclinée 6-3 6-4 devant la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 61). Quart de finaliste cet été à Wimbledon, elle est retombée dans ses travers aux Canaries alors que ses deux récents succès à Indian Wells pouvaient laisser croire à un rebond après des semaines bien laborieuses. Stefanie Vögele, pour sa part, a été battue 6-1 6-2 en 1h14' par la Française Alizé Cornet (WTA 66). Issue des qualifications, l'Argovienne s'incline ainsi pour la quatrième fois consécutive dès le 1er tour sur le circuit principal. Elle y affiche en 2021 un maigre bilan de quatre succès - le dernier à Lausanne mi-juillet - pour désormais 11 défaites. Les deux manches de son affrontement avec Alizé Cornet, qui s'est hissée en finale du tournoi WTA 250 de Chicago en août, ont épousé un scénario identique. L'Argovienne de 31 ans a signé à chaque fois le premier break, pour mener 1-0 dans le set initial et 2-0 dans le deuxième, avant de perdre six jeux d'affilée.

Florence Schelling est candidate à la Commission des athlètes Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER L'ancienne gardienne de l'équipe de Suisse de hockey Florence Schelling (32 ans) est candidate avec le soutien de Swiss Olympic à la Commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). Après quatre participations aux Jeux olympiques et le gain de la médaille de bronze avec ses coéquipières à Sotchi en 2014, l'ancienne directrice sportive du CP Berne aimerait partager son expérience avec d'autres sportives et sportifs. Le CIO a confirmé la candidature de Florence Schelling ce week-end. La Fribourgo-Zurichoise se battra contre seize autres postulantes et postulants pour les deux places libres. L'élection aura lieu dans le cadre des Jeux olympiques de Pékin en février 2022. Sont éligibles tous les athlètes qui ont pris part à de grands événements. La Commission, qui réunit jusqu'à 23 athlètes du monde entier, doit représenter et soutenir les sportifs à l'intérieur du mouvement olympique.

Henri Laaksonen sort Benoît Paire Henri Laaksonen brille cette semaine. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Henri Laaksonen (ATP 99) disputera les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 d'Anvers. En Belgique, le Schaffhousois s'est imposé 4-6 6-0 6-3 devant Benoît Paire (ATP 47). Déjà victorieux du Français il y a deux ans à Bâle, Henri Laaksonen a parfaitement digéré la perte du premier set pour livrer un cavalier seul dans les deux suivants. II a su exploiter les errements d'un adversaire qui a concédé à Anvers sa 29e défaite de l'année. Au prochain tour, Henri Laaksonen, qui est issu des qualifications, croisera pour la première fois le fer avec Brandon Nakashima (ATP 79). Victorieux d'Alex de Mînaur mardi, l'Américain de 20 ans s'est révélé cet été avec son accession aux finales des tournois de Los Cabos et d'Atlanta.

Davos - Zoug reporté en raison de cas de Covid-19 Zoug compte plusieurs cas de Covid dans son effectif Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Prévu mardi soir, le match de National League entre Davos et Zoug doit être reporté. Plusieurs cas de coronavirus ont été détectés dans l'équipe de Suisse centrale, bien que tous les joueurs et membres du staff aient été vaccinés. C'est la première fois de la saison qu'un match doit être renvoyé pour cette raison en national League. La semaine dernière, Zoug avait affronté dans le cadre de la Champions Hockey League le RB Munich, qui a enregistré pas moins de 18 tests positifs - dont 14 pour des joueurs - au cours des derniers jours. Deux Zougois ont été testés positifs lundi avec des symptômes modérés, ce qui a incité le club de Suisse centrale à effectuer un test antigénique rapide sur tous les membres de son équipe. Un autre joueur a alors été testé positif, souligne le communiqué de la National League. Cinq autres joueurs présentant des symptômes légers, Zoug a fait passer ce mardi un test PCR à l'ensemble de l'équipe. L'incertitude quant à l'étendue réelle de l'infection au sein du "EVZ" a conduit au report du match face à Davos, qui sera joué le 16 novembre.

Vögele sèchement battue au 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele (WTA 115) a subi une lourde défaite au 1er tour du tournoi WTA 250 de Tenerife. L'Argovienne a été battue 6-1 6-2 en 1h14' par la Française Alizé Cornet (WTA 66). Issue des qualifications, Stefanie Vögele s'incline ainsi pour la quatrième fois consécutive dès le 1er tour sur le circuit principal. Elle y affiche en 2021 un maigre bilan de quatre succès - le dernier à Lausanne mi-juillet - pour désormais 11 défaites. Les deux manches de son affrontement avec Alizé Cornet, qui s'est hissée en finale du tournoi WTA 250 de Chicago en août, ont épousé un scénario identique. L'Argovienne de 31 ans a signé à chaque fois le premier break, pour mener 1-0 dans le set initial et 2-0 dans le deuxième, avant de perdre six jeux d'affilée.

Peu de chances d'avoir un visa pour les joueurs non vaccinés Image: KEYSTONE/AP/HAMISH BLAIR Les joueurs et joueuses non vaccinés contre le Covid-19 pourraient avoir du mal à obtenir un visa pour participer à l'Open d'Australie, a averti mardi un responsable politique australien. "Je ne pense pas qu'un joueur de tennis non vacciné aura un visa pour venir dans ce pays", a déclaré Dan Andrews, Premier ministre de l'Etat de Victoria, dont la capitale Melbourne accueille en janvier l'Open d'Australie. "La virus se désintéresse de votre classement ou du nombre de tournois du Grand Chelem que vous avez remportés", a ajouté le responsable politique. "Et si ces joueurs obtenaient un visa, il leur faudrait sans doute rester en quarantaine pendant deux semaines, contrairement aux autres joueurs" vaccinés. Triple tenant du titre à Melbourne et en quête d'un historique 21e titre en Grand Chelem, le no 1 mondial Novak Djokovic a publiquement pris position contre le vaccin contre le Covid-19, refusant de dire s'il avait lui-même été vacciné. Il a souligné lundi qu'il ne savait pas encore s'il disputerait le prochain Open d'Australie. Vaccin aussi pour les spectateurs en F1 Evoquant par ailleurs le Grand Prix de Formule 1 d'Australie, prévu le 10 avril 2022, Dan Andrews a aussi estimé que ses spectateurs devraient être vaccinés. "Le Grand Prix a lieu en avril, je ne pense pas qu'il y aura alors beaucoup de spectateurs qui n'auront pas reçu leurs deux doses de vaccin", a-t-il estimé.

Evander Kane suspendu 21 matches Evander Kane est suspendu pour 21 matches Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu La NHL a suspendu Evander Kane pour 21 matches. L'ailier canadien, coéquipier de Timo Meier à San Jose, est sanctionné pour avoir violé le protocole Covid-19 de la Ligue. Selon plusieurs médias, il aurait présenté un faux certificat de vaccination à la Ligue et à son club. Evander Kane, dont le retour au jeu surviendra au plus tôt le 30 novembre face aux Devils, a fait l'objet de plusieurs enquêtes de la part de la NHL. Dont une après que sa femme, Deanna, avait affirmé que Kane pariait sur des matches de NHL. Evander et Deanna Kane sont en instance de divorce. La NHL a annoncé fin septembre qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir les allégations de paris, mais que deux enquêtes supplémentaires sur Evander Kane avaient été ouvertes. Elle a précisé lundi que son enquête simultanée sur des allégations de violence domestique n'a pas abouti, mais n'a pas confirmé l'affaire du faux certificat.

Première lourde défaite pour le Kraken Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le Kraken a subi lundi la première lourde défaite de sa courte histoire en NHL. La franchise de Seattle a été écrasée 6-1 sur la glace de Philadelphie. Philipp Grubauer a vécu une soirée cauchemarde devant le filet du Kraken, dont les trois premiers matches s'étaient joués sur un but d'écart. Le portier allemand a été remplacé à la 29e, après avoir encaissé cinq buts sur les 20 premiers tirs cadrés par les Flyers. Les Blues se sont montrés encore plus efficaces offensivement que les Flyers lundi soir. St. Louis a dominé les Coyotes de l'Arizona 7-4 en marquant cinq buts en l'espace de 5'17'' dans le deuxième tiers-temps.

Siegenthaler en finale du concours général Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Stefanie Siegenthaler s'est qualifiée pour la finale du concours général des Mondiaux de Kitakyushu, qui réunira 24 gymnastes jeudi. La Zurichoise a décroché le 23e des 24 tickets disponibles. Crédité de 48,864 points lundi, Stefanie Siegenthaler disputera sa première finale dans un grand championnat international. Deuxième Suissesse en lice dans ces joutes après la grave blessure d'Anina Wildi à l'entraînement, la Thurgovienne Lilli Habisreutinger (17 ans) a terminé 32e des qualifications pour ses premiers Mondiaux. C'est Angelina Melnikova, en bronze aux JO de Tokyo, qui a terminé en tête de ces qualifications avec 57,065 points. La Russe de 21 ans est l'une des rares stars en lice au Japon et inscrite au concours général. Elle a devancé Leanne Wong (55,749) et Kayla di Cello (55,700), leaders d'une équipe des Etats-Unis privée de ses stars Simone Biles ou Sunisa Lee.

Finale de l'Euro: sanctions contre la Fédération anglaise Des supporters anglais entrent en force dans l'enceinte de Wembley Image: KEYSTONE/AP/DAVID CLIFF La Fédération anglaise (FA) a été sanctionnée par l'UEFA en raison des incidents survenus lors de la finale de l'Euro 2021 à Wembley. L'équipe d'Angleterre devra ainsi jouer un match à huis clos. L'UEFA a infligé une amende de 100'000 euros à la FA, ainsi que deux matches à huis clos, un ferme et l'autre avec sursis pendant deux ans. Ces sanctions ont été prises pour "le manque d'ordre et de discipline à l'intérieur et autour" du stade de Wembley le 11 juillet. L'instance a mené une enquête de trois mois avant de rendre sa décision. Nombreux reproches Terrain envahi, jets d'objets et troubles pendant les hymnes nationaux ont aussi été reprochés à la FA. Celle-ci s'est dite déçue par le verdict. "Mais nous acceptons les conséquences de cette décision", a-t-elle ajouté. Le match concerné par le huis clos comptera pour la première phase de la prochaine Ligue des nations, dont le tirage au sort aura lieu le 16 décembre. Supporters éméchés Le jour de la finale de l'Euro, remportée par l'Italie aux tirs au but (1-1 ap, 3-2 tab), des supporters anglais éméchés, rassemblés autour du stade londonien dès le petit matin, avaient lancé des pierres et des projectiles et insulté des tifosi italiens. Des centaines de supporters sans billet avaient ensuite pris d'assaut les portes de Wembley, réussissant à pénétrer dans le stade et à s'asseoir sur des sièges réservés à des spectateurs munis, eux, de billets. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré de violentes agressions dans les couloirs du stade.

Dix Suissesses retenues, Gisin incertaine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Swiss-Ski annonce avoir sélectionné dix femmes pour disputer le géant d'ouverture de la Coupe du monde 2021/22 samedi à Sölden. Mais la participation de Michelle Gisin et d'Andrea Ellenberger reste incertaine. Michelle Gisin a souffert d'une forme de mononucléose durant l'été, alors qu'Andrea Ellenberger se remet difficilement de sa grave blessure à un genou subie la saison passée. Lara Gut-Behrami, Simone Wild, Mélanie Meillard, Camille Rast, Vanessa Kasper, Vivianne Härri, Jasmina Suter et Priska Nufer sont les autres Suissesses engagées en Autriche. Swiss-Ski avait dévoilé sa sélection masculine pour Sölden il y a quelques jours déjà. Elle comprend huit skieurs: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Gino Caviezel, Justin Murisier, Cédric Noger, Daniele Sette, Daniel Yule et Tanguy Nef.