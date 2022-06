Doublé suisse en VTT +++ Buemi et sa team sacrés aux 24h du Mans

Un vainqueur inattendu lors de la 1re étape du Tour de Suisse Stephen Williams, le premier leader du Tour de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Britannique Stephen Williams (Bahrain) a provoqué la surprise en remportant la 1re étape du Tour de Suisse à Küsnacht. Marc Hirschi a échoué au quatrième rang. Willliams (26 ans) n'avait jamais levé les bras sur le World Tour: il avait jusqu'ici comme principal fait d'armes son succès dans le Tour de Croatie 2021. Il a surpris les favoris dans un sprint en faux plat descendant qui a réuni quinze coureurs, dont beaucoup de candidats à la victoire finale. L'Allemand Maximilian Schachmann a pris la deuxième place devant le Danois Andreas Kron. Küng à l'attaque Les Suisses ne sont pas passés loin. Hirschi a terminé au pied du podium alors que Stefan Küng, qui a attaqué dans la dernière montée, a fini septième dans le même temps que le vainqueur. Cette étape très vallonnée, avec notamment huit fois l'ascension du Küsnacher Berg, et courue sous la chaleur, a fait quelques dégâts. Parmi les favoris, le Zurichois Gino Mäder, le Colombien Daniel Martinez et le Français Thibaut Pinot ont perdu 1'01, alors que le Britannique Tom Pidcock a cédé 1'29. Lundi, la 2e étape mènera le peloton de Küsnacht à Aesch, dans le canton de Bâle-Campagne, sur 196,9 km. Deux côtes de 2e catégorie et une de 3e figurent au menu.

Dauphiné: Primoz Roglic et l'équipe Jumbo dominent Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Slovène Primoz Roglic a gagné le Dauphiné au terme de la 8e et dernière étape. Le Slovène a laissé la victoire du jour à son coéquipier danois Jonas Vingegaard au sommet du Plateau de Solaison. Roglic et Vingegaard ont fini main dans la main au terme du parcours de 138,8 km qui comportait quatre ascensions en Savoie et Haute-Savoie. Au classement final, Roglic a précédé Vingegaard de 40 secondes. L'Australien Ben O'Connor, troisième de l'étape à une quinzaine de secondes, a complété le podium final, à 1'41 de Roglic. Par une chaleur estivale, l'équipe Jumbo-Visma du leader n'a laissé qu'une avance limitée à l'échappée, dont les derniers rescapés (G. Bennett, Storer, Hirt) ont été rejoints à moins de 7 kilomètres de la ligne. Sur les pentes raides de la montée finale (11,3 km à 9,2 %), Vingegaard, suivi par Roglic, a porté le coup décisif à 5,4 kilomètres de l'arrivée. Le duo a décroché O'Connor, le dernier à garder le contact. Plus à l'aise encore Vingegaard, qui est apparu encore plus à l'aise que Roglic dans la dernière montée, a enlevé son premier succès dans le Dauphiné, un an après s'être révélé dans le Tour de France qu'il disputait pour la première fois (2e du classement final). En 74 éditions, Roglic est le deuxième coureur slovène à figurer au palmarès du Dauphiné, douze ans après Janez Brajkovic. Agé de 32 ans, il a enlevé sa deuxième victoire dans une course par étapes WorldTour cette année en l'absence de Tadej Pogacar, son compatriote et principal rival pour le Tour de France. En mars, le Slovène s'est imposé dans Paris-Nice, une course qu'il avait perdue le dernier jour en 2021. Le Dauphiné s'était aussi refusé à lui en août 2020 quand il avait abandonné au matin de la dernière étape, à la suite d'une chute, alors qu'il portait le maillot jaune de leader.

Leogang: Flückiger s'impose devant Schurter Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suisses ont signé un doublé à Leogang. Le Bernois Mathias Flückiger (33 ans) a gagné devant le vétéran grison Nino Schurter (36 ans), qui a fêté le 60e podium de sa carrière en Coupe du monde. Quand Flückiger a porté une violente attaque au troisième des six tours, seul Schurter a réussi à prendre sa roue. Le Sud-Africain Alan Hatherly a longtemps pu rester à proximité du duo suisse, mais il n'a jamais été en mesure de les rejoindre. Flückiger a fait la différence dans l'ultime tour. Le médaillé d'argent des JO de Tokyo l'a emporté avec six secondes d'avance sur Schurter et 39 sur Hatherly. Le Bernois avait déjà gagné la Short Race vendredi. Sina Frei attend toujours son premier podium en Coupe du monde. A Leogang, la Zurichoise a fini au 4e rang. Elle a été devancée dans l'ultime montée par l'Autrichienne Laura Stigger. La victoire est revenue à la Française Loana Lecomte, qui s'est vite isolée en tête, devant la Suédoise Jenny Rissveds. Jolanda Neff a mené en début de course avant de s'effondrer et de figurer au 20e rang. La championne olympique a ensuite repris des couleurs et a conclu au 8e rang. Durant sa remontée, elle a notamment dépassé Alessandra Keller (10e) et Linda Indergand (11e).

24 Heures du Mans: Sébastien Buemi et Toyota s'imposent La Toyota no 8 victorieuse au Mans Image: KEYSTONE/AP/Jeremias Gonzalez Sébastien Buemi a gagné les 24 Heures du Mans pour la quatrième fois. Le Vaudois a mené la Toyota no 8 au succès avec ses coéquipiers néo-zélandais Brendon Hartley et japonais Ryo Hirakawa. La marque japonaise a signé le doublé puisque la no 7 de Kamui Kobayashi (JPN), Mike Conway (GBR) et Jose Maria Lopez (ARG) - victorieuse l'an passé - a fini deuxième. C'est le cinquième succès consécutif pour l'équipe Toyota Gazoo dans la mythique course d'endurance. Le tournant Le tournant s'est situé dimanche matin à 07h38, quand la no 7, alors en tête, a connu un problème technique et a perdu plusieurs minutes. "Je suis content, nous n'avons pas eu de problème. Je craignais un peu d'avoir le même que la 7", a déclaré Buemi sur la chaîne L'Equipe. "C'est parfait, une grande journée pour nous", a encore dit le Suisse, qui était pourtant légèrement souffrant dimanche matin. Avec ce quatrième sacre dans la Sarthe, Buemi entre dans la légende des 24 Heures du Mans et devient l'un des pilotes les plus titrés dans l'épreuve. Seuls cinq hommes ont gagné encore plus souvent, à savoir Tom Kristensen (DEN/9), Jacky Ickx (BEL/6), Derek Bell (GBR/5), Frank Biela (GER/5) et Emanuele Pirro (ITA/5). Le Vaudois est à égalité avec le Belge Olivier Gendebien et les Français Henri Pescarolo et Yannick Dalmas. Podium pour Delétraz en LMP2 Un autre pilote suisse s'est illustré: le Genevois Louis Delétraz (Prema Orlen) a terminé sixième au général et deuxième en catégorie LMP2 sur une Oreca-Gibson partagée avec le Polonais Robert Kubica et l'Italien Lorenzo Colombo. Delétraz et Kubica ont ainsi pris une petite revanche sur le sort. Ils avaient en effet été privés de la victoire dans la catégorie l'an passé en raison d'une panne à deux minutes de l'arrivée. Même si le succès leur a échappé, les deux hommes ont au moins eu la satisfaction de monter sur le podium.

GP d'Azerbaïdjan: Verstappen gagne devant Pérez Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Les Red Bull ont signé le doublé au Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Max Verstappen s'est imposé devant Sergio Pérez dans une course marquée par l'abandon des deux Ferrari. Verstappen a ainsi remporté sa cinquième victoire de la saison, la 25e de sa carrière. Il a aussi renforcé sa place en tête du championnat. Le tenant du titre possède désormais 21 points d'avance sur son coéquipier mexicain, alors que Charles Leclerc, trahi par son moteur au 20e tour alors qu'il menait, accuse 34 points de retard. Fiabilité en question Ferrari a connu une véritable débâcle puisque Carlos Sainz a aussi été contraint à l'abandon dès le 9e tour en raison d'un problème de freins. La fiabilité pose question dans la scuderia, puisque Leclerc avait aussi déjà dû abandonner en Espagne alors qu'il était en tête. La lutte pour le titre a peut-être déjà connu un tournant, car les Red Bull tournent comme des horloges, après avoir eu quelques soucis lors des premières courses. Verstappen se profile désormais clairement comme le favori numéro un à sa succession. Mercedes sauve les meubles Malgré de gros problèmes de marsouinage, Mercedes a sauvé les meubles. George Russell a complété le podium devant Lewis Hamilton. Russell a fini au troisième rang pour la troisième fois d'une saison durant laquelle il a fini tous les GP parmi le top 5. Hamilton a pour sa part effectué une belle remontée après un premier arrêt aux stands où il a perdu du temps. Le septuple champion du monde doit maintenant espérer que son équipe parvienne enfin à trouver une solution pour que les Flèches d'argent règlent leurs problèmes de rebond dans les lignes droites. L'écurie Alfa Romeo-Ferrari n'a pas connu un dimanche fructueux. Valterri Bottas a terminé onzième, à la porte des points, alors que Guanyu Zhou a abandonné.

Une 8e victoire pour le sorcier du Léman Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Surnommé "le sorcier du Léman", Christian Wahl a enlevé pour la huitième fois le Bol d'Or. Il est désormais le régatier le plus titré de l'histoire de cette classique. Christian Wahl et ses jeunes coéquipiers Romuald Hausser, Romain Defferard, Nelson Mettraux, Guillaume Rol et Mathieu Cadei ont pris la tête de la course à la sortie du petit lac pour ne plus la quitter. En 6h08'42'', le W-Team a devancé sur la ligne Loïck Perron et son TF35 Artexplora. Le Okalys Youth Project barré par Nicolas Grange a pris la troisième place. "Je suis extrêmement heureux. C’est une magnifique victoire d’équipe, à laquelle je souhaite aussi associer notre météorologue Philippe Jeanneret, avec lequel nous avons beaucoup travaillé en amont de la course, explique Christian Wahl. Notre victoire est un condensé de mon expérience et de la fraîcheur des autres membres de l’équipe." 438 voiliers ont disputé cette 83e édition du Bol d'Or. Ils ont navigué dans des conditions très légères.

Tampa Bay renverse les Rangers Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara La finale de la Coupe Stanley opposera dès mercredi à Denver Colorado à Tampa Bay. La franchise de Floride s'est qualifiée à la faveur de son succès 2-1 devant les New York Rangers. Sur sa glace, le Lightning a forcé la décision dans cet acte VI grâce à un doublé de son capitaine Steven Stamkos. Mené 2-0 dans cette série, le double tenant du titre a, ainsi, cueilli un quatrième succès de rang pour continuer de rêver à un triplé historique. La dernière équipe à l'avoir réalisé fut les New York Islanders en 1983. Steven Stamkos a inscrit le but de la victoire à la 54e, 21 secondes seulement après l'égalisation des Rangers inscrite par Frank Vatrano dans une séquence à cinq contre quatre. Le capitaine a trompé le remarquable Igor Shesterkin d'une déviation du... genou. Il avait ouvert le score à la 31e d'un tir du poignet.

L'Angleterre tenue en échec par l'Italie Image: KEYSTONE/EPA/ANDREW YATES L'Angleterre a été tenue en échec 0-0 par l'Italie à Wolverhampton en Ligue des nations, dans un remake manqué de la finale de l'Euro 2020, remportée par la Nazionale l'été dernier. Ce résultat nul permet toutefois aux hommes de Roberto Mancini de conforter leur place en tête du groupe 3, alors que l'équipe aux Trois Lions, après sa défaite face à la Hongrie et son match nul contre l'Allemagne, occupe toujours la dernière place de son groupe après la 3e journée. L'Angleterre reste à une unité derrière l'Allemagne, qui est allée faire match nul 1-1 à Budapest en Hongrie. Enfants privilégiés "L'affiche" de cette 3e journée de la compétition, qui a été le théâtre de nombreuses occasions de part et d'autre sans réalisations, s'est déroulée dans un quasi-huis clos à Molineux, la Fédération de football anglaise ayant été sanctionnée par l'UEFA après les débordements constatés lors de la finale de l'Euro l'été dernier à Wembley. Environ 3000 enfants de moins de 14 ans accompagnés par un adulte ont eu tout de même le droit d'assister à la rencontre, loin des 35'000 personnes que peut accueillir le stade des Wolves. Mardi, l'Allemagne affrontera l'Italie au Borussia-Park de Mönchengladbach alors que l'Angleterre recevra la Hongrie, de nouveau à Wolverhampton.

Les deux Toyota au coude à coude Image: KEYSTONE/AP/Jeremias Gonzalez Comme attendu, Toyota était en tête des 24 Heures du Mans samedi mais après cinq heures de course, la no 7 et la no 8 avec Sébastien Buemi ne semblaient pas près de se départager. Partie en deuxième position, la no 7, victorieuse l'an dernier, est parvenue à doubler la no 8, victorieuse des trois éditions précédentes, à l'occasion du premier arrêt aux stands des deux voitures, et à prendre jusqu'à 30 secondes d'avance. Mais peu avant 20h00, le tenant du titre Jose Maria Lopez, au volant de la no 7, a traversé le bac à gravier dans la chicane Daytona, laissant Brendon Hartley, revenu à sa portée, lui passer devant avec la no 8 dont fait aussi partie le Vaudois Sébastien Buemi, triple vainqueur de l'épreuve. Le pilote néo-zélandais en a profité pour signer un nouveau meilleur tour en course, en 3'27''906, et maintenir son rival à une poignée de secondes... Jusqu'à ce que la no 7, désormais pilotée par Kamui Kobayashi, ne repasse devant vers 21h15, encore une fois à l'occasion des ravitaillements. Parmi les hypercars, la course a en revanche viré au casse-tête pour l'Alpine no 36. Partie en 3e position, elle a été doublée au départ par les deux Glickenhaus, qui l'ont prise en sandwich. Surtout, elle a dû s'arrêter au garage vers 19h55 pour régler un problème d'embrayage. Repartie après 13 longues minutes de réparations et un changement de pilote, elle a dû s'arrêter à nouveau plus brièvement vers 20h40 et accusait plus de 4 tours de retard. Jusqu'à dimanche à 16h Sous le soleil couchant, les deux Glickenhaus restaient en revanche en embuscade, avec 1 à 3 minutes de retard sur les deux stars japonaises, malgré un court arrêt au garage de la no 709 à un moment où le drapeau jaune ralentissait toutes les voitures. "Nous avons voulu vérifier que tout allait bien, a expliqué le New-Yorkais Jim Glickenhaus au micro de l'organisateur de la course. C'était juste un capteur qui était défaillant. Donc on l'a changé." A l'échelon inférieur, l'Oreca no 38 de l'équipe Jota menait toujours la danse en LMP2, avec plus de 1'30 d'avance sur l'Oreca no 9. A son volant, l'ancien pilote de Formule 1 Robert Kubica avait effectué le meilleur départ, doublant même l'Alpine. Le Genevois Louis Delétraz fait équipe avec Kubica. L'octuple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier, qui a pris le volant pendant près d'1h40 en début de soirée pour ses premières 24 Heures, pointait à la 4e place de la catégorie. Les pilotes vont se relayer en piste jusqu'à 16h00 dimanche, sous un ciel annoncé sans nuage.

La plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo classée sans suite Cristiano Ronaldo blanchi. Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca La plainte au civil pour viol contre Cristiano Ronaldo déposée par une ancienne mannequin américaine aux Etats-Unis a été classée sans suite par une juge américaine. Selon la décision de justice consultée samedi par l'AFP, la juge d'un tribunal du Nevada a classé l'affaire en raison des irrégularités reprochées à l'avocat de la plaignante Kathryn Mayorga, qui accusait la star portugaise du football de l'avoir violée en 2009 dans un hôtel de Las Vegas, La justice américaine avait décidé dès 2019 de ne pas poursuivre Ronaldo au pénal, faute de preuves. Au civil, un juge avait recommandé en octobre de classer la plainte de Kathryn Mayorga, aujourd'hui âgée de 37 ans, estimant qu'elle était en partie fondée sur des documents piratés issus des "Football leaks" qui n'auraient pas dû se trouver en sa possession. Dans ses recommandations, il accusait l'avocat de la jeune femme, Leslie Stovall, d'avoir agi avec "mauvaise foi" dans ce dossier. Le tribunal fédéral du Nevada a suivi ces recommandations pour ces mêmes raisons, tout en affirmant "reconnaître" la "sévérité" de sa décision pour la plaignante. L'attaquant, qui joue actuellement dans le club anglais de Manchester United, a toujours fermement démenti ces accusations de viol, affirmant avoir eu une relation "complètement consentie" avec la jeune femme. En juin 2009, la plaignante avait certes appelé la police de Las Vegas pour dénoncer un viol mais elle avait refusé d'identifier son agresseur. Le dossier avait alors été refermé. 375'000 dollars Une "médiation privée" avait été organisée peu après avec des représentants de Ronaldo, se soldant en 2010 par une transaction financière: 375'000 dollars en échange d'une confidentialité absolue sur les faits présumés ou l'accord, ainsi que l'abandon de toute procédure. Pour les avocats actuels de Mme Mayorga, cet accord est nul et non avenu, notamment en raison du trouble psychologique de leur cliente à l'époque et des pressions exercées à son encontre. Ils réclamaient à Ronaldo jusqu'à 200 millions de dollars d'indemnités. C'est en août 2018 que la plaignante avait repris contact avec la police de Las Vegas et demandé la réouverture de son dossier, accusant pour la première fois publiquement le footballeur.

Ditaji Kambundji franchit un palier Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Ditaji Kambundji a signé le 4e chrono européen de la saison sur 100 m haies et décroché ses minima pour les Mondiaux lors du meeting de Genève. En 12''81, la soeur cadette de Mujinga Kambundji a retranché 13 centièmes à son record personnel sur les haies basses, établi un an plus tôt dans le même stade. "On peut commencer la saison", souriait la championne d'Europe juniors à l'arrivée, après sa 3e place. Ce chrono, en effet, la lance magnifiquement en vue des Championnats d'Europe de Munich (15-21 août) mais aussi pour les Mondiaux de Eugene (USA) dans cinq semaines. La perspective de pouvoir participer à un Championnat majeur avec sa grande soeur (qui doit courir le relais et les sprints) l'enchante. Relayeuses en concurrence Huit des dix meilleures sprinteuses suisses étaient présentes à Genève. Les places pour faire partie du relais 4x100 m à Eugene et à Munich sont chères, et la concurrence bat son plein. A ce jeu, Sarah Atcho a marqué quelques points en courant le 100 m en 11''42. La Vaudoise qui s'entraîne désormais au LC Zurich tente un come-back. Une myocardite consécutive à l'administration du vaccin contre le Covid-19 - un lien de cause à effet avéré selon elle - l'a empêchée de s'entraîner pendant plus de deux mois cet hiver. "Aujourd'hui encore, je ne peux toujours pas effectuer de séances dures de résistance. J'ai régulièrement des palpitations et des crampes au niveau de la poitrine", dit-elle. Atcho a aussi couru avec le relais 4x100 m, qui s'est imposé en 43''04, à une seconde du record de Suisse. Un chrono très honorable en l'absence de Mujinga Kambundji, et un succès de prestige devant les Néerlandaises. Sans un dernier passage délicat entre Salomé Kora et Ajla Del Ponte, les relayeuses auraient sans doute gagné 2 ou 3 dixièmes. Les deux premiers tronçons ont été parcourus par Géraldine Frey et Atcho. Werro s'affirme Ajla Del Ponte, sur 100 m, a signé son meilleur chrono de la saison (1re en 11''16, devant Frey en 11''26), qui ne sera malheureusement pas homologué en raison du vent un peu trop fort. Mais la Tessinoise, blessée durant l'hiver, retrouve ses sensations et courra mardi à Berne (sur 200 m), puis à Paris en Ligue de diamant sur 100 m. "J'ai besoin de courses", relève-t-elle. A la hauteur, le vice-champion du monde indoor Loïc Gasch a signé une belle victoire avec 2m27. L'exploit romand féminin a jailli des jambes puissantes d'Audrey Werro sur 800 m. La Fribourgeoise de 18 ans a pulvérisé le record de Suisse juniors en 2'00'28 et battu toutes les "grandes", à commencer par la favorite Lore Hoffmann (3e). La meilleure performance du meeting a été réussie par l'Américain Cravont Charleston, qui a fusé en 9''98 sur 100 m.

La paix des braves avant Suisse - Portugal Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ce fut l'une des plus belles interprétations de la paix des braves. A la veille de retrouver le Portugal, Murat Yakin et Granit Xhaka ont, devant la presse, réalisé l'union sacrée. "Je n'ai aucun problème avec Murat Yakin. Je n'ai porté aucune attaque à son encontre, lance ainsi Granit Xhaka. Notre relation est bonne. Chaque entraîneur amène une nouvelle philosophie. Il exige de nouvelles choses. Nous devons l'accepter." Quant au sélectionneur, il avait encore un discours plus fort. "Granit est le chef sur le terrain. Et il le restera, affirme sans détour Murat Yakin. Il l'a démontré jeudi contre l'Espagne. Il a vraiment livré une très grande performance lors de cette rencontre. Nous sommes, Granit et moi, deux hommes de caractère. Nous échangeons beaucoup. Nous recherchons tous les deux le succès. Nous savons aussi que l'équipe de Suisse est au-dessus de tout. Je ne tolère pas que l'on puisse remettre en question notre relation. C'est inadmissible." Le sélectionneur et son capitaine savent toutefois que le juge de paix immédiat sera le résultat de ce match de dimanche à Genève contre le Portugal, un Portugal qui évoluera sans Cristiano Ronaldo, ménagé. Les deux hommes espèrent que la Suisse montrera le visage de la deuxième mi-temps contre l'Espagne. "Nous avons dominé la Roja après le repos. Il faut désormais être capable de jouer 90 minutes avec la même intensité", souligne Murat Yakin. Omlin dans les buts Il espère le faire avec sa meilleure équipe possible. Le retour de Nico Elvedi lui permettrait ainsi d'aligner sa meilleure charnière en défense. Titulaire jeudi contre l'Espagne après avoir été absent en République tchèque et au Portugal, Manuel Akanji a bien rappelé qui était le patron de la défense. Son association avec Nico Elvedi est celle qui offre le plus de garanties. Un changement est d'ores et déjà entériné. Yann Sommer laissera sa place à Jonas Omlin dans la cage. Après avoir fait le job en mars dernier à Wembley contre l'Angleterre, le portier de Montpellier a l'occasion de s'affirmer comme le no 2 dimanche. La copie rendue par Gregor Kobel dimanche dernier à Lisbonne fut, on s'en souvient, médiocre.

Leclerc encore devant en qualification Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Le Monégasque Charles Leclerc sur Ferrari a réussi la pole-position de la qualification du GP d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou. C'est la sixième fois de la saison qu'il se montre le plus rapide. Pour sa quatrième pole de rang, le pilote Ferrari a devancé les deux Red Bull du Mexicain Sergio Perez et du Néerlandais Max Verstappen. A l'occasion de son meilleur tour, Leclerc s'est montré près de trois dixièmes de seconde plus rapide que Perez. A l'occasion de la huitième course de la saison, Leclerc partira donc pour la sixième fois de la meilleure place sur la grille de départ. Il y a deux semaines, le Monégasque avait laissé la concurrence derrière à l'occasion de "son" GP de Monaco. Mais une erreur tactique de son écurie lors de la course lui avait fait perdre toute chance de victoire au profit de Perez. Pour l'écurie Alfa Romeo, la qualification fut décevante. Zhou Guanyu ainsi que Valtteri Bottas ont été éliminés en deuxième phase. Le Chinois et le Finlandais partiront dimanche (13h00) des 14e et 15e places sur la grille.

Golubic battue en trois sets Image: KEYSTONE/AP/MARTA LAVANDIER Viktorija Golubic a été éliminée en demi-finale du tournoi sur herbe de Nottingham (GBR). La Zurichoise s'est inclinée 6-3 4-6 6-3 face à l'Américaine Alison Riske, tête de série no 6. Golubic (WTA 55) disputait sa première demi-finale de la saison et a affiché une forme ascendante lors de cette semaine anglaise qui doit la lancer vers Wimbledon. Mais Riske (WTA 40) ne lui a pas permis de poser la cerise sur le gâteau, à savoir accéder pour la première fois de sa carrière à une finale sur herbe. L'Américaine a mieux négocié les points importants, parvenant à écarter neuf des 14 balles de break contre elle (5/12 "seulement" pour la Suissesse). Golubic a été freinée au plus mauvais moment. Elle a fait le break pour mener 5-4 au 2e set et remporter la manche dans la foulée, puis le premier jeu du troisième set. Mais le match a ensuite été interrompu durant près de deux heures par la pluie, et Riske a pu reprendre la main et filer en finale.