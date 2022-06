Dumoulin bientôt retraité +++ Sutter coach de l'année en NHL

Tom Dumoulin prendra sa retraite à la fin de la saison Image: KEYSTONE/EPA ANP Le Néerlandais Tom Dumoulin, médaillé d'argent olympique et ancien vainqueur du Tour d'Italie, annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de cette saison. Il évoque une fatigue physique et mentale. "J'ai décidé que 2022 serait ma dernière année en tant que cycliste professionnel", a déclaré le coureur de l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, qui est âgé de 31 ans, dans un communiqué publié vendredi sur les réseaux sociaux.

Nadal: le syndrome de Müller-Weiss, une pathologie rare Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le syndrome de Müller-Weiss, une maladie qui handicape de plus en plus le champion espagnol Rafael Nadal, est une pathologie rare affectant un os du pied, qui peut provoquer des douleurs chroniques. Le Majorquin souffre depuis ses 18 ans d'une ostéonécrose de l'os naviculaire - ou scaphoïde tarsien -, également appelée syndrome de Müller-Weiss. Une maladie dégénérative "chronique et incurable", a-t-il indiqué début mai. Ce syndrome touche l'os naviculaire, situé sur le dos du pied, entre le talus (autrefois appelé astragale) et les os cunéiformes. "Cet os est soumis à des contraintes importantes et, pour des raisons qu'on ignore, perd sa vascularisation et se nécrose", explique à l'AFP Denis Mainard, président de l'Association française de chirurgie du pied et chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de Nancy. Arthrose Dans les cas les plus graves et "chez des sujets sollicitant beaucoup leurs pieds, l'os va se désagréger, s'aplatir, il peut se fragmenter et, à la fin, cela peut évoluer en arthrose avec un raccourcissement de l'arche plantaire", précise-t-il. Le syndrome de Müller-Weiss peut toucher un seul pied mais plus souvent les deux. Rafael Nadal souffre d'un seul pied, le gauche. Cette pathologie affecte plus souvent les femmes, et des personnes entre 40 et 60 ans. Le Pr Mainard ne connaît pas le dossier du joueur espagnol. Mais il soulève "l'hypothèse intellectuelle" qu'il ait pu être atteint, enfant, de la maladie de Köhler-Mouchet, une pathologie rare de croissance de l'os naviculaire touchant les moins de 10 ans, notamment les garçons sportifs, et qui peut laisser des séquelles. Le syndrome de Müller-Weiss compte cinq stades: le premier est sans symptômes, le dernier est l'arthrose. Les causes de cette maladie restent inconnues. "Dans les deux auteurs qui l'ont décrite initialement, Müller la pensait plutôt d'origine traumatique, Weiss plutôt vasculaire. Pour l'instant, on considère que l'origine est plutôt vasculaire", note le Pr Mainard. Facteurs aggravants Certains facteurs peuvent augmenter son risque d'apparition (surpoids, pieds plats, fracture de fatigue, etc). Cette maladie est souvent difficile à diagnostiquer au départ, car elle se développe de manière silencieuse dans les premiers temps. Les douleurs apparaissent généralement dans un second temps. Outre du repos, des semelles orthopédiques peuvent diminuer la contrainte mécanique. Face aux douleurs, des traitements anti-inflammatoires et des infiltrations complètent la panoplie thérapeutique. "Je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien pour me donner une chance de pouvoir m'entraîner (...) Si je n'en prends pas, je boîte", raconte Rafael Nadal. Et "mon problème, depuis déjà un certain temps, c'est qu'il y a beaucoup de jours où je vis avec trop de douleur". Pour les patients dont la douleur n'est plus soulagée et qui ne peuvent plus marcher, une intervention chirurgicale peut être prescrite. Elle bloque les deux articulations impliquant l'os naviculaire. "Dans les cas où l'os naviculaire s'est désagrégé, il faut aussi une greffe osseuse pour rétablir la longueur de l'arche interne du pied", précise le Pr Mainard. "Pratiquer du sport à haut niveau après une telle opération paraît difficile", juge-t-il.

Darryl Sutter, des Calgary Flames, nommé entraîneur de l'année Image: KEYSTONE/AP/PAUL SAKUMA L'entraîneur canadien des Calgary Flames, Darryl Sutter, a été élu coach de l'année en NHL, jeudi, dans la foulée de la saison historique vécue par son club canadien. Pour sa première saison pleine à la tête des Flames, Darryl Sutter a terminé la saison régulière avec 50 victoires, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire des Flames. L'équipe de Calgary a terminé en tête de la division Pacifique avec un bilan de 50 victoires, 21 défaites et 11 défaites après prolongation. Son score de 111 points, en saison régulière, est le deuxième meilleur de son histoire après les 117 points obtenus en 1989. Les joueurs de Sutter ont battu les Stars de Dallas lors du premier tour des play-off de la Stanley Cup avant de perdre en demi-finale de conférence Ouest face à Edmonton, une autre équipe canadienne. La NHL remet chaque année le trophée Jack-Adams à l'entraîneur "qui a le plus contribué au succès de son équipe". Les autres nommés pour cette saison étaient Andrew Brunette, des Florida Panthers, et Gerard Gallant des New York Rangers. Darryl Sutter, qui a remporté deux fois la NHL lorsqu'il entraînait les Kings de Los Angeles (2012 et 2014), avait déjà été nommé pour le prix Jack-Adams avec les Flames en 2003-04, lorsqu'il les avait emmenés au match 7 de la finale de la Stanley Cup. Avec ce premier trophée, Darryl Sutter, 63 ans, né à Viking (Alberta), suit les traces de son frère, Brian Sutter, qui avait gagné le Jack-Adams 1991 avec l'équipe américaine de St-Louis. C'est d'ailleurs lui qui a remis cette récompense à Darryl Sutter lors de la cérémonie télévisée avant le match 2 de la finale de la conférence Ouest, jeudi, remporté 4-0 par Colorado contre Edmonton.

Le hockey sur gazon se décline sur un nouveau format Image: KEYSTONE/EPA/Willem Vernes Lausanne sera le théâtre ce week-end du premier grand tournoi international élite de Hockey5s, un nouveau format à cinq joueurs du hockey sur gazon. L'Inde, pays phare du hockey, sera de la partie. Avec ce tournoi, la Fédération internationale de hockey sur gazon (FIH) vise à populariser son sport en proposant, dans le cadre enchanteur de la Place de la Navigation à Ouchy, une version plus rythmée et riche en buts de la discipline. Les équipes de Suisse féminine et masculine se mesureront à quelques-unes des meilleures équipes du monde tout au long des deux jours de compétition. Vingt-deux matches, opposant cinq sélections masculines et autant chez les dames, venues de quatre continents, sont au programme, avec deux mi-temps de 10 minutes par rencontre. Par rapport au hockey sur gazon traditionnel à onze joueurs, la version à cinq est plus dynamique et débouche sur davantage d'actions. La balle circule pendant 90% du temps. Ce nouveau format a été lancé avec succès lors des JO olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires. Il privilégie des qualités comme la vitesse. D'autres sports, comme le basketball et le hockey sur glace, ont lancé des versions réduites de leur discipline, à trois joueurs, afin de toucher un nouveau public.

Vents contraires pour Murat Yakin Murat Yakin doit se poser des questions. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'état de grâce n'est plus de mise pour Murat Yakin. L'homme qui a devancé l'Italie l'an dernier dans la course à la qualification pour le Mondial au Qatar se retrouve face à des vents contraires. Battue 2-1 à Wembley par l'Angleterre avant d'être tenue en échec 1-1 par le Kosovo à Zurich lors de ses deux premiers matches de l'année, la Suisse est tombée de haut jeudi à Prague. Face à un adversaire bien modeste et dans une ambiance plutôt feutrée, elle a déçu sur presque toute la ligne. Elle doit cette défaite à un manque de rigueur défensif presque affolant à un tel niveau et, aussi, à la trop grande retenue de son duo médian. Deux buts "inventés" Murat Yakin mettra du temps à digérer les deux buts concédés à Prague. A l'entendre, ses défenseurs les ont presque "inventés". "Nos deux centraux n'ont pas été dominants. Mais c'est toute l'équipe qui a mal défendu", rage l'ancien patron de la défense du FC Bâle. A Prague, Nico Elvedi a livré l'une de ses plus piètres performances en sélection. A la lueur de cette rencontre, on commence à comprendre pourquoi le Borussia Mönchengladbach fut cette saison la troisième plus mauvaise défense de Bundesliga avec 61 buts encaissés. A ses côtés, Fabian Schär ne fut pas beaucoup plus rassurant. Victime d'un choc terrible le 16 mai contre Arsenal, le joueur de Newcastle a, lui aussi, témoigné d'une extrême fébrilité le soir de sa 70e sélection. A l'image de cette incroyable bourde en première période lorsqu'il a marché sur le ballon pour provoquer un déséquilibre de plus en défense. Manuel Akanji sur le flanc en raison d'une blessure à un genou, Murat Yakin pourrait reconduire les deux hommes dimanche à Lisbonne. Le sélectionneur hésitera avant de relancer Fabian Frei face à Cristiano Ronaldo et les autres après sa funeste erreur de Wembley sur l'égalisation anglaise. Aligner un Eray Cömert qui ne totalise que 162 minutes de jeu depuis près de deux mois avec Valence sera tout aussi risqué. Un constat presque alarmant Avec le manque d'efficience d'un Breel Embolo dans le dernier geste, le gros point noir de la soirée réside dans le manque d'emprise du milieu de terrain. Granit Xhaka et, à un degré moindre Remo Freuler, n'ont pas pesé sur le match comme ils auraient dû le faire. Pour Granit Xhaka, le constat devient presque alarmant. Déjà en retrait face à l'Angleterre et le Kosovo, le capitaine n'a pas encore livré sous la mandature de Murat Yakin "la" performance qui le placerait comme le leader incontesté de l'équipe qu'il fut avec Vladimir Petkovic. Granit Xhaka jouera gros dimanche à Lisbonne. S'il traverse une quatrième fois le match sans insuffler l'élan espéré, le débat sur son statut pourrait s'ouvrir. En raison de l'absence de Denis Zakaria, si flamboyant lors de la double confrontation contre l'Italie, la question d'un onze sans ou avec Granit Xhaka ne se pose pas. Mais elle le sera peut-être à l'automne si le Genevois est à nouveau apte au combat. "Xhaka, Freuler et Zakaria peuvent jouer les trois ensemble", assurait Murat Yakin au lendemain du tirage au sort de la Coupe du monde à Doha pour apaiser les esprits. Mais face aux vents contraires, le sélectionneur la jouera-t-il toujours aussi "soft" ?

Un ultime quarter de rêve pour Boston Image: KEYSTONE/AP/Jed Jacobsohn Sensation à San Francisco lors de l'acte I de la finale de la NBA ! Mené de 12 points à l'appel de l'ultime quarter, Boston a signé une improbable remontada. Les Celtics se sont imposé 120-108 alors que le score était de 92-80 en faveur des Warriors à la 36e minute. Auteur de six paniers à 3 points lors de ces douze dernières minutes de folie, Al Horford, la veille de ses 36 ans, a été le grand homme des Celtics dans cette fin de match. Boston a entamé ce dernier quarter avec un 7 sur 7 au tir pour le remporter finalement 40-16. Les 34 points de Stephen Curry n'auront donc pas suffi aux Warriors. Jusqu'à la 36e minute, Golden State avait parfaitement livré la marchandise pour justifier pleinement son statut de favori dans cette finale. Les statistiques soulignent l'ampleur de l'exploit réalisé par les Celtics jeudi soir. Golden State restait, en effet, sur 13 victoires en 13 matches dans un acte I en play-off disputé à domicile. "Il ne nous reste plus qu'à nous jeter dans le deuxième match avec l'énergie du désespoir", avoue le coach des Warriors Steve Kerr. Il aura lieu dimanche toujours à San Francisco.

L'Avalanche s'envole Un blanchissage pour Pavel Francouz. Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Parfaitement protégé par son gardien no 2 Pavel Francouz, Colorado s'est envolé dans la finale de la Conférence Ouest face à Edmonton. L'Avalanche mène désormais 2-0. Sur sa glace de Denver, Colorado s'est imposé 4-0 dans l'acte II la série grâce aux 24 arrêts de son portier tchèque, appelé à remplacer Darcy Kuemper touché en haut du corps lors du premier match, et également aux trois assists de son centre Nazem Kadri. L'Avalanche a forcé la décision dans la deuxième période avec ses deux premiers buts inscrits en l'espace de... 15 secondes par Arturri Lehkonen et par Josh Manson. L'acte III aura lieu à Edmonton. Les Oilers se retrouvent désormais devant une véritable montagne. L'Avalanche a, en effet, enlevé les cinq rencontres disputées à l'extérieur lors de ces play-off. Par ailleurs, il s'est qualifié à quinze reprises les dix-neuf fois qu'il a mené 2-0 dans une série.

Murat Yakin: "Nous ne méritions pas de perdre ce match" Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "Les deux buts encaissés sont évitables. J'estime que cette défaite est malheureuse. Nous ne méritions pas de perdre ce match !" Murat Yakin ne pouvait masquer sa déception. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse soulevait une montagne de regrets lors de son analyse. "Nous avons très mal défendu sur les deux buts tchèques. Nous n'avons pas gagné les duels qu'il fallait gagner. Nous n'étions pas là sur les seconds ballons, explique-t-il. Je remarque aussi que nous avons galvaudé de belles occasions tant avant le 1-0 que le 2-1. Nous avons eu aussi la malchance de tomber sur un grand gardien. Tomas Vaclik a vraiment livré une très grande performance." "Perdre ainsi fait mal, poursuit le Bâlois. Mais je dois aussi reconnaître que nous avons su réagir pour revenir dans ce match. Nous avons eu les occasions pour le faire. Si Embolo marque à la 10e minute, le scénario du match aurait été bien différent..." "L'équilibre n'était pas là, souligne pour sa part Granit Xhaka. Nous avons perdu trop de ballons en première période. Il faut désormais tirer les leçons de cette rencontre. Une chose est sûre: nous devrons montrer autre chose dimanche au Portugal..." Comme son capitaine, Yann Sommer regrettait une entame de match ratée. "Après, c'est dur de revenir. Mais nous avons eu nos chances, lâche le Bâlois. Seulement, il y a eu ce manque d'efficience qui a pesé."

La Serbie s'incline face à la Norvège Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Adversaire de la Suisse lors de la prochaine Coupe du monde, la Serbie a également bien mal négocié son entrée dans la Ligue des nations jeudi. La sélection de Dragan Stojkovic s'est inclinée 1-0 à Belgrade face à la Norvège dans le groupe 4 de la Ligue B. La Serbie, qui restait sur une lourde défaite en amical à Copenhague face au Danemark fin mars (3-0), a cédé sur une réussite de la star norvégienne Erling Haaland. Le futur attaquant de Manchester City a inscrit l'unique but de cette partie à la 27e minute. Les Serbes affronteront la Suisse lors de la dernière journée du groupe G au Mondial 2022, le 2 décembre. Deuxième adversaire des Helvètes au Qatar, le Brésil s'est pour sa part imposé aisément 5-1 en Corée du Sud jeudi.

Une défaite bien regrettable pour la Suisse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse n'a toujours pas gagné en 2022 ! Après la défaite en Angleterre et le nul contre le Kosovo, le onze de Murat Yakin s'est pris les pieds dans le tapis jeudi à Prague. L'équipe de Suisse s'est inclinée 2-1 devant la République tchèque pour son entrée en lice dans la Ligue des Nations. Ce revers face à l'équipe qui semblait, sur le papier, la plus vulnérable d'un groupe dans lequel figurent également l'Espagne et le Portugal, est regrettable à plus d'un titre. Il place, d'une part, la Suisse dans une position précaire avant de rencontrer dimanche à Lisbonne le Portugal qui a obtenu un bon nul à Séville face à l'Espagne (1-1). Il souligne, d'autre part, les limites du moment d'une équipe qui ne sait plus défendre. A l'image de Nico Elvedi et de Fabian Schär, les défenseurs suisses ont, en effet, accusé à Prague, une étonnante fébrilité. Ils ont encaissé deux buts sur des actions anodines. Le Zurichois et le Saint-Gallois n'endossent pas toutefois seuls la responsabilité de cet échec. Devant eux, le capitaine Granit Xhaka n'a pas vraiment rayonné. Comme face à l'Angleterre et le Kosovo, le demi d'Arsenal n'a pas convaincu. Même si Murat Yakin assure qu'il est incontournable, Granit Xhaka aurait tout intérêt à livrer dimanche à Lisbonne une grande performance. Le temps commence doucement à presser... Un changement de système On ne peut pas reprocher à Murat Yakin son manque de réactivité. Après une première demi-heure bien pauvre, le sélectionneur a changé son fusil d'épaule. Il abandonnait son 4-4-2 initial pour un 4-3-3 qui plaçait Noah Okafor sur le flanc droit de l'attaque aux côtés de Breel Embolo et de Ruben Vargas. Cette nouvelle orientation n'a pas radicalement modifié le visage d'une équipe à la peine. Mais elle a sans doute favorisé l'égalisation à la 44e minute d'Okafor justement, à la conclusion d'une action qui avait vu Remo Freuler très à son avantage. L'ouverture du score de Jan Kuchta avait parfaitement illustré tous les manques de l'équipe de Suisse en ce début de match. Sur une longue touche de Vladimir Coufal, Nico Elvedi, Fabian Schär et Silvan Widmer laissaient passer le ballon pour le plus grand bonheur du joueur de Lokomotiv Moscou. Cette réussite survenait quelques secondes après une occasion en or pour Embolo. Lancé par Okafor, le Bâlois devait échouer dans son face-à-face avec Tomas Vaclik. La Suisse péchait vraiment trop dans les deux surfaces de vérité pour espérer évoluer, malgré une certaine emprise avec 56 % de possession lors de cette première période, dans le registre espéré. Yann Sommer évitait même le pire avec deux parades sur des frappes de Jakub Jantko, souvent insaisissable pour une défense suisse à la peine. La défense suisse n'y était pas A la reprise, on a cru un instant que la Suisse pouvait enfin poser sa griffe sur cette rencontre avec un trio d'attaque qui semblait armé pour forcer la décision. Mais très vite, les Suisses devaient retomber dans leurs travers, avec notamment ce manque de rigueur défensif qui a dû chagriner leur entraîneur. Après une frappe de Vladimir Coufal sur le poteau à la 55e, les Tchèques reprenaient, ainsi, l'avantage à la 58e sur un nouveau but improbable, un autogoal de Djibril Sow en fait, qui traduisait bien la vérité de la soirée: les défenseurs suisses n'y étaient pas ! Murat Yakin lançait ensuite Xherdan Shaqiri dans la bataille avec le secret espoir que son maître à jouer, malgré ses heures de vol, métamorphose le visage de son équipe. Mais la plus belle chance pour le 2-2 était survenue juste avant l'entrée du Bâlois avec une parade de Vaclik devant Silvan Widmer. Comme celui d'Embolo en début de match, l'échec de l'Argovien face à l'ancien gardien du FC Bâle fut lourd de conséquences.

18 mois de prison requis contre Rabah Madjer Image: KEYSTONE/EPA LUSA Un procureur d'Alger a requis jeudi 18 mois de prison ferme contre Rabah Madjer. L'ancien sélectionneur des Fennecs et ex-attaquant vedette de l'équipe d'Algérie et du FC Porto est notamment accusé d'escroquerie. Selon la presse locale, Rabah Madjer (63 ans) est poursuivi pour "faux et usage de faux", "fausse déclaration" et "escroquerie". Il possédait deux journaux, "Al Balagh" et "Al Balagh Erriadhi", et aurait continué à encaisser des chèques de publicité publique un an après leur fermeture. La partie plaignante, l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), a demandé la restitution de la somme ainsi que le versement de dommages et intérêts. Le verdict sera prononcé le 9 juin. Rabah Madjer est connu pour sa talonnade réalisée lors de la finale de la Coupe des clubs champions remportée par le FC Porto face au Bayern Munich en 1987. Cette talonnade porte désormais son nom. Il a été le sélectionneur des Fennecs durant huit mois avant d'être limogé fin juin 2018 après une série de mauvais résultats.

James, premier joueur en activité à devenir milliardaire Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James est le premier joueur de NBA en activité à devenir milliardaire, selon le magazine Forbes. Il imite ainsi Michael Jordan et le défunt Kobe Bryant. Il n'y a pas que pour les statistiques que LeBron James (37 ans), quatre fois champion NBA, quadruple MVP, deuxième meilleur marqueur de tous les temps et dans les temps pour dépasser le légendaire Kareem Abdul-Jabbar, impressionne par ses chiffres. Dans le classement dressé par Forbes des sportifs les mieux payés entre mai 2021 et mai 2022, il s'est classé deuxième en termes de revenus totaux avec 121,2 millions de dollars, derrière la star du Paris Saint-Germain Lionel Messi (130 millions de dollars). En 19 ans de carrière, "King James" a gagné plus de 385 millions de dollars rien qu'en salaires, avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Lakers. En dehors du terrain, les contrats de James, qui a été à l'affiche du film "Space Jam: A New Legacy", la suite d'un premier volet mettant en vedette Michael Jordan dans les années 90, lui ont permis de passer le milliard de dollars de revenus. A ce titre, LeBron James est le troisième membre de la NBA à entrer dans ce club derrière son glorieux aîné et Kobe Bryant, qui sont toutefois devenus milliardaires après avoir arrêté le basket. Plus de 500 millions de dollars de ses revenus proviennent de liquidités et d'investissements. Egalement très investi dans des productions hollywoodiennes, James est notamment copropriétaire du Fenway Sports Group, qui possède le club de football de Liverpool et la franchise de baseball des Boston Red Sox. Il a récemment conclu un accord pour racheter l'équipe des Pittsburgh Penguins évoluant en NHL.

La Suisse avec Vargas, Okafor et Embolo Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin alignera une équipe résolument offensive ce soir à Prague face à la République tchèque malgré l'absence de son maître à jouer Xherdan Shaqiri. Le sélectionneur se veut audacieux. Breel Embolo et Noah Okafor seront, ainsi, titularisés à la pointe de l'attaque alors que Ruben Vargas occupera le flanc gauche. Comme annoncé, Djibril Sow sera le pendant du Lucernois sur le flanc droit du 4-4-2 de Murat Yakin. Touché au genou, Manuel Akanji sera le seul absent dans le camp suisse. Le Zurichois sera remplacé par Fabian Schär, qui honorera sa 70e sélection. Quant à Xherdan Shaqiri, il débutera sur le banc en raison de son arrivée tardive provoquée par un problème de liaison aérienne entre Chicago et Zurich. L'équipe de Suisse évoluera ce soir à Prague dans la composition suivante: Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo, Okafor.

Une première finale majeure pour Coco Gauff Image: KEYSTONE/EPA Coco Gauff (no 18) défiera Iga Swiatek (no 1) samedi en finale du simple dames à Roland-Garros. L'Américaine de 18 ans s'est imposée 6-3 6-1 en demi-finale face à une autre néophyte à ce stade de la compétition en Grand Chelem, l'Italienne Martina Trevisan (WTA 59). Plus jeune finaliste dans un Majeur depuis l'édition 2004 de Wimbledon, qui avait vu Maria Sharapova triompher à l'âge de 17 ans et trois mois, Coco Gauff confirme ainsi les attentes placées en elle. La Floridienne s'était justement révélée sur le gazon londonien en 2019, atteignant les 8es de finale à tout juste 15 ans. Titrée depuis à deux reprises sur le circuit (Linz 2019, Parme 2021), quart de finaliste à Roland-Garros l'an dernier, Coco Gauff n'a pas manqué le premier grand rendez-vous d'une carrière qui s'annonce prometteuse. Elle n'a néanmoins pas pu masquer une certaine nervosité jeudi en début de partie. Trevisan résiste jusqu'à 3-3 Pourtant plus expérimentée, Martina Trevisan (28 ans) était toutefois elle aussi fébrile. La gauchère italienne est certes parvenue à effacer à deux reprises un break de retard dans la première manche, résistant jusqu'à 3-3. Mais elle a ensuite lâché prise face à une Coco Gauff plus puissante et plus constante. Martina Trevisan, qui a fait appel au kiné en raison d'une gêne à la cuisse droite après la première manche, s'est accrochée comme elle le pouvait dans le deuxième set. Coco Gauff s'est cependant imposée en patronne, s'adjugeant les cinq derniers jeux du match en se montrant de plus en plus impressionnante.