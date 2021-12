Durant en feu +++ Josi sur le banc

Durant prend feu face aux Pistons Durant a inscrit 51 points face aux Pistons dimanche Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Kevin Durant a signé une prestation XXL dimanche en NBA. La star des Nets a réussi 51 points, 9 passes décisives et 7 rebonds sur le parquet de Detroit, où Brooklyn s'est imposé 116-104. En l'absence de James Harden (ménagé), Kevin Durant a inscrit au moins 10 points lors de chacun des quatre quart-temps pour s'approprier le record de la saison avec 51 unités. Aligné durant 40', le MVP des finales 2017 et 2018 a rentré 16 de ses 31 tirs, avec un 5/10 derrière l'arc. Cette victoire, la 9e dans leurs 12 dernières sorties, permet aux Nets de conforter leur première place dans la Conférence Est. A l'inverse, les Detroit Pistons restent au dernier rang à l'Est, eux qui ont subi dimanche leur 12e défaite consécutive.

Cinquième succès de suite pour Josi et les Preds Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Nashville a cueilli dimanche sa cinquième victoire consécutive en NHL, la quatrième d'affilée à l'extérieur. Les Predators de Roman Josi se sont imposés 1-0 sur la glace des New York Rangers. Le défenseur bernois a assisté du banc à l'unique réussite de cette partie, signée Philip Tomasino (22e). L'homme du match fut le portier des Preds Juuse Saros, qui a signé 32 arrêts dont 26 dans les deux derniers tiers-temps. Les autres Suisses engagés dimanche en NHL ont connu la défaite. Les Hurricanes de Nino Niederreiter, qui restaient sur quatre succès de rang, ont été battus 2-1 à Vancouver. L'attaquant grison a vu sa série de quatre matches consécutifs avec au moins un point s'achever, comme Roman Josi d'ailleurs. Minnesota a pour sa part été dominé 6-4 sur la glace des Vegas Golden Knights, dont la première triplette offensive Stone-Pacioretty-Stephenson a crevé l'écran en cumulant 10 points (2 buts, 8 assists). Le St-Gallois Kevin Fiala est lui aussi resté "muet" dans le camp du Wild.

Marco Odermatt et Belinda Bencic à l'honneur Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Marco Odermatt et Belinda Bencic sont les sportifs suisses de l'année 2021. Le Nidwaldien et la St-Galloise succèdent au palmarès au Roi de la lutte Christian Stucki et à la sprinteuse Mujinga Kambundji, sacrés lors de la dernière cérémonie en 2019. Odermatt (24 ans) devance un autre skieur alpin, Beat Feuz, alors que la 3e place revient au nageur genevois Jérémy Desplanches. Le prodige de Hergiswil a terminé 2e du général de la Coupe du monde 2020/21 mais aussi des classements de géant et de super-G. Premier skieur alpin sacré depuis le Neuchâtelois Didier Cuche en 2011, Marco Odermatt est d'ailleurs bien parti pour faire encore mieux cet hiver. Il s'est déjà imposé à trois reprises depuis le début de la saison, et pointe en tête du général. Belinda Bencic (24 ans également) est quant à elle la première joueuse de tennis sacrée depuis son idole Martina Hingis en 1997. La St-Galloise, 23e mondiale, a décroché le titre olympique en simple ainsi que l'argent en double au côté de Viktorija Golubic. Les footballeurs à l'honneur L'équipe de Suisse de football a pour sa part logiquement été désignée équipe de l'année. Elle a atteint les quarts de finale de l'Euro avec Vladimir Petkovic à la barre puis décroché son ticket pour le Mondial aux dépens de l'Italie avec Murat Yakin à sa tête. La formation du capitaine Granit Xhaka a été préférée au duo Belinda Bencic/Viktorija Golubic et aux athlètes du 4x100 m féminin (Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora), qui ont terminé au 4e rang lors des derniers Jeux olympiques. Le MVP de l'année est d'ailleurs, sans surprise, le gardien de l'équipe de Suisse de football Yann Sommer, héros national notamment lors de la séance des tirs au but face à la France en 8e de finale. Le natif de Morges a obtenu pas moins de 58,7% des voix! Telser coach de l'année L'entraîneur de l'année s'est pour sa part illustré à Tokyo: Edmund Telser est en effet le coach de l'équipe féminine de VTT, qui a signé un triplé historique, ainsi que l'entraîneur de la médaillée d'argent du contre-la-montre Marlen Reusser. Le trophée récompensant l'athlète paralympique de l'année est revenu pour la sixième fois à l'athlète en fauteuil roulant Marcel Hug, quadruple médaillé d'or à Tokyo. Dernière récompense attribuée, le titre d'espoir de l'année a été attribué à la biathlète Amy Baserga.

Italie: l'Inter Milan prend la tête Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'Inter Milan s'est propulsé en tête de la Serie A au terme de la 17e journée. Le tenant du titre l'a emporté 4-0 contre Cagliari et compte un point d'avance sur son rival local, l'AC Milan. Des réussites de Martinez (29e/68e), Sanchez (50e) et Calhanoglu (66e) ont permis aux nerazzurri de remporter un large succès face aux Sardes, qui sont dans la zone rouge (19e). Derrière les deux clubs milanais, l'Atalanta de Remo Freuler occupe désormais la 3e place, à trois longueurs du leader. Les Bergamasques ont gagné 2-1 à Vérone contre l'Hellas. Naples, surpris à domicile par Empoli (0-1), recule au 4e rang à quatre points de l'Inter.

Bundesliga: deuxième but de la saison pour Djibril Sow Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Djibril Sow a inscrit son deuxième but de la saison en Bundesliga. L'international suisse d'Eintracht Francfort a signé le 5-2 final pour son équipe, ainsi victorieuse du Bayer Leverkusen. Les visiteurs menaient pourtant 2-0 après 22 minutes et un doublé du Tchèque Schick. Mais l'Eintracht a très bien réagi et fini sur un large succès. Sow avait déjà marqué en Europa League jeudi contre Fenerbahce Istanbul (1-1).

Super League: Servette et Bâle dos à dos Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Servette a sauvé l'honneur romand ce week-end en Super League. Les Genevois ont conquis un point en faisant 2-2 à domicile contre Bâle lors de la 17e journée. Les hommes d'Alain Geiger ont réussi notamment une excellente première demi-heure, malgré une pelouse dans un état loin d'être idéal. Leur domination a été récompensée par une réussite de Stevanovic (17e). Les Rhénans sont revenus, un peu contre le cours du jeu, par Sergio Lopez (37e). En seconde période, Servette a repris les devants par Cognat, servi par le toujours précieux Stevanovic (47e). Mais Bâle a poussé pour éviter la défaite. Les Genevois ont longtemps résisté avant de concéder l'égalisation de Millar (84e). Lucerne arrache un point Dans l'autre partie, Grasshopper et Lucerne ont aussi fait match nul, 1-1. Les Sauterelles ont rapidement marqué par Bonatini (4e), mais la lanterne rouge a mis fin à une série de quatre défaites en égalisant par Cumic (79e), qui se faisait expulser dans la foulée. Lucerne revient ainsi à un point de Lausanne.

Killian Peier attend son heure Killian Peier encore meilleur Suisse dimanche. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Killian Peier continue à tourner autour du top 10. Le Vaudois s'est classé 13e dimanche du deuxième concours au grand tremplin du week-end à Klingenthal (GER), après sa 12e place de la veille. Cet hiver, le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 au grand tremplin a terminé à chaque concours de Coupe du monde entre la 6e et la 16e place. Une bonne plateforme, à partir de laquelle il doit être en mesure bientôt d'aller plus loin, lui qui fait son retour après une déchirure du ligament croisé antérieur au genou droit. Peier avait pris le 2e rang des qualifications en matinée. Une belle équipe de Suisse se met en place. Les quatre Helvètes en lice se sont hissés en 2e manche. Derrière Peier (132 m comme meilleur saut), Dominik Peter a fini 18e, tout près de son meilleur classement en Coupe du monde, Simon Ammann a atterri à la 25e place et Gregor Deschwanden à la 28e. Le Japonais Ryoyu Kobayashi (139 m en manche finale) a fêté son 21e succès devant cinq Norvégiens, dont Daniel Andre Tande (2e) et Marius Lindvik (3e). L'Allemand Karl Geiger (22e) reste leader de la Coupe du monde. Le week-end prochain, le circuit fait étape à Engelberg.

Fuchs triomphe à nouveau lors du Grand Prix Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Martin Fuchs a remporté pour la deuxième fois consécutive le Grand Prix du CHI de Genève, l'une des épreuves du Grand Chelem. Vainqueur en 2019 sur Clooney qui s'est gravement blessé peu après les JO de Tokyo, le Zurichois a cette fois-ci triomphé en salle de Leone Jei. Le suspense a été total dimanche après-midi à Genève. Dernier cavalier à s'élancer dans le barrage, le Néerlandais Harrie Smolders a en effet échoué à 0''23 seulement de Martin Fuchs après avoir également signé un sans faute. Le bouillant public de Palexpo pouvait alors laisser éclater sa joie. "Merci Leone Jei" "C'est fou de gagner ce Grand Prix deux fois de suite. Merci Genève, merci Leone Jei. Quel cheval", s'est exclamé sur la piste un Martin Fuchs rayonnant. "C'est un cheval extraordinaire, à seulement neuf ans. Nous avons un grand avenir devant nous", a-t-il poursuivi. Le duo avait déjà brillé en septembre aux championnats d'Europe de Riesenbeck, où il avait conquis l'or par équipe et l'argent en individuel. Mais Martin Fuchs n'oubliait évidemment pas Clooney, avec qui il avait notamment conquis le titre européen individuel en 2019 à Rotterdam. "Clooney sera sûrement content quand je lui raconterai tout cela demain", a souri le Zurichois de 29 ans, qui avait aussi souffert lors du passage de Kent Farrington: l'Américain s'est montré plus rapide pour 0''19 lors du barrage, mais il a commis la faute sur le dernier obstacle... Balsiger proche du barrage Ce Grand Prix a donc tenu toutes ses promesses, grâce également à un parcours normal extrêmement exigeant avec 14 obstacles répartis sur près de 80'' d'efforts. Il a d'ailleurs fallu attendre le 23e des 39 cavaliers pour assister au premier sans faute, celui de l'Irlandais Darragh Kenny sur VDL Cartello. Seuls six cavaliers n'ont pas commis de faute. Un deuxième Helvète, Bryan Balsiger, aurait pu s'immiscer dans la lutte pour la victoire. Mais le Neuchâtelois et sa monture Dubai du Bois Pinchet ont fait tomber une perche sur l'ultime obstacle du parcours. "J'ai peut-être pris trop de marge pour l'aborder", a-t-il pesté. "Ce genre de faute ne pardonne pas à ce niveau", a poursuivi Bryan Balsiger, 14e de ce Grand Prix. Elin Ott et Nanu II ont pour leur part pris la 12e place, avec 4 points également. Quatrième meilleur Helvète, le champion olympique Steve Guerdat doit quant à lui se contenter du 26e rang, avec deux fautes sur Venard de Cerisy.

Super League: Sion n'y arrive toujours pas dans la capitale Kanga inscrit le premier but des Bernois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le FC Sion n'y arrive toujours pas à Berne. Les Valaisans se sont inclinés 4-3 au Wankdorf contre les Young Boys, après avoir pourtant menés 2-0 après 16 minutes de jeu. Sion ne s'est pas imposé en championnat dans la capitale depuis le 17 août 1996. Le club du président Constantin reste sur 36 matches sans victoire à Berne, dont 31 défaites. L'entame de partie avait cependant laissé espérer mieux. Des réussites de Ndoye (3e) et Stojilkovic (16e) avaient en effet placé les visiteurs en position très favorable. Mais Sion n'a pas tenu la distance. Kanga a réduit l'écart (25e) avant que Baltazar ne soit expulsé à la 41e. En supériorité numérique, YB a renversé la situation après la pause grâce à des buts de Ngamaleu (60e/pen), Sulejmani (61e) et Kanga encore (80e). La réduction de score de Cavaré à la 95e n'a rien changé à l'issue de la rencontre.

Abou Dhabi: Max Verstappen s'impose au bout du suspense Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider Max Verstappen (Red Bull-Honda) est devenu champion du monde de formule 1 en remportant un GP d'Abou Dhabi au finish fou. Le Néerlandais a dépassé Lewis Hamilton (Mercedes) lors du dernier tour. Hamilton, qui avait pris la tête au départ, semblait destiné à un huitième titre. Mais l'entrée en piste de la voiture de sécurité au 53e des 58 tours a tout changé. Le Britannique, qui comptait à cet instant plus de 10'' d'avance, est resté en piste alors que Verstappen est passé aux stands pour mettre des pneus tendres. La course a repris pour un seul tour. La direction de course, après avoir dit le contraire, a permis aux pilotes doublés de dépasser la safety car. Verstappen s'est donc retrouvé juste derrière Hamilton et a pu le passer lors du dernier tour grâce à ses pneus plus frais. Le podium a été complété par l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). Maigre consolation pour Mercedes, l'équipe a décroché le titre des constructeurs pour la huitième fois de suite.

Grande discrétion suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Des quatre Suisses en lice, Julien Wanders s'est montré le moins bon aux Championnats d'Europe de cross à Dublin. Le Genevois, médaillé de bronze de l'édition précédente, a échoué au 63e rang. Wanders a concédé, après un peu plus de 10 km, près de 3 minutes au vainqueur, le champion olympique du 1500 m Jakob Ingebrigtsen (NOR). Meilleur Helvète, le Zurichois Jonas Raess est arrivé 17e, à 1'01. La Norvégienne Karoline Grövdal a enfin obtenu la consécration chez les femmes, pour un doublé scandinave, devant la Suédoise Meraf Bahta. La Suisse a pris la 7e place d'une nouvelle épreuve, le relais mixte 4x1500 m, à 30'' des gagnantes britanniques. Deuxième à l'issue du premier relais, la Valaisanne Lore Hoffmann a tiré son épingle du jeu,

Noël triomphe en slalom, Yule 4e Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Français Clément Noël a survolé les débats dans le premier slalom de l'hiver dimanche à Val d'Isère, cueillant son 9e succès en Coupe du monde. Meilleur Suisse, Daniel Yule a terminé 4e. Le Valaisan, 9e de la première manche, a opéré une belle remontée pour échouer à 0''04 du Croate Filip Zubcic (3e). Cette 4e place lui fera du bien: il avait en effet terminé hors du top 5 lors des 12 derniers slaloms, sa dernière performance de choix remontant au 28 janvier dernier à Schladming (3e). Daniel Yule a aussi profité des malheurs de ses adversaires pour s'illustrer. Quatrième de la première manche à 0''41 de Clément Noël, Tanguy Nef a ainsi enfourché la... première porte sur le second parcours. La déception est immense pour le Genevois de 25 ans, qui lorgnait son premier podium à ce niveau. Cette deuxième manche a également été fatale au Grison Sandro Simonet, remarquable 8e le matin avec le dossard 25, ou à l'Autrichien Manuel Feller, 5e après la manche initiale. La "palme" revient toutefois à Alex Vinatzer: deuxième sur le premier tracé, l'Italien a manqué la dernière porte de ce slalom... 1''40 d'avance pour Noël Clément Noël, dont la marge sur Alex Vinatzer était de 0''12 après la première manche, n'a en revanche pas tremblé et s'impose pour la première fois à Val d'Isère. Le Français de 24 ans a devancé de 1''40 son dauphin suédois Kristoffer Jakobsen, qui a gagné quatre places en deuxième manche. Les autres rescapés suisses n'ont guère brillé. Ramon Zenhäusern, seulement 24e de la première manche, ne s'est pas vraiment rassuré sur le second tracé. Le Haut-Valaisan, qui souffre de l'épaule droite depuis une chute survenue lors de sa préparation automnale, a terminé 22e, juste devant Reto Schmidiger.

Candide Pralong (16e) devant Cologna Image: KEYSTONE/AP/Fredrik Varfjell Candide Pralong a quelque peu illuminé un bilan suisse bien terne en se classant 16e du 15 km en skating de Davos. Le Valaisan a distancé de huit places Dario Cologna, décevant 24e. Le quadruple champion olympique est apparu très loin de sa meilleure forme, et il faudra un petit miracle pour qu'il s'illustre aux JO de Pékin en février. A l'inverse, Pralong, libre dans sa tête et qui se prépare en marge des structures de Swiss-Ski tout en figurant dans le cadre A, s'épanouit, à 31 ans. Pralong a décroché son billet pour Pékin. "Je me suis senti bien dès le départ et suis supercontent de ma course", a-t-il confié à SF DRS. Les autres Suisses sont hors du top 30. Les Norvégiens ont réussi un festival. Simen Hegstad Krüger l'a emporté avec 23'' d'avance sur son compatriote Johannes Klaebo, fêtant son sixième succès en Coupe du monde. Le Russe Sergey Ustyugov a pris la 3e place, devant trois autres Norvégiens. Klaebo avait remporté le sprint de samedi.

Fanny Smith 2e dimanche à Val Thorens, Alex Fiva victorieux Image: KEYSTONE/AP TT News Agency En difficulté samedi, les Suisses ont parfaitement réagi dimanche sur la neige de Val Thorens. Fanny Smith a terminé au 2e rang, alors qu'Alex Fiva a triomphé pour la 13e fois en Coupe du monde. Sortie dès les quarts de finale samedi, Fanny Smith a décroché dimanche son 58e podium en Coupe du monde. Elle n'a toutefois rien pu faire en finale face à sa grande rivale suédoise Sandra Näslund. Cette dernière a signé le doublé à Val Thorens, atteignant ainsi la barre des 20 succès en Coupe du monde. Détentrice du Globe de cristal, Fanny Smith en reste pour l'heure à 29 victoires à ce niveau. Mais sa 2e place dominicale effacera largement sa déconvenue de la veille: avant de se contenter d'un 10e rang samedi, elle avait terminé parmi les 7 premières lors de ses... 27 courses précédentes! Fiva impérial Eliminé pour sa part dès les qualifications samedi, Alex Fiva a lui aussi apporté la meilleure 24 heures plus tard. Le Grison de 35 ans a remporté ses quatre manches dans la phase à élimination directe, devançant en finale le vainqueur de la veille Terence Tchiknavorian (2e). Meilleur Helvète samedi (4e), Joos Berry a échoué en quarts.