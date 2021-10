Echec de la vaccination en NBA +++ la flamme olympique redémarre

Berne: 2 mois d'absence pour Jeffrey Dustin Jeffrey (15) doit passer sur le billard Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Berne doit composer sans Dustin Jeffrey pendant environ huit semaines. L'attaquant canadien de 33 ans va se soumettre lundi à une opération à une épaule, a annoncé le club de la capitale dans un communiqué. Dustin Jeffrey (8 points en 14 matches de National League en 2021/22) souffre de douleurs à une épaule depuis le début de la saison, sa deuxième sous le maillot des Ours après un passage de quatre ans au LHC. L'opération est devenue "inévitable", précise le communiqué.

Neuville s'impose, Ogier reste leader du championnat Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a remporté dimanche en Catalogne le rallye d'Espagne devant Elfyn Evans (Toyota), Dani Sordo (Hyundai). Quatrième, Sébastien Ogier (Toyota) reste leader du championnat du monde avant la dernière manche en Italie. Titré à sept reprises, le Français a vu son avance réduite de sept points ce week-end mais compte encore 17 unités de marge sur Elfyn Evans avant la 12e manche à Monza (19-21 novembre). Neuville conforte sa troisième place au championnat mais n'avait déjà plus de chance d'être sacré. Neuville gère Cinq fois vice-champion du monde mais jamais titré, Neuville a remporté son 15e rallye en WRC sur l'asphalte catalan. Intouchable vendredi après-midi et samedi, il a ensuite géré son avance dimanche matin, même s'il s'est fait peur à cause d'un problème mécanique juste avant la dernière spéciale. Cette troisième journée a été dominée par Dani Sordo, meilleur temps des quatre spéciales au programme dominical. Résultat, l'Espagnol est passé devant Ogier au classement du rallye pour s'offrir un 50e podium en 176 départs en WRC depuis ses débuts, ici même en Catalogne, en 2003. Arrivé avec 24 points d'avance vendredi au championnat, Ogier (204 points) n'en a plus que 17 sur Evans (187). Mais le Français reste le grand favori pour obtenir un 8e sacre en novembre en Italie. Il serait alors à une marche du record absolu de neuf titres établi par Sébastien Loeb. D'autres horizons Cette saison est la dernière complète disputée par Ogier. L'an prochain, le pilote de 37 ans ira vers d'autres horizons, sans doute l'endurance et les 24 Heures du Mans. Il fera quelques rallyes comme pigiste de luxe pour Toyota, mais sans son copilote historique, Julien Ingrassia, qui a décidé d'arrêter en fin de saison et sera remplacé par Benjamin Veillas.

Malgré tous ses efforts, la NBA n'a pas atteint le 100% de vaccinés Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Protocoles contraignants, retenues salariales, mise à l'écart... La NBA et ses franchises auront tout tenté pour atteindre les 100% d'injectés avant le début de saison mardi. Sans y parvenir. Un homme incarne la résistance au vaccin dans la Ligue nord-américaine: Kyrie Irving, une de ses grandes stars, membre du fameux "Big3" (avec Kevin Durant et James Harden) des Brooklyn Nets, favoris pour succéder aux Milwaukee Bucks au palmarès. Sauf que le meneur de 29 ans ne devrait non seulement pas démarrer la saison, mais pourrait ne pas la jouer du tout. Car ses dirigeants l'ont écarté de l'équipe, tant qu'il refusera la vaccination. À New York, pour lutter contre la pandémie, la municipalité interdit aux personnes non vaccinées âgées de douze ans et plus de participer à de grands rassemblements publics en intérieur. Décret qui empêche donc les sportifs professionnels concernés de s'entraîner et de disputer les matches à domicile. Dans le cas d'Irving, qui refuse de se faire immuniser, cela représente au moins 41 matches manqués, sans compter ceux d'éventuels play-off. Or, s'ils ont pu convaincre la municipalité de lui permettre de s'entraîner car leurs installations sont dans un bâtiment privé, les Nets n'ont finalement pas accepté que leur star ne soit "disponible que partiellement". 4% de non-vaccinés Cette décision retentissante constitue le point culminant du conflit opposant la NBA aux réfractaires à la vaccination, qui sont passés de 10% du contingent avant les stages de présaison à 4%, selon divers médias. Parmi cette vingtaine de joueurs, la plupart gardent l'anonymat. D'autres ont revendiqué leur choix, comme la star des Wizards, Bradley Beal, ou l'ailier des Nuggets, Michael Porter Jr, nullement pénalisés comme Irving, leurs villes de Washington et Denver n'ayant pas pris de mesure similaire à celles en vigueur à New York, San Francisco et Los Angeles, qui concernent donc les Nets, les Knicks, les Warriors, les Lakers et les Clippers. À Golden State, le cas d'Andrew Wiggins a démontré que la pression mise sur les joueurs pouvait fonctionner. Après que la NBA a refusé l'argument d'ordre religieux brandi par l'ailier pour refuser la vaccination, ce dernier a finalement décidé de s'y soumettre. Pour pouvoir jouer tous les matches, pas uniquement ceux à l'extérieur, et surtout percevoir l'intégralité de son salaire. Car la Ligue, en accord avec le syndicat des joueurs (NBPA), a décidé que ceux qui manqueraient des matches en raison de leur refus de se conformer aux obligations locales en matière de vaccination verraient leur salaire réduit. Pour Irving, tant qu'il reste sur sa position, cette perte s'élèvera à 381'000 dollars par rencontre. Obliger les joueurs à se faire injecter le vaccin, la ligue y a fortement pensé. Mais elle s'est heurtée au refus catégorique de la NBPA, dont Irving est un des vice-présidents. Alors, elle a mis en place des protocoles sanitaires pour la saison qui vient, très contraignants pour les joueurs non vaccinés, qui vont de tests quotidiens aux repas en solitaire, en passant par des possibilités de sorties et des interactions très limitées avec l'extérieur. James refuse d'encourager Ni ces restrictions, ni les millions de dollars potentiels de manque à gagner, ni sa mise à l'écart, n'ont fait plier Kyrie Irving qui s'est expliqué sur son choix: "Je ne suis l'avocat d'aucun camp. Je fais ce qui est le mieux pour moi. J'en connais les conséquences et si cela signifie que je serai jugé et diabolisé pour cela, tant pis". L'infime minorité de non vaccinés en NBA, dont il est le plus célèbre représentant, reflète peu la situation globale aux États-Unis, puisqu'au dernier recensement, 42,7% de la population ne s'est pas encore immunisée. Ce qui a conduit Michelle Roberts, future ex-directrice de la NBPA, soucieuse d'éviter toute stigmatisation des joueurs, à poser le problème différemment: "La vraie question n'est pas de savoir pourquoi la vaccination n'est pas obligatoire en NBA. La vraie question est de savoir comment nous pouvons (à l'échelle du pays) imiter les joueurs de la ligue". En faire la promotion, comme s'y prêtent des célébrités qui pèsent, telles que Barack Obama dans des publicités, Kareem Abdul-Jabbar dans un acte militant ou encore dernièrement Michael Jordan avec des mots plus prudents, est une réponse. Que refuse d'apporter LeBron James. La superstar des Lakers, dont le lobbying pour convaincre les Noirs de voter pour la présidentielle l'an passé a contribué à l'élection de Joe Biden, a refusé d'encourager les gens à se faire vacciner, lui qui s'y est résolu après avoir été longtemps sceptique.

Victoires d'Elisha Rotich et de Tigist Memuye Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le Kenyan Elisha Rotich a remporté dimanche le marathon de Paris sous un grand soleil, en 2h04'23. Chez les dames, c'est l'Ethiopienne Tigist Memuye qui s'est adjugé la course, en l'absence des grands noms de la discipline. Grâce à ce temps, Elisha Rotich (31 ans) améliore le record de l'épreuve parisienne, détenu depuis 2014 par l'Ethiopien Kenenisa Bekele (2h05'04). L'Ethiopien Hailemaryam Kiros et un autre Kenyan, Hillary Kipsambu, ont terminé 2e et 3e, respectivement à 19 et 21 secondes du vainqueur. Chez les dames, un trio d'Ethiopiennes figure sur le podium, dans un mouchoir de poche. Tigist Memuye est arrivée en tête en 2h26'12, devant Yenenesh Dinkesa (2h26'15) et Fantu Jimma (2h26'22). Trente mois après sa dernière édition en avril 2019, avec deux reports et une annulation en 2020 puis une date fixée à l'automne plutôt qu'au printemps en 2021, l'épreuve parisienne a permis à des dizaines de milliers d'amateurs de retrouver le bitume parisien. Sous réserve de présenter un passe sanitaire et de porter un masque dans la zone de départ.

La flamme olympique de nouveau allumée sans spectateur Image: KEYSTONE/AP/PETROS GIANNAKOURIS La flamme olympique sera allumée dans un stade antique d'Olympie désespérément vide lundi pour les Jeux d'hiver de Pékin (4-20 février 2022), en raison de la pandémie de coronavirus. Pour la seconde fois consécutive, la cérémonie dans le berceau de l'olympisme se tiendra en l'absence de spectateurs, a annoncé le Comité olympique hellénique. "À cause de la situation liée à la pandémie de Covid-19, la cérémonie d'allumage se tiendra dans un respect strict du protocole sanitaire local", a prévenu le Comité. Celui-ci reconduit ainsi les mesures drastiques prises en mars 2020 en vue des JO de Tokyo. Dans l'histoire des Jeux de l'ère moderne, la flamme n'avait été allumée à huis clos qu'en 1984, quand les organisateurs grecs avaient voulu protester contre le caractère commercial des Jeux olympiques de Los Angeles. La cérémonie se tiendra devant un parterre limité aux membres du CIO et des comités grec et chinois, en présence de la présidente de la République hellénique Katerina Sakellaropoulou et du président du CIO Thomas Bach. Conformément aux mesures drastiques prises à Pékin, sans spectateur étranger, le Comité grec a encore renforcé les précautions sanitaires pour ces seconds Jeux sous coronavirus après Tokyo, en décidant que le relais de la flamme serait "plus court que dans un passé récent". Un relais express La flamme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver sera amenée en un temps record jusqu'à Athènes, avant de s'envoler vers Pékin. Elle doit être allumée lundi à 11h30 sur le stade antique d'Olympie, sur la péninsule du Péloponnèse, et remise aux organisateurs chinois dès le lendemain au stade Panathénaïque à Athènes à 12h00 après une nuit à l'ombre de l'Acropole. Traditionnellement, la flamme parcourt des centaines de kilomètres en plusieurs jours, traverse une cinquantaine de villes et sites archéologiques de Grèce, relayée par des artistes et des sportifs du monde entier. Mais en mars 2020, avec les premiers cas de coronavirus en Grèce, les spectateurs autorisés à assister au relais de la flamme avaient afflué sans précaution, pour acclamer des acteurs d'Hollywood, forçant les organisateurs à arrêter la course. Le parcours avait été interrompu à Sparte, où la foule s'était massée pour acclamer l'acteur gréco-américain Billy Zane et le comédien britannique Gerard Butler, qui incarna le roi Léonidas de Sparte dans "300". Cette fois, fait sans précédent dans le passé récent, la flamme olympique ne sera portée que par deux relayeurs - un Chinois et un Grec - en moins de 24 heures jusqu'au stade Panathénaïque, où elle sera remise au comité d'organisation Pékin-2022, également en l'absence de public.

Hofmann débloque son compteur personnel Image: KEYSTONE/AP/Michael Thomas Grégory Hofmann n'a pas tardé à débloquer son compteur personnel en NHL. Le Jurassien bernois s'est fait l'auteur d'un assist dès son deuxième match, samedi lors d'un match gagné 2-1 après prolongation par Columbus face à Seattle. L'attaquant de 28 ans a réalisé la passe décisive sur le 1-1 des Blue Jackets, inscrit par Eric Robinson à la 51e. Auteur d'un tir cadré, il a griffé la glace pendant 12'30'' - contre plus de 16' de temps de jeu pour son premier match -, terminant avec un bilan de +1. C'est le Finlandais Patrik Laine qui a offert la victoire à Columbus après 2'16'' en "overtime". Seattle, qui disputait déjà son troisième match de la saison, avait ouvert la marque par l'intermédiaire de Brandon Tanev à la 35e. Deux autres Suisses se sont illustrés samedi dans la Ligue nord-américaine. Timo Meier a obtenu un assist lors du premier match de la saison des Sharks, vainqueurs 4-3 de Winnipeg. Buteur la veille à Anaheim, Kevin Fiala a lui aussi réalisé un assist, dans un match gagné 3-2 par Minnesota sur la glace des Kings de L.A.

Norrie et Basilashvili en finale à Indian Wells Image: KEYSTONE/AP/John McCoy La finale du Masters 1000 d'Indian Wells mettra aux prises Cameron Norrie (ATP 26) et Nikoloz Basilishvili (ATP 36). Le Britannique et le Géorgien lorgnent le plus grand titre de leur carrière. Cameron Norrie (26 ans), qui est assuré d'entrer pour la première fois dans le top 20 du classement ATP, fut le premier à valider son ticket pour la finale. Le gaucher a dominé le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 28) 6-2 6-4. Nikoloz Basilashvili (29 ans) a pour sa part battu l'Américain Taylor Fritz (ATP 39) 7-6 (7/5) 6-3. Sacré à Los Cabos en juillet, Cameron Norrie est en quête d'un deuxième titre sur le circuit principal, lui qui s'est incliné en finale à San Diego deux semaines plus tôt. Nikoloz Basilishvili vise quant à lui un sixième trophée, après avoir déjà triomphé à Doha et à Munich cette saison. Basilashvili était "très tendu" "Je suis si heureux", s'est exclamé Cameron Norrie. "Malheureusement, Grigor n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. J'ai été très solide. J'ai beaucoup joué sur son revers et ça le frustrait. J'ai réussi à bien servir et dans les moments importants, j'ai été efficace quand j'en avais besoin", a-t-il ajouté. "C'est un sentiment incroyable", a pour sa part déclaré Nikoloz Basilashvili, qui a dû sauver trois balles de premier set. "Je suis super heureux. J'étais nerveux et stressé. J'étais très tendu, j'ai juste essayé de me concentrer sur le match. Quand on se concentre, on évacue le stress. Je sais que je peux faire du bon tennis, il faut juste que je ne sois pas trop tendu", a-t-il souligné.

L'AC Milan revient de loin pour battre Vérone Kessie a inscrit l'un des trois buts milanais sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Mené 2-0 par l'Hellas Vérone, l'AC Milan a finalement réussi à s'imposer 3-2 à San Siro samedi pour le compte de la 8e journée de Serie A. Les Lombards passent provisoirement en tête du championnat avec un point de plus que Naples, qui reçoit le Torino dimanche. Les hommes de Stefano Pioli ont souffert en première période, rentrant logiquement aux vestiaires avec deux buts de retard. Mais ils sont parvenus à remonter au score, le défenseur de l'Hellas Koray Günter leur donnant l'avantage en marquant contre son camp (78e) sur un centre de Castillejo. La Lazio Rome a par ailleurs renversé samedi (3-1) l'Inter Milan de son ex-entraîneur Simone Inzaghi. Cette défaite est la première de la saison pour les "Nerazzurri", qui accusent désormais cinq longueurs de retard sur leur éternel rival milanais.

Fribourg égale un record, Genève-Servette respire Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Leader de National League, Fribourg-Gottéron a fait honneur à son rang avec un succès 5-0 sur la glace d'Ajoie. De son côté, Genève-Servette a pris le meilleur 4-1 sur les Rapperswil-Jona Lakers. Grâce à son neuvième succès consécutif sans concéder le moindre point, Fribourg-Gottéron a donc égalé la meilleure performance du club qui datait de la saison 91-92 quand Slava Bykov et Andreï Khomutov faisaient la pluie et le beau temps à St-Léonard. Le record absolu est détenu par Lugano qui avait fêté quinze victoires "pleines" de suite lors de la saison 88-89. A Porrentruy, les hommes de Christian Dubé ont agi comme un leader au lendemain d'un autre derby romand assez épuisant. Dans le contrôle, les Fribourgeois ont ouvert le score grâce à David Desharnais qui a mystifié le portier Vikton Östlund d'un tir pris de derrière la cage (12e). Des déviations de Walser sur un tir de Sutter (25e) et de Spunger sur un envoi de Diaz (38e) ont consolidé ce neuvième succès de rang et une place de leader bien méritée. La défense est au point avec un deuxième blanchissage de suite et surtout que deux buts encaissés au cours des quatre derniers matches. De leur côté, les Ajoulots sont dans le dur avec un cinquième revers de rang. Laborieux mais précieux. Genève-Servette a mis fin à une série de cinq défaites consécutives pour fêter son deuxième succès à domicile et son deuxième succès à trois points de la saison. Le retour du capitaine Noah Rod a été couronné de succès, quelle charge sur le Suédois Djuse en début de partie ! Mais la première période des joueurs de Patrick Emond a été assez consternante. Un brouillis de mauvais choix qui a été sanctionné par l'ouverture du score des Lakers en infériorité numérique grâce à Wetter (14e). Il a fallu attendre la mi-match pour voir des Genevois mettre de l'ordre dans leur jeu. Joël Vermin "remonté" aux côtés de Jooris et de Moy a égalisé d'une spectaculaire reprise de volée (33e). La délivrance est venue d'une action confuse où un défenseur de Rapperswil-Jona a trompé son propre gardien après un tir de Vatanen (41e). Les Genevois ont pu assurer leur victoire sur un power-play - si défaillant la veille à Fribourg - grâce à un but de Jooris (54e). Rod a scellé le score dans la cage vide. Lausanne inconstant Lausanne manque toujours de constance. Au lendemain de leur succès probant à Bienne, les joueurs de John Fust ont subi la loi des Langnau Tigers (4-1), toujours aussi déroutants. Le match fut assez enlevé. Quelques belles parades de Tobias Stephan ont permis aux Lausannois de rester dans le match. Les Emmentalois ont ouvert le score par Alexandre Grenier, un ancien pensionnaire de Malley. Après l'égalisation de Glauser à 5 contre 4, Schweri et Olofsson (son 12e but déjà) ont assuré le succès bernois. Bienne, grâce à des doublés de Damien Brunner et Luca Cunti, est revenu victorieux de son déplacement au Hallenstadion face aux Zurich Lions. Les Seelandais restent ainsi dans le sillage de Fribourg-Gottéron. Les Zurichois inquiètent avec un troisième revers de suite. Mené 2-0 par Ambri-Piotta, Berne est parvenu à retourner le score pour s'imposer 3-2. A noter que le premier but léventin a été inscrit par Matt D'Agostini. Le Canadien, qui avait retrouvé la glace en National League la veille, n'avait plus joué depuis le 27 octobre 2020 après une grave blessure. Davos s'est imposé 3-1 sur la glace de Lugano.

Mondial tous les 2 ans: le CIO inquiet de l'impact Image: KEYSTONE/AP/DAVID GOLDMAN Le CIO a réclamé samedi une "consultation plus large" sur le projet de Mondial biennal de la FIFA. Il s'inquiète de voir le football empiéter un peu plus sur le territoire d'autres sports. Doubler la fréquence de la Coupe du monde afin de "générer davantage de revenus pour la FIFA", écrit le CIO, créerait "un conflit avec d'autres grands événements sportifs internationaux, notamment en tennis, en cyclisme, en golf, en gymnastique, en natation, en athlétisme et en Formule 1". La commission exécutive de l'instance olympique y voit un risque d'"atteinte à la diversité et au développement des sports autres que le football", dont l'audience serait mécaniquement rongée par la compétition-reine. Le CIO passe d'ailleurs sous silence la concurrence d'un possible Mondial biennal avec ses propres JO d'été, alors que les deux événements les plus prisés des diffuseurs sont pour l'instant espacés de deux ans. Une entrave Par ailleurs, l'organisation basée à Lausanne estime que "l'augmentation des événements masculins" pourrait entraver le développement du football féminin, un reproche déjà formulé par nombre d'opposants au projet de la FIFA, notamment l'UEFA, les clubs européens et les organisations de supporters. Enfin, et alors que la FIFA prévoit une grande phase finale chaque été en faisant alterner son Mondial avec des tournois continentaux comme l'Euro, le CIO s'inquiète de la "pression supplémentaire importante sur la santé physique et mentale des joueurs". La FDFA assure depuis plusieurs semaines mener "une consultation large et approfondie" sur la refonte du calendrier international, prévue pour aboutir à un vote de ses fédérations en fin d'année. Mais une vaste coalition conduite par l'UEFA et les clubs européens estime n'être pas suffisamment entendue.

Massagno s'impose à Genève Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Massagno s'annonce bien comme l'un des principaux rivaux d'Olympic cette saison. Les ambitieux tessinois sont allés s'imposer 76-64 sur le parquet des Lions de Genève samedi dans le choc de la 2e journée de LNA. Ancien de la maison genevoise, Roberto Kovac a joué un bien mauvais tour à une équipe dont il défendait encore les couleurs la saison passée. L'arrière tessinois s'est fait l'auteur de 18 points au Pommier, dont 11 dans les trois dernières minutes de jeu. Roberto Kovac a ainsi renversé quasiment à lui seul les Lions, qui avaient compté jusqu'à 11 points d'avance en première mi-temps (34-23 à la 17e). Mené 64-61 à 3'42'' de la fin du match, Massagno a en effet conclu cette partie sur un partiel de 15-0 (!), avec donc 11 points pour son shooteur patenté. Triple champion en titre, Olympic a dû s'employer jusqu'au bout pour s'imposer à Neuchâtel (67-56). Les Fribourgeois, qui ne comptaient que deux points d'avance à 2'43'' du "buzzer" (56-54), ont infligé un 11-2 aux Unionistes pour cueillir un deuxième succès en deux matches dans ce championnat.

YB arrache un point à la dernière minute Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Lucerne a manqué de peu l'exploit samedi en ouverture de la 10e journée de Super League. Les hommes de Fabio Celestini ont concédé l'égalisation à la 94e minute face à Young Boys au Wankdorf (1-1). C'est Nicolas Ngalameu qui a offert un point mérité à YB, qui visait une cinquième victoire d'affilée en Super League. Le quadruple champion de Suisse en titre a survolé les débats (28 tirs à 7), même en s'étant retrouvé en infériorité numérique dès la 39e à la suite de l'expulsion de Christopher Martins. Toujours en quête d'un premier succès dans ce championnat 2021/22, Lucerne avait ouvert la marque à la 30e. Marvin Schulz a alors transformé un penalty obtenu pour une faute de Martins, averti une première fois sur cette action. Les Lucernois n'avaient alors pas encore adressé le moindre tir en direction de la cage bernoise... Le FCL a ensuite fait le dos rond, résistant tant bien que mal à des assauts bernois parfois désordonnés. Poussé par plus de 20'000 supporters, YB a toutefois obtenu la récompense de ses efforts au bout des arrêts de jeu, évitant une défaite qui aurait fait tache à quatre jours de la réception de Villarreal en Ligue des champions.

Dortmund leader provisoire Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Dortmund a pris provisoirement la tête de la Bundesliga samedi après une victoire 3-1 contre Mayence. Le BVB, qui alignait Gregor Kobel et Manuel Akanji d'entrée, a forcé la décision sur un doublé de Haaland. Au Borussia, Erling Haaland est revenu de blessure et le colosse norvégien a repris son histoire là où il l'avait arrêtée: avec neuf buts en six matches disputés, il reprend à Robert Lewandowski (Bayern) la tête du classement des buteurs, et place Dortmund tout en haut du classement avec 18 points. Le podium pourrait être remanié dimanche, après le choc au sommet (15h30) entre les deux anciens co-leaders Leverkusen et Munich, tous deux à 16 points. Le vainqueur, s'il y en a un, prendra la tête avec un point d'avance. Dortmund restera seul leader en cas de match nul.

Arrivée d'un attaquant suédois à Ajoie Image: KEYSTONE/FR126674 AP Miné par les blessures de ses joueurs étrangers, le HC Ajoie annonce sur son site l'engagement de l'attaquant suédois Sebastian Wännström (30 ans). Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Formé à Brynas, Wännström a eu une longue carrière dans son pays natal. Il n'est jamais parvenu à percer en NHL après avoir passé trois saisons en Amérique du Nord. La saison dernière, il avait connu la réussite avec le club finlandais de 1re division d'Ässät Pori. En 58 matches, il avait inscrit 33 buts et réalisé 13 assists. Cette saison, il a tenté l'aventure en KHL au Dinamo Riga. Après dix matches et un but, il a préféré répondre à l'offre du club jurassien.