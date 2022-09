Eliud Kipchoge porte son record du monde ++ Miller s'impose à Motego

Eliud Kipchoge porte son record du monde à 2h01'09'' Le champion olympique 2021 Eliud Kipchoge a battu son record du monde du marathon dimanche Image: KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO Eliud Kipchoge l'a fait! Le double champion olympique a amélioré dimanche à Berlin son propre record du monde du marathon pour le porter à 2h01'09''. Le Kényan de 37 ans avait déjà établi la précédente marque (2h01'39'') sur le parcours plat de la capitaine allemande, en septembre 2018. Il en est désormais à 17 succès sur les 19 marathons qu'il a disputés. Eliud Kipchoge est parti sur des bases ultra-rapides, passant en 59'51'' à mi-parcours soit bien plus vite que lors de son record de 2018 (1h01'06''). Il n'a pas pu tenir ce rythme, qui lui aurait permis de passer sous les 2h, mais n'a pas manqué l'occasion de frapper un nouveau grand coup.

Miller s'impose à Motego, Quartararo reste en tête du championnat Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI Jack Miller a remporté dimanche le Grand Prix du Japon en MotoGP. Huitième, le leader du championnat Fabio Quartararo a profité de la chute de son rival Francesco Bagnaia pour creuser l'écart. Miller (Ducati) s'est imposé avec 3''409 d'avance sur son dauphin, le Sud-Africain Brad Binder. L'Espagnol Jorge Martin complète le podium, tandis que le poleman Marc Marquez a terminé 4e. Après 16 manches sur 20, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) compte 219 points, soit 18 de plus que Bagnaia et 25 de plus que l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia). Ce dernier s'est classé 16e.

Remco Evenepoel sacré, les Suisses battus Remco Evenepoel (ici lors du clm) a fait parler sa classe dimanche en Australie Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft Remco Evenepoel a fait parler sa classe à Wollongong, s'imposant en solitaire pour devenir champion du monde de la course en ligne. Les Suisses ont manqué le coche, le groupe de contre-attaquants de Mauro Schmid étant repris dans les derniers hectomètres. Christophe Laporte s'est paré d'argent et Michael Matthews de bronze. Impressionnant vainqueur de la récente Vuelta, Remco Evenepoel offre à la Belgique son premier titre depuis le sacre de Philippe Gilbert. Le prodige de 22 ans efface ainsi la désillusion des championnats du monde 2021, dans lesquels la Belgique avait totalement manqué son affaire à domicile dans les Flandres. Le médaillé de bronze du contre-la-montre de ces Mondiaux 2022 s'est échappé à 40 km de l'arrivée, en compagnie du Kazakhe Alexey Lutsenko qu'il a lâché avec 26 km à parcourir. Il s'est finalement imposé avec 2'21'' sur le premier peloton, réglé au sprint par le Français Michael Matthews. Schmid 17e La déception doit être immense pour Mauro Schmid, parti en contre-attaque derrière Evenepoel et Lutsenko en compagnie de Pascal Eenkhoorn, Lorenzo Rota et Mattias Skjelmose. Le Zurichois de 22 ans semblait en effet avoir gardé suffisamment d'énergie pour décrocher une médaille. Mais, à force de temporiser après avoir rattrapé Lutsenko, le groupe s'est fait "avaler" in extremis par le peloton. Mauro Schmid s'est finalement classé 17e, juste devant Stefan Küng (20e). Silvan Dillier a quant à lui terminé 38e au sein d'un deuxième peloton, à 3'01'' du nouveau champion du monde. Pellaud aux avant-postes La Suisse avait pourtant maîtrisé jusque-là son sujet sur le plan tactique. Simon Pellaud avait ainsi animé à la perfection l'échappée du jour, qui comptait une quinzaine de coureurs et avait pu prendre plus de six minutes d'avance sur le premier peloton des favoris. Le Valaisan a rendu les armes juste avant que Remco Evenepoel ne dynamite la course.

Van der Poel, du statut de favori au poste de police Image: KEYSTONE/AP LaPresse Il voulait devenir champion du monde mais a passé la nuit au poste: Mathieu van der Poel a vu son rêve virer au cauchemar dimanche après une altercation avec deux adolescentes. Le Néerlandais devra répondre "d'agression" devant la justice australienne. Arrêté par la police samedi soir avant d'être libéré au petit matin, le Néerlandais a bien pris le départ de la course en ligne des Mondiaux à Wollongong, l'épreuve reine dont il était l'un des grands favoris. Mais il a mis pied à terre au bout d'une trentaine de kilomètres seulement, à bout de forces et "détruit mentalement". Selon Christoph Roodhooft, le manager de son équipe Alpecin-Fenix, le multiple champion du monde de cyclocross n'a "pas dormi de la nuit", après un incident qui s'est produit samedi soir à l'hôtel des Néerlandais à Brighton-Le-Sands, dans la banlieue sud de Sydney, révélé par la chaîne flamande Sporza. Egratignure au coude Sans dévoiler, comme à son habitude, l'identité de Van der Poel, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé qu'un homme de 27 ans, l'âge du coureur, avait été inculpé pour deux cas "d'agression" contre deux adolescentes de 13 et 14 ans. "Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l'une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude", a indiqué la police dans un communiqué. "La direction de l'hôtel a été notifiée et a ensuite appelé la police" et "un homme âgé de 27 ans a été arrêté peu après", avant d'être "emmené au commissariat de Kogarah", où il a été "inculpé pour deux cas d'agression", a ajouté la police. Remis en liberté sous caution, Van der Poel devra comparaître devant le tribunal de Sutherland, là aussi en banlieue sud de Sydney, mardi. Au départ de la course en ligne, Il n'a pas nié l'incident. "Oui c'est vrai, il y a eu une petite dispute", a-t-il dit à des journalistes. Marre "J'ai voulu me coucher tôt hier soir mais il y avait plein d'enfants dans le couloir de l'hôtel qui n'ont pas arrêté de frapper à ma porte. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je leur ai dit, de manière pas très sympathique, d'arrêter. C'est alors que la police a été appelée et m'a emmené" au poste, a-t-il raconté. "Mathieu est allé se coucher à 21h00 et à minuit il y avait toujours du bruit. Des enfants jouaient dans le couloir et frappaient contre sa porte. Il est sorti pour leur dire d'arrêter mais visiblement pas de la bonne manière", a déclaré Christoph Roodhooft, interrogé par la presse. Revenu dans sa chambre "à quatre heures du matin", Van der Poel n'a ensuite pas fermé l'oeil de la nuit, selon le manager de son équipe. "Ce n'est certainement pas idéal, c'est même un désastre, mais je ne peux rien y faire. Je vais faire de mon mieux", a déclaré le coureur avant de prendre le départ. Il a abandonné après seulement une trentaine de kilomètres de course.

Kipchoge revient sur les terres de ses exploits Le Kényan Eliud Kipchoge, considéré comme le plus grand marathonien de l'histoire, revient à Berlin dimanche. Il y a porté en 2018 le record du monde à 2h01'39''. Le double champion olympique, âgé de 37 ans, fera-t-il mieux, pour son grand retour dans la capitale allemande quatre ans plus tard ? Ce parcours plat, qui se termine à la Porte de Brandebourg, en plein centre historique, est particulièrement propice aux performances: le record du monde masculin y a été battu sept fois au XXIe siècle. Questionné vendredi sur ses ambitions lors d'une conférence de presse à Berlin, Kipchoge a dit "s'attendre à une très bonne course dimanche". "Si je fais une bonne course, je battrai mon record personnel", avait-il précisé le week-end dernier. Il avait en revanche minimisé ses chances de passer sous la barre mythique des deux heures, exploit qu'il est le seul à avoir réalisé mais dans des conditions particulières. C'était à Vienne en 2019, lors d'un événement monté par ses soins. Son chrono fantastique de 1h59'41'' n'a pas été homologué et n'est pas considéré comme record du monde du 42,195 km: il avait alors été aidé par 41 "lièvres" - parmi lesquels Julien Wanders - qui se relayaient par groupe de sept autour de lui, tous les 5 km. Adola, principal rival "Je ne vais pas courir sous les deux heures à Berlin, je vais seulement faire une bonne course", a-t-il expliqué le week-end dernier, tout en prédisant qu'"un jour, un être humain courra un marathon normal en moins de deux heures". A Vienne, sa famille l'avait soutenu sur place. A Berlin, "ils me regarderont à la télévision, car les enfants ont école" en ce moment, a-t-il expliqué. S'il remportait la course dimanche, il égalerait le record de victoires de l'Ethiopien Haile Gebreselassie, quatre fois vainqueur à Berlin. En l'absence de son grand rival éthiopien Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge aura pour principal adversaire Guye Adola. L'Ethiopien avait remporté l'épreuve berlinoise en 2021 avec un chrono de 2h05'45''.

La belle soirée du sélectionneur Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Une performance collective aboutie et l'avènement d'un véritable leader en la personne de Manuel Akanji. A Saragosse, Murat Yakin n'avait pas perdu sa soirée. Elle fut vraiment très belle. "Je ne regarde pas les statistiques de près. On parle d'un succès historique, le premier de la Suisse en Espagne. A mes yeux, le plus important est qu'il porte la marque d'une équipe en progrès, d'une équipe qui a confiance en ses moyens, souligne le sélectionneur. On l'a vu en début de match. Nous sommes parvenus à bousculer l'Espagne. Nous avons eu aussi la chance de marquer les deux fois au bon moment. Je veux adresser un compliment à tous mes joueurs. Ils ont su tirer les leçons de la défaite 1-0 au match aller à Genève." Murat Yakin ne s'est, également, pas fait prier pour tirer un grand coup de chapeau à Manuel Akanji, l'homme du match avec son but et son assist. "Ses qualités défensives sont très grandes. Offensives aussi avec son jeu de tête, poursuit le Bâlois. On sent qu'il vient de finaliser un transfert qui peut changer sa carrière." Le seul point noir pour Manuel Akanji est ce carton jaune brandi par Monsieur Turpin, synonyme de suspension pour le match de mardi contre la République tchèque à Saint-Gall. "J'ai la chance d'avoir des solutions", glisse Murat Yakin en pensant en premier lieu à Fabian Schär, auteur d'un très bon début de saison à Newcastle. Le sélectionneur espère, par ailleurs, que Ricardo Rodriguez pourra honorer sa 100e sélection mardi. A Saragosse, le capitaine du Torino a été remplacé à la mi-temps. "Il était malade ces derniers jours, révèle Murat Yakin. Il était apte à commencer ce soir, mais nous savions qu'il ne pourrait pas tenir la distance. Son apport en première période fut précieux. Je veux croire qu'il pourra enchaîner mardi." A Saint-Gall, la Suisse devra terminer le travail, obtenir ce point synonyme de maintien dans la Ligue A. "Nous aimerions offrir à notre public un beau match avant la Coupe du monde", conclut Murat Yakin.

Une victoire historique de la Suisse en Espagne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Douze ans après la victoire de Durban face au futur champion du monde, la Suisse a écrit une nouvelle page d'histoire face à la Roja. Elle l'a battue pour la première fois en Espagne. A Saragosse, la sélection de Murat Yakin s'est imposée 2-1 sur des réussites de Manuel Akanji (21e), l'homme du match, et de Breel Embolo (58e). Avec ce succès, elle a fait un grand pas vers le maintien dans le premier groupe de la Ligue des Nations. Il sera acquis mardi à Saint-Gall si elle ne perd pas contre la République tchèque, battue 4-0 à Prague par le Portugal. L'esprit de corps qu'elle a témoigné en Aragon la place à l'abri d'une mauvaise surprise. D'autant plus qu'elle peut toujours compter sur un gardien d'exception. A la Romareda, Yann Sommer a réussi les arrêts qu'il fallait, notamment sur une frappe de Soler dans le temps additionnel, pour préserver le résultat. Sans Denis Zakaria et Haris Seferovic laissés sur le banc pour un retour en 4-2-3-1 avec Djibril Sow chargé de réduire le rayon d'action de Sergio Busquets, Murat Yakin avait réservé quelques surprises dans ses choix. La première mi-temps devait lui donner mille fois raison. L'adversaire ne s'était, en effet, ménagé aucune véritable occasion malgré une très nette emprise dans le jeu avec une possession de 68 %. Un but et un assist pour Manuel Akanji Mais c'est bien la Suisse qui devait frapper lors de cette première période. Sur le premier corner de la rencontre, Ruben Vargas, le titulaire que l'on n'attendait pas vraiment, trouvait la tête de Manuel Ajanji à la 21e minute. Pour sa 42e sélection, le nouveau joueur de Manchester City inscrivait son premier but en sélection pour effacer enfin son funeste autogoal du huitième de finale de la Coupe du monde 2018 contre la Suède. A la reprise, Murat Yakin était contraint d'introduire Renato Steffen à la place de Ricardo Rodriguez, touché le soir de sa 99e sélection. Tout devait ensuite se précipiter avec l'égalisation de Jordi Alba à la 55e sur une action amenée par Asensio qui avait pris le meilleur sur Nico Elvedi. Mais la Roja n'a pas savouré longtemps la réussite du latéral du FC Barcelone. Sur un nouveau corner de Vargas, Manuel Akanji déviait magnifiquement pour Breel Embolo qui marquait pratiquement dans le but vide. Avec son goal, son assist et une performance défensive XXL, Manuel Akanji a répondu présent quelques jours après avoir déclaré son ambition de gagner la Coupe du monde. S'imposer en Espagne souligne que son discours n'était pas celui d'un affabulateur.

Le Léman bat le Tessin, Ajoie courageux Image: KEYSTONE/POSTFINANCE La soirée de National League a souri à Genève et Lausanne. Les Aigles se sont imposés 3-2 à Ambri et remontent à la 2e place, tandis que le LHC a battu Lugano 3-2. Week-end parfait pour le GSHC. Un week-end 100% tessinois et six points pour les hommes de Jan Cadieux. Après avoir pris le meilleur sur Lugano à domicile, les Aigles ont dominé Ambri 3-2. Cette victoire ne fuit pas simple à se dessiner pour les Genevois. Bien qu'ils aient ouvert le score par Jooris, les Grenat ont laissé les Léventins revenir dans la partie pour inscrire deux buts lors du tiers médian. A ce moment-là, les augures penchaient plutôt dans le camp biancoblu. Seulement les Genevois ont dans leurs rangs quelques artistes dont Henrik Tömmernes. A la 49e, le patron suédois a égalisé tout seul d'un maître tir. Mieux, Marco Maurer a imité son illustre coéquipier 71 secondes plus tard pour ce qui sera le but décisif. Les Grenat ont pu défendre ce but d'avance jusqu'au bout pour un succès important. Lausanne bat Lugano Et une troisième victoire consécutive pour le LHC. A Lugano, les Lions ont gagné 3-2. Et sur l'ensemble de la partie, ce succès ne souffre pas de discussions. Les Vaudois étaient plus frais que leurs adversaires et ils ont su en profiter. La partie a bien commencé pour les Lausannois avec l'ouverture du score en infériorité numérique signée Jäger sur un excellent travail de Salomäki. Le Finlandais a présenté deux visages. Le premier, séduisant, sur cette action. Le deuxième, bête et méchant, l'a vu appliquer son coude au visage de son compatriote Oliwer Kaski. Ce geste imbécile a contraint les arbitres à le renvoyer au vestiaire. Heureusement, Lausanne a joué de manière inspirée à 5 contre 5. Fuchs puis Kovacs ont pu donner de l'air aux hommes de John Fust. Audette aurait dû inscrire le 4-1 mais le Canadien a trouvé le poteau sur une cage presque vide. Les Vaudois ont quand même sué en fin de match, parce que leur power-play n'a rien de construit. Il faudra en faire davantage dimanche soir pour la réception d'un Zurich complètement frais. Mais un succès outre-Gothard est toujours bon à prendre. Ajoie pas loin de l'exploit Ajoie a fait trembler Zoug. Rien que cette phrase rend hommage au travail des Jurassiens. Zoug l'a emporté 4-3, mais Zoug a dû s'employer pour venir à bout des Ajoulots. Et c'est tout à l'honneur des joueurs de Filip Pesan. On s'imaginait volontiers voir des Jurassiens fatigués par leur défaite de la veille contre Ambri, eh bien ces derniers ont tout donné. Ce sont même eux qui ont enlevé le premier tiers grâce à une réussite de Schmutz. Et quand Zoug a pris les devants 2-1, Leduc a su égaliser. Kovar et Hofmann ont ensuite fait passer le score à 4-2 et le HCA n'a pu marquer qu'un goal par Birbaum, décidément très en verve ce week-end. Déjà en difficulté en ce début de saison, Langnau a subi la loi de Rapperswil 4-0. Les Saint-Gallois avaient bouclé l'affaire après 23 minutes en menant 3-0. Dans le dernier match de la soirée, car le Bienne-Fribourg a été renvoyé en raison d'un problème de refroidissement dans le Seeland, Berne est allé chercher la victoire à Kloten 3-2 ap. C'est Tristan Scherwey qui a marqué le but gagnant dans le temps supplémentaire.

Haris Seferovic sur le banc Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin a réservé une surprise de taille à Saragosse. Le sélectionneur a, en effet, laissé Haris Seferovic sur le banc pour titulariser Ruben Vargas pour affronter l'Espagne. Ce choix est surprenant dans la mesure où le Lucernois n'a encore jamais été titulaire cette saison à Augsbourg. Il évoluera à la gauche de l'attaque aux côtés de Breel Embolo, qui tiendra l'axe, et de Xherdan Shsqiri. En ligne médiane, le choix de Murat Yakin s'est porté sur Djibril Sow. En manque cruellement de temps de jeu depuis un mois, Denis Zakaria prendra place sur le banc. A noter que Yann Sommer honorera à Saragosse sa 75e sélection. Le Bâlois avait fait ses grands débuts le 30 mai 2012 à Lucerne lors d'un match amical perdu 1-0 contre la Roumanie. Dans le camp adverse, l'Espagne s'appuiera sur le trio du FC Barcelone formé par Gabi, Sergio Busquets et Pedri, pour diriger le jeu en ligne médiane. La Suisse évoluera ce soir dans la composition suivante: Sommer; Frei, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas.

Wawrinka abandonne après 3 jeux en demi-finale à Metz Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Touché à une cuisse, Stan Wawrinka (ATP 284) a été contraint à l'abandon en demi-finale de l'ATP 250 à Metz. Le Vaudois a jeté l'éponge après trois jeux et 17 minutes, alors qu'il était mené 2-1 par Alexander Bublik (ATP 44). Le sixième match en sept jours fut donc de trop pour Stan Wawrinka, qui avait dû lutter pendant 2h49' vendredi soir face à Mikael Ymer (ATP 100) et pendant 2h20' jeudi pour vaincre le no 4 mondial Daniil Medvedev. Il a rapidement compris qu'il n'avait pas les moyens de se hisser une 31e fois en finale. Le Vaudois de 37 ans n'avait, il est vrai, jamais disputé plus de trois matches dans un même tournoi depuis son retour aux affaires à la fin mars après ses 13 mois de pause forcée. Il restait sur cinq défaites consécutives au 1er tour avant de débarquer à Metz, où le fait de passer par les qualifications lui a fait le plus grand bien. A Sofia la semaine prochaine? Stan Wawrinka a en effet retrouvé cette confiance qui lui faisait défaut. L'ex-no 3 mondial - qui n'avait plus gagné cinq matches de suite depuis son accession à la finale à Roland-Garros en 2017 - retrouvera ainsi sa place dans le top 200 du classement ATP lundi prochain. Il avait chuté jusqu'au 361e rang début mai. Reste maintenant à espérer que cette blessure ne le coupe pas dans son élan. Le Vaudois, qui avait déjà abandonné au 1er tour de l'US Open en raison d'une douleur à une cuisse, est inscrit à Sofia la semaine prochaine. Il doit affronter Fabio Fognini (ATP 54) au 1er tour. Egalement en lice en Bulgarie, Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) se frottera quant à lui à un qualifié.

Schäuble/Ahumada en chocolat Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Jan Schäuble et Raphael Ahumada ont manqué de peu la première médaille suisse aux Mondiaux d'aviron en Tchéquie. En deux de couple poids léger, les 3es des Européens ont fini à une ingrate 4e place. Aux trois quarts de la distance de course, le Nidwaldien Schäuble, 22 ans, et le Vaudois Ahumada, 21 ans, occupaient encore la deuxième place, mais dans les 500 derniers mètres, les jeunes Suisses ont dû laisser passer les bateaux italien et ukrainien. Au final, Schäuble/Ahumada ont manqué le podium pour 1''57. La victoire est revenue haut la main aux Irlandais, champions olympiques et tenants du titre. Frédérique Rol et Patricia Merz ont de leur côté terminé la finale A du deux de couple poids léger dames à la 6e et dernière place.

Nadal renonce à la suite de la Laver Cup Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Rafael Nadal n'est venu à Londres que pour vivre les adieux de Roger Federer. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem s'est en effet retiré de la Laver Cup samedi matin. Presque aussi ému que le Bâlois lors de la longue cérémonie ayant suivi le double qu'ils avaient disputé - et perdu - côte à côte vendredi soir, Rafael Nadal (36 ans) a décidé de retourner au plus vite auprès de son épouse. Le couple attend la naissance de son premier enfant dans les semaines à venir. "Les dernières semaines ont été difficiles, je dormais à peine et étais stressé", a expliqué le Majorquin, dont l'épouse a connu des complications durant sa grossesse. "Heureusement, tout va bien désormais, ce qui m'a permis de venir ici", a souligné Rafael Nadal, qui est remplacé par Cameron Norrie au sein de la Team Europe.

MotoGP: Marc Marquez en pole, 3 ans après Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Honda) partira en pole position lors du GP du Japon dimanche. Leader du championnat, le Français Fabio Quartararo s'élancera 9e, trois places devant son grand rival italien Francesco Bagnaia (12e). Revenu le week-end dernier en compétition après trois mois d'absence en raison d'une opération au bras droit (la quatrième en deux ans), Marc Marquez signe sa première pole depuis 2019, sur le même circuit de Motegi. L'Espagnol a devancé de 0''208 son dauphin, le Français Johan Zarco (Ducati), lors de la séance qualificative. Fabio Quartararo (Yamaha), qui devance de 10 points Francesco Bagnaia (Ducati) au classement des pilotes, a concédé 1''112 dans une séance disputée sur une piste détrempée. Bagnaia s'est montré encore plus prudent, terminant au 12e et dernier rang en Q2 à plus de deux secondes du poleman.