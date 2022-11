Embiid écrase tout en NBA ++ Nadal déjà battu au Masters

Joel Embiid écrase tout Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Feu d'artifice dimanche en NBA. Joel Embiid a établi le nouveau record de points cette saison, avec 59 inscrits lors de la victoire des Sixers contre Utah. C'est huit de plus que Darius Garland, également impressionnant mais battu avec Cleveland par Minnesota. Au lendemain de ses 42 points plantés contre Atlanta, le pivot camerounais des Sixers, naturalisé français puis américain ces derniers mois et qui devra dire pour lequel de ces deux pays il souhaite jouer à l'avenir, s'est montré plus dominant encore pour venir à bout de la défense du Jazz (105-98). Non content de largement faire mieux que ses 50 points réussis l'an passé, il a frôlé le triple-double (11 rebonds, 8 passes) et n'est pas passé loin, même, d'un rarissime quadruple-double avec ses 7 contres infligés. Seuls Nate Thurmond, Alvin Robertson, Hakeem Olajuwon et David Robinson ont réussi cet exploit dans l'histoire. Pour mieux encore mesurer son extraordinaire performance, Embiid a marqué dans le dernier quart-temps 26 des 27 points des Sixers, 7e à l'Est, qui avaient entamé la seconde période avec six unités de retard et sont longtemps restés sous la menace de Utah, finalement battu pour la deuxième fois d'affilée et délogé par Portland du fauteuil de leader à l'Ouest. "Je n'ai jamais vu une performance aussi dominante, lorsqu'il s'agit de combiner défense et attaque", a résumé son entraîneur Doc Rivers, admiratif. Plus tôt, ce qu'on pensait être le carton du jour avait été l'oeuvre de Darius Garland. Mais ses 51 points n'ont pas empêché les Cavs de concéder leur premier revers à domicile de la saison face à Minnesota (129-124).

Cristiano Ronaldo se sent "trahi" Cristiano Ronaldo: le reverra-t-on sous le maillot de Manchester United ? Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Cristiano Ronaldo se lâche enfin. CR7 affirme qu'il se sent "trahi" par Manchester United. Il ajoute que l'entraîneur Erik ten Hag et d'autres hauts dirigeants tentent de le contraindre à partir. Dans une interview accordée à Piers Morgan, le quintuple Ballon d'Or, 37 ans, traverse une saison compliquée. L'entraîneur néerlandais, arrivé en mai dernier à la tête des Red Devils, ne lui offre que peu de temps de jeu. Le Portugais n'était même pas dans le groupe retenu pour le match de Premier League de dimanche, remporté 2-1 à Fulham. "Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi", a-t-il lâché dans l'émission du célèbre présentateur de la télévision britannique. "Pas seulement l'entraîneur, mais deux ou trois autres types autour du club. Je me sens trahi." A l'animateur lui demandant si la direction de Manchester United tente de se séparer de lui, le Portugais, en instance de départ pour la Coupe du monde au Qatar, a répondu: "Oui, je me suis senti trahi et j'ai eu l'impression que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, pas seulement cette saison, mais la saison dernière aussi." L'international portugais, après avoir régné sur le Real Madrid et être passé par la Juventus Turin, est retourné à Manchester United en août 2021. Sans jamais renouer avec les années glorieuses de son premier passage, sous la tutelle d'Alex Ferguson. Les Red Devils avaient alors décroché trois titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions, Ronaldo avait obtenu lui le premier de ses cinq Ballons d'Or. La saison passée, Manchester United a échoué à la 6e place de la Premier League, échouant à se qualifier pour la Ligue des champions. Des médias avaient alors rapporté que Ronaldo avait tenté en vain de trouver un autre club, qui aurait été en lice lui pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. "Depuis que Sir Alex est parti, je n'ai vu aucune évolution dans le club. Rien n'a changé", a encore indiqué Ronaldo. "Je veux le meilleur pour ce club, c'est pour cela que je suis venu à Manchester United. Mais il y a des éléments internes qui ne nous aident pas à atteindre le top niveau de (Manchester) City, de Liverpool et même d'Arsenal (...) Un club de cette dimension devrait pourtant être tout en haut de la hiérarchie et il ne l'est malheureusement pas." Manchester United occupe actuellement la 5e place de la Premier League, à 11 points du leader, Arsenal.

Fin de série pour Timo Meier Pas de but pour Timo Meier mais une victoire quii fait du bien. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Buteur lors de ses cinq derniers matches, Timo Meier n'a pas trouvé le chemin des filets à Minnesota. Mais malgré le mutisme de l'Appenzellois, San Jose a pu enchaîner. Victorieux 3-2 du Wild au shootout, les Sharks ont, pour la première fois, remporté deux matches de suite. Ils doivent cette victoire aux réussites de Nick Bonino et d'Aleander Barbanov lors de la séance des penalties. A leur esprit de corps aussi qui leur a permis de revenir de 0-2 à 2-2 lors des sept dernières minutes du temps réglementaires. Crédité d'un bilan de -1, Timo Meier a eu la malchance de trouver le poteau dans la prolongation.

Nadal battu pour son entrée en lice à Turin Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Rafael Nadal a connu la défaite pour son entrée en lice dans le groupe vert du Masters ATP de Turin. Tête de série no 1 en l'absence de Carlos Alcaraz, le gaucher espagnol s'est incliné 7-6 (7/3) 6-1 devant le "rookie" américain Taylor Fritz (no 8). Rafael Nadal, qui jouait seulement son deuxième simple depuis son élimination en 8e de finale de l'US Open début septembre, n'a jamais eu sa chance. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem ne s'est ainsi pas procuré la moindre balle de break face à un Taylor Fritz extrêmement percutant dimanche soir, notamment au deuxième set. Cette défaite n'a rien de rédhibitoire pour Rafael Nadal, qui cherchera à relancer ses actions mardi face au Canadien Félix Auger-Aliassime (no 5). Le Majorquin est ainsi déjà parvenu à se hisser dans le dernier carré des ATP Finals en ayant perdu son premier match. Mais c'était en 2006, pour sa première participation.

Une vraie victoire d'équipe Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Le premier triomphe de la Suisse dans la Billie Jean King Cup, la plus importante compétition par équipe du tennis féminin, est précisément cela: le succès de toute une équipe. Les attentes en dehors de la formation helvétique n'étaient pas énormes avant le tournoi final. Trop peu de choses avaient fonctionné pour les Suissesses au cours du deuxième semestre sur le circuit WTA. Mais elles n'avaient qu'un seul objectif et l'ont clairement exprimé tout au long de la semaine: remporter enfin ce titre. "Nous y travaillons depuis plusieurs années maintenant", a souligné le capitaine Heinz Günthardt. Métamorphose Elles l'ont en effet prouvé à maintes reprises par le passé: dès qu'elles enfilent le maillot rouge de l'équipe nationale, elles se transforment en géantes. Belinda Bencic et Viktorija Golubic l'ont montré l'année dernière aux Jeux olympiques de Tokyo en remportant l'or en simple et l'argent en double. Cette année, Belinda Bencic avait pourtant perdu deux matches importants contre Leylah Fernandez - à Roland-Garros - et contre Karolina Pliskova - à l'US Open. Mais cette semaine à Glasgow, elle a battu la Canadienne et la Tchèque en deux sets à chaque fois, en maîtrisant son sujet. Depuis son huitième de finale à Roland-Garros en juin, Jil Teichmann a quant à elle perdu 12 de ses 17 matches sur le circuit. Mais elle aussi a su se sublimer pour gagner ses deux matches dans ce tournoi final, tout comme Viktorija Golubic. Du coeur et de l'esprit Avant chaque rencontre, le capitaine Heinz Günthardt a fait exactement le bon choix pour le deuxième simple, au côté de l'indiscutable Belinda Bencic. Cette décision était primordiale. Mais "il n'y avait pas de mauvaise option. Qui sait si nous n'aurions pas gagné de la même manière autrement", a souligné le coach zurichois. Pour Jil Teichmann, la recette du succès est simple: "Nous sommes une véritable équipe. Nous ne faisons pas semblant, nous nous apprécions vraiment". Pour Belinda Bencic, ce succès se situe d'ailleurs au même niveau que son titre olympique. "C'est justement parce que nous nous réjouissons ensemble que c'est d'autant plus beau". Ou comme le dit Heinz Günthardt : "C'est le cœur et l'esprit".

GP du Brésil: Mercedes renoue avec la victoire Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Mercedes a fêté son premier succès de la saison en formule 1 et a même réussi un doublé. George Russell a en effet remporté un Grand Prix du Brésil très animé à Interlagos devant Lewis Hamilton. Russell (24 ans) a ainsi signé la première victoire de sa carrière au terme d'une course sans la moindre erreur. Hamilton aurait pu prétendre à la victoire sans un accrochage avec Max Verstappen (Red Bull) au 7e tour, pour lequel le Néerlandais a été pénalisé de cinq secondes. Le podium a été complété par Carlos Sainz (Ferrari). Ce Grand Prix a été passionnant, avec de nombreux dépassements et deux entrées en piste de la voiture de sécurité. Très loin des meilleurs en début de saison, Mercedes a petit à petit réussi à combler son retard. Cette première victoire en 2022 vient récompenser les efforts fournis. "Que le début" "Ce n'est que le début! Je suis si fier de vous tous", a déclaré Russell peu après avoir franchi la ligne. Le jeune Anglais, qui dispute sa première saison avec les Flèches d'argent, avait déjà remporté le sprint samedi sur le spectaculaire circuit brésilien. Hamilton, qui a gagné au moins une course lors de chaque saison depuis ses débuts en F1 en 2007, n'est pas passé loin de poursuivre cette série. Sans l'incident avec Verstappen, il aurait sans doute donné bien du fil à retordre à son jeune coéquipier. Superbe remontée Fernando Alonso (Alpine-Renault), qui s'était élancé 18e, a effectué une superbe remontée jusqu'au 5e rang derrière Charles Leclerc (Ferrari). Le vétéran espagnol a fini devant les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, un peu en retrait. L'écurie Alfa Romeo-Ferrari a inscrit deux points précieux grâce à la 9e place de Valtteri Bottas.

La Suisse remporte sa première Billie Jean King Cup Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung La troisième tentative fut la bonne. Battue dans ses deux premières finales, la Suisse a conquis dimanche à Glasgow le premier titre de son histoire dans la Billie Jean King Cup. Archi-favorite face à l'Australie, la sélection de Heinz Günthardt n'a donc pas failli. Belinda Bencic (WTA 12) a dominé Ajla Tomljanovic (WTA 33) 6-2 6-1 dans le deuxième simple pour offrir la victoire à son équipe, mise sur les bons rails par le succès 6-3 4-6 6-3 de Jil Teichmann (WTA 35) face à Storm Sanders (WTA 237). Les échecs subis en 1998 à Palexpo par le duo Martina Hingis/Patty Schnyder (3-2 face à l'Espagne) et douze mois plus tôt à Prague par Belinda Bencic et Cie (2-0 face à la Russie) sont donc définitivement effacés. La St-Galloise s'est d'ailleurs comportée en patronne en Ecosse. En mission dans une épreuve qui lui tient particulièrement à coeur, Belinda Bencic a remporté ses quatre matches de simple sans concéder le moindre set. La pression était pourtant grande sur les épaules de la championne olympique de simple, même si la Suisse menait 1-0 à chaque fois qu'elle est entrée sur le court. Un bel esprit d'équipe Car ce sacre, qui survient huit ans après celui du duo Roger Federer/Stan Wawrinka en Coupe Davis, est avant tout celui d'une équipe. Celui d'un esprit d'équipe même, tant l'ambiance qui règne au sein de la sélection de Heinz Günthardt est remarquable, quels que soient les décisions tactiques. Car le Zurichois a souvent dû trancher dans le vif, et ce fut encore le cas cette semaine. Après avoir fait confiance une première fois à Jil Teichmann face à l'Italie, il a titularisé Viktorija Golubic (WTA 77) face au Canada puis face à la Tchéquie samedi en demi-finale. Avec le même succès. Avec un effectif plus homogène que ses adversaires, l'équipe de Suisse n'a donc pas eu à disputer le moindre double comportant un enjeu durant cette semaine. Une performance remarquable, alors que Heinz Günthardt aurait pu aligner si besoin les vice-championnes olympiques de la spécialité Belinda Bencic et Viktorija Golubic...

La Suisse s'impose en Autriche Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse masculine a rempli son contrat dans le 2e tour des pré-qualifications de l'Euro 2025. Victorieuse 75-65 à Graz dimanche lors de la 4e journée, elle a remporté ses deux duels face à l'Autriche, seule adversaire à sa portée dans ce groupe E. La sélection d'Ilias Papatheodorou, qui s'était imposée 74-64 face aux Autrichiens en août à Fribourg, a forcé la décision dans le dernier quart-temps. Les Helvètes l'ont entamé sur un partiel de 7-0 qui leur a permis de prendre 10 longueurs d'avance (59-49 à la 32e). L'écart a grimpé à 11 unités à la 24e (66-55). La Suisse a alors fait la différence grâce à un homme, Anthony Polite, qui qui rêvait d'être drafté en NBA cet été et évolue désormais à l'ASVEL en ProA française. Le fils de l'ancien joueur de Lugano Mike Polite a inscrit pas moins de 11 points dans le dernier quart, dont les 7 premiers! Anthony Polite, qui vivait sa première sélection, a terminé meilleur marqueur de cette rencontre avec 22 points en 29' passées sur le parquet. Selim Fofana s'est également illustré sur le plan offensif en inscrivant 17 points. La Suisse conclura ce 2e tour en février en accueillant la Croatie puis la Pologne, qui luttent pour obtenir le seul ticket donnant directement accès aux qualifications. Les Helvètes bénéficieront d'une ultime opportunité lors du 3e tour pré-qualificatif.

Super League: dix points d'avance pour les Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont profité du faux pas de Servette à Zurich pour prendre déjà dix points d'avance en tête de la Super League. Les Bernois ont fini leur année en dominant Lucerne 3- Les buts du leader, qui a contrôlé la partie à sa guise, ont été inscrits par Fassnacht (5e), Nsame (32e) et Lauper (70e). En 16 matches, YB n'a concédé qu'une défaite et cinq nuls. L'équipe de Raphaël Wicky se profile donc comme la principale candidate au titre, sinon la seule. Ses adversaires potentiels ont en effet surtout brillé par leur inconstance depuis le début de la saison. Doublé de Celar Lugano a par ailleurs battu Winterthour 3-1 au Cornaredo. Les bianconeri ont profité d'un doublé de Celar (7e/15e) alors que les visiteurs ont répliqué par Di Giusto (20e). Amoura a assuré la victoire luganaise en fin de match. Ces trois points permettent aux Tessinois d'occuper la quatrième place, à 2 points de Servette et à 1 de Saint-Gall. Pour Winterthour, avant-dernier, la menace du FC Zurich devient plus concrète. Le champion en titre ne compte plus que quatre points de retard sur le promu.

Teichmann donne le premier point à la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'équipe de Suisse est à une victoire d'un premier sacre dans la Billie Jean King Cup. Jil Teichmann (WTA 35) lui a apporté un premier point en finale face à l'Australie en battant Storm Sanders (WTA 237) 6-3 4-6 6-3 dans le match d'ouverture dimanche à Glasgow. Impériale depuis le début de cette phase finale, Belinda Bencic (WTA 12) bénéficie donc d'une balle de titre au moment d'affronter Ajla Tomljanovic (WTA 33) dans le deuxième simple. En cas d'échec de la St-Galloise, les deux équipes en découdraient dans un double décisif. Jil Teichmann a permis à la championne olympique de simple d'aborder ce deuxième match avec une pression moindre sur les épaules. Mais la Seelandaise a dû batailler bien plus qu'on s'y attendait face à Storm Sanders, qu'elle avait écrasée 6-0 6-3 l'an dernier à Prague en demi-finale de cette même compétition. En délicatesse avec son coup droit, Jil Teichmann a néanmoins assuré l'essentiel face à une joueuse redoutable en attaque et qui vaut bien mieux que son classement. Elle a parfaitement su se relancer après la perte du deuxième set en durcissant l'échange, comme elle l'avait parfaitement réalisé dans la manche initiale.

Casper Ruud domine FAA en deux sets à Turin Image: KEYSTONE/EPA Casper Ruud (no 3) a entamé de la meilleure des manières le Masters ATP à Turin. Le Norvégien a créé une relative surprise en dominant Félix Auger-Aliassime (no 5) 7-6 (7/4) 6-4 dimanche après-midi. Vainqueur coup sur coup à Florence, Anvers et Bâle cet automne, Félix Auger-Aliassime partait avec les faveurs du pronostic face au finaliste de Roland-Garros et de l'US Open. Redoutable au service (14 aces), le Canadien n'a cependant jamais trouvé la solution à la relance, commettant en outre trop de fautes directes (26 au total). Casper Ruud n'a, ainsi, pas dû faire face à la moindre balle de break dans ce match. Le Norvégien a fait la différence dans le premier set en remportant les trois derniers points du jeu décisif, avant de convertir l'unique balle de break enregistrée dans ce match dans le septième jeu de la seconde manche. Demi-finaliste l'an dernier pour sa première participation aux ATP Finals, Casper Ruud peut légitimement espérer atteindre pour la deuxième fois consécutive le dernier carré. Le Norvégien affrontera le vainqueur du duel entre Rafael Nadal (no 1) et Taylor Fritz (no 8) mardi dans la deuxième journée de ce groupe vert.

Super League: Servette fait les frais du réveil du FC Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich a sans doute livré son meilleur match de la saison en Super League. La lanterne rouge a nettement battu Servette 4-1 lors de la 16e journée, grâce notamment à trois buts de Tosin. Le tenant du titre a ainsi cueilli seulement sa deuxième victoire de l'exercice. Ce succès est mérité, car les Zurichois ont été bien plus dangereux que des Genevois très timides offensivement. Si Jérémy Frick a retardé l'échéance en plusieurs circonstances, la défense des Grenat a fini par craquer. Superbe volée Tosin a signé un triplé (31e/62e/86e), alors que Katic a ouvert son compteur en Super League d'une somptueuse et inattendue volée (50e). Servette, tout comme déjà dimanche dernier contre YB, a terriblement peiné à créer le danger. Sa seule occasion nette est venue sur une tête de Vouilloz après un corner (21e), mais Brecher a sauvé. Le but de l'honneur signé Stevanovic est tombé à la 88e. L'équipe d'Alain Geiger part en pause sur cette défaite, mais elle reste au deuxième rang du classement. Elle a donc globalement réussi une bonne première partie de saison.

La Suisse chocolat chez elle Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La Suisse n'a pas décroché de médaille lors de son Championnat du monde à Zurich et Winterthour. Dans le match pour le bronze, les Helvètes se sont inclinés 5-3 contre la Finlande. Jusqu'à la 15e minute, les débats furent équilibrés. La Finlande avait certes ouvert le score sur un penalty, mais les Suisses avaient globalement plus d'emprise sur le jeu. C'est alors que les Finlandais ont scoré deux fois à la 15e et à la 16e minute, prenant de vitesse la défense suisse à deux reprises. Les joueurs de David Jansson ont rejoint le vestiaire pour la première pause avec un retard de trois buts. Ils ont davantage tiré au but que leur adversaire, mais les attaquants n'ont pas su se montrer efficaces. Que ce soit un défenseur, Jan Bürki en l'occurrence, qui ait marqué le premier but peu avant la mi-temps prouve bien que les avants n'ont pas eu de réussite. Ce 4-1 fut celui de l'espoir et il a redonné un peu de vie à des Suisses forcément groggy après le 4-0 finlandais et la fessée 11-3 subie en demi-finale la veille face aux Tchèques. Les Helvètes ont recommencé à y croire lorsque Patrick Mendelina inscrit son cinquième but du tournoi sur power-play. Poussée par une salle comble (11'254 spectateurs), la Suisse a retrouvé de l'énergie. Mais si Jan Zaugg a pu réduire la marque à la 51e, cela n'a malheureusement pas suffi pour arracher une prolongation. En sortant leur gardien, les Suisses se sont exposés à un but dans la cage vide qui est tombé lors de la dernière minute. Les Finlandais se sont ainsi "vengés" de leur défaite 7-5 en phase de poules face à la Suisse. L'entraîneur David Jansson quitte donc la sélection sur une défaite après plus de huit ans de bons et loyaux services. C'est en plus la deuxième fois consécutive que la Suisse n'a pas remporté de médaille lors d'un championnat du monde. Cela ne s'était encore jamais produit depuis la première organisation des championnats du monde en 1996.

La Suisse bat la Tchéquie et termine deuxième du tournoi La Suisse a battu la Tch Image: KEYSTONE/AP/Vesa Moilanen L'équipe de Suisse a battu la Tchéquie 3-2 ap pour son 3e et dernier match de la Karjala Cup à Turku. La sélection de Patrick Fischer termine au 2e rang du tournoi. Trois matches, deux victoires et une défaite en prolongation, le bilan de la Suisse en Finlande est plutôt réjouissant. Pour cette reprise internationale, on retiendra que la Suisse a parfaitement tenu son rang dans ce tournoi face à des adversaires de grande valeur. Aller en prolongations à trois reprises avec un contingent certes expérimenté mais incomplet est à mettre au crédit du staff de Patrick Fischer. Face à la Tchéquie, les Suisses ont donné l'impression d'être fatigués, mais ils ont toujours affiché un vrai caractère. Si Smejkal a pu ouvrir le score à la 10e, l'égalisation est tombée 42 secondes plus tard de la crosse d'Andres Ambühl. L'éternel attaquant, qui fêtait son 300e match sous le maillot national, a bénéficié d'une passe complètement ratée des Tchèques pour loger le puck au-dessus de l'épaule du portier Roman Will. Seulement les Suisses n'ont pas pu se réjouir longtemps de cette réussite, puisque les Tchèques ont repris l'avantage à la 13e sur leur premier power-play. Après douze secondes, les hommes de Kari Jalonen ont trouvé la faille grâce à un superbe lancer de Spacek, l'attaquant d'Ambri. Dans une partie qui a baissé d'intensité au fil des minutes - normal pour une troisième partie en quatre jours - la Suisse est pourtant parvenue à recoller au score en fin de période médiane (38e). C'est un envoi de Mirco Müller, dévié deux fois, qui a battu le gardien tchèque. C'est Noah Rod qui a été crédité de ce but. Au cours des cinq dernières minutes du troisième tiers, Zdrahal pour les Tchèques et Senteler pour les Suisses ont eu la possibilité d'inscrire le but de la victoire, mais à chaque fois les gardiens ont dit non. La décision est tombée en prolongation de la canne de Senteler qui a pu se racheter de son action manquée quelques minutes avant. Le Zougois a surtout parfaitement transformé une deuxième offrande tchèque après seulement vingt secondes de temps supplémentaire. La Suisse clôt ce tournoi à la deuxième place derrière la Suède qui doit encore jouer contre la Finlande à 15h30. Mais les Suédois, à égalité de points avec la Suisse, sont certains d'être devant puisqu'ils ont battu les Helvètes samedi 3-2 ap.