Moolman sacrée ++ Embolo en grande forme

Dimanche, lors de la troisième et dernière étape, la Néerlandaise n'a pas tenté d'attaquer la leader. Au contraire, après sa victoire au Giro, au Tour de France et à la Vuelta, ainsi que son titre de championne du monde sur route, l'athlète de 39 ans a accepté sa deuxième place et a joué un rôle déterminant dans les dix derniers kilomètres pour que deux échappées soient encore rattrapées.

Breel Embolo traverse la plus belle période de sa carrière. Décisif avec la Suisse contre l'Espagne et la République tchèque, le Bâlois a encore marqué pour Monaco.

Ne pas se classer parmi les deux premiers de ce groupe semble toutefois improbable pour une équipe qui a, ces quinze derniers mois, éliminé la France lors de l'Euro 2021, devancé l'Italie dans le tour préliminaire de la Coupe du monde, et battu le Portugal et l'Espagne dans le cadre de la Ligue des Nations. Sans faire injure à Israël, à la Roumanie, au Kosovo d'Alain Giresse, à la Biélorussie et à Andorre, la Suisse possède une belle marge.

La Suisse sera, en effet, opposée à Israël, à la Roumanie, au Kosovo, à la Biélorussie et à Andorre. Les deux premiers de ce groupe seront qualifiés pour la phase finale qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Ce tour préliminaire débutera le 23 mars prochain pour se conclure le 21 novembre 2023. Si la Suisse ne devait pas se qualifier directement, elle aurait selon toute vraisemblance la possibilité de figurer parmi les six équipes appelées à disputer les barrages qui attribueront les trois dernières places.

Verstappen, un "max" de records au compteur

Max Verstappen cumule quelques records en Formule 1. Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

Max Verstappen, sacré à 25 ans champion du monde de Formule 1 pour la deuxième fois d'affilée, dimanche au Japon, compte une série de records en catégorie reine du sport auto.

Il pourrait en battre d'autres d'ici la fin de la saison:

Records de précocité:

- Plus jeune pilote au départ d'un GP de F1 à 17 ans, 5 mois et 15 jours (Australie 2015)

- Plus jeune pilote à marquer des points à 17 ans, 5 mois et 29 jours (Malaisie 2015)

- Plus jeune pilote vainqueur d'un GP (et aussi à monter sur un podium et à mener un GP) à 18 ans, 7 mois et 15 jours (Espagne 2016)

- Plus jeune pilote à réaliser un meilleur tour en course à 19 ans, 1 mois et 14 jours (Brésil 2016)

- Quatrième plus jeune pilote à décrocher une pole position à 21 ans, 10 mois et 5 jours (Hongrie 2019), derrière Sebastian Vettel (21 ans, 2 mois et 11 jours), Charles Leclerc (21 ans, 5 mois et 15 jours) et Fernando Alonso (21 ans, 7 mois et 23 jours)

- Quatrième plus jeune pilote à remporter un titre de champion du monde à 24 ans, 2 mois et 12 jours, derrière Sebastian Vettel en 2010 (23 ans, 4 mois et 11 jours), Lewis Hamilton en 2008 (23 ans, 9 mois et 26 jours) et Fernando Alonso en 2005 (24 ans, 1 mois et 27 jours)

Records qu'il peut encore battre avant la fin de la saison:

- Nombre de points en une saison: à quatre courses de la fin, le Néerlandais compte 366 points au championnat, soit 47 points de moins que Hamilton qui avait terminé la saison 2019 avec 413 points, le record absolu. A l'époque, le calendrier comptait toutefois une course de moins qu'en 2022, tandis que les courses sprint, apparues l'année dernière, rapportent des points supplémentaires. Cette saison, 112 points restent encore à distribuer, en quatre courses.

- Nombre de victoires par saison: déjà 12 fois victorieux en 2022, il ne lui manque plus qu'une victoire pour égaler le record de 13 succès conjointement détenu par Vettel (2013, en 19 courses) et la légende de la F1 Michael Schumacher (2004, en 18 courses). Les calendriers de F1 étaient alors moins chargés que cette saison (22 courses en 2022).

- Distance entre le premier et le deuxième à la fin de la saison: Verstappen dispose aujourd'hui de 113 points d'avance sur son poursuivant le plus proche, son équipier mexicain Sergio Pérez. Il peut encore battre le record toujours détenu par Vettel qui, en 2013, avait fini la saison avec une avance considérable de 155 points sur Alonso (Ferrari).