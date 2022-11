Encore un forfait pour la France ++ 3 points pour Fiala

L'hécatombe se poursuit chez les Bleus: Lucas Hernandez forfait Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'hécatombe se poursuit au sein de l'équipe de France. Le défenseur Lucas Hernandez, blessé mardi contre l'Australie lors du premier match des Bleus au Mondial 2022, souffre d'une rupture d'un ligament du genou droit, a annoncé mercredi la Fédération française (FFF). Le champion du monde 2018 a passé une IRM à Doha dans la soirée qui a "malheureusement confirmé le diagnostic clinique : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit", indique la FFF dans son communiqué. Le joueur du Bayern Munich ne peut pas être remplacé dans le groupe de Didier Deschamps, qui devra disputer le reste du Mondial avec un groupe de vingt-quatre joueurs. Titulaire au poste de latéral gauche lors du premier match remporté contre les "Socceroos" (4-1), Lucas Hernandez s'est blessé au genou droit tout seul, en voulant contrer un ballon et a dû être remplacé par son frère cadet, Théo, dès la 13e minute. Il devrait être absent des terrains plusieurs mois. Il s'était blessé aux adducteurs le 13 septembre et avait fait son retour à la compétition le 5 novembre. "Continuer à avancer" L'équipe de France est touchée par une cascade de blessures: les milieux Paul Pogba et N'Golo Kanté, le gardien no 2 Mike Maignan, le défenseur Presnel Kimpembe, l'attaquant Christopher Nkunku et le Ballon d'Or Karim Benzema, blessé samedi dernier à l'entraînement. "Honnêtement, ça commence à faire vraiment beaucoup", a pesté le capitaine Hugo Lloris devant les médias en après-match. "On sent tout de suite qu'il y a quelque chose de sérieux. C'est un nouveau coup dur mais il faut continuer à avancer, regarder devant. Ça doit nous souder encore plus."

3 points mais une défaite pour Fiala Fiala a inscrit mardi son 7e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Kevin Fiala a brillé mardi en NHL. Les 3 points réussis par l'attaquant saint-gallois n'ont toutefois pas suffi aux Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 5-3 à domicile devant les Rangers. La formation californienne a pourtant ouvert la marque après 35 secondes de jeu grâce au 7e but de la saison de Kevin Fiala. Elle a même mené 2-0 après 6'01'', Gabriel Vilardi ayant alors profité d'une somptueuse passe de l'attaquant helvétique en supériorité numérique. Mais les Kings se sont ensuite heurtés à un Igor Shesterkin inspiré devant le filet des New York Rangers (35 arrêts). Ils ont certes pu égaliser à 3-3 à la 47e sur une réussite de Sean Walker - avec l'assist no 14 de Fiala à la clé - mais ont cédé sur un doublé de Chris Kreider (48e et 60e). "Muet" au cours des trois derniers matches, Kevin Fiala a été désigné première étoile de cette partie. Il est le deuxième Suisse à avoir atteint la barre des 20 points cette saison, après le capitaine des Devils Nico Hischier.

Le Kazakhstan, troisième adversaire de la Suisse Le Kazakhstan d'Alexander Bublik affrontera la Suisse dans la United Cup Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Kazakhstan et la Bulgarie sont les deux derniers pays qualifiés pour la première United Cup (29 décembre 2022-8 janvier 2023). La formation kazakhe affrontera la Suisse et la Pologne dans le groupe B, dont les matches auront lieu à Brisbane. No 1 kazakhe, la championne de Wimbledon Elena Rybakina (WTA 22) ne sera toutefois pas de la partie dans cette épreuve par équipes mixtes, qui réunira 18 nations et dont la phase de poules prendra fin le 4 janvier. Le Kazakhstan sera emmené par Alexander Bublik (ATP 37) et Yulia Putintseva (WTA 52). La Suisse prévoit pour l'heure d'aligner Belinda Bencic, Jil Teichmann, Ylena In-Albon, Joanne Züger, Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker et Alexander Ritschard dans une compétition dotée de 15 millions de dollars et dans laquelle jusqu'à 500 points WTA et ATP pourront être récoltés.

Allemagne, Espagne, Croatie et Belgique, les outsiders en lice Allemagne et Espagne dans le groupe E, Croatie et Belgique dans le groupe F: quatre des prétendants à la victoire au Mondial 2022 entrent en lice au Qatar ce mercredi. Les Allemands débutent face au Japon et voudront effacer lors de cette édition le fiasco de 2018, où ils avaient été éliminés dès le premier tour. Au Qatar, la Mannschaft visera une cinquième couronne mondiale après 1954, 1974, 1990 et 2014. Sans Timo Werner blessé à la cheville gauche peu avant le début du Mondial et avec Thomas Müller hors de forme, le sélectionneur Hansi Flick espère que le jeune Kai Havertz (23 ans) confirmera son bon début de saison à Chelsea. L'autre favorite du groupe E sera l'Espagne, opposée pour commencer au Costa Rica du gardien du Paris SG, Keylor Navas. Sacrée en 2010, mais éliminée précocement en 2014 (1er tour) et 2018 (huitièmes), la Roja entame la compétition avec l'envie de "croquer le monde" selon le sélectionneur Luis Henrique. Elle arrive au Mondial rajeunie, à l'image de ses deux talentueux milieux de terrain Pedri (19 ans) et Gavi (18 ans), les deux derniers lauréats du Trophée Kopa du meilleur joueur de moins 21 ans. Le groupe F réunit les Croates, battus en finale du dernier Mondial par la France, et les Belges, troisièmes en Russie. Emmenée par l'expérimenté et virtuose Luka Modric, 37 ans, la Croatie débute par un match face au Maroc, privé sur le fil d'Amine Harit, victime avec son club de Marseille d'une grave entorse du genou gauche. La Belgique, opposée au Canada, devra se passer au moins pour les deux premiers matches de son attaquant vedette Romelu Lukaku, blessé à la cuisse gauche. En face, l'attaquant de Lille Jonathan David espère avoir "un coup à jouer" pour le retour du Canada en Coupe du monde, 36 ans après sa première apparition, et malgré son statut de petit Poucet du groupe.

Fribourg, Zurich et Davos sortis en 8es de finale Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'aventure en Champions League est terminée pour Fribourg, Zurich et Davos. Les Dragons ont été battus 2-1 ap par Jukurit Mikkeli dans leur antre en 8es de finale. C'est une douche froide pour les clubs suisses engagés en Coupe d'Europe. Alors qu'ils avaient tous des chances de se retrouver en quarts, voilà que Fribourg, Zurich et Davos regarderont la suite de la compétition à la télévision. Pour Fribourg, tout s'est joué en prolongation alors que le score était de 1-1 après 60 minutes, comme en Finlande. Mais à 3 contre 3 la moindre erreur est fatale et sur un deux contre un, c'est Jarkko Immonen qui a pu envoyer son club au tour suivant. Frustrant pour les hommes de Christian Dubé qui ont dominé cette partie. Battu 5-4 à l'aller en Suède, Zurich s'est incliné 4-1 chez lui au retour contre Skelleftea. Les Suédois ont été impressionnants en power-play avec trois réussites durant le tiers médian. Quant à Davos, il n'a pas manqué grand-chose. Mais face à Tappara Tampere, les Grisons ont dû se contenter du nul 2-2 en Finlande après leur revers 1-0 à domicile. Le doublé d'Enzo Corvi n'a pas suffi. Menés 1-0, les Finlandais ont réussi à égaliser puis à passer devant en 24 secondes. Sur l'égalisation, les Grisons ont joué de malchance. La lame du patin gauche du gardien Sandro Aeschlimann s'est détachée, rendant impossible tout déplacement vers la droite. Incapable de se mouvoir, le portier n'a pu que constater l'égalisation sans pouvoir agir. En quarts, les Finlandais affronteront les Suédois de Rögle, tenants du titre, pour une revanche de la finale de la saison dernière. Zoug tentera de sauver l'honneur helvétique mercredi soir contre Munich. Mais le double champion en titre s'est imposé 5-1 à l'aller.

Lausanne se saborde contre Kloten Lausanne s'est fait battre 1-0 par Kloten Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne a manqué une belle occasion de revenir au classement de National League. A Malley, les Lions ont été battus 1-0 par Kloten. Une balle dans le patin, voilà ce que les Lausannois se sont tirés face aux Aviateurs. Alors qu'ils avaient tout pour ajouter trois points en banque et revenir plus près du top 6, les joueurs de Geoff Ward ont quitté la glace la crosse entre les jambes. Les Zurichois ont inscrit le seul but de la rencontre à 52 secondes de la fin du troisième tiers. Une approche défensive hasardeuse qui a profité à Schreiber. Rageant pour Punnenovs qui méritait mieux. Les Lausannois ont bu le calice jusqu'à la lie dans les tout derniers instants de la rencontre. Ils ont en effet cru égaliser, mais le puck poussé par Panik a franchi la ligne alors que le chrono affichait 0:00 depuis peu. Lausanne est l'équipe qui a tiré le plus sur les montants cette saison. Et les Vaudois ont décidé de faire honneur à cette statistique en attrapant les poteaux de Sandro Zurkirchen à plusieurs reprises. Ils ont fait de leur ancien cerbère une sorte de Patrick Roy en le mettant en valeur par une maladresse teintée de malchance. Les Vaudois devront maintenant aller chercher trois points vendredi à Porrentruy s'ils ne veulent pas voir le train définitivement partir sans eux. Dans le deuxième match de la soirée, Lugano a dominé Langnau 5-2. Markus Granlund a signé un doublé. Et fait insolite, trois buts ont été inscrits en infériorité numérique.

Mondial 2022: large succès des Bleus contre l'Australie Le bonheur pour Olivier Giroud et Didier Deschamps Image: KEYSTONE/EPA/Tolga Bozoglu La France a entamé victorieusement la défense de son titre de champion du monde. A Al Wakrah, les Bleus ont battu l'Australie 4-1 pour leur entrée en lice dans le groupe D du Mondial 2022. Les hommes de Didier Deschamps ont su ne pas paniquer après avoir rapidement concédé l'ouverture du score de Goodwin (9e). Ils ont renversé la situation ensuite grâce à des réussites de Rabiot (27e), Giroud (32e/71e) et Mbappé (68e) pour cueillir un succès qui ne souffre aucune discussion. Les Français ont été souvent convaincants dans leurs mouvements offensifs, avec notamment un Mbappé intenable et un Giroud qui, à 36 ans, a égalé le record de buts (51) en équipe de France détenu par Thierry Henry. Rabiot a aussi été déterminant à mi-terrain, signant l'égalisation et donnant la passe du 2-1. Difficultés en défense Le comportement défensif des Bleus a par contre été parfois suspect, surtout sur les côtés. Le but australien a illustré ces difficultés. Sur le flanc droit, Leckie abusait Lucas Hernandez (qui se blessait au genou sur cette action et cédait son poste à son frère Théo) et son long centre était repris au deuxième poteau par Goodwin, que Pavard n'avait pas vu dans son dos. Lloris a aussi été tout heureux de voir une lourde frappe de Duke frôler son poteau (22e), puis une tête d'Irvine être repoussée par un montant (45e). La charnière centrale Upamecano - Konaté s'est elle montrée fiable. Sens du but Mais ces imperfections ont été gommées grâce à la verve offensive des attaquants français. Reste que, face à un adversaire d'un calibre supérieur à l'Australie, il faudra sans doute resserrer les boulons. Les Socceroos ont en effet fait illusion pendant une mi-temps, avant de nettement baisser de rythme. Olivier Giroud, qui n'aurait sans doute pas été titulaire sans la blessure de Karim Benzema, a encore une fois montré son sens du but. Il a quitté la pelouse à la 89e sous les acclamations. Il devrait sans nul doute bientôt devenir le meilleur buteur français de l'histoire.

Cristiano Ronaldo quitte Manchester United Cristiano Ronaldo quitte Manchester United Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo, actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, va quitter Manchester United "d'un commun accord, avec effet immédiat". Le club anglais l'a annoncé dans un communiqué. "Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bel avenir", ajoute Manchester United à propos du départ de la star portugaise de 37 ans, qui a récemment critiqué vivement son entraîneur et ses dirigeants dans un entretien à la chaîne "TalkTV". "Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l'équipe sous la direction d'Erik ten Hag et sur le travail en commun pour obtenir des succès sur le terrain", conclut le club. Dans un entretien accordé au présentateur anglais Piers Morgan sur "TalkTV", diffusé en plusieurs parties mi-novembre, la star portugaise avait affirmé à propos de son entraîneur Erik ten hag: "Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi." "Pas seulement l'entraîneur, mais deux ou trois autres types autour du club. Je me sens trahi", avait ajouté le quintuple Ballon d'Or. Il s'est également attaqué aux propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, qui "ne se soucient pas" du succès sportif de leur équipe et avait aussi égratigné ses anciens coéquipiers Wayne Rooney et Gary Neville, qui l'ont critiqué: "Ce ne sont pas mes amis." Après un premier passage (2003-2009) couronné de succès avec trois titres en Premier League et une Ligue des champions remportés sous la direction d'Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo est revenu chez les Red Devils lors de l'été 2021. Mais la non qualification de son équipe en Ligue des champions à l'issue de la saison 2021-2022, puis son temps de jeu réduit ces derniers mois, ont compliqué son deuxième passage à Manchester. Les récents propos cinglants de CR7 contre son club ont précipité le divorce. Vendredi dernier, Manchester United avait annoncé avoir "enclenché des mesures appropriées" en réponse aux attaques de son joueur vedette. La star portugaise avait assuré de son côté que son conflit ouvert avec son club "n'ébranlerait pas" sa sélection durant le Mondial 2022, qu'elle entame jeudi contre le Ghana.

Mexique - Pologne: un 0-0 au bout de l'ennui Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Le Mexique et la Pologne ont fait 0-0 dans le groupe C de la Coupe du monde à Doha. Comme le résultat peut le laisser supposer, cette partie très décevante a été loin d'atteindre des sommets. Une des rares émotions s'est produite à la 58e quand le gardien Ochoa (37 ans) a détourné avec brio un penalty botté par Lewandowski. Le portier au moins conservera un bon souvenir de sa 133e sélection, alors que le buteur du Barça attend toujours sa première réussite en Coupe du monde... Pour le reste, les Mexicains ont plutôt dominé dans le jeu, mais ils ne sont jamais parvenus à bouger la solide organisation défensive adverse. Szczesny n'a ainsi eu à effectuer qu'un seul arrêt digne de ce nom, sur une frappe d'Alvarez déviée de la tête par Martin (64e). Les débats ont surtout été caractérisés par de nombreuses approximations, un énorme déchet technique et un manque de prise de risques. Bref, ce fut vraiment un voyage au bout de l'ennui pour les spectateurs...

La Tunisie solide défensivement résiste au Danemark Le portier tunisien Aymen Dahmen intervient devant le Danois Thomas Delaney. Image: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit Demi-finaliste du dernier Euro, le Danemark est tombé sur un os (0-0) face à la Tunisie lors du premier match du groupe D de la Coupe du monde à Doha. Avec le "Lucernois" Mohammed Dräger jusqu'à la 88e minute, les Tunisiens ont surpris les Scandinaves lors de la première mi-temps. Ils se sont montrés plus entreprenants qu'attendu. A la 43e, Jebali fut bien près d'ouvrir la marque pour les Arabes d'une pichenette qui avait trompé le portier Schmeichel. mais la balle est passée de peu à côté du but. Les Danois ont fait meilleure figure au cours de la deuxième période. Ils ont emballé le match aux alentours de la 70e minute quand Christian Eriksen a obligé le gardien Aymen Dahmen a un arrêt spectaculaire sur un tir puissant. Moins d'une minute plus tard, Andreas Christensen envoyait sa tête en diagonale sur le poteau et Cornelius ne profitait pas du rebond. Les joueurs de l'entraîneur Kasper Hjulmand avaient laissé passer leur chance. Ils joueront gros samedi contre la France

"C'est un coup très dur", dit Messi après la défaite Lionel Messi avait ouvert le score sur penalty. Image: KEYSTONE/EPA/Mohamed Messara L'Argentine a subi "un coup très dur", "une défaite qui fait mal", a reconnu son capitaine Lionel Messi après le revers surprise concédé contre l'Arabie saoudite (2-1) au Mondial 2022. "C'est un coup très dur, une défaite qui fait mal, mais nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes. Ce groupe ne va pas laisser tomber. Nous allons essayer de battre le Mexique" samedi pour le deuxième match de poules de l'Argentine au Qatar, a-t-il réagi en zone mixte. Pourtant, Messi (35 ans) avait mis son équipe sur de bons rails mardi en inscrivant rapidement un penalty (10e). Mais Saleh al-Shehri (48e) et surtout Salem al-Dossari (53e), buteur au terme d'un festival dans la surface, ont déjoué tous les pronostics, avant que la cohésion collective et la résistance héroïque des Saoudiens n'écoeure l'Argentine. "Le but marqué rapidement nous a causé du tort, cela nous a induit en erreur. Nous savions que cela pouvait arriver de ne pas jouer de la meilleure des manières au premier match. Nous n'avons pas retrouvé le jeu, le fonctionnement que nous avions montré pendant longtemps. Et, au fil des minutes, avec un résultat contraire, les choses deviennent de plus en plus difficile", a-t-il raconté. Ce revers inattendu, qui va contraindre l'Argentine à cravacher dans le groupe C, met aussi fin à sa série d'invincibilité de 36 matches, stoppée à une longueur seulement du record de l'Italie championne d'Europe (2018-2021). Interrogé pour savoir comment se sentait l'effectif argentin après ce match, Messi a répondu: "dévasté". "C'est un coup très dur", a-t-il répété. "Nous ne pensions pas débuter de cette manière. Nous pensions bien débuter, avec trois points, comme nous l'avions dit avant le match. Cela nous aurait apporté de la tranquillité. Mais ce groupe se distingue par son unité, par sa solidité. C'est le moment d'être plus unis que jamais, de revenir aux bases et à notre jeu", a-t-il poursuivi.

Breel Embolo: "Un match comme les autres" Breel Embolo devra faire fi de ses sentiments contre le Cameroun. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Il le sait et il l'assume: Breel Embolo sera bien le personnage central de la rencontre de jeudi contre le Cameroun qui ouvrira le tournoi pour l'équipe de Suisse. "Les émotions seront bien là. Je joue un match de Coupe, ce n'est pas rien, et contre le pays où je suis né, explique le Bâlois. Mais je prends ce match comme un match comme les autres. Je vais me préparer normalement, regarder aussi comme toujours les caractéristiques des défenseurs adverses. Je ressens de la pression, c'est vrai. Mais c'est une pression positive." "Nous sommes peut-être plus calmes" Breel Embolo répète inlassablement que son choix de jouer pour la Suisse "était un choix pour la Suisse et non contre le Cameroun". Il suit toutefois avec une attention extrême le football camerounais avec un Samuel Eto'o qui, dans ses habits de président de la Fédération, entend gagner la Coupe du monde. "Ce discours ne me surprend pas, lâche Breel Embolo. Samuel Eto'o a été un très grand joueur. Il est normal qu'il puisse nourrir un tel objectif. Par ailleurs, je sais que tout le pays est derrière son équipe du Cameroun. Elle reste sur une troisième place à la CAN et elle a tout de même éliminé l'Algérie en barrage pour disputer cette Coupe du monde. Prétendre que la Suisse est supérieure au Cameroun n'est pas juste. Il s'agit avant tout de deux équipes aux caractéristiques différentes. Qui veulent toutes les deux gagner. Nous sommes peut-être plus calmes, mais croyez-moi, nous voulons aussi remporter tous nos matches ici au Qatar." "Un autre rôle" Cela commence bien sûr contre le Cameroun jeudi. "Nous avons besoin des 3 points de la victoire. Il est primordial de bien entamer un tournoi", souligne Breel Embolo. Présent il y a quatre ans en Russie sans toutefois peser vraiment sur le jeu de l'équipe de Suisse avec une seule titularisation contre le Costa-Rica et trois introductions un peu trop neutres, l'attaquant de l'AS Monaco aborde le rendez-vous de Doha dans d'autres dispositions. "J'ai un autre rôle, plus axial. J'ai, surtout, gagné en expérience depuis quatre ans, explique-t-il. L'équipe aussi a changé. Gelson Fernandes et Valon Behrami ne sont plus là. Des joueurs se sont affirmés. Il y a aussi un nouveau coach, un nouveau système." Buteur à six reprises en Ligue 1 et à une reprise en Ligue Europa, Breel Embolo a réussi ses débuts à Monaco. "La Ligue 1 est plus physique que la Bundesliga. Peut-être qu'elle convient mieux à mes caractéristiques", dit-il. Il est vrai que le Bâlois ne cesse d'impressionner les observateurs par la puissance qu'il dégage. "Je n'ai pas encore atteint le 100 % de mon potentiel", avoue-t-il A 25 ans, il estime bénéficier encore d'une très grande marge de progression. L'idéal serait qu'il passe un nouveau cap ces prochains jours pour s'affirmer pleinement comme le quatrième as de l'équipe de Suisse avec Yann Sommer, Manuel Akanji et Granit Xhaka.

Lionel Messi et l'Argentine au tapis face à l'Arabie saoudite Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi La cinquième Coupe du monde de Lionel Messi va-t-elle tourner au cauchemar ? Le no 10 de l'Argentine l'a entamée de la pire des manières. Au Lusail Stadium, Messi et les siens se sont inclinés 2-1 devant l'Arabie saoudite au terme d'un scenario improbable. Alors qu'elle aurait dû plier l'affaire bien avant la pause face à un adversaire apathique et sauvé par l'intervention providentielle de la VAR, l'Argentine a tout perdu en l'espace de quatre minutes, le temps pour Al-Shehri d'égaliser à la 49e et pour Al-Dawsari de donner l'avantage à ses couleurs à la 53e. Une défense centrale dépassée Les buteurs saoudiens ont su exploiter les largesses d'une défense argentine dépassée. Le choix de ne pas titulariser le joueur de Manchester United Lisendro Martinez fut une aberration. La charnière formée par Nicolas Otamendi et Cristian Romero a dévoilé des lacunes énormes. Avant les quatre minutes fatidiques qui ont scellé l'issue de cette partie, les joueurs de Benfica et de Tottenham n'avaient pas été vraiment rassurants. Lionel Messi endosse une part de responsabilité dans cet échec. Après avoir ouvert le score à la 10e minute sur un penalty provoqué par Leandro Paredes, le capitaine, dans son rôle d'électron libre, ne fut pas toujours inspiré. Notamment à la 49e minute avec une perte de balle qui a permis aux Saoudiens de partir en rupture pour inscrire le 1-1. La griffe de Hervé Renard Lionel Messi et l'Albiceleste se retrouvent le dos au mur avant de rencontrer le Mexique samedi. Ils n'auront aucun droit à l'erreur s'ils entendent rester en vie après cette phase de poules. Quant à l'Arabie saoudite, cet exploit qui porte la griffe de Hervé Renard, cet entraîneur français qui a connu tous les bonheurs en Afrique, lui ouvre des horizons insoupçonnés. Avec un excellent gardien en la personne d'Al-Owais, des joueurs capables de répondre au défi physique et des supporters qui leur procurent, par leur ferveur, un supplément d'âme, les Saoudiens n'ont peut-être pas fini de surprendre. Ce match fut le premier du tournoi disputé à 13h00. Il s'est déroulé dans des conditions idéales. Avec la climatisation et l'ombre qui a très vite gagné la pelouse, les joueurs n'ont pas été affectés par les 27 degrés enregistrés au coup d'envoi. Murat Yakin peut être rassuré. La Suisse, qui jouera également à 13.00 jeudi contre le Cameroun, ne jouera pas dans une fournaise qui avait été celle d'Abu Dhabi la semaine dernière contre le Ghana.

Les supermarchés REWE rompent avec la fédération allemande Le brassard "One Love" suscite des remous. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'enseigne de supermarchés REWE, l'une des plus grandes d'Allemagne, a renoncé à son partenariat avec la fédération allemande de football pour le Mondial 2022. Elle dénonce mardi l'interdiction, par la FIFA, des brassards "One love" contre les discriminations anti LGBT+ au Qatar. "Après (...) la décision de la FIFA à propos des brassards +One Love+, REWE met fin à sa coopération avec la DFB (Fédération allemande de football ndlr)", a annoncé le groupe allemand dans un communiqué publié mardi. L'entreprise avait déjà indiqué en octobre ne pas vouloir prolonger le contrat de "partenaire alimentaire officiel" de la Fédération depuis 2008. Mais cette décision ne devait valoir qu'après le Mondial 2022. Désormais, REWE affirme "être obligé de se distancer clairement de la FIFA et de renoncer à ses droits de publicité, particulièrement dans le contexte du Mondial". Plusieurs équipes européennes- dont l'Allemagne et la Suisse - voulaient arborer, pendant les matches du Mondial 2022, un brassard coloré "One Love" contre les discriminations anti LGBT+ au Qatar. Elles ont finalement renoncé lundi, face à la menace de "sanctions sportives" brandie par la Fifa, qui compte infliger un carton jaune aux joueurs portant ce signe. Une "position scandaleuse (...) absolument inacceptable", a commenté le PDG de REWE, Lionel Souque, cité dans un communiqué. La décision de la FIFA a soulevé une vague de critiques en Allemagne. "Nous sommes convaincus que le sport doit être ouvert à tous", a déclaré mardi le porte-parole du groupe d'habillement sportif Adidas, Oliver Brüggen, à l'agence spécialisée SID. "Nous soutenons nos joueurs et nos équipes dans leur engagement", a-t-il ajouté. Le footballeur allemand Michael Ballack s'est lui dit "déçu" par cette décision, indiquant qu'il se serait attendu à "plus de caractère" de la part de la fédération allemande. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, compte toujours assister en personne au premier match de l'Allemagne contre le Japon mercredi.