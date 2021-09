Encore un nul pour la France +++ Bencic facile

Djokovic lâche un set face à Nishikori Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Novak Djokovic (no 1) a concédé son deuxième set de la quinzaine samedi à l'US Open. Mais il a assuré l'essentiel en se qualifiant pour les 8es de finale aux dépens de Kei Nishikori (ATP 56), battu 6-7 (4/7) 6-3 6-3 6-2 après 3h32' de jeu. Sa quête d'un 21e historique titre majeur, qui serait également synonyme de Grand Chelem calendaire, ne s'annonce pas de tout repos. Novak Djokovic a pu le constater une nouvelle fois samedi après-midi dans le stade Arthur Ashe, où il ne s'est guère montré convaincant. Le Serbe, qui restait sur 16 succès d'affilée face à Kei Nishikori - dont un cinglant 6-2 6-0 en quart de finale des Jeux de Tokyo -, a ainsi commis pas moins de 20 fautes directes dans la première manche. Il a toutefois su monter en puissance dès l'entame du deuxième set pour s'éviter toute mauvaise surprise. Déjà contraint de disputer quatre sets au 1er tour face à Holger Rune (ATP 145), Novak Djokovic devra afficher un visage plus serein s'il entend écrire l'histoire du tennis dimanche prochain. Tous ses rivaux rêvent de briser son rêve, à commencer par Aslan Karatsev (no 21) ou Jenson Brooksby (ATP 99) qu'il affrontera lundi au 4e tour.

Encore un nul pour la France en qualification Image: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky Trois jours après avoir concédé le nul contre la Bosnie, la France a partagé l'enjeu (1-1) en Ukraine à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du monde. La sélection tricolore reste tout de même en tête du groupe. Toujours fébriles et peu inspirés, les Bleus ont signé un nouveau match nul dans leurs qualifications au Mondial-2022, peinant à évacuer les doutes qui les accompagnent depuis l'Euro. Même diminuée par les blessures, dont celle de Kylian Mbappé, et privée de la moitié de ses titulaires habituels, l'équipe de France se devait de réagir dans le stade olympique de Kiev, après quatre matches sans victoire. Mais les champions du monde, peu flamboyants en attaque et fragiles en défense, ont étiré leur mauvaise série à cinq rencontres, concédant l'ouverture du score pour la cinquième fois de suite avant de réagir péniblement, grâce à Anthony Martial (50e), auteur de son deuxième but en sélection. Si Didier Deschamps et ses joueurs répètent inlassablement que l'élimination précoce en huitièmes à l'Euro est digérée, la performance du soir, sans idée ni révolte collective, épaissit les inquiétudes, trois jours après la rentrée poussive contre la Bosnie-Herzégovine (1-1). Après deux alertes sérieuses sur Hugo Lloris, les joueurs de l'Est ont ouvert le score sur un magnifique tir brossé de Mykola Shaparenko. Le milieu de terrain du Dinamo Kiev a profité, en la circonstance, d'un renvoi hasardeux de la défense française. Le constat était particulièrement amer pour les Français car quelques secondes avant l'ouverture du score, Anthony Martial s'était retrouvé seul face au portier Pyatov et avait échoué pour quelques centimètres. Le même Martial s'est montré beaucoup plus efficace en reprenant de près une remise de la tête de Rabiot - sans doute entachée d'une faute sur un défenseur ukrainien - pour égaliser d'une reprise dans le petit filet (50e).

Fribourg-Gottéron en huitièmes de finale de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Gottéron est le premier club suisse qualifié cette saison pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Fribourgeois se sont qualifiés grâce à leur succès 2-0 à Bratislava. Sandro Schmid d'un tir puissant et David Desharnais d'une réussite dans la cage vide ont assuré le succès des joueurs de Christian Dubé dans la capitale slovaque. Comme les Suédois de Leksand, ils ont décroché leur qualification avec le maximum de points. Les Fribourgeois affronteront les Scandinaves à deux reprises en octobre pour la première place de la poule. Les Romands doivent également leur succès face au Slovan grâce à la prestation de leur portier Connor Hughes, qui a repoussé avec brio certains des 26 essais slovaques. Les Zurich Lions ont livré un grand match face à un des grands d'Europe, Frölunda Göteborg. Toutefois, les Zurichois se sont inclinés 3-4 après prolongation face au tenant du titre. Grâce à des buts de John Quenneville et Patrick Geering, les Lions ont effacé un retard de deux buts pour égaliser lors des 12 dernières minutes de jeu. Le but de la victoire est tombé après 120'' de prolongation de la canne du Norvégien Mats Rosseli Olsen. La partie a été de haute intensité et les Zurichois ont été tenus dans le match par leur portier Ludovic Waeber. Le Fribourgeois s'est fait l'auteur de plusieurs parades déterminantes au plus fort de la pression suédoise. Comme attendu, Zoug s'est largement imposé contre les Danois de Sönderjyske. Une semaine après le 10-0 à l'extérieur, le champion de Suisse s'est imposé 9-3 à domicile. Dario Simion et Reto Suri ont chacun inscrit un doublé. Jan Kovar et Lino Martschini ont accumulé chacun quatre points.

Bencic domine Pegula 6-2 6-4 Belinda Bencic n'a pas encore perdu le moindre set dans cet US Open Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Belinda Bencic (no 11) n'a toujours pas concédé le moindre set dans cet US Open 2021. La championne olympique de simple s'est qualifiée pour les 8es de finale en dominant Jessica Pegula (no 23) 6-2 6-4 en 74' au 3e tour samedi dans le stade Louis Armstrong. Forfait l'an dernier, Belinda Bencic se hisse ainsi pour la deuxième fois consécutive au 4e tour à Flushing Meadows, la troisième au total en six participations. C'est là qu'elle avait joué son premier quart de finale de Grand Chelem en 2014, et qu'elle a disputé son unique demi-finale majeure en 2019. Swiatek ou Kontaveit au 4e tour La St-Galloise, qui évolue de manière beaucoup plus relâchée depuis les JO de Tokyo où elle a selon ses propres termes réalisé un rêve, peut espérer franchir un palier supplémentaire cette année. Elle subira un test intéressant au 4e tour, où elle affrontera Iga Swiatek (no 7) ou Anett Kontaveit (no 28) lundi. Belinda Bencic (24 ans) abordera toutefois cette partie en pleine confiance. Extrêmement efficace sur son engagement, elle n'a concédé jusqu'ici que deux jeux de service dans ce tournoi, le premier au 2e tour face à l'Italienne Martina Trevisan (WTA 106) et le deuxième samedi face à Jessica Pegula. Un break sans conséquence Et le break concédé face à l'Américaine fut sans conséquence pour la St-Galloise, qui menait alors déjà 4-1 dans la première manche. Sa réaction fut immédiate, puisqu'elle a pu s'emparer une troisième fois du service adverse dans la foulée avant de conclure le set initial sur son engagement en lâchant un revers gagnant. Belinda Bencic, qui avait battu la fille du propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL) 6-3 6-3 au 1er tour du tournoi olympique à Tokyo, n'a en outre pas desserré son étreinte samedi. Elle a réussi le break d'entrée dans la deuxième manche, conservant aisément cet avantage jusqu'au bout.

Léonie Pointet fuse en 11''20 sur 100 m Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Léonie Pointet (20 ans) a signé un chrono remarquable samedi à Nottwil lors des championnats de Suisse espoirs. La sprinteuse du CA Riviera a cueilli le titre M23 en 11''10, égalant ainsi le record de Suisse de la catégorie détenu par une certaine Mujinga Kambundji. Ce chrono fait de la Vaudoise la quatrième Suissesse la plus rapide de tous les temps! Seules Ajla Del Ponte (10''90), Mujinga Kambundji (10''95) et Salomé Kora (11''12) se sont montrées plus rapides qu'elle. Léonie Pointet sera ainsi dès la saison prochaine une candidate à une place au sein de l'ambitieux relais 4x100 m.

Mancini "déçu, mais pas inquiet" Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Roberto Mancini se dit "déçu mais pas inquiet" après le nul 1-1 concédé contre la Bulgarie jeudi dans les qualifications du Mondial 2022. Le sélectionneur italien devra néanmoins composer vraisemblablement sans Marco Verratti pour le match de dimanche à Bâle face à la Suisse. Après avoir fêté 20 succès consécutifs, l'Italie n'est pas parvenue à remporter un match officiel pour la première fois depuis presque trois ans. Cela met les champions d'Europe sous pression avant leur confrontation avec la Suisse. Ils n'ont pas franchement le droit à l'erreur, la 2e place du groupe étant synonyme de barrages. "Nous gardons notre calme" Roberto Mancini ne se fait pourtant pas trop de soucis avant le match capital prévu dimanche au Parc St-Jacques. "Nous sommes déçus du résultat obtenu face à la Bulgarie, mais pas inquiets. Nous avons de la qualité dans notre jeu. C'est pourquoi nous gardons notre calme", a-t-il assuré samedi. L'entraîneur des champions d'Europe ne veut pas voir son équipe se reposer sur ses lauriers après son triomphe estival. "Nous aimons repenser à ce titre. Mais l'équipe est jeune, elle peut et veut s'améliorer. Et nous savons que nous devrons nous battre et courir beaucoup à l'avenir pour gagner des matches", a-t-il souligné. Selon Roberto Mancini, la remarque s'applique d'autant plus avant cette rencontre prévue en Suisse. "Cet adversaire nous a toujours posé des problèmes. Ce sont toujours des matches compliqués face à la Suisse", a-t-il poursuivi. Chiellini de retour Même le net succès 3-0 obtenu dans la phase de groupes de l'Euro rentre dans cette catégorie."Le match a été équilibré jusqu'à la 55e minute. Les Suisses nous ont donné du fil à retordre pendant longtemps avec leur pressing élevé. Au final, le résultat était probablement trop sévère", a rappelé le capitaine Giorgio Chiellini. Le vétéran de la Juventus (37 ans) fera son retour au sein de la défense centrale italienne dimanche, après avoir été laissé au repos contre la Bulgarie. Marco Verratti ne devrait en revanche pas être de la partie, même si son genou est en voie de guérison. Roberto Mancini pourrait le remplacer par Lorenzo Pellegrini.

Guichets fermés pour Suisse - Italie dimanche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le match au sommet du Groupe C en qualifications pour la Coupe du monde 2022 entre la Suisse et la championne d'Europe, l'Italie se disputera à guichets fermés. L'ASF a vendu les derniers des 31'000 billets d'entrée samedi après-midi pour la partie qui se disputera au Parc St-Jacques à Bâle. Ainsi, la sélection suisse se produira devant la plus grande assistance à domicile depuis le match retour du barrage de qualification pour le Mondial 2018 contre l'Irlande du Nord en novembre 2017. Ce jour-là, ils étaient 36'000 dans un St-Jacques plein. En qualification pour l'Euro 2019, il y avait 24'766 contre l'Eire au Stade de Genève. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19 au printemps 2020, la Suisse n'a pu disputer que deux matches amicaux avec du public. En octobre 2020, ils étaient 4500 spectateurs à St-Gall pour le duel contre la Croatie. Mercredi dernier, ce fut la consternation avec seulement 3500 spectateurs à Bâle pour la première de Murat Yakin sur le banc de l'équipe de Suisse.

Champoussin vainqueur surprise à Herville, Roglic reste en rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manu Bruque Le Français Clément Champoussin a remporté samedi à 23 ans sa première victoire professionnelle lors de la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne à Castro de Herville (nord-ouest du pays). Le Slovène Primoz Roglic conforte sa place de leader. A l'avant toute la journée, Champoussin (AG2R-Citroën) est resté dans la roue des favoris quand ils ont repris l'échappée et a contre-attaqué à deux kilomètres de l'arrivée en laissant sur place le trio Adam Yates, Enric Mas et surtout Primoz Roglic, deuxième de l'étape et toujours en tête du général à la veille du contre-la-montre final, dimanche. Alors que le final a été marqué par plusieurs attaques dans le groupe des favoris, le basque d'Euskaltel Mikel Bizkarra a tenté ses chances quelques secondes avant Champoussin, mais a été repris... et c'est l'attaque du Français qui a été la bonne. Bouche grande ouverte dans la petite côte finale, Champoussin, au bout de l'effort, n'a même pas eu les forces de lever les bras en franchissant la ligne. Il s'agit de sa première victoire chez les professionnels sur le circuit World Tour, lui qui est seulement dans la deuxième année de son contrat pro. Il avait remporté en 2019 le Tour du Frioul quand il était encore réserviste chez AG2R. Cette année, même s'il a indiqué à l'arrivée avoir vécu une Vuelta "avec des hauts et des bas", Champoussin a tout de même terminé cinquième lors de la 14e étape au sommet du Pico Villuercas et surtout troisième de la 10e étape à Rincon de la Victoria. Le Bernois Gino Mäder a terminé 9e à 26'' du vainqueur du jour. Le coureur de la Bahrain occupe désormais une flatteuse 5e place au général à plus de 8' de Roglic. Il devrait conserver son rang lors de l'ultime "chrono" puisque son avance sur le sixième, le Colombien Egan Bernal, est supérieure à 3 minutes. Dimanche, la dernière étape de ce Tour d'Espagne 2021 sera un contre-la-montre individuel de 33,8 kilomètres entre Padron et Saint-Jacques-de-Compostelle, un chrono pour lequel Roglic est encore une fois favori, après sa victoire sur le contre-la-montre initial lors de la première étape. Troisième du classement général ce matin, le Colombien Miguel Angel Lopez, vainqueur de la 18e étape jeudi, a abandonné.

Colbrelli vainqueur et nouveau leader à la place de Küng Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Stefan Küng a dû céder son maillot de leader à l'occasion de l'avant-dernière étape du Tour du Benelux. Le Thurgovien est désormais quatrième du classement général à 1'07'' du vainqueur de cette étape vallonnée, l'Italien Sonny Colbrelli. Colbrelli (Barhain) a remporté la 6e étape avec 42'' d'avance sur son coéquipier slovène Matej Mohoric et le Belge Jasper Stuyven, samedi à Houffalize en Ardenne belge. Le Bernois Marc Hirschi a pris la 7e place dans le même temps que Mohoric. Ce succès permet au champion d'Italie de prendre le maillot bleu de leader au détriment du Suisse Stefan Kung, à la veille de la dernière étape, dont l'arrivée sera jugée au sommet du Mur de Grammont. Le Thurgovien s'est classé 21e à 1'02'' du vainqueur du jour sur un parcours peu favorable aux rouleurs. Au classement général, Colbrelli devance Mohoric de 51'' et le Belge Victor Kampenaerts de 53''. Quatrième, Stefan Kung est relégué à 67''. Colbrelli faisait partie d'un groupe de trois attaquants, avec Hirschi et Mohoric, échappés à 42 kilomètres de la ligne, dans la côte d'Achouffe. Il a placé son offensive décisive à 26 kilomètres d'Houffalize dans la côte Saint-Roch alors que le peloton était sur le point de reprendre les échappés. Le coureur de 31 ans a ainsi signé son quatrième succès cette saison, après son championnat national, la deuxième étape du Tour de Romandie et la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Avec Colbrelli et Mohoric aux deux premières places, l'équipe Barhain est idéalement placée pour empocher la victoire finale. Mais la dernière étape entre Namur (sud) et Grammont (nord) ne sera pas une promenade de santé. Un étape promise à un "Flahute" (spécialiste des courses flandriennes) puisque les coureurs franchiront à trois reprises le Bosberg et à quatre reprises le Mur de Grammont, deux monts qui font la légende du Tour des Flandres.

Verstappen en pole à domicile, Hamilton 2e sur la grille Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Max Verstappen (Red Bull-Honda) a signé la pole position de "son" Grand Prix des Pays-Bas samedi en Formule 1. Le Néerlandais s'élancera au côté du leader du championnat du monde, Lewis Hamilton (Mercedes), dimanche en première ligne sur la grille de départ. Deuxième du classement des pilotes à 3 longueurs du Britannique, Max Verstappen a été acclamé par ses très nombreux et bouillants supporters au terme d'une séance qualificative extrêmement serrée. Lewis Hamilton a en effet échoué à 38 millièmes seulement du Néerlandais, qui a décroché la 10e pole de sa carrière. La deuxième ligne sera occupée par Valtteri Bottas (Mercedes/3e) et Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda/4e), la troisième par les deux Ferrari de Charles Leclerc (5e) et Carlos Sainz Jr (6e). Tous les quatre ont concédé moins de sept dixièmes de seconde à un Max Verstappen en pleine forme. Dixième et dernier qualifié pour Q3, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a quant à lui terminé 7e de ces qualifications, son meilleur résultat en carrière. L'Italien n'a perdu que 0''705 sur Max Verstappen. Son équipier Robert Kubica, qui a remplacé Kimi Räikkönen (testé positif au Covid-19), s'est arrêté en Q1 (18e).

Andres Ambühl le préféré du public la saison dernière Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Andres Ambühl a été sacré pour la cinquième fois "joueur le plus populaire" du Championnat de National League. L'attaquant de Davos a été couronné d'un nouvel Award à la faveur du vote des fans. A bientôt 38 ans, il les fêtera le 14 septembre, le "Büehli du Sertigtal" comme on le surnomme sur les hauteurs davosiennes demeure un joueur fort apprécié par le public. Ce patineur hors-pair avait déjà été désigné "joueur le plus populaire" entre 2014 et 2017. Il succède au palmarès au Fribourgeois du CP Berne, Tristan Scherwey. Bien sûr, son bilan sportif parle pour lui avec six titres de champion de Suisse (5 x Davos, 1 x Zurich Lions) et une médaille d'argent au Championnat du monde 2013. Mais c'est surtout la personnalité qui est récompensée avec ce trophée. Le Grison donne toujours son maximum sur la glace et demeure modeste dans toutes les occasions. Les fans ne se sont pas trompés.

Elena Kratter 5e sur 100 m, Sofia Gonzalez 7e Image: KEYSTONE/EPA Elena Kratter n'est pas parvenue à cueillir une deuxième médaille aux Paralympiques de Tokyo. Médaillée de bronze jeudi à la longueur, elle a terminé au 5e rang de la finale du 100 m (T63), dans laquelle la Vaudoise Sofia Gonzalez s'est classée 7e. Elena Kratter (15''07) et Sofia Gonzalez (16''38) se sont montrées moins rapides que lors des séries matinales, au cours desquelles elles avaient toutes deux réalisé un nouveau record personnel en respectivement 15''02 et 16''17. Pas trop de regrets à avoir pour elles, Monica Graziana Contrafatto ayant cueilli le bronze en 14''73. L'Italie a par ailleurs signé un triplé. Ambra Sabatini s'est parée d'or en 14''11, explosant de 0''26 la marque établie en séries par sa compatriote Martina Caironi. La nouvelle championne paralympique avait d'ailleurs battu une première fois le record du monde en séries (14''39). Martina Caironi a décroché l'argent en 14''46. Médaille possible en badminton Battues en deux sets en demi-finale par une paire chinoise, Cynthia Mathez et Karin Suter-Erath devront par ailleurs se contenter de lutter pour le bronze en badminton en fauteuil roulant. Le duo helvétique fera figure d'outsider dimanche face aux Thaïlandaises Sujirat Pookkham/Annouy Wetwithan.

Mario Mandzukic prend sa retraite Image: KEYSTONE/EPA ANSA Mario Mandzukic a annoncé qu'il prenait sa retraite professionnelle. L'attaquant croate, auteur du but décisif contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2018, a pris cette décision trois ans après avoir disputé ses derniers matches en sélection. Mandzukic (35 ans), qui a fait sa carrière notamment au Bayern Munich et à la Juventus, l'a annoncée vendredi sur son compte Instagram en publiant une photo de ses premières chaussures de foot et en s'adressant, dans un message émouvant, au "cher petit Mario". Dans ce message, signé du "grand Mario", il explique, en post-scriptum: "si un jour, tu joues contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde, sois concentré vers la 109e minute". Ce but a offert la victoire 2-1 à son pays, qui s'était ensuite incliné en finale face à la France.

Le moment idéal pour renouer avec la victoire face à l'Italie Yann Sommer sera le capitaine suisse dimanche soir Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS La Suisse n'a pas battu l'Italie depuis plus de 28 ans. La sélection de Murat Yakin ferait un grand pas vers la Coupe du monde 2022 si cette série devait prendre fin dimanche à Bâle. C'est un succès face à la Squadra Azzurra, obtenu le 1er mai 1993 à Berne (1-0), qui avait ouvert les portes du Mondial 1994 à la Suisse. Cette victoire est d'ailleurs la dernière en date face à la Nazionale. Depuis lors, les Helvètes ont subi cinq défaites pour quatre nuls, tout en n'inscrivant que trois buts. "Beaucoup de chemin à parcourir" A l'exception de l'Angleterre (dernière victoire en 1981), la Suisse a battu tous les "grands" du football européen depuis mai 1993. Sa dernière victime de marque est évidemment la France, battue cet été en 8e de finale de l'Euro aux tirs au but. Le moment serait donc idéal pour renouer avec la victoire face à l'Italie, qui a lâché du lest en concédant le nul devant la Bulgarie jeudi. "Nous avons une belle opportunité. Mais nous prenons les échéances les unes après les autres", a martelé Murat Yakin. "Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, car il restera de nombreux matches à négocier après celui-là. L'objectif est de livrer une bonne partie contre l'Italie, malgré les nombreuses absences", a poursuivi le nouveau sélectionneur national. Quatre titulaires absents Les absents sont effectivement nombreux. Quatre titulaires indiscutables manquant ainsi à l'appel: le capitaine Granit Xhaka, testé positif au Covid-19, Remo Freuler, suspendu, et les attaquants Xherdan Shaqiri et Breel Embolo, pas encore suffisamment en forme. Et si l'on ajoute le forfait sur blessure du défenseur Kevin Mbabu, près de la moitié du onze de départ qui avait été archi-dominé par l'Italie à Rome (3-0) il y a près de trois dans le cadre de la phase de groupes de l'Euro est absent. Il y a donc beaucoup plus de nouveautés que prévu au sein de l'équipe de Suisse. Quatre joueurs ont fait leurs débuts en sélection mercredi lors du match de préparation face à la Grèce, et Murat Yakin a dû en convoquer quatre ces derniers jours. "Nous n'avons certainement pas eu une semaine facile. Beaucoup de choses sont différentes. Un nouvel entraîneur, et une nouvelle composition d'équipe", a glissé le gardien Yann Sommer, qui sera le capitaine de la sélection suisse en l'absence de Xhaka et de Shaqiri. Un collectif fort Pour Yann Sommer, il est clair que, dans un tel contexte, un résultat positif n'est envisageable qu'avec un collectif fort et un esprit d'équipe intact. "La communication sera très importante, nous devrons nous faire confiance", a-t-il précisé. "Dans le jeu, différents joueurs devront par ailleurs se répartir les tâches de Granit. Tout le monde aura la responsabilité de s'impliquer davantage afin que nous puissions réussir", a conclu le portier de Mönchengladbach. Mura Yakin affirme que son équipe a répondu à ses attentes pendant certaines phases mercredi face à la Grèce (victoire 2-1). "Dans les 20 premières minutes des deux mi-temps, nous avons été très bons. La répartition de l'espace était alors idéale, même si nous avons évolué avec deux systèmes de jeu différents", a-t-il lâché. Comme son prédécesseur Vladimir Petkovic, le Bâlois exige une solide assise défensive et une approche offensive constructive. Mais à l'avenir, il souhaite que son équipe porte plus rapidement le ballon dans la moitié de terrain adverse. "J'aimerais que Yann Sommer ait moins souvent le ballon dans ses pieds qu'à l'Euro", a-t-il souri.