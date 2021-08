Volley: encore un revers pour les Suissesses +++ YB jouera la Ligue des champions

Les Young Boys joueront la Ligue des champions Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Les Young Boys ont atteint leur objectif. Les Bernois participeront à la phase de groupes de la Champions League. En play-off retour, ils ont gagné 3-2 à Budapest contre Ferencvaros, comme à l'aller. Dans une partie intense et rythmée, comme déjà à Berne la semaine dernière, YB a fini par prendre le meilleur sur une équipe qui lui a néanmoins posé pas mal de problèmes. Les champions de Suisse ont marqué par Zesiger (4e), Fassnacht (56e) et Mambimbi (93e), les Hongrois trouvant eux la faille grâce à Wingo (18e) et Mmaee (27e). YB aurait pu voire dû s'imposer plus nettement puisque les hommes de David Wagner ont touché deux fois le poteau (Maceiras 23e, Ngamaleu 63e) et ont en plus manqué un penalty par Siebatcheu (72e). Dans les arrêts de jeu, le remplaçant Mambimbi a fini par donner une victoire méritée aux Bernois. Entame idéale YB avait connu une entame idéale en ouvrant le score dès la 4e par Zesiger. Le défenseur central reprenait de la tête un corner bien botté par Sierro. Les champions de Suisse n'ont pas su enchaîner, subissant dans un premier temps l'impact physique de leurs adversaires. Un mauvais renvoi de von Ballmoos - pas irréprochable pour son retour de blessure - sur un centre de Mmaee permettait à Wingo, seul au deuxième poteau, d'égaliser (18e). Ferencvaros prenait ensuite l'avantage sur corner à la 27e sur une tête de Mmaee, un joueur qui posait de gros problèmes à la défense bernoise. Siebatcheu maladroit A la reprise, YB prenait plus le jeu à son compte, profitant peut-être aussi d'une baisse de régime de leurs adversaires. Fassnacht inscrivait le 2-2 sur un centre d'Elia (56e) avant que Ngamaleu ne touche le poteau (63e) et que Siebatcheu, bien maladroit, ne manque le but vide sur le rebond. Les Hongrois étaient dans la foulée réduits à dix après l'expulsion de Laïdouni (64e). Vraiment peu en réussite, Siebatcheu échouait sur penalty à la 72e, manquant l'occasion de mettre son équipe à l'abri. Mais ce n'était que partie remise avec la réussite du joker Mambimbi dans les arrêts de jeu. L'essentiel a donc bel et bien été atteint avec cette qualification et la manne financière qui va avec. Ce sera la deuxième participation du club de la capitale à ce rendez-vous des 32 meilleures équipes européennes. Le Wankdorf peut se préparer à vibrer.

CE: un revers fatal pour l'équipe de Suisse dames Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse dames a manqué le coche aux championnats d'Europe. A Zadar, elle a perdu 3-1 (25-21 14-25 19-25 22-25) contre la Slovaquie après avoir pourtant remporté le premier set. Les filles de Saskia van Hintum, très décevantes lundi contre le Belarus (0-3), ont montré une réaction en début de cette rencontre capitale. Mais ensuite, les imprécisions se sont multipliées et les Slovaques ont facilement gagné les deux manches suivantes. Lors de la quatrième, la Suisse a semblé un moment en mesure de revenir à deux sets partout. Elle a mené 16-11, mais n'a pas su conclure. Cette troisième défaite en quatre rencontres, avant un dernier match qui s'annonce compliqué contre l'Italie, est celle de trop pour espérer finir dans le top 4 synonyme de qualification pour les 8es de finale. Les Suissesses occupent désormais la 6e et dernière place du groupe C.

10e étape: Storer remet ça, Roglic cède son maillot rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque L'Australien Micheal Storer (DSM) a gagné en solitaire la 10e étape de la Vuelta, entre Roquetas de Mar et Rincon de la Victoria (189 km). Il a ainsi fêté son deuxième succès depuis le départ. Storer (24 ans) se profile comme l'une des révélations de cette Vuelta. L'Australien, déjà vainqueur de la 7e étape au Balcon de Alicante, faisait partie d'une échappée de plus de 30 coureurs qui avait pris une grosse avance sur le peloton, avec la bénédiction de Primoz Roglic et son équipe. Un Norvégien en rouge Il s'est dégagé dans le Puerto de Almachar, seule difficulté de la journée placée en fin de parcours et a résisté au retour de ses premiers poursuivants dans la descente. Le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert), 5e de l'étape à 22'', s'est emparé du maillot rouge de leader. Eiking (26 ans) compte 58'' d'avance sur le Français Guillaume Martin. Roglic est 3e à 2'17. Mardi, le double vainqueur sortant est arrivé à 11'49 du vainqueur. Chute de Roglic Le Slovène a attaqué dans la difficulté du jour et lâché les autres favoris, avant de chuter sans apparente gravité dans la descente. Il n'en a pas moins gagné 37'' sur plusieurs de ses rivaux, dont Adam Yates et Egan Bernal, arrivés en même temps que le Suisse Gino Mäder.

Tokyo: ouverture des Jeux paralympiques Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko L'empereur du Japon Naruhito a officiellement ouvert les Jeux paralympiques de Tokyo lors de la cérémonie d'ouverture au Stade national. Ils débutent 16 jours après la clôture des JO. "Je déclare ouverts les Jeux paralympiques de Tokyo 2020", a énoncé derrière son masque blanc l'empereur Naruhito dans la tribune officielle du stade. L'enceinte était privée de spectateurs en raison du huis clos généralisé décrété face à la cinquième vague de Covid-19 frappant le Japon. Seuls quelques officiels et les médias ont assisté au spectacle puis au défilé des délégations, coup d'envoi de 13 jours d'une exposition rare pour les parasports puisqu'une audience de quatre milliards de téléspectateurs cumulés est attendue par le Comité international paralympique (CIP). Joie et honneur Le drapeau de la délégation suisse était porté par l'athlète en fauteuil roulant Manuela Schär et le sprinter Philipp Handler. "C'est une immense joie pour nous deux", a déclaré Schär, alors qu'Handler a dit que c'était "un grand honneur" de représenter la Suisse à cette occasion, "même si on n'a pas vu mon sourire sous le masque." Jusqu'au 5 septembre, 539 médailles d'or vont se disputer entre 4400 para-athlètes, parmi lesquels quelques stars comme le sauteur en longueur allemand Markus Rehm, surnommé "Blade Jumper" en raison de sa lame de prothèse en carbone. "Je n'arrive pas à croire que nous y sommes enfin, s'est réjoui le président du CIP Andrew Parsons sur scène mardi. Beaucoup doutaient que ce jour arrive, beaucoup pensaient que c'était impossible, mais grâce aux efforts de beaucoup, l'événement sportif doté de la plus grande force de changement sur la planète est sur le point de commencer." Le Japon en force L'espérance aussi de voir le retour du sport dans l'actualité surtout sanitaire du Japon, qui aligne une équipe record de 254 para-athlètes. La plus fournie devant celle de la Chine qui domine le tableau des médailles à chaque édition depuis 2004. En fin de soirée, le drapeau paralympique a fait son entrée dans le stade national porté par des travailleurs essentiels durant la pandémie. La cérémonie, au thème annoncé "Nous avons des ailes", avait recréé un aéroport dans le Stade national pour les besoins de son histoire: un avion à une seule aile, interprété par une adolescente de 13 ans en fauteuil roulant, finissant par trouver les airs.

Liverpool: Andy Robertson prolonge jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/EPA AFP POOL Liverpool continue de verrouiller ses stars. Le défenseur latéral gauche Andy Robertson (27 ans) a signé un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec les Reds, pour qui il évolue depuis l'été 2017. Capitaine de l'équipe nationale d'Ecosse, Robertson a effectué 177 apparitions avec Liverpool depuis son arrivée. Il a notamment gagné la Ligue des champions 2019 et la Premier League 2020 avec le club d'Anfield Road. "Robbo" est le cinquième titulaire actuel des Reds à se lier pour plusieurs saisons. Avant lui, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker et Virgil van Dijk en avaient fait de même.

Tande s'entraîne à nouveau sur les tremplins Daniel Andre Tande a repris les chemins des tremplins Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le sauteur à ski Daniel-André Tande a repris l'entraînement sur les tremplins, cinq mois après sa grave chute lors de l'épreuve de vol à ski à Planica. "C'est fantastique de pouvoir enfin sauter à nouveau", a déclaré le Norvégien de 27 ans dans une vidéo publiée par la FIS. "Je suis un peu surpris que le niveau de mes sauts semble déjà assez bon", a-t-il ajouté. Tande avait lourdement heurté la piste à la réception d'un saut d'entraînement le 25 mars dernier à Planica. Victime d'une fracture de la clavicule et d'une légère perforation d'un poumon, il avait été plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de Ljubljana pendant plusieurs jours.

Stéphane Le Roy nouveau coach des épéistes masculins Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Swiss Fencing a trouvé la perle rare pour prendre en charge l'équipe de Suisse masculine à l'épée. La fédération nationale a engagé le Français Stéphane Le Roy, entraîneur personnel du champion olympique individuel de Tokyo Romain Cannone. Stéphane Le Roy succède à son compatriote Didier Ollagnon, en poste depuis 2017 et qui avait annoncé son départ pour la fin 2021. L'ancien entraîneur de l'équipe de France aura pour tâche de remettre sur les bons rails une formation helvétique bien décevante aux JO de Tokyo (8e place). L'équipe de Suisse dames sera par ailleurs désormais entraînée par le Maître d'armes Paul Fasser. Le Français, qui oeuvre depuis huit ans en Suisse, s'occupait de la relève nationale au cours des trois dernières saisons.

Valtteri Filppula signe à Genève-Servette Image: KEYSTONE/AP/CHRIS CARLSON Genève-Servette tient son quatrième renfort étranger. Le club des Vernets annonce l'arrivée de l'expérimenté attaquant Valtteri Filppula (37 ans), vainqueur de la Coupe Stanley 2008 avec Detroit. Le Finlandais aux 1222 matches de NHL, médaillé de bronze des JO 2010 avec sa sélection nationale, s'est engagé pour une saison au GSHC. Il portait à nouveau le maillot des Red Wings lors des deux dernières saisons, après avoir quitté Detroit en 2013 puis évolué à Tampa Bay, à Philadelphie et aux New York Islanders. Auteur de 15 points en 38 matches lors de l'exercice 2020/2021 au sein d'une équipe de Detroit en reconstruction, Valtteri Filppula peut évoluer aussi bien au centre qu'à l'aile. Il rejoint Henrik Tömmernes, Daniel Winnik et Marc-Antoine Pouliot dans la colonie étrangère des Vernets. "Il est exactement le joueur que l'on cherchait pour aider l'équipe cette saison", explique le directeur sportif genevois Marc Gautschi dans un communiqué. "Il est excellent en avantage et désavantage numérique et en plus de ça, il est un gagnant."

Zurich renforce son secteur offensif Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Le FC Zurich renforce son secteur offensif. Le leader de Super League annonce avoir obtenu le prêt jusqu'au terme de la saison du milieu croate Ante Coric (24 ans), qui appartient depuis 2018 à l'AS Rome où il n'est toutefois jamais parvenu à s'imposer. Zurich est déjà le quatrième club auquel la Roma prête Ante Coric. L'international croate (quatre sélections, la plus récente il y a plus de quatre ans) a ainsi porté les couleurs de Venlo, aux Pays-Bas, puis de l'Olimpija Ljubljana la saison dernière.

"C'est toxique", dénonce Sydney McLaughlin Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La championne olympique et recordwoman du monde du 400 m haies Sydney McLaughlin a posté un émouvant témoignage sur les attentes liées à son statut et la gestion des réseaux sociaux. "Ca me fait mal et je trouve cela très irrespectueux de tout bien faire, mais que ce ne soit malgré tout jamais assez. Il y a toujours un problème avec toi", explique Sydney McLaughlin (22 ans), en larmes, dans une simple vidéo face caméra postée lundi soir sur son compte Instagram. Véritable prodige de l'athlétisme, dominatrice depuis ses plus jeunes années, Sydney McLaughlin est devenue cet été double championne olympique (400 m haies avec un record du monde sensationnel et relais 4x400 m). Sa vidéo avait été tournée juste après les sélections américaines en juin, où elle avait battu une première fois le record du monde de sa discipline favorite. Pas conçus pour supporter cela "Je peux poster comme il faut, dire tout ce qu'il faut, faire tout ce qu'il faut, m'occuper de ce qui me regarde, et ça semble toujours déplaire à certains. Je suis heureuse de ne plus vivre pour le regard des autres, car ce genre de moment aurait pu me mettre à terre pendant trois semaines", ajoute-t-elle au milieu d'explications sur sa foi chrétienne et les attentes de son entourage. "Nous n'avons pas été conçus pour supporter un tel poids, pour attirer une telle attention, nous ne sommes pas faits pour être célèbres", ajoute l'Américaine, égérie de son équipementier aux nombreux shootings de mode, qui compte environ un million de followers sur Instagram, en faisant l'une des athlètes les plus suivies au monde. Reconnaissante, mais... "Je suis reconnaissante de pouvoir parler à tellement de gens (sur les réseaux sociaux) mais je n'en veux pas, c'est toxique, ça me rend véritablement malade (...) on n'est pas obligés d'être amis, vous pouvez ne pas adhérer à mes messages, mais dans le monde du sport, à 21 ans (désormais 22), avoir participé deux fois aux Jeux olympiques et être recordwoman du monde, je demande juste un peu de respect." Son témoignage fait écho au sujet de la santé mentale des sportifs mis sur le devant de la scène par la gymnaste Simone Biles. Attendue comme la superstar des Jeux olympiques de Tokyo, Simone Biles s'était brutalement arrêtée en pleine compétition. Elle n'avait finalement disputé qu'une seule finale olympique, cueillant le bronze à la poutre.

Viktorija Golubic renoue avec la victoire Viktorija Golubic: une premi Image: KEYSTONE/AP/Paul Chiasson Viktorija Golubic (WTA 45) a cueilli une première victoire lors de sa tournée nord-américaine. A Chicago, la Zurichoise a battu 7-6 (7/5) 6-3 Maria Camila Osorio Serrano (WTA 79). Déjà victorieuse de la Colombienne au premier tour du tournoi olympique de Tokyo, Viktorija Golubic a renoué avec le succès après ses éliminations d'entrée de jeu à Montréal et à Cincinnati. Menée 4-1 au premier set, elle a su trouver le relâchement nécessaire pour renverser le cours de la partie. Sa prochaine adversaire sera la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59) contre laquelle elle reste sur une défaite concédée il y a deux ans sur la terre battue de Rabat.

CE dames: le Belarus domine la Suisse 3-0 Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse a subi une défaite aussi inattendue que dommageable contre le Belarus aux championnats d'Europe dames. Les Helvètes se sont sèchement inclinées 3-0 (25-23 25-15 25-15). Ce revers fait mal face à un adversaire qui n'avait pas encore inscrit de point dans le tournoi, après avoir toutefois affronté les favoris, l'Italie et la Croatie. Lundi soir, les Suissesses ont été dominées dans tous les secteurs de jeu, et notamment au bloc où la puissance des Bélarusses a fait merveille. Elles ont aussi eu de grosses difficultés à la réception. Illusion de courte durée Si les filles de Saskia van Hintum ont un peu fait illusion dans la première manche, perdue de peu, cela n'a plus été le cas ensuite. Le score dit bien l'emprise que le Belarus a eu sur le match, bouclé en 79 minutes. Les Suissesses n'ont pas le temps de trop cogiter sur ce cinglant revers. Elles joueront leur prochaine rencontre dès mardi (20h00) face à la Slovaquie, une équipe qui a perdu ses trois premiers matches. La victoire sera impérative si la Suisse veut atteindre son objectif et se qualifier pour les 8es de finale.

Super League: Sion recrute le défenseur Joel Schmied Joel Schmied (en rouge) contre Lucerne en mai 2021 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Sion a engagé le défenseur central Joel Schmied (22 ans), qui évoluait à Vaduz. Le joueur a signé un contrat de quatre ans avec le club valaisan. Schmied avait été l'un des artisans de la bonne seconde partie de saison du club de la Principauté la saison dernière en Super League. Outre ses qualités défensives, le Bernois s'était aussi montré efficace en inscrivant sept buts. Son arrivée devrait permettre aux Sédunois de stabiliser leur arrière-garde.

Transferts: c'est officiel, Shaqiri arrive à l'OL Xherdan Shaqiri: direction Lyon pour retrouver du temps de jeu Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters Xherdan Shaqiri (29 ans) va bel et bien découvrir la Ligue 1. L'international suisse a été transféré de Liverpool à Lyon après avoir passé sa visite médicale dans la ville française lundi. Shaqiri était arrivé à Liverpool en juillet 2018. Souvent blessé, et soumis à une forte concurrence, il n'a joué qu'un rôle périphérique dans les succès des Reds (Ligue des champions 2019, Premier League 2020). En trois saisons, le Bâlois a fait 63 apparitions (45 en championnat) et a marqué 8 buts, dont 7 en Premier League. Plus de temps de jeu Après son bon Euro avec l'équipe de Suisse, Shaqiri était conscient qu'il était temps de quitter Liverpool pour trouver un club dans lequel il pourrait prétendre à un temps de jeu bien plus conséquent. Il aura cette opportunité à l'OL, avec qui il s'est entendu pour un contrat de trois ans. Shaqiri devrait devenir le joueur le mieux payé de l'effectif lyonnais. Les dirigeants voient en lui le futur leader du secteur offensif d'un club à la peine en ce début de saison, puisque Lyon, sevré de succès, n'a pris que deux points en trois matches. Le montant du transfert serait de l'ordre de 12 millions d'euros. 96 sélections Avant de poser ses valises sur les bords du Rhône, Shaqiri - sélectionné à 96 reprises avec l'équipe de Suisse - a successivement joué à Bâle, au Bayern Munich, à l'Inter Milan et à Stoke avant d'arriver à Liverpool.