Enquête contre Arnautovic +++ Aleksic prolonge au Fribourg Olympic

Tour de France: retour de Chris Froome, dans un rôle différent Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Britannique Chris Froome (36 ans) sera au départ du Tour de France pour la première fois depuis 2018. Le quadruple vainqueur sera le capitaine de route de l'équipe Israël Start-Up Nation. "En tant que quadruple vainqueur du Tour, l'importance de son expérience ne peut être sous-estimée. Elle sera extrêmement utile pour l'équipe pendant la course", a déclaré le manager Rik Verbrugghe sur le site internet de l'équipe. Terrible chute Froome a remporté le Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017. Il avait encore fini 3e en 2018 avant de devoir faire l'impasse sur les éditions 2019 et 2020 après sa terrible chute dans le Dauphiné en juin 2019, où il avait été relevé avec des multiples fractures (vertèbre cervicale, fémur, hanche, coude, côtes...). "Après deux ans loin du Tour de France, j'ai hâte de revenir. Cela a été un chemin ardu depuis mon accident sur le Critérium du Dauphiné en 2019, mais ça a été une de mes plus grandes motivations", a réagi Froome. Tout donner "J'ai travaillé sans relâche pour arriver où je suis, et même si mes ambitions cette année ne seront pas celles d'un leader, j'espère apporter mon expérience en tant que capitaine de route. Nous avons de grandes chances avec Michael Woods, et j'ai hâte de tout donner pour lui et l'équipe", a-t-il ajouté.

Enquête disciplinaire contre l'Autrichien Arnautovic Image: KEYSTONE/AP/Robert Ghement L'UEFA a ouvert une enquête disciplinaire contre l'Autrichien Marko Arnautovic, qui a reconnu dimanche avoir proféré des invectives lors de la victoire face à la Macédoine du Nord (3-1). L'instance européenne a nommé "un inspecteur éthique et disciplinaire" pour enquêter sur "l'incident" impliquant le milieu autrichien de 32 ans, a indiqué l'UEFA dans un communiqué, sans plus de précisions sur la sanction encourue. Il s'agit de la première étape de la procédure disciplinaire, destinée à établir les faits, alors que l'UEFA n'indique pas pour l'instant quelle violation de son règlement pourrait être reprochée à Marko Arnautovic. Or si le joueur d'origine serbe s'est excusé lundi sur Instagram envers ses "amis de Macédoine du Nord et d'Albanie", en évoquant "des échanges houleux hier dans l'émotion du jeu", il n'a pas révélé la teneur de ses propos. Plusieurs médias avaient assuré qu'il avait insulté le défenseur de Leeds, Ezgjan Alioski, en faisant référence à ses origines albanaises, après avoir marqué le troisième but de la rencontre remportée 3-1 par "Das Team", dimanche à Bucarest. "Je ne suis pas raciste" Sur les images télévisées du match, son coéquipier David Alaba s'échine à le faire taire alors que les joueurs autrichiens célèbrent le but. "Je voudrais dire une chose très clairement: JE NE SUIS PAS RACISTE!", a insisté Arnautovic lundi, disant "défendre la diversité". "Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Oublions tout ça, ça ne fait pas partie du football", a-t-il également dit aux journalistes, selon des propos rapportés par l'agence autrichienne APA. Ezgjan Alioski n'avait toujours pas réagi lundi soir, mais la Fédération de football de Macédoine du Nord (FFM) a condamné l'incident. "Nous avons envoyé une lettre officielle à l'UEFA demandant une amende très sévère pour le joueur Marko Arnautovic", a déclaré la FFM dans une déclaration écrite. L'instance disciplinaire avait infligé en avril dix matches de suspension au défenseur tchèque Ondrej Kudela pour "comportement raciste" en huitième de finale de Ligue Europa face aux Glasgow Rangers, une sanction bien plus lourde que pour une simple injure, le privant de l'Euro.

Le St-Gallois Muheim en prêt à Hambourg Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le FC St-Gall a prêté pour la saison prochaine son défenseur latéral gauche Miro Muheim (23 ans) au SV Hambourg. Le club de 2e Bundesliga possède, en outre, une option d'achat pour l'ancien international suisse M21, qui est encore sous contrat avec St-Gall jusqu'en 2024. Une somme de transfert de 1,5 million d'euros est évoquée. Muheim était arrivé début 2018 à St-Gall en provenance du cadre M23 du club anglais de Chelsera. Freiné d'abord par une déchirure du ligament croisé, l'ancien junior du FC Zurich avait réussi à décrocher une place de titulaire en Suisse orientale au cours des deux dernières saisons.

L'Américaine Shelby Houlihan suspendue 4 ans Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall La coureuse américaine Shelby Houlihan, recordwoman nationale du 1500 et 5000m, a été suspendue 4 ans par la chambre antidopage du Tribunal arbitral du sport pour un contrôle positif à la nandrolone. "Je n'avais jamais entendu parlé de la nandrolone", un stéroïde anabolisant, s'est désolée l'athlète, 4e au 1500 aux championnats du monde à Doha en 2019, dans un texte publié lundi. Shelby Houlihan dit avoir été avertie le 14 janvier par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme de sa suspension provisoire immédiate à cause d'un test qui "était revenu avec un résultat analytique anormal concernant un stéroïde anabolisant appelé nandrolone". Afin de prouver son innocence, l'athlète explique que ce résultat serait dû à la consommation d'un burrito au porc peu avant son test. "J'ai appris que l'Agence mondiale antidopage (AMA) sait depuis longtemps que la consommation de porc peut entraîner un faux positif à la nandrolone, car certains types de porc en produisent en grande quantité", assure-t-elle dans son texte. Pas d'accumulation Elle a cependant dénoncé que le laboratoire ayant réalisé le test n'ait pas pris en compte cette justification. "Il aurait pu signaler qu'il s'agissait d'un résultat anormal et effectuer d'autres tests [...] J'ai fait analyser mes cheveux par l'un des plus grands toxicologues au monde. L'AMA a reconnu que ce test prouvait qu'il n'y avait pas d'accumulation de cette substance dans mon organisme, ce qui aurait été le cas si j'en prenais régulièrement". Une version non retenue par le Tribunal arbitral du sport, mettant fin à ses espoirs de concourir aux Jeux de Tokyo (23 juillet - 8 août). "Je me sens totalement dévastée" a t-elle ajouté. "Shelby a été traitée de façon injuste tout au long de ce processus" a dénoncé son entraîneur Jerry Schumacher lors d'une conférence de presse donnée lundi sur la chaîne Youtube de son club Bowerman Track club.

Petar Aleksic deux ans de plus à la tête de Fribourg Olympic Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Petar Aleksic sera l'entraîneur de Fribourg Olympic pour deux saisons supplémentaires, annonce le club champion de Suisse sur son site. En poste depuis 8 ans, la collaboration entre Petar Aleksic et Fribourg Olympic est donc prolongée de deux années supplémentaires. Au terme d'une saison compliquée par des blessures importantes et des mesures sanitaires contraignantes, le club fribourgeois a réussi un bon parcours européen et a surtout enlevé son dix-neuvième titre de champion de Suisse. Il s'agit du quatrième titre pour Aleksic après 2016, 2018 et 2019. L'ancien coach de l'équipe de Suisse dispose d'une clause de sortie après la première année si un club européen renommé (sic) se manifestait pour engager l'entraîneur serbo-suisse.

Kjaer, capitaine et désormais bien davantage pour le Danemark Image: KEYSTONE/EPA/Stuart Franklin Depuis samedi, Simon Kjaer est devenu bien davantage qu'un "simple" capitaine pour le Danemark: le défenseur a marqué les esprits par son sang-froid. Il a agi avec justesse quand son coéquipier et ami Christian Eriksen s'est effondré en plein match de l'Euro. "Il a un calme impérial, on l'a vu avec sa superbe réaction samedi... C'est une espèce de Beckenbauer des temps modernes, un homme avec une grande classe." Comme tous ceux qui l'ont fréquenté, Jean-Michel Vandamme, qui l'avait recruté à Lille en 2013, confie à l'AFP ne pas avoir été surpris par la figure de proue des Vikings, opposés à la Belgique jeudi. Quand Eriksen s'est écroulé, juste avant la pause du match de l'Euro samedi contre la Finlande, le temps s'est suspendu à Copenhague. Pas pour Kjaer qui, depuis sa moitié de terrain, s'est précipité pour le mettre en position latérale de sécurité et dégager ses voies aériennes pour prévenir tout étouffement. Une intervention jugée décisive alors que les secouristes n'étaient pas encore à l'oeuvre. Quand les médecins sont arrivés, il s'est écarté et s'est planté, debout, sans lâcher des yeux son partenaire inanimé. Tout en organisant ses partenaires - certains en larmes - en un demi-cercle compact pour protéger des regards et des objectifs l'intervention des secouristes. "Personne n'a agi avec autant de force que Simon Kjaer (...) qui a déferlé sur le terrain avec une vitesse que son corps de 32 ans atteint rarement", a écrit le quotidien Politiken, qualifiant le capitaine de "légende". Rivalité milanaise en sourdine Pour le journal, il est apparu comme un "roc" auquel s'est raccroché le Danemark alors qu'Eriksen était entre la vie et la mort. Le gardien Kasper Schmeichel, dont le sang froid a aussi été salué, a rendu hommage à "une personne et un capitaine fantastique". "Je ne suis pas surpris que Simon Kjaer ait pris les devants. Il a une grande éthique et je suis fier de le considérer comme mon ami", a-t-il souligné lundi en conférence de presse. Quand la compagne d'Eriksen, présente dans les tribunes, a accouru, c'est encore Kjaer - avec Schmeichel - qui l'a enlacée et l'a rassurée: ils se connaissent, pour vivre dans la même ville, Milan, Eriksen jouant à l'Inter et Kjaer à l'AC Milan. Cette immense frayeur a réussi l'exploit d'éteindre ces jours-ci la rivalité entre les deux clubs lombards.

De son lit d'hôpital, Eriksen dit aller "bien" Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le milieu de terrain danois Christian Eriksen, victime d'une attaque cardiaque durant le match Danemark-Finlande samedi, a dit "aller bien malgré les circonstances". "Je dois encore faire des examens à l'hôpital mais je me sens bien", a-t-il écrit sous une photo de lui souriant, le pouce en l'air, sur son lit d'hôpital dans un message publié sur son compte Instagram. "Maintenant, je vais soutenir les gars de l'équipe danoise pour les prochains matches. Jouez pour tout le Danemark", a ajouté le joueur de 29 ans, qui a également remercié ses fans pour tous leurs messages. Samedi, vers la fin de la première période de Danemark-Finlande, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés. Dimanche, le médecin de la sélection Morten Boesen avait affirmé ne "pas avoir d'explication" à ce malaise. "Il était parti et nous avons fait un massage cardiaque pour le réanimer. C'était un arrêt cardiaque", avait-il expliqué.

Sébastien Wütrich signe en Thaïlande Image: KEYSTONE/DOMINIC FAVRE L'ancien milieu de terrain du Servette FC, Sébastien Wütrich (31 ans) a signé un contrat d'un an avec le club thaïlandais de Ratchaburi Mitr Phol, annonce le site d'Arcinfo. L'ancien junior de Neuchâtel Xamax avait rejoint la Roumanie en octobre dernier où il avait joué avec le club d'Astra Giurgiu pour un total de vingt-sept matches. Wütrich connaîtra ainsi une troisième expérience à l'étranger puisqu'il avait aussi joué à Montpellier. Le club de Mitr Phol a été vainqueur de la Coupe de Thaïlande en 2016. Parmi la longue liste des entraîneurs qui se sont succédés à la barre de l'équipe, on retrouve le nom de l'ancien entraîneur du Lausanne-Sport, Marco Simone en 2019. L'état de Ratchaburi partage sa frontière avec le Myanmar.

Arrivée du vice-président du CIO, les préparatifs s'accélèrent Image: KEYSTONE/AP/Takuto Kaneko Le vice-président du Comité international olympique (CIO), John Coates, est arrivé mardi à Tokyo, alors que les préparatifs des JO s'accélèrent à cinq semaines de l'ouverture de l'événement. Avant l'arrivée de M. Coates, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté contre les Jeux dans la capitale japonaise, bien que de récents sondages montrent un affaiblissement de l'opposition de la population nippone. Dans la journée, les organisateurs de Tokyo 2020 publieront la version finale de leurs mesures contre le coronavirus contenues dans des "manuels" (playbooks) qui, selon eux, garantiront la sécurité des Jeux. Ils ont déjà annoncé des mesures telles que des tests quotidiens pour les sportifs et le suivi par GPS des journalistes venant de l'étranger, dans le but de rassurer un public japonais méfiant. Des sondages nationaux ont régulièrement indiqué que la plupart des Japonais s'opposent à la tenue des Jeux cet été, préférant un nouveau report ou une annulation. Mais avec l'arrivée début juin de la première équipe olympique --les joueuses australiennes de softball--, certains signes montrent que l'opposition aux JO diminue. "J'espère qu'ils organiseront les Jeux avec des spectateurs", a déclaré Michiyo Saito, 54 ans, habitante de la ville d'Ota, où vivent et s'entraînent les Australiennes à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Tokyo. "Elles sont venues de très loin, alors j'ai voulu les soutenir", a expliqué à l'AFP Mme Saito, qui faisait partie des quelque 200 personnes admises dans le stade où se déroulait un match d'entraînement de l'équipe. Décision attendue sur les spectateurs Un sondage réalisé début juin a révélé que la moitié de la population japonaise était favorable à la tenue des Jeux, et un autre publié lundi soir a montré que 64% des personnes interrogées étaient désormais pour la tenue des Jeux. Selon ce sondage de la chaîne de télévision publique NHK, 31% des personnes interrogées souhaitent l'annulation des Jeux, contre 49% en mai. Au total, 64% des personnes interrogées ont déclaré vouloir que les Jeux aient lieu, partagées presque équitablement entre une organisation à huis clos et une limitation du nombre de spectateurs. Le sondage n'a pas donné l'option d'un report, que les organisateurs ont totalement exclu. Les organisateurs ont déjà décidé en mars d'interdire les spectateurs venant de l'étranger en raison de risques sanitaires trop élevés et doivent se prononcer ce mois-ci sur la présence de spectateurs locaux et le cas échéant, dans quelle limite. Cette annonce devrait intervenir après une décision du gouvernement japonais au sujet du régime d'état d'urgence sanitaire en vigueur à Tokyo et dans neuf autres départements du pays, actuellement prévu jusqu'au 20 juin. Selon des médias locaux, John Coates sera en quarantaine pendant trois jours, après quoi il sera soumis à certaines restrictions de mouvement. La quarantaine obligatoire de 14 jours imposée par le Japon aux personnes arrivant de l'étranger est assouplie pour les participants aux Jeux olympiques. Motion de censure Environ 84% des athlètes ont déjà été vaccinés, a déclaré M. Coates au journal Australian Financial Review avant son départ pour Tokyo. "Nous ne pourrons jamais atteindre 100%", a-t-il admis tout en précisant que les sportifs de certains pays d'Asie et d'Afrique vont au Qatar pour se faire vacciner, tandis que des athlètes d'Amérique du Sud s'envolent vers Miami et Houston pour des injections organisées par le CIO. Au Japon, tout a été fait ces dernières semaines pour faire baisser le nombre de cas de Covid-19. Les mesures d'état d'urgence portent essentiellement sur l'interdiction de l'alcool dans les bars et restaurants qui doivent également fermer à 20h00. L'agence de presse Kyodo a rapporté lundi soir que le gouvernement pourrait maintenir certaines restrictions à Tokyo pendant les Jeux, ce qui pourrait limiter le nombre de spectateurs pouvant y assister. Bien que le Japon connaisse une situation sanitaire moins grave que de nombreux pays avec environ 14'000 décès recensés officiellement depuis début 2020, le gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga a été critiqué pour sa gestion de la crise et notamment pour la lenteur du programme de vaccination.

Une performance de choix pour les Golden Knights Image: KEYSTONE/AP/John Locher Vegas a signé une performance de choix lors du premier match de la demi-finale qui l'oppose à Montréal. Sur leur glace, les Golden Knights se sont imposés 4-1. Victorieux de ses sept derniers matches des séries finales, le Canadien est tombé de haut. Il est vrai que Montréal s'est heurté à un Marc-André Fleury en état de grâce. Le portier de Vegas a détourné 28 tirs. Seul Cole Caufiels, sur une séquence à 5-4, a pu le tromper pour permettre à Montréal de revenir à 2-1. Shea Theodore (10e), Alec MArtinez (23e), Mattias Janmark (33e) et Nick Holden (51e) ont marqué pour Vegas. L'acte II aura lieu mercredi, toujours dans le Nevada.

Faux départ pour l'Argentine Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE COELHO L'Argentine a calé lors de son entrée en lice dans la Copa America. A Rio de Janeiro, l'Albicelese a dû se contenter d'un partage des points (1-1) contre le Chili. Les Argentins peuvent s'estimer très heureux de ce résultat si l'on sait qu'Emiliano Martinez a détourné un penalty d?Arturo Vidal. Les Argentins avaient ouvert le score à la 33e minute sur un coup franc de Lionel Messi. L'égalisation est tombée à la 57e avec une réussite de la tête d'Eduardo Vargas. Dans l'autre rencontre de la journée, le Paraguay a battu la Bolivie 3-1. Titularisé dans le onze bolivien, le Servettien Boris Cespedes a été remplacé à la pause. La Bolivie menait 1-0 à l'issue de la première période, mais elle avait dû déplorer l'expulsion de Jaume Cuellar.

L'espoir est revenu pour les Hawks Clint Capela: une victoire qui peut tout changer. Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson L'espoir est revenu pour Atlanta. Dans leur salle, les Hawks ont battu 103-100 Philadelphia pour égaliser à 2-2 dans cette demi-finale de la Conférence Est. Menés de 18 points (60-42) en fin de première période, les Hawks ont pleinement exploité la maladresse de Joel Embiid après le repos. Crédité d'un 0 sur 12 lors des 24 dernières minutes de la rencontre, le pivot camerounais, intenable lors des deux matches précédents, a été diminué par la blessure au genou droit qu'il traîne depuis le début de cette série. Il a même regagné les vestiaires lors du deuxième quarter pour tenter d'atténuer la douleur. Après deux rencontres bien difficiles, Clint Capela a signé son cinquième double double dans ces séries finales. Le Genevois a inscrit 12 points et a cueilli 13 rebonds. Il a accusé toutefois un différentiel de -5. Auteur de 25 points, Trae Young, qui doit composer pour sa part avec une gêne à l'épaule, s'est montré décisif dans le money time. Le meneur a notamment marquer un panier à 1'17'' du buzzer qui a permis aux Hawks de reprendre le lead (99-98) pour ne plus le lâcher. L'acte V de cette demi-finale aura lieu ce mercredi à Philadelphie. On a le sentiment que l'issue de cette série dépend essentiellement de l'état du genou droit de Joel Embiid. A l'Ouest, on en est aussi à 2-2 entre les Clippers et Utah. Battue à deux reprises à Salt Lake City, la franchise de Los Angeles a remis les pendules à l'heure avec un succès 118-104 lors de l'acte IV. Il reste aux Clippers de s'imposer au moins une fois à l'extérieur pour prendre la main dans cette série.

Euro 2021: l'Espagne frustrée par la Suède Image: KEYSTONE/AP/Jose Manuel Vidal L'Espagne n'a pas réussi son entrée dans l'Euro 2021. A Séville, dans le groupe E, la Roja s'est cassé les dents sur une Suède très hermétique, qui a tenu de haute lutte le 0-0 qu'elle cherchait. Dans des conditions difficiles avec un mercure frôlant les 30 degrés, ce qui a usé les organismes, l'Espagne a certes dominé, mais n'a pas su mettre hors de position un adversaire toujours aussi difficile à jouer. Les situations dangereuses ont été trop rares. Olsen décisif De la tête, Dani Olmo a forcé Olsen à une très belle parade (16e) et Morata a fait preuve de maladresse en gâchant deux situations favorables (38e/50e). Olsen a encore sauvé la baraque devant Moreno (90e) et Sarabia (93e). Luis Enrique, constatant la faillite de son attaque, a d'ailleurs changé les trois hommes qui la composaient lors de la seconde période. En vain, l'arrière-garde suédoise se montrant intraitable. Si elle a surtout bien défendu, la Suède a quand même de temps en temps mis le nez à la fenêtre. Les Nordiques ont eu deux belles occasions par Isak (41e), dont le tir était dévié par Llorente sur le poteau avant de revenir dans les bras du gardien Unai Simon, et par Berg, qui ratait une montagne sur un service du dangereux Isak (61e). Stérile L'emprise de la Roja est demeurée nette durant la majeure partie de la rencontre, mais bien trop stérile. Il lui a manqué la touche finale de réalisme pour concrétiser le travail d'approche, mais aussi des changements de rythme plus marqués. La préparation perturbée par le Covid-19 peut sans doute expliquer ce déficit. Le talent ne manque pas dans cette équipe d'Espagne, mais elle devra apprendre à aller au bout de ses actions. Les intentions, aussi nobles soient-elles, ne suffisent pas. Et face à un os comme la Suède, cela a été le cas.

Euro 2021: la Slovaquie bat une Pologne décevante Le tournant du match, l'expulsion de Krychowiak Image: KEYSTONE/EPA/Lars Baron / POOL La Slovaquie a causé la surprise à Saint-Pétersbourg pour le premier match du groupe E de l'Euro 2021. Elle a battu 2-1 une Pologne bien décevante et réduite à dix dès la 62e. Les Slovaques, appliqués mais sans génie, ont ouvert le score sur un autogoal du gardien Szczesesny après un tir de Mak qui avait ricoché sur le poteau (18e). Linetty a égalisé dès le retour des vestiaires (46e) après la seule vraie belle action collective polonaise. L'expulsion de Krychowiak pour un deuxième avertissement a plombé les espoirs de son équipe. Sept minutes plus tard, après un corner, le défenseur Skriniar réalisait un vrai geste d'attaquant pour donner la victoire à la Slovaquie. Lewandowski -qui a dû regretter ses partenaires du Bayern Munich - sevré de ballons exploitables, la Pologne n'a pas montré grand-chose. Elle a cependant frôlé l'égalisation à la 91e sur un essai de Bednarek puis sur un tir de Swiderski (94e). Sa défaite la place d'emblée en position précaire dans ce groupe.