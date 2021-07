Première suisse en sprint avec Del Ponte Ajla Del Ponte, explosive et sereine, en finale olympique de la discipline reine. Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Ajla Del Ponte est en finale des JO sur 100 m. La Tessinoise a franchi les demi-finales et devient la première sprinteuse suisse à réaliser cet exploit, dans la discipline reine, aux Jeux. Elle s'est qualifiée directement, à la place, avec un 2e rang dans la première demi-finale, en 11''01. Tout cela en dépit d'un départ moyen dans le Stade olympique de Tokyo. Elle a fini dans le sillage de la double championne olympique, la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah (10''76), grâce à une fin de course relâchée et toute en cadence. La finale a lieu à 13h50 ce samedi.

Une nouvelle désillusion pour Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Novak Djokovic a connu une nouvelle désillusion à Tokyo. Au lendemain de sa défaite en demi-finale devant Alexander Zverev, le no 1 mondial a perdu le match pour le bronze. Il s'est incliné 6-4 6-7 (6/8) 6-3 devant Pablo Carreno Busta. Dominateur dans l'échange face à un adversaire émoussé sur le plan physique, l'Espagnol a cueilli un succès qui ne souffre aucune discussion. Il a su parfaitement réagir après la perte du tie-break du deuxième set malgré une balle de match en sa faveur. Il devait signer le break au deuxième jeu du troisième set pour le conserver jusqu'à la ligne d'arrivée. Novak Djokovic rentrera finalement à Belgrade les mains vides. Le Serbe a déclaré forfait pour le match pour la troisième place du double mixte qu'il devait disputer avec Nina Stojanovic face aux Australiens Ashleigh Barty et John Peers. Il lui reste maintenant à se refaire une santé morale et physique avant l'US Open où l'enjeu qui l'attend sera immense: le Grand Chelem.

Schneiter/Cujean 14es en dériveur 49er Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Les navigateurs lémaniques Sébastien Schneiter et Lucien Cujean n'ont pas signé l'exploit secrètement espéré à Enoshima. Ils bouclent leurs JO au 14e rang en dériveur 49er. Treizièmes après neuf régates, ils ont cédé un rang lors des trois suivantes et sont ainsi restés en rade pour la Madel Race, la manche finale des dix meilleurs. Le ton était clairement à la déception pour le duo helvétique: "La concurrence était talentueuse, et tout le monde était en pleine forme. A nous de prendre du recul et de débriefer." Les deux hommes ont perdu leurs chances en début de compétition, où ils n'ont pas été à la hauteur. Ils espèrent ressortir "grandis de cette expérience".

Une nouvelle désillusion pour Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Novak Djokovic a connu une nouvelle désillusion à Tokyo. Au lendemain de sa défaite en demi-finale devant Alexander Zverev, le no 1 mondial a perdu le match pour le bronze. Il s'est incliné 6-4 6-7 (6/8) 6-3 devant Pablo Carreno Busta. Dominateur dans l'échange face à un adversaire émoussé sur le plan physique, l'Espagnol a cueilli un succès qui ne souffre aucune discussion. Il a su parfaitement réagir après la perte du tie-break du deuxième set malgré une balle de match en sa faveur. Il devait signer le break au deuxième jeu du troisième set pour le conserver jusqu'à la ligne d'arrivée. Novak Djokovic a encore une occasion de cueillir une médaille dans ce tournoi olympique. Le Serbe disputera encore aujourd'hui le match pour la troisième place du double mixte en compagnie de Nina Stojanovic face aux Australiens Ashleigh Barty et John Peers.

Nina Christen sacrée aux 3 positions à 50 m Nina Christen, une carabine en or. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Nina Christen a décroché l'or olympique à la carabine 50 m aux trois positions. A Tokyo, la Nidwaldienne, déjà en bronze à la carabine à 10 m il y a une semaine, évolue sur un nuage. La soldate contractuelle de l'armée suisse, à 27 ans, a signé au passage un record olympique (463,9 points). Un peu distancée après les 30 premiers tirs, elle a fini très fort pour devancer les Russes Yulya Zykova (de 2 pts) et Yulya Karimova. C'est la 11e médaille suisse à Tokyo, la deuxième en or. Nina Christen, aux nerfs d'acier, est montée en puissance au fil de la compétition, finissant sans trembler et avec un oeil de lynx au tir debout, après n'être sortie que 6e des qualifications. En finale, au tir debout, elle a mis cinq fois dans le mille (10 points) sur ses cinq derniers tirs. Le tir aux 50 m est sa discipline de prédilection, et elle ne cachait pas ses ambitions pour le titre après son bronze assez inattendu aux 10 m (carabine air comprimé), sa "moins bonne" épreuve. En bonne compagnie "Ma première médaille m'avait un peu étonnée et provoqué un tourbillon d'émotions. J'ai pu retrouver toute mon énergie entre-temps (pour les trois positions samedi) et je suis extrêmement fière", a dit la championne. Il y a cinq ans aux JO de Rio, la tireuse de Wolfenschiessen - une commune au nom prédestiné - s'était montrée déçue de sa 6e place. Elle était restée dans l'ombre de l'aînée Heidi Diethelm Gerber, bronzée au pistolet à 25 m. Au Japon, les suiveurs les plus avertis du tir helvétique ne s'attendaient pas à ce que Nina Christen monte deux fois sur le podium, même si elle comptait déjà un titre européen dans la discipline des 3 positions, en 2019, et une victoire en Coupe du monde la même année. Avant ces Jeux, la dernière Suissesse à avoir glané deux médailles aux JO était Gianna Hablützel-Bürki en escrime à Sydney 2000, mais désormais l'épéiste est rejointe par Nina Christen et par Belinda Bencic, déjà assurée de deux médailles en tennis avant ses finales et simple et en double. Le tir est une spécialité helvétique. Le pays de Guillaume s'enorgueillit déjà de 23 médailles olympiques, dont 20 pour les hommes.

Nina Christen sacrée aux 3 positions à 50 m Nina Christen, une carabine en or. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Nina Christen a décroché l'or olympique à la carabine 50 m aux trois positions. A Tokyo, la Nidwaldienne, déjà en bronze à la carabine à 10 m il y a une semaine, évolue sur un nuage. La soldate contractuelle de l'armée suisse, à 27 ans, a signé au passage un record olympique (463,9 pts). Un peu distancée après les 30 premiers tirs, elle a fini très fort pour devancer deux tireuses russes. C'est la 11e médaille suisse à Tokyo, la deuxième en or. Nina Christen, aux nerfs d'acier, est montée en puissance au fil de la compétition, finissant sans trembler et avec un oeil de lynx au tir debout. Le tir aux 50 est sa discipline de prédilection, et elle ne cachait pas ses ambitions pour le titre après son bronze assez inattendu aux 10 m, sa "moins bonne" épreuve. Il y a cinq ans aux JO de Rio, la tireuse de Wolfenschiessen - une commune au nom prédestiné - s'était montrée déçue de sa 6e place. Les suiveurs les plus avertis du tir helvétique ne s'attendaient pas à ce qu'elle monte deux fois sur le podium au Japon, même si elle comptait déjà un titre européen dans la discipline des 3 positions. Avant ces Jeux, la dernière Suissesse à avoir glané deux médailles aux JO était Gianna Hablützel-Bürki en escrime à Sydney 2000, mais désormais l'épéiste est rejointe par Nina Christen et par Belinda Bencic, déjà assurée de deux médailles en tennis avant ses finales et simple et en double.

Mateo Sanz Lanz conserve son rang après l'ultime régate Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Mateo Sanz Lanz a terminé la compétition olympique de planche à voile (RS:X) au 8e rang, à Enoshima. Il a conservé samedi lors de la Medal Race le classement qu'il occupait après douze régates. L'Hispano-Suisse avait démarré la compétition en trombe. Il était sorti en tête des trois premières régates, il y a une semaine, puis occupait encore la 2e place après la deuxième journée. Les six premières régates s'étaient déroulées par vent calme, des conditions que ce petit gabarit affectionne. Mais les vagues ont pris de l'ampleur en milieu de semaine, ce qui n'a pas favorisé ses desseins. Sanz Lanz a alors rétrogradé au 8e rang après neuf régates pour ne plus quitter cette place au terme des treize manches éprouvantes, aussi pour les nerfs. L'homme des Baléares, ex-vice-champion du monde, appartient aux meilleurs de sa discipline depuis trois ou quatre saisons. Il s'était classé 14e aux JO 2016 à Rio. Le titre revient au Néerlandais Kiran Badloe, qui aura dominé dès la deuxième journée. Il devance le Français Thomas Goyard et le Chinois Bi Kun.

Nina Christen en finale aux trois positions Nouvelle finale pour Nina Christen. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Nina Christen s'est qualifiée pour la finale du cours olympique de la carabine 50 m à trois positions. La Nidwaldienne est sortie 6e des qualifications. Dans sa discipline de prédilection, Nina Christen aura toutes ses chances en finale ce samedi, dès 9h, heure suisse. Les compteurs seront remis à zéro. Après un départ médiocre dans ces qualifications, elle a effectué une remontée grâce à ses 394 points en position couchée et à ses 392 points en tir debout. Samedi dernier, Nina Christen avait ouvert le bal des médaillé(e)s suisses à Tokyo avec le bronze à la carabine à 10 m

L'or et la manière pour Caeleb Dressel Un titre de plus pour Caeleb Dressel. Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull L'or et la manière: en battant son record du monde du 100 m papillon, Caeleb Dressel a empoché samedi son troisième titre des Jeux. Star attendue des bassins de Tokyo, le Floridien de 24 ans devait plonger trois fois en une heure et demie: après s'être adjugé le 4x100 m lundi puis le 100 m nage libre jeudi, il visait quatre sacres supplémentaires. Il en a déjà assuré un. Parti comme une fusée, il a remporté le 100 m papillon en 49''45, abaissant son propre record du monde (49''50 en 2019). "C'était une course vraiment sympa", s'est réjoui le sprinter, pourtant moins en jambes que la veille. "Ca faisait mal mais je me suis tenu à mon plan et j'ai fait le boulot". L'Américain s'est ensuite qualifié pour la finale du 50 m nage libre avec le meilleur temps des demies (21''42), mais voit revenir sur ses talons le champion olympique 2012 et médaillé d'argent 2016 de la distance, le Français Florent Manaudou (21''53). Mais le sans-faute olympique de Dressel, venu à Tokyo pour ramener six médailles d'or, s'est arrêté en fin de matinée: largement distancé lorsqu'il a pris le dernier relais, il n'a pu ramener le 4x100 m quatre nages mixte américain, finalement 5e. Les Britanniques ont dominé cette nouvelle épreuve des Jeux en battant le record du monde (3'37''58), bien aidés par l'écart creusé par le double champion olympique du 100 m brasse Adam Peaty, devant les Chinois et les Australiens. Ledecky à Paris Révélée à 15 ans lors des JO-2012 de Londres (or du 800 m), impériale en 2016 à Rio (200 m, 400 m, 800 m, 4x200 m), l'Américaine Katie Ledecky a bouclé une édition tokyoïte plus contrastée, empochant sur 800 m un deuxième titre sur les cinq qu'elle visait. La nageuse du Maryland a connu au Japon ses trois premiers revers en finale olympique: les deux premiers face à la jeune Australienne Ariarne Titmus, sur 400 m lundi (2e) et 200 m mercredi (5e), puis contre les Chinoises du 4x200 m jeudi (2e). Mais l'Américaine de 24 ans n'a pas relâché son étreinte sur la longue distance, s'adjugeant le premier 1500 m de l'histoire olympique mercredi avant de dominer de bout en bout le 800 samedi (8'12''57), devant Titmus (8:13.83). "Je serai certainement à Paris" pour les JO-2024, "et peut-être au-delà, on verra", a annoncé la nageuse, déjà devenue la quatrième à gagner trois fois de suite la même épreuve aux JO.

Le bronze pour Ponti sur 100 m pap', 10e médaille pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/Patrick B. Kraemer Noè Ponti a offert à la natation suisse sa deuxième médaille en l'espace de 24 heures aux JO de Tokyo. Le Tessinois de 20 ans s'est paré de bronze sur 100 m papillon, derrière les intouchables Caeleb Dressel (49''45, record du monde) et Kristof Milak (49''68, record d'Europe). "C'est incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. C'est un rêve et, je l'espère, le début de ma carrière. Je vais m'endormir avec la médaille", a-t-il lâché au micro de SRF. "C'était probablement la finale olympique du 100 m papillon la plus rapide de tous les temps. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je suis juste méga satisfait. Aujourd'hui est une journée merveilleuse que je n'oublierai jamais", a-t-il poursuivi. Une première depuis 1984 Quatrième à mi-parcours, Noè Ponti a comme d'habitude fini très fort pour réussir un chrono de 50''74, soit 0''02 de mieux que son record de Suisse établi la veille en demi-finales. Premier Tessinois médaillé aux Jeux d'été depuis la cavalière de saut d'obstacles Heidi Robbiani (argent en 1984), il a devancé de 0''14 le 4e de cette finale, le Russe Andrei Minakov. Le champion d'Europe junior 2019 du 50 m papillon assure ainsi à la Suisse sa 10e médaille dans ces joutes. C'est la première fois depuis les JO de 1952 à Helsinki (14 médailles) que la Suisse atteint les 10 podiums. Depuis le rendez-vous finlandais, la meilleure performance d'ensemble avait été réalisée en 2000 à Sydney, avec neuf podiums. Une leçon très vite apprise Si la médaille de bronze conquise par Jérémy Desplanches vendredi sur 200 m 4 nages semblait envisageable avant ces JO, celle de Noè Ponti constitue une immense surprise. Il n'avait pu faire mieux que 7e sur la distance aux Européens de Budapest, fatigué par les trop nombreuses courses qu'il avait disputées en Hongrie. Le futur étudiant de la North Carolina State University, qui avait déjà signé un prometteur 51''15 en décembre 2020 (troisième temps de l'année), a très vite appris sa leçon. Il a pu garder suffisamment d'énergie à Tokyo pour sortir le grand jeu sur sa discipline favorite, devenant le 14e performeur mondial de tous les temps. L'exploit du Tessinois permet donc aussi à la natation helvétique de tripler son capital de médailles olympiques en moins de 24 heures. Le seul précédent podium suisse dans une course olympique en grand bassin avait été l'oeuvre d'Etienne Dagon, en bronze sur 200 m brasse en... 1984.

Nikita Ducarroz 3e et "vraiment ravie" de sa première journée Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Nikita Ducarroz a pris ses marques de manière idéale dans l'épreuve de BMX freestyle des JO de Tokyo. La Genevoise a pris la 3e place des qualifications, qui servent à déterminer l'ordre de départ de la finale programmée dimanche matin (dès 3h10 en Suisse). "Je suis vraiment ravie. Nous étions toutes très nerveuses. J'ai livré deux manches solides, qui me placent en bonne position pour dimanche", a expliqué Nikita Ducarroz, qui a obtenu 83,55 points de moyenne contre 87,70 pour la favorite américaine Hanna Roberts et 86,50 pour une autre Américaine, Perris Benegas. "Grâce à cette 3e place, je pourrai observer la plupart (réd: six) de mes adversaires avant de m'élancer", a souligné la vice-championne du monde 2021, qui vise le podium à Tokyo. "Je pourrai adapter ma stratégie en fonction de leurs performances, soit en en rajoutant soit en restant prudente", a-t-elle poursuivi.

Simone Biles forfait pour les finales de dimanche Simone Biles est forfait pour les finales de dimanche Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La superstar Simone Biles renonce aux finales de dimanche, au saut et aux barres asymétriques. Elle avait déjà déclaré forfait pour la finale du concours général aux JO de Tokyo. "Après des nouvelles discussions avec l'encadrement médical, Simone Biles a décidé de déclarer forfait pour les finales du saut et des barres asymétriques. Son état sera évalué quotidiennement pour voir si elle peut participer aux finales du sol (lundi) et de la poutre (mardi)", a indiqué USA Gymnastics sur son compte Twitter. Simone Biles, quadruple championne olympique à Rio, avait créé l'émoi mardi dernier en abandonnant au cours de la compétition par équipes après un saut en deçà de ses attentes. Elle avait ensuite expliqué avoir besoin de préserver sa santé mentale et avoir moins confiance en elle qu'auparavant. Elle a aussi révélé être victime d'un problème de "perte de figure" ("twisties") qui lui fait perdre son équilibre en l'air et peut la mettre sérieusement en danger.

Le bronze pour Ponti sur 100 m pap', 10e médaille pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a offert à la natation suisse sa deuxième médaille en l'espace de 24 heures aux JO de Tokyo. Noè Ponti a offert à la natation suisse sa deuxième médaille en l'espace de 24 heures aux JO de Tokyo. Le Tessinois de 20 ans s'est paré de bronze sur 100 m papillon, derrière les intouchables Caeleb Dressel (49''45, record du monde) et Kristof Milak (49''68, record d'Europe). Quatrième à mi-parcours, Noè Ponti a comme d'habitude fini très fort pour réussir un chrono de 50''74, soit 0''02 de mieux que son record de Suisse établi la veille en demi-finales. Premier Tessinois médaillé aux Jeux d'été depuis la cavalière de saut d'obstacles Heidi Robbiani (argent en 1984), il a devancé de 0''14 le 4e de cette finale, le Russe Andrei Minakov. Le champion d'Europe junior 2019 du 50 m papillon assure ainsi à la Suisse sa 10e médaille dans ces joutes. C'est la première fois depuis les JO de 1952 à Helsinki (14 médailles) que la Suisse atteint les 10 podiums. Depuis le rendez-vous finlandais, la meilleure performance d'ensemble avait été réalisée en 2000 à Sydney, avec neuf podiums. Une leçon très vite apprise Si la médaille de bronze conquise par Jérémy Desplanches vendredi sur 200 m 4 nages semblait envisageable avant ces JO, celle de Noè Ponti constitue une immense surprise. Il n'avait pu faire mieux que 7e sur la distance aux Européens de Budapest, fatigué par les trop nombreuses courses qu'il avait disputées en Hongrie. Le futur étudiant de la North Carolina State University, qui avait déjà signé un prometteur 51''15 en décembre 2020 (troisième temps de l'année), a très vite appris sa leçon. Il a pu garder suffisamment d'énergie à Tokyo pour sortir le grand jeu sur sa discipline favorite, devenant le 14e performeur mondial de tous les temps. L'exploit du Tessinois permet donc aussi à la natation helvétique de tripler son capital de médailles olympiques en moins de 24 heures. Le seul précédent podium suisse dans une course olympique en grand bassin avait été l'oeuvre d'Etienne Dagon, en bronze sur 200 m brasse en... 1984.

Le bronze pour Ponti sur 100 m pap', 10e médaille pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a offert à la natation suisse sa deuxième médaille en l'espace de 24 heures aux JO de Tokyo. Le Tessinois de 20 ans s'est paré de bronze sur 100 m papillon, derrière les intouchables Caeleb Dressel (49''45, record du monde) et Kristof Milak (49''68, record d'Europe). Quatrième à mi-parcours, Noè Ponti a comme d'habitude fini très fort pour réussir un chrono de 50''74, soit 0''02 de mieux que son record de Suisse établi la veille en demi-finales. Il offre ainsi à la Suisse sa 10e médaille dans ces joutes, devenant le premier Tessinois médaillé dans des Jeux d'été depuis la cavalière de saut d'obstacles Heidi Robbiani (argent en 1984). Si la médaille de bronze conquise par Jérémy Desplanches vendredi sur 200 m 4 nages semblait envisageable avant ces JO, celle de Noè Ponti constitue une immense surprise. Le Tessinois n'avait pu faire mieux que 7e sur la distance aux Européens de Budapest, fatigué par les trop nombreuses courses qu'il avait disputées en Hongrie.