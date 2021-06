Eriksen fait un malaise en plein match +++ Krejcikova titrée à Paris

Vladimir Petkovic: "Nous pouvons encore nous qualifier" Image: KEYSTONE/AP/Dan Mullan "Nous pouvons encore nous qualifier pour les huitièmes de finale !" Avant de s'envoler vers Rome, Valdimir Petkovic entendait livrer un message d'espoir aux fans de l'équipe de Suisse. "Mécontent" du résultat de Bakou contre le Pays de Galles, ce 1-1 qui a presque des allures d'une défaite, le "Mister" veut croire que la rencontre de mercredi à Rome contre l'Italie sourira à son équipe. "Cela ne sera pas le même match qu'à Bakou, dit-il. Nous aurons cette fois deux équipes qui ouvriront le jeu. Et ce pourrait nous convenir." Vladimir Perkovic reconnait, lui aussi, que son équipe a trop reculé après l'ouverture du score de Breel Embolo. "Mais les Gallois ont eu le mérite de prendre des risques pour revenir dans le match, souligne-t-il. Ils ont démontré de réelles qualités. Nous sommes dans un Championnat d'Europe. Il n'y a pas de petites équipes. Aucun match n'est gagné d'avance." En revanche, Vladimir Petkovic n'admet pas que sa décision de remplacer Xherdan Shaqiri par Denis Zakaria fut erronée. "Nous avions perdu notre assise. J'ai voulu renforcer notre ligne médiane avec ce changement, dit-il. Et je dois aussi penser au match de mercredi." Le Mister signifierait-il que le joueur de Liverpool n'a pas 90 minutes dans les jambes ?

"Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes !" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes !" Yann Sommer avait des mots forts à l'issue du nul concédé devant le Pays de Galles à Bakou par l'équipe de Suisse. "Nous avons perdu deux points. Nous avons accusé une baisse de régime et nous l'avons payé très cher, explique le gardien de l'équipe de Suisse. Nous avons joué trop bas, de manière trop passive également avec cette impossibilité soudaine de conserver la balle dans nos rangs. Mais sur l'ensemble de la partie, nous étions les meilleurs. Nous aurions dû être plus efficients devant le but gallois." Yann Sommer veut croire que rien n'est perdu dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. "Il reste deux matches. Nous avons notre sort entre nos mains", lâche-t-il. Fabian Schär ne s'expliquait pas, lui aussi, ce trou d'air de 20 minutes après l'ouverture du score de Breel Embolo. "Nous aurions dû aller chercher le 2-0, avoue-t-il. Et même s'il est normal de connaître des phases plus difficiles au cours d'un match, surtout dans un tour final, nous aurions dû ne pas laisser autant d'espaces à 30, 40 m de notre but." Meilleur homme sur le terrain, Breel Embolo partageait l'avis de ses deux coéquipiers. "Nous avons témoigné d'une trop grande passivité après le 1-0. C'est rageant dans la mesure où nous avions su trouver la verticalité après le repos, regrette-t-il. Ce match, nous aurions dû le gagner. Maintenant, il faut retirer le positif. Nous avons pris un point et nous savions que ce groupe allait être très difficile. Il faut, surtout, bien récupérer et nous concentrer sur le match de mercredi contre l'Italie."

Malaise d'Eriksen, le match contre la Finlande suspendu Christian Eriksen et les soigneurs autour de lui Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise samedi à l'Euro, s'est effondré sur la pelouse en plein match. Il a subi un massage cardiaque et a été évacué sur une civière. Cet incident a logiquement entraîné la suspension de la rencontre contre la Finlande à Copenhague. Eriksen (29 ans) s'est écroulé subitement sur le terrain juste avant la pause, les yeux écarquillés. Le match a été interrompu et ses partenaires se sont rassemblés pour former un cercle autour de lui, certains d'entre eux en larmes. Après de longues minutes où une équipe médicale s'est affairée autour de joueur de l'Inter Milan, l'arbitre a officiellement renvoyé les deux équipes au vestiaire alors que le chronomètre du match indiquait le temps additionnel de la première période. On ignorait dans l'immédiat l'état de santé exact du milieu de terrain. "Le match de l'Euro à Copenhague a été suspendu en raison d'une urgence médicale", a écrit l'UEFA sur le compte Twitter du tournoi. Eriksen a été évacué sur civière, dissimulé derrière de longues bâches, sous les applaudissements du public de Copenhague. Ces images particulièrement glaçantes ont aussitôt renvoyé les amateurs de football à d'autres drames survenus sur des terrains ces dernières années. S'agissant des grandes compétitions internationales, la Coupe des confédérations 2003 avait été endeuillée par le décès du footballeur camerounais Marc-Vivien Foé (28 ans) à Lyon des suites d'un malaise survenu sur le terrain lors de la demi-finale contre la Colombie. Selon l'autopsie, il souffrait d'une malformation cardiaque.

Uran s'impose, Mäder 3e Rigoberto Uran impressionnant sur les pentes de l'Oberalp Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Rigoberto Uran (EF Education) a remporté le 2e contre-la-montre du Tour de Suisse. Le Colombien de 34 ans a distancé la concurrence de 40 secondes sur les 23,2 km qui séparent Sedrun d'Andermatt. Dans cette 7e étape qui passait par l'Oberalp, Uran s'est montré incisif dès le départ. Il est le seul à être passé au sommet en moins de 26 minutes. Deuxième à 12 secondes au pointage intermédiaire, Julian Alaphilippe a gardé sa position mais a perdu 40 secondes au final dans la descente. Très belle performance pour Gino Mäder qui termine 3e. Le jeune grimpeur de 24 ans de l'équipe Bahrain-Victorious a perdu 54 secondes sur Uran et seulement 19 dans la descente. Stefan Küng, 10e à 1'05, est le deuxième Suisse dans le top 10. Le Thurgovien, spécialiste de l'effort solitaire, a repris 5 secondes à Uran dans la descente. Richard Carapaz a pu défendre son maillot jaune. L'Equatorien a pris la 4e place à égalité de temps avec Mäder. Il a conservé un avantage de 17 secondes sur le nouveau deuxième, Uran. Dimanche le peloton va attaquer un gros morceau pour la 8e et dernière étape, un circuit avec départ et arrivée à Andermatt. Les coureurs vont prendre directement l'Oberalp, puis le Lukmanier et enfin le Gothard pour terminer et revenir à leur point de départ. L'étape aurait du emprunter le Susten, le Grimsel et la Furka, mais les conditions au Susten ne permettaient pas encore d'utiliser le col.

Barbora Krejcikova quarante ans après Hana Mandlikova Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Barbora Krejcikova (WTA 33) a remporté à Roland-Garros son premier titre du Grand Chelem. La Tchèque a battu en finale la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (no 31) 6-1 2-6 6-4. A 25 ans, son meilleur résultat jusque-là en Grand Chelem était d'avoir atteint un huitième de finale l'an dernier à Roland-Garros. Elle participait à son cinquième tournoi majeur, son troisième sur la terre battue parisienne. Après avoir sauvé cinq balles de set contre Coco Gauff en quart de finale et une balle de match devant Maria Sakkari en demi-finale, elle est allée jusqu'au bout de l'aventure pour offrir au tennis tchèque un premier titre à Paris quarante ans après le succès de Hana Mandlikova. Face à Anastasia Pavyluchenkova, la joueuse de Brno a remporté un douzième match de rang. Elle avait cueilli le titre à Strasbourg à la veille de ces Internationaux de France. En finale, Barbora Krejcikova a forcé la décision dans le fatidique septième jeu du troisième set avec un break qu'elle devait conserver jusqu'à la balle de match. Ce dimanche, la Tchèque disputera la finale du double aux côtés de sa compatriote Katarina Siniakova. Elle peut donc signer un rare doublé que Mary Pierce fut la dernière à réaliser en 2000 à la Porte d'Auteuil.

La Suissse tenue en échec par le Pays de Galles Breel Embolo ouvre le score pour la Suisse. Image: KEYSTONE/AP/Naomi Baker Tout reste à faire pour la Suisse à l'Euro 2021. Malgré une mi-temps extraordinaire de Breel Embolo, elle a concédé l'enjeu devant le Pays de Galles (1-1) à Bakou. Ce point n'est pas un "bon" point. Face à l'équipe la plus vulnérable dans un groupe qui comprend l'Italie et la Turquie, la victoire était presque impérative. La Suisse doit maintenant aller chercher un résultat ce mercredi à Rome contre l'ogre italien et espérer que la rencontre entre le Pays de Galles et la Turquie ne désignera pas de vainqueur. Décevant en première période, Breel Embolo a livré une seconde mi-temps de feu. Le Bâlois fut dans tous les bons coups. Il fut surtout l'auteur de l'ouverture du score à la 49e minute juste après une magnifique percée qui devait donner le ton. Il marquait de la tête sur un corner botté de la droite par Xherdan Shaqiri. Trois minutes plus tard, il offrait un véritable caviar à Kevin Mbabu qui ne pouvait toutefois pas cadrer sa frappe. L'occasion galvaudée par le Genevois fut sans doute le tournant du match. Les Suisses ont alors trop vite abandonné le jeu à l'adversaire. Et l'égalisation de Kieffer Moore à la 74e également sur une tête est presque tombée comme un fruit mûr. Conscients sans doute d'avoir fauté, les Suisses ont repris le contrôle de la partie pour exercer une pression de tous les instants en fin de rencontre. Mario Gavranovic croyait ainsi marquer le but de la victoire quelques secondes seulement après son introduction. Mais sa réussite était annulée pour hors-jeu. Les Suisses devaient, ainsi, se contenter de ce point du nul qui ne fait pas vraiment leur affaire dans la course à la qualification.

Meilleure performance mondiale pour le 4x100 m dames Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le relais du 4x100 m a frappé un grand coup lors du meeting de Genève. Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora ont signé la meilleure performance de l'année en 42''42. Le quatuor est resté à 0''24 du record de Suisse établi lors des Championnats du monde 2019 à Doha. Elles ont battu les Pays-Bas, 2es en 42''82 avec notamment Dafne Schippers en deuxième relayeuse. Les sprinteuses ont eu droit à une autre course dans l'après-midi, un 100 m remporté par Mujinga Kambundji en 11''07 devant Salomé Kora en 11''12 et Ajla Del Ponte en 11''18. La Bernoise affichait un large sourire à l'heure de l'interview: "J'étais encore fatiguée de Florence (réd: elle a réalisé 22''60 jeudi soir). Mais c'est vraiment super, je me sens super bien." Freinée la saison dernière et privée de saison en salle, Kambundji est la Suissesse la plus en forme pour le moment. Ajla Del Ponte, qui a dû se remettre du covid, a amélioré son meilleur temps de la saison et la courbe se veut ascendante. La "surprise" est venue de Salomé Kora qui a battu son record personnel d'un centième. Sur 400 m haies, Kariem Hussein retrouve petit à petit la forme. Le Thurgovien, champion d'Europe en 2014, a couvert son tour de piste en 49''29. Il a terminé 4e d'une course remportée par l'Estonien Rasmus Mägi en 48''49.

Un qualifié au premier tour pour Roger Federer Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Comme à Roland-Garros, Roger Federer sera opposé à un qualifié au premier tour du tournoi ATP 500 de Halle, où il lancera sa saison sur gazon. Le Bâlois est classé tête de série no 5. Avant un éventuel quart de finale contre le no 2 mondial Daniil Medvedev, Roger Federer, s'il réussit son entame, aura une tâche délicate au deuxième tour contre le vainqueur de la rencontre entre le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21) et le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 20). Alexander Zverev (no 3) figure également dans le même haut du tableau que Roger Federer. Le bas du tableau propose une demi-finale théorique entre Stefanos Tsitsipas (no 2) et Andrey Rublev (no 4). Roger Federer a cueilli déjà dix reprises le titre sur le gazon allemand. Le onzième sacre ne sera pas vraiment aisé à cueillir.

Kevin Mbabu titularisé Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Kevin Mbabu a remporté le "match" qui l'opposait à Silvan Widmer. Le Genevois occupera le flanc droit cet après-midi à Bakou où la Suisse affronte le Pays de Galles. Vladimir Petkovic a accordé une prime au sortant dans la mesure où Kevin Mbabu tient ce rôle depuis l'automne 2018. Pour le reste, il n'y a aucune surprise. L'équipe s'articulera bien en 3-4-1-2 avec Ricardo Rodriguez sur le flanc gauche et Breel Embolo en pointe aux côtés de Haris Seferovic. Les trois joueurs qui ne figurent pas sur la feuille de match sont Jordan Lotomba, Becir Omaregic et Edimilson Fernandes. La Suisse évoluera dans la composition suivante: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Clint Capela et les Hawks à nouveau battus Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Tout devient bien plus compliqué pour Clint Capela et les Hawks. Incapable de neutraliser ce diable de Joel Embiid, Atlanta est désormais mené 2-1 par Philadelphia. Auteur de 27 points, le pivot camerounais a, comme trois jours plus tôt, été le grand homme de la rencontre. Il permet aux 76ers de reprendre la main dans cette demi-finale de la Conférence Est. Battu pour la première fois sur son parquet après une série de 13 victoires de rang, Atlanta est condamné à s'imposer une seconde fois à l'extérieur pour enlever cette série. Les 76ers ont forcé la décision dans le troisième quarter. Ils signaient un partiel de 11-0 pour mener 76-60. Malgré l'aide de ses coéquipiers, Clint Capela ne fut pas en mesure de stopper Joel Embiid. Le centre des 76ers pose des problèmes insolubles aux Hakws en raison de sa taille (2m13) notamment. La gêne qu'il accuse au genou droit ne l'empêche apparemment pas de survoler cette série depuis deux matches. Auteur de 8 points, Clint Capela fut le meilleur rebondeur de la soirée avec 16 prises. Le Genevois a, toutefois, accusé un différentiel de -12. Par ailleurs à l'Ouest, Phoenix, "tombeur" des Lakers au tour précédent, mène désormais 3-0 devant Denver après sa victoire 116-102 dans le Colorado. Avec respectivement 28 et 27 points, le duo formé par Devin Booker et Chris Paul fut irrésistible.

Djokovic sort Nadal et affrontera Tsitsipas en finale Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Novak Djokovic (no 1) partira en quête d'un 19e titre du Grand Chelem dimanche à Roland-Garros, où il affrontera Stefanos Tsitsipas (no 5) en finale. Le Serbe a fait chuter le quadruple tenant du titre Rafael Nadal (no 3) au terme d'une demi-finale d'une intensité hallucinante, remportée 3-6 6-3 7-6 (7/4) 6-2. Titré à 13 reprises Porte d'Auteuil, Rafael Nadal ne s'y était jusque-là jamais incliné en demi-finale ou en finale. Et le gaucher espagnol n'avait jamais connu la défaite après avoir gagné le premier set d'un match joué au meilleur des cinq manches sur terre battue, obtenant... 115 succès dans cette situation. Un exploit immense L'exploit de Novak Djokovic, vainqueur en 4h11', est immense. Balayé 6-0 6-2 7-5 l'automne dernier en finale sur la terre battue parisienne, mené 5-0 après 30' de jeu vendredi soir, le Serbe a démontré une nouvelle fois son impressionnante force de caractère pour renverser une situation qui semblait rapidement compromise. Novak Djokovic a aussi, surtout, su élever son niveau de jeu après le cinquième jeu de cette partie. De plus en plus solide et percutant à l'échange, il a même pris peu à peu l'ascendant sur son rival, également sur le plan physique. Jusqu'à remporter logiquement le troisième set après un jeu décisif haletant. Une amortie décisive Rafael Nadal a pourtant eu sa chance dans cette troisième manche, se procurant même une balle de set que son adversaire a écartée d'une amortie gagnante à 6-5. Le Majorquin a également entamé de manière idéale le quatrième set, signant le break d'entrée pour mener 2-0. Mais ce fut son chant du cygne. Novak Djokovic a renversé la vapeur en gagnant six jeux d'affilée, sous les yeux de 5000 spectateurs finalement autorisés à assister jusqu'au bout à cette partie grâce à une dérogation au couvre-feu du gouvernement. Les 55 fautes directes commises par Rafael Nadal auront finalement pesé lourd dans la balance. Une première pour Tsitsipas C'est donc avec une réserve d'énergie largement entamée que Novak Djokovic abordera la finale. Mais ce sera également le cas de son prochain adversaire: Stefanos Tsitsipas, qui jouera sa première finale de Grand Chelem s'était imposé 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 en 3h37' devant Alexander Zverev (no 6) dans la première demi-finale. Le Grec de 22 ans regrettera peut-être de ne pas avoir pu conclure en trois sets. Il sera opposé à un joueur en mission dimanche. Novak Djokovic, qui mène 5-2 dans leur face-à-face, aura en effet l'occasion de devenir le premier joueur de l'ère Open à remporter au moins deux fois chaque titre du Grand Chelem.

Euro 2021: l'Italie part bien Image: KEYSTONE/EPA L'Euro 2021 s'est ouvert à Rome de manière idéale pour l'Italie. Elle a battu 3-0 une Turquie très limitée dans le premier match du groupe A, qui est aussi celui de la Suisse. Après avoir séché durant un peu plus d'une mi-temps face à la défense ultra regrouppée des Turcs, les Transalpins ont fait la différence. Il a fallu un coup du sort à la 53e sous la forme d'un autogoal de Demiral. Ensuite, Immobile (66e) et Insigne (79e) ont donné au succès italien une ampleur très nette. La première réussite a changé la donne de la rencontre. La "Squadra" a pris confiance et davantage tenté, profitant du fait que ses adversaires tentaient de jouer un peu plus haut. La Turquie, elle, n'a jamais su changer de plan de jeu et n'a jamais été dangereuse. 28 matches sans défaite Le 2-0 signé Immobile n'a fait que traduire l'emprise détenue par l'Italie, qui a ainsi porté à 28 matches sa série d'invincibilité. La Suisse aura vraiment l'occasion de créer un exploit mercredi prochain si elle arrive à faire trébucher la sélection de Roberto Mancini... Comme trop souvent dans les rencontres qui ouvrent un grand tournoi, la nervosité, la tension et la prudence ont longtemps éclipsé le jeu, la spontanéité et la prise de risques. L'Italie a certes d'entrée pris un ascendant territorial, mais rien de plus. Face au très compact 4-1-4-1 mis en place par les Turcs, qui avaient renforcé l'axe devant leur défense, l'Italie a dans un premier temps paru en manque à la fois de percussion, mais aussi d'idées. Les Italiens ont parfois tenté la frappe de loin, mais sans succès. Leur première occasion est venue sur une tête de Chiellini après un corner (22e), mais Cakir faisait bonne garde. Pas le plus beau but Le scénario de la rencontre se pimentait enfin à la reprise. Et un but tombait, mais oui! Ce ne sera certainement pas le plus beau de la compétition, mais son poids était loin d'être négligeable. L'Italie passait l'épaule grâce à un autogoal de Demiral sur un centre tendu du très actif Berardi (53e). Menés, les Turcs se devaient de faire plus offensivement, de jouer plus haut, mais ils n'y arrivaient pas. Cela donnait surtout davantage d'espaces à leurs adversaires, qui se montraient plus dangereux depuis leur but. La réussite d'Immobile, après un tir de Spinazzola repoussé par Cakir, assurait la victoire d'une équipe qui a su monter en puissance au fil des minutes et qui a encore salé l'addition par Insigne après une relance ratée du portier turc.