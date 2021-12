Eriksen quitte l'Inter Milan +++ Ben Sulayem nouveau boss de la FIA

Lara Gut-Behrami testée positive au Covid-19 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lara Gut et deux membres de l'encadrement de l'équipe de Suisse ont été contrôlés positifs au Covid-19 lors de tests. Les trois personnes ont ressenti des symptomes grippaux légers. Elles ont quitté Val d'Isère. Les résultats des tests PCR, réalisés en Suisse, ont été positifs. Tous les autres membres de l'équipe de Suisse ont été testés négativement. Lara Gut-Behrami se trouve en isolement et manquera ainsi les courses de Val d'Isère ce week-end et de Courchevel la semaine prochaine.

Contrat rompu entre Christian Eriksen et l'Inter Milan Christian Eriksen peu avant son malaise durant l'Euro Image: KEYSTONE/AP Getty Pool Christian Eriksen et l'Inter Milan ont rompu d'un commun accord le contrat qui les liait. L'international danois va pouvoir chercher un nouveau club, six mois après son arrêt cardiaque durant l'Euro. Eriksen (29 ans) porte depuis son accident un défibrillateur, dispositif qui est une contre-indication à la pratique du football professionnel en Italie. Il est toutefois autorisé dans d'autres championnats. C'est notamment le cas aux Pays-Bas. L'international néerlandais Daley Blind évolue avec un tel système à l'Ajax Amsterdam, où Eriksen a joué entre 2010 et 2013. Les médias italiens évoquent la probabilité de voir Eriksen rejoindre le club d'Odense, où il a fait ses débuts et où il a repris l'entraînement début décembre.

Mohammed Ben Sulayem succède à Jean Todt Mohammed Ben Sulayem en 2008 avec Bernie Ecclestone Image: KEYSTONE/AP/LIONEL CIRONNEAU L'Emirati Mohammed Ben Sulayem a été élu président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour un mandat de quatre ans. Il succède au Français Jean Todt, en poste depuis 2009. Ancien pilote de rallye, Mohammed Ben Sulayem (60 ans) est le premier non-Européen à ce poste. Jusqu'ici vice-président de la FIA pour la région Moyen-Orient, il a été élu avec 61,62% des voix, contre 36,62% pour son seul opposant, le Britannique Graham Stoker (69 ans), président délégué au sport de la FIA (1,76% d'abstention). Rupture En campagne depuis plusieurs mois, Ben Sulayem se réclame de la rupture face à Stoker. Celui-ci était le bras droit de Todt ces dernières années et candidat de la continuité. Le nouveau président compte moderniser la FIA et la rendre plus transparente. Dans son manifeste, il promet un audit externe sur la gouvernance, une évaluation des finances et la mise en place de rapports budgétaires et financiers transparents. L'Emirati veut aussi nommer un PDG à la tête de l'instance, pour la gestion au quotidien, ce qui serait une première. Côté sportif, il veut d'ici 2025 doubler la participation mondiale en sport auto. Pour cela, il vise la jeunesse en promettant de produire localement cross-cars (buggys légers) et karts d'entrée de gamme. Région qui pèse Le Dubaïote, 14 fois titré en championnat du Moyen-Orient des rallyes comme pilote, a notamment reçu le soutien de cette région, qui pèse de plus en plus dans la balance mondiale du sport automobile, en organisant nombre d'événements sportifs majeurs. Les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Bahreïn accueilleront tous un Grand Prix de F1 en 2022. Ils seront rejoints en 2023 par le Qatar, qui soutenait la candidature adverse.

Super-G de Val Gardena: Kilde gagne, Feuz et Rogentin en verve Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Beat Feuz a été le meilleur Suisse lors du super-G de Val Gardena. Le Bernois s'est classé 4e derrière le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et les Autrichiens Matthias Mayer et Vincent Kriechmayr. Le Bernois a concédé 0''57 par rapport au vainqueur. Il lui a manqué trois dixièmes pour monter sur le podium. Cette performance ne peut que lui donner confiance en vue de la descente de samedi sur la même piste. Le Grison Stefan Rogentin a constitué la bonne surprise du jour côté helvétique avec un excellent 5e rang à 0''74. Il s'agit de loin du meilleur résultat de sa carrière. Odermatt manque son affaire Brillant dans cette discipline à Beaver Creek (1er et 2e), Marco Odermatt a cette fois nettement manqué son affaire avec un retard de 1''37 qui l'a bouté hors du top 20. Le tout neuf sportif suisse de l'année n'a de loin pas connu une course exempte d'erreurs. Cette contre-performance lui a coûté son dossard rouge de leader de la Coupe du monde de super-G au profit de Mayer. Ce dernier, 2e de la course à 0''22 de Kilde, compte désormais 210 points contre 200 au Norvégien.

Ligue des Nations: deux déplacements pour commencer pour la Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le calendrier du groupe A2 de la Ligue des Nations est connu. L'équipe de Suisse disputera ses deux premiers matches en déplacement, soit en République tchèque (2 juin) et au Portugal (5 juin). Dans la foulée, la sélection dirigée par Murat Yakin évoluera à deux reprises à domicile, d'abord contre l'Espagne (9 juin) puis face au Portugal (12 juin). Les Suisses iront plus tard en Espagne (24 septembre) et boucleront leur parcours à domicile contre les Tchèques (27 septembre). La première équipe sera qualifiée pour le Final Four.

L'ancien président de l'ASF Marcel Mathier est décédé Marcel Mathier et son successeur Ralph Zloczower en 2001 Image: KEYSTONE/EDI ENGELER Marcel Mathier est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 85 ans, après une longue maladie. L'avocat valaisan avait été président de l'ASF de 1993 à 2001. C'est sous sa présidence que l'équipe de Suisse avait entamé sa période de succès avec Roy Hodgson comme sélectionneur et la qualification pour la Coupe du monde 1994. Marcel Mathier avait été le premier président de l'ASF à conclure de gros contrats de sponsoring. Il avait ainsi convaincu le Credit Suisse à devenir sponsor principal de la Fédération. Il avait cédé son poste en 2001 au juriste bernois Ralph Zloczower.

Un doublé pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Chris Seward Soirée faste en NHL pour les joueurs suisses ! Nino Niederreiter, Roman Josi et Timo Meier ont, en effet, trouvé le chemin des filets. La palme revient à Nino Niederreiter. El Nino a signé un doublé lors du succès 5-3 de Carolina devant le Detroit de Pius Suter. Le Grison a inscrit le 1-0 et le 4-3 pour ses septième et huitième réussites de la saison. Malgré l'absence de six joueurs sous protocole du Covid-19, les Hurricanes ont fêté sur leur glace leur 20e succès de la saison pour souffler la première place de la Metropolitan Division aux Rangers. Roma Josi a, pour sa part, marqué son dixième but de la saison lors du succès 5-2 de Nashville face à Colorado. Troisième défenseur le plus percutant de la Ligue avec ses 28 points, le Bernois a signé le 4-2 pour contribuer au sixième succès de rang des Predators. Le 100e but de Timo Meier Quant à Timo Meier, sa... centième réussite en saison régulière n'a pas empêché la défaite 5-2 à domicile de San Jose face à Vancouver. Avec 29 points, l'ailier compte toujours une longueur d'avance sur Roman Josi dans le duel qui les oppose pour le titre de meilleur compteur suisse de la NHL. Enfin, la descente aux enfers continue pour New Jersey. Malgré un assist de Jonas Siengenthaler, les Devils se sont inclinés 5-3 sur leur glace devant Vegas pour concéder une quatrième défaite de rang, la dixième lors de leurs douze derniers matches. Le capitaine Nico Hischier est toujours sur le flanc en raison du Covid-19 alors qu'Akira Schmid ne figure plus dans l'alignement. Le gardien bernois a fait les frais de l'engagement mercredi de Jon Gillies, qui évoluait à Saint-Louis.

Premier League: Liverpool à un point de la tête Encore un but pour Mohamed Salah Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool reste dans le sillage immédiat de Manchester City. Les Reds ont toutefois un peu peiné pour battre Newcastle 3-1 lors de la 17e journée de Premier League. Shelvey a choqué le public d'Anfield Road en ouvrant le score dès la 7e. Mais la réaction de Liverpool - qui évoluait sans van Dijk et Fabinho positifs au Covid-19 - a été rapide, Jota (21e) et Salah (25e) pouvant renverser la situation. Avec Fabian Schär, Newcastle a ensuite bien défendu et a pu rester dans le match presque jusqu'au bout avant le troisième but d'Alexander-Arnold sur un missile (87e). Chelsea a pour sa part égaré deux points précieux à domicile contre Everton (1-1). Les Blues, qui étaient privés de plusieurs cadres, se retrouvent ainsi à quatre longueurs du leader Manchester City et à trois de Liverpool.

La Suisse se contente du minimum Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse a remporté son premier match de préparation à Viège en dominant la Lettonie 2-1. Les joueurs de Patrick Fischer affronteront la Slovaquie vendredi soir à 19h45. Face à une Lettonie tout sauf impressionnante et qui comptait deux joueurs de Swiss League (réd: les Chaux-de-Fonniers Andersons et Sejejs), la Suisse n'est pas sortie de sa zone de confort. Deux buts inscrits assez tôt ont suffi pour prendre le meilleur sur les Baltes. L'ouverture du score est tombée à la 5e de la canne de Killian Mottet après un passage derrière la cage. Appelé de dernière minute pour remplacer Fabrice Herzog, l'ailier fribourgeois a utilisé les minutes à disposition pour se mettre en valeur. Pas un sésame Mais attention, on sait que Patrick Fischer a averti que le fait de marquer un but ou de faire un point n'était pas un sésame pour Pékin. Ceci dit, Mottet a démontré la même fougue qu'avec Gottéron. Les papables pour les JO faisaient plutôt partie des deux premières lignes avec les trios Hollenstein-Haas-Praplan et surtout Bertschy-Malgin-Scherwey. En défense, les paires Heldner-Geering et Loeffel-Marti ont été mises en avant. Entreprenants dans le tiers initial, les Suisses ont logiquement été plus dangereux face à une équipe qui avait joué la veille contre la Slovaquie. Mais alors bien malins ceux qui pourront affirmer avec certitude si untel ou untel a validé sa sélection au terme de ce match. Ossature en tête On rappelle que la NHL se pose des questions quant à la participation de ses meilleurs éléments à Pékin et que ce paramètre est déterminant pour les coaches des douze équipes. Et il ne faut pas négliger les performances passées, car il y a de fortes chances que Fischer ait déjà son ossature en tête avec ou sans les joueurs de NHL. A ce titre, la ligne de Malgin compte deux joueurs (Scherwey et Bertschy) qui ont prouvé par le passé que leur présence était nécessaire à la Suisse. A revoir vendredi contre la Slovaquie face à une équipe sans doute plus solide que cette Lettonie.

Mondiaux en petit bassin: la Suisse commence bien Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili La Suisse a connu une première journée faste aux Mondiaux en petit bassin à Abou Dhabi. Elle a en effet décroché deux médailles grâce à Noè Ponti et Antonio Djakovic. Ponti s'est classé 2e du 200 m papillon en 1'49''81, grâce à un finish fulgurant. Il n'a été devancé de 0''75 que par l'Italien Alberto Razzetti. Quant à Antonio Djakovic, il s'est emparé du bronze sur 400 m libre en établissant un record de Suisse en 3'36''83. Le Zurichois a été plus rapide d'une seconde sur les 200 derniers mètres que sur les 200 premiers. La victoire a souri à l'Autrichien Felix Auböck. La Suisse avait jusqu'ici gagné quatre médailles aux Mondiaux en petit bassin. La dernière datait de 2002 avec Flavia Rigamonti sur 800 m.

Ligue des Nations: "un superbe défi" pour la Suisse de Yakin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Murat Yakin a accueilli le tirage au sort de la Ligue des Nations sans sourciller. L'entraîneur de l'équipe de Suisse s'attendait à figurer dans un groupe aussi relevé. "Il est normal de tomber sur des adversaires aussi forts. C'est la loi du groupe A de cette Ligue des Nations, explique-t-il. Nous serons confrontés à un superbe défi. L'équipe est, je pense, taillée pour de tels matches. Nous les aborderons avec la concentration et l'implication voulues." L'équipe à battre Le sélectionneur a identifié le principal adversaire de son groupe. "L'Espagne sera, bien sûr, l'équipe à battre dans ce groupe. La Roja a su rajeunir son cadre avec des joueurs qui ont vraiment faim. Le Portugal demeure une équipe qui possède de grandes individualités. Quant à la République tchèque, je la vois comme un adversaire toujours très difficile à manoeuvrer." Bien évidemment, cette phase de poules sera primordiale dans la marche d'approche vers la phase finale de la Coupe du monde en novembre. "Ces six matches de phase de poules nous permettront de préparer la Coupe du monde. Ils nous donneront le bon rythme avant le Qatar", souligne Murat Yakin. De très belles choses "Je n'oublie pas aussi les rencontres amicales de mars prochain. Il s'agira de la première étape de notre préparation alors que d'autres équipes joueront dans le même temps leur qualification pour la Coupe du monde. Oui, il y a encore de très belles choses qui se profilent pour l'équipe de Suisse", a conclu le successeur de Vladimir Petkovic.

Ligue des Nations: un parfum d'Ibère pour la Suisse Pierluigi Tami et Murat Yakin n'ont pas perdu une miette du tirage au sort Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse respirera un parfum d'Ibère lors de la prochaine phase de poules de la Ligue des Nations. Elle sera opposée à l'Espagne et au Portugal dans un groupe avec aussi la République tchèque. Pour cette troisième édition dont le tirage au sort a été effectué à Nyon par Robert Pires et Gaizka Mendieta, la sélection de Murat Yakin disputera en 2022 quatre rencontres en juin et deux autres en septembre. Elle espère connaître le même bonheur qu'en 2018 lorsqu'elle avait devancé la Belgique pour se hisser dans le Final Four disputé au Portugal. En 2020, on rappellera que l'équipe dirigée alors par Vladimir Petkovic n'avait dû son maintien dans le groupe A qu'à une décision prise sur le tapis vert après cinq premiers matches sans aucune victoire. Un enjeu sportif relatif L'enjeu sportif est, on le sait, tout relatif. Victorieux des deux premières éditions, le Portugal et la France mesurent pleinement que le poids d'un sacre en Ligue des Nations pèse beaucoup moins lourd qu'un titre à l'Euro. Cette compétition nouvelle offre, par ailleurs, un repêchage aux équipes qui ne parviendraient pas à se qualifier directement pour la phase de l'Euro 2024. Mais avec 32 qualifiés, on doute, sans témoigner d'une quelconque présomption, que la Suisse aura besoin d'une telle bouée de sauvetage pour être présente en Allemagne en juin 2024. Ces six rencontres de phase de poules donneront à Murat Yakin une occasion en or de préparer la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur sera confronté à des choix qui peuvent être déchirants avec la jeune garde, personnifiée par Noah Okafor et par Ruben Vargas, qui n'hésite plus à bousculer la hiérarchie après avoir tant brillé lors des dernières rencontres contre l'Italie et la Bulgarie. Le Bâlois a toujours affirmé que rien ne sera écrit dans le marbre, que le facteur de la performance sera prédominant. Avec Murat Yakin, la prime aux sortants n'existe plus vraiment. Une revanche à prendre contre la Roja Face à l'Espagne, la Suisse aura, bien sûr, une revanche à prendre. Yann Sommer et ses coéquipiers n'oublieront sans doute jamais que la Roja lui a barré la route cet été en quart de finale à l'Euro dans une rencontre perdue aux tirs au but à Saint-Pétersbourg. En ce qui concerne le Portugal, on ignore encore si cette phase de poules de la Ligue des Nations marquera le début d'une nouvelle ère ou si l'équipe sera toujours celle de Ronaldo. Tout dépendra de l'issue des barrages de la Coupe du monde qui verront le Portugal affronter la Turquie et peut-être l'Italie. Enfin, la Suisse n'a plus rencontré la République tchèque - qui ne verra pas le Qatar après avoir été devancée par la Belgique et le Pays de Galles - depuis le match d'ouverture de l'Euro 2008 à Bâle. Ce 7 juin 2008, la Suisse de Köbi Kühn n'avait pas seulement perdu le match 1-0 mais surtout Alex Frei, sorti sur blessure, et aussi bien des illusions.

Super League: rupture entre Lucerne et Badstuber Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA C'est fini entre le FC Lucerne et le défenseur allemand Holger Badstuber (32 ans). L'ancien international quitte le club avec effet immédiat. Son contrat courait jusqu'à fin juin 2022. Badstuber était arrivé à Lucerne en juillet. Mais lors des cinq mois passés en Suisse centrale, il n'a pas répondu aux attentes placées en lui. Le défenseur a disputé 14 rencontres de Super League et 3 en Coupe.

Silvan Widmer une deuxième fois dans le onze du Kicker Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Silvan Widmer a été retenu une deuxième fois dans le onze idéal du Kicker. L'Argovien est récompensé pour sa performance de choix livrée mardi lors du succès 4-0 de Mayeence devant le Hertha Berlin. Face aux Berlinois, le joueur de couloir a inscrit un but, son deuxième de la saison, et a délivré un assist. Ses premiers mois en Bundesliga - il a rejoint Mayence cet été - sont vraiment réussis. On rappellera que l'ex-joueur du FC Bâle a inscrit le but - magnifique - de la Suisse le 12 novembre dernier lors du 1-1 contre l'Italie pour le compte du tour préliminaire de la Coupe du monde. Agé de 28 ans, Silvan Widmer est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Mayence, actuel sixième de la Bundesliga.