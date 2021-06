Eriksen reste en observation +++ Le Brésil toujours sur son nuage

Harri Pesonen revient aux Langnau Tigers Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Finlandais Harri Pesonen est de retour aux Langnau Tigers. L'attaquant de 32 ans avait quitté l'Emmental il y a une année pour jouer en KHL. Il a signé un nouveau contrat de deux ans. Après deux premières saisons à Langnau, Pesonen avait tenté sa chance dans le Championnat de KHL. Il a finalement joué 33 matches avec Metallurg Magnitogorsk et 27 parties avec AK Bars Kazan. Le champion du monde 2019 a préféré écourter son séjour en Russie pour revenir dans l'Emmental. "Avec ce retour, nous donnons un signe à l'équipe et à nos supporters", s'est réjoui le directeur sportif du club bernois, Marc Eichmann. En outre, le club de l'Ilfis a complété son staff d'entraîneurs avec l'arrivée du Canadien Dean Fedorchuk, qui a passé les quatre dernières saisons à Fribourg-Gottéron. Il sera l'assistant du nouvel entraîneur Jason O'Leary.

Eriksen, "touché" par le soutien, reste en observation Sorti sur un brancard samedi, Eriksen va bien. Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel Le milieu du Danemark Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque en plein match de l'Euro samedi, va rester en observation à l'hôpital encore au moins lundi. "La moitié de la planète nous a contactés, tout le monde s'est inquiété. Maintenant, il doit seulement se reposer. Il y a avec lui sa femme et ses parents. Il restera en observation encore demain (lundi), peut-être aussi mardi", explique Martin Schoots, cité lundi dans la Gazzetta dello Sport. "Mais en tout cas il veut encourager ses partenaires contre la Belgique", jeudi, ajoute-t-il. "On s'est parlé (dimanche matin). Il a plaisanté, il était de bonne humeur, je l'ai trouvé bien. Nous voulons tous comprendre ce qui lui est arrivé, lui également: les médecins font des examens approfondis, cela prendra du temps", estime l'agent. "Nous avons été en contact avec lui hier (dimanche), nous le sommes aujourd'hui, et ses conditions sont similaires à celles d'hier, stables, bonnes", a confirmé lundi matin un responsable de la communication de la Fédération danoise. "Il est toujours à l'hôpital et il y a des examens pendant la journée", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Helsingor au nord de Copenhague. Dans la Gazzetta, son agent assure avoir senti Eriksen "heureux, parce qu'il a mesuré tout l'amour qu'il y a autour de lui, des messages lui sont arrivés du monde entier". "Il a été particulièrement touché de ceux venus du monde de l'Inter: pas seulement ses coéquipiers avec qui il a parlé dans un +chat+, mais aussi les supporters. Christian ne lâche pas, lui et sa famille tiennent à remercier tout le monde", indique encore Martin Schoots. Samedi, le club milanais où il évolue depuis janvier 2020, son président Steven Zhang, son ex-entraîneur Antonio Conte et le nouveau coach Simone Inzaghi et ses partenaires avaient tous témoigné leur soutien au Danois, âgé de 29 ans, après son impressionnant malaise contre la Finlande. Le Belge Romelu Lukaku, son partenaire en club à Milan mais adversaire du Danemark jeudi, lui avait notamment dédié ses deux buts marqués en soirée contre la Russie.

"Djokovic a écrit l'histoire" s'enthousiasme la presse serbe Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON La presse serbe était unanime pour saluer le succès de Novak Djokovic à Roland-Garros, où il a décroché son 19e trophée du Grand Chelem, relevant que le héros national avait "écrit l'histoire". "Avec cette victoire, Novak Djokovic a écrit l'histoire, devenant le seul joueur de l'ère Open à avoir remporté chacun des tournois du Grand Chelem au moins deux fois", s'est enthousiasmée la chaîne de télévision nationale (RTS). "Lorsque l'on court après l'histoire et les Grands Chelems (...) la pression est un privilège, j'y suis habitué, elle me rend plus fort", a réagi Djokovic sur les ondes de la RTS après sa victoire à Paris. "J'ai beaucoup appris après ces deux jours (la demi-finale contre l'Espagnol Rafael Nadal et la finale contre le Grec Stefanos Tsitsipas, ndlr), il s'agit définitivement d'un des trois meilleurs moments de ma carrière", a-t-il ajouté. "Paris est tombé, Djokovic est le roi du tennis", "Novak est le roi du monde", notaient respectivement de leurs côtés les quotidiens Blic et Vecernje Novosti sur leur Une. Djokovic détient le record du nombre de semaines passées à la place de no 1 du tennis mondial (324), rappellent les médias locaux, suggérant que le champion serbe est désormais lancé sur orbite dans la course au titre du "GOAT" (meilleur joueur de tous les temps). Moins de 48 heures après avoir réussi l'exploit titanesque de renverser le maître des lieux, Rafael Nadal, 13 fois vainqueur à Roland-Garros, en demi-finale, Djokovic a renversé une situation semblant insurmontable alors qu'il était mené deux sets à zéro par Tsitsipas. "C'est sans doute la seule chose qu'il ne nous a pas encore servi en finale de Grand Chelem, revenir après un tel déficit", s'est exclamé le commentateur de la RTS dans le journal du matin. La presse a particulièrement salué le mental de "Nole". "Il n'oublie rien à aucun moment, même après l'effort physique qu'il a investi", note la RTS, relevant que Djokovic avait chaleureusement salué les supporters grecs en dépit de leur comportement à la limite du fair-play pendant le match. La presse, dans son ensemble, ne s'attardait d'ailleurs pas lundi sur l'attitude des supporters du court Philippe-Chatrier envers le champion serbe. Novak Djokovic va désormais se tourner vers ses prochains objectifs: remporter les deux autres Grands Chelems de la saison, à Wimbledon puis l'US Open, et viser la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Küng renonce à défendre son titre de la course en ligne Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Stefan Küng ne défendra pas son titre de champion de Suisse de la course en ligne. Le Thurgovien renonce à participer au Championnat de Suisse dimanche prochain à Knutwil (LU). Le programme entre la fin du Tour de Suisse, qui est terminé dimanche et le départ du Tour de France le 26 juin ne laisse aucune marge à Küng. Le rouleur de l'équipe Groupama-FDJ, qui a remporté le contre-la-montre initial de sa boucle nationale et porté le maillot jaune pendant deux jours, recevra sa deuxième injection de son vaccin anti-Covid cette semaine. "C'est naturellement dommage de devoir abandonner le maillot sans lutter. Mais cet été est vraiment très chargé et je dois me fixer des priorités et m'astreindre encore à un bon bloc d'entraînement afin d'être prêt pour mes prochains grands objectifs", souligne Küng. Toutefois, Küng sera présent mercredi au Chalet-à-Gobet pour le Championnat de Suisse du contre-la-montre. Le champion d'Europe de la spécialité, qui s'alignera aux Jeux olympiques à Tokyo, tentera d'enlever son cinquième titre de rang.

Un huitième succès de rang pour la Seleçao Neymar: un but de plus pour Neymar. Image: KEYSTONE/AP/Eraldo Peres Le Brésil a cueilli la victoire attendue lors du match d'ouverture de la Copa America. A Brasilia, Neymar et ses coéquipiers ont battu le Vénézuéla 3-0. Les buts ont été inscrits par Marquinhos (23e), Neymar (64e) et Gabriel Barbosa (89e). Affaibli par l'absence de huit joueurs touchés par le Covid 19, le Vénézuéla n'avait pas les moyens de s'opposer à la Seleçao qui a remporté un huitième succès de rang, le septième enrichi d'un "clean sheet".

New York s'impose à Tampa Semyon Varlamov: l'homme du match Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Les Islanders ont pris la main en demi-finale des play-off. New York s'est imposé 2-1 à Tampa Bay lors du premier match de la série. Dans l'antre du Champion en titre, les Islanders ont marqué par Mathew Barzal à la 33e et par Ryan Pulock à la 46e. Le Lightning a sauvé l'honneur un brin tardivement par Brayden Point sur une séquence de jeu de puissance à 54'' de la sirène. L'homme du match fut Semyon Varlamov. Auteur de 30 arrêts, le gardien russe a cueilli une quatrième victoire de rang dans ces play-off. A noter que les Islanders s'appuient sur deux gardiens dans ces séries finales avec la titularisation d'Ilya Sorokin lors de cinq rencontres.

Les Suns en finale de la Conférence Ouest Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Emmené par Chris Paul et Devin Boooker, Phoenix s'est hissé en finale de la Conférence Ouest. Les Suns ont remporté 4-0 leur série face à Denver. Phoenix s'est imposé 125-118 dans le Colorado lors de l'acte IV pour attendre le vainqueur de la confrontation qui oppose les Clippers à Utah. C'est la première fois depuis onze ans que les Suns parviennent à ce stade de la compétition. La rencontre a été marquée par l'expulsion au troisième quarter de Nikola Jokic, le MVP de la saison régulière. Le centre des Nuggets s'est rendu coupable d'une faute flagrante sur Cameron Payne. Denver était mené 83-76 à cet instant de la partie. A l'Est, Milwaukee a égalisé 2-2 dans sa série face à Brooklyn. Toujours privés de James Harden blessés, les Nets ont dû déplorer la blessure de Kyrie Irving, touché à la cheville droite lors du deuxième quarter. Kevin Durant s'est alors retrouvé bien seul pour s'opposer à une équipe portée par Giannis Antetokounmpo, décisif avec ses 34 points et ses 12 rebonds.

Espagne-Suède pour oublier le covid L'Espagne et la Suède s'affrontent lundi à Séville (21h) pour lancer leur Euro dans le groupe E. Les deux équipes ont été perturbées par des cas de covid lors de leur préparation. La "Roja", privée de son capitaine Sergio Busquets testé positif au covid dès le début de sa préparation, aborde son premier match du tournoi dans un certain flou. Pour éviter la multiplication de cas, la sélection espagnole a pris des mesures drastiques en obligeant ses joueurs à s'entraîner en solitaire jusqu'à vendredi. Conséquence, elle n'a pas pu disputer son dernier match de préparation contre la Lituanie mardi, laissant à son équipe Espoirs le soin de disputer cette rencontre, qu'elle a aisément remportée (4-0). Luis Enrique optimiste Pour le sélectionneur espagnol Luis Enrique, la préparation de cet Euro n'a pas été optimale, mais il reste optimiste. "Ce n'est pas une situation agréable, mais on a déjà vécu bien pire. Le fait de ne pas s'entraîner dans des conditions idéales ne doit pas servir d'excuse", a-t-il balayé. Il reste persuadé que son groupe possède suffisamment de talent pour briller: "L'Espagne fait partie des favoris, il n'y a aucun doute (...) Nous sommes dans le groupe des six, sept favoris." Son adversaire du jour, la Suède, n'est pas mieux loti. Les Blågult (Les Bleus et Jaunes) ont perdu en cours de route le talentueux attaquant de la Juventus Dejan Kulusevski ainsi que le milieu de Bologne Mattias Svanberg, touchés par le covid. S'il est acquis que les deux joueurs sont d'ores et déjà forfait contre la Roja, le sélectionneur Janne Andersson, déjà privé de son capitaine emblématique Zlatan Ibrahimovic (blessure à un genou), se donne jusqu'à "dimanche minuit" pour soumettre son groupe de 26 joueurs à l'UEFA.

Les Pays-Bas retrouvent la lumière Image: KEYSTONE/EPA/Olaf Kraak / POOL Absents à l'Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas ont retrouvé la lumière. Ils ont battu l'Ukraine 3-2 à Amsterdam au terme du plus beau match du tournoi disputé depuis vendredi. Le héros de la soirée se nomme Denzel Dumfries. Très tranchant sur son flanc droit, le latéral du PSV Einmdhoven a inscrit de la tête le but de la victoire à la 85e minute. Avec cette réussite, la sélection de Frank De Boer a témoigné d'une réelle force de caractère. Elle venait en effet de concéder l'égalisation sur deux buts inscrits en l'espace de quatre minutes par Andriy Yarmolenko (75e) et par Roman Yaremchuk (79e). Les Pays Bas avaient cru avoir fait le plus dur peu avant l'heure de jeu. Le capitaine Georginio Wijnaldum avait ouvert le score à la 52e minute. A la 59e, l'avant-centre de Wolfsburg Wout Weghorst pouvait doubler la mise sur une action très confuse qui devait être validée par la VAR. Sonnés et trop souvent dépassés par le rythme imposé par les Bataves, les Ukrainiens ont eu l'immense mérite de ne pas baisser les bras. Mais l'équipe d'Andriy Shevchenko a payé un certain tribut à la fébrilité de son gardien Heorhiy Bushchan. Remarquable en première période, le joueur du Dynamo Kiev endosse une certaine responsabilité sur les premier et troisième buts néerlandais. Dans un groupe qui n'est certainement pas le plus relevé du tournoi, les Pays-Bas ont gagné le match qu'ils devaient gagner pour entrevoir la suite avec une relative sérénité. Ils ont les moyens d'enchaîner contre l'Autriche et la Macédoine du Nord pour réaliser le carton plein. Mais on a le sentiment que le poids l'absence de Virgil Van Dijk va obligatoirement peser dans ce tournoi. Sans le joueur de Liverpool, la défense des Pays-Bas est loin d'offrir toutes les assurances.

Un quart d'heure de trop pour la Macédoine du Nord Image: KEYSTONE/EPA/Vadim Ghirda / POOL Il n'y a pas eu de surprise à Bucarest. Pour son baptême du feu dans le grand bain, la Macédoine du Nord s'est inclinée 3-1 devant l'Autriche. Le Fribourgeois Ezgian Alioski et ses coéquipiers, qualifiés pour cet Euro à la faveur de leurs succès dans les barrages face au Kosovo et à la Géorgie, ont tenu 75 minutes avant de lâcher prise. Les Autrichiens ont forcé la décision grâce à des réussites de Stefan Lainer (18e), Michael Gregoritsch (78e) et Marko Arnautovic (90e). La Macédoine du Nord a égalisé par l'éternel Goran Pandev (37 ans) à la 38e. Le joueur du Genoa a exploité deux contres favorables pour marquer dans la cage vide un but historique: le premier de la Macédoine du Nord dans une phase finale. Et rien ne dit que les Macédoniens puissent trouver le chemin des filets contre l'Ukraine et les Pays-Bas. Au fil des minutes, leur infériorité face à une équipe qui ne figure pourtant pas dans le gotha européen fut, en effet, de plus en plus visible. Cinq ans après un Euro en France très décevant sous la férule de Marcel Koller, les Autrichiens ont saisi cette occasion en or de bien débuter leur tournoi et d’entrevoir les huitièmes de finale. Avec cette seule victoire, ils pourraient, ainsi, se qualifier au titre de meilleur troisième s'ils devaient s'incliner devant les Pays-Bas et l'Ukraine.

Un 19e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Indestructible Novak Djokovic ! Moins de 48 heures après sa victoire sur Rafael Nadal après 4h11' de match, le no 1 mondial a cueilli le titre à Roland-Garros au terme d'une improbable remontada. Il s'est imposé 6-7 (6/8) 2-6 6-3 6-2 6-4 devant Stefanos Tsitsipas, qui disputait sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem, après une rencontre longue également de 4h11'. Comme Björn Borg en 1974, Ivan Lendl en 1984, Andre Agassi en 1999 et Gaston Gaudio en 2004, il a réussi un authentique exploit: gagner la finale de Roland-Garros après avoir été mené deux manches à rien. Ce succès revêt, par ailleurs, une portée historique. Novak Djokovic est devenu le premier joueur de l'ère Open à avoir gagné au moins deux fois les quatre tournois du Grand Chelem. On rappellera que le compteur est toujours bloqué à une victoire pour Rafael Nadal à Melbourne et pour Roger Federer à Paris. Enfin avec ce 19e titre du Grand Chelem, le no 1 mondial aura l'occasion de revenir à la hauteur du Majorquin et du Bâlois s'il s'impose dans quatre semaines à Wimbledon. Dans les cordes à l'issue du deuxième set remporté par un Stefanos Tsitsipas vraiment maître de son sujet lors de la première partie de la rencontre, Novak Djokovic a regagné un court moment les vestiaires pour se ressourcer. Il avait agi de même six jours plus tôt lors de son huitième de finale face à Lorenzo Musetti qui avait également mené deux sets à rien. Le match devait basculer dans le quatrième jeu du troisième set. Le Serbe s'arrachait littéralement pour signer le break et pour prendre enfin les commandes de la partie. Même s'il a servi le premier lors de la manche décisive, Stefanos Tsitsipas, éprouvé, n'avait plus les moyens physiques de s'opposer à son adversaire.

Gregor Kobel remplace Jonas Omlin Pas de chance pour Jonas Omlin. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Euro 2021 est terminé pour Jonas Omlin. Le gardien de Montpellier s'est blessé à la cheville droite samedi à l'échauffement avant la rencontre contre le Pays de Galles. Jonas Omlin sera remplacé par Gregor Kobel. Le nouveau gardien de Dortmund, qui ne compte aucune sélection, rejoindra l'équipe ce lundi à Rome.

Roger Federer en lice lundi Image: KEYSTONE/DPA/FRISO GENTSCH Roger Federer lancera sa campagne sur gazon ce lundi à Halle. Il affrontera aux alentours de 15.00 le Bélarus Ilya Ivashka (ATP 90). Les deux joueurs seront opposés pour la première fois. Issu des qualifications, Ilya Ivashka présente cette année une feuille de résultats assez modestes, à l'exception d'une demi-finale au tournoi de Munich. Sur gazon, son bilan à Wimbledon se limite à trois éliminations au premier tour des qualifications. Tête de série no 5 du tableau, Roger Federer devra sortir le grand jeu s'il entend remporter ce tournoi de Halle pour la... onzième fois. Il est promis à un quart de finale contre le no 2 mondial Daniil Medvedev. Mais son deuxième tour contre le vainqueur de la rencontre entre le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21) et le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 20) s'annonce déjà périlleux.

Gino Mäder impressionnant, Carapaz triomphe Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La force de Gino Mäder! Le coureur st-gallois de Bahrain a remporté la 8e et dernière étape du Tour de Suisse, un circuit autour d'Andermatt avec 3 cols au programme (Oberalp, Lukmanier et Gothard). Dans les rues pavées d'Andermatt, le grimpeur de 24 ans, 3e du contre-la-montre la veille, a maîtrisé de main de maître le sprint face au Canadien Michael Woods. Sans se lever de sa selle, le vainqueur de la 6e étape du dernier Giro a facilement placé son vélo devant celui de la formation Israel Start-Up Nation. "Avant le départ de ce Tour, j'avais envie de me battre pour le général, mais cela n'a pas marché, a raconté le vainqueur du jour au terme de la course. Alors je me suis rabattu sur une victoire d'étape. Et de gagner à domicile procure un sentiment incroyable. J'ai engagé beaucoup d'énergie, mais je me suis dit qu'au pire je serais 2e. Et je sentais que j'avais les jambes. C'est une grande victoire. Et je l'apprécie d'autant plus par la façon de la gagner. C'est fou parce que ce n'est pas comme une échappée au long cours." Parti en éclaireur dans les derniers kilomètres de la Tremola, la route historique du Gothard avec ses pavés, Michael Woods avait tout pour bien faire. Puis Gino Mäder s'est senti pousser des ailes pour se lancer à sa poursuite. Après avoir avalé Mattia Cattaneo, Mäder a opéré la jonction dans le début de la descente. C'est sans doute là qu'il a vu que ses coups de pédale étaient plus incisifs que ceux de son compagnon d'échappée. Derrière, l'équipe Ineos a géré pour défendre le maillot jaune de Richard Carapaz (5e à 9 secondes de Mäder). Uran finit 2e à 17 secondes et Fuglsang 3e à 1'15. Le Colombien Uran a tenté un baroud d'honneur dans les derniers lacets du Gothard, mais il a bien vu qu'il ne lâcherait pas l'Equatorien qui remporte son deuxième Tour d'importance après le Giro 2019.