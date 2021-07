Excitation aux quatre coins de l'Europe ++ la reine prend la plume

Yulimar Rojas juge "absurde et ridicule" la finale à 3 Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ La triple sauteuse vénézuélienne Yulimar Rojas a vivement critiqué sur Twitter la finale à trois introduite cette année en Ligue de diamant pour les sauts et lancers horizontaux Elle juge cette formule "absurde et ridicule". Les organisateurs du circuit principal de l'athlétisme mondial ont modifié le format des concours de la longueur, du triple saut, du poids, du javelot et du disque avec la mise en place, à l'issue de cinq essais, d'une finale entre les trois premiers avec leurs résultats remis à zéro. "J'essaie de comprendre l'intérêt de ce nouveau format de compétition et je suis aussi curieuse de savoir qui l'a créé. Cela n'a aucun sens, c'est absurde et ridicule", a écrit Rojas sur Twitter. "C'est comme si dans un match de basket on jouait trois quart-temps et que dans le dernier tout recommençait à zéro, quel que soit le nombre de points accumulés tout au long du match." Privée de victoire "C'est illogique" et "ce n'est juste pour aucun des concurrents", a ajouté la double championne du monde et 2e meilleure performeuse de l'histoire (15m43). Samedi à Monaco en Ligue de diamant, Rojas a été comme d'habitude largement au-dessus de ses rivales avec un saut à 15m12 à son 2e essai mais elle a mordu la planche lors de la finale à trois et a dû céder la victoire à la Jamaïcaine Shanieka Ricketts, qui l'a emporté avec un dernier bond à 14m29. L'Américain Christian Taylor, double champion olympique du triple saut et fondateur de The Athletics Association, un syndicat d'athlètes, s'était lui aussi insurgé la semaine dernière contre la mise en place de cette formule. "J'espère que cette idée s'arrêtera après cette saison. J'aimerais comprendre comment cela pourrait être meilleur que le format traditionnel?", avait-il écrit sur Twitter.

Premier tour a priori aisé pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Tête de série no 3, Jil Teichmann (WTA 55) entamera son parcours au Ladies Open de Lausanne qui débute lundi face à la Belge Maryna Zanevska (WTA 192). La Biennoise partira favorite bien que fragilisée après deux récentes déconvenues. Blessée en mai dernier à Strasbourg, Jil Teichmann prend son temps pour retrouver son niveau. Elle sort de défaites au 1er tour, à Wimbledon devant l'Italienne Camila Giorgi et de façon plus surprenante à Hambourg contre la qualifiée roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 154), laquelle a cueilli le titre dimanche. En cas de succès au 1er tour à Lausanne, Jil Teichmann pourrait être opposée ensuite, dans un duel entre Helvètes, à Stefanie Vögele (WTA 121). A condition que l'Argovienne sorte gagnante de son premier match, contre l'Américaine Francesca Di Lorenzo (WTA 154). Plus dur pour Bandecchi et Waltert Les deux autres Suissesses admises directement dans le tableau principal grâce à des wildcards, la Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 218) et la Grisonne Simona Waltert (WTA 243), affronteront respectivement la Française Clara Burel (WTA 143) et la Kazakhe Zarina Diyas (WTA 101). Demi-finaliste à Roland-Garros, la Slovène Tamara Zidansek (WTA 47) est la tête de série no 1 à Lausanne, devant la Française Fiona Ferro (WTA 51), tenante du titre. Le tournoi, annulé l'an dernier à cause du Covid, sera ouvert au public. Les spectateurs devront toutefois présenter une preuve d'immunité au virus pour assister aux rencontres, à savoir un certificat de vaccination, un test PCR négatif ou un test rapide antigénique.

Londres retient son souffle avant la finale Image: KEYSTONE/AP/Matt Dunham Londres retient son souffle avant la finale de l'Euro dimanche (21h00) à Wembley. Le stade mythique est prêt à rugir pour ses héros anglais, avides de titre après 55 ans de disette, face à des Italiens très ambitieux et déterminés à jouer les trouble-fête. Au "pays du football", l'excitation est à son comble, malgré le rebond de l'épidémie de Covid, et la sélection des "Three Lions" a pu s'en rendre compte dès samedi, escortée à la sortie de son camp de base par des fans en liesse, agitant leurs drapeaux et hurlant leurs encouragements. "We Kane be heroes" "Voir les supporters dans la rue et l'accueil qu'ils nous ont réservé quand nous sommes arrivés à l'hôtel et quand nous avons quitté St George's Park, cela nous montre à quel point l'opportunité est énorme", a apprécié le capitaine Harry Kane, qui rêve de succéder au Portugal de Cristiano Ronaldo au palmarès. La presse anglaise est, sans surprise, déchaînée: "La fierté de l'Angleterre", titre le Sunday People sur sa Une où apparaissent le sélectionneur Gareth Southgate, ses joueurs et un lion rugissant, "We Kane be heroes" (On peut être des héros) renchérit l'édition dominicale du Mirror en jouant sur le nom d'Harry Kane. Le capitaine anglais, représenté en général romain, s'affiche aussi en Une du Daily Star avec une injonction: "Tout un pays fier vous regarde les gars, le temps est venu d'entrer dans l'histoire!". "L'Italie rêve" En Italie, plus de retenue, même si la Gazzetta dello Sport demande à sa Nazionale "Faites-le", tandis que pour Il Messagero "L'Europe encourage l'Italie". Pour la Stampa, "l'Italie rêve", avec côte à côte le sélectionneur italien Roberto Mancini et Matteo Berrettini qui dispute dimanche à Londres la finale du tournoi de Wimbledon. Dans un pays rattrapé par le variant delta du Covid-19, les Anglais vivent une parenthèse sportive enchantée que certains espèrent prolonger dans la nuit londonienne, sans forcément se préoccuper des gestes barrières, malgré les mises en garde des autorités. "Je demande instamment aux gens de ne pas se rassembler en grand nombre", a martelé dans un communiqué le commissaire adjoint Laurence Taylor, de la police de Londres. Impossible de prédire sur quelles joues couleront les larmes de joie et de tristesse, tant l'issue du sommet apparaît incertaine. "Ce sera un match formidable devant un stade comble, c'est une super nouvelle pour les amateurs de foot", en salive déjà le sélectionneur italien Roberto Mancini.

La reine Elizabeth souhaite bonne chance à l'Angleterre Image: KEYSTONE/EPA/BUCKINGHAM PALACE Elizabeth II a souhaité samedi bonne chance à l'équipe d'Angleterre qui affronte dimanche l'Italie en finale de l'Euro 2020. La reine était présente lors de la finale victorieuse du Mondial 1966 contre l'Allemagne à Wembley "Il y a 55 ans, j'ai eu la chance de remettre la Coupe du Monde à Bobby Moore et j'ai vu ce que cela représentait pour les joueurs, la direction et l'encadrement technique d'atteindre et de remporter la finale d'un tournoi international majeur de football", a écrit la reine dans son message. Le prince Williams sera là Jamais depuis cette rencontre, l'équipe d'Angleterre n'avait atteint la finale d'une compétition et l'équipe emmenée par le sélectionneur Gareth Southgate aura l'occasion de remporter le premier Euro de l'histoire des Three Lions. Âgée de 95 ans, la reine Elizabeth, qui avait remis à l'Allemagne le trophée de l'Euro 1996 en Angleterre, ne devrait pas être présente à Wembley dimanche. Son petit-fils, le prince William, grand fan de football et président de la fédération anglaise (FA), représentera la famille royale. "Je veux transmettre mes félicitations, ainsi que celles de ma famille, à vous tous pour avoir atteint la finale du Championnat d'Europe. Je vous envoie mes meilleurs voeux pour (dimanche) dans l'espoir que l'histoire ne retiendra pas que votre succès, mais aussi l'état d'esprit, la détermination et la fierté avec laquelle vous vous êtes comportés", a ajouté la reine. Lettre ouverte de Johnson Le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité de son côté, dans une lettre ouverte, Gareth Southgate et son équipe pour leurs "réalisations incroyables" lors du tournoi. "Vous êtes déjà entrés dans l'histoire. Vous avez emmené l'Angleterre en finale d'une compétition internationale majeure", écrit Boris Johnson. "Vous avez remonté le moral de tout le pays, et nous savons que vous pourrez aussi soulever ce trophée."

Déroute historique des Etats-Unis face au Nigeria Image: KEYSTONE/AP/David Becker Les Etats-Unis ont subi une déroute historique face au Nigeria (90-87) samedi à Las Vegas lors d'un match de préparation pour les JO de Tokyo. Il s'agit de la première défaite jamais encaissée par le pays-roi du basket contre une nation africaine. Le Nigeria, qui compte plusieurs joueurs de la NBA dans ses rangs et Mike Brown, un ancien entraîneur du plus puissant championnat de basket au monde, à sa tête, se sont imposés grâce à leur grande adresse. Gabe Vincent (Miami), leur meilleur marqueur dans ce match (21 points) a notamment inscrit six paniers à 3 points. Pas la fin du monde Côté américain, la star de Brooklyn Kevin Durant est le meilleur scoreur avec 17 points. "Je suis presque heureux de ce qui s'est passé", a commenté Gregg Popovich, le coach américain, ajoutant que les Nigérians avaient eu le luxe de s'entraîner ensemble depuis juin, quand son équipe ne s'est retrouvée que quatre jours plus tôt. La défaite doit être prise comme une expérience lors d'une phase d'apprentissage, pas comme "la fin du monde", a-t-il poursuivi. En 2012, les Etats-Unis avaient atomisé le Nigeria de 83 points (156-73) lors des JO de Londres. Ils s'étaient encore imposés de 44 points (110-66) lors d'un match amical en 2016. Une domination à retrouver La chaîne CBS a qualifié la performance américaine de "l'une des plus grandes défaites de l'histoire (sportive) internationale". "Est-ce que l'incroyable débâcle de Team USA face au Nigeria prouve que l'exceptionnalisme américain dans le basket est mort ?", s'est interrogé The Athletic. Les Etats-Unis, qui ont remporté trois titres olympiques de suite chez les hommes depuis qu'ils se sont contentés du bronze aux JO d'Athènes de 2004, cherchent à retrouver leur domination mondiale après avoir terminé à la 7e place de la Coupe du monde en 2019. Ils joueront leur prochain match amical lundi contre l'Australie, classée troisième meilleure nation au monde.

Premier titre pour Messi avec l'Argentine Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE COELHO Coup de tonnerre au Maracana! Lionel Messi a enfin remporté son premier titre avec l'Argentine en domptant le Brésil de Neymar en finale de la Copa America (1-0), mettant fin à une disette de 28 ans de son pays. La cinquième tentative fut donc la bonne. Après quatre finales de tournois majeurs perdues avec l'Albiceleste (Mondial 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016), le sextuple ballon d'or a enfin soulevé un trophée avec le maillot de son pays. Di Maria en héros Porté en triomphe par ses coéquipiers après le coup de sifflet final, Messi (34 ans) termine meilleur buteur et passeur du tournoi (4 buts et 5 passes décisives). Mais le héros de la finale se nomme Angel Di Maria: le joueur du PSG a marqué le but de la victoire d'un splendide lob après une ouverture lumineuse de Rodrigo De Paul. "On a tellement rêvé de ça, on s'est tellement battu", a déclaré Di Maria après le match. Neymar, lui, n'a pas su peser sur le match et a fondu en larmes après le coup de sifflet final, avant d'être réconforté par une accolade de Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone. Fête à Buenos Aires A Buenos Aires et dans toute l'Argentine, la victoire de l'équipe nationale a été saluée par des pleurs et des cris de joie, après 28 ans de défaites pour l'Argentine. "Enfin, enfin !", a lancé le commentateur argentin de ce match, Juan Pablo Varsky, à l'unisson de millions d'Argentins, libérés par le coup de sifflet final de l'arbitre uruguayen Esteban Ostojich, et dont plusieurs milliers sont aussitôt sortis dans les rues pour fêter cette victoire. "C'est un titre énorme, tout particulièrement pour le peuple (...) Je crois qu'ils (les supporters) se sentent proches de cette équipe qui n'a jamais baissé les bras", a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Pour le Brésil, on est loin du traumatisme du Maracanazo de 1950 face à l'Uruguay ou de l'humiliation du 7-1 infligé par l'Allemagne en demi-finale du Mondial 2014. Mais cela reste une cruelle désillusion pour les tenants du titre, qui avaient triomphé lors des cinq autres éditions de la Copa jouées à domicile. Premier trophée depuis 1993 Les hommes de Tite étaient invaincus en match officiel depuis le quart de finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Belgique (1-2). Ils avaient battu leurs grands rivaux argentins lors de leurs deux dernières confrontations en finale de Copa América (2004, 2007) et lors de la demi-finale de la dernière édition, en 2019. L'Argentine, qui n'avait pas remporté pas le moindre trophée depuis la Copa America de 1993, a rejoint l'Uruguay en tête du palmarès de la compétition, avec 15 trophées, maintenant les Brésiliens à distance (9). Pour ce match de gala, la mairie de Rio avait permis la présence de quelques milliers de supporters, avec une jauge de 10% pour le point d'orgue d'une compétition dont tous les matches précédents avaient été joués à huis clos. Venu spécialement à Rio pour la finale, le président de la FIFA Gianni Infantino était aussi de la fête.

Blessé à un pied, Phil Foden est incertain pour Italie - Angleterre Phil Foden: pas certain de pouvoir jouer la finale de l'Euro dimanche Image: KEYSTONE/AP/Paul Ellis Le milieu de terrain anglais Phil Foden (21 ans) pourrait manquer la finale de l'Euro contre l'Italie. Il est blessé à un pied, a fait savoir le sélectionneur Gareth Southgate. "Il y a un doute", a déclaré Southgate à la BBC. "Nous devrons vérifier à nouveau", car "il a une blessure assez mineure à un pied", a-t-il ajouté. "Mais la question est de savoir s'il sera rétabli à temps pour participer au match, ce que nous devrons évaluer plus tard", a encore observé l'entraîneur anglais. Le milieu de terrain de Manchester City, souvent remplaçant durant cet Euro, a relayé Mount à la 96e minute de la demi-finale contre le Danemark. Il ne s'est pas entraîné samedi avec les Three Lions pour ne pas aggraver la blessure contractée lors des prolongations. Foden était l'un des leaders de Manchester City, titré en Premier League lors de la saison écoulée.

Gian Franco Kasper est décédé à l'âge de 77 ans Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Ancien président de la FIS, Gian Franco Kasper est décédé vendredi. Le Grison, qui fut également membre du CIO, était âgé de 77 ans. Il était marié, et avait un fils. Son décès a été confirmé dans un premier temps par Flavio Roda, patron de la Fédération italienne des sports d'hiver et proche de la famille Kasper. "C'est avec le cœur lourd que la FIS annonce le décès de son ancien président Gian Franco Kasper", a ensuite annoncé la FIS dans un communiqué. La Fédération internationale rappelle que son ancien patron a servi la FIS pendant 46 ans. Elle précise que le Grison avait été admis à l'hôpital quelques jours avant le Congrès au cours duquel son successeur Johan Eliasch a été élu le 4 juin, et qu'il y est resté jusqu'à son décès vendredi soir. Un ancien journaliste Né à Saint-Moritz le 24 janvier 1944, Gian Franco Kasper avait entamé sa carrière en tant que journaliste pour le Courier de Saint-Moritz avant de se lancer dans l'industrie du tourisme. Il était entré à la FIS en 1975 en tant que secrétaire général, un poste qu'il a occupé jusqu'à son élection à la présidence en 1998. M. Kasper - qui avait succédé à un autre Suisse, Marc Hodler, à la présidence de la FIS - a été membre du CIO de 2000 à 2018 et était membre de l'Agence mondiale antidopage depuis 2003. Membre exécutif du CIO de 2016 à 2018, il avait reçu l'Ordre olympique et avait été nommé membre honoraire en 2018. L'hommage de son successeur "Gian Franco Kasper était une personnalité unique dans la communauté sportive internationale", explique le nouveau patron de la FIS Johan Eliasch. "Il a fait de la FIS, une petite fédération au départ, le leader incontesté des sports d'hiver, ce qui témoigne de sa vision et de son éthique de travail", souligne-t-il. "Sa nature discrète et sa vivacité d'esprit manqueront profondément à la FIS et au monde sportif international. Au nom de toute la famille de la FIS, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances à la famille Kasper", poursuit Johan Eliasch, cité dans un communiqué de la FIS.

Mollema vainqueur à Quillan, Pogacar toujours en jaune Il a fait soif sur la route du Tour pour le maillot jaune Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek) a remporté en solitaire la 14e étape du Tour de France entre Carcassone et Quillan (183 km). Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) reste en jaune. Cette étape au profil accidenté, à la veille de l'entrée dans les Pyrénées, a permis à Mollema (34 ans) de signer son deuxième succès sur la Grande Boucle. Il avait déjà gagné une étape en 2017. Le Néerlandais a lâché ses compagnons d'échappée à 42 km de l'arrivée et n'a plus été rejoint pour s'imposer avec 1'04 d'avance sur l'Autrichien Patrick Konrad. Bonne affaire Arrivé 11e à 1'28 du vainqueur, le Français Guillaume Martin a réalisé la bonne affaire du jour. Le peloton maillot jaune ayant rallié Quillan avec presque sept minutes de retard, Martin s'est hissé au 2e rang du général. Il compte 4'04 de retard sur Pogacar. Côté suisse, Stefan Bisegger a été victime d'une chute. Le Thurgovien a cependant pu repartir, mais il a été touché à plusieurs endroits du corps. Toit du Tour Dimanche, la course va grimper à son point le plus haut, au port d'Envalira, à 2408 mètres d'altitude, dans la 15e étape entre Céret (Pyrénées-Orientales) et Andorre-la-Vieille. Avec un col pentu (Beixalis) de première catégorie suivi d'une rapide descente dans les 20 derniers kilomètres.

Un deuxième trophée majeur pour Ashleigh Barty Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Déjà sacrée en 2019 à Roland-Garros, Ashleigh Barty (no 1) a ajouté samedi un deuxième titre du Grand Chelem à son palmarès. L'Australienne de 25 ans a triomphé à Wimbledon en battant Karolina Pliskova (no 8) 6-3 6-7 (4/7) 6-3 en finale. Ashleigh Barty a fait valoir sa plus grande solidité dans cette partie, qui n'a pas atteint des sommets. Karolina Pliskova (29 ans) est en effet passée à côté de sa finale, qui était pourtant sa deuxième en Grand Chelem après celle perdue en 2016 à New York, même si elle a su relever la tête dans la deuxième manche. Une entame catastrophique pour Pliskova Extrêmement nerveuse, Karolina Pliskova a ainsi perdu les... 14 premiers points du match, se retrouvant menée 4-0 après 11' de jeu seulement. La grande Tchèque (1m86), qui avait été écrasée 6-0 6-0 par Iga Swiatek en mai à Rome pour sa dernière finale en date, n'aurait pas pu imaginer pire scénario. Karolina Pliskova s'est toutefois accrochée, recollant à une manche partout en profitant surtout de la nervosité affichée par Ashleigh Barty au moment de servir une première fois pour le gain du match à 6-3 6-5. Mais elle est retombée dans ses travers dans le set décisif, offrant un break à son adversaire dès le deuxième jeu. 41 ans après Goolagong Ashleigh Barty n'a cette fois-ci pas laissé passer sa chance. L'Australienne a conservé jusqu'au bout cet avantage, concluant la partie sur sa première balle de match en profitant d'un revers manqué par Karolina Pliskova. Non sans avoir dû effacer une balle de break, grâce là aussi à une faute directe de la Tchèque. Ce titre permet à Ashleigh Barty de conforter sa première place au classement WTA, dans lequel elle comptera lundi près de 2300 points d'avance sur sa dauphine Naomi Osaka, absente à Londres. Il est le premier conquis par une Australienne sur le gazon de Church Road depuis le sacre d'Evonne Goolagong en 1980.

Betschart et Hüberli sorties en quart de finale à Gstaad Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dernière paire suisse en lice, Nina Betschart et Tanja Hüberli ont connu l'élimination en quart de finale du tournoi World Tour 4* de Gstaad. La Zougoise et la Schwytzoise se sont inclinées 21-18 18-21 15-13 devant les Brésiliennes Agatha/Duda. Elles ont néanmoins réussi leur répétition générale avant les JO de Tokyo. Tête de série no 9 du tableau dans l'Oberland bernois, le duo de Suisse centrale s'est pourtant accroché jusqu'au bout, recollant à 12-11 dans le tie-break après avoir accusé 4 points de retard (12-8). Mais Agatha et Duda ont serré le jeu pour s'imposer sur leur première balle de match, après 56'. Présentes en quart de finale pour la quatrième fois consécutive sur le World Tour, Nina Betschart et Tanja Hüberli avaient manqué le coche au premier set face aux têtes de série no 2. Elles ont en effet mené 12-9 dans cette manche initiale, avant de concéder sept points d'affilée.

Hokkaido et Fukushima interdisent les spectateurs Image: KEYSTONE/AP/Shuji Kajiyama Les préfectures d'Hokkaido et de Fukushima, dans le nord du Japon, ont décidé d'interdire la présence de spectateurs dans les gradins lors des JO de Tokyo (23 juillet-8 août). Des matches de football, de baseball et de softball y sont prévus. Le gouverneur de la région d'Hokkaido Naomichi Suzuki a fait part de sa décision tard vendredi soir, prenant à contrepied les autorités japonaises qui avaient annoncé la veille que les épreuves se dérouleraient à huis clos dans la capitale et des départements voisins mais que des spectateurs pourraient être présents sur d'autres sites de compétition. "Tous les événements prévus à Sapporo se dérouleront sans spectateurs", a indiqué M. Suzuki dans un communiqué, faisant référence aux cinq matches de football prévus dans la capitale de sa région. Il a estimé que les restrictions mises en place par les organisateurs étaient insuffisantes et ne permettraient pas de limiter les déplacements de personnes depuis Tokyo. Sapporo doit aussi accueillir le marathon et les épreuves de marche. Des responsables olympiques et locaux ont déjà demandé au public de ne pas y assister. Importance symbolique Le gouverneur de Fukushima, Masao Uchibori, a de son côté déclaré lors d'une conférence de presse samedi que l'augmentation des infections au coronavirus et la pression exercée sur les lits d'hôpitaux dans sa région et dans la région du grand Tokyo l'ont poussé à interdire aux supporters d'assister aux matchs de baseball et de softball qui se dérouleront à Fukushima. Cette décision revêt une importance symbolique. Les responsables de Tokyo-2020 ont longtemps présenté ces JO comme des "Jeux de la reconstruction" destinés à mettre en évidence le redressement de la région du "tohoku", située dans le nord et qui comprend la préfecture de Fukushima, après le séisme et le tsunami meurtriers de 2011 qui y ont provoqué un grave accident nucléaire. De rares exceptions La plupart des sites des JO sont situés à Tokyo, où il n'y aura pas de spectateurs. Les compétitions se déroulant dans trois départements voisins (Chiba, Saitama et Kanagawa) seront aussi fermées au public, ont précisé ultérieurement les organisateurs. Pour l'instant, des épreuves prévues dans d'autres départements, dont Miyagi (nord-est) ou Shizuoka (centre) sont encore susceptibles d'accepter des spectateurs, mais de façon limitée.