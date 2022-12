Exploit des M20 suisses face à la Finlande ++ Newcastle victorieux

Exploit de la Suisse contre la Finlande au Mondial M20 Le Suisse Nick Meile tente de freiner le Finlandais Brad Lambert. Image: KEYSTONE/AP/Ron Ward Exploit de la Suisse pour son premier match au Mondial M20 à Moncton au Canada. La sélection helvétique s'est imposée 3-2 après prolongation contre la Finlande, l'un des favoris du tournoi. Les Suisses ont remporté un deuxième point après 41 secondes de prolongation grâce au capitaine tessinois Attilio Biasca, bien servi par le leader de la sélection helvétique, le défenseur Lian Bichsel. Auparavant, les joueurs de l'entraîneur Claudio Bayer avaient égalisé à 1-1 par le Luganais Lorenzo Canonica (33e). Puis Jeremy Jabola (CP Berne) avait donné l'avantage aux couleurs helvétiques à la 45e. Les Finlandais sont parvenus à égaliser par Kalle Vaisanen à la 49e. Ce succès surprenant mais mérité devra être confirmé dès mardi soir contre la Lettonie, l'adversaire désigné le plus faible du groupe. Une victoire contre les Baltes assurerait pratiquement un billet pour les quarts de finale.

"La famille est ma première priorité", affirme Beat Feuz Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Beat Feuz (35 ans) a expliqué les raisons de sa prochaine fin de carrière lors d'une conférence de presse à Bormio. Le champion olympique de descente a notamment évoqué sa vie familiale. "La famille occupe la première place pour moi, c'est ma première priorité. Nous avons du plaisir dans tout ce que nous entreprenons ensemble. L'agitation, l'entraînement, les voyages, je n'en ai plus vraiment besoin", a expliqué le Bernois, père de deux jeunes enfants. "Cela ne fait plus de sens pour moi de disputer des courses et de lutter pour des centièmes de seconde", a-t-il encore développé. Son corps, qui a beaucoup souffert tout au long de sa carrière, constitue aussi un élément qui a pesé dans sa décision. "On connaît mes problèmes aux genoux. J'ai dû énormément investir en temps et en efforts pour que mon corps soit en état de courir. Je ne suis désormais plus prêt le faire." La compréhension de sa compagne Beat Feuz a précisé avoir décidé d'arrêter lors de la reconnaissance de la descente de Lake Louise, même si c'était le résultat d'un processus déjà engagé. "Je suis arrivé en bas de la piste, j'ai pris le téléphone et appelé ma compagne Kathrin", a déclaré le champion. "Dans un premier temps, elle a été très surprise. Mais quand elle a réalisé après quelques secondes, elle m'a totalement soutenu." Le Bernois a apprécié les nombreux messages reçus après l'annonce de sa retraite. "Cela m'a fait très plaisir que toute une série de skieurs internationaux m'ont contacté. Cela montre que j'étais apprécié et cela me plaît beaucoup." "Être dans le coup" Pourquoi a-t-il décidé de finir après la descente de Kitzbühel? "Il fait être fidèle à sa ligne de conduite. Les classiques, les Mondiaux et les Jeux olympiques, c'étaient mes courses. J'aimerais être au départ à Wengen et à Kitzbühel et être dans le coup. Après, ce sera fini." Mais que se passerait-il en cas de succès au Lauberhorn et sur la Streif? Feuz jouerait-il alors les prolongations pour gagner le classement de la descente? "Un cinquième Globe de descente n'est plus ma priorité", a affirmé le champion olympique de manière péremptoire. Le Bernois a aussi dit avoir hésité à poursuivre jusqu'aux Mondiaux de Courchevel/Méribel en février. "Mais pour pouvoir lutter pour les médailles, je devrais prendre 100% de risques. Et je ne suis plus prêt à le faire."

Premier League: Newcastle en pleine bourre Image: KEYSTONE/AP/Mike Egerton Fabian Schär peut avoir le sourire. Le défenseur suisse de Newcastle joue les premiers rôles en Premier League. Les Magpies ont gagné 3-0 à Leicester lors du Boxing Day pour se hisser au 2e rang. Il n'y a pas eu de match au Kings Power Stadium, où Newcastle a rapidement pris les devants par Wood (3e/penalty) et Almiron (7e). Joelinton a ajouté le numéro trois (32e) et a mis fin à toute incertitude. Les Magpies restent ainsi sur six victoires consécutives en Premier League et font de plus en plus figure de candidats crédibles à une place dans le top 4. Tottenham a pour sa part sauvé un point à Brentford (2-2). Menés de deux longueurs, les Spurs sont revenus grâce à Kane (65e) et Hojbjerg (71e).

Ambri-Piotta réussit son entrée dans le tournoi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Ambri-Piotta a réussi son entrée dans la Coupe Spengler à Davos. Pour leur premier match, les Léventins ont battu 5-2 les Suédois de Örebro. Spectacle, intensité, buts splendides, les Tessinois se sont montrés à la hauteur de leurs nombreux supporters montés dans la station grisonne. Comme en 2019, Ambri-Piotta a remporté sa première rencontre à Davos. Les victimes cette fois-ci, sont les Suédois d'Örebro, cinquième de leur championnat. Les joueurs de l'entraîneur Luca Cereda ont ouvert le score par leur nouveau Canadien Alex Formenton (13e). L'ancien attaquant des Ottawa Senators s'est retrouvé seul face au portier suédois Enroth pour le battre imparablement. Les Léventins ont encore fait plus fort sur le 2-1 du Servettien Josh Jooris (34e). Le Canadien avait été parfaitement servi après une triangulation avec Zwerger et Pestoni, auteur d'un "caviar" en retrait. Vingt-huit secondes plus tard, le Canadien McMillan donnait deux buts d'avance à Ambri après un superbe service de Formenton. Les Suédois ne se sont jamais remis de ce coup double. Les Léventins affronteront mercredi les Finlandais de l'IFK Helsinki pour une place directe en demi-finales.

Connor Hughes appelé par le Team Canada Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le portier de Fribourg-Gottéron, Connor Hughes a été appelé à la rescousse par le Team Canada pour la première journée de la Coupe Spengler. L'un des deux gardiens de la sélection canadienne n'avait pas reçu son équipement lundi. Hughes sera donc sur le banc à l'occasion du premier match contre Sparta Prague ce lundi. "Le Team Canada nous a demandé si Connor Hughes, qui possède la double nationalité canado-suisse, était disponible pour la Coupe Spengler, explique Lars Weibel, le directeur des équipes nationales à la Fédération suisse de hockey sur glace. Etant donné que les matches de la Coupe Sperngler ne sont pas des matches internationaux, il n’y a aucun problème à cet égard. Connor pourra continuer de jouer pour l'équipe nationale suisse." Hughes avait porté pour la première fois le maillot de l'équipe de Suisse lors du récent tournoi de Fribourg.

Super League: Ziegler ne jouera plus pour le FC Lugano Reto Ziegler ne portera plus le maillot du FC Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS/DAVIDE AGOSTA Reto Ziegler (36 ans) ne jouera plus pour le FC Lugano. Le club tessinois et l'ancien international suisse ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait. Les raisons de cette décision n'ont pas été précisées. Ziegler était encore sous contrat avec les bianconeri jusqu'à fin juin 2023. Le défenseur ne faisait déjà plus partie du groupe lors des quatre dernières rencontres avant la pause. Il avait été suspendu à l'interne.

Les Celtics matent les Bucks Image: KEYSTONE/AP/Mary Schwalm Le choc programmé le jour de Noël entre les deux meilleures équipes de la NBA a tourné à l'avantage de Boston. Les Celtics ont dominé Milwaukee 139-118. Boston a forcé la décision dans le troisième quart-temps, faisant alors passer l'écart de +1 (62-61 à la pause) à +14 (100-86). Jayson Tatum a inscrit 20 de ses 41 points dans ce troisième "quarter", les Celtics assurant ensuite leur succès grâce à Jaylen Brown (29 points dont 13 marqués dans l'ultime quart-temps). La franchise du Massachusetts affiche désormais 24 victoires pour 10 défaites à son tableau de chasse 2022/23. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo (27 points et 9 rebonds dimanche) en sont quant à eux à 22 succès pour 11 défaites. Leader de la Conférence Ouest, Denver (21-11) a par ailleurs battu Phoenix 128-125 après prolongation grâce notamment aux 41 points, 15 rebonds et 15 passes décisives de sa superstar Nikola Jokic. Les Nuggets ont souffert face à des Suns pourtant rapidement privés de leur arrière-vedette Devin Booker (blessure à l'aine).

Décès de Kathy Whitworth, golfeuse la plus titrée du circuit Image: KEYSTONE/AP/Horace Cort Légende du golf féminin, Kathy Whitworth est morte samedi à 83 ans, a annoncé dimanche sa partenaire Bettye Odle. L'Américaine a remporté 88 tournois sur le LPGA Tour, soit le record absolu. "Kathy est décédée subitement samedi soir en célébrant le réveillon de Noël avec sa famille et ses amis. Kathy a quitté ce monde comme elle a vécu sa vie, en aimant, en riant et en créant des souvenirs", a déclaré Bettye Odle, dans un communiqué publié par le circuit LPGA. Kathy Whitworth a remporté le premier de ses 88 tournois LPGA en 1962 et son dernier en 1985. Vainqueure de six Majeurs, elle est la première femme à avoir gagné un million de dollars sur le circuit. Elle qui n'a jamais remporté l'US Open féminin a un jour déclaré: "J'aurais échangé le fait d'être la première à gagner un million contre le fait de remporter l'Open, mais ce fut une consolation qui enleva un peu de la douleur de ne pas le gagner." "Le monde du golf et le monde en général ont perdu l'une de leurs femmes les plus incroyables avec le décès de Kathy Whitworth. Kathy était une championne au sens propre du terme, tant sur le parcours de golf qu'en dehors", a réagi la commissaire du LPGA, Mollie Marcoux Samaan.

La famille de Pelé presque au complet à son chevet Image: KEYSTONE/AP/Jin-Man Lee La famille de Pelé était quasiment réunie au grand complet dimanche, jour de Noël, au chevet de la légende brésilienne du football. L'état de santé du triple champion du monde s'est récemment détérioré, selon des publications sur les réseaux sociaux. "Une nuit de plus avec lui", a écrit dimanche soir Kely Nascimento, fille du "Roi" Pelé, dans un nouveau message publié sur Instagram, accompagné d'une photo prise à l'hôpital Albert Einstein avec ses frères et ses proches. "Même dans la tristesse, nous devons simplement être reconnaissants. Merci d'être ensemble, merci à tous pour votre amour, merci d'être capable d'être ici avec lui maintenant. Joyeux Noël", a-t-elle ajouté. La photo montre également Flavia, Celeste, Edinho et Joshua, tous enfants du "10" historique de la "Selecao", ainsi que Gemima McMahon, fille d'une de ses épouses. Son cancer progresse Pelé, 82 ans, qui souffre d'un cancer du côlon découvert en septembre 2021, est hospitalisé à Sao Paulo depuis la fin novembre. Dans leur dernier bulletin, ses médecins ont fait état mercredi d'une "progression" de son cancer ainsi que d'une "insuffisance rénale et cardiaque". Dimanche, l'un de ses fils, Joshua Arantes, s'est joint à ses trois soeurs, son frère et plusieurs de leurs enfants déjà présents à l'hôpital Albert Einstein. "Un de plus est arrivé" a annoncé sur Instagram Kely Nascimento, sous une photo d'elle et de son frère qui s'embrassent, souriants. Aucune activité particulière n'a été constatée devant l'hôpital où se trouve la légende Pelé, le seul footballeur ayant remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), ont constaté des journalistes de l'AFP. Lors de la veillée de Noël peu après minuit, Kely Nascimento avait posté une photo sur Instagram où figurent son épouse, Marcia Aoki, et d'autres membres de la famille dans la chambre de l'ex-footballeur, mais sans lui. "Presque tous. Joyeux Noël. Gratitude, amour, union, famille. L'essence de Noël. Nous vous remercions tous pour tout l'amour et la lumière que vous nous envoyez", a-t-elle écrit en légende de cette photo. Son frère Edinho avait posté plus tôt une photo sur le même réseau social où il prend la main de Pelé, avec pour légende: "Papa, ma force est avec toi". Edinho, directeur technique du club de football de Londrina, dans l'Etat méridional du Parana, avait rejoint samedi à l'hôpital ses soeurs, Flavia et Kely Nascimento, très présentes auprès de Pelé ces derniers jours. Edinho a fait le voyage alors qu'il s'était excusé la veille de ne pas pouvoir être auprès de son père. "J'aimerais être là, mais aujourd'hui j'ai des engagements ici. Je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas être d'une grande aide", avait-il déclaré vendredi au quotidien Estadao.

Matheus Cunha prêté à Wolverhampton Matheus Cunha sous le maillot de l'Atletico Madrid. Image: KEYSTONE/AP/LUIS VIEIRA L'attaquant brésilien de l'Atlético Madrid Matheus Cunha à été prêté à Wolverhamton, actuel 20e et dernier du Championnat d'Angleterre, a annoncé le club espagnol dimanche. Le joueur arrive en Angleterre prêté jusqu'à la fin de l'actuelle saison, mais avec une clause d'obligation d'achat au terme de ce prêt. Âgé de 23 ans, Matheus Cunha était arrivé à Madrid en 2021 en provenance du Hertha Berlin pour un montant de 26 millions d'euros, mais ne s'est jamais imposé au sein de l'Atlético. Auparavant, il avait porté les couleurs du FC Sion et de Leipzig. Le Brésilien a marqué sept buts la saison passée, mais n'en a pas inscrit un seul au cours de l'actuelle saison en dix-sept apparitions avec les Colchoneros. Il s'agit de la première recrue de Wolverhamton depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol Julen Lopetegui début novembre en remplacement du Portugais Bruno Lage, démis de ses fonctions.

Arsenal en tête d'affiche du "Boxing Day" Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Après une pause de 44 jours en raison du Mondial, le Championnat d'Angleterre est le premier des grands championnats européens à reprendre lundi avec son traditionnel et très attendu "Boxing Day". Il peut permettre au leader Arsenal d'accroître son avance. En tête de la Premier League (37 points) avec cinq points d'avantage sur son premier poursuivant, Manchester City, Arsenal de Granit Xhaka ne pense pas encore au titre suprême qu'il n'a plus remporté depuis 2004. Mais à en croire leur entraîneur Mikel Arteta, les Gunners ne sont pas d'humeur à faire des cadeaux à West Ham, mal en point en 16e position, lundi (21h00). "On joue à domicile. Le +Boxing Day+, c'est un match très spécial dans l'histoire du championnat, l'ambiance familiale est toujours incroyable, nous voulons en profiter au maximum, mais on veut surtout continuer sur notre lancée et marquer les esprits", a prévenu le technicien espagnol. Son équipe a bouclé la première partie de la saison avec un bilan impressionnant de douze victoires, un nul et une défaite (3-1), début septembre sur le terrain de Manchester United. "Cette seconde partie de la saison va être intéressante et intense, on a vraiment hâte de reprendre", a assuré Arteta. Le Mondial 2022 a toutefois laissé des traces dans l'effectif du club du nord de Londres: le Brésilien Gabriel Jesus, auteur de cinq buts et de cinq passes décisives en Premier League, s'est blessé à un genou au Qatar et "il est très difficile de fixer une date pour son retour", a reconnu Arteta qui n'a pas exclu un renfort dans le secteur offensif durant le mercato hivernal. Haaland a déjà marqué Même sans Gabriel Jesus, Arsenal fait figure de favori de ce duel londonien: "C'est vraiment très dur de reprendre avec un match comme celui-ci", a admis David Moyes, l'entraîneur de West Ham, dont l'équipe n'a empoché que 14 points lors de ses quinze premiers matches de la saison. Lundi toujours, Newcastle et Fabian Schär, surprenant 3e (30 pts), se rendent à Leicester (13e, 17 pts) dans l'espoir de cimenter leurs ambitions de disputer la Ligue des champions et prendre un ascendant psychologique sur des Foxes que les Magpies affronteront à nouveau dès janvier en quart de finale de la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue. Autres prétendants à la C1, Tottenham (4e) et Manchester United (5e) affrontent respectivement Brentford (10e) lundi et Nottingham Forest (18e) mardi, tandis que Liverpool (6e) se rend à Aston Villa (12e) qui sera privé de son controversé gardien de but Emiliano Martinez, toujours en Argentine comme les autres champions du monde 2022 de Premier League. L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, est persuadé que son attaquant-vedette Harry Kane aura digéré son penalty manqué en quart de finale du Mondial face à la France et à son coéquipier en club Hugo Lloris, synonyme d'élimination (défaite 2-1). "On parle là d'un des meilleurs attaquants du monde", a balayé le technicien italien. Erling Haaland, lui, n'a pas disputé la Coupe du monde puisque la Norvège n'était pas qualifiée, mais il a déjà montré qu'il faudrait compter sur lui et sur Manchester City, opposé à Leeds mercredi en clôture du "Boxing Day". Le meilleur buteur de Premier League (18 buts) a déjà retrouvé les terrains et... marqué un but lors de la victoire de son équipe (3-2) face à Liverpool en Coupe de la Ligue le 22 décembre. "On est prêt, mentalement et physiquement, et on a envie d'en découdre", a prévenu l'international algérien Riyad Mahrez.

500'000 signatures pour que "la France arrête de pleurer" Image: KEYSTONE/EPA Plus de 500'000 personnes ont signé une pétition en ligne lancée en Argentine pour que "la France arrête de pleurer" après sa défaite en finale du Mondial. "Depuis que nous avons gagné, les Français n'arrêtent pas de pleurer et de se plaindre et n'acceptent pas que l'Argentine est le champion du monde", a déclaré Valentin Gomez, l'initiateur de la pétition "France stop crying" qui avait recueilli 570'768 signatures sur le site Change.org vendredi à 22h20. L'arbitrage de la finale de dimanche dernier par le Polonais Szymon Marciniak a suscité des critiques en France, notamment sa décision d'accorder un penalty pour une faute d'Ousmane Dembélé sur Angel Di Maria en première période. Des Français ont également regretté le manque d'élégance de certains joueurs argentins dans la victoire, en particulier du gardien Emiliano Martinez. Parmi eux le président de la Fédération française de football Noël Graet qui a écrit à son homologue argentin Claudio Tapia pour s'émouvoir des "excès" des célébrations albicélestes.

Les proches de Pelé à son chevet à l'hôpital Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Les proches de Pelé se sont retrouvés samedi, auprès de la légende brésilienne du football dont l'état de santé s'est récemment détérioré, selon leurs publications sur les réseaux sociaux. Pelé, 82 ans, qui souffre d'un cancer du côlon découvert en septembre 2021, est hospitalisé à Sao Paulo depuis la fin novembre et ses médecins avaient fait état mercredi d'une "progression" de son cancer ainsi que d'une "insuffisance rénale et cardiaque". Après minuit au Brésil, Kely Nascimento, l'une des filles de Pelé, a posté une photo sur Instagram où figurent l'épouse actuelle de l'ex-footballeur, Marcia Aoki, et d'autres membres de la famille à l'hôpital Albert Einstein, où l'ex-footballeur est hospitalisé, mais sans lui. "Presque tous. Joyeux Noël. Gratitude, amour, union, famille. L'essence de Noël. Nous vous remercions tous pour tout l'amour et la lumière que vous nous envoyez", a écrit Kely Nascimento en légende de cette photo. Son fils Edinho avait posté plus tôt une photo sur le même réseau social où il prend la main de Pelé, avec pour légende: "Papa, ma force est avec toi". Edinho, directeur technique du club de football de Londrina, dans l'Etat méridional du Parana, a rejoint samedi à l'hôpital Albert Einstein deux de ses soeurs, Flavia et Kely Nascimento, très présentes auprès de Pelé ces derniers jours. "Il est arrivé", a écrit sur Instagram Kely Nascimento en légende de photos sur lesquelles apparaissent Edinho et ses filles, Sophia et Stephany Nascimento. Edinho a fait le voyage alors qu'il s'était excusé la veille de ne pas pouvoir être auprès de son père. "J'aimerais être là, mais aujourd'hui j'ai des engagements ici. Je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas être d'une grande aide", avait-il déclaré vendredi au quotidien Estadao. "Une nuit de plus ensemble" Tard vendredi, Kely Nascimento avait publié, toujours sur Instagram, une photo émouvante de Pelé et elle, enlacés, lui sur son lit d'hôpital, la moitié du visage visible seulement, équipé de canules nasales d'assistance respiratoire. "Une nuit de plus ensemble", disait la légende, "on est toujours là, dans la lutte et dans la foi", avait-elle écrit. Juste avant la publication mercredi d'un bulletin de santé alarmant de Pelé, ses deux filles avaient annoncé qu'elles passeraient Noël à l'hôpital avec l'ex-attaquant de légende, "pour diverses raisons". Aucune activité particulière n'était notable samedi devant l'hôpital Einstein, où seuls quelques journalistes attendaient des nouvelles du seul footballeur ayant jamais remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), a constaté l'AFP-TV. Pelé a été admis à l'hôpital pour une infection respiratoire consécutive à une contamination par le Covid, et pour une réévaluation de son traitement anticancéreux, la chimiothérapie qu'il suivait ayant apparemment été inefficace. Dimanche dernier, Kely avait publié une photo de Flavia massant le pied gauche de leur père pendant qu'il regardait la finale de la Coupe du monde à la télévision. Après le match, l'icône du "futebol" avait félicité l'Argentin Lionel Messi pour son sacre "mérité" face à la France. Durant ce Mondial, il a vu Neymar égaler son record de buts avec la Seleçao (77). Celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part de la star française Kylian Mbappé, qui a appelé à "prier pour le Roi".

Retour gagnant pour Clint Capela Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Retour gagnant pour Clint Capela ! Absent lors des trois derniers matches en raison d'une blessure au mollet, le Genevois a tiré son épingle du jeu lors du succès 130-105 d'Atlanta devant Detroit. Face au cancre de la Ligue, Clint Capela a signé un double double avec 10 points et 10 rebonds pour un différentiel de +13. Son temps de jeu s'est sagement limité à 25 minutes. A la faveur de ce succès, les Hawks présentent à nouveau un bilan positif avec 17 victoires contre 16 défaites. Un partiel de 17-3 au troisième quarter a permis à Atlanta de prendre le large. Auteurs tous les deux de 26 points, Trae Young et Dejounte Murray ont été les grands artisans de ce succès attendu.