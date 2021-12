Fähndrich 2e à Davos +++ Cologna pas dans le coup

Fähndrich 2e du sprint à Davos Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a obtenu une belle 2e place lors du sprint de Coupe du monde à Davos. En finale, la Lucernoise de 26 ans n'a été battue que par la Suédoise Maja Dahlqvist, déjà vainqueure des séries. Fähndrich est montée sur le podium pour la cinquième fois en Coupe du monde. Elle a fait forte impression tout au long de la journée. Lors du prologue, la médaillée d'argent du sprint par équipe aux championnats du monde avait pris la 4e place. Elle a ensuite remporté son quart de finale de manière souveraine et s'est qualifiée pour la finale grâce à un très bon temps en demi-finales. L'année dernière, Fähndrich avait été très déçue de sa 4e place. Cette fois, elle a jubilé en franchissant la ligne et en montant sur le podium. Il y a un an à Dresde, elle avait fêté sa première victoire en Coupe du monde, à la fois en individuel et avec Laurien van der Graaff en sprint par équipe. Van der Graaff a échoué en quarts de finale lors de sa course d'adieu à domicile. Chez les hommes, cinq Suisses ont passé l'écueil des qualifications, mais pas Dario Cologna. Le quadruple champion olympique s'est classé 66e du prologue. Cologna se concentre toutefois sur le 15 km de dimanche, il a pris part au sprint avant tout pour retrouver l'odeur de la compétition. Le meilleur Suisse a été Roman Schaad, 10e. Comme Valerio Grond, sensationnel finaliste l'an dernier, il a échoué en demi-finale. Chez les hommes, la victoire est revenue au champion du monde norvégien Johannes Hösflot Klaebo. Janik Riebli, Jovian Hediger et Erwan Käser ont eux été éliminés en huitièmes de finale. Hediger, leader de l'équipe, va se retirer à la fin de la saison. Et comme d'habitude, il n'a pas réussi à apprivoiser la piste de la Flüela pour sa dernière apparition à Davos. Le Vaudois n'a jamais fini dans le top 12 lors des épreuves de Coupe du monde à domicile.

GP d'Abou Dhabi: Verstappen et Hamilton en première ligne Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider Les deux candidats au titre se partageront la première ligne dimanche lors du GP d'Abou Dhabi. Max Verstappen (Red Bull-Honda) partira en pole devant Lewis Hamilton (Mercedes). Le Néerlandais a précédé son rival anglais de 0''371. Mais les deux ne seront pas sur la même stratégie lors de la course. Verstappen devra s'élancer en pneus tendres alors qu'Hamilton entamera le GP avec les gommes medium. Cela ouvre donc diverses perspectives pour l'épreuve et augmente encore le suspense. Derrière les deux dominateurs de la saison, la deuxième ligne sera composée par Lando Norris (McLaren-Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull-Honda). Carlos Sainz (Ferrrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) seront pour leur part en troisième ligne. Pour la dernière qualification de sa longue carrière en F1, Kimi Raikkonen a connu une déception. Le vétéran finlandais n'a signé que le 18e temps en Q1 et s'élancera ainsi en 9e ligne dimanche. Son coéquipier italien Antonio Giovinazzi a fait mieux en passant en Q2 où il a obtenu le 14e chrono.

Troisième succès de l'hiver pour Odermatt Odermatt est quasiment intouchable cette saison Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Marco Odermatt est quasiment intouchable en cette première partie de saison olympique. Le Nidwaldien a remporté le géant de Val d'Isère pour cueillir sa troisième victoire de l'hiver, la septième au total, en devançant de 0''59 Alexis Pinturault (2e). Loïc Meillard (7e) et Justin Murisier (9e) ont également fini dans le top 10. "Seulement" 15e en descente à Beaver Creek une semaine plus tôt, Marco Odermatt (24 ans) affiche déjà 446 points au général de la Coupe du monde 2021/22. En six courses disputées! Outre ses trois victoires, le prodige de Hergiswil a également terminé 2e du second super-G de Beaver Creek et 4e de la descente de Lake Louise. Marco Odermatt, qui s'était déjà imposé en géant à Sölden en ouverture de saison, a maîtrisé son sujet samedi sur la Face de Bellevarde. Le sextuple champion du monde junior a d'ailleurs réussi le 5e temps de la deuxième manche, sur une piste dégradée, pour augmenter de 0''27 sa marge sur son dauphin Alexis Pinturault. La réaction de Meillard A la peine sur un premier parcours où ils ont perdu respectivement 1''74 et 2''26 sur leur chef de file, Loïc Meillard et Justin Murisier ont quant à eux parfaitement su réagir l'après-midi. Le Neuchâtelo-Valaisan a progressé de neuf places, le Bagnard gagnant quant à lui onze rangs. Loïc Meillard doit même être particulièrement soulagé. Il a signé samedi son premier top 15 dans une saison jusqu'ici compliquée pour lui. Justin Murisier confirme pour sa part ses bonnes dispositions: 12e à Sölden, il avait décroché une remarquable 8e place dans le premier super-G de Beaver Creek. La "remontada" de Tumler Thomas Tumler, qui s'était révélé en terminant 3e du géant de Beaver Creek en 2018, a pour sa part profité de conditions idéales pour signer le meilleur temps de la deuxième manche et remonter de la 29e à la 14e place. A l'inverse, Gino Caviezel (15e sur le parcours initial) et Daniele Sette (21e en première manche) ont manqué le coche sur le second tracé pour terminer respectivement 17e et 23e.

Sept Suisses qualifiés pour les quarts, mais pas Cologna Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Pas moins de sept Suisses - cinq hommes et deux femmes - ont passé l'écueil des qualifications dans le sprint en skating de Davos. Dario Cologna n'en fait toutefois pas partie. Le Grison, quadruple champion olympique, n'a pu faire mieux qu'une 66e place, à plus de cinq secondes du top 30. Ce sprint ne constituait il est vrai qu'un échauffement en vue du 15 km programmé dimanche à Davos. Ses coéquipiers ont en revanche réalisé une belle performance d'ensemble. Valerio Grond (9e), Roman Schaad (10e), Janik Riebli (12e) et les cousins Jovian Hediger (15e) et Erwan Käser (20e) se sont tous qualifiés pour les quarts de finale (dès 14h15). Nadine Fähndrich (4e) et Laurien van der Graaff (14e) ont également décroché leur ticket pour la phase à élimination directe chez les dames. Double championne du monde de sprint, la Norvégienne Maiken Caspersen Falla a en revanche échoué au 31e rang du prologue.

Lara Gut-Behrami s'offre un 33e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami a mis fin à la série victorieuse de Sofia Goggia en remportant le premier des deux super-G programmés à St-Moritz. La Tessinoise a devancé de 0''18 l'Italienne (2e), lauréate des trois épreuves de vitesse de Lake Louise, pour cueillir sa 33e victoire en Coupe du monde et la 17e dans sa discipline fétiche. Freinée par un refroidissement en début de saison, Lara Gut-Behrami est désormais en pleine forme. Deuxième du super-G de Lake Louise derrière une Sofia Goggia euphorique après ses deux succès obtenus en descente, elle a cette fois-ci battu l'Italienne, la seule à avoir lâché moins d'une seconde. Troisième, Mikaela Shiffrin a concédé 1''18. Seuls Vonn et Maier ont fait mieux Cette 17e victoire en super-G permet à Lara Gut-Behrami de se retrouver sur le podium des skieurs et skieuses ayant décroché le plus de succès dans la discipline. Seuls Lindsey Vonn (28 victoires) et Hermann Maier (24) ont fait mieux que la championne du monde en titre, qui a égalé samedi Renate Götschl et Aksel Lund Svindal. La Tessinoise de 30 ans a réalisé une démonstration sur une piste où elle avait fêté sa première victoire en Coupe du monde (en super-G, en décembre 2008), mais où elle avait aussi vécu l'un des moments les plus difficiles de sa carrière avec cette grave blessure au genou gauche subie lors des Mondiaux 2017. Elle sera évidemment la femme à battre dimanche dans la station grisonne. Holdener 7e Quatre autres Suissesses ont terminé dans le top 15. Wendy Holdener a obtenu une belle 7e place pour sa première course de vitesse de la saison, à 1''87. Jasmine Flury s'est classée 10e, Michelle Gisin 14e et Joana Hählen 15e. Corinne Suter, 20e à 2''95, a en revanche manqué sa course.

Impossible de reprogrammer Tottenham-Rennes Kane et Tottenham n'affronteront pas Rennes en Conference League Image: KEYSTONE/AP/Adam Davy La rencontre de Conference League entre Tottenham et Rennes, prévue jeudi à Londres et reportée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, doit être annulée. L'UEFA a annoncé samedi ne pas être en mesure de la reprogrammer. "Malheureusement, et malgré tous les efforts, une solution qui pourrait convenir aux deux clubs n'a pas pu être trouvée", a indiqué un porte-parole, précisant que le score par forfait de ce match serait déterminé par son instance de contrôle et de discipline. Rennes, leader du groupe G, était déjà qualifié pour les 8e de finale avant la 6e et dernière journée de la phase de poules. Tottenham devait pour sa part l'emporter pour ravir la 2e place, synonyme de participation aux 16es de finale, à Vitesse Arnhem.

1re manche: Odermatt 1er, Pinturault 2e à 0''32 Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du deuxième géant de l'hiver, samedi à Val d'Isère. Vainqueur à Sölden fin octobre, le Nidwaldien devance son dauphin Alexis Pinturault de 0''32. Filip Zubcic pointe quant à lui au 3e rang à 0''33. Marco Odermatt a fait la différence sur le bas du parcours tracé sur la Face de Bellevarde, reprenant plus de deux dixièmes tant au Français qu'au Croate sur les neuf dernières secondes de course. Quatrième, Mathieu Faivre accuse déjà 0''85 de retard avant la deuxième manche prévue dès 13h. Les autres Suisses en lice ont en revanche manqué leur affaire. Gino Caviezel a réalisé le 15e chrono, à 1''73 de Marco Odermatt, Loïc Meillard le 16e à 1''74. Justin Murisier était quant à lui 20e après le passage de 30 concurrents, à 2''26.

Les Hawks subissent la loi des Nets Capela (15) et les Hawks ont subi la loi des Nets de Durant vendredi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta n'y arrive décidément plus à domicile. Les Hawks ont subi vendredi leur quatrième défaite d'affilée dans leur antre de la State Farm Arena, s'inclinant 113-105 face aux Brooklyn Nets en NBA. Clint Capela et ses coéquipiers semblaient pourtant avoir le match en main lorsqu'un panier à 3 points de Kevin Huerter leur a permis de prendre 11 longueurs d'avance (73-62) à 6'53'' de la fin du troisième quart. Mais la défense des Nets a fini par prendre le dessus sur l'attaque des Hawks, dominés 24-14 dans le dernier quart. Brooklyn a aussi pu s'appuyer sur la verve de ses stars Kevin Durant (31 points, 6 assists, 5 rebonds) et James Harden (20 points, 11 assists, 5 rebonds) pour forcer la décision et conforter sa première place dans la Conférence Est. Du côté des Hawks, Trae Young a réussi 31 points, 10 passes décisives et 7 rebonds, alors que Clint Capela a signé son 16e double double de la saison (14 points, 16 rebonds).

Josi première étoile face aux Devils Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Roman Josi a une nouvelle fois fait étalage de toute sa classe vendredi en NHL. Le capitaine des Predators a réussi un but et un assist lors d'un match gagné 3-2 par Nashville sur la glace des New Jersey Devils. Désigné première étoile de cette rencontre, le défenseur bernois a inscrit le 1-1 d'un tir du poignet à la 14e minute avant d'être crédité d'une mention d'assistance sur le 2-1 signé Eeli Tolvanen en supériorité numérique à la 18e. Il a terminé cette partie avec pas moins de 9 tirs cadrés à son actif! Roman Josi, qui a réussi 7 points dans ses quatre dernières sorties, en est désormais à 27 points (9 buts, 18 assists) dans cet exercice 2021/2022. Meilleur compteur de son équipe à égalité avec Mikael Granlund, il est d'ores et déjà un candidat crédible au titre de meilleur défenseur de la saison. Les Predators ont décroché vendredi leur quatrième victoire consécutive, la troisième de suite à l'extérieur. Les Devils de Nico Hischier (1 assist vendredi) et de Jonas Siegenthaler traversent à l'inverse une mauvaise passe: ils n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matches. Un assist mais une lourde défaite pour Suter Pius Suter a également signé un assist vendredi, lors d'un match perdu 7-3 par ses Red Wings sur la glace de l'Avalanche. La franchise du Colorado a ainsi marqué au moins sept buts au cours de trois matches consécutifs, un exploit réussi pour la dernière fois en novembre 1995 par les Penguins.

Guerdat et Fuchs déçoivent en finale du Top 10 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Steve Guerdat et Martin Fuchs n'ont pas signé d'exploit vendredi soir dans la finale du Top 10 au CHI de Genève. Le Jurassien, sur Victorio des Frotards, et le Zurichois, en selle de Chaplin, ont respectivement terminé 7e et 10e d'une épreuve remportée par le champion olympique 2021 Ben Maher et Explosion W. Les deux compères ont perdu toute chance de triompher dès la première des deux manches. Le Jurassien, déjà sacré à deux reprises - 2010 et 2018 - dans cette épreuve prestigieuse réunissant les dix premiers mondiaux, a commis une faute sur un vertical également fatal au vainqueur sortant Kent Farrington. Le Zurichois, qui avait fait de cette finale du Top 10 son principal objectif du week-end, a quant à lui fait tomber deux perches dont une sur l'avant-dernier obstacle. Tous deux chercheront à effacer cette déception dimanche lors d'un Grand Prix que Steve Guerdat a déjà gagné trois fois et Martin Fuchs une (en 2019). Rebondir dimanche "Ce n'est pas le résultat que j'espérais", a souligné Martin Fuchs à l'issue d'une deuxième manche dans laquelle il a commis une nouvelle faute. "C'est un rêve de pouvoir m'imposer dans cette épreuve, et je vais continuer à travailler pour revenir plus fort l'an prochain", a-t-il poursuivi, sous les applaudissements du très nombreux public. "Je suis déçu de ma prestation", a quant à lui lâché Steve Guerdat, après un deuxième parcours dans lequel il a également commis une faute. "Je me suis dit que je devais prendre tous les risques pour accrocher le podium. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, je dois vite oublier ça", a lâché le champion olympique 2012. Succès de prestige pour Godel Robin Godel a par ailleurs cueilli un succès de prestige vendredi en début de soirée en s'adjugeant l'épreuve de cross sur Grandeur de Lully. Le Fribourgeois de 23 ans, dont le cheval Jet Set avait dû être endormi pendant les JO de Tokyo après une chute, a devancé le champion olympique par équipe 2016 de concours complet Karim Florent Laghouag. Le podium est complété par la Zurichoise Nadja Minder.

Lausanne remporte le duel des Lions, Fribourg a eu chaud Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Lausanne a battu Zurich avec la manière lors de la soirée de National League. Un succès 5-2 avec notamment un doublé de Frolik pour une belle revanche. Ils étaient plusieurs à avoir entouré ce match dans leur agenda après les incidents du 21 novembre au Hallenstadion. Mark Barberio, depuis envoyé à Kazan en KHL, avait imprimé sa canne dans le visage de Garrett Roe et écopé de huit matches de suspension en plus d'une amende de plus de 11'000 francs. A l'issue de ce match gagné par son équipe, le coach Rikard Grönborg avait eu des mots maladroits à l'égard des Vaudois. Lausanne avait donc de quoi se motiver pour cette rencontre. Surtout que les Zurichois ne traversent pas une période faste et qu'ils venaient à Lausanne 24 heures après avoir perdu à Genève. Mais ces derniers ont été accueillis par des Lausannois bien en jambes et désireux de profiter de ce match pour revenir à quatre points des Lions zurichois. Pas malchanceux, le LHC a ouvert le score sur un penalty de Bertschy (7e). Et à la 12e, c'est Bozon qui a doublé la mise avec un puck qui a rebondi sur sa poitrine. Zurich a en outre dû composer avec le jeune gardien Robin Zumbühl dès la 21e minute. Blessé lors d'un choc avec Jäger à la 7e, Ludovic Waeber a tenu un tiers avant de céder sa place. La seule lueur d'espoir du "Z" est venue à la 39e quand Sigrist a pu réduire la marque à 3-1. Seulement les Vaudois ont répliqué 17 secondes plus tard par Frolik. L'attaquant tchèque a tué tout suspense à la 52e avant que Malgin en réussisse un bijou pour la galerie mais inutile pour son équipe. Fribourg se fait peur A domicile contre Ajoie, Fribourg a joué à se faire peur. Le leader l'a finalement emporté 6-3. On s'attendait à une partie plutôt déséquilibrée entre le leader et la lanterne rouge. Surtout à Fribourg. Mais les Jurassiens ont su profiter des errements fribourgeois en début de match. La statistique des tirs après un tiers a fait hausser plusieurs sourcils. Avec 16 lancers à 6, les Ajoulots se sont montrés plus dangereux que les Dragons. Menés 3-1 à la 29e, les hommes de Christian Dubé ont retroussé leurs manches pour écarter les Jurassiens. Le top scorer Chris DiDomenico a été impliqué sur le 3-3, le 4-3 et le 5-3. Comme d'habitude, la troupe de Gary Sheehan a coulé en fin de match. C'est là que la différence de niveau se fait le plus sentir. De son côté, Bienne n'a pas eu de soucis pour repartir de l'Emmental avec la totalité de l'enjeu. Un succès 5-2 qui porte notamment le sceau de Toni Rajala. L'attaquant finlandais, muet depuis le 20 novembre, a signé un doublé en 4'15 au cours du tiers médian. Mike Künzle s'est également signalé avec un doublé. Les Tigres sont revenus à 5-2 en fin de match, mais les Seelandais ont réussi leur soirée. Dans les deux derniers matches, Lugano a enlevé le derby tessinois 2-1 à Ambri. Même score pour Zoug face à Berne.

La Suisse actuellement 14e au ranking UEFA Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Avec la fin des phases de groupes dans les compétitions de Coupe d'Europe, la Suisse a gagné cinq rangs au classement de l'UEFA. La Super League occupe la 14e place et compte encore sur Bâle. Tout sera calculé en fin de saison après la finale de la Ligue des champions. Les nouveaux coefficients qui en résulteront pour chaque pays prendront effet la saison suivante, c'est-à-dire lors de la saison 2023/24. Si la Suisse devait conserver sa 14e place, les meilleures équipes de Super League seraient nettement mieux loties pour la saison 2023/24 que pour la saison en cours. Le champion de Suisse n'entrerait en lice en Ligue des champions qu'au troisième tour de qualification. Le deuxième du championnat obtiendrait également une place pour les qualifications de la C1. En Europa League, le vainqueur de la Coupe serait déjà au 3e tour de qualification et en Conference League, deux autres équipes pourraient se passer du début des qualifications. Les chances de terminer à la 14e place à la fin de la saison seraient d'autant plus grandes si le FC Bâle continuait à marquer des points dans la phase à élimination directe de la Conference League. Les pays classés 15e et 16e au "live ranking" de la liste des coefficients de l'UEFA - la Turquie et la Grèce - possèdent encore chacun deux équipes dans les phases à élimination directe. Le Danemark, qui occupe actuellement la 18e place, a même encore trois équipes en lice.

Akira Schmid rappelé par les New Jersey Devils Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Akira Schmid pourrait bien faire ses débuts en NHL tout prochainement. En raison de la blessure de Jonathan Bernier, les New Jersey Devils ont rappelé le jeune portier bernois. A 21 ans et après des débuts fracassants en AHL avec le club-ferme des Utica Comets, l'ancien junior de Langnau pourrait avoir sa chance ce week-end alors que les Devils vont jouer contre Nashville samedi matin et face aux New York Islanders dimanche matin. Avec Utica, Schmid affiche un bilan de huit victoires en dix matches et un pourcentage d'arrêts de 94,4% soit le meilleur de la catégorie.

Dario Cologna présent sur le sprint samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dario Cologna participera aux deux courses de Coupe du monde à domicile à Davos. Le quadruple champion olympique a décidé de participer au sprint du samedi. Le Grison, désormais âgé de 35 ans, a souvent fait l'impasse sur cette discipline ces dernières saisons. Ce sprint sera sa deuxième course cette saison. Mais Cologna attend davantage du 15 km en skating dimanche sans faire de pronostic: "Il est difficile de dire où je me situe par rapport aux autres." Le parcours davosien ne fait pas partie de ses préférés et Cologna ne s'y est jamais imposé. Le Grison préfère un profil avec des montées et des descentes constantes. Et il n'est pas certain qu'après les chutes de neige, il trouve un revêtement assez dur selon ses standards.