Fähndrich 9e de la poursuite du Val Müstair ++ Pierre Carraz est décédé

Fähndrich 9e de la poursuite du Val Müstair Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Nadine Fähndrich a souffert dimanche lors de la poursuite sur 10 km en style classique du Val Müstair, 2e étape du Tour de Ski. La gagnante du sprint de samedi a terminé au 9e rang. La Lucernoise a parfaitement résisté durant la première moitié du parcours, lâchant prise à l'entame de la troisième des quatre boucles. Encore 6e - à 17''3 de la tête - après 6,2 km, elle a concédé au final 1'03''5 à la gagnante, la Norvégienne Tiril Weng, qui s'offre une première victoire individuelle en Coupe du monde. Les 3e et 4e étapes de ce Tour de Ski sont prévues à Oberstdorf mardi et mercredi. Les trois dernières étapes se dérouleront dans le Val di Fiemme, avec notamment un sprint dans lequel Nadine Fähndrich tentera de s'illustrer vendredi et la montée de l'Alpe Cermis dimanche prochain.

Abandon du vainqueur 2022 motos Sam Sunderland Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Britannique Sam Sunderland (GasGas), vainqueur de l'édition du Dakar 2022 en catégorie motos, a chuté lors de la première étape et a été contraint à l'abandon. "Le tenant du titre a chuté au km 52 de la spéciale et a été pris en charge par le service médical", a indiqué l'organisateur ASO dans un communiqué. "Conscient et disposant de toute sa mobilité, il souffre toutefois de douleurs dorsales et a été héliporté vers l'hôpital de Yanbu pour des examens complémentaires", poursuit le communiqué. Sunderland (33 ans) a remporté le Dakar à deux reprises en 2017 et l'an dernier. En 2018, un an après sa première victoire, il avait déjà été contraint à l'abandon.

Décès de Pierre Carraz, entraîneur historique de Lemaitre Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Pierre Carraz, l'entraîneur qui a conduit Christophe Lemaitre au sommet du sprint européen, est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé la Fédération française (FFA). "La FFA (...) salue la mémoire d'un immense entraîneur et éducateur, figure du club de l'AS Aix-les-Bains, qui emmena notamment au plus haut niveau Christophe Lemaitre", a-t-elle indiqué samedi sur son compte Twitter. Avec Carraz, qui l'entraînait bénévolement depuis 2005, Lemaitre est passé sous le seuil mythique des 10 secondes sur 100 m en 2010 (9''98), une première pour un sprinter blanc. Il a réussi la même année un triplé inédit en remportant les 100 m, 200 m et relais 4x100 m des Championnats d'Europe de Barcelone. Au palmarès de ce duo improbable, séparé par un demi-siècle d'écart d'âge, figurent aussi deux médailles olympiques (3e du relais 4x100 m en 2012 et du 200 m en 2016) et deux médailles mondiales (2e du relais 4x100 m et 3e du 200 m des Mondiaux 2011). S'il avait pris un peu de recul, l'ancien éducateur gardait toujours un regard attentif sur son élève le plus connu, âgé de 32 ans et qui aimerait terminer sa carrière lors des JO 2024 à Paris.

Doncic à nouveau monstrueux Image: KEYSTONE/AP/Darren Abate Auteur d'un triple double historique avec 60 points, 21 rebonds et 10 assists mardi face aux Knicks, Luka Doncic a signé une nouvelle performance majuscule samedi. L'arrière de Dallas a inscrit 51 points face aux Spurs, qui se sont inclinés 126-125 face aux Mavs. La superstar slovène a notamment inscrit deux lancers-francs à 4''1 de la fin, permettant aux Mavericks de mener 126-123. Il a ensuite manqué volontairement deux lancers-francs à 1''1 du "buzzer" pour empêcher San Antonio de tenter un dernier tir, récupérant même le rebond offensif dans la foulée. Egalement auteur de 9 passes décisives, 6 rebonds et 4 interceptions en ce 31 décembre, Luka Doncic a marqué au moins 50 points à trois reprises dans ses cinq dernières sorties. Dans son sillage, Dallas a remporté ses six derniers matches.

Premier but depuis le 17.11 pour Pius Suter Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Pius Suter a conclu en beauté 2022. L'attaquant zurichois a inscrit samedi son cinquième but de la saison, le premier depuis le 17 novembre, lors d'un match remporté 4-2 par Detroit face à Ottawa. Suter, qui n'avait pas marqué lors de ses 17 dernières apparitions, a sonné la révolte pour les Red Wings en ce 31 décembre. Il a signé le 1-2 à la 29e en profitant d'une passe en retrait de Lucas Raymond, lui-même auteur du 2-2. Mené 2-0 à la 16e minute, Detroit a renversé la vapeur en marquant trois fois lors de l'ultime période. Kevin Fiala a pour sa part réussi un assist - son 27e cette saison - lors d'un match perdu 4-2 par Los Angeles face à Philadelphie. Avec 37 points en 2022/23, l'attaquant saint-gallois des Kings est à hauteur de Timo Meier, "muet" au cours d'une partie perdue 5-2 par San José à Dallas, en tête du classement des compteurs suisses. Fin de disette pour Malgin Roman Josi a, lui, été crédité de sa 20e mention d'assistance dans ce championnat 2022/23 dans une rencontre perdue 5-4 après prolongation par Nashville à Las Vegas. Le capitaine de Nashville s'est illustré sur le 4-4 des Preds, inscrit par Filip Forsberg à 5 secondes de la fin du temps réglementaire. Denis Malgin a par ailleurs réussi samedi son premier point - un assist - sous le maillot de l'Avalanche. Colorado s'est toutefois lourdement incliné (6-2) face à Toronto, l'ancienne équipe du Soleurois. Celui-ci n'avait pas inscrit le moindre point lors de ses 16 dernières parties.

Une troisième victoire pour la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Ron Ward Troisième succès en quatre matches pour la Suisse au Championnat du monde M20 ! A Moncton, elle s'est imposée 4-3 aux tirs au but face à la Slovaquie. Déjà qualifiés pour les quarts de finale avant cette rencontre après leurs victoires face à la Finlande et à la Lettonie, les Suisses ont eu le mérite de ne jamais renoncer. Menés 3-1, ils sont restés tout d'abord dans le match grâce à un arrêt remarquable de Kevin Pasche devant Adam Zlnka à la 43e minute avant de réduire le score sur l'action suivante par Mischa Ramel. L'égalisation tombait six minutes plus tard par Lorenzo Canonica sur la première réussite des Suisses en power play dans ce tournoi. Lors du shootout, ils raflaient la mise lors du... 20e penalty de la séance réussi par Rodwin Dionico. La Suisse ne connait pas encore son adversaire en quart de finale. Il s'agira selon toute vraisemblance de la République tchèque ou de l'Allemagne.

Une journée parfaite pour les Gunners Image: KEYSTONE/EPA/Vince Mignott Le dernier jour de l'année a souri à Arsenal. Victorieux 4-2 à Brighton, les Gunners ont pris le large en tête de la Premier League. A la faveur de ce succès, Granit Xhaka et ses coéquipiers possèdent désormais une marge que l'on peut qualifier de confortable sur Manchester City, tenu en échec plus tôt dans la journée à domicile par Everton (1-1). L'écart se chiffre, en effet, à sept points. Même si la ligne d'arrivée est encore très loin - il reste 22 matches à jouer -, il n'est pas aberrant de considérer qu'Arsenal a bien pris une première option sur le titre. A Brighton, le leader a frappé d'entrée avec l'ouverture du score de Bukayo Saka à la 2e minute. Après une telle entame, les Gunners ont joué sur du velours. Ils ont marqué trois autres buts par le capitaine Martin Odegaard, par Edward Nketiah et par l'étincelant Gabriel Martinelli. Malgré le 21e but d'Erling Haaland, Manchester City a lâché deux points devant Everton. L'homme du match fut Demarai Gray, auteur d'une superbe égalisation à la 64e minute. La manière avec laquelle l'ancien attaquant de Leicester a abusé Manuel Akanji fut tout simplement magnifique.

La passe de trois pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a tenu son rang. La Lucernoise a enlevé l'épreuve sprint de Val Müstair en ouverture du Tour de Ski. Elle a devancé la Suédoise Maja Dahlqvist et la Norvégienne Lotta Weng pour signer un troisième succès de rang dans la discipline après ses victoires à Beitostölen et à Davos. Déjà la plus rapide lors du prologue, Nadine Fähndrich a littéralement survolé son sujet dans les Grisons pour ne laisser aucune chance à l'opposition. Avec Maja Dahlqvist et les Américaines Jessie Diggins et Rosie Brennan, elle a, ainsi, battu trois skieuses qui s'étaient classées juste devant elle aux Jeux de Tokyo, aux deuxième, troisième et quatrième places. Ce dimanche, Nadine Fähndrich a les moyens de tirer son épingle du jeu lors de la poursuite 10 km en style classique. Son état de forme actuel l'autorise de nourrir l'objectif de signer le meilleur résultat absolu pour une Suissesse dans ce Tour de Ski. Il a été établi par la Bernoise Nathalie von Siebenthal en 2018 avec sa huitième place.

Inti Pestoni envoie Ambri au paradis Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Porté par ses magnifiques supporters, Ambri-Piotta est allé au bout de son rêve. Les Tessinois ont enlevé pour la première fois de leur histoire la Coupe Spengler. A Davos devant 6267 spectateurs, Ambri-Piotta s'est imposé 3-2 aux tirs au but en finale face au Sparta Prague. C'est Inti Pestoni, sans doute le joueur le plus emblématique du club, qui a donné la victoire aux siens. Cinquième et dernier tireur de cette série, il a trompé d'une manière imparable le portier Jakub Kovar. L'éternel Dario Bürgler avait également marqué lors de cette séance qui a vu Janne Juvonen réussir des prouesses dans la cage tessinoise. Ce succès répond à une certaine logique. Grâce à deux réussites d'Alex Formenton (6e et 24e) dont la seconde en infériorité numérique, les Tessinois ont mené deux fois au score. Après le 2-2 inscrit par Roman Horak, ils sont repartis au combat et ils auraient mérité de conclure cette finale avant le shootout. Seulement, ils sont tombés sur un Kovar en état de grâce. L'ancien gardien de Zurich a, comme son vis-à-vis, été vraiment à la hauteur de l'événement. Ambri-Piotta est la 31e équipe à inscrire son nom au palmarès du tournoi davosien, la première équipe suisse aussi à s'imposer depuis Genève-Servette en 2014. A la faveur de cette victoire, les Tessinois ont obtenu le droit de disputer cette Coupe Spengler une troisième fois. Il faut reconnaître que leur présence à Davos a redonné un véritable coup de fouet au vénérable tournoi de la station grisonne.

Rafael Nadal battu d'entrée Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker L'année se termine mal pour Rafael Nadal. A Sydney, le Majorquin s'est incliné pour ses grands débuts dans la United Cup. Le no 2 mondial a été battu 3-6 6-3 6-4 par le Britannique Cameron Norrie (ATP 14) contre lequel il n'avait pas lâché le moindre set lors de leurs quatre précédentes rencontres. Dans ce duel de gauchers, Rafael Nadal n'a pas tenu la distance. Après le gain du premier set, il fut toujours sur la défensive face à un adversaire qui a pu s'appuyer sur son coup droit pour diriger le plus souvent l'échange. Rafael Nadal a encore deux semaines devant lui pour monter en puissance avant de défendre son titre à Melbourne. Le chantier paraît immense...

Hischier, Josi et Niederreiter buteurs Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum L'avant-dernier jour de l'année a souri aux joueurs suisses de la NHL. Nico Hischier, Roman Josi et Nino Niederreiter ont, en effet, marqué et gagné ! A Pittsburgh, Nico Hischier a signé sa quinzième réussite de la saison pour mener les Devils à la victoire. New Jersey s'est imposé 4-2 grâce au lancer imparable de son capitaine pour le 3-2 de la 40e minute marqué à 4 contre 5. Auteur d'une passe décisive pour le 2-2 de la 38e inscrit par Dougle Hamilton, Jonas Siegenthaler a également apporté sa contribution pour cette 23e victoire de la saison. A Anaheim face à des Ducks en pleine reconstruction, Nashville s'est promené. Les Predators ont gagné 6-1. Roman Josi a inscrit le 5-1 à la 56e dans une séquence de jeu de puissance pour son huitième but de la saison. Le capitaine a été crédité d'un bilan de +3. Quant à Nino Niederreiter, il a scellé le score à 13'' de la sirène pour son douzième but de l'exercice.

LeBron James terrasse Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. LeBron James a célébré de la plus belle des manières son 38e anniversaire. Il a, en effet, inscrit 47 points - son record de la saison - pour mener les Lakers à la victoire (130-121) à Atlanta. Face à un adversaire toujours privé de Clint Capela, qui n'en finit pas de soigner sa blessure au mollet, LeBron James a sorti le grand jeu. Crédité également de 10 rebonds et de 9 assists, il a sonné la révolte lorsque les Hawks avaient creusé un écart de 15 points (54-39) dans le deuxième quarter. Incapables de stopper James, les Hawks ont concédé une troisième défaite de rang pour ne figurer plus qu'au neuvième rang de la Conférence Est. Le retour au jeu de Clint Capela, qui sera bien salutaire, est espéré pour lundi à San Francisco face à Golden State.

Un doublé pour Karim Benzema Image: KEYSTONE/AP/Pablo Garcia Karim Benzema est de retour ! Privé du Mondial en raison d'une blessure peut-être surévaluée par le staff de l'équipe de France, le Ballon d'Or a frappé fort à Valladolid. Il a signé un doublé pour offrir la victoire 2-0 au Real Madrid qui reprend provisoirement la tête de la Liga. Il a ouvert le score à la 83e sur un penalty avant de doubler la mise à la 89e sur un service d'Eduardo Camavinga. Il s'agit là des premiers buts du Français depuis le 19 octobre à Elche (succès 3-0), qui est aussi le dernier match que "KB9" avait joué en entier.

Ambri-Piotta gâche la fête de Davos et va en finale Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Ambri-Piotta disputera pour la première fois la finale de la Coupe Spengler. Les Léventins ont battu 5-0 Davos dans la demi-finale "suisse" et retrouveront ce samedi Sparta Prague pour un sacre. Demi-finaliste lors de sa première présence sur les hauteurs de la station grisonne en 2019, Ambri-Piotta va donc pouvoir postuler à la succession de Genève-Servette, dernier club suisse vainqueur de la Spengler en 2014. Les joueurs de Luca Cereda ont profité de leur fraîcheur physique pour prendre rapidement le large grâce à un premier tiers-temps réussi. Le Canadien Brendan McMillan a ouvert la marque dès la 4e minute suite à une excellente passe de Johnny Kneubühler, laissé trop libre de ses mouvements par les Grisons. Ces derniers ont commis trop de fautes qui ont conduit à des pénalités. Ainsi à la 16e minute, les Tessinois inscrivaient le 2-0 par Dario Bürgler alors qu'ils évoluaient à 5 contre 3. Les Grisons, qui avaient joué la veille contre l'IFK Helsinki alors qu'Ambri-Piotta était au repos, ont toujours paru à la traîne physiquement. Même un joueur comme Andres Ambühl n'y a pas échappé. Son très mauvais contrôle a permis au Tchèque Filip Chlapik de marquer le 3-0 alors que les Léventins évoluaient avec un joueur de moins. La messe était dite. Davos court donc après un succès dans son tournoi depuis 2011. Ce n'est donc pas cette année que la formation dirigée par Christian Wohlwend va parvenir à ses fins. Les Grisons n'étaient pas au niveau cette année. Déjà la "gifle" concédée face au Sparta Prague (9-2) avait donné de sérieuses indications.