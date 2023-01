Fähndrich accuse la fatigue ++ Pas de Stan en Coupe Davis

Le Serbe Novak Djokovic est la tête d'affiche du premier cette semaine. Kyrgios devait participer au second la semaine prochaine, aux côtés notamment du Russe Andrey Rublev, de l'Italien Lorenzo Musetti et du Britannique Dan Evans.

Elle a expliqué qu'elle n'avait pas admis que Berhalter n'accorde pas à son fils Giovanni le pardon qu'elle-même lui avait accordé à l'époque: "J'ai travaillé dur pour lui pardonner. J'aurais espéré qu'il pardonne de la même façon à Gio", a-t-elle dit, regrettant que son fils ait été "traîné dans la boue, alors que Gregg a demandé et obtenu le pardon pour avoir fait quelque chose de beaucoup plus grave au même âge".

Après les aveux de Berhalter, Danielle Reyna est revenue à la charge, en assurant que la version du sélectionneur "minimisait considérablement" les faits rapportés. Rosalind, a-t-elle dit, "était ma colocataire, ma coéquipière et ma meilleure amie, et je lui ai apporté mon soutien dans le traumatisme qui a suivi. Il m'a fallu longtemps pour pardonner et accepter Gregg ensuite".

Berhalter et Reyna ont joué ensemble en catégories de jeunes, puis en équipe nationale, et leurs épouses étaient colocataires lorsqu'elles étaient étudiantes à l'université de Caroline du Nord.

Le sélectionneur a de son côté dénoncé un chantage, tout en reconnaissant avoir donné un coup de pied à sa petite amie Rosalind alors qu'il avait 18 ans, lors d'une dispute en 1991. Depuis, le couple s'est marié, a élevé quatre enfants et vit toujours ensemble. Berhalter a affirmé avoir consulté un psychologue après l'incident, et n'avoir plus jamais été violent par la suite.

Mercredi, les parents de Giovanni, Danielle et Claudio, ancien capitaine de "Team USA" et actuel directeur sportif du club d'Austin, ont avoué avoir rapporté à la Fédération un épisode vieux de plus de 30 ans, mettant en cause Berhalter.

"Après avoir appris que je n'aurais qu'un rôle limité (pendant le Mondial, NDLR), j'ai laissé mes émotions prendre le dessus et elles ont atteint mes performances à l'entraînement et mon comportement pendant quelques jours", a confessé sur Instagram Reyna, dont le Mondial s'est résumé à sept minutes de jeu en phase de groupes et une entrée à la pause en 8e de finale.

L'affaire embarrasse la Fédération américaine (US Soccer), qui a décidé de mettre Berhalter provisoirement en retrait, et a confié à son adjoint Anthony Hudson le soin de diriger le stage prévu en janvier, avant des matches amicaux contre la Serbie le 25 et la Colombie le 28.

Selon des médias saoudiens, le milieu de terrain ouzbek Jalaluddin Masharipov est le plus susceptible de céder la place au quintuple Ballon d'Or et quintuple lauréat de la Ligue des champions.

Parmi les joueurs étrangers d'Al-Nassr figurent le gardien de but colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et les attaquants brésilien Anderson Talisca et camerounais Vincent Aboubakar.

L'attaquant portugais, considéré à 37 ans comme l'un des plus footballeurs de tous les temps, avait affirmé mardi à Ryad vouloir jouer dès que possible, à commencer par le match à domicile contre Al Ta'ee initialement prévu jeudi, et reporté à vendredi.

Convoqué pour disputer le Mondial 2022 au Qatar, le milieu de 21 ans s'est imposé dans le onze argentin au fil de la compétition et a même été élu meilleur jeune du tournoi. Depuis le sacre de l'Albiceleste au Qatar, il a manqué plusieurs entraînements pour se rendre en Argentine sans autorisation et risque des sanctions disciplinaires, a confirmé Roger Schmidt jeudi.

"Ce que fait le club qui veut acheter Enzo est irrespectueux envers nous tous au Benfica et je ne peux pas l'accepter. Rendre le joueur fou, puis prétendre qu'il peut payer la clause, et plus tard tenter de négocier. Je pense que ce n'est pas ce que j'entends comme une bonne relation entre les clubs", a-t-il ajouté.

La NFL, qui a reporté le match sine die, n'a pas encore pris de décision concernant sa reprise éventuelle à une date ultérieure. En attendant, la journée de championnat, la dernière de la saison régulière, est maintenue ce week-end, et les Bills ont dû reprendre l'entraînement mercredi en vue de recevoir les Patriots de New England dimanche.

Le joueur a été pris en charge rapidement pour recevoir les premiers soins médicaux, pendant plus d'une demi-heure. "Son coeur a recommencé à battre et il a été transféré au centre médical de l'Université de Cincinnati", avait alors indiqué son club.

"Selon les médecins qui s'occupent de Damar Hamlin au centre médical de l'Université de Cincinnati, bien qu'il soit toujours dans un état critique, il a démontré qu'il semble être intact sur le plan neurologique. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants", a souligné l'équipe sise dans l'Etat de New York. "Nous sommes reconnaissants pour l'amour et le soutien que nous avons reçus", a-t-elle conclu.

Pour son retour aux affaires, Akira Schmid aura arrêté... 50 tirs de moins que Saros. Appelé à remplacer Mackenzie Blackwood blessé à la main, le Bernois n'a pas vraiment livré la marchandise lors de la défaite 5-3 à domicile de New Jersey face à St. Louis. Auteur du troisième but des Devils à 5 contre 3 pour sa 18e réussite de la saison, Nico Hischier a trouvé le chemin des filets lors de ses cinq derniers matches...

La soirée fut plus souriante pour Roman Josi. Auteur d'un 22e assist pour son 31e point de la saison, le Bernois a contribué au succès 5-3 de Nahsville à Raleigh face à Carolina. Auteur de... 64 arrêts, Juuse Saros a été le grand homme du match. Seuls deux gardiens avaient, dans toute l'histoire de la NHL, réussi plus de parades que le joueur de Nashville dans un seul match.

Auteur de 10 buts et de 29 assists pour sa première saison sous les couleurs de Los Angeles, Kevin Fiala (26 ans) participera pour la première fois à cette rencontre. Il est le seul Suisse qui figure dans cette liste de 32 joueurs, soit un par équipes. Mais Roman Josi, Nico Hischier et Timo Meier peuvent encore nourrir l'espoir d'être l'un des douze joueurs désignés par le vote du public au soir du 17 janvier pour compléter le plateau de ce All-Star Game.

Titré à Helsinki et à Andria en fin d'année dernière, Leandro Riedi cherchera la passe de trois avant de s'aligner la semaine prochaine à Melbourne dans les qualifications de l'Open d'Australie. S'il bat Fucsovics, Leandro Riedi gagnera plus de 30 places dans le prochain classement ATP.

Après sa carrière de joueur, il a entraîné Chelsea (1998-2000) et Watford (2001-2002). Il avait notamment gagné la Coupe d'Angleterre 2000 et la Coupe de la Ligue anglaise 1998 avec les Blues.

Gianluca Vialli s'est construit un très beau palmarès, riche notamment de deux titres de champion d'Italie (1991, 1995) et d'une Ligue des champions (1996). Il a aussi remporté la Coupe des Coupes (1990, 1998), la Coupe UEFA (1993) et la Coupe d'Angleterre (1997).

Mbappé pète des bulles de champagne à New York: et ton bilan carbone, Kyky?

La guerre en Ukraine pose un gros problème au biathlon

Conséquence du conflit en Europe de l'Est, fédérations et clubs ont de plus en plus de mal à trouver des munitions, qui sont aussi plus chères. «C'est presque 300 francs de plus cette saison», calcule un biathlète suisse.

La guerre en Ukraine, on le savait, a des répercussions sur le stock (et donc le prix) de nombreux produits. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les biathlètes sont aussi concernés. «Il devient de plus en plus difficile de se faire livrer des munitions. Les commandes arrivent avec plusieurs mois de retard et ne sont pas honorées dans leur totalité», a remarqué Tormod Rangnes, responsable d'un des plus grands clubs de biathlon en Norvège.