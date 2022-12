Fähndrich au dessus du lot ++ Ambri remporte la Coupe Spengler

La passe de trois pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a tenu son rang. La Lucernoise a enlevé l'épreuve sprint de Val Müstair en ouverture du Tour de Ski. Elle a devancé la Suédoise Maja Dahlqvist et la Norvégienne Lotta Weng pour signer un troisième succès de rang dans la discipline après ses victoires à Beitostölen et à Davos. Déjà la plus rapide lors du prologue, Nadine Fähndrich a littéralement survolé son sujet dans les Grisons pour ne laisser aucune chance à l'opposition. Avec Maja Dahlqvist et les Américaines Jessie Diggins et Rosie Brennan, elle a, ainsi, battu trois skieuses qui s'étaient classées juste devant elle aux Jeux de Tokyo, aux deuxième, troisième et quatrième places. Ce dimanche, Nadine Fähndrich a les moyens de tirer son épingle du jeu lors de la poursuite 10 km en style classique. Son état de forme actuel l'autorise de nourrir l'objectif de signer le meilleur résultat absolu pour une Suissesse dans ce Tour de Ski. Il a été établi par la Bernoise Nathalie von Siebenthal en 2018 avec sa huitième place.

Inti Pestoni envoie Ambri au paradis Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Porté par ses magnifiques supporters, Ambri-Piotta est allé au bout de son rêve. Les Tessinois ont enlevé pour la première fois de leur histoire la Coupe Spengler. A Davos devant 6267 spectateurs, Ambri-Piotta s'est imposé 3-2 aux tirs au but en finale face au Sparta Prague. C'est Inti Pestoni, sans doute le joueur le plus emblématique du club, qui a donné la victoire aux siens. Cinquième et dernier tireur de cette série, il a trompé d'une manière imparable le portier Jakub Kovar. L'éternel Dario Bürgler avait également marqué lors de cette séance qui a vu Janne Juvonen réussir des prouesses dans la cage tessinoise. Ce succès répond à une certaine logique. Grâce à deux réussites d'Alex Formenton (6e et 24e) dont la seconde en infériorité numérique, les Tessinois ont mené deux fois au score. Après le 2-2 inscrit par Roman Horak, ils sont repartis au combat et ils auraient mérité de conclure cette finale avant le shootout. Seulement, ils sont tombés sur un Kovar en état de grâce. L'ancien gardien de Zurich a, comme son vis-à-vis, été vraiment à la hauteur de l'événement. Ambri-Piotta est la 31e équipe à inscrire son nom au palmarès du tournoi davosien, la première équipe suisse aussi à s'imposer depuis Genève-Servette en 2014. A la faveur de cette victoire, les Tessinois ont obtenu le droit de disputer cette Coupe Spengler une troisième fois. Il faut reconnaître que leur présence à Davos a redonné un véritable coup de fouet au vénérable tournoi de la station grisonne.

Rafael Nadal battu d'entrée Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker L'année se termine mal pour Rafael Nadal. A Sydney, le Majorquin s'est incliné pour ses grands débuts dans la United Cup. Le no 2 mondial a été battu 3-6 6-3 6-4 par le Britannique Cameron Norrie (ATP 14) contre lequel il n'avait pas lâché le moindre set lors de leurs quatre précédentes rencontres. Dans ce duel de gauchers, Rafael Nadal n'a pas tenu la distance. Après le gain du premier set, il fut toujours sur la défensive face à un adversaire qui a pu s'appuyer sur son coup droit pour diriger le plus souvent l'échange. Rafael Nadal a encore deux semaines devant lui pour monter en puissance avant de défendre son titre à Melbourne. Le chantier paraît immense...

Hischier, Josi et Niederreiter buteurs Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum L'avant-dernier jour de l'année a souri aux joueurs suisses de la NHL. Nico Hischier, Roman Josi et Nino Niederreiter ont, en effet, marqué et gagné ! A Pittsburgh, Nico Hischier a signé sa quinzième réussite de la saison pour mener les Devils à la victoire. New Jersey s'est imposé 4-2 grâce au lancer imparable de son capitaine pour le 3-2 de la 40e minute marqué à 4 contre 5. Auteur d'une passe décisive pour le 2-2 de la 38e inscrit par Dougle Hamilton, Jonas Siegenthaler a également apporté sa contribution pour cette 23e victoire de la saison. A Anaheim face à des Ducks en pleine reconstruction, Nashville s'est promené. Les Predators ont gagné 6-1. Roman Josi a inscrit le 5-1 à la 56e dans une séquence de jeu de puissance pour son huitième but de la saison. Le capitaine a été crédité d'un bilan de +3. Quant à Nino Niederreiter, il a scellé le score à 13'' de la sirène pour son douzième but de l'exercice.

LeBron James terrasse Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. LeBron James a célébré de la plus belle des manières son 38e anniversaire. Il a, en effet, inscrit 47 points - son record de la saison - pour mener les Lakers à la victoire (130-121) à Atlanta. Face à un adversaire toujours privé de Clint Capela, qui n'en finit pas de soigner sa blessure au mollet, LeBron James a sorti le grand jeu. Crédité également de 10 rebonds et de 9 assists, il a sonné la révolte lorsque les Hawks avaient creusé un écart de 15 points (54-39) dans le deuxième quarter. Incapables de stopper James, les Hawks ont concédé une troisième défaite de rang pour ne figurer plus qu'au neuvième rang de la Conférence Est. Le retour au jeu de Clint Capela, qui sera bien salutaire, est espéré pour lundi à San Francisco face à Golden State.

Un doublé pour Karim Benzema Image: KEYSTONE/AP/Pablo Garcia Karim Benzema est de retour ! Privé du Mondial en raison d'une blessure peut-être surévaluée par le staff de l'équipe de France, le Ballon d'Or a frappé fort à Valladolid. Il a signé un doublé pour offrir la victoire 2-0 au Real Madrid qui reprend provisoirement la tête de la Liga. Il a ouvert le score à la 83e sur un penalty avant de doubler la mise à la 89e sur un service d'Eduardo Camavinga. Il s'agit là des premiers buts du Français depuis le 19 octobre à Elche (succès 3-0), qui est aussi le dernier match que "KB9" avait joué en entier.

Ambri-Piotta gâche la fête de Davos et va en finale Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Ambri-Piotta disputera pour la première fois la finale de la Coupe Spengler. Les Léventins ont battu 5-0 Davos dans la demi-finale "suisse" et retrouveront ce samedi Sparta Prague pour un sacre. Demi-finaliste lors de sa première présence sur les hauteurs de la station grisonne en 2019, Ambri-Piotta va donc pouvoir postuler à la succession de Genève-Servette, dernier club suisse vainqueur de la Spengler en 2014. Les joueurs de Luca Cereda ont profité de leur fraîcheur physique pour prendre rapidement le large grâce à un premier tiers-temps réussi. Le Canadien Brendan McMillan a ouvert la marque dès la 4e minute suite à une excellente passe de Johnny Kneubühler, laissé trop libre de ses mouvements par les Grisons. Ces derniers ont commis trop de fautes qui ont conduit à des pénalités. Ainsi à la 16e minute, les Tessinois inscrivaient le 2-0 par Dario Bürgler alors qu'ils évoluaient à 5 contre 3. Les Grisons, qui avaient joué la veille contre l'IFK Helsinki alors qu'Ambri-Piotta était au repos, ont toujours paru à la traîne physiquement. Même un joueur comme Andres Ambühl n'y a pas échappé. Son très mauvais contrôle a permis au Tchèque Filip Chlapik de marquer le 3-0 alors que les Léventins évoluaient avec un joueur de moins. La messe était dite. Davos court donc après un succès dans son tournoi depuis 2011. Ce n'est donc pas cette année que la formation dirigée par Christian Wohlwend va parvenir à ses fins. Les Grisons n'étaient pas au niveau cette année. Déjà la "gifle" concédée face au Sparta Prague (9-2) avait donné de sérieuses indications.

Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al-Nassr Image: KEYSTONE/AP/Aijaz Rahi L'international portugais Cristiano Ronaldo, sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, s'est engagé pour 2 années et demi, jusqu'en juin 2025, avec Al-Nassr. Une source proche du club saoudien a lâché l'information à l'AFP vendredi "Ronaldo a officiellement signé un contrat de deux ans et demi. L'opération coûtera plus de 200 millions d'euros et Ronaldo arrivera la semaine prochaine", a expliqué cette source qui a souhaité resté anonyme. Le transfert retentissant de "CR7" dans le club saoudien pourrait être officialisé dans les heures à venir, selon des informations de la presse saoudienne. Agé de 37 ans, Ronaldo dispose de l'un des plus beaux palmarès du football mondial avec cinq Ballons d'Or, cinq sacres en Ligue des champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), des titres de champion en Italie (2019, 2020) avec la Juventus Turin, en Espagne (2012, 2017) avec le Real Madrid et en Angleterre (2007, 2008, 2009) avec Manchester United. Il est également le meilleur buteur de la Ligue des champions et de l'histoire de la sélection portugaise, avec qui il a remporté l'Euro-2016. Mais Ronaldo, personnalité la plus suivie sur le réseau social Instagram, reste sur une expérience décevante à Manchester United, le club où il s'est révélé sur la scène internationale entre 2003 et 2009 et où il est revenu en août 2021 après ses passages au Real Madrid (2009-18) et à la Juventus (2018-21). Depuis l'été dernier, Ronaldo cherchait à quitter Manchester United et l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc, qui limitait son temps de jeu, n'a rien arrangé. Pas d'autocritique Dans une interview acerbe en novembre, juste avant le Mondial, il s'en est pris à ses entraîneurs, passés et présents, à ses dirigeants et à ses anciens équipiers, sans une once d'autocritique sur ses propres manquements. Dans la foulée, Manchester United a annoncé la résiliation de son contrat "d'un commun accord". Durant le dernier Mondial, son temps de jeu a été limité et le Portugal a été éliminé en quarts de finale. Al-Nassr, entraîné depuis juillet par le Français Rudi Garcia, a remporté neuf titres de champion d'Arabie saoudite, le dernier en 2019.

Le Qatar ne prolonge pas le contrat de son sélectionneur espagnol Image: KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO La Fédération qatarie de football (QFA) n'a pas prolongé le contrat de son sélectionneur espagnol Felix Sanchez, en poste depuis 2017. Il s'en va après la piètre prestation de son équipe durant le Mondial 2022 organisé à domicile. La QFA "a décidé de ne pas prolonger le contrat de Felix Sanchez comme sélectionneur du Qatar" qui expire le 31 décembre, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié vendredi. "Nous avons passé quelques merveilleuses années ensemble, remplies de moments incroyables qui resteront à jamais dans l'histoire du football qatari. Merci pour tout Monsieur Sanchez!", a écrit la QFA sur son compte Twitter. Le départ de Sanchez, 47 ans, n'est pas une surprise: le Qatar a perdu ses trois matches de poules, une première pour un pays-hôte et a été la première nation éliminée du Mondial 2022. Sanchez a fait ses classes en tant qu'entraîneur au sein des prestigieuses équipes de jeunes du FC Barcelone à partir de 1996. Après dix ans à La Masia, le centre de formation catalan, il s'est envolé en 2006 pour Doha et a rejoint l'académie Aspire pour identifier et former les futurs athlètes qataris. En 2013, le technicien est promu à la tête de la sélection des moins de 19 ans, avec laquelle il remporte l'année suivante le championnat d'Asie. Il prend ensuite en charge les moins de 20 ans puis les moins de 23 ans, avant de devenir sélectionneur de l'équipe nationale en 2017 et d'offrir au pays son premier titre à ce niveau, la Coupe d'Asie des nations, en 2019. Mais devant son public, le Qatar a déçu et ne s'est jamais remis de sa décevante entrée en matière contre l'Equateur (2-0).

Le chef du CIO veut un maintien des sanctions sportives en 2023 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les sanctions sportives imposées à la Russie et au Bélarus en raison de l'invasion de l'Ukraine doivent rester fermement en place en 2023, a dit le président du Comité international olympique (CIO). Thomas Bach a par ailleurs affirmé que les athlètes ukrainiens bénéficiaient de l'entière solidarité du Mouvement olympique et que le CIO souhaitait voir une équipe ukrainienne forte aux JO de Paris 2024. La Russie a envahi l'Ukraine à partir de son territoire et de celui du Bélarus le 24 février, trois jours après la cérémonie de clôture des Jeux d'hiver de Pékin 2022, en violation de la Trêve olympique (qui s'étend d'une semaine avant le début des JO à une semaine après la fin des Jeux paralympiques). Le CIO a sanctionné Moscou et Minsk: depuis, aucun événement sportif international n'est organisé ou soutenu en Russie ou au Bélarus et aucun symbole national de ces pays n'est affiché pendant un événement sportif. "Ces sanctions contre les États et les gouvernements russes et bélarusses doivent rester et resteront fermement en place", a estimé M. Bach dans un message de Nouvel An. "Nous apportons notre soutien et toute notre solidarité aux athlètes et aux membres de la communauté olympique ukrainienne partout" dans le monde, a-t-il poursuivi. Isolement complet "En cette nouvelle année, les athlètes ukrainiens peuvent compter sur l'engagement total du CIO et de l'ensemble du Mouvement olympique en faveur de cette solidarité. Nous voulons voir une équipe forte de (...) l'Ukraine aux Jeux olympiques de Paris 2024 et aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026", a encore dit M. Bach. A la mi-décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réclamé que les athlètes russes soient placés dans un "isolement complet" et qu'ils ne puissent pas revenir aux Jeux olympiques en 2024. M. Zelensky avait notamment indiqué à M. Bach sa ferme opposition à la prise de position du Comité olympique et paralympique américain qui s'est dit favorable à une participation des athlètes de Russie et du Bélarus aux JO de Paris à condition qu'ils ne portent pas les couleurs de leurs pays. Le chef de l'Etat ukrainien a en outre fait savoir à M. Bach qu'il avait été déçu de la présence du président du Comité olympique russe au sommet du CIO le 9 novembre.

Sparta Prague renverse Örebro et file en finale de la Spengler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sparta Prague disputera la finale de la Coupe Spengler ce samedi à 12h10. Les Tchèques ont battu 4-3 les Suédois d'Örebro en demi-finale non sans avoir été menés 3-0 ! Les Scandinaves, tombeurs du Team Canada la veille, avaient sans doute pensé avoir fait le plus dur quand Rasmus Rissanen avait inscrit le 0-3 à la mi-match. Les Suédois avaient ouvert la marque par l'ancien Davosien Mathias Bromé dès la 4e minute et le portier tchèque Josef Korenar avait offert le 0-2 sur un tir sans réel danger de Kristian Nakyva (23e). Las, les Tchèques n'ont pas perdu de temps pour recoller au score. David Dvoracek a marqué le 1-3 31 secondes après le 3-0 des Suédois. Et ensuite, ce fut l'avalanche. Le Sparta a réussi ses quatre buts en 4'39''. David Tomasek a inscrit le goal gagnant à 41'' du terme de la deuxième période sur un très beau contre. Les Tchèques disputeront leur première finale de la Coupe Spengler depuis 2004, lorsqu'ils avaient perdu contre un Davos renforcé par les stars de NHL suite au mouvement de grève dans le Championnat nord-américain. Le dernier club tchèque à s'être imposé sur les hauteurs de la station grisonne fut le Dukla Jihlava en 1982.

Young Boys perd Camara pour plusieurs mois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys devront se passer pendant plusieurs mois de leur défenseur Mohamed Ali Camara. L'international guinéen s'est déchiré le ménisque du genou droit à l'entraînement et sera opéré. Pilier de la défense centrale, Camara (25 ans) était partie prenante de l'excellent comportement de l'arrière-garde bernoise qui n'a concédé que neuf buts en seize matches de Super League. En outre, le club bernois s'est mis d'accord avec le FC Thoune pour interrompre le prêt de Yannick Toure au 31 décembre 2022. L'attaquant a joué dix matches et inscrit deux buts lors de la première moitié de saison avec les Oberlandais. Toutefois, Toure n'a pas été épargné par les blessures et n'a pas pu exprimer tout son potentiel. Dans la capitale, le club va d'abord l'entraîner individuellement pour qu'il retrouve toute sa condition. Il est sous contrat avec Young Boys jusqu'en été 2024.

Fin de carrière pour Maria Ugolkova Maria Ugolkova sort de la piscine Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Maria Ugolkova (33 ans) a annoncé sur Instagram la fin de sa carrière. Née à Moscou, elle avait été naturalisée suisse en 2015. "Je finis l'année en bouclant un très grand et important chapitre de ma vie", a écrit la nageuse. "Un grand merci à tous ceux qui ont toujours été là pour moi et m'ont permis de faire ma carrière sportive." Maria Ugolkova était arrivée en Suisse alors qu'elle avait 16 ans. Elle avait suivi sa mère qui avait été nommée entraîneur à Lugano. La nageuse a disputé deux fois les Jeux olympiques pour son pays d'adoption et a participé à trois Mondiaux. Maria Ugolkova a obtenu trois médailles aux championnats d'Europe sur 200 m 4 nages: le bronze en 2018 et l'argent en 2019 et 2021.

United Cup: la Suisse bat le Kazakhstan Un match solide pour Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La Suisse a fêté un succès dans le groupe B de la United Cup à Brisbane. Le 3-0 décisif face au Kazakhstan a été apporté par Stan Wawrinka (ATP 148). Le Vaudois a en effet dominé Alexander Bublik (ATP 37) en deux manches, 6-3 7-6 (7/3) et 92 minutes. "J'ai très très bien joué. La préparation pour la nouvelle saison se déroule parfaitement jusqu'ici. Et ce match contre Bublik a été joué à un haut niveau des deux côtés", a déclaré Wawrinka. Le Vaudois a réussi l'unique break de la partie pour mener 4-2 dans le set initial. Il a été intraitable sur son service, n'accordant pas la moindre balle de break à son adversaire. La Suisse disputera son prochain match lundi contre la Pologne. Celle-ci affrontera auparavant le Kazakhstan. Le vainqueur de cette poule à trois sera qualifié pour les quarts de finale.