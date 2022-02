Fähndrich seulement 22e +++ Bon début des curleuses suisses

Avec la dixième athlète classée à plus d'une minute dix, les écarts ont été dans l'ensemble importants sur ce tracé difficile au pied des montagnes pelées, exposé au vent et en l'absence quasi-totale de spectateurs.

Pius Suter s'est également fait l'auteur de deux points mercredi, réussissant un but et un assist lors d'une partie gagnée 6-3 par Detroit à Philadelphie. L'attaquant zurichois affiche désormais 22 points (11 buts, 11 assists) à son compteur personnel, en 48 parties jouées cette saison.

Nathan Chen devance trois Japonais à l'issue du programme libre. Vainqueur des JOJ de Lausanne en 2020 et vice-champion du monde élite en 2021, Yuka Kagiyama (18 ans) a parfaitement géré la pression jeudi, défendant brillamment sa 2e place pour devenir le plus jeune médaillé olympique depuis Viktor Petrenko en 1988.

Championne olympique en titre de descente et vainqueure de six courses cet hiver (quatre descentes, deux super-G), Sofia Goggia s'est engagée dans un contre-la-montre pour défendre ses chances à Pékin depuis qu'elle a subi une entorse au genou gauche après une chute le 23 janvier à Cortina d'Ampezzo.

Combiné: Murisier 6e de la descente, Meillard et Aerni largués

Image: KEYSTONE/EPA

Les Suisses ont manqué leur affaire dans la descente du combiné olympique de Pékin. Le meilleur d'entre eux, le géantiste Justin Murisier, a signé le 6e chrono, à 1''02 d'Aleksander Aamodt Kilde.

Plus sûr espoir de médaille dans le camp helvétique, Loïc Meillard est rejeté au 17e rang, à 2''79 d'Aleksander Aamodt Kilde. Le skieur d'Hérémence a, surtout, perdu respectivement 2''04 et 1''84 sur les Autrichiens Johannes Strolz et Marco Schwarz, spécialistes de slalom et désormais favoris pour l'or.

Surprenant champion du monde de combiné en 2017 à St-Moritz, Luca Aerni (20) a quant à lui concédé 3''91 sur Aleksander Aamodt Kilde, lequel semble en mesure de lutte pour une place sur le podium lors de la manche de slalom. Dernier Helvéte en lice, Yannick Chabloz a quant à lui chuté pour sa première course olympique.

Les Suisses devront donc prendre tous les risques en slalom dès 7h15, comme l'a assuré Loïc Meillard au micro de la RTS. Cela sera également le cas du grand favori de l'épreuve, le vice-champion olympique 2018 et champion du monde 2019 Alexis Pinturault. Le Français a terminé 11e de cette descente, à 1''92 de Kilde.