Fahrni/Siegenthaler peuvent rêver ++ Godel endeuillé

Michelle Heimberg 11e de la finale aux 3m Image: KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky Michelle Heimberg peut être satisfaite de ses JO. L'Argovienne du Team Genève a montré son meilleur visage pour prendre la 11e place de la finale aux 3m, le rang déjà occupé après les qualifications. Avec 0,7 point de plus, la plongeuse de 21 ans entrait dans le top 10. La triple médaillée européenne a évolué à son meilleur niveau et pris date pour les JO 2024 à Paris, où elle devrait arriver à maturité. Trois Européennes l'ont cependant précédée à Tokyo, dont la Néerlandaise Inge Jansen, 5e. Michelle Heimberg n'a guère commis d'erreur dimanche, hormis une petite sur son triple et demi avant carpé. Les Chinoises ont signé le doublé. Shi Tingmao, déjà deux fois titrée à Rio 2016, a devancé sa compatriote Wang Han et l'Américaine Krysta Palmer.

La barre était trop haute pour le double suisse Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Belinda Bencic n'a pas couronné son chef-d'oeuvre en simple avec un titre en double. La Saint-Galloise n'a pas cueilli l'or avec Viktorija Golubic en ce 1er août. Les Suissesses se sont inclinées 7-5 6-1 devant les Tchèques Barbora Krejckikova et Katerina Siniakova, les têtes de série no 1 du tableau qui "pèsent" tout de même trois titres du Grand Chelem. Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont tenu le score jusqu'à 5-5 avant de perdre huit des neuf derniers jeux de cette finale. Plus incisives au service et plus tranchantes au filet, les Tchèques méritent amplement leur succès. Lors de cette finale, elles ont également su faire parler leur expérience face à une paire qui n'avait pratiquement aucun passé commun. Avant ce tournoi olympique, Belinda Bencic et Viktorija Golubic n'avaient, en effet, été associées que pour une seule rencontre, un premier tour sur le gazon de Bois-le-Duc en 2016. Cinq ans après celle remportée par Timea Bacsinszky et par Martina Hingis à Rio dans cette même épreuve du double dames, cette médaille d'argent, qui n'a tenu qu'à un fil avec cette balle de match écartée en huitième de finale, est déjà la sixième pour la Suisse aux Jeux olympiques. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard. Elle est due à implication sans faille de la part de ses joueurs et joueuses dans ce tournoi olympique qui a si souvent été raillé. Comme si le parcours mémorable réalisé par Marc Rosset, le "pionnier", aux Jeux de Barcelone en 1992, constitue une inépuisable source d'inspiration pour ses héritiers.

Fahrni/Siegenthaler mènent la chasse Maja Siegenthaler et Linda Fahrni toujours dans le copup. Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia A trois régates de la fin, Linda Fahrni et Maja Siegenthaler peuvent toujours nourrir des rêves de gloire olympique à Enoshima. Les Bernoises, sur leur dériveur 470, occupent la 4e place provisoire. Etonnantes depuis le début de la compétition, les médaillées de bronze des Championnats d'Europe 2021 se sont classées 9e et 7e des deux manches dimanche pour progresser au 4e rang provisoire. Leur retard sur les troisièmes (17 points) est assez conséquent. Mais comme la "Medal Race" (régate finale) de mercredi comptera double, l'espoir est toujours de mise. "C'était une journée compliquée", a relevé Maja Siegenthaler. "Nous avons à chaque fois peiné à démarrer, surtout en première manche où nous avons dû remonter depuis l'arrière après une pénalité au plus mauvais moment." "Après ces difficultés, nous sommes surprises de nous retrouver à nouveau en 4e position. Tout reste très serré entre la 4e et la 10e place", a observé Linda Fahrni. Les deux dernières régates qualificatives ont lieu lundi, avant la "Medal Race" de mercredi.

Le cheval de Robin Godel a dû être endormi Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Les JO de Tokyo ont viré au cauchemar pour le cavalier de concours complet Robin Godel. Le cheval du Fribourgeois, Jet Set, a dû être endormi après avoir été victime d'une très lourde chute. Le tragique accident est survenu à la fin du parcours de cross dimanche. Jet Set s'est déchiré un ligament de la jambe avant droite à la réception d'un saut, précise Swiss Olympic dans un communiqué. En raison de la gravité de la blessure et de la douleur causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après. Robin Godel (22 ans) est forcément sous le choc, mais il n'a pas été blessé dans l'accident. Swiss Olympic, qui souligne que l'accident n'est dû ni à une faute du cavalier ni à des défauts du parcours du Seaforest Cross Country Course, présente ses condoléances au cavalier broyard et à son entourage. Bodenmüller entre en scène Malgré le tragique accident, l'équipe de Suisse a décidé de participer à la finale prévue demain. Elle abordera le saut d'obstacles à la 10e place provisoire. La cavalière remplaçante Eveline Bodenmüller montera Violine de la Brasserie. En individuel, la Vaudoise Mélody Johner pointe au 19e rang après le cross, à un peu plus de cinq points du top 8. Felix Vogg figure quant à lui en 21e position.

Gong Lijiao sacrée au poids, Adams 3e Gong Lijiao a cueilli l'or au poids Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La Chinoise Gong Lijiao (32 ans) a décroché sa troisième médaille olympique et son premier titre au lancer du poids dimanche à Tokyo. Troisième, la Néo-Zélandaise Valerie Adams s'est offert à 36 ans un quatrième podium consécutif aux Jeux. Gong Lijiao a réussi un jet à 20m58, le meilleur depuis cinq ans, pour devancer l'Américaine Raven Saunders (19m79) et la reine de la discipline Valerie Adams (19m62). Aucune femme n'avait lancé le poids aussi loin depuis les JO de Rio 2016, où l'Américaine Michelle Carter s'était imposée avec 20m63. Valerie Adams, qui bénéficie encore parfois des conseils de Jean-Pierre Egger, monte donc sur son quatrième podium olympique consécutif (or 2008 et 2012, argent 2016), une performance inédite dans sa discipline. Elle valide un retour incroyable après avoir donné naissance à deux enfants en octobre 2017 puis en mars 2019.

Petrucciani passe en demi-finales sur le tour de piste Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Ricky Petrucciani disputera les demi-finales du 400 m aux JO de Tokyo. Le Tessinois de 21 ans s'est qualifié à la place en terminant au 3e rang de la deuxième série. Le champion d'Europe M23 a maîtrisé son sujet dimanche matin, réussissant un chrono de 45''64 pour devancer de 0''03 l'Américain Randolph Ross (4e) sous une chaleur de plomb. Auteur d'un chrono de 45''02 cette saison, il devra probablement battre le record de Suisse de Mathias Rusterholz (44''99) lundi en demi-finales pour espérer poursuivre l'aventure. Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre de l'Américain Michael Cherry (44''82), qui a devancé le Botswanais Isaac Wakwala (44''86). Sacré en 2016 à Rio avec le record du monde (43''03), le Sud-Africain Wayde van Niekerk a réalisé le 12e temps (45''25).

Dressel sacré sur 50 m libre devant Manaudou Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Caeleb Dressel a cueilli dimanche ses quatrième et cinquième titres aux JO de Tokyo. L'Américain de 24 ans a tout d'abord survolé les débats dans le 50 m libre, s'imposant en 21''07 pour devancer de près d'une demi-seconde son dauphin Florent Manaudou (21''55). Le bronze est revenu au Brésilien Bruno Fratus (21''57). Auteur la veille d'un record du monde sur 100 m papillon dans une finale où le Tessinois Noè Ponti s'est paré de bronze, Caeleb Dressel a réalisé un nouveau record olympique sur 50 m libre. Il signe ainsi le doublé 50/100 m libre à Tokyo. Dressel a conclu ces joutes en beauté sur un cinquième sacre, s'imposant sur 4x100 m 4 nages en compagnie de Michael Andrew, Ryan Murphy et Zach Apple. Le quatuor américain a établi un nouveau record du monde (3'26''78), devançant la Grande-Bretagne (3'27''51, record d'Europe) au terme d'une finale somptueuse. Sept médailles pour McKeon Emma McKeon a réalisé le même doublé que Caeleb Dressel dimanche. L'Australienne de 27 ans a tout d'abord triomphé sur l'aller simple en s'appropriant également le record olympique (23''81). Elle a devancé la recordwoman du monde Sarah Sjöström (24''07) et la Danoise Pernilla Blume (24''21). Déjà titrée sur 100 m libre et 4x100 m libre, Emma McKeon a ajouté un quatrième titre à son palmarès lors du 4x200 m libre, remporté en compagnie de Kaylee McKeown, Chelsea Hodges et Cate Campbell. En bronze sur 100 m papillon et au sein des relais 4x200 m libre et 4x100 m 4 nages mixte, elle termine ces Jeux avec sept médailles.

Simone Biles forfait pour la finale du sol Simone Biles ne concourra pas au sol lundi Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull La superstar Simone Biles a déclaré forfait pour la finale du sol prévue lundi aux JO de Tokyo, a annoncé la fédération américaine sur son compte Twitter. Elle avait déjà renoncé aux finales du concours général, du saut et des barres asymétriques. "Simone se retire de la finale du sol et prendra sa décision pour la poutre (dont la finale se tient mardi) plus tard", a fait savoir USA Gymnastics, alors que l'Américaine a stoppé la compétition pour préserver sa santé mentale et physique depuis le concours général par équipe. L'épreuve de la poutre constitue la dernière occasion de voir Simone Biles en compétition aux Jeux de Tokyo. Elle avait remporté quatre médailles d'or en 2016 à Rio.

BMX freestyle: Nikita Ducarroz assure une 12e médaille à la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Nikita Ducarroz s'est parée de bronze en BMX freestyle, discipline qui fait son apparition dans le programme olympique à Tokyo. Nikita Ducarroz s'est parée de bronze en BMX freestyle, discipline qui fait son apparition dans le programme olympique à Tokyo. La Genevoise (25 ans le 12 août) assure ainsi une 12e médaille à la Suisse dans ces joutes, la neuvième pour une femme. Vice-championne du monde à Montpellier il y a deux mois, Nikita Ducarroz s'offre donc un deuxième podium consécutif sur la scène internationale. Elle a parfaitement résisté à la pression dimanche, elle qui avait affirmé viser une médaille à Tokyo. "C'était mon jour" "C'était mon jour", a-t-elle lâché. "C'était très spécial de nous retrouver aux JO. C'est incroyable d'apporter une médaille à la Suisse. J'espère que tout le monde a pu voir que nous pratiquons un vrai sport. J'espère aussi que ma médaille aidera à développer la discipline en Suisse", a lâché Nikita Ducarroz. La Genevoise, qui réside en Caroline du Nord, a tremblé jusqu'au bout avant de savourer ce bronze décroché grâce aux 89,20 points obtenus sur son premier run. Après avoir chuté en deuxième manche et reculé au 3e rang, elle a vu l'Américaine Perris Benagas (4e) échouer à 0,70 point seulement. "J'ai eu peur. J'étais très tendue en attendant la décision des juges, qui ont pris plus de temps que d'habitude pour donner leur note" après le passage de Perris Benegas, a raconté Nikita Ducarroz, qui a chuté sur son deuxième run à la réception d'un 540. "Il fallait que j'en mette un peu plus en deuxième manche." Comme elle l'avait annoncé, Nikita Ducarroz a livré un premier run solide, sans prendre de risque inutile, pour pointer au 2e rang provisoire derrière la championne du monde Hannah Roberts. L'impressionnante prestation de Charlotte Worthington (97,50 points) en deuxième manche l'a cependant mise sous pression. Charlotte Worthington impressionne "Hannah et Charlotte ont réalisé des runs vraiment bons. Je suis satisfaite de ma 3e place", a assuré Nikita Ducarroz, qui s'est dite impressionnée par la prestation de Charlotte Worthington. "Elle a réussi un 360 flip, une première pour une femme en compétition", a-t-elle précisé. Le premier titre olympique de l'histoire de la discipline est justement revenu à Charlotte Worthington, qui a pris tous les risques après avoir chuté en première manche. La Britannique de 25 ans, troisième des récents championnats du monde, a devancé de 1,40 point l'Américaine Hannah Roberts.

Sifan Hassan va bien tenter un insensé triplé Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Sifan Hassan a confirmé dimanche qu'elle tenterait un incroyable triplé 1500, 5000 et 10'000 m aux JO de Tokyo. Déjà qualifiée pour la finale du 5000 m (lundi) et certaine de disputer celle du 10'000 m le 7 août, la Néerlandaise de 28 ans s'alignera aussi sur 1500 m. "Il est important pour moi de suivre mon coeur. Le tenter est plus important que les médailles d'or. Cela entretient ma motivation et me permet d'apprécier encore plus ce sport magnifique", a expliqué Sifan Hassan, citée dans un communiqué de ses représentants, qui se rajoute potentiellement trois courses (série, demie et finale).

Super League: YB sèche sous le déluge Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Sous un véritable déluge à Berne, les Young Boys ont paradoxalement séché face à Grasshopper lors de la 2e journée de Super League. Le champion a ainsi été tenu en échec 0-0 par le promu. Dans une rencontre qui est allée crescendo, avec une phase finale passionnante, les Bernois ont manqué de précision dans leurs frappes et de justesse dans leurs choix de passes. Ils ont aussi trop attendu avant de hausser le rythme dans la dernière demi-heure. Auparavant, leur domination a été trop stérile. Moreira déterminant Les visiteurs, bien organisés défensivement, ont réussi une belle performance collective et mérité de ne pas repartir les mains vides. Ils doivent beaucoup à leur gardien Moreira, brillant en fin de rencontre face à Sulejmani (80e) et Rieder (82e). GC aurait même pu réussir le hold-up parfait sur une frappe du remplaçant Gjorgjev (78e) qui s'écrasait sur la barre du but bernois. Celui-ci était défendu par Faivre, en raison d'une légère blessure de von Ballmoos. Le Neuchâtelois a quasiment été réduit au rôle de spectateur tant son équipe a dominé.