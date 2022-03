Faivre à la retraite +++ Succès de van der Poel

Elise Chabbey a par ailleurs signé une performance de choix dans la course féminine, disputée juste avant celle des hommes. La Genevoise de 28 ans a pris la 3e place, battue au sprint par l'Italienne Chiara Consonni (1re) et la Belge Julie de Wilde.

Le prix d'un sésame pour la finale peut atteindre 1607 dollars. La FIFA espère retirer plus de 500 millions de dollars des billets, des droits de retransmission et d'autres revenus commerciaux de cette Coupe du monde, programmée du 21 novembre au 18 décembre.

Dix-sept millions de billets avaient été demandés en vingt jours lors de cette première phase, avait fait savoir la FIFA le 8 février. Mais il n'y aura qu'un peu plus de deux millions de billets effectivement disponibles pour le premier Mondial organisé dans un pays arabe. La finale, prévue le 18 décembre, est le match qui avait suscité le plus d'engouement avec 1,8 million de demandes.

La FIFA précise que les "dix pays les plus demandeurs (sont) le Qatar, les Etats-Unis, l'Angleterre, le Mexique, les Emirats arabes unis, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, l'Argentine et l'Arabie saoudite.

Les photos publiées par la Fédération montrent les vitres cassées du bus transportant les Pharaons, des banderoles d'insultes contre Mohamed Salah et des membres du public faisant des gestes injurieux aux joueurs. La plainte officielle a été déposée auprès de la Confédération africaine (CAF) et la FIFA, indique la Fédération égyptienne.

Mardi soir, les Pharaons ont été éliminés par le Sénégal après une séance de tirs au but acharnée (3-1) et dans une atmosphère plus qu'effervescente dans les tribunes. "L'équipe égyptienne a fait l'objet de racisme après l'apparition de banderoles offensantes dans les tribunes du stade à l'intention des joueurs, en particulier Mohamed Salah, le capitaine. Le tout documenté par des photos et vidéos jointes à la plainte", a déclaré la Fédération égyptienne dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Quel impact sur la santé physique et mentale des joueurs, l'économie des compétitions nationales, les clubs contraints de libérer leurs internationaux, les supporters qui économisent argent et congés pour accompagner leur sélection?

Politiquement, l'organisation s'est aussi posée en unique rempart face au creusement des inégalités sportives et financières sur la planète foot, s'assurant le soutien des fédérations africaines et asiatiques face au richissime football européen.

La FIFA assure pourtant qu'organiser une phase finale de grand tournoi chaque été, en alternant Coupe du monde et compétitions continentales comme l'Euro et la Copa America, bénéficierait "à tous".

Nombre de responsables au sein des instances partagent cet avis, d'autant que la FIFA avait renoncé dès décembre à programmer un vote lors de son Congrès à Doha, et ne prévoit même pas de discuter plus largement de la refonte du calendrier international à l'horizon 2024.

Mise en sommeil ou abandon pur et simple? Impossible d'obtenir une réponse claire de l'instance sur sa détermination à doubler la fréquence de sa compétition reine à partir de 2026, alors qu'elle se tient tous les quatre ans depuis 1930 chez les hommes et 1991 chez les femmes.

L'ancien attaquant du PSG avait confié la semaine dernière avoir un corps de "vieux gars" mais vouloir continuer à jouer le plus temps possible, racontant ressentir une certaine "panique" à l'idée de raccrocher les crampons.

"Aussi longtemps que je peux rester en forme et jouer et apporter quelque chose, j'espère", a-t-il déclaré à la chaîne CMore qui l'interrogeait sur son avenir en sélection après la rencontre.

Le champion aux 15 titres du Grand Chelem a indiqué son intention de revenir sur les greens en compétition, mais de façon limitée. Il n'a pas non plus donné la moindre indication sur le prochain tournoi auquel il pourrait participer.

Vainqueur de cinq Masters au cours de sa carrière, l'Américain de 46 ans a joué avec son fils Charlie et son rival et ami Justin Thomas, selon la chaîne sportive américaine ESPN et le magazine Sports Illustrated, qui citent des sources anonymes.

Les Lions Indomptables disputeront quant à eux leur 8e phase finale en Coupe du monde. Il s'agit d'un record pour une nation africaine, devant le Nigeria (6 participations), éliminé mardi, le Maroc et la Tunisie, qualifiés pour une sixième édition. L'Algérie reste bloquée à quatre Mondiaux, et Belmadi restera inconsolable.

Ce but d'Ahmed Touba devait en effet signer la fin du rêve camerounais et envoyer l'Algérie au Qatar. Mais, fidèles à leur légende, les Camerounais du sélectionneur Rigobert Song y ont cru jusqu'au bout pour renverser la défaite de l'aller à Douala (1-0).

Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka a mis moins d'une heure pour se débarrasser de la finaliste du dernier Open d'Australie. Elle affiche à Miami un niveau de jeu et une motivation qu'on ne lui connaissait plus. Mardi, la Japonaise n'a ainsi perdu que 10 points sur son service face à une Danielle Collins dépassée.

Les quatre places directement qualificatives avant cette ultime journée étaient déjà attribuées, au Brésil, à l'Argentine, à l'Uruguay et à l'Equateur. Le Pérou avait son destin en mains et se devait de gagner à domicile contre le Paraguay qui n'avait plus rien à espérer. Mission accomplie, avec un succès 2-0.

Furrer libère Fribourg à la 105e minute

Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Fribourg mène 2-1 dans sa série de quarts de finale de National League face à Lausanne. Un succès 3-2 obtenu au terme de la 3e prolongation grâce à Philippe Furrer.

Mais quelle série entre Fribourg et Lausanne! Deux formations proches et des émotions au paroxysme dans des patinoires combles. Dans ce type de rencontre, on sait qu'on va pouvoir sortir le poncif en disant que cela se joue sur des détails et c'est vrai. D'autant plus en mort subite où la moindre erreur coûte un point.

Et à ce petit jeu forcément un peu cruel, c'est Fribourg qui a terminé la rencontre avec le sourire sur un exploit de Philippe Furrer. Le défenseur bernois, excellent dans cette série, a débordé sur la gauche puis feinté Genazzi qui s'est couché avant de battre Boltshauser du revers entre les jambes. Un but tombé après 104'58 de jeu et alors que Lausanne avait bénéficié d'un power-play juste avant. Mais les Lausannois ont une fois encore fait preuve de stérilité dans ce domaine.

Avant cette conclusion, on a vu un LHC qui s'est mis tout seul dans la mouise en subissant deux pénalités presque coup sur coup. Avec plus de 90 secondes en double supériorité numérique et vu la qualité de leur power-play, il était écrit que les Fribourgeois allaient ouvrir le score. Ils ont même fait mieux puisqu'après le 1-0 à la 12e sur un très joli tir de Julien Sprunger, les Dragons ont doublé la mise à la 13e à 5 contre 4 grâce à DiDomenico superbement servi par Desharnais.

Forts de leur handicap de deux buts, les Lausannois ont serré le jeu. Et comme leur jeu à égalité numérique ne va pas si mal que ça, c'est de cette manière qu'ils sont revenus au score via Emilijius Krakauskas à la 27e. Que la révolte vienne de la quatrième ligne montre que les forces principales se sont annulées et que la simplicité du jeu en mettant de la pression est véritablement l'apanage des lignes "du bas".

C'est pourtant l'une des stars lausannoises qui a réussi l'égalisation à la 44e. Parfaitement servi par Bozon, Christoph Bertschy a pu battre Berra. Marchon a eu un puck de but, tout comme Paré lors de la première prolongation. Mais la canne de Dave Sutter a sauvé Gottéron. Mais ça on l'a vraiment compris lorsque Furrer a inscrit le 3-2.