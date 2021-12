Fanny Smith 2e à San Candido +++ Suter 6e du Super-G de Val d'Isère

Le Champion en démonstration à Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS Quatre jours après un nul malheureux contre le FC Bâle, les Young Boys ont conclu leur année de la plus belle des manières: une victoire fleuve 5-0 à Lugano. A la faveur de ce succès, le quadruple Champion de Suisse abordera la seconde phase du championnat avec un retard de 8 points sur le FC Zurich. Un écart conséquent mais qui ne sera pas insurmontable pour une équipe qui ne jouera au printemps plus que sur un seul tableau. Au Cornaredo, le héros du match fut Jordan Siebatcheu. L'international américain a signé un quadruplé face à des Tessinois complètement dépassés.

Odermatt battu par Kristoffersen à Alta Badia Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt a pris la deuxième place du géant d'Alta Badia. Le Nidwaldien a été battu de 0''31 par un incroyable Henrik Kristoffersen, alors que Manuel Feller complète le podium. Pas de passe de trois pour Marco Odermatt. Après ses victoires à Sölden et Val d'Isère, le Mozart d'Hergiswil a cette fois dû s'avouer vaincu sur la Gran Risa. Deuxième de la première manche, "Odi" est tombé sur un Henrik Kristoffersen de retour à son meilleur niveau. Septième après le premier parcours, le Norvégien a mieux géré son second run sur une piste où il était de plus en plus difficile de skier proprement. D'une fluidité rare lors de son premier passage, Odermatt a comme bon nombre de ses rivaux dû recourir au drift pour ne pas sortir à l'occasion de son deuxième effort. Ceci étant, le leader de la discipline a livré une très bonne performance sur la Gran Risa, ce qui lui permet de consolider son dossard rouge de leader en géant et au général. Solide sur le tracé initial, Justin Murisier a prouvé que la piste italienne était bien son terrain de jeu favori. Mais le premier podium de sa carrière (3e l'an dernier) n'a pas été suivi d'un deuxième cette année. Le Bagnard a pris une belle 7e place. Seulement 17e de la première manche, Loïc Meillard a limité la casse pour terminer au 13e rang. Plus loin on retrouve Gino Caviezel à la 20e place. Cinquième et dernier Suisse qualifié, Daniel Sette s'est classé 26e. Tout ce beau monde aura l'occasion de faire mieux lundi avec un deuxième géant au programme.

Ryan Regez triomphe, Smith à nouveau deuxième Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse de skicross a fêté deux places sur le podium à l'occasion de la première des deux courses à San Candido. Ryan Regez a triomphé tandis que Fanny Smith s'est classée deuxième. Regez a réussi le carton plein en Italie du Nord. Le Bernois a remporté les quatre manches auxquelles il a participé. En finale, il a devancé le Français Bastien Midol et le Canadien Reece Howden. Regez, dont le meilleur résultat cet hiver était une modeste 13e place, s'est ainsi offert une quatrième victoire en Coupe du monde. Chez les dames, Fanny Smith a terminé au deuxième rang pour la quatrième fois en cinq courses cette saison. La Vaudoise s'est inclinée une fois de plus face à la dominatrice de l'hiver, Sandra Näslund. La Suédoise s'est portée en tête dès le départ. Smith, qui a été retardée en touchant une porte, a lutté pour arracher la deuxième place à la Canadienne Brittany Phelan. Au classement de la Coupe du monde, Näslund accentue son avance.

Le Covid-19 s'abat sur le Championnat Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le Championnat de National League subit les foudres du Covid-19 comme la saison dernière. Ainsi, Genève-Servette et Ambri-Piotta sont placés en quarantaines et leurs prochains matches reportés. Aux Vernets, plusieurs cas de Corona ont été détectés dans l'équipe de Genève-Servette. L'équipe et le staff sont actuellement en quarantaine à titre préventif. Les matches Genève-Servette - Fribourg-Gottéron de ce dimanche après-midi et Berne - Genève-Servette de ce lundi soir sont reportés. Le club informera prochainement sur la suite des événements après avoir consulté le médecin cantonal. La date de reprise des matches n'est pas encore connue. De son côté, Ambri-Piotta a été placé en quarantaine préventive en raison de plusieurs cas de covid dans le vestiaire léventin. La prochaine rencontre des Tessinois doit avoir lieu le jeudi 23 décembre à Berne. Les résultats des tests devraient être connus lundi, notamment pour savoir s'il y a des traces du variant omicron. Les Léventins doivent normalement participer à la Coupe Spengler, mais cette perspective s'annonce de plus en plus restreinte.

Super-G de Val d'Isère: Goggia encore au top, Suter 6e Image: KEYSTONE/EPA Bis repetita pour Sofia Goggia qui après la descente a remporté le Super-G de Val d'Isère. La Beragmasque signe son 16e succès en Coupe du monde et prend le large au général. Pour s'imposer, l'Italienne a devancé de 0''33 la Norvégienne Ragnhild Mowinckel et de 0''51 sa compatriote Elena Curtoni. On retrouve encore Federica Brignone juste derrière pour souligner la domination italienne dans cette discipline. Pas la meilleure sur le haut, la Transalpine a fait la différence sur le bas du tracé où ses qualités de descendeuse ont fait merveille. Elle n'a finalement tremblé que lors du passage de Mowinckel, même si cela a dû davantage tenir du léger frisson que de la chair de poule. Sans Lara Gut-Behrami, isolée après avoir contracté le covid, les chances suisses de réussir un podium reposaient presque essentiellement sur les spatules de Corinne Suter. Mais la Schwytzoise semble avoir encore besoin de temps pour retrouver toutes ses sensations en vitesse malgré son podium à Lake Louise. Elle termine 6e à 0''80. Très bonne avant le schuss final, Michelle Gisin a commis une immense erreur pour perdre énormément de temps et finir dans les profondeurs du classement. Dommage pour l'Obwaldienne qui revient gentiment en forme après sa mononucléose dont elle dit ressentir encore un tout petit peu les effets. Les Suissesses accusent le coup dans la station de la Haute-Tarentaise avec Noémie Kolly provisoirement 22e, Jasmine Flury 25e, Priska Nufer 28e, Michelle Gisin 29e et Jasmina Suter 31e.

Géant d'Alta Badia: Odermatt dans le coup Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt pointe tout près de la tête après la première manche du géant d'Alta Badia. Le Nidwaldien, 2e, compte 0''02 de retard sur Mathieu Faivre. Le leader de la discipline a livré une très bonne performance sur la Gran Risa. Capable d'inscrire le ski en courbe en évitant les dérives, le Mozart d'Hergiswil est un régal pour les yeux. Mais cela n'a pas suffi pour virer en tête. "Odi" a été devancé de peu par le champion du monde Mathieu Faivre. Au troisième rang, on retrouve l'Autrichien Manuel Feller à 0''19. La bataille pour le podium s'annonce épique avec 13 athlètes en moins d'une seconde. Parmi ces concurrents on retrouve Justin Murisier au 8e rang à 0''61 et Gino Caviezel au 10e à 0''71. Loïc Meillard est seulement 16e à 1''22. Daniel Sette est lui 22e.

Une deuxième défaite pour Akira Schmid Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Deuxième titularisation et deuxième défaite pour Akira Schmid ! Malgré ses 25 arrêts, le portier bernois de 21 ans n'a pas pu empêcher un nouveau revers pour New Jersey. Toujours privés de leur capitaine Nico Hischier sous ce protocole Covid-19 qui compromet de plus en plus le bon déroulement de la saison, les Devils se sont inclinés 5-2 à Detroit. Ils ont concédé leur cinquième défaite de rang. Akira Schmid doit plaider coupable sur l'ouverture du score de Dylan Larkin à la 16e pour avoir bien mal jugé un rebond. Auteur d'un triplé, Dylan Larkin a justement été le bourreau des Devils au sein d'une formation qui a pu compter sur le concours de Pius Suter. Le Zurichois a, en effet, délivré un dixième assist sur le 2-1 de Larkin à la 32e. Dans les rangs des Devils, Jonas Siegenthaler a également comptabilisé une passe décisive, sa huitième de la saison. Le défenseur zurichois a été l'un des deux seuls joueurs des Devils à être crédité d'un bilan positif dans cette partie. New Jersey peut rebondir ce dimanche, Les Devils accueillent Pittsburgh sur leur glace de Newark.

Miroslav Stevanovic frappe à nouveau Miroslav Stevanovic ouvre le score sur penalty. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Porté par un Miroslav Stevanovic toujours aussi clinique, le Servette FC n'a pas failli à Lucerne. Les Grenat se sont imposés 2-0 dans le fief de la "lanterne rouge". Le Servette FC termine donc l'année sur une belle série de cinq matches sans défaite avec quatre victoires et un nul. A Lucerne face à une équipe d'une insigne faiblesse, les Genevois ont forcé la décision grâce à leur meilleur homme. Miroslav Stevanovic a, ainsi, provoqué et a transformé le penalty du 1-0 à la 19e. A la 61e, le Bosnien trouvait la tête de Nicolas Vouilloz. Son quinzième assist de la saison a permis du défenseur d'inscrire son premier but en Super League. La classe folle de Stevanovic a donc suffi au Servette pour cueillir les trois points. Privés de Jérémy Frick et de Kastriot Imeri tous deux blessés, les Genevois ont su maîtriser leur sujet sans toutefois toucher au génie. Dirigé pour la dernière fois par Sandro Chieffo qui a assuré l'intérim après le limogeage de Fabio Celestini, Lucerne a fait peine à voir. Sans des renforts de choix à la trêve, on voit mal comment le détenteur de la Coupe de Suisse pourrait échapper à la relégation.

Dario Caveziel s'impose à Cortina d'Ampezzo Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dario Caviezel a enlevé à Cortina d'Ampezzo son premier succès en Coupe du monde. Il a remporté le géant parallèle à la faveur de son succès en finale sur Sangho Lee. Le Grison a battu de 0''06 le Coréen qui s'était imposé à Bannoie la première épreuve de l'hiver.En demi-finale, Dario Caviezel avait éliminé l'Italien Roland Fischnaller qui avait signé le meilleur temps des qualifications. Chez les dames, Ladina Jenny a pris la troisième place à la favreur de son succès dans la petite finale face à l'Italienne Nadya Ochsner. La Glaronaise se hisse pour la onzième fois déjà sur un podium. Elle ne s'est, toutefois, jamais encore imposée sur le front de la Coupe du monde. Victorieuse du slalom parallèle de Bannoïe, Julie Zogg a été éliminée en huitième de finale. Nelvin Galmarini a épousé le même sort.

La défaite de trop pour le Bayern L'impuissance de Marco Rose... Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Sans Gregor Kobel et Manuel Akanji mais avec Marwin Hitz, Borussia Dortmund a bu la tasse à Berlin. Battu 3-2 par le Hertha après avoir pourtant ouvert le score, le BVB peut dire adieu au titre. Avec cette défaite, il boucle, en effet, le premier tour avec un retard de 9 points sur le Bayern Munich. Incapable de passer le cap de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Borussia de Marco Rose aura rendu un bilan bien terne A lui seul, Erling Haland ne peut pas masquer toutes les lacunes d'une équipe qui est bien trop perméable sur le plan défensif.

Le FC Zurich termine bien l'année Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Zurich passera l'hiver au chaud. Le Champion d'automne n'a pas raté son ultime rendez-vous de l'année. Il s'est imposé 3-1 au Letzigrund devant le FC Saint-Gall. Ce succès est heureux dans la mesure où la formation de Peter Zeidler fut longtemps la plus tranchante avant de payer un lourd tribut à la sortie sur blessure juste avant la pause d'Ousmane Diakité. Elle a, ainsi, eu le bonheur d'ouvrir le score à la 7e minute sur un autogoal de Becir Omeragic. Mais porté à la fois par son public et par ce supplément d'âme qui peut faire toute la différence, le FCZ a renversé le cours de la partie grâce à un penalty d'Assan Ceesay (28e) et des réussites de Blaz Kramer (78e) et de Lindrit Kamberi (86e). Avec ce succès, le FC Zurich met une sacrée pression sur le FC Bâle et les Young Boys. Respectivement opposés ce dimanche aux Grasshoppers et à Lugano, les Rhénans et les Bernois n'ont aucun droit à l'erreur. Ce samedi, Bâle est à 8 points du leader, les Young Boys à 11...

Peier manque de peu le podium à Engelberg Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Killian Peier a réussi un superbe résultat en Coupe du monde à l'occasion du concours d'Engelberg. Le Vaudois a pris la quatrième place d'un saut remporté par l'Allemand Karl Geiger. Avec des atterrisages à 138,5 et 135,5 m, Peier a été dépassé par le leader de la Coupe du monde, Geiger, le Japonais Ryoyu Kobayashi et le Slovène Timi Zajc en tête de la première manche. Il a manqué 5,6 points au Vaudois de 26 ans pour trouver placer sur le podium. Il y a deux ans Peier avait pris la deuxième place à Nizhni Tagil en Russie, son meilleur résultat jusque-là. Il est le premier Suisse depuis Simon Ammann il y a 7 ans (2e) à entrer dans le top 10 à Engelberg. Les trois autres Suisses ont réussi à marquer des points à la Coupe du monde. Gregor Deschwander (21e) ainsi que Dominik Peter (29e) et Simon Ammann (30e) se sont qualifiés de justesse pour la deuxième manche Un deuxième concours est programmé dimanche à 16.00.

Un nul au goût amer pour Gladbach Un but qui fait du bien pour Breel Embolo. Image: KEYSTONE/EPA POOL Borussia Mönchengladbach a conclu l'année sur une note moins morose. Après quatre défaites de rang, Yann Sommer et ses coéquipiers ont obtenu le nul à Hoffenheim (1-1). Ce résultat leur laisse toutefois un goût amer dans la mesure où Hoffenheim a arraché l'égalisation dans le temps additionnel par le Nigérian Kevin Akpoguma. Breel Embolo avait ouvert le score à la 35e sur une frappe du droit. Le Bâlois a inscrit son deuxième but de l'exercice en Bundesliga. Après avoir encaissé 17 buts lors de ses quatre derniers matches, Yann Sommer a livré la marchandise à Hoffenheim. Le portier de l'équipe de Suisse a multiplié les parades. Mais pour une poignée de secondes, il n'a pas réussi le clean sheet dont il rêvait.

Premier top 10 de la saison pour Jovian Hediger Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER En l'absence de la gagnante de l'année dernière Nadine Fähndrich, malade, Jovian Hediger a réussi le meilleur résultat côté suisse à la Coupe du monde de sprint à Dresde. Le Vaudois de 31 ans a atteint les demi-finales et s'est classé à la 10e place. Les autres participantes et participants suisses ont été éliminés en quarts de finale. Avec son 19e rang, Lea Fischer a réussi son meilleur résultat en Coupe du monde. En outre, elle a, comme Alina Meier (25e), rempli la moitié de la limite olympique. Les victoires sur les bords de l'Elb ont récompensé des Scandinaves. La Suédoise Maja Dahlqvist a, ainsi, remporté son cinquième succès de suite en Coupe du monde, en devançant la championne du monde du sprint Jonna Sundling. Chez les messieurs, malgré l'absence du dominateur Johannes Hösflot Klaebo, qui est resté s'entraîner à Davos, la Norvège a quand même fêté la victoire grâce à Haavard Taugböl, vainqueur pour la première fois en Coupe du monde.