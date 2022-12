Fanny Smith 4e ++ Les Etats-Unis favorables pour un retour des Russes

Fanny Smith à nouveau quatrième, Ryan Regez blessé Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith, malade, a pris la quatrième place de la finale de la course d'Arosa, comptant pour la Coupe du monde. Chez les messieurs, Ryan Regez est tombé dans la petite finale pour se classer 8e. Chez les dames, la victoire n'a pas échappé à la Suédoise Sandra Näslund, qui a fêté son douzième succès consécutif depuis une année. Sa dernière "défaite" datait d'Arosa l'année dernière. Fidèle à son habitude, la Scandinave a pris un départ canon et n'a plus a été revue par ses adversaires. Parmi elle, Fanny Smith. La Vaudoise, qui avait annoncé qu'elle était malade depuis vendredi à Val Thorens avec de la fièvre et l'impossibilité de bien dormir depuis plusieurs jours, s'est retrouvée derrière dès le départ. La répétition des efforts avait eu raison de la volonté de la Romande. Smith avait remporté ses séries des huitièmes de finale et des quarts de finale. En demi-finale, elle s'est retrouvée avec Näslund, qui s'est imposée devant la Vaudoise. En finale, elle n'a pas pu rivaliser dès le départ. Comme à Val Thorens jeudi, elle a pris la quatrième place d'une finale qui regroupait les quatre finalistes des Jeux de Pékin. Chez les messieurs, aucun Suisse ne s'est qualifié pour la finale. Le champion olympique Ryan Regez est tombé dans la petite finale et se classe 8e. Il s'est difficilement relevé et a dû être aidé par les secouristes pour quitter la piste. Regez avait déjà manqué sa demi-finale en se classant quatrième. La victoire est revenue au Français Terence Tchiknavorian, qui a profité d'une course mouvementée pour surgir dans les derniers mètres. Il a fêté son deuxième succès en Coupe du monde.

Les Etats-Unis favorables au retour des athlètes russes Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le comité olympique et paralympique américain (USOPC) s'est dit lundi favorable à la réintégration sous bannière neutre des athlètes russes et bélarusses pour les JO 2024 à Paris. Ils avaient été exclus des compétitions internationales à la suite de l'invasion russe en Ukraine fin février, . Il y avait un "intérêt unanime" parmi les délégués d'un récent sommet du Comité international olympique (CIO) à trouver une voie vers le retour à la compétition de ces athlètes, ont indiqué les responsables américains. "Il y a une réelle volonté que cela arrive car notre mission est de rassembler pacifiquement le monde autour du sport", a expliqué la présidente de l'USOPC, Susanne Lyons, à des journalistes. "Le mouvement olympique peut difficilement tolérer que ces athlètes soient interdit de concourir", a-t-elle dit. La réintégration des sportifs russes et bélarusses dans les compétitions en Asie, première étape avant une réintégration internationale, a été évoquée lors du "Sommet olympique" de Lausanne le 9 décembre qui rassemblait notamment des délégations américaine, chinoise et russe, mais pas de représentant ukrainien. Neutralité "stricte" La "neutralité" des athlètes russes et bélarusses éviterait les risques de boycottage comme dans les années 1970 et 1980. "Il y a des conflits autour du monde tous les jours, des pays en guerre tous les jours, et si les gens décident de boycotter des choses en rendant coup pour coup - +Vous n'êtes pas venus à nos JO, nous n'irons pas aux vôtres+ - l'essence du mouvement olympique et paralympique va rapidement disparaître", a affirmé Mme Lyons. Mais cette neutralité doit être "stricte" et "il ne peut y avoir de couleurs ou de nom du pays", a-t-elle souligné. Lors des Jeux d'hiver de Pékin en février, les athlètes russes n'avaient pu concourir que sous les couleurs de leur comité olympique pour cause de sanctions après des scandales de dopage mais beaucoup avaient quand même revêtu des combinaisons aux couleurs russes. Les responsables olympiques veulent également se pencher sur l'idée de conditionner le retour des athlètes à leurs assurances qu'ils n'ont jamais soutenu la Russie dans le conflit ukrainien, même si Mme Lyons a reconnu qu'il pourrait être "impossible" de le faire. "Mais il existe un accord sur (un retour) des athlètes qui n'ont pas activement soutenu" Moscou, a-t-elle pointé.

Alpecin-Deceuninck et Arkéa-Samsic confirmées dans l'élite Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX L'Union cycliste internationale (UCI) a confirmé lundi l'attribution de licences World Tour aux équipes belge Alpecin-Deceuninck et française Arkéa-Samsic. Elles accèdent ainsi pour les trois prochaines saisons à l'élite du cyclisme mondial. De son côté, la formation B&B Hotels disparaît des deux premières divisions. Ces deux formations remplacent Israel Premier Tech et Lotto qui descendent à l'échelon inférieur et deviennent des UCI ProTeams, sur la foi d'un classement établi sur les trois dernières saisons. En comptant également AG2R-Citroën, Groupama-FDJ et Cofidis, la France est, avec quatre équipes sur dix-huit, la nation la plus représentée dans le World Tour, devant la Belgique (3). Les licences World Tour, qui garantissent une participation aux plus grands courses, sont attribuées pour les trois prochaines saisons. A noter que pour l'équipe néerlandaise Team DSM, dont le leader est Romain Bardet, la Commission des licences de l'UCI a soumis les deuxième et troisième années de la licence à la condition de "la fourniture en cours de saison de documents additionnels liés au critère financier". Deux équipes disparaissent L'équipe bretonne B&B Hotels, qui évoluait en deuxième division, disparaît comme prévu du paysage, tout comme la formation Drone Hopper-Androni Giocattoli. La Commission des licences de l'UCI a en effet décidé de refuser l'enregistrement de l'entité Paris Cycling City, le nom de la nouvelle structure dans laquelle devait se fondre B&B Hotels. Sauf que son manager Jérôme Pineau, qui ambitionnait de monter une grosse équipe avec l'appui de la mairie de Paris, n'a pas réussi à trouver le parraineur nécessaire pour mener son projet à bien. Ces derniers jours, Pineau espérait encore repartir, avec des moyens limités, en troisième division mondiale. Mais l'existence même de la formation bretonne est menacée et ses coureurs tentent, difficilement, de trouver une autre équipe. Chez les femmes enfin, l'UCI a attribué 15 licences World Tour contre 14 cette saison.

L'état de santé de Pelé "continue de s'améliorer" Image: KEYSTONE/EPA/Rungroj Yongrit L'état de santé du légendaire Brésilien Pelé, atteint d'un cancer, "continue de s'améliorer", mais aucune date n'a encore été fixée pour sa sortie, a indiqué l'hôpital où il a été admis. "Aucune prévision de sortie n'a été établie", mais "le patient continue à présenter une amélioration de son état clinique, notamment en ce qui concerne l'infection respiratoire" pour laquelle il a également été pris en charge, a expliqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans son dernier bulletin médical. Selon sa famille, cette infection est due à une contamination au Covid-19 contractée il y a trois semaines. Pelé, 82 ans, continue d'être soigné "dans une chambre normale" - et non dans une unité de soins intensifs - et ses "signaux vitaux sont stables", a précisé l'hôpital. Le triple champion du monde a été hospitalisé le 29 novembre pour une réévaluation de son traitement par chimiothérapie suivi après la détection d'une tumeur au côlon en septembre 2021. Deux de ses filles, Kely Nascimento et Flavia Arantes, ont multiplié les messages sur les réseaux sociaux pour rassurer les fans après des rumeurs faisant état d'une dégradation de son état de santé. Lundi, Kely Nascimento, qui vit aux Etats-Unis, a publié dans ses stories sur Instagram deux photos d'elle à l'hôpital Albert Einstein. Sur l'une d'elles, on peut voir sa main tenant celle de son père, avec pour légende: "je suis arrivée". Réconforté Neymar et Ronaldo Le "Roi" du football a publié plusieurs messages ces derniers jours sur les réseaux sociaux, réconfortant notamment les stars Neymar et Cristiano Ronaldo après les éliminations du Brésil, puis du Portugal, au Mondial 2022. Il a notamment demandé à Neymar, longtemps présenté comme son successeur, de "continuer à inspirer", espérant que l'attaquant du Paris SG ne renonce pas à défendre son équipe nationale. Pelé a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part du crack Français Kylian Mbappé, qui a appelé à "prier pour le Roi".

Tchouaméni et Upamecano absents de l'entrainement des Bleus Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Le défenseur Dayot Upamecano et le milieu Aurélien Tchouaméni, deux titulaires de l'équipe de France, n'ont pas pris part à l'entraînement collectif lundi à Doha. A deux jours de la demi-finale du Mondial contre le Maroc, le timing n'est pas très bon. Les vingt-deux autres joueurs ont commencé la séance par un échauffement sous la direction du préparateur physique Cyril Moine, durant le premier quart d'heure ouvert à la presse. Tchouaméni et Upamecano se sont déplacés au stade Jassim bin-Hamad, le terrain d'entraînement des Bleus, où ils sont restés en salle, a-t-on appris auprès de l'encadrement, sans plus de précision. Selon le quotidien L'Equipe, le milieu a reçu un coup à un mollet contre l'Angleterre samedi en quart de finale et le défenseur est touché par un mal de gorge. Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, comme souvent, était présent sur le bord de la pelouse pour assister à l'entraînement. Il a parlé plusieurs minutes avec le sélectionneur Didier Deschamps, sous l'oeil des nombreux photographes et caméras présents. L'équipe de France affronte le Maroc mercredi (20h00) à al-Khor pour une place en finale, quatre ans et demi après son sacre à Moscou contre la Croatie.

Fabio Celestini a pris ses quartiers à Sion Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Intronisé pendant la pause du Mondial, Fabio Celestini a retrouvé les joueurs du FC Sion pour la première fois ce lundi. Le successeur de Paolo Tramezzani a six semaines pour préparer son team. Celestini a rencontré les joueurs tôt lundi matin. L'effectif a passé une série de tests avant de prendre ce mardi la route de la Vallée de Joux jusqu'à vendredi pour un camp de renforcement musculaire et de cohésion, comme l'indique le club dans un communiqué. Interrogé sur son style de jeu, l'ancien entraîneur de Lucerne a répondu: "Avec Paolo Tramezzani, nous partageons la même passion et la même rigueur de travail. C'est certain. Mais sur le plan tactique, on est à l'opposé. Je veux que mon équipe soit dominante, avec le ballon mais aussi sans le ballon. Nous tâcherons de jouer le plus vertical possible et d'avoir plus de monde dans les seize mètres adverses." Concernant l'effectif actuel à sa disposition, Celestini dit ne pas vouloir le bouleverser: "Le groupe actuel a tout pour performer. Je n'ai pas de demandes particulières pour le mercato puisque je considère que le groupe actuel est de qualité. Il faudra voir les joueurs dans un autre système et dans une vision de jeu différence." Celestini sera assisté par Sébastien Bichard en tant que premier adjoint.

Reichenbach, Bohli, Pellaud et Suter chez Tudor Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe Tudor Pro Cycling Team prend forme. La nouvelle équipe suisse, qui évoluera en Pro Team de l'UCI, a engagé quinze coureurs, pour un effectif de vingt hommes. Ricardo Scheidecker en sera le directeur sportif. Parmi, les quinze coureurs engagés par cette équipe qui évoluera au 2e échelon de la compétition UCI, on retrouve les Suisses Sébastien Reichenbach (ex-Groupama), Tom Bohli (ex-Cofidis), Simon Pellaud (ex-Trek) et Joel Suter (ex-UAE Emirates). Les jeunes coureurs suisses qui figuraient déjà au sein de la structure Tudor en 2022 sont conservés comme Nils Brun, Robin Froidevaux, Rolan Thalmann et Yanis Voisard. Le reste de la formation est complété avec de jeunes coureurs venus de Suède, du Danemark, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas et du Luxembourg. Tudor sera dirigée par le Portugais Ricardo Scheidecker, venu de l'équipe belge du ProTour, Quick-Step. L'entraîneur en chef sera l'Allemand Sebastian Deckert (32 ans) en provenance de l'équipe néerlandaise DSM. Nouvelle réjouissante pour le cyclisme suisse, l'équipe Tudor alignera également une équipe de développement M23. Elle comportera treize coureurs dont sept Suisses. La formation Tudor sera équipée de vélos BMC.

Deux assists pour Janis Moser Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Dimanche faste pour Janis Moser ! Le Biennois a délivré deux assists lors du succès 5-4 d'Arizona à domicile devant Philadelphia. A Tempe, les Coyotes ont forcé la décision grâce à une réussite de Clayton Keller, pour le premier triplé de sa carrière, à 23'' de la fin de la prolongation. Janis Moser avait été crédité d'un assist sur l'ouverture du score de Keller à la 13e et sur le 3-2 de Jack McBain à la 31e. Le défenseur avait déjà délivré deux passes décisives dans un même match cette saison, le 14 octobre lors d'une défaite 6-2 à Pittsburgh pour l'ouverture de la saison. Il comptabilise désormais 15 points (3 buts/12 assists). A Columbus, Kevin Fiala a, pour sa part, consolidé sa place de meilleur compteur suisse de la NHL. Le Saint-Gallois a réussi une passe décisive pour un 32e point lors de la défaite 6-5 de Los Angeles à Columbus. Une défaite dont il est le "responsable" puisque c'est lui qui a dévié le puck dans ses propres filets après une reprise de Johnny Gaudreau après 40'' de jeu dans la prolongation.

Une victoire presque miraculeuse pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Grâce à un improbable panier d'A.J. Griffin au buzzer, Atlanta a renoué avec le succès. Victorieux 123-122 de Chicago en prolongation, les Hawks ont mis fin à une série de trois défaites de rang. Cette victoire tient presque du miracle dans la mesure où les Bulls avaient pris l'avantage 122-121 à 0''5 de la fin de la prolongation grâce à trois lancers francs de DeMar DeRozan. Mais une passe magistrale de Jalen Johnson a permis à A.J. Griffin de conclure sur un alley-oop. On précisera que Derrick Jones Jr avait raté un lancer franc dans les derniers instants du réglementaire qui aurait pu donner la victoire à Chicago... Avec ses 15 points et ses 14 rebonds, Clint Capela a, bien sûr, apporté sa contribution à cette 14e victoire des Hawks en 27 rencontres. Le pivot genevois a signé son huitième double double consécutif, son seizième de la saison.

Sports Awards: Marco Odermatt sportif suisse de l'année Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Marco Odermatt et Mujinga Kambundji sont les vainqueurs des Swiss Awards. Le skieur est devenu pour la deuxième fois de suite sportif suisse de l'année. L'athlète a reçu le prix pour la première fois. Odermatt (25 ans) a vécu une saison exceptionnelle avec notamment son titre olympique en géant et la victoire au classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien s'impose de plus en plus comme la star de sa discipline. Dimanche, il a obtenu la majorité des suffrages devant l'athlète Simon Ehammer et un autre skieur, Beat Feuz. Mujinga Kambundji (30 ans) reste elle aussi sur une superbe année 2022. La Bernoise est devenue championne d'Europe du 200 m (2e sur 100 m) et a aussi obtenu l'or sur 60 m aux Mondiaux en salle: une vraie consécration pour l'athlète du ST Berne qui a précédé les skieuses Corinne Suter et Lara Gut-Behrami. Fischer récompensé Le Zurichois Urs Fischer a lui été nommé entraîneur de l'année. Il dirige avec succès Union Berlin depuis 2018. Le club est monté en Bundesliga et s'est établi dans le haut du tableau. L'équipe nationale masculine de football a été désignée comme équipe de l'année, grâce à sa qualification pour le Mondial 2022. Une maigre consolation toutefois après la récente débâcle au Qatar contre le Portugal (6-1) en 8e de finale... Roman Josi a lui reçu le trophée du MVP. Le capitaine et défenseur des Nashville Predators reste sur une année remarquable en NHL. Marcel Hug a quant à lui obtenu un 8e Award dans la catégorie des sportifs paralympiques. Prix d'honneur pour Federer Fraîchement retraité, Roger Federer (41 ans) a fait l'objet d'un hommage appuyé durant cette cérémonie. L'ancien tennisman bâlois a reçu des mains de la conseillère fédérale Viola Amherd le prix d'honneur pour sa longue carrière riche en succès. Durant cette trop longue soirée télévisuelle, surtout prisée par les Alémaniques, les lourdeurs et les traductions approximatives se sont multipliées. Et les interventions d'un comique du cru n'ont pas vraiment fait sourire de ce côté de la Sarine...

Cinquième défaite de rang pour Gottéron Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La série noire continue pour Fribourg-Gottéron. Les hommes de Christian Dubé se sont inclinés 3-2 aux tirs au but à Davos non sans avoir mené 2-0. Rageant. Au lendemain d'une défaite cruelle (2-3) face à Berne, les Fribourgeois n'ont pas pu se consoler après le long déplacement dans les Grisons. Pourtant, un jeu de puissance retrouvé avait permis aux Fribourgeois de prendre l'avantage sur les coéquipiers d'Andres Ambühl qui fêtait son 1000e match avec Davos. Killian Mottet a ainsi ouvert le score à la 19e alors que Simon Knak venait de quitter le banc des pénalités. Sur le 0-2, Jacob De la Rose a converti en but une passe de Marcus Sörensen alors que Gottéron évoluait avec un joueur de plus sur la glace (31e). A la 36e, Janne Kuokkanen s'est retrouvé seul face au portier Sandro Aeschlimann, le Finlandais n'est pas parvenu à surprendre l'international pour un 3-0 qui aurait sans doute été fatal. Sur le contre, Matej Stransky ne laissait aucune chance à Connor Hughes. A la 58e, le Tchèque était encore là pour placer un tir surpuissant à 5 contre 4 pour son seizième but de la saison et priver Gottéron d'un succès pas usurpé. Dans une partie où les deux gardiens Sandro Aeschlimann et Connor Hughes ont brillé de mille feux, la différence s'est faite au cours des tirs au but. Chaque équipe a tiré sept fois, le Suédois Leon Bristedt apportant le point supplémentaire à Davos. Après ce nouveau revers, les Fribourgeois restent collés à la 8e place, même s'ils ont moins de matches que tous leurs adversaires.

Fuchs manque d'un rien un triplé historique Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Martin Fuchs sur Leone Jei a manqué de peu au Grand Prix du CHI de Genève, épreuve du Grand Chelem, un troisième succès en série. Il a terminé deuxième derrière l'Américain McLain Ward sur Azur. En barrage de cette épreuve dotée de 1,2 million de francs, le Zurichois a concédé 1''34 au cavalier américain. Treize duos s'étaient qualifiés pour le barrage. Parmi eux, Elian Baumann et Little Lumpi, qui ont décroché la 7e place pour leur premier concours 5 étoiles. Fuchs avait réussi un temps, qui aurait dû lui valoir la victoire. Mais Ward et Azur, qui s'élançaient en dernier, ont pris tous les risques et un chemin plus court qui leur a permis de laisser Fuchs à plus d'une seconde. Steve Guerdat avait choisi de monter un cheval espoir pour son concours à domicile. La jument Dynamix, seulement âgée de 9 ans, a montré un gros potentiel, mais une légère touchette à l'envol dans la combinaison a conduit à la faute, privant le Jurassien du barrage. Auparavant, la halle de Palexpo avait été le témoin des adieux à la compétition de Clooney, le cheval de Martin Fuchs. Une monture qui a galopé dans les plus grands concours du monde et qui a été accidentée après les Jeux olympiques de Tokyo et qui a échappé de peu à l'endormissement. "Grâce à Clooney, je suis le cavalier que je suis devenu", a relevé un Fuchs en larmes. Un triplé suisse samedi La Suisse avait par ailleurs signé un triplé samedi dans la Coupe de Genève, épreuve comptant pour le classement mondial qui s'est conclue au barrage. Le champion olympique 2012 Steve Guerdat, en selle de Venard de Cerisy, a décroché le premier et seul succès helvétique dans cette édition 2022 en devançant Edouard Schmitz (Gamin van't Naastveldhof), revanchard après avoir échoué à se qualifier pour le Grand Prix, et Niklaus Schurtenberger (C-Steffra).

Holdener remet le couvert en slalom Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Enfin victorieuse de son premier slalom de Coupe du monde fin novembre à Killington, Wendy Holdener a remis le couvert deux semaines plus tard à Sestrières. La Schwytzoise de 29 ans s'est offert un deuxième succès consécutif dans la discipline en devançant de 0''47 sa dauphine Mikaela Shiffrin dimanche. Son succès obtenu dans le Vermont, à égalité avec la Suédoise Anna Swenn Larsson, a bien agi comme un déclic. Wendy Holdener a prouvé dimanche à Sestrières qu'elle était entrée dans une nouvelle dimension, elle qui avait atteint la barre des 30 podiums en slalom sans avoir décroché la moindre victoire. Deuxième à 0''24 de Petra Vlhova à l'issue du premier parcours, la double médaillée olympique de slalom (argent en 2018, bronze en 2022) a lâché les chevaux sur le second parcours pour prendre les commandes. Et Petra Vlhova n'a pas tenu le choc, se classant au 3e rang à 0''70 de l'héroïne du jour. Une première suisse depuis 1994 "C'est incroyable. Je savais que je devais tout donner en entendant que Mikaela avait pris la 1re place. J'étais étonnée de terminer avec une telle avance", a lâché Wendy Holdener, première Suissesse à gagner deux slaloms consécutifs depuis une certaine Vreni Schneider (six succès d'affilée en 1994 entre Maribor et... Sestrières). Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 20 de ce quatrième slalom de la saison, au terme duquel Wendy Holdener pointe en tête du classement de la spécialité (à égalité avec Mikaela Shiffrin. L'Uranaise Aline Danioth a terminé 13e à 2''87, la Valaisanne Elena Stoffel 16e à 3''35. Gisin loin du compte A la dérive, Michelle Gisin ne s'est quant à elle pas vraiment rassurée au lendemain de sa 24e place en géant. L'Obwaldienne, en délicatesse avec son nouveau matériel - surtout dans les disciplines techniques, a terminé à nouveau à un 24e rang indigne de son talent. Elle a même été devancée par Nicole Good, 20e de ce slalom.

Meillard 3e pour une première suisse Image: KEYSTONE/EPA Loïc Meillard a offert au ski helvétique le premier podium de son histoire dans un slalom de Coupe du monde disputé à Val d'Isère, hommes et femmes confondus. Le skieur d'Hérémence a pris la 3e place d'une course remportée par le Norvégien Lucas Braathen. Daniel Yule a quant à lui obtenu un probant 7e rang dimanche. Frustré par sa 10e place obtenue la veille en géant alors qu'il pointait au 5e rang après la manche initiale, Loïc Meillard a serré le poing sitôt la ligne d'arrivée de ce slalom franchie. Le skieur d'Hérémence a cette fois-ci parfaitement négocié le second parcours pour gagner deux places et s'offrir un 10e podium en Coupe du monde. Le double médaillé de bronze des Mondiaux 2021 a aussi profité de la contre-performance de Henrik Kristoffersen, 1er sur le tracé initial et 6e au final. Mais il peut pleinement savourer le troisième top 3 de sa carrière dans la discipline, après Saalbach en décembre 2018 (2e) et Garmisch en février dernier (2e). Loïc Meillard a concédé 0''98 à Lucas Braathen, l'Autrichien Manuel Feller se classant quant à lui 2e comme la veille en géant (à 0''84 du Norvégien). Huitième de la première manche, Daniel Yule a pour sa part gagné un rang grâce à un bon deuxième parcours, terminant à 0''39 de son coéquipier. Zenhäusern 15e Un seul autre Helvète est parvenu à inscrire des points dans ce premier slalom de l'hiver. Décevant sur le premier tracé (24e), Ramon Zenhäusern a relevé la tête pour se hisser en 15e position. Le Genevois Tanguy Nef, 20e sur le parcours initial, a pour sa part enfourché peu après le dernier pointage intermédiaire.