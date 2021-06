Federer confiant pour Wimbledon +++ Müller pourra défier l'Angleterre

Les six Suisses en lice n'ont pas passé un samedi joyeux. Küng a fini 49e à 1'49 avec Bissegger dans sa roue ou presque. Silvan Dillier a lui fini au 148e rang à 8'10, alors que Marc Hirschi a pris la 180e et dernière place à 16'29. Pris dans l'une des chutes, le Bernois sera-t-il présent dimanche?

Dans cette étape de près de 200 kilomètres, le peloton a laissé moins de quatre minutes à l'échappée (Bonnamour, Pérez, Rodriguez, Schelling, Swift, D. van Poppel). Ide Schelling, un jeune Néerlandais de 23 ans néophyte du Tour, s'est dégagé ensuite dans l'une des six côtes du jour, à 83 kilomètres de l'arrivée. Il s'est lancé dans un raid solitaire qui a pris fin à l'entrée des 30 derniers kilomètres et s'est adjugé le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Pour sa première des quatre journées de course en Bretagne, le Tour a retrouvé son public, venu en nombre sur le bord des routes. Et aussi, par contre-coup, une part supplémentaire de risques puisqu'une spectatrice tenant une pancarte empiétant sur la chaussée a provoqué une maxi-chute à 45 kilomètres de l'arrivée.

Alaphilippe (29 ans), père de famille depuis quelques jours, a enlevé sa sixième étape du Tour de France depuis 2018. "J'avais à coeur de réussir, mais de là à le faire, s'est exclamé le Français, qui est passé à l'attaque à 2300 mètres de la ligne. Dans le final, j'ai été pris dans une chute mais on a pu rentrer sans s'énerver. Il fallait conclure le travail dans la dernière ascension. J'ai donné le maximum sans me poser de question. Je suis trop content. C'est vraiment bien de donner des émotions à ceux qui suivent, c'est une victoire spéciale pour moi."

A peine remise de sa course, Lea Sprunger a pu féliciter Kariem Hussein, vainqueur de la course masculine en 48''84. Le Thurgovien, champion d'Europe en 2014, a décroché la limite pour les JO de Tokyo. Il s'agit en outre de son septième titre national sur la distance après 2011, 12, 13, 14, 15 et 19.

La Nyonnaise affichait un grand sourire après la course. Au micro de SRF, elle a avoué ne pas avoir énormément de repères sur la distance après une préparation perturbée fin mai par une petite rupture du tendon d'Achille. Mais d'avoir amélioré ses temps vendredi en séries et samedi en finale lui permet de voir la lumière et de trouver le rythme. Elle dit maintenant vouloir se frotter à une concurrence plus rude.

"Je suis gonflé à bloc", annonce Federer

"Je suis gonflé à bloc". Roger Federer a annoncé la couleur, samedi à Wimbledon, deux jours avant le début d'un tournoi où il tentera de décrocher un 9e sacre qui serait synonyme de 21e titre majeur.

Dix jours après une défaite sur le gazon de Halle au 2e tour face à Felix Auger-Aliassime, où sa propre attitude mentale lui a fortement déplu, Roger Federer s'est dit "prêt" pour son tournoi du Grand Chelem favori. A Halle, un tournoi qu'il a remporté dix fois et où il était tenant du titre, "les choses ont déraillé mentalement pour moi", a-t-il expliqué samedi.

"Il y a des façons de perdre et je me suis fixé un certain standard... Le bon côté est que je sais que ça ne se reproduira pas ici. Je suis prêt, j'ai hâte, je suis gonflé à bloc et je sais que je peux faire bien mieux", a assuré le Bâlois, qui aura 40 ans le 8 août prochain.

"Je suis maintenant à Wimbledon et j'ai une chance. Je sais que si je me mets bien en route, que j'atteins la seconde semaine, ce qui est mon objectif immédiat, je serai de plus en plus fort match après match et je pense que tout est possible", a-t-il prévenu. "Je suis fort mentalement, bien plus qu'à Halle où je n'étais pas au bon standard" de ce point de vue-là, a-t-il insisté.

Décision pour Tokyo après Wimbledon

Battu au terme d'une finale épique en 2019 et après l'annulation du tournoi l'an dernier, Roger Federer a assuré qu'il se "réjouissait" de revenir à Wimbledon. "Je me réjouis sincèrement de pouvoir être là après l'année difficile qu'on a tous eue et mes blessures", a ajouté l'ex-no 1 mondial aujourd'hui 8e.

Le Bâlois a par ailleurs évoqué les JO de Tokyo au cours de cette conférence de presse. Il prévoit toujours d'y participer mais n'annoncera sa décision définitive qu'après Wimbledon, dont la finale est prévue le 11 juillet. "J'ai envie d'aller aux Jeux olympiques", a-t-il insisté.

"Mais avec mon équipe nous avons décidé de laisser passer Wimbledon, de nous asseoir et de décider ce qu'on faisait ensuite", a-t-il souligné. "Avec mon équipe, nous avons décidé de réévaluer la situation après Wimbledon parce que le tournoi aura un impact, selon que je joue vraiment bien ou vraiment mal", a-t-il reconnu. "Je voudrais jouer autant de tournois que possible, mais on verra après Wimbledon", a-t-il encore lâché.