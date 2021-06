Federer défiera un qualifié +++ le relais suisse frappe fort

Meilleure performance mondiale pour le 4x100 m dames Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le relais du 4x100 m a frappé un grand coup lors du meeting de Genève. Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora ont signé la meilleure performance de l'année en 42''42. Le quatuor est resté à 0''24 du record de Suisse établi lors des Championnats du monde 2019 à Doha. Elles ont battu les Pays-Bas, 2es en 42''82 avec notamment Dafne Schippers en deuxième relayeuse. Les sprinteuses ont eu droit à une autre course dans l'après-midi, un 100 m remporté par Mujinga Kambundji en 11''07 devant Salomé Kora en 11''12 et Ajla Del Ponte en 11''18. La Bernoise affichait un large sourire à l'heure de l'interview: "J'étais encore fatiguée de Florence (réd: elle a réalisé 22''60 jeudi soir). Mais c'est vraiment super, je me sens super bien." Freinée la saison dernière et privée de saison en salle, Kambundji est la Suissesse la plus en forme pour le moment. Ajla Del Ponte, qui a dû se remettre du covid, a amélioré son meilleur temps de la saison et la courbe se veut ascendante. La "surprise" est venue de Salomé Kora qui a battu son record personnel d'un centième. Sur 400 m haies, Kariem Hussein retrouve petit à petit la forme. Le Thurgovien, champion d'Europe en 2014, a couvert son tour de piste en 49''29. Il a terminé 4e d'une course remportée par l'Estonien Rasmus Mägi en 48''49.

Un qualifié au premier tour pour Roger Federer Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Comme à Roland-Garros, Roger Federer sera opposé à un qualifié au premier tour du tournoi ATP 500 de Halle, où il lancera sa saison sur gazon. Le Bâlois est classé tête de série no 5. Avant un éventuel quart de finale contre le no 2 mondial Daniil Medvedev, Roger Federer, s'il réussit son entame, aura une tâche délicate au deuxième tour contre le vainqueur de la rencontre entre le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21) et le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 20). Alexander Zverev (no 3) figure également dans le même haut du tableau que Roger Federer. Le bas du tableau propose une demi-finale théorique entre Stefanos Tsitsipas (no 2) et Andrey Rublev (no 4). Roger Federer a cueilli déjà dix reprises le titre sur le gazon allemand. Le onzième sacre ne sera pas vraiment aisé à cueillir.

Kevin Mbabu titularisé Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Kevin Mbabu a remporté le "match" qui l'opposait à Silvan Widmer. Le Genevois occupera le flanc droit cet après-midi à Bakou où la Suisse affronte le Pays de Galles. Vladimir Petkovic a accordé une prime au sortant dans la mesure où Kevin Mbabu tient ce rôle depuis l'automne 2018. Pour le reste, il n'y a aucune surprise. L'équipe s'articulera bien en 3-4-1-2 avec Ricardo Rodriguez sur le flanc gauche et Breel Embolo en pointe aux côtés de Haris Seferovic. Les trois joueurs qui ne figurent pas sur la feuille de match sont Jordan Lotomba, Becir Omaregic et Edimilson Fernandes. La Suisse évoluera dans la composition suivante: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Clint Capela et les Hawks à nouveau battus Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Tout devient bien plus compliqué pour Clint Capela et les Hawks. Incapable de neutraliser ce diable de Joel Embiid, Atlanta est désormais mené 2-1 par Philadelphia. Auteur de 27 points, le pivot camerounais a, comme trois jours plus tôt, été le grand homme de la rencontre. Il permet aux 76ers de reprendre la main dans cette demi-finale de la Conférence Est. Battu pour la première fois sur son parquet après une série de 13 victoires de rang, Atlanta est condamné à s'imposer une seconde fois à l'extérieur pour enlever cette série. Les 76ers ont forcé la décision dans le troisième quarter. Ils signaient un partiel de 11-0 pour mener 76-60. Malgré l'aide de ses coéquipiers, Clint Capela ne fut pas en mesure de stopper Joel Embiid. Le centre des 76ers pose des problèmes insolubles aux Hakws en raison de sa taille (2m13) notamment. La gêne qu'il accuse au genou droit ne l'empêche apparemment pas de survoler cette série depuis deux matches. Auteur de 8 points, Clint Capela fut le meilleur rebondeur de la soirée avec 16 prises. Le Genevois a, toutefois, accusé un différentiel de -12. Par ailleurs à l'Ouest, Phoenix, "tombeur" des Lakers au tour précédent, mène désormais 3-0 devant Denver après sa victoire 116-102 dans le Colorado. Avec respectivement 28 et 27 points, le duo formé par Devin Booker et Chris Paul fut irrésistible.

Djokovic sort Nadal et affrontera Tsitsipas en finale Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Novak Djokovic (no 1) partira en quête d'un 19e titre du Grand Chelem dimanche à Roland-Garros, où il affrontera Stefanos Tsitsipas (no 5) en finale. Le Serbe a fait chuter le quadruple tenant du titre Rafael Nadal (no 3) au terme d'une demi-finale d'une intensité hallucinante, remportée 3-6 6-3 7-6 (7/4) 6-2. Titré à 13 reprises Porte d'Auteuil, Rafael Nadal ne s'y était jusque-là jamais incliné en demi-finale ou en finale. Et le gaucher espagnol n'avait jamais connu la défaite après avoir gagné le premier set d'un match joué au meilleur des cinq manches sur terre battue, obtenant... 115 succès dans cette situation. Un exploit immense L'exploit de Novak Djokovic, vainqueur en 4h11', est immense. Balayé 6-0 6-2 7-5 l'automne dernier en finale sur la terre battue parisienne, mené 5-0 après 30' de jeu vendredi soir, le Serbe a démontré une nouvelle fois son impressionnante force de caractère pour renverser une situation qui semblait rapidement compromise. Novak Djokovic a aussi, surtout, su élever son niveau de jeu après le cinquième jeu de cette partie. De plus en plus solide et percutant à l'échange, il a même pris peu à peu l'ascendant sur son rival, également sur le plan physique. Jusqu'à remporter logiquement le troisième set après un jeu décisif haletant. Une amortie décisive Rafael Nadal a pourtant eu sa chance dans cette troisième manche, se procurant même une balle de set que son adversaire a écartée d'une amortie gagnante à 6-5. Le Majorquin a également entamé de manière idéale le quatrième set, signant le break d'entrée pour mener 2-0. Mais ce fut son chant du cygne. Novak Djokovic a renversé la vapeur en gagnant six jeux d'affilée, sous les yeux de 5000 spectateurs finalement autorisés à assister jusqu'au bout à cette partie grâce à une dérogation au couvre-feu du gouvernement. Les 55 fautes directes commises par Rafael Nadal auront finalement pesé lourd dans la balance. Une première pour Tsitsipas C'est donc avec une réserve d'énergie largement entamée que Novak Djokovic abordera la finale. Mais ce sera également le cas de son prochain adversaire: Stefanos Tsitsipas, qui jouera sa première finale de Grand Chelem s'était imposé 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 en 3h37' devant Alexander Zverev (no 6) dans la première demi-finale. Le Grec de 22 ans regrettera peut-être de ne pas avoir pu conclure en trois sets. Il sera opposé à un joueur en mission dimanche. Novak Djokovic, qui mène 5-2 dans leur face-à-face, aura en effet l'occasion de devenir le premier joueur de l'ère Open à remporter au moins deux fois chaque titre du Grand Chelem.

Euro 2021: l'Italie part bien Image: KEYSTONE/EPA L'Euro 2021 s'est ouvert à Rome de manière idéale pour l'Italie. Elle a battu 3-0 une Turquie très limitée dans le premier match du groupe A, qui est aussi celui de la Suisse. Après avoir séché durant un peu plus d'une mi-temps face à la défense ultra regrouppée des Turcs, les Transalpins ont fait la différence. Il a fallu un coup du sort à la 53e sous la forme d'un autogoal de Demiral. Ensuite, Immobile (66e) et Insigne (79e) ont donné au succès italien une ampleur très nette. La première réussite a changé la donne de la rencontre. La "Squadra" a pris confiance et davantage tenté, profitant du fait que ses adversaires tentaient de jouer un peu plus haut. La Turquie, elle, n'a jamais su changer de plan de jeu et n'a jamais été dangereuse. 28 matches sans défaite Le 2-0 signé Immobile n'a fait que traduire l'emprise détenue par l'Italie, qui a ainsi porté à 28 matches sa série d'invincibilité. La Suisse aura vraiment l'occasion de créer un exploit mercredi prochain si elle arrive à faire trébucher la sélection de Roberto Mancini... Comme trop souvent dans les rencontres qui ouvrent un grand tournoi, la nervosité, la tension et la prudence ont longtemps éclipsé le jeu, la spontanéité et la prise de risques. L'Italie a certes d'entrée pris un ascendant territorial, mais rien de plus. Face au très compact 4-1-4-1 mis en place par les Turcs, qui avaient renforcé l'axe devant leur défense, l'Italie a dans un premier temps paru en manque à la fois de percussion, mais aussi d'idées. Les Italiens ont parfois tenté la frappe de loin, mais sans succès. Leur première occasion est venue sur une tête de Chiellini après un corner (22e), mais Cakir faisait bonne garde. Pas le plus beau but Le scénario de la rencontre se pimentait enfin à la reprise. Et un but tombait, mais oui! Ce ne sera certainement pas le plus beau de la compétition, mais son poids était loin d'être négligeable. L'Italie passait l'épaule grâce à un autogoal de Demiral sur un centre tendu du très actif Berardi (53e). Menés, les Turcs se devaient de faire plus offensivement, de jouer plus haut, mais ils n'y arrivaient pas. Cela donnait surtout davantage d'espaces à leurs adversaires, qui se montraient plus dangereux depuis leur but. La réussite d'Immobile, après un tir de Spinazzola repoussé par Cakir, assurait la victoire d'une équipe qui a su monter en puissance au fil des minutes et qui a encore salé l'addition par Insigne après une relance ratée du portier turc.

Euro 2021: le ballon roule enfin Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Un spectacle son et lumière, un feu d'artifice devant des tribunes clairsemées et le ballon, enfin, s'est mis à rouler: retardé d'un an, l'Euro a débuté à Rome avec une affiche Turquie - Italie. Dans un Stadio Olimpico où avaient pris place environ 16'000 spectateurs, avec une jauge sanitaire limitée à 25% de la capacité du stade, la rencontre inaugurale a débuté à 21h00 locales, juste après une cérémonie d'ouverture colorée pour cet Euro au format inédit dans onze pays. Le premier ballon de l'Euro, ce sont deux anciennes vedettes du derby de Rome disputé dans le même stade, Alessandro Nesta et Francesco Totti, qui l'ont apporté au centre du terrain. Un ballon baptisé "Uniforia", la contraction des mots "unité" et "euphorie", un joli résumé de ce que le tournoi promet. Ballons gonflables Puis, après une interprétation de l'orchestre de la police nationale italienne, un défilé d'immenses ballons gonflables sur la pelouse, une interprétation du ténor Andrea Bocelli et une "performance virtuelle" de Martin Garrix, Bono et The Edge (U2), les joueurs ont pris possession du terrain. Et la ferveur s'est emparée des supporters pendant les hymnes nationaux. Cette liesse à ciel ouvert, dans un stade qui n'avait pas accueilli tant de monde depuis des mois, avait un air de libération dans un continent durement ébranlé par la pandémie.

Une première finale majeure pour Tsitsipas Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Stefanos Tsitsipas (no 5) jouera sa première finale de Grand Chelem à Roland-Garros. Le Grec, qui défiera Novak Djokovic (no 1) ou Rafael Nadal (no 3) dimanche sur la terre battue parisienne, s'est imposé 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 en 3h37' devant Alexander Zverev (no 6) dans la première demi-finale. La quatrième tentative aura donc été la bonne pour Stefanos Tsitsipas. Battu par plus fort que lui en demi-finale de l'Open d'Australie 2019 (Rafael Nadal), de Roland-Garros 2020 (Novak Djokovic) et de l'Open d'Australie 2021 (Daniil Medvedev), le vainqueur du Masters 2019 a su saisir sa chance vendredi. Le Grec de 22 ans a finalement mieux maîtrisé ses nerfs qu'Alexander Zverev, dont le coup droit n'a pas toujours offert toutes les garanties sous le soleil parisien. Groggy après la perte du quatrième set, il a su serrer sa garde à l'entame de la cinquième manche, grâce à une énergie retrouvée au meilleur moment. A l'inverse, Alexander Zverev (24 ans) a connu une baisse de régime fatale alors qu'il semblait avoir totalement renversé la vapeur. Impérial sur son engagement dans les troisième et quatrième sets, le grand Hambourgeois (1m98) a concédé son service dès le quatrième jeu de la manche décisive. Alexander Zverev a alors pris un coup sur la tête dont il ne s'est pas remis. Stefanos Tsitsipas, qui avait écarté trois balles de break consécutives dans le premier jeu de ce cinquième set, a conservé jusqu'au bout cet avantage. Mais il pourrait bien regretter de ne pas avoir pu conclure cette partie en trois sets. En larmes après cette qualification historique, le Grec s'attaquera en effet à une montagne dimanche. Il tentera soit de priver Novak Djokovic d'un 19e titre du Grand Chelem, soit d'empêcher Rafael Nadal de s'adjuger un 21e trophée majeur. Son bilan est négatif tant face au Serbe (2-5) que face à l'Espagnol (2-7), lequel a gagné ses 13 finales jouées Porte d'Auteuil.

Suisse - Pays de Galles: Petkovic a tranché Vladimir Petkovic: le jour J approche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "J'ai mon équipe en tête !" Vladimir Petkovic a tranché. Le sélectionneur suisse a défini son onze de départ pour la rencontre contre le Pays de Galles, mais il n'a pas tenu à le divulguer en public. La seule incertitude, on le sait, réside dans le choix du joueur appelé à tenir le flanc droit entre Kevin Mbabu et Silvan Widmer. Vladimir Petkovic a, en revanche, révélé le nom du no 2 dans la cage qui serait appelé à jouer si Yann Sommer devait être indisponible. Son choix s'est porté sur Yvon Mvogo qu'il avait titularisé jeudi dernier pour la rencontre amicale contre le Liechtenstein. Le Fribourgeois a donc bousculé la hiérarchie puisque Jonas Omlin était, l'automne dernier, le remplaçant désigné de Yann Sommer. Pas de marquage particulier sur Gareth Bale A la veille d'engager le fer, Vladimir Petkovic a révélé que ses joueurs piaffaient d'impatience. "Ils n'en peuvent plus d'attendre le coup d'envoi, glisse-t-il. Je sens aussi que la nervosité monte..." Le Mister a, par ailleurs, précisé que Gareth Bale ne fera pas l'objet d'un marquage particulier. "Nous ne commettrons pas l'erreur de nous concentrer uniquement sur lui, dit-il. Nous ne l'avons jamais fait contre des équipes qui comptaient de tels joueurs dans leurs rangs. Le Pays de Galles ne se limite pas à Gareth Bale. Les Gallois ont démontré qu'ils pouvaient vraiment s'appuyer sur un collectif." Granit Xhaka a, pour sa part, rappelé qu'il "entendait écrire l'histoire". Le capitaine de l'équipe de Suisse témoigne d'un très grand respect pour le Pays de Galles. "Mais cela ne sert à rien de s'affoler, lâche-t-il. Nous avons d'énormes qualités et nous pouvons également nous appuyer sur notre expérience. C'est pourquoi nos attentes sont si élevées !" Les équipes Suisse - Pays de Galles Samedi, 15h00. Stade olympique de Bakou. Arbitre: Turpin (FRA). Suisse: 1 Sommer; 4 Elvedi, 22 Schär, 5 Akanji; 3 Widmer, 8 Freuler, 10 Xhaka, 13 Rodriguez; 23 Shaqiri; 7 Embolo, 9 Seferovic. Pays de Galles: 12 Ward; 22 Mepham, 6 Rodon, 4 Ben Davies; 3 Neco Williams, 7 Allen, 10 Ramsey, 14 Connor Roberts, 8 Wilson; 20 James, 11 Bale.

Tour de Suisse: vainqueur de la 6e étape désigné sur tapis vert Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Danois Andreas Kron (Lotto-Soudal) s'est imposé à Disentis Sedrun au terme de la 6e étape du Tour de Suisse, raccourcie à 130 km. L'Equatorien Richard Carapaz (Ineos) reste en jaune. La victoire s'est jouée sur le tapis vert. Dans le sprint final à trois, le Portugais Rui Costa (34 ans) - triple vainqueur du Tour de Suisse (2012, 2013, 2014) a franchi la ligne le premier, mais il a dévié de sa trajectoire alors que Kron le remontait. Après une longue attente, le jury a logiquement décidé d'attribuer la première place au Danois âgé de 23 ans. Ce dernier a fêté le deuxième succès de sa carrière sur le World Tour après celui conquis lors de la 1re étape du Tour de Catalogne plus tôt dans l'année. L'Autrichien Hermann Pernsteiner a fini 3e. Tous trois faisaient partie d'une grande échappée partie assez tôt dans l'étape. Aussi parmi les fuyards, le Bernois Marc Hirschi a été le Suisse le mieux classé avec son 15e rang à 1'15 du vainqueur. Le peloton des favoris avec le maillot jaune est arrivé avec un peu moins de trois minutes de retard. L'étape a été raccourcie, la montée du Nufenen n'étant pas possible en raison de la neige. Les coureurs ont dû se contenter des ascensions du Gothard et du Lukmanier, pour une dénivellation totale de presque 3200 m. Carapaz possède toujours 26 secondes d'avance sur le Danois Jakob Fuglsang avant les deux dernières étapes ce week-end.

Pour Federer, la période "la plus importante" commence lundi Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH "C'est maintenant que commence la période la plus importante pour moi", a affirmé vendredi Roger Federer. Le Bâlois de 39 ans entamera sa saison sur gazon la semaine prochaine à Halle. "Je veux montrer mon meilleur tennis sur gazon et jouer pour gagner", a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse virtuelle Roger Federer, qui a renoncé à disputer son 8e de finale à Roland-Garros pour préserver sa santé. "Pour moi c'est très facile sur herbe, je n'ai même pas besoin d'une journée pour me sentir bien sur cette surface", a souligné le Bâlois, qui a déjà triomphé à dix reprises à Halle et visera ensuite un neuvième titre à Wimbledon (28 juin-11 juillet). Dès son premier entraînement à Halle, Roger Federer était à l'aise. "J'ai senti combien tout redevient facilement automatique pour moi sur gazon", a encore souligné l'homme aux vingt titres du Grand Chelem, dont les principaux adversaires devraient être Alexander Zverev et Daniil Medvedev. "Une victoire démontrerait que je suis sur la bonne voie pour retrouver la confiance et le plaisir", a poursuivi le Bâlois, dont l'objectif prioritaire n'est toutefois pas de conquérir le titre à Halle: "Le plus important, c'est que reste en bonne santé pour Wimbledon."

Les joueurs espagnols vaccinés contre le covid Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Les joueurs de la sélection espagnole ont été vaccinés contre le covid, a annoncé la Fédération espagnole de football (RFEF). Ceci à trois jours du premier match de la Roja à l'Euro contre la Suède. Les joueurs "ont reçu ou complété leur vaccination contre le covid", déclare la RFEF dans un communiqué publié sur Twitter et accompagné de photos de joueurs recevant leur dose de vaccin. Des militaires espagnols sont venus au centre d'entraînement de la sélection à Las Rozas, près de Madrid, pour procéder aux injections, conformément à la décision prise en urgence par le gouvernement espagnol, à la suite de l'annonce du cas positif du capitaine de l'équipe Sergio Busquets dimanche dernier. Certains joueurs ont reçu le vaccin unidose Janssen tandis que ceux qui avaient déjà reçu une première dose ont complété leur vaccination avec une seconde injection de Pfizer, selon la presse espagnole. "C'est une bonne nouvelle pour nous, mais j'espère qu'on n'aura aucune sorte d'effet secondaire pour le match", a dit en conférence de presse le milieu Thiago Alcantara. Après Busquets, qui est "asymptomatique" selon le sélectionneur Luis Enrique mais doit finir d'observer une quarantaine de dix jours qui le privera du match contre la Suède, un deuxième joueur, Diego Llorente, a été testé positif, mais ses tests PCR de confirmation ont été négatifs et il devait reprendre l'entraînement ce vendredi après-midi. Vendredi, tous les tests PCR des joueurs ont été négatifs. "On a une compétition tellement belle devant nous que quoi qu'on nous impose, des entraînements individuels, en petits groupes... on va le faire pour être prêts pour la compétition qui arrive", a ajouté Thiago Alcantara. Jeudi, Luis Enrique a décidé de confirmer Busquets dans sa liste de 26 joueurs, qu'il peut modifier jusqu'au premier match en cas de "blessure ou de maladie sérieuses", attestées médicalement. Les règlements de l'Euro prévoient qu'un match peut se tenir si les sélectionneurs, qui ont pu convoquer jusqu'à 26 joueurs pour le tournoi, disposent "d'au moins treize joueurs (valides), y compris un gardien".

Stricker battu malgré une balle de match Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La belle aventure de Dominic Stricker (ATP 335) a pris fin vendredi sur le gazon de Stuttgart. Le grand espoir bernois (18 ans) s'est incliné 6-7 (4/7) 7-6 (7/4) 6-3 devant l'Américain Sam Querrey (ATP 67) au stade des quarts de finale, après avoir bénéficié d'une balle de match au deuxième set. Le champion junior de Roland-Garros 2020 aura donc remporté deux matches dans la cité allemande, comme lors du récent Geneva Open où il avait fait ses débuts sur le circuit principal. Mais ses regrets sont bien plus vifs qu'après son quart de finale perdu dans la Cité de Calvin face à Pablo Andujar, en trois sets également. Dominic Stricker s'est en effet procuré une balle de match à 5-4 sur le service du grand Sam Querrey (1m98), demi-finaliste de l'édition 2017 de Wimbledon et quart de finaliste en 2019, alors qu'il venait de gagner trois jeux d'affilée pour relancer ses actions. Il n'est toutefois pas parvenu à la convertir. Vainqueur des cinq tie-breaks qu'il avait disputés jusque-là à Stuttgart, le Bernois a également eu sa chance dans le jeu décisif de la deuxième manche. Il a en effet mené 4/2 après avoir armé un somptueux passing de revers, puis 4/3 avec deux points à suivre sur son service... Mais Dominic Stricker a chuté sur le point suivant, se faisant même mal à l'aine. Soigné après le tie-break, il n'a jamais eu sa chance dans la manche décisive. Auteur de 32 aces, Sam Querrey a signé le break décisif dans le huitième jeu avant de conclure sur sa troisième balle de match grâce à un service gagnant.