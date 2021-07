Certaines épreuves pourraient se tenir à huis clos Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Certaines épreuves des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) pourraient se tenir à huis clos, a indiqué vendredi un journal nippon. Les organisateurs des Jeux avaient décidé en juin d'autoriser le public résidant au Japon, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site olympique et dans une limite maximale de 10'000 personnes. Selon le quotidien Yomiuri, les spectateurs pourraient être finalement exclus de certaines compétitions se déroulant en soirée ou sur des sites de grande taille. Cette décision pourrait être prise alors que le gouvernement japonais envisage de prolonger de deux à quatre semaines des restrictions anti-Covid à Tokyo qui sont actuellement censées durer jusqu'au 11 juillet, selon divers médias locaux. La sécurité en priorité Ces restrictions, que le gouvernement pourrait annoncer la semaine prochaine, devraient ainsi s'appliquer jusqu'à l'ouverture des JO, voire sur toute la période de l'événement. Elles pèsent surtout sur les bars et restaurants, invités à fermer en début de soirée, et plafonnent aussi à 5000 le nombre de spectateurs d'événements de masse (rencontres sportives, concerts). Le Premier ministre Yoshihide Suga a prévenu jeudi qu'il était "possible qu'il n'y ait pas de spectateurs" aux JO. "Nous agirons en ayant comme priorité absolue la sûreté et la sécurité de la population japonaise", a-t-il souligné. Les cas quotidiens de Covid-19 remontent actuellement à Tokyo qui a enregistré plus de 700 nouvelles infections mercredi, un record depuis fin mai. Plus de 670 cas ont été dénombrés jeudi. Casse-tête Avec l'éventuel durcissement de la jauge pour le public des JO, les organisateurs font face à un casse-tête de dernière minute, car ils avaient prévu d'organiser mardi prochain un tirage au sort pour désigner les détenteurs de billets au Japon autorisés à assister à l'événement. Ce tirage au sort devrait désormais être reporté, selon des médias locaux. Il était censé retirer 900'000 billets sur un total de 3,6 millions qui avaient été écoulés au Japon pour les JO. Les spectateurs qui devaient venir de l'étranger pour les JO ont quant à eux été interdits dès mars.

Sha'Carri Richardson testée positive à la marijuana Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Sha'Carri Richardson pourrait bien devoir renoncer aux JO de Tokyo. La sprinteuse américaine a en effet été testée positive à la marijuana lors des sélections pour les Jeux, ont rapporté de nombreux médias américains dont le New York Times. Le journal cite sans les nommer deux personnes ayant eu connaissance des résultats du test, initialement révélés par le journal The Gleaner à la Jamaïque. L'agent de Sha'Carri Richardson, Renaldo Nehemiah, n'a pas donné suite à une demande de commentaire de l'AFP. Sha'Carri Richardson (21 ans) a remporté la finale du 100 m lors des Trials en juin à Eugene, obtenant ainsi son ticket pour les Jeux de Tokyo. En avril, elle était devenue la sixième femme la plus rapide de l'histoire sur la distance, en 10''72. "Je suis humaine" La marijuana figure sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage, et un test positif peut entraîner une interdiction de concourir d'un mois à deux ans. Un résultat positif lors des sélections invaliderait sa victoire, même si Richardson n'écope que de la sanction minimale. Le New York Times a également rapporté que d'autres finalistes du 100 m féminin lors des sélections avaient été informées qu'elles avaient été promues dans le classement. Sha'Carri Richardson a publié un tweet énigmatique, déclarant à ses followers: "Je suis humaine".

Atlanta dos au mur en finale de Conférence Image: KEYSTONE/AP/Aaron Gash Atlanta n'a pas su profiter de l'absence de Giannis Antetokounmpo jeudi lors du cinquième match de la finale de la Conférence Est de NBA. Eux-mêmes toujours privés de leur meneur Trae Young, les Hawks se sont inclinés 123-112 et se retrouvent dos au mur, menés 3-2 dans la série. Clint Capela et ses équipiers ont été menés au score durant toute la partie, accusant déjà 20 longueurs de retard à la 9e minute (30-10). Incertain en raison d'une inflammation à l'oeil droit due à un coup de coude reçu lors de l'acte IV, l'intérieur genevois a été aligné durant 21' seulement, cumulant 6 points, 8 rebonds et 3 contres. Atlanta a d'ailleurs été nettement dominé sous les panneaux jeudi soir. Les Hawks n'ont inscrit que 36 points dans la raquette, contre 66 pour des Bucks également dominateurs au rebond (47-40). Le pivot de Milwaukee Brook Lopez s'est régalé, réussissant 33 points, 7 rebonds et 4 contres. Sixième match samedi A l'image des Hawks, qui avaient répondu présent sans Trae Young lors du match no 4, les Bucks ont élevé leur niveau de jeu en l'absence de Giannis Antetokounmpo (hyper-extension du genou gauche). Khris Middleton a inscrit 26 points, Jrue Holiday 25 et Bobby Portis 22. Atlanta, dont le meilleur marqueur fut Bogdan Bogdanovic (28 points), n'a donc plus le droit à l'erreur dans une série dont le sixième match est programmé samedi en Géorgie. Les Hawks n'ont plus disputé de finale NBA depuis 1961, alors que la franchise était basée à St. Louis, les Bucks depuis 1971.

Del Ponte et Hoffmann 3es, Warholm tient enfin son record Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Fortunes diverses pour les quatre athlètes suisses présents au meeting d'Oslo comptant pour la Ligue de diamant. Ajla Del Ponte et Lore Hoffmann sont montées sur le podium. Engagée sur 100 m, Ajla Del Ponte n'est pas allé aussi vite qu'aux Championnats de Suisse. Mais la Tessinoise s'est invitée sur le podium avec un chrono de 11''16, soit 0''09 de plus qu'à Langenthal. La victoire est allée à l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou en 10''91 devant la Britannique Daryll Neita en 11''06. Ce meeting du Bislett fut l'occasion du premier podium en Ligue de diamant pour Lore Hoffmann. La Valaisanne s'est classée 3e du 800 m en 1'59''06, pas loin de son record personnel (1'58''50). L'Américaine Kate Grace a triomphé en 1'57''60. Ce fut plus compliqué pour Lea Sprunger sur 400 m haies. La Vaudoise a elle aussi fait moins bien que lors du week-end national. Elle a pris la 6e place en 55''46. C'est logiquement Femke Bol qui s'est imposée. La Néerélandaise, elle aussi coachée par Laurent Meuwly, a réussi un temps de 53''33, qui constitue sa meilleure performance personnelle et le record des Pays-Bas. Meeting difficile également pour Alex Wilson sur 200 m. Le Bâlois n'a pas franchement brillé pour terminer au 7e rang en 20''98. Le recordman de Suisse n'a jamais trouvé le rythme. Succès logique pour le Canadien Andre De Grasse en 20''09. Record du monde pour Warholm C'est tout un pays qui attendait le 400 m haies et le fantastique Karsten Warholm pour sa première sortie officielle cette saison. Tout le stade était debout lorsque le Norvégien s'est élancé. Poussé par le public, Warholm a réussi à effacer les 46''78 de Kevin Young qui tenaient depuis les JO de Barcelone de 1992! Le record du monde est désormais fixé à 46''70. Cette marque risque fort d'être mise à mal aux JO de Tokyo avec l'Américain Rai Benjamin qui a couru 46''83 aux Trials voici quelques jours.

Oslo: Del Ponte 3e sur 100 m, premier podium pour Hoffmann Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Fortunes diverses pour les quatre athlètes suisses présents au meeting d'Oslo comptant pour la Ligue de diamant. Ajla Del Ponte et Lore Hoffmann sont montées sur le podium. Engagée sur 100 m, Ajla Del Ponte n'est pas allé aussi vite qu'aux Championnats de Suisse. Mais la Tessinoise s'est invitée sur le podium avec un chrono de 11''16, soit 0''09 de plus qu'à Langenthal. La victoire est allée à l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou en 10''91 devant la Britannique Daryll Neita en 11''06. Ce meeting du Bislett fut l'occasion du premier podium en Ligue de diamant pour Lore Hoffmann. La Valaisanne s'est classée 3e du 800 m en 1'59''06, pas loin de son record personnel (1'58''50). L'Américaine Kate Grace a triomphé en 1'57''60. Ce fut plus compliqué pour Lea Sprunger sur 400 m haies. La Vaudoise a elle aussi fait moins bien que lors du week-end national. Elle a pris la 6e place en 55''46. C'est logiquement Femke Bol qui s'est imposée. La Néerélandaise, elle aussi coachée par Laurent Meuwly, a réussi un temps de 53''33, qui constitue sa meilleure performance personnelle et le record des Pays-Bas. Meeting difficile également pour Alex Wilson sur 200 m. Le Bâlois n'a pas franchement brillé pour terminer au 7e rang en 20''98. Le recordman de Suisse n'a jamais trouvé le rythme. Succès logique pour le Canadien Andre De Grasse en 20''09.

Federer domine Gasquet en trois sets Image: KEYSTONE/EPA Roger Federer (no 6) s'est pleinement rassuré dans son 2e tour à Wimbledon. Malmené par Adrian Mannarino (ATP 41) jusqu'à l'abandon de ce dernier mardi, le Bâlois a dominé Richard Gasquet (ATP 56) 7-6 (7/1) 6-1 6-4 jeudi. Il se mesurera au gaucher britannique Cameron Norrie (no 29) samedi en 16e de finale. Battu à 18 reprises dans leurs 20 précédents duels, Richard Gasquet constituait bien l'adversaire idéal pour un Roger Federer pas vraiment remis en confiance par le scénario de son 1er tour. Le Bâlois de bientôt 40 ans a pu faire ses gammes quasiment à sa guise sur le gazon du Centre Court de Church Road. L'octuple vainqueur du tournoi a mis un set pour prendre la mesure de l'excellent Richard Gasquet. Il a certes eu besoin d'un tie-break pour faire la différence dans la manche initiale, au cours de laquelle il a même dû effacer trois balles de break, mais il a survolé les débats dans le jeu décisif. Inspiré Roger Federer, qui avait livré un tie-break cauchemardesque mardi pour laisser Adrian Mannarino recoller à un set partout, a évolué de manière bien plus relâchée après le gain de cette première manche. Il a même livré un récital dans la deuxième, enlevant au pas de charge les cinq premiers jeux. La résistance de Richard Gasquet fut à nouveau plus nette au troisième set. Mais il n'a rien pu faire pour entraver la marche en avant d'un Roger Federer bien plus inspiré que mardi. Au final, le Bâlois a armé pas moins de 50 coups gagnants, pour seulement 26 fautes directes dont 13 commises dans la première manche. Un test face à Norrie Cette démonstration fera le plus grand bien au moral de Roger Federer, qui n'a en outre pas perdu son service jeudi en fin d'après-midi. Elle lui permettra d'appréhender dans de bien meilleures dispositions le test qu'il subira en 16e de finale face au solide Cameron Norrie. Le Bâlois n'a encore jamais affronté le Britannique de 25 ans, en progrès constants depuis le début de la saison. Il découvrira un joueur en pleine confiance: Cameron Norrie vient de disputer sur le gazon du Queen's sa troisième finale de l'année pour obtenir le meilleur classement de sa carrière (34e).

Medvedev lâche sept jeux au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Daniil Medvedev (no 2) s'est hissé sans la moindre difficulté en 16e de finale à Wimbledon. Le Russe a dominé l'espoir espagnol Carlos Alcaraz (ATP 75) 6-4 6-1 6-2 en 1h34' jeudi au 2e tour. En pleine confiance après avoir conquis son premier titre sur gazon à Majorque la semaine dernière, Daniil Medvedev atteint pour la troisième fois le 3e tour à Wimbledon, après 2018 et 2019. Il devra vaincre Marin Cilic (no 32) ou Benjamin Bonzi (ATP 119) pour s'offrir un premier 8e de finale à Church Road. Deuxième joueur le mieux classé dans ce bas du tableau, Alexander Zverev (no 4) n'a pas non plus trainé sur le court jeudi. L'Allemand s'est imposé 7-5 6-2 6-3 en 1h45' devant Tennys Sandgren (ATP 68). Son adversaire désigné des quarts de finale, Matteo Berrettini (no 7), s'est également qualifié en trois sets pour le 3e tour. Exit Svitolina Le tableau féminin a par ailleurs perdu une nouvelle tête d'affiche. Demi-finaliste à Church Road en 2019, Elina Svitolina (no 3) s'est inclinée 6-3 6-4 au 2e tour devant Magda Linette (WTA 44). Ashleigh Barty (no 1), qui a dominé Anna Blinkova (WTA 89) 6-4 6-3, sera en revanche bien présente au rendez-vous des 16es de finale.

Cavendish toujours le plus rapide Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Mark Cavendish (Deceuninck) a remporté au sprint la 6e étape du Tour de France entre Tours et Châteauroux sur 160,4 km. Il s'agit de sa 32e victoire sur le Tour de France. Le Britannique de 36 ans s'est imposé pour la 3e fois dans la ville française après 2008 et 2011. Le Cav a devancé le Belge Jasper Philipsen et le Français Nacer Bouhanni. Déjà vainqueur mardi à Fougères, il enlève un deuxième bouquet sur cette édition 2021. Et son 153e succès en tout. Pas de changement au classement général, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) conserve le maillot jaune avec 8'' d'avance sur Pogacar. L'étape a été animée par un duo d'attaquants vétérans, l'Allemand Roger Kluge et le Belge Greg Van Avermaet. Les deux fuyards ont été repris à 2,5 km de la ligne. Vendredi, le peloton aura droit à une très longue étape de 249,1 km entre Vierzon et le Creusot avec 5 ascensions dont le Signal d'Uchon classé en 2e catégorie à environ 35 kilomètres de l'arrivée.

Petkovic n'est pas encore satisfait Vladimir Petkovic pas pleinement satisfait Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Avant le quart de l'Euro contre l'Espagne, Petkovic n'est pas apparu plus content que cela. "Je ne suis pas encore satisfait, a dit le coach. Nous réfléchissons à notre projet et voulons progresser." St-Pétersbourg, Gazprom Arena. La dernière fois que Vladimir Petkovic est venu ici il y a trois ans, il a subi l'une des défaites les plus cuisantes de sa carrière. La Suisse y avait perdu les huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Suède. A un jour du quart de finale de l'Euro face à l'Espagne dans cette même enceinte, la déception est oubliée. Petkovic prétend en tous les cas que cette défaite ne l'affecte plus: "Ce match est terminé. Je ne me souviens même pas contre qui nous avons joué." Mais retour au présent. Le Mister n'a pas répondu à la grande question concernant le remplacement du capitaine Granit Xhaka: "Nous sommes une équipe qui travaille bien ensemble. Quand il manque quelqu'un comme Xhaka, il est normal que tout le monde donne 10% de plus." La réponse est soit Denis Zakaria, soit Djibril Sow. Mais il est probable que c'est Zakaria qui jouera. "J'ai une idée, mais je veux la voir confirmée à l'entraînement, a lancé Petkovic. Je déciderai ensuite le jour du match." Le jour du match, Petkovic ne se contentera pas de trancher cette question de remplaçant de Xhaka, il souhaite également mettre l'accent sur la préparation mentale: "Après la victoire contre la France, il était important d'être satisfait, de jubiler. Mais nous avons d'abord dû retrouver la force physique. Ce n'est que comme ça que le mental revient aussi. Le matin avant le match, nous allons travailler ici spécifiquement pour nous améliorer." Face à l'Espagne, la Suisse doit montrer sur le terrain des vertus similaires à celles affichées quatre jours plus tôt face aux champions du monde. "Nous voulons jouer avec respect, mais avec beaucoup de confiance en nous, précise le sélectionneur. Nous devons défendre de manière préventive et courir davantage que l'adversaire." Pour Petkovic, il ne faut pas s'arrêter à cette seule grande victoire. "Pour le moment, je ne peux pas dire que je suis satisfait, conclut-il. Le plus important, c'est toujours le prochain adversaire, la prochaine étape. Nous pensons à notre projet et nous voulons progresser."

Federer, Bencic et Golubic représenteront la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Roger Federer, Belinda Bencic et Viktorija Golubic figurent sur la liste officielle de la Fédération internationale de tennis (ITF) pour les Jeux olympiques de Tokyo. Pour Federer, il s'agirait de ses cinquièmes Jeux. Toutefois, le Bâlois a précisé qu'il prendrait une décision définitive après la fin du tournoi de Wimbledon. En 2008, il avait remporté l'or en double avec Stan Wawrinka, quatre plus tard, il avait perdu la finale à Londres contre Andy Murray sur les courts de Wimbledon. Bencic et Golubic, qui sont inscrites ensemble pour le double, ont déjà confirmé leur participation. Le tournoi olympique aura lieu sur des courts en dur du 24 juillet au 1er août. De nombreux membres du top 10 ont déjà annoncé leur forfait pour tournoi des Jeux à l'image des Espagnols Rafael Nadal et Roberto Bautista Agut, l'Autrichien Dominic Thiem, la Roumaine Simona Halep ainsi que les Américaines Serena Williams et Sofia Kenin.

Prudence dans le camp espagnol avant le match contre la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Wolfgang Rattay L'Espagne aborde son quart de finale de l'Euro contre la Suisse avec prudence et respect. La Roja affiche néanmoins une confiance retrouvée grâce aux dix buts inscrits dans ses deux derniers matches. Le bilan des confrontations entre les deux équipes incite à l'optimisme côté espagnol: 16 victoires pour la Seleccion, contre une seule pour la Suisse et cinq matches nuls. L'unique succès helvétique étant l'inoubliable 1-0 de Durban lors de la Coupe du monde 2010. Onze années ont passé depuis. L'Espagne n'est plus ce rouleau-compresseur qui avait remporté successivement l'Euro 2008, le Mondial 2010 et l'Euro 2012. Elle se garde bien de tout excès de confiance avant ce quart de finale, ne cessant de louer les qualités de l'équipe de Suisse. Un "match compliqué" Les Espagnols avaient il est vrai souffert l'automne dernier lors de la double confrontation avec la Suisse dans le cadre de la Ligue des Nations, s'imposant 1-0 à Madrid avant de concéder le nul 1-1 à Bâle. "Ce furent des matchs vraiment très difficiles", se souvient Ferran Torres. "Ils mettent beaucoup de pression et te rendent la tâche difficile", enchaîne l'ailier de Manchester City, auteur d'un but tant face à la Slovaquie que face à la Croatie. Le défenseur Cesar Azpilicueta prédit d'ailleurs un "match compliqué", vantant la force de caractère dont la Suisse a témoigné face à la France. Pas de grande star Les médias ibères parlent eux d'une équipe compacte et équilibrée "sans grande star", d'autant plus que la suspension de Granit Xhaka prive la Suisse de son maître à jouer. "Ce n'est pas une équipe qui sème la terreur à l'évocation des grands noms de ses joueurs. Mais elle n'a rien à perdre", écrit ainsi le journal Marca. Malgré tout, le rôle du favori sera bien tenu par l'Espagne, même si elle-même n'aligne pas non plus de véritable star. La Seleccion a dû supporter les sifflets de ses propres fans dans ses deux premières sorties à Séville avant de se ressaisir lors de son dernier match de poule face à la Slovaquie. Fraîcheur Son entraîneur Luis Enrique a su effectuer les bons changements afin de mettre en œuvre avec succès sa tactique basée sur la possession du ballon. Il fait désormais confiance à Ferran Torres et Pablo Sarabia, deux ailiers apportant l'élan offensif qui avait fait défaut face à la Suède (0-0) et à la Pologne (1-1). Tous deux buteurs lors du dernier match de poule comme en 8e de finale, Ferran Torres (Manchester City) et Pablo Sarabia (PSG) sortaient d'une saison difficile en club. Leur fraîcheur et leur énergie s'avèrent finalement des pièces essentielles du puzzle mis en place par Luis Enrique.

Le Tour de France retire sa plainte contre la spectatrice Image: KEYSTONE/AP Le Tour de France a retiré jeudi sa plainte contre la spectatrice soupçonnée d'être à l'origine de la grosse chute de la première étape, entre Brest et Landerneau. L'information a été confirmée auprès de son directeur Christian Prudhomme au départ de la 6e étape à Tours. "Cela a pris des proportions folles", a déclaré à l'AFP le directeur du Tour. "Nous voulons apaiser les choses et surtout que le message passe auprès du public. Il s'agit de rappeler les mesures de précaution sur la route du Tour", a-t-il dit. "Il faut que chacun se calme", a ajouté Christian Prudhomme face au déferlement médiatique des derniers jours. La spectatrice en cause, une Française de 30 ans, a été placée en garde à vue mercredi et l'était toujours jeudi matin, selon la gendarmerie du Finistère. Elle est entendue dans le cadre d'une enquête ouverte pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", confiée à la gendarmerie. "Pour l'instant, elle est toujours en garde a vue", a indiqué en fin de matinée à l'AFP le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère, le colonel Nicolas Duvinage, précisant que celle-ci était de 24h00 maximum. "La dame s'est présentée d'elle-même à la gendarmerie de Landerneau hier vers 13h/14h", a-t-il précisé, soulignant cependant qu'elle avait été "formellement identifiée dès hier (mercredi) matin". Les gendarmes "s'apprêtaient à aller l'interpeller au moment où elle s'est présentée", a-t-il assuré. Il a précisé qu'elle avait exercé son droit à voir un médecin avant d'être auditionnée dans la soirée. Une perquisition a eu lieu à son domicile, a-t-il ajouté. Mardi, le procureur de la République de Brest Camille Miansoni avait indiqué à la presse que l'enquête progressait "bien". Samedi, lors de la première étape du Tour, la spectatrice qui agitait une pancarte en tournant le dos au sens de la course avait été percutée par l'Allemand Tony Martin qui a entraîné dans sa chute de nombreux coureurs. Plusieurs d'entre eux, notamment l'Allemand Jasha Sutterlin (DSM), ont dû abandonner après cet accident.

Jadon Sancho transféré à Manchester United pour 85 millions d'euros Jadon Sancho retrouvera son pays natal. Image: KEYSTONE/Pool AP/MARTIN MEISSNER L'attaquant de l'équipe d'Angleterre Jadon Sancho, grand espoir britannique, va quitter son club de Dortmund pour rejoindre Manchester United, un transfert d'un montant de 85 millions d'euros, Dans un communiqué, Dortmund indique avoir trouvé un accord pour que le club anglais débourse une "indemnité de transfert fixe de 85 millions d'euros (réd: 93 millions de francs)" pour le départ du joueur de 21 ans. La durée du contrat avec Manchester n'a pas été précisée mais selon les médias allemands, le joueur, initialement sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2023, signe pour cinq ans avec à la clé dix millions de bonus possibles. Il s'agit d'un des transferts les plus chers de la Bundesliga et l'attaquant devient le deuxième joueur anglais le plus cher après le passage, estimé à 87 millions d'euros, du défenseur Harry Maguire de Leicester aux Red Devils il y a deux ans. Sancho est actuellement en course à l'Euro avec l'Angleterre, qualifiée pour les quarts de finale samedi contre l'Ukraine (21h00 à Rome). C'est l'un des grands espoirs du football anglais, passé notamment par les académies de Watford et de Manchester City, club qu'il a quitté en 2017 pour le BVB. Joueur majeur du Borussia Dortmund (16 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), il est devenu le complice favori du buteur norvégien Erling Haaland. Sancho n'a joué que quelques minutes à l'Euro jusqu'à présent avec l'équipe des Three Lions. Plusieurs clubs de la riche Premier League ambitionnaient de faire revenir au pays ce talent et Manchester United avait déjà fait une première offre à l'automne dernier.

L'OMS appelle à un meilleur suivi des spectateurs de l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Zac Goodwin Les villes-hôtes des derniers matches de l'Euro doivent assurer un meilleur suivi de la circulation des spectacteurs, y compris avant leur arrivée et après leur départ du stade. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tombée jeudi. "Nous avons besoin de regarder bien au-delà des stades eux-mêmes", a souligné lors d'un point-presse Catherine Smallwood, une responsable de la branche européenne de l'OMS, interrogée sur les recommandations face à la hausse des cas à Londres et Saint-Pétersbourg. La capitale britannique doit accueillir les demi-finales et la finale du tournoi la semaine prochaine, la deuxième ville russe sera le théâtre vendredi du quart de finale entre la Suisse et l'Espagne. Interrogé sur le risque que l'Euro ait joué ou joue le rôle de "supercontaminant", le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge a répondu: "J'espère que non, mais je ne peux pas l'exclure". Plusieurs centaines de cas ont été détectés chez des spectateurs de matches de l'Euro, notamment des Ecossais de retour de Londres, des Finlandais de retour de Saint-Pétersbourg ou des spectateurs dans le stade de Copenhague qui se sont avérés porteurs du variant plus contagieux "Delta". "Ce que nous devons regarder autour des stades c'est comment les gens s'y rendent, est-ce qu'ils se déplacent dans des convois de bus bondés ou est ce qu'ils appliquent des mesures individuelles?", a souligné Mme Smallwood. L'OMS Europe appelle aussi à mieux suivre ce que les spectateurs peuvent faire "quand ils quittent le stade, vont-ils dans des bars ou dans des pubs très fréquentés?", a-t-elle ajouté. L'organisation onusienne a appelé à la vigilance sur tous les grands rassemblements de l'été en général, Euro de foot ou non. "Ce que nous savons c'est que dans une situation de hausse des cas, des grands rassemblements peuvent jouer le rôle d'amplificateur en termes de transmission", a souligné Mme Smallwood.