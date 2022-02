Federer et Nadal vont faire la paire ++ Espagne et Portugal à Genève

Gaetano Berardi: néophyte à 34 ans en Super League Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID L'expérimenté Gaetano Berardi (33 ans) s'est engagé lundi avec le FC Sion jusqu'à la fin de la saison. Parti de Lugano à 15 ans pour tenter sa chance en Europe, le Tessinois revient enfin au pays. Son transfert est passé dans l'ombre de celui de Loris Benito, mais Gaetano Berardi était bien présent en tant que recrue hivernale du FC Sion jeudi à Martigny. Devant la presse, le défenseur central tessinois a exprimé son souhait de découvrir le championnat suisse. Le retour du guerrier Le 18 juillet 2020 lors d'une rencontre de Championship anglaise entre Leeds United et Derby County, Gaetano Berardi est victime d'une déchirure des ligaments croisés antérieurs. Au total, il sera éloigné des pelouses pendant 224 jours puis disputera seulement deux matchs en Premier League avec Leeds avant de quitter le club, sans rancune pour autant. "C'est la meilleure expérience de ma carrière. Il existait un énorme respect mutuel entre les supporters et moi", souligne celui qui portera le numéro 28 en Valais. Pour rester dans le rythme, Berardi a continué à s'entraîner individuellement avec l'apport de coachs privés. De plus, il a rejoint le FC Sion dans sa préparation début janvier pour un essai d'un mois au terme duquel il a convaincu le club de lui accorder une chance jusqu'à la fin de la saison. "Sa présence depuis quatre semaines me montre qu'il est en bonne condition physique, il sera dans le groupe pour affronter Bâle" souligne l'entraîneur sédunois Paolo Tramezzani. Découvrir la Super League Gaetano Berardi a passablement bourlingué entre l'Italie et l'Angleterre depuis ses 15 ans et n'a donc jamais disputé le moindre match en Super League. A 33 ans, l'heure était ainsi venue de rentrer au pays pour le Tessinois. "Je voulais venir en Super League. J'ai eu plusieurs offres, dont notamment celle de mon club formateur Lugano. Au final, j'ai pris la décision de rejoindre Sion notamment pour l'entraîneur". Le néo-sédunois et Paolo Tramezzani se connaissent, mais n'ont encore jamais travaillé ensemble durant leur carrière. A Tourbillon, Berardi apportera toute sa hargne et son expérience dans l'axe de la défense valaisanne. "Gaetano, comme Loris Benito, est un garçon avec de l'expérience, une bonne mentalité et une forte personnalité. Je suis très heureux de l'avoir dans mon équipe", se réjouit Paolo Tramezzani. Un enthousiasme partagé par le principal intéressé, "J'ai reçu un excellent accueil, je me sens bien ici et je suis également impressionné par l'équipe", confie-t-il en conclusion.

Lourde chute d'une snowboardeuse japonaise à l'entraînement Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull La snowboardeuse japonaise Rina Yoshika a été évacuée par ambulance après une lourde chute à l'entraînement aux Jeux olympiques de Pékin jeudi. Ainsi, elle ne pourra pas prendre part aux épreuves de big air et de slopestyle, a annoncé un représentant de l'équipe japonaise. Yoshika a chuté à l'atterrissage d'un saut sur la piste de slopestyle du Genting Snow Park de Zhangjiakou. Selon le comité olympique japonais, la sportive de 22 ans souffre d'une blessure à la colonne vertébrale mais cela n'entrainera pas de paralysie. Elle ne participera donc pas aux épreuves de slopestyle ou de big air des Jeux comme initialement prévu et rentrera au Japon une fois qu'elle aura reçu les soins médicaux appropriés, a-t-il été ajouté. Les Jeux olympiques de Pékin, qui démarrent officiellement vendredi, se déroulent dans l'une des régions les plus arides de Chine et dépendent quasiment entièrement de la neige artificielle. La snowboardeuse américaine Jamie Anderson, double championne olympique, a avoué qu'elle avait eu peur en s'entraînant sur le parcours de slopestyle, expliquant que la surface était extrêmement dure. "Je crois que la majorité de la surface est artificielle, donc ce n'est pas l'idéal", a déclaré Anderson, ajoutant: "Il ne faudrait surtout pas chuter dessus." La compétition féminine de slopestyle débute samedi par les qualifications.

Super League: Loris Benito explique sa venue à Sion Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le FC Sion a signé un joli coup en enrôlant le défenseur international Loris Benito. Après six mois sans club, l'Argovien veut se relancer en Valais où il a signé jusqu'en 2023. Il est la tête de gondole du mercato hivernal sédunois. Arrivé lundi, Loris Benito (30 ans) a été présenté à la presse jeudi à Martigny, tout comme l'autre transfuge sédunois, Gaetano Berardi. International suisse à treize reprises, Benito était sans club depuis la résiliation de son contrat avec les Girondins de Bordeaux le 31 août. Lors de sa prise de parole, l'Argovien a expliqué les motivations et défis qui l'ont poussé à rejoindre Sion pour une saison et demie. Une venue désirée L'arrivée de Loris Benito en Valais avait de quoi surprendre tant les courtisans ne manquaient pas pour ce défenseur polyvalent, deux fois champion de Suisse avec Young Boys. "J'ai mis toutes les offres que j'avais sur la table et j'ai réfléchi à laquelle était la meilleure pour ma carrière. J'ai pris mon temps et je suis arrivé à la conclusion que c'était Sion", explique celui qui portera le numéro 32 à Tourbillon. Benito avoue également s'être tout de suite senti désiré par le club sédunois. Un sentiment que confirme le directeur sportif du FCS Barthélémy Constantin. "Lorsque Loris s'est retrouvé libre l'été passé, je m'étais renseigné mais ça ne s'était pas fait. Néanmoins, nous avons repris contact cet hiver et les négociations ont pu aboutir", confie-t-il. Sur le terrain, l'Argovien devra d'abord retrouver ses sensations après six mois de pause forcée. "Même si je me suis maintenu en forme, il me manque des matches pour être à 100%." glisse Loris Benito. Objectif Qatar Son retour en Super League, Benito le motive notamment par son envie de sélection avec la Suisse en vue principalement de la Coupe du monde au Qatar l'hiver prochain. L'Argovien avait fait partie l'été passé de l'équipe qui s'était hissée en quart de finale de l'Euro. "Je garde des souvenirs extraordinaires de cette expérience et pouvoir la reproduire au niveau mondial serait incroyable", glisse-t-il. L'ancien du Benfica Lisbonne ou de YB notamment sait que les places seront chères au sein de la liste du sélectionneur Murat Yakin. "Le train est déjà en marche et je veux monter dedans" concède Benito. Pour cela, il devra enchaîner les bonnes prestations avec Sion, un défi qui ne l'effraie guère. "Si je trouvais que l'équipe n'avait pas de qualité, je ne serais pas venu. Maintenant, je veux amener mon expérience au groupe sur et hors du terrain" explique-t-il. Prendre le positif de Bordeaux Au moment d'évoquer sa rupture de contrat avec les Girondins de Bordeaux, Loris Benito joue cartes sur table. "Je suis quelqu'un qui reste dans un club pour jouer, pas pour l'argent. Mon départ va donc au-delà du sportif" assène l'Argovien. Malgré tout, l'international helvétique veut retenir le positif de son passage en Ligue 1 notamment dans sa vision du jeu. "En France, les équipes sont très solides et les joueurs costauds. Chaque duel est une bataille" détaille le néo-Sédunois. Pour le reste, il préfère botter en touche, "Bordeaux, c'est désormais du passé. Aujourd'hui, je suis pleinement focalisé sur Sion", glisse-t-il en conclusion.

Ski freestyle: un contretemps pour Marco Tadé en bosses Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Marco Tadé n'a pas réussi à se qualifier directement pour la finale des bosses des JO de Pékin. Le Tessinois a pris la 15e place des qualifications, alors qu'il fallait entrer dans le top 10. Il aura néanmoins une deuxième chance samedi matin. Pour entrer dans la finale de l'après-midi qui réunira 20 athlètes, Tadé devra se classer parmi les dix premiers de cette deuxième tranche qualificative.

Super League: Lausanne-Sport a trouvé son nouvel entraîneur Alain Casanova en 2009 alors qu'il dirigeait Toulouse Image: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky Le Lausanne-Sport a nommé le Français Alain Casanova (60 ans) comme nouvel entraîneur. Il succède au Serve Ilija Borenovic, limogé mercredi. Casanova était sans club depuis octobre 2019. Il a dirigé dès jeudi sa première séance d'entraînement avec le LS, dont le prochain match sera le derby lémanique samedi à Genève contre Servette (18h00). Ancien gardien du Havre et de Toulouse, Alain Casanova n'a dirigé que deux clubs dans sa carrière de technicien, à savoir Toulouse (2008-2015 et 2018-2019) et Lens (2016-2017). Le nouvel entraîneur insiste sur le sérieux, le travail et la formation. Au fil de sa carrière, il s'est forgé une réputation d'expert dans le développement de talents. A Toulouse, il a notamment accompagné l'émergence de joueurs comme Moussa Sissoko, Etienne Capoue, Wissam Ben Yedder ou André-Pierre Gignac. Son expérience des situations difficiles devrait lui être précieuse dans sa nouvelle mission. Le LS occupe en effet le 9e rang de la Super League, avec un point d'avance sur la lanterne rouge Lucerne. Les Vaudois ont été battus 5-1 à domicile dimanche lors de la reprise du championnat.

La Suisse recevra l'Espagne et le Portugal à Genève Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Bonne nouvelle pour les supporters romands de l'équipe de Suisse. La sélection de Murat Yakin jouera deux fois à Genève en juin. Elle recevra l'Espagne le 9 et le Portugal le 12 en Ligue des nations. Le troisième match à domicile se déroulera à Saint-Gall le 27 septembre. La Suisse y accueillera la République tchèque. Ces trois rencontres débuteront à 20h45. L'équipe de Suisse est traditionnellement à l'aise au Stade de Genève. Les six matches qualificatifs qu'elle y a joués ont tous débouché sur une victoire, le dernier étant celui contre l'Irlande du Nord en octobre 2021. A cette occasion, Murat Yakin avait fêté son premier succès à la tête de la sélection.

JO: Krüger ne pourra pas défendre son titre du skiathlon Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Norvégien Simen Krüger, tenant du titre, ne pourra pas participer au skiathlon des Jeux olympiques 2022 dimanche. Il a été testé positif au Covid-19, a annoncé la Fédération norvégienne. Krüger n'a pas pu encore rejoindre la Chine en raison de son test positif. Les quatre Norvégiens alignés dimanche en skiathlon (15 km style classique + 15 km style libre) seront donc Johannes Klaebo, Hans Christer Holund, Sjur Roethe et Paal Golberg. Vainqueur de deux courses individuelles cet hiver, à chaque fois sur 15 km en style libre, Krüger s'avançait parmi les prétendants au podium olympique du skiathlon à Zhangjiakou. Il y a quatre ans, son sacre sur cette distance avait constitué une petite surprise.

Wendy Holdener et Andres Ambühl porte-drapeau Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vendredi lors de la cérémonie d'ouverture des JO, la délégation suisse sera conduite par Wendy Holdener et Andres Ambühl. Swiss Olympic a désigné la skieuse et le hockeyeur comme porte-drapeau. C'est la deuxième fois qu'il y a des duos mixtes de porte-drapeau aux Jeux. Le CIO souhaite ainsi donner un signal en faveur de l'égalité des sexes. Récompensée par trois médailles en 2018, Wendy Holdener reçoit cet honneur 30 ans après Vreni Schneider. "Porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture est une expérience unique et un grand honneur que peu d'athlètes peuvent vivre, estime la skieuse d'Unteriberg. Je me réjouis aussi tout particulièrement de ce moment, car il ne sera pas seulement très spécial pour moi, il le sera surtout pour mon père, et certainement aussi pour le reste de ma famille et de mes amis qui me soutiennent." Andres Ambühl, figure du hockey mondial avec 16 Championnats du monde, vivra lui ses cinquièmes JO. "Je suis extrêmement honoré d'avoir cette opportunité, lance le Davosien. Il y a beaucoup de grands athlètes dans notre délégation et je ne m'attendais pas à être choisi comme porte-drapeau. La Suisse compte énormément pour moi et je suis toujours très fier de pouvoir représenter mon pays. Le fait que je puisse me tenir à la tête de cette délégation de grands athlètes suisses avec le drapeau lors des JO, l'événement sportif le plus important qui soit, sera pour moi une expérience très spéciale."

Perret/Rios encore battus en curling mixte Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Jenny Perret et Martin Rios ont subi une deuxième défaite lors du tournoi olympique de curling mixte. Les médaillés d'argent de 2018 se sont inclinés 8-7 après un end supplémentaire contre l'Italie. Alors que le duo se trouvait en bonne position après un coup de trois, Jenny Perret a manqué plusieurs pierres lors des moments décisifs et donc l'occasion de plier la rencontre au terme des huit ends. Les Suisses seront à nouveau en lice dès 13h05 face à la Grande-Bretagne, l'un des favoris.

Les Suissesses étrillées par le Canada Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Débuts compliqués pour l'équipe de Suisse féminine. Les filles de Colin Müller ont subi la loi des Canadiennes 12-1 lors du match d'ouverture des JO. Que la Suisse perde face à l'une des deux meilleures équipes du monde n'est pas une surprise. Que la Suisse soit largement dominée fait là aussi partie de la réalité du hockey féminin. Mais on s'attendait peut-être à une fessée un poil moins violente. Seulement comme l'expliquait l'attaquante suisse Kaleigh Quennec avant le début de ces joutes, les Canadiennes et les Américaines sont ensemble depuis le mois d'août pour préparer cette échéance olympique. Les Suissesses ont eu droit à un cours de hockey sur glace d'une heure. Le nombre de tirs donne le tournis avec 70 lancers à 15 en faveur des Nord-Américaines! Mais les Helvètes ont tout de même réussi à inscrire un but grâce à Lara Stalder, l'un de ses meilleurs éléments. Une réussite tombée à la 49e sur une double supériorité numérique et un puck dévié par une joueuse à la Feuille d'érable. On aime appeler cela le but de l'honneur et il n'aura jamais aussi bien porté ce nom. Ceci dit, la meilleure compteuse du championnat de Suède aurait pu trouver la faille avant, en fin de période médiane. Mais la gardienne Ann-Renee Desbiens a sorti un fantastique arrêt pour frustrer les Suissesses.

Rogentin le plus rapide en ratant une porte Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stefan Rogentin a été le plus rapide du 1er entraînement de la descente olympique de dimanche. Mais comme d'autres, le Grison a manqué une porte, tandis que Feuz et Odermatt ont pris leurs repères. Rogentin a devancé de 0''08 l'Espagnol Adur Etxezarreta, qui n'est encore jamais entré dans le top 30 en Coupe du monde et qui a lui aussi commis plusieurs fautes. Le deuxième meilleur Suisse a été Loïc Meillard, 8e. Le Valaisans d'origine neuchâteloise, qui a aussi manqué une porte, fait partie des prétendants à la victoire en combiné le 10 février. Beat Feuz, 17e juste derrière Justin Murisier, a perdu 1''33 sur le meilleur temps. Niels Hintermann et Marco Odermatt, qui contrairement à Rogentin sont également qualifiés pour la descente, se sont classés 26e et 32e. Parmi les grands favoris, c'est Aleksander Aamodt Kilde qui s'est le mieux comporté avec sa 7e place, ou sa 2e si l'on enlève ceux qui ont raté des portes. Le classement du premier des trois entraînements n'a pas de véritable signification, non seulement en raison du premier contact avec cette nouvelle piste, mais également à cause du vent dans la partie centrale. En revanche, les coureurs ont largement approuvé la piste conçue par Bernhard Russi. Le départ de la descente de dimanche est prévu à 4h du matin. Le vainqueur de Kitzbühel, Feuz, pourrait compléter sa série de médailles aux Jeux olympiques avec une médaille d'or. Il y a quatre ans, l'Emmentalois avait remporté le bronze en descente et l'argent en Super-G à Pyeongchang.

Kevin Fiala poursuit sa folle série Kevin Fiala continue d'enfiler les buts Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Et de douze matches consécutifs pour Kevin Fiala. L'attaquant saint-gallois de Minnesota a inscrit deux nouveaux points lors de la victoire du Wild face aux Chicago Blackhawks (5-0). Auteur du 4-0 et d'un assist, l'ancien joueur des Predators égale un record du club avec cette série de douze rencontres consécutives avec au moins un point. Il en est à 34 points (13 buts) en 41 parties. Avec le All-Star qui s'annonce ce week-end, Kevin Fiala va devoir attendre mercredi prochain et le match contre Winnipeg pour éventuellement détenir seul le record de son club qui lui appartient aujourd'hui conjointement avec le Finlandais Mikael Granlund qui avait réussi la même chose au cours de l'exercice 2016/17. D'un point de vue suisse, Roman Josi avait lui aussi connu pareille série positive de douze matches consécutifs avec les Nashville Predators lors de la saison 2019/20. En face, Philipp Kurashev a bloqué trois tirs en 16'10. Pius Suter et Detroit se sont inclinés 5-3 face à Los Angeles. Pius Suter est resté muet, mais il a remporté 7 de ses 11 engagements. Quant à Janis Moser, ses Coyotes ont perdu 4-2 face à Calgary et lui n'a pas inscrit son nom sur la feuille des pointeurs en 15'19.

Perret/Rios battus pour leur entrée en lice Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Jeux de Pékin n'ont pas démarré de manière idéale pour la délégation helvétique. Jenny Perret et Martin Rios ont été battus 7-6 après un end supplémentaire par les Chinois Fan SuYuan/Ling Zhi mercredi au 1er tour du Round Robin du double mixte, seule épreuve à avoir débuté mercredi soit à deux jours de la cérémonie d'ouverture. Médaillés d'argent en 2018 à PyeongChang, Jenny Perret (40 ans) et Martin Rios (40 ans) ont pourtant semblé en mesure de renverser une situation des plus compromises dans cette partie. Menés 3-0 après le troisième end, ils ont en effet pris l'avantage 5-4 après avoir réussi un coup de trois dans la sixième des huit manches. Mais les Glaronais, champions du monde de la spécialité en 2017, ont manqué le coche dans le "money time". Ils ne sont parvenus à inscrire qu'un seul point dans le dernier end, alors qu'un deuxième leur aurait offert la victoire. Et la paire chinoise a parfaitement négocié la dernière pierre dans la manche supplémentaire. Un choc face à la Grande-Bretagne jeudi Cette défaite initiale n'augure rien de bon pour le duo de choc du curling helvétique, qui disputera deux matches jeudi. Jenny Perret et Martin Rios se frotteront tout d'abord à l'Italie (dès 7h05 heure suisse) avant de défier à 13h05 la Grande-Bretagne, emmenée par le skip champion d'Europe de curling "classique" Bruce Mouat.

Roger Federer: "Je suis toujours aussi motivé" Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Même s'il n'a toujours pas repris un véritable entraînement physique, Roger Federer ne désarme pas. Il entend toujours jouer encore cette année. Dans une interview accordée au Crédit Suisse, le Bâlois a fait le point sur le long chemin de sa rééducation après sa troisième opération au genou droit en août dernier. "Je ne peux toujours pas courir. Mais je travaille quotidiennement en salle. J'espère vraiment pouvoir solliciter mon genou dans deux à trois semaines, explique-t-il. On verra ensuite comment le corps va réagir pour envisager de taper à nouveau dans la balle en avril ou en mai." Roger Federer a souligné que sa motivation demeurait, à 40 ans passés, pleine et entière. "Oui, je suis toujours aussi motivé. Je travaille vraiment bien à la salle, se félicite-t-il. J'aimerais, bien sûr, que tout puisse aller plus vite. Mais les docteurs ne veulent pas que je brûle les étapes. Ils savent me freiner." On rappellera que Roger Federer n'a pas joué un seul match depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon face au Polonais Hubert Hurkacz le 7 juillet dernier.