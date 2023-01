Federer invité à l'Open d'Australie: voici sa réponse

Teichmann battue, la Suisse s'incline devant la Pologne Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La Suisse ne disputera pas la phase à élimination directe de la United Cup. La défaite de Jil Teichmann face à Magda Linette (WTA 48) a scellé le sort de la rencontre qui l'opposait à la Pologne à Brisbane. Dos au mur après que Stan Wawrinka (ATP 148) a été battu 7-6 (7/5) 6-4 par Hubert Hurkacz (ATP 10), Jil Teichmann s'est inclinée 5-7 6-4 6-1 devant le no 2 polonais. Magda Linette a ainsi permis à la Pologne de prendre l'avantage 3-1 et de se qualifier pour la "City Final", où Iga Swiatek (WTA 1) et Cie se frotteront à l'Italie. Jil Teichmann n'a pourtant rien lâché dans le quatrième simple de cette rencontre. Elle a ainsi arraché le premier set en 57 minutes, après avoir été menée 3-0. Et elle a effacé les quatre premières balles de set auxquelles elle a fait face dans la deuxième manche, la première à 2-5 sur son service. La gauchère seelandaise a en revanche été nettement dominée dans une manche décisive à sens unique. Plus entreprenante et plus "saignante", Magda Linette a signé le break à deux reprises, la première dès le deuxième jeu. Impuissante, Jil Teichmann n'a gagné que quatre points à la relance dans cet ultime set...

Golubic battue en deux sets par Cirstea Image: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG Issue des qualifications, Viktorija Golubic (WTA 76) n'est pas parvenue à enchaîner un troisième succès à Adelaide. La vice-championne olympique de double s'est inclinée 6-0 7-6 (7/1) devant la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 45) au 1er tour du tableau principal mardi. Ce score ne reflète certes pas la physionomie du match. Viktorija Golubic s'est ainsi procuré plus de balles de break (5) que son adversaire (4) dans le set initial. Mais elle n'en a converti aucune, alors que Sorana Cirstea s'est emparée à trois reprises du service de la Zurichoise dans la première manche... Viktorija Golubic a d'ailleurs bien mieux résisté dans le second set, ne cédant alors qu'au tie-break. Mais, comme souvent, elle fut trop vulnérable derrière ses deuxièmes balles de service (3 points gagnés sur les 16 disputés, 0/8 dans la première manche) pour espérer un meilleur sort.

Wawrinka battu, la Suisse dos au mur Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La Suisse est menée 2-1 par la Pologne mardi à Brisbane dans le cadre de la United Cup. Stan Wawrinka (ATP 148) a en effet été battu 7-6 (7/5) 6-4 par Hubert Hurkacz (ATP 10) dans le premier match de la deuxième journée. Convaincant vainqueur du Kazakhe Alexander Bublik (ATP 37) vendredi, l'ex-no 3 mondial a rendu une copie d'excellente facture devant le demi-finaliste de Wimbledon 2021 Hubert Hurkacz. Cette partie s'est jouée sur des détails, à l'image de cette double faute fatale commise par le Vaudois à 3/3 dans le tie-break du premier set. Stan Wawrinka, qui a concédé le break décisif à 3-3 dans la deuxième manche, a souffert à la relance mardi. Il n'a ainsi marqué que deux points sur le service adverse dans le second set, Hubert Hurkacz claquant 11 aces au total. Jil Teichmann (WTA 35) se retrouve donc dos au mur avant d'affronter Magda Linette (WTA 48) dans le quatrième simple d'une rencontre dont le vainqueur affrontera l'Italie dans la "City Final" de Brisbane. La gauchère seelandaise a remporté l'unique duel livré face à la Polonaise, en septembre 2021 à Chicago.

Djokovic passe le 1er tour en 76 minutes Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Novak Djokovic a parfaitement négocié son premier match de simple de la saison. Le no 5 mondial a dominé Constant Lestienne (ATP 65) 6-3 6-2 au 1er tour mardi à Adelaide. De retour en Australie après avoir été expulsé du territoire l'an dernier en raison de son statut de non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic n'a mis que 76 minutes pour vaincre la résistance du Français. Impressionnant sur son engagement, le Serbe n'a perdu que 9 points en 9 jeux de service. Nole, qui avait connu la défaite lundi en double au côté de Vasek Pospisil pour son premier match en compétition depuis son sixième sacre au Masters ATP, est la tête de série no 1 du tableau à Adelaide. Il affrontera en 8e de finale un autre Français, Quentin Halys (ATP 64).

Atlanta battu après 2 prolongations chez les Warriors Klay Thompson a inscrit 54 points face aux Hawks lundi Image: KEYSTONE/AP/Jed Jacobsohn Atlanta a subi lundi sa quatrième défaite consécutive en NBA. Toujours privés de Clint Capela (blessure à un mollet), les Hawks n'ont pourtant rien lâché sur le parquet des Warriors, s'inclinant après deux prolongations (143-141). Vainqueur pour sa part d'un cinquième match consécutif, Golden State a pu compter sur un Klay Thompson en pleine bourre lundi: en l'absence de l'autre "Splash Brother" Stephen Curry, l'arrière a inscrit 54 points - avec un 10/21 à 3 points -, réussissant également 7 rebonds et 3 passes décisives. Privés de leur pivot titulaire Clint Capela pour la septième fois dans leurs huit derniers matches, les Hawks ont été une nouvelle fois dominés au rebond (53 prises contre 69 pour Golden State). Kevon Looney a notamment capté 21 rebonds pour les Warriors, dont deux d'affilée réussis en phase offensive qui lui ont permis d'inscrire le panier de la victoire à 0''1 de la fin du match. 71 points pour Mitchell La soirée a aussi été marquée par les 71 points de Donovan Mitchell, huitième meilleur total de l'histoire de la NBA et le meilleur depuis que le regretté Laker Kobe Bryant avait inscrit 81 points en janvier 2006 face à Toronto. Le meneur de Cleveland a rentré 22 des 34 tirs et 20 des 25 lancers-francs qu'il a tentés dans un match gagné 145-134 après prolongation par les Cavaliers face à Chicago.

Une 4e défaite de suite pour Colorado Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Détenteur de la Coupe Stanley, Colorado a subi lundi sa quatrième défaite d'affilée en NHL. L'Avalanche de Denis Malgin s'est inclinée 3-2 face aux Golden Knights. Las Vegas a forcé la décision grâce notamment à un doublé de Nicolas Roy et aux 27 arrêts de Logan Thompson, lequel a stoppé les 2 tirs cadrés par Denis Malgin. Nathan MacKinnon a pourtant ouvert la marque pour Colorado après seulement 25 secondes de jeu. Le Winter Classic, disputé devant 39'243 spectateurs au Fenway Park de Boston, a par ailleurs vu les Bruins infliger une cinquième défaite consécutive aux Pittsburgh Penguins. La meilleure équipe de la Ligue a fait la différence sur un doublé de Jake DeBrusk.

Un joueur des Bills en "état critique" après s'être effondré Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Le joueur de Buffalo Damar Hamlin a été transféré dans un "état critique" dans un hôpital de Cincinnati, a indiqué NFL. Il s'est effondré sur le terrain en plein match lundi soir contre les Bengals. Au milieu du premier quart-temps, Hamlin a pris un coup violent lors d'un plaquage, s'est relevé puis s'est effondré au sol pour ne plus se relever. Il a reçu des soins médicaux pendant plus de 30 minutes, la chaîne de télévision sportive américaine ESPN rapportant qu'un massage cardiaque avait été pratiqué. Les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de Hamlin pendant l'intervention des premiers secours, beaucoup d'entre eux priant à genoux, certains en larmes. La foule à Cincinnati est restée silencieuse et la couverture télévisée s'est éloignée de la scène sur le terrain. Damar Hamlin, 24 ans, était sous oxygène lorsqu'il est parti après avoir été placé sur une civière et sa famille, qui regardait le match, l'a rejoint dans l'ambulance, a rapporté ESPN. Selon les médias, il a été emmené au centre médical de l'université de Cincinnati, à environ six kilomètres de là. Le match a été annoncé "temporairement suspendu" après une concertation des entraîneurs des deux équipes et des arbitres, et les joueurs ont reçu l'ordre de se rendre au vestiaire. La NFL a publié un communiqué confirmant que le match était reporté et a donné des détails sur l'état de santé d'Hamlin. "Nos pensées vont à Damar" "Hamlin a reçu une assistance médicale immédiate sur le terrain par l'équipe et le personnel médical indépendant et par les ambulanciers locaux. Il a ensuite été transporté dans un hôpital local où il se trouve dans un état critique", a déclaré la NFL dans un communiqué. "Nos pensées vont à Damar et aux Buffalo Bills. Nous fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles", a ajouté la NFL. Les images vidéo montrent que Hamlin a été heurté dans la partie supérieure de la poitrine. Le football américain, l'un des sports d'équipe les plus violents, a dû faire face ces dernières années à des préoccupations croissantes concernant les commotions cérébrales subies par les joueurs à la suite de coups portés à la tête.

Lausanne n'avance toujours pas Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lausanne a concédé une nouvelle défaite en National League. Les Vaudois se sont inclinés 3-1 sur la glace de Lugano et restent collés à la 13e place. Lausanne avait terminé l'année civile sur un revers assez consternant face à Ajoie. A la Resega, les joueurs de l'entraîneur Geoff Ward n'ont rien montré, frisant le ridicule au cours de la deuxième période. Les Tessinois ont largement dominé la statistique des tirs au deuxième tiers-temps (24-6!). Pourtant, les Vaudois sont parvenus à réduire le score à la 40e minute par le Canadien Daniel Audette alors que Punnenovs avait subi un véritable jeu de puissance devant son but alors que Lausanne était au complet. Ce 2-1 inespéré à l'entame de la dernière période n'a finalement débouché sur rien. La faute peut-être au Finlandais Salomäki, seul devant le portier luganais Koskinen, mais incapable de le battre (53e). Les Tessinois ont finalement assuré leur succès dans la cage vide avec le deuxième but de la soirée de Calvin Thürkauf. Ambri-Piotta n'est pas parvenu à surfer sur sa victoire à la Coupe Spengler. Les Léventins se sont inclinés 3-2 sur la patinoire de Berne. Menés 3-0 dont un doublé de Ramon Untersander au terme de la première période, les Tessinois sont dans le deuxième tiers-temps grâce à des buts de Fohrler et Grassi. Mais l'inévitable Untersander a cadenassé le succès bernois dans la cage vide (60e). Les joueurs de la capitale se retrouvant à la quatrième place du classement.

La Tchéquie donne la leçon à la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Darren Calabrese L'aventure de la Suisse au Championnat du monde juniors M20 à Halifax s'est terminée abruptement en quart de finale. La Tchéquie n'a fait aucun quartier contre la sélection helvétique (9-1). Après moins de dix minutes de jeu, le rêve des joueurs de l'entraîneur Marco Bayer s'était envolé. Pourtant, les Suisses avaient connu un départ idéal. Louis Robin a intercepté un palet et a filé droit sur le but tchèque. L'ancien junior du Lausanne HC a mystifié le portier Suchanek entre les jambières, l'horloge n'indiquait alors que 22'' de jeu ! Ce but n'a pas semé le moindre trouble dans le camp tchèque. Après 9'37'' de jeu, le score avait basculé sur un 3-1 en faveur de la sélection tchèque, dont un goal encaissé en supériorité numérique. Les déboires du défenseur Dario Sidler (Lausanne HC) face aux géants tchèques ont précipité la défaite. Las, les Suisses ont avalé d'entrée un quatrième but après 28'' de jeu. Le portier Kevin Pasche laissait alors sa place à Alessio Beglieri. Ensuite, les buts tchèques se sont empilés pour arriver à un score-fleuve.

Liverpool chute à Brentford et stagne au classement Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Liverpool s'est incliné sur la pelouse de Brentford (3-1) en ouverture de la 19e journée de Premier League lundi, ratant l'occasion de prendre provisoirement la 5e place du championnat à Tottenham. Après quatre victoires consécutives, Liverpool, plombé par sa fébrilité défensive et mené 2-0 à la pause, n'a pas réussi à renverser Brentford, qui grimpe de la 10e à la 7e place, à peine deux points derrière les Reds. Ce sont pourtant les Reds qui étaient mieux rentrés dans le match, dominant largement dans la possession de balle. Le Français Konaté a malencontreusement dévié un ballon dans son propre but pour l'ouverture du score (19e). Oxlade-Chamberlain a réduit le score à 2-1 à la 50e. Mbeumo a mis fin aux espoirs à la 84e. La 19e journée de Premier League se poursuit mardi avec notamment le choc entre le leader Arsenal et Newcastle (20h45), troisième du championnat, tandis que Manchester United (4e) reçoit Bournemouth (21h00).

Henrik Tömmernes quittera Genève-Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette va perdre le patron de sa défense. Le Suédois Henrik Tömmernes a décidé de regagner son pays après six années passées aux Vernets. Il sera difficile à remplacer. Le club genevois a annoncé la nouvelle par un communiqué. Le Suédois (32 ans) était arrivé à Genève au cours de la saison 2017-2018, repéré par Chris McSorley, en provenance du club suédois de Frölunda Göteborg. Il a été élu trois fois meilleur défenseur du Championnat de National League et MVP de la saison 2021-2022. Il n'a jamais reçu sa chance en NHL. Actuellement, il a disputé un total de 271 matches sous les couleurs genevoises, pour 219 points (62 buts et 157 assists). Des statistiques qui font de lui le 5e meilleur marqueur et le 3e meilleur passeur de l’histoire du club. "Cette décision a été très difficile à prendre, la plus dure de ma carrière. J'ai décidé de rentrer en Suède la saison prochaine. Genève est devenue une seconde maison pour nous et c'est là que nos deux filles ont grandi. Ma fille aînée commence l'école l'automne prochain et le moment est venu pour notre famille de rentrer au pays", souligne le défenseur scandinave dans un communiqué du club.

Fribourg revient de loin à Kloten, Ajoie fessé à la maison Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fribourg-Gottéron s'est imposé 3-2 après prolongation sur la glace de Kloten. Longtemps menés, les hommes de Christian Dubé sont revenus dans la troisième période. De son côté, Ajoie a manqué sa rentrée devant son public. Les Jurassiens ont été "fessés" 8-1 par Zoug. Pendant deux tiers-temps, les Fribourgeois ont paru manqué de vivacité dans le dernier geste pour tenter d'inverser le score. Le Canadien aux racines malaisiennes, Jonathan Ang avait frappé à deux reprises au cours de la première période. Une reprise dans la lucarne et un tir puissant entre les jambières de Connor Hughes, par-delà excellent, mettait encore plus en lumière ce transfert venu de Thurgovie pour son premier doublé en National League et déjà dix-sept buts au compteur. Largement supérieurs dans les tirs au but, les Romands ont finalement réussi à percer la muraille Juha Metsola. Le portier finlandais de Kloten a été surpris par un tir du poignet de Julien Sprunger (45e) et surtout par un shoot dans un angle impossible de Christoph Bertschy (58e). En fin de prolongation, le défenseur Benoît Jecker permettait à Gottéron de savourer un quatrième succès de rang. La pause des fêtes n'a pas été très favorable pour les Ajoulots. Alors qu'ils restaient sur deux succès de rang (Ambr-Piotta et Lausanne), ils ont été sèchement battus par Zoug pour la nouvelle année. Après 45'' de jeu, les champions en titre menaient déjà 1-0 après une erreur de Reto Schmutz, parfaitement utilisée par le défenseur Tobias Geisser. Les Jurassiens ont mal choisi leur jour pour encaisser leur plus large revers sur leur glace depuis leur retour en National League la saison dernière. Les 5178 spectateurs - record de la patinoire - n'ont pas été récompensés de leur soutien si ce n'est pas le jeu offensif des Zougois. Lino Martschini et Jan Kovar en ont été d'un triplé chacun. Ce succès ample est-il l'annonce du retour des hommes de l'entraîneur Dan Tangnes vers les sommets ? A voir dans les semaines à venir.

Martina Navratilova atteinte d'un cancer du sein et de la gorge Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Martina Navratilova a annoncé lundi être atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein contre lesquels elle s'apprête à se "battre avec tout" ce qu'elle a, selon le site de la WTA. "Ce double coup dur est sérieux mais encore réversible", annonce l'ancienne joueuse de 66 ans, citée par la WTA. "J'espère une issue favorable. Ca va puer un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j'ai", assure l'ex-no 1 mondiale aux 59 titres du Grand Chelem (simple, double et double mixte confondus), qui avait déjà vaincu un cancer du sein apparu en 2010. L'Américaine, née en Tchécoslovaquie derrière le rideau de fer, a effectué des tests en novembre dernier après avoir découvert une boule dans la gorge. A cette occasion, les médecins ont également diagnostiqué son second cancer du sein, les deux en phase 1. Elle débutera les traitements la semaine prochaine à New York, selon la WTA. Sa grande rivale sur les courts, devenue son amie, Chris Evert, a révélé en janvier 2022 être atteinte d'un cancer des ovaires. En mai, elle était déclarée en rémission.

Les Brésiliens rendent un dernier hommage au "Roi" Pelé De nombreus supporters sont attendus dans le stade Vila Belmiro Image: KEYSTONE/EPA/GUILHERME DIONIZIO Les Brésiliens rendaient dès lundi un dernier hommage à Pelé, quatre jours après sa mort à 82 ans. Ils ont salué le cercueil situé au centre de la pelouse du stade des premiers exploits du "Roi". Les portes du stade de la Vila Belmiro, du Santos FC, ont été ouvertes à 10h pour une veillée funèbre de 24 heures. Quand ils ont été autorisés à entrer, les supporters ont applaudi et ont commencé à crier : "Pelé, Pelé, Pelé !" Mardi, une procession parcourra les rues de Santos, une ville située à 75 kilomètres au sud-est de Sao Paulo, avant l'enterrement, auquel seule la famille assistera. Des dizaines de gerbes de fleurs, envoyées par des personnalités du football comme la star du PSG Neymar ou des clubs étrangers comme le Real Madrid, ont été disposées autour du cercueil, abrité sous une grande tente blanche. Parmi les premiers à le saluer, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui s'est spécialement déplacé au Brésil pour rendre hommage à celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le président de la confédération sud-américaine (Conmebol), Alejandro Doinguez, était aussi présent, au côté de l'épouse de Pelé, Marcia Aoki. Trois banderoles géantes ont été placées dans les tribunes de l'enceinte de 16'000 places : l'une montrant Pelé de dos avec le maillot "10" que l'ex-attaquant a immortalisé, tandis que sur les deux autres on pouvait lire "Vive le roi" et "Pelé 82 ans". De nombreux supporters étaient présents autour du stade bien avant l'ouverture des portes.