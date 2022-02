Federer: «Je ne peux toujours pas courir, mais je travaille en salle»

Perret/Rios battus pour leur entrée en lice Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Jeux de Pékin n'ont pas démarré de manière idéale pour la délégation helvétique. Jenny Perret et Martin Rios ont été battus 7-6 après un end supplémentaire par les Chinois Fan SuYuan/Ling Zhi mercredi au 1er tour du Round Robin du double mixte, seule épreuve à avoir débuté mercredi soit à deux jours de la cérémonie d'ouverture. Médaillés d'argent en 2018 à PyeongChang, Jenny Perret (40 ans) et Martin Rios (40 ans) ont pourtant semblé en mesure de renverser une situation des plus compromises dans cette partie. Menés 3-0 après le troisième end, ils ont en effet pris l'avantage 5-4 après avoir réussi un coup de trois dans la sixième des huit manches. Mais les Glaronais, champions du monde de la spécialité en 2017, ont manqué le coche dans le "money time". Ils ne sont parvenus à inscrire qu'un seul point dans le dernier end, alors qu'un deuxième leur aurait offert la victoire. Et la paire chinoise a parfaitement négocié la dernière pierre dans la manche supplémentaire. Un choc face à la Grande-Bretagne jeudi Cette défaite initiale n'augure rien de bon pour le duo de choc du curling helvétique, qui disputera deux matches jeudi. Jenny Perret et Martin Rios se frotteront tout d'abord à l'Italie (dès 7h05 heure suisse) avant de défier à 13h05 la Grande-Bretagne, emmenée par le skip champion d'Europe de curling "classique" Bruce Mouat.

Roger Federer: "Je suis toujours aussi motivé" Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Même s'il n'a toujours pas repris un véritable entraînement physique, Roger Federer ne désarme pas. Il entend toujours jouer encore cette année. Dans une interview accordée au Crédit Suisse, le Bâlois a fait le point sur le long chemin de sa rééducation après sa troisième opération au genou droit en août dernier. "Je ne peux toujours pas courir. Mais je travaille quotidiennement en salle. J'espère vraiment pouvoir solliciter mon genou dans deux à trois semaines, explique-t-il. On verra ensuite comment le corps va réagir pour envisager de taper à nouveau dans la balle en avril ou en mai." Roger Federer a souligné que sa motivation demeurait, à 40 ans passés, pleine et entière. "Oui, je suis toujours aussi motivé. Je travaille vraiment bien à la salle, se félicite-t-il. J'aimerais, bien sûr, que tout puisse aller plus vite. Mais les docteurs ne veulent pas que je brûle les étapes. Ils savent me freiner." On rappellera que Roger Federer n'a pas joué un seul match depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon face au Polonais Hubert Hurkacz le 7 juillet dernier.

Denis Zakaria: "Je vis un rêve" Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco "Je vis un rêve !" Denis Zakaria n'a pas dissimulé bien longtemps son bonheur lors de sa présentation officielle à Turin. Signer à la Juventus va donner une nouvelle dimension à sa carrière. "La Juventus est une équipe qui m'a toujours fait rêver. Elle est d'ailleurs la préférée de mon père. Jouer dans un tel club représente un immense pas en avant dans ma carrière", explique le Genevois. La finalisation de ce transfert lors du mercato hivernal ne fut pas une immense surprise pour Denis Zakaria. "Mon départ de Mönchengladbach était acté, reconnaît-il. Il se produit à l'intersaison c'est vrai, mais ce n'est pas tous les jours qu'un club comme la Juventus vient vous chercher... Il va me permettre de progresser encore. Je veux gagner ici des titres et sur le plan personnel j'espère me montrer décisif devant le but. Je suis un joueur qui aime se porter vers l'avant, mais qui sait aussi se montrer agressif dans la récupération" Prêt à jouer dimanche Denis Zakaria a déjà participé à deux entraînements. "Je me sens bien physiquement", lâche celui qui a rappelé devant la presse que Patrick Vieira, un ancien de la maison turinoise, était l'un de ses modèles. Il se dit prêt à jouer dimanche lors de la venue du Verona si Massimiliano Allegri juge sa présence - déjà - bénéfique. Enfin, Denis Zakaria a précisé qu'il n'avait pas cherché à s'entretenir avec Stephan Lichtsteiner, son ancien capitaine en équipe de Suisse et qui a fait les beaux jours de la Juventus. "Je n'ai pas eu vraiment eu le temps. Tout est allé très vite. Mais il est sûr que je vais l'appeler très bientôt." Histoire de connaître tous les secrets de la "Vecchia Signora".

Révolution de palais au Lausanne-Sport Fin de parcours pour Ilija Borenovic au Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La défaite de dimanche contre Saint-Gall, la onzième de la saison, a été celle de trop pour Ilija Borenovic. Le Serbe n'est plus l'entraîneur du Lausanne-Sport. Trois jours après s'être incliné 5-1 devant Saint-Gall dans une rencontre qui a encore provoqué l'ire de ses supporters, le Lausanne-Sport s'offre une révolution de palais. Il se sépare d'Ilija Borenovic, qui avait pris la succession de Giorgio Contini à la tête de la première équipe l'été dernier. Le club précise que cette séparation s'est faite d'un commun accord. Le nom de son successeur sera dévolé prochainement. Lausanne-Sport affrontera le Servette FC ce samedi à Genève avant de se rendre trois jours plus tard à Yverdon pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Suisse. Avant-derniers du classement avec un point d'avance sur le FC Lucerne, Lausanne est la quatrième équipe de Super League qui se sépare d'un entraîneur cette saison après Lugano, Sion et Lucerne,

Mason Greenwood libéré sous contrôle judiciaire Mason Greenwood dans la tourmente. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Mason Greenwood a été libéré mercredi et placé sous contrôle judiciaire. L'attaquant de Manchester United avait été incarcéré pour viol et agression. "Un homme de 20 ans arrêté le dimanche 30 janvier 2022, soupçonné du viol et de l'agression sexuelle d'une femme, a été libéré sous contrôle judiciaire pendant que l'enquête se poursuit", a indiqué la police du Grand Manchester dans un communiqué, sans préciser son identité. Interrogée par l'AFP, une porte-parole de la police a confirmé que "l'homme (avait) été libéré sous contrôle judiciaire pour tout" ce qui lui est reproché. En Grande-Bretagne, les suspects ne sont pas nommés pendant les procédures mais la presse britannique a identifié cet homme comme étant Mason Greenwood. Le joueur avait été arrêté et placé en garde à vue dimanche après-midi pour des chefs d'accusation de viol et agression. Il a été visé depuis par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de menaces de mort. L'enquête de police a été ouverte après la publication sur les réseaux sociaux d'images et de vidéos montrant une jeune femme le visage en sang et des contusions sur le corps, avec la mention "à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement". Les images ont ensuite été retirées. Dans les heures qui ont suivi les premières allégations contre lui dimanche, Mason Greenwood, considéré comme une des étoiles montantes du football anglais, a été suspendu jusqu'à nouvel ordre d'entraînement et de compétition par son club. Mason Greenwood, formé à Manchester United, a fait ses débuts professionnels sous le maillot des Red Devils en 2019. En 129 apparitions, il a inscrit 35 buts. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 au moins. Il compte une sélection avec la sélection aux Trois Lions, en septembre 2020.

Une nouvelle performance de choix pour Dominic Stricker Image: KEYSTONE/MANUEL LOPEZ Deux jours après avoir joué la finale du Challenger de Columbus, Dominic Stricker (ATP 204) a signé une nouvelle performance de choix. Il a battu 6-4 6-4 Andreas Seppi (ATP 106) à Cleveland. Acquise après 1h27' de jeu, cette victoire face à la tête de série no 2 du tableau de ce challenger doté de 53'120 dollars démontre que le Bernois de 19 ans a bien retrouvé tout son punch après une tournée australienne décevante. Ce mercredi, il sera en lice en simple avec un huitième de finale contre l'Américain Emilio Nava (ATP 325) et en double qu'il dispute avec Nicholas Godsick (17 ans), le fils de l'ancienne joueuse Mary Joe Fernandez et de l'agent de Roger Federer Tony Godsick. L'Américain Tennys Sandgren (ATP 167) que Dominic Stricker a battu la semaine dernière à Columbus, est la tête de série no 1 de ce Challenger.

New Jersey: une fessée qui fait mal Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig La descente aux enfers se poursuit pour New Jersey. Défaits à deux reprises par Toronto en l'espace de 24 heures, les Devils restent désormais sur une série de six défaites de rang. Dans leur antre de Newark, le capitaine Nico Hischier et ses coéquipiers se sont inclinés 7-1 face aux Maple Leafs. "Aujourd'hui, ce ne fut pas beau. Nous n'avons aucune excuse", avoue le coach intérimaire Alain Nasreddine qui remplaçait Lindy Ruff touché par le deuil de son père. Battus à neuf reprises lors de leurs dix derniers matches, les Devils ont attendu d'être menés 6-0 avant de sauver l'honneur par Jack Hughes. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont été crédités d'un bilan de -2 alors qu'Akika Schmid a relayé l'infortuné Jon Gillies après le deuxième tiers pour détourner spet des huit tirs qui lui ont été adressés. Un assist de plus pour Roman Josi La soirée fut beaucoup plus souriante pour Roman Josi et pour Janis Moser. Le Bernois a délivré son 31e assist de la saison lors du succès 4-2 à domicile de Nashville face à Vancouver. Avec 44 points à son actif, il n'est plus qu'à trois longueurs de Timo Meier, "muet" lors de la défaite 3-2 de San Jose à Tampa Bay. Le meilleur compteur suisse de la NHL n'a pas comptabilisé le moindre point lors de ses trois derniers matches. Pour leur part, Janis Moser et Arizona se sont imposés 3-2 aux tirs au but à Denver face à Colorado qui était invaincu à domicile depuis... 18 matches. Janis Moser a bénéficié d'un temps de jeu de 16'33'' pour un bilan de +1.

Le relais de la flamme olympique démarre à Pékin Image: KEYSTONE/AP/Sam McNeil Le relais de la flamme olympique des JO d'hiver de Pékin a démarré mercredi dans la capitale chinoise. La mégapole s'apprête à donner le coup d'envoi de ses Jeux en dépit d'un boycott diplomatique de plusieurs pays et des inquiétudes autour de la pandémie. Plus de 1000 personnes vont se relayer pour porter la torche à travers les différents lieux qui doivent accueillir des compétitions, à Pékin et dans la ville voisine de Zhangjiakou, avant la cérémonie d'ouverture vendredi soir. Le parcours de la flamme jusqu'en Chine avait commencé en octobre sur le site antique grec d'Olympie où la cérémonie avait été perturbée par des manifestants accusant le pays de violations de droits humains. Plusieurs pays occidentaux, dont les Etats-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne et le Canada ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques pour dénoncer le bilan de la Chine en matière de droits de l'Homme, notamment le traitement des minorités musulmanes au Xinjiang et la répression des opposants à Hong Kong. Sur le plan de la pandémie, la Chine, seule grande économie mondiale à poursuivre une stratégie "zéro Covid", n'a pris aucun risque dans l'organisation de ses Jeux olympiques. L'événement se déroule dans une "bulle" strictement fermée, sans contact entre les participants et le public, afin d'empêcher toute infection de se propager à l'ensemble de la population. Le nombre de spectateurs pouvant assister au relais de la torche va être limité, la Chine encourageant ses citoyens à suivre l'événement en ligne plutôt que d'essayer d'apercevoir le cortège en personne.

Ligue 1: Shaqiri rejoue et marque... de la tête! Xherdan Shaqiri: un but et un assist contre l'OM Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI Xherdan Shaqiri a retrouvé une place de titulaire mardi à Lyon pour la réception de Marseille (2-1). L'international suisse s'est montré déterminant sur les deux buts de son équipe. Après une heure anonyme, Shaqiri est monté en puissance et a égalisé... de la tête à la 76e sur un centre en retrait de Gusto. Puis, il a servi Moussa Dembelé pour le but de la victoire (89e). Cette fin de rencontre efficace va faire beaucoup de bien au joueur suisse, qui n'avait jusqu'ici marqué qu'une fois en Ligue 1, le 22 septembre. Lyon était privé de nombreux joueurs blessés ou en sélection pour cette rencontre de Ligue 1 à rejouer après les incidents du 21 novembre. Dimitri Payet avait alors été atteint par une bouteille après quatre minutes de jeu. Le meneur de jeu de l'OM a pris une petite revanche en déposant la balle sur la tête de Guendouzi (10e) pour le but des visiteurs.

Le FC Barcelone accuse son ex-direction de "conduites délictuelles" Image: KEYSTONE/EPA EFE Englué dans une crise financière sans précédent, le FC Barcelone a livré mardi une nouvelle salve de critiques contre son ancienne équipe dirigeante. Elle est accusée de "conduites délictuelles gravissimes" dans un rapport dont les conclusions ont conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire. "Il ne s'agit pas de qualifier de meilleure ou de pire la gestion de l'équipe antérieure", a assuré l'avocat du club catalan, Jaume Campaner, en présentant lors d'une conférence de presse les résultats de cet audit financier commandé par la nouvelle direction des Blaugrana. "Il s'agit de signaler à l'autorité compétente (...) une série de conduites délictuelles gravissisimes", a poursuivi l'avocat, en assurant n'avoir "aucun doute" sur le fait que les opérations mises en lumière par ce rapport relevaient du champ "pénal". Ce rapport, réalisé par le cabinet Kroll, a été demandé par le président Joan Laporta, arrivé à la tête du FC Barcelone en mars 2021. Il vise à faire la lumière sur de possibles irrégularités commises son sous prédédesseur Josep Maria Bartomeu. Les faits mis en lumière par cet audit sont "incontestables", a souligné mardi M. Laporta, en évoquant notamment des "paiements sans objet", "des paiements avec un objet fallacieux" et des "paiements disproportionnés". "Les personnes" à l'origine de ces opérations "devront en répondre", a-t-il ajouté. Ce rapport, dont le contenu n'a été que partiellement dévoilé, avait conduit le club à porter plainte mercredi dernier contre l'ancienne direction. Cette plainte a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Barcelone. "Le club devait protéger ses intérêts", a souligné mardi Jaume Campaner. "Ce que nous ne voulions pas, c'est être complices", a abondé Joan Laporta, en assurant que l'ancienne équipe dirigeante avait laissé le Barça dans une "situation de ruine". La nouvelle direction du club épingle régulièrement la gestion de l'ex-président Josep Maria Bartomeu, qui a fini par démissionner sous la pression en octobre 2020. "Faillite comptable" Lors de la présentation d'un premier audit interne en octobre, le directeur général du club catalan, Ferran Reverter, avait affirmé qu'à l'arrivée de la nouvelle direction en mars, le club était "en situation de faillite comptable". "Si le club avait été une SAD (société anonyme sportive), cela aurait été un motif de dissolution", avait insisté M. Reverter, en évoquant une dette d'un montant de 1,35 milliard d'euros, des problèmes de trésorerie et une énorme masse salariale. A l'époque, le directeur général du Barça avait annoncé une nouvelle "expertise", destinée à "aller plus loin". Il s'agit "essentiellement de rechercher" de possibles irrégularités, avait-il expliqué. Ferran Reverter avait alors évoqué une "gestion néfaste", en estimant que les anciens dirigeants du FC Barcelone avaient "acheté des joueurs en étant déconnectés de la réalité". "Personne ne réfléchissait à savoir si on pouvait les payer. La nuit où on a recruté (Antoine) Griezmann, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'argent pour le signer et ils ont dû demander de l'argent à un autre fonds", avait-il déclaré au sujet de ce recrutement, scellé en 2019 en échange de 120 M EUR versés à l'Atlético Madrid. L'international français est, depuis, reparti à l'Atlético. Commissions très élevées Le directeur général du Barça avait également pointé l'existence de commissions particulièrement élevées et peu habituelles pour des intermédiaires lors de transferts de joueurs, "entre 20 et 30%, quand ils se situent d'habitude aux alentours des 5%". Des critiques rejetées par Josep Maria Bartomeu, qui avait alors imputé les pertes essuyées par le club à la crise du Covid-19. "Notre direction était très sérieuse et responsable", avait déclaré au journal Mundo Deportivo celui qui a présidé le Barça entre 2014 et 2020. Le FC Barcelone, qui a clos la saison 2020-2021 sur des pertes nettes s'élevant à 481 millions d'euros, est pris à la gorge par de graves problèmes financiers. Il espère toutefois pouvoir clôturer l'exercice 2021-2022 avec un petit bénéfice de cinq millions d'euros. Depuis l'arrivée de M. Laporta, qui avait déjà présidé le club de 2003 à 2010, la masse salariale du Barça a été réduite à 155 millions d'euros, alors qu'elle était de 759 millions en mars 2021.

Suisse - Canada annulé, Marti touché par le Covid-19 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le match amical Suisse - Canada prévu ce mardi après-midi à Cham a été annulé. Dépisté positif, le défenseur Christian Marti doit quitter le camp et faire une croix sur les Jeux olympiques. Le cas de Marti détecté positif au Covid-19 dans les rangs suisses a conduit à l'annulation de la rencontre afin d'éviter tout risque supplémentaire pour les deux équipes, annonce la Fédération suisse de hockey sur glace (FSHG) dans un communiqué. Il était prévu que l'équipe nationale suisse affronte le Canada ce mardi soir à 18h00 à Cham pour ce qui aurait été son dernier match amical avant le départ pour Pékin. Lors d'un dépistage Covid-19 de routine, Christian Marti a toutefois été testé positif aujourd’hui. Par conséquent, le défenseur des Zurich Lions se voit contraint de quitter le camp. Le nom du remplaçant de Christian Marti pour les Jeux olympiques sera communiqué en temps voulu. L’équipe de Patrick Fischer s'envolera demain mercredi pour la Chine de Zurich et arrivera à Pékin jeudi vers midi. La Suisse entrera en lice dans le tournoi olympique de hockey sur glace le mercredi 9 février. Elle sera opposée à la sélection russe (ROC).

Del Potro de retour sur le circuit après deux ans et demi d'absence Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'Argentin Juan Martin del Potro, ancien no 3 mondial, fera son retour sur le circuit, après une absence de deux ans et demi, au tournoi ATP 250 de Buenos Aires (7-13 février). L'annonce a été faite lundi par les organisateurs, qui lui ont accordé une invitation. Del Potro, 33 ans, n'est plus apparu en compétition depuis le tournoi du Queens 2019, où il s'était à nouveau blessé au genou après avoir souffert d'une fracture de la rotule du genou droit huit mois plus tôt lors du Masters 1000 de Shanghai. Il a depuis subi quatre opérations au genou, dont la dernière en 2021, qui l'ont durablement éloigné du circuit et l'ont fait retomber à la 757e place mondiale. "C'est confirmé ! Del Potro jouera l'Open d'Argentine 2022. La Tour de Tandil (son surnom) intégrera le tableau principal en tant qu'invité", a annoncé l'organisation du tournoi argentin sur Twitter. Ces dernières semaines, "Delpo" avait exprimé sur les réseaux sociaux son désir de revenir jouer à Buenos Aires, où il ne s'était aligné qu'une seule fois en 2006. L'Argentin doit également jouer la semaine suivante au tournoi ATP 500 de Rio (14-20 février).

Grejohn Kyei quitte Servette pour Clermont Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Servette FC a transféré son attaquant franco-ghanéen Grejohn Kyei (26 ans) à Clermont, 15e du Championnat de Ligue 1. Selon un communiqué du club genevois, le transfert est définitif. En 82 matches sous le maillot grenat, Kyei a inscrit 25 buts et délivré 12 assists. A six mois de la fin de son contrat, il quitte le club helvétique pour retrouver la Ligue 1 dans laquelle il avait déjà évolué sous les couleurs du Stade de Reims. Saint-Gall perd son buteur Le FC St-Gall a laissé partir son meilleur buteur actuel de la première phase de Super League. Le Français Elie Youan (22 ans) a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Malines en 1re division belge. Le club flamand possède une option d'achat. Youan jouait pour St-Gall depuis septembre 2020. En 53 matches, il a réussi 12 buts et 11 assists. Au cours de cette saison, il était le meilleur buteur des Brodeurs avec six réussites.

Auston Matthews assomme Akira Schmid et New Jersey Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Akira Schmid devra encore patienter avant de goûter à sa première victoire en NHL. Titularisé pour la quatrième fois, le Bernois a connu bien des tourments à Toronto. Akira Schmid et New Jersey se sont inclinés 6-4 devant les Maple Leafs. Ils menaient pourtant 4-2 après les deux premiers tiers. Seulement, ils ont eu la "malchance" de tomber sur un Auston Matthews des grands soirs. L'ancien joueur des Zurich Lions a marqué trois buts, dont le dernier dans la cage vide, et a délivré un assist. Auteur de 27 arrêts, Akira Schmid connaît à 21 ans un rude apprentissage en NHL. Le Bernois ne doit toutefois pas être tenu comme le seul responsable de cette défaite, la cinquième de rang pour les Devils. New Jersey dévoile, en effet, bien des faiblesses en ce début d'année, à l'image du capitaine Nico Hischier, crédité d'un bilan de -2, qui n'a pas comptabilité le moindre point depuis cinq matches...