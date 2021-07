Federer en deuxième semaine à Wimbledon Federer a atteint pour la... 69e fois le stade des 8es de finale en Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Roger Federer (no 6) a rempli un premier objectif à Wimbledon en se qualifiant pour les 8es de finale. L'octuple vainqueur du tournoi s'est imposé 6-4 6-4 5-7 6-4 devant le Britannique Cameron Norrie (no 29) samedi au 3e tour. Présent pour la 81e fois dans le tableau final d'un tournoi majeur, Roger Federer se hisse au 4e tour pour la 69e fois au total, la 18e sur l'herbe londonienne! Il devra vaincre l'Italien Lorenzo Sonego (no 23) lundi pour se retrouver pour la... 58e fois en quart de finale d'un Grand Chelem. Le Bâlois de bientôt 40 ans aurait pu (dû?) aborder ce 8e de finale en totale confiance. Mais la baisse de régime qu'il a connue samedi sur le Centre Court en fin de troisième manche incite à une certaine prudence. Elle lui a coûté un set, et a entamé quelque peu une réserve d'énergie qui n'est plus inépuisable. Une baisse de régime évitable Roger Federer avait pourtant réussi le match parfait jusqu'à 6-4 6-4 5-5 et 15/40 sur le service adverse. Mais il n'est pas parvenu à convertir ces balles de break, qui avaient le poids de balles de match tant le Bâlois avait totalement maîtrisé son sujet jusque-là sur son engagement. Frustré d'avoir laissé passer ces opportunités, Roger Federer a concédé son premier break de la partie dans la foulée pour offrir la troisième manche à son adversaire. Sa sérénité s'est alors envolée. Si bien qu'il fut incapable de conserver le break que Cameron Norrie lui a offert dans le cinquième jeu du quatrième set. Le Bâlois a néanmoins su éviter une cinquième manche de tous les dangers, serrant cette fois-ci son jeu dans le "money time". Il a signé son quatrième break de l'après-midi dans le neuvième jeu du quatrième set et a conclu cette partie dans la foulée sur sa première balle de match, après 2h34' de jeu. "Super soulagé" "Je suis super soulagé. C'était une grosse bataille, alors que j'étais tellement proche de pouvoir servir pour le match" dans la troisième manche, a lâché sur le court Roger Federer, qui avait laissé éclater sa joie au terme de cette partie. "Mais Cameron a mérité de gagner le troisième set", a-t-il souligné. "Je suis dans l'ensemble satisfait de mon niveau de jeu", a poursuivi le Bâlois, bien plus conquérant dans ses deux derniers matches que dans son 1er tour face à Adrian Mannarino (ATP 41). Pour mémoire, il avait été malmené par le Français jusqu'à l'abandon de ce dernier à l'entame du cinquième set. "Il s'agit de mon dernier tournoi du Grand Chelem avant de passer le cap des 40 ans" le 8 août prochain. "Ce n'est que du bonus de me retrouver à nouveau ici", a encore expliqué Roger Federer, qui aura l'occasion de recharger ses batteries dimanche lors de la traditionnelle journée de repos en vigueur à Wimbledon. Sonego tient la forme Roger Federer devra être en pleine possession de ses moyens lundi. Il a certes dominé Lorenzo Sonego (26 ans) lors de leur seul précédent affrontement. Mais ce duel remonte à l'édition 2019 de Roland-Garros, où le Bâlois s'était imposé 6-2 6-4 6-4. Depuis, son adversaire a beaucoup progressé. Vainqueur de son premier titre ATP sur le gazon d'Antalya quelques semaines après leur premier face-à-face, Lorenzo Sonego a confirmé ce printemps qu'il était à l'aise sur herbe. Le Turinois a en effet atteint la finale à Eastbourne juste avant le début de cette quinzaine. Il a donc de quoi croire en son étoile.

Suisse: Petkovic restera-t-il ? Plutôt oui que non Le coach national Vladimir Petkovic dit croire en la marge de progression de son groupe. Il pourrait rester jusqu'en 2022. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un jour après la défaite contre l'Espagne, Vladimir Petkovic est resté assez vague sur son avenir à la tête de l'équipe de Suisse. Il n'a donné aucune garantie malgré un contrat valable. Ses réponses laissent plutôt supposer un oui qu'un non. A peine 18 heures après l'élimination en quart de finale de l'Euro contre l'Espagne, Vladimir Petkovic a jeté un regard en arrière sur les jours intensifs vécus entre Rome, Bakou, Bucarest et St-Pétersbourg. "Il est important que nous ayons amélioré notre statut dans le monde. Nous sommes devenus sympathiques. Le monde a une meilleure image de nous qu'auparavant. J'ai reçu beaucoup de réactions dans ce sens. C'est un grand compliment et un grand pas en avant." Naturellement, Petkovic a évoqué l'avenir. Son avenir. Pendant le tournoi, plusieurs rumeurs ont circulé sur des offres du Zenit St-Pétersbourg ou de Fenerbahce Istanbul. "Les médias ne sont pas bien informés. Fenerbahce a désormais un nouvel entraîneur." A propos d'un possible engagement au Zenit, Petkovic n'a rien conclu. Malgré tout, Petkovic n'a pas assuré samedi qu'il allait remplir ses obligations contractuelles jusqu'à la Coupe du monde 2022. "En football, tout peut aller très vite - et non seulement dans un match. Comme entraîneur, je ne prends pas les décisions moi-même." Toutefois, les paroles de Petkovic semblaient plutôt pencher vers le oui que le non. "Pour exercer cette profession, il faut de la passion pour le football et la confiance dans un groupe que l'on doit entraîner. C'est une équipe qui peut encore progresser. C'est pourquoi je ne vois pas la raison pour laquelle je ne devrais pas continuer dans la même direction." A sa manière, Petkovic avait son regard déjà dirigé vers l'avenir après la défaite contre l'Espagne. "J'ai dit à l'équipe lors du repas de midi: ce que vous avez réussi à l'Euro, vous devez le prendre comme un point de départ. Comme si vous deviez repartir de zéro."

Pogacar prend le maillot jaune, victoire de Teuns Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le Slovène Tadej Pogacar, de loin supérieur, s'est emparé samedi du maillot jaune du Tour de France après la 8e étape gagnée dans la station du Grand-Bornand par le Belge Dylan Teuns (Bahrain). Pogacar, vainqueur sortant du Tour, a estoqué ses adversaires dans les deux dernières ascensions de cette première et pluvieuse journée alpestre, les cols de Romme et de la Colombière. Le Slovène a mis ses rivaux k.-o. dès la première étape de montagne du Tour. Il a creusé des écarts monumentaux, plus de trois minutes sur ses rivaux directs, trois jours après avoir pris déjà le dessus dans le contre-la-montre. Le jeune Slovène, 22 ans, a pris la suite du Néerlandais Mathieu van der Poel, qui portait le maillot jaune depuis dimanche. Le leader de l'équipe UAE a endossé son troisième maillot jaune. L'année passée, il avait revêtu le maillot de leader après le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles, à la veille seulement de l'arrivée sur les Champs-Elysées. Au Grand-Bornand, Pogacar a pris la 4e place de l'étape derrière l'Espagnol Ion Izagirre et le Canadien Michael Woods, devancés d'une quarantaine de secondes par Teuns. La deuxième de Teuns Pogacar, sûr de sa force, a porté son attaque en deux fois dans le col de Romme, à l'approche des 30 derniers kilomètres. Sur son second démarrage, il a distancé l'Equatorien Richard Carapaz, le seul à avoir gardé péniblement le contact la première fois. En 3 kilomètres, le Slovène a distancé Carapaz de plus d'une minute. Parti dans un "one man show", il a rejoint et déposé les rescapés de l'échappée avant la dernière descente qu'il a négociée avec prudence. Une première moitié d'étape trépidante, marquée par de nombreuses attaques, a condamné très vite le Gallois Geraint Thomas, distancé dès la première côte à la sortie d'Oyonnax, puis le Slovène Primoz Roglic, lâché après une trentaine de kilomètres. Thomas, vainqueur du Tour 2018, et Roglic, deuxième en 2020, ont chuté lundi dernier dans la troisième étape. Pogacar en personne a muselé le Belge Wout van Aert qui a cherché à partir à l'avant avant que l'échappée, forte de 18 coureurs, prenne forme avant la mi-course (Km 72) derrière le Néerlandais Wout Poels, très actif en début de parcours. Woods, parti à l'avant dès le pied de Romme, a été rejoint à 3 kilomètres du sommet de la Colombière par Teuns qui l'a distancé ensuite. Teuns, 29 ans, a enlevé son deuxième succès dans le Tour, deux ans après celui acquis au sommet de La Planche des Belles Filles dans les Vosges. Il a donné à l'équipe Bahrain sa deuxième victoire en deux jours, après le Slovène Matej Mohoric au Creusot. Dimanche, la 9e étape, la plus difficile dans les Alpes, comporte 51 kilomètres de montée sur le parcours de 144,9 kilomètres entre Cluses (Haute-Savoie) et Tignes (Savoie) où le Tour revient après une arrivée manquée en 2019 à cause d'une coulée de boue rendant la route impraticable. Note: 1re version

Une Britannique de 18 ans en 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali L'édition 2021 de Wimbledon tient son conte de fées. La jeune Britannique Emma Raducanu, 18 ans et 338e mondiale, s'est hissée en deuxième semaine. Encore sur les bancs universitaires il y a deux mois, elle a dominé la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 45) 6-3 7-5 samedi au 3e tour. Née au Canada d'un père roumain et d'une mère chinoise, Emma Raducanu avait annoncé après sa qualification pour le 3e tour qu'elle préférerait passer en 8es de finale plutôt que d'obtenir les félicitations à ses examens d'économie et de mathématiques. Elle y est, et affrontera lundi Ajla Tomljanovic (WTA 75) pour une place en quarts de finale de son tout premier tournoi du Grand Chelem. Plus jeune Britannique à atteindre le 4e tour à Wimbledon dans l'ère Open, Emma Raducanu avait déjà marqué les esprits en écartant la 42e mondiale Marketa Vondrousova 6-2 6-4 jeudi. Sa progression sur la planète tennis a été fortement ralentie à cause de la pandémie et parce qu'elle était toujours en classe. Si bien qu'elle n'a fait ses débuts sur le circuit WTA qu'en juin dernier.

GP d'Autriche: Max Verstappen en pole position devant Lando Norris Max Verstappen continue de dominer Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Max Verstappen (Red Bull-Honda) partira en pole position dimanche à Spielberg lors du GP d'Autriche. Le Néerlandais a devancé Lando Norris (McLaren-Mercedes) lors des qualifications. Leader du championnat, Verstappen a signé sa quatrième pole de la saison et la septième de sa carrière. Il bénéficie ce week-end d'une impressionnante cohorte de supporters vêtus en orange, le circuit autrichien ayant pu faire le plein. Déjà vainqueur voici une semaine sur le même tracé lors du GP de Styrie, Verstappen fera une fois encore figure de grand favori pour la course. Le jeune Anglais Lando Norris sera pour la première fois de sa carrière en première ligne. Il n'a perdu que 0''048 sur le meilleur temps. La deuxième ligne sera composée par le Mexicain Sergio Perez (Red Bull-Honda/à 0''270) et l'Anglais Lewis Hamilton (Mercedes/à 0''294). Les Alfa Romeo-Ferrari d'Antonio Giovinazzi (ITA/15e) et Kimi Raikkonen (FIN/16e) s'élanceront en deuxième moitié du peloton.

L'équipe nationale est de retour en Suisse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse est de retour sur le sol helvétique après son périple héroïque à l'Euro. La sélection de Vladimir Petkovic a atterri samedi juste avant 13h00 à l'aéroport de Zurich-Kloten. Remo Freuler et Steven Zuber ouvraient la voie sur la passerelle qui permettait de descendre de l'avion Swiss en provenance de St-Pétersbourg. La délégation d'une cinquantaine de personnes a été accueillie par les photographes et un ensemble de cors des Alpes. Après quelques photos d'équipe et quelques selfies, où Xherdan Shaqiri fut le plus demandé, l'équipe s'est retrouvée au restaurant Runway34 à Opfikon, où elle était à disposition pour des autographes. Sur les voitures des sponsors de l'ASF, on pouvait lire "We are proud of you", "Nous sommes fiers de vous". Les Suisses ont été éliminés vendredi à St-Pétersbourg par l'Espagne aux tirs au but pour leur premier quart de finale depuis 1954.

L'équipe nationale est de retour en Suisse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse est de retour sur le sol helvétique après son périple héroïque à l'Euro. La sélection de Vladimir Petkovic a atterri samedi juste avant 13.00 à l'aéroport de Zurich-Kloten. Remo Freuler et Steven Zuber ouvraient la voie sur la passerelle qui permettait de descendre de l'avion Swiss en provenance de St-Pétersbourg. La délégation d'une cinquantaine de personnes a été accueillie par les photographes et un ensemble de cors des Alpes. Après quelques photos d'équipe et quelques selfies, où Xherdan Shaqiri fut le plus demandé, l'équipe s'est retrouvée au restaurant Runway34 à Opfikon, où elle était à disposition pour des autographes. Sur les voitures des sponsors de l'ASF, on pouvait lire "We are proud of you", "Nous sommes fiers de vous". Les Suisses ont été éliminés vendredi à St-Pétersbourg par l'Espagne aux tirs au but pour son premier quart de finale depuis 1954.

Lucerne et Lucas se séparent Lucas Alves quitte Lucerne une saison avant la fin de son contrat. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Lucerne et le Brésilien Lucas ont décidé de se séparer malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2022. Le défenseur central a demandé à partir pour poursuivre sa carrière dans un autre club. Luca (28 ans) était arrivé à Lucerne en janvier 2017 en provenance du Mont. Il a disputé 98 matches (5 buts) de Super League sous les couleurs lucernoises. Longtemps titulaire inamovible, le Brésilien avait été supplanté lors de la deuxième phase du dernier Championnat par le jeune Lucernois Marco Burch.

L'équipe nationale est de retour en Suisse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse est de retour sur le sol helvétique après son périple héroïque à l'Euro. La sélection de Vladimir Petkovic a atterri samedi juste avant 13.00 à l'aéroport de Zurich-Kloten. Remo Freuler et Steven Zuber ouvraient la voie sur la passerelle qui permettait de descendre de l'avion Swiss en provenance de St-Pétersbourg. La délégation d'une cinquantaine de personnes a été accueillie par les photographes et un ensemble de cors des Alpes. Après quelques photos d'équipe et quelques selfies, où Xherdan Shaqiri fut le plus demandé, l'équipe s'est retrouvée au restaurant Runway34 à Opfikon, où elle était à disposition pour des autographes. Sur les voitures des sponsors de l'ASF, on pouvait lire "We are proud of you", "Nous sommes fiers de vous". Les Suisses ont été éliminés vendredi à St-Pétersbourg par l'Espagne aux tirs au but pour son premier quart de finale depuis 1954.

Une grande délégation suisse en athlétisme aux JO Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La délégation suisse en athlétisme pour les Jeux olympiques de Tokyo comprendra trente athlètes (20 femmes et 10 hommes). Parmi les séléctionnés, on retrouve la sprinteuse Mujinga Kambundji, médaillée de bronze sur le 200 m des Mondiaux de Doha en 2019,. Pour Lea Sprunger, championne d'Europe du 400 m haies, il s'agira du dernier grand rendez-vous de sa carrière. La Vaudoise de 31 ans a déjà annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière au terme de la saison. Les autres Romands sélectionnés sont Sarah Atcho, Lore Hoffmann, Rachel Pellaud, Lea Sprunger, Loïc Gasch et Julien Wanders. Les marathoniens Martina Strähl, Fabienne Schlumpf et Tadesse Abraham avaient déjà été confirmés par Swiss Olympic pour Tokyo. Par conséquent, la Suisse sera représentée par un imposant chiffre en athlétisme. Après cette dernière série de sélections, la délégation olympique suisse compte 99 athlètes. L'hippisme, le tennis et la natation doivent encore dévoiler leur sélection. Des nominations tardives sont toujours possibles. Les dernières décisions doivent tomber lundi.

Hamilton prolonge son contrat avec Mercedes de deux saisons Image: KEYSTONE/AP/Bryn Lennon Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a prolongé de deux saisons jusqu'en 2023 son contrat avec Mercedes, a annoncé samedi son équipe depuis 2013. L'écurie Mercedes "est ravie d'annoncer une prolongation de deux ans de son partenariat avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton, pour poursuivre une relation qui est devenue la plus couronnée de succès entre un pilote et une écurie dans l'histoire de la F1. Lewis pilotera pour Mercedes en 2022 et 2023", explique-t-elle dans un communiqué publié à la veille du Grand Prix d'Autriche. Hamilton, 36 ans et actuel 2e du Championnat derrière Max Verstappen (Red Bull), a égalé l'an dernier le record de sept titres mondiaux détenu par l'Allemand Michael Schumacher. Il a désormais au moins trois années, en comptant 2021, pour devenir le pilote le plus titré de l'histoire de son sport. Arrivé en F1 en 2007 avec McLaren, Hamilton a été champion du monde pour la première fois avec l'écurie britannique de ses débuts dès 2008. Il avait 23 ans. Depuis 2013 chez Mercedes, il a repoussé les limites de sa discipline en remportant six autres sacres mondiaux de 2014 à 2020, seulement battu en 2016 par son ancien coéquipier Nico Rosberg. Le Britannique détient les records de victoires en Grand Prix (98), de pole positions (100) et de podiums (171). Hamilton va connaître, en 2022, l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation et de nouvelles monoplaces, présentées comme une révolution par la Formule 1. "Nous entrons dans une nouvelle ère automobile qui sera à la fois stimulante et passionnante", s'est réjoui Hamilton. "Nous avons accompli tellement de choses ensemble, mais nous avons encore beaucoup à faire, tant sur la piste qu'en dehors", a ajouté le Britannique, qui s'est dit "fier et reconnaissant" du soutien de Mercedes dans sa volonté "d'améliorer la diversité et l'égalité dans notre sport". Quand il a signé son contrat, tardivement, pour la saison 2021 en février, Hamilton avait annoncé la création en partenariat avec Mercedes d'une fondation pour aider à plus de diversité dans le sport automobile.

Tampa Bay mène 3-0 face à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Ryan Remiorz Tampa Bay a enfoncé le clou vendredi à Montréal en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning est allé s'imposer 6-3 au Québec pour mener 3-0 dans la série. L'acte IV est prévu lundi, toujours au Centre Bell. La tâche du Canadien est quasiment insurmontable: la franchise menant 3-0 en finale des play-off a conquis le titre 26 fois sur 27 dans l'histoire de la NHL. Seuls les Toronto Maple Leafs de 1942 sont parvenus à combler un tel déficit au stade ultime, face aux Detroit Red Wings. Montréal, qui s'était retrouvé mené 3-1 au 1er tour face à... Toronto, n'est certes plus à un exploit près. Mais le Lightning de Nikita Kucherov (2 points vendredi, 32 dans ces séries finales) dégage une telle impression de sérénité qu'un retour des Habs paraît hautement improbable. Tenante du trophée, la franchise floridienne a étouffé d'entrée son adversaire vendredi soir, menant 2-0 après 3'27'' de jeu seulement. Montréal a pris peu à peu le match en main, revenant à une longueur sur une réussite de Phillip Danault (12e), mais a encaissé deux nouveaux buts dès l'entame du deuxième tiers (22e et 24e). A nouveau emmené par un excellent Andrei Vasilevskiy (32 arrêts), Tampa Bay se retrouve donc à une victoire d'un troisième titre après ceux conquis en 2004 et en 2020. Présent pour sa part pour la première fois en finale depuis son sacre de 1993, Montréal devra sans doute encore patienter avant de fêter une 24e Coupe Stanley.

Un "rêve brisé" pour la presse romande, mais un grand "Merci" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La presse romande se voulait résolument positive au lendemain de l'élimination de l'équipe de Suisse en quart de finale de l'Euro. Mais il s'agit bien d'un "Rêve brisé", comme le rappelle La Liberté. "L'Espagne brise le rêve suisse", a ainsi titré dans le même esprit Arcinfo, avec une photo de joueurs suisses effondrés. "L'amère de toutes les batailles", écrit pour sa part sur sa Une le Journal du Jura, qui utilise la même photo que La Liberté, celle d'un Ruben Vargas les genoux à terre après avoir manqué son tir au but. Le Nouvelliste affiche en revanche sa fierté d'entrée de jeu. "Merci", titre simplement en Une le quotidien valaisan, avec une photo de joueurs suisses qui tentent de se consoler après cet échec frustrant consommé aux tirs au but. Pour la Tribune de Genève, "l'équipe de Suisse (a été) héroïque jusqu'au bout." Abnégation Les Unes tournées, la déception légitime fait partout place à une grande fierté. "De quelle abnégation, de quel courage, de quel talent a-t-il fallu faire preuve pour empêcher l’Espagne de s’imposer", se demande ainsi Emanuele Saraceno dans Arcinfo. Cet échec "ne doit en aucun cas ternir un parcours qui a fait franchir un cap aux hommes de l’excellent Vladimir Petkovic. Fini les éliminations frustrantes face à des adversaires comme l'Ukraine, la Pologne ou la Suède. A cet Euro, la Suisse n’a pas cédé en 120 minutes face à deux équipes, la France et l’Espagne, qui ont gagné quatre des six tournois internationaux majeurs des 13 dernières années!", rappelle-t-il. "Cette prise de conscience d'être capable de faire jeu égal avec les meilleurs du monde doit servir pour les prochaines échéances. Afin que cet Euro totalement fou ne reste pas une exception dans l’histoire du football helvétique", écrit-il encore. "Elle nous a fait vibrer" "La Suisse ne doit pas nourrir de regrets", estime pour sa part Pascal Dupasquier dans son commentaire pour La Liberté. "Si Granit Xhaka avait été là, si Denis Zakaria n'avait pas dévié le ballon dans ses propres filets...", énumère dans un premier temps le journaliste fribourgeois. Mais "l'heure n'est pas aux +si+, l'heure est à la certitude. Celle que Vlad et ses ouailles ont rempli leur contrat dans cet Euro. Avec brio. En brisant le plafond de verre des 8es de finale sur lequel la Suisse butait inlassablement depuis 1954" et la Coupe du monde en Suisse. "Cette équipe de Suisse nous a rendus fiers. Elle nous a fait vibrer", lâche-t-il. "Tant qu'il y a eu l'ivresse" "Il y a des gueules de bois plus faciles à poncer que d'autres. Celle provoquée par la cruelle élimination de la Suisse vendredi soir va laisser quelques échardes", affirme Ugo Curty sur blick.ch. "Mais qu'importe la défaite tant qu'il y a eu l'ivresse. Une griserie qui s'est propagée dans le pays en l'espace d'une petite semaine que personne n’oubliera", poursuit-il. "Qu'il a été beau le songe de ces deux nuits d'été, que le réveil fut brutal aussi." Daniel Visentini n'a quant à lui "plus de mots, seulement des émotions qui se bousculent, qui s’effondrent et qui refont surface", écrit-il dans la Tribune de Genève. "Il faudra un jour, deux jours, dix jours pour comprendre, pour effacer des mémoires ces images ou plutôt pour les revoir à l'envi", pour mesurer "ce qui a fait la grandeur d’une sélection si admirable qui a frôlé une place en demi-finale de l'Euro."

L'Angleterre danse seule au bal des invités surprises Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira L'Angleterre, privée de ses supporters qui l'ont jusqu'ici portée à Wembley, défie samedi à Rome l'Ukraine en quart de finale de l'Euro (21h00). L'Ukraine rêve quant à elle de continuer à jouer les trouble-fête. Comme la République tchèque et le Danemark, qui seront opposés plus tôt à Bakou (18h00). Les "Three Lions", premiers du groupe D et tombeurs en 8e de finale de leur bête noire, l'Allemagne, qu'ils n'avaient plus battue dans un match à élimination directe depuis 55 ans et la finale du Mondial 1966, font désormais figure de favoris dans cette moitié de tableau désertée par les cadors. Aussi bien leur adversaire ukrainien que les Tchèques se sont qualifiés au titre de meilleur troisième de leur groupe, alors que les Danois ont certes fini 2es mais avec 3 points seulement. Aucune des trois équipes n'avait les faveurs des bookmakers avant le tournoi. Hermétiques Leur cote est depuis remontée, mais que dire de celle des Anglais, qui auront en outre l'avantage de recevoir à nouveau à Wembley, en cas de qualification pour les demi-finales, voire la finale? Solides, sans être flamboyants, les hommes de Gareth Southgate peuvent s'appuyer sur une défense hermétique (0 but en 4 matches), souvent l'ingrédient de base pour conquérir des titres. Leur capitaine Harry Kane, décrié par certains pour son manque de leadership, a en outre enfin ouvert son compteur de buts contre l'Allemagne et son partenaire en attaque, Raheem Sterling, a inscrit les trois autres buts anglais dans le tournoi. Mais pour la première fois de l'Euro, l'Angleterre évoluera loin de ses terres et sans ses supporters, la Fédération anglaise ayant renoncé à ses 2500 places pour cette rencontre alors que les autorités italiennes ont annulé les billets vendus à des résidents du Royaume-Uni en raison du rebond de l'épidémie de Covid dans l'île. Euphorie danoise Face aux demi-finalistes du Mondial 2018, en quête d'un premier titre européen, les Ukrainiens n'ont rien à perdre. Ils ont franchi pour la première fois le premier tour d'un Euro avec une seule victoire et ont ensuite dû attendre l'ultime minute de la prolongation pour dominer la Suède en 8e de finale (2-1 ap). L'ancien Ballon d'Or Andriy Shevchenko a su apprendre à son équipe à être patiente et ne douter de rien. Deux caractéristiques qui collent bien aussi aux deux adversaires du premier quart du jour: la République tchèque de Patrik Schick, qui a surpris les Pays-Bas en 8e de finale, et le Danemark, qui a surclassé le Pays de Galles 4-0. Le petit pays nordique, qui a cru perdre en direct son meilleur joueur Christian Eriksen, sauvé de justesse d'un arrêt cardiaque, puis a décroché une qualification inédite après deux défaites lors des deux premiers matches, baigne dans l'euphorie. Sur les traces de Panenka? Drapeaux aux fenêtres et aux devantures des magasins, maillots rouge et blanc en rupture de stock, Copenhague rêve de voir la bande à Schmeichel fils rééditer l'exploit du père et de la "Danish Dynamite" qui avaient remporté l'Euro en 1992 après avoir remplacé au pied levé la Yougoslavie, frappée de sanctions internationales. Les Tchèques, eux, espèrent imiter la bande à Antonin Panenka sacrée en 1976 sous les couleurs de la Tchécoslovaquie. Depuis la partition avec la Slovaquie, la "Narodak" a joué de malchance, victime du premier but en or de l'histoire en finale de l'Euro 1996 contre l'Allemagne, avant de tomber en demi-finale en 2004 face à un autre futur vainqueur inattendu, la Grèce. Et si c'était son tour cette année de créer la surprise?