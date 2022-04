Fiala enchaîne en NHL +++ Capela et Atlanta dans le dur

Un 83e et un 84e points pour Fiala Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Le duel entre les deux meilleurs compteurs suisses de NHL a tourné à l'avantage de Kevin Fiala. Minnesota s'est en effet imposé 5-4 après prolongation sur la glace des Predators de Roman Josi. Kevin Fiala a inscrit son 33e but de la saison à la 40e minute (4-3), 70 secondes après avoir été crédité de son 51e assist sur une réussite de Joel Eriksson Ek (3-3). L'attaquant saint-gallois du Wild en est à 23 points sur ses 10 derniers matches! Roman Josi a quant à lui réalisé un assist - son 91e point dans cet exercice 2021/22 - sur le 4-4 signé Dante Fabbro à la 55e. La défaite des Predators fut consommée à... 1''3 de la fin de la prolongation sur un but de Dmitry Kulikov. Vegas battu par les Sharks Nashville a néanmoins inscrit un point et garde la main dans la lutte pour une place en play-off. Les Preds (94 points) conservent quatre longueurs d'avance sur les Golden Knights, qui se sont inclinés 5-4 aux tirs au but face aux Sharks de Timo Meier. Des Sharks qui n'ont rien lâché dans cette partie. Encore mené 4-2 à 2'10'' de la fin, San José a en effet égalisé à 1'' de la fin du temps réglementaire grâce au 35e but de Timo Meier, avant de forcer la décision dans le "shootout".

Capela et les Hawks menés 3-1 par le Heat Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Retour aux affaires bien "compliqué" pour Clint Capela. Le Genevois n'a pas pu empêcher la troisième défaite en quatre rencontres d'Atlanta devant Miami au premier tour des play-off de NBA. Sur leur parquet, les Hawks se sont inclinés 110-86 dimanche pour se retrouver le dos au mur avant l'acte IV ce mardi en Floride. Incapable de faire face à la pression défensive adverse à l'image du meneur Trae Young qui n'a inscrit que 9 points, Atlanta a lâché prise dans un deuxième quarter perdu 30-15. Les Hawks restaient pourtant sur une série de six victoires de rang à domicile. Blessé au genou le 15 avril à Cleveland, Clint Capela a bénéficié d'un temps de jeu de 21 minutes pour inscrire 2 points et cueillir 7 rebonds. Il a accusé un différentiel de -11. Le Genevois et ses coéquipiers ont besoin désormais d'un petit miracle pour retourner la situation dans cette série. Le Heat bénéficie, en effet, de trois balles de match, dont deux à domicile...

Un cinquième Challenger pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marc-Andrea Hüsler (ATP 144) a cueilli à Aguascalientes un cinquième titre sur le front des tournois Challenger. Le Zurichois a battu en finale 6-4 4-6 6-3 l'Argentin Juan Pablo Ficovich (ATP 204). Malgré la perte du deuxième set, le gaucher de 25 ans a signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Il a livré, en effet, un troisième set tout en maîtrise. Il signait le break au quatrième jeu pour conclure sur un jeu blanc après 1h50' de match. Ce succès à Aguascalientes couronne une tournée sur la terre battue mexicaine très fructueuse. Marc-Andrea Hüsler a, en effet, remporté le titre à Mexico City avant de se hisser dans le dernier carré à San Luis Potosi où il fut battu par Antoine Bellier. Son bilan sur ces trois tournois en altitude est de treize victoires contre une seule défaite. Marc-Andrea Hüsler figurera ce lundi au 127 rang de l'ATP. Il s'agit du meilleur classement de sa carrière.

Un petit miracle pour Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz le nouveau prince de Barcelone. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Fantastique Carlos Alcaraz (ATP 10) ! Le prodige de 18 ans a enlevé l'ATP 500 de Barcelone au terme d'une journée à deux matches. Avant de survoler la finale contre Pablo Carenno Busta (ATP 19) - il s'est imposé 6-3 6-2 en 66 minutes -, le protégé de Juan Carlos Ferrero était sorti victorieux d'un superbe bras de fer contre Alex de Minaur (ATP 25) dans une demi-finale qui avait été repoussée au dimanche matin en raison de la pluie. Il a battu l'Australien 6-7 (4/7) 7-6 (7/4) 6-4 après 3h40' de jeu et après avoir écarté deux balles de match au deuxième set à 7-6 6-5 40-15. Il sauvait la première sur un passing de coup droit bien improbable qui a très vite circulé sur les réseaux sociaux. On peut effectivement parler d'un coup miraculeux. A Baecelone, Carlos Alcaraz a cueilli le quatrième titre, le troisième en 2022, d'une carrière qui s'annonce magnifique. Il sera bien sûr en lice dans une semaine au Masters 1000 de Madrid, un tournoi qui sera avant tout celui du retour aux affaires de Rafael Nadal.

Premier League: Liverpool reste à un point du leader Image: KEYSTONE/AP/Peter Byrne Liverpool reste à un point de Manchester City à cinq matches du terme de la saison de Premier League. Les Reds ont peiné pour battre leur voisin Everton 2-0 dimanche dans un derby tendu. Les Toffees ont longtemps frustré les Reds dans cette 240e édition du derby de la Mersey. Liverpool s'est cassé les dents sur une défense bien en place. Il a fallu un éclair de Salah, qui trouvait la tête de Robertson (62e), pour que le verrou bleu cède. L'Egyptien a ainsi donné sa treizième passe décisive de la saison et mène ce classement comme celui des buteurs. La main heureuse Le remplaçant Origi a assuré la victoire à la 85e sur un service de Luis Diaz, lui aussi entré en cours de jeu. Jürgen Klopp a vraiment eu la main heureuse avec ses changements. Si Liverpool peut toujours rêver, la situation devient précaire pour Everton. Le club de Goodison Park se retrouve 18e et donc en position de relégable, à deux points de Burnley mais avec un match de plus à jouer.

Lausanne perd le match qu'il fallait gagner Bendeguz Bolla, le buteur du 3-1, au duel avec le Lausannois Adrien Trebel au sol. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le Lausanne-Sport a raté une occasion en or de rallumer vraiment la flamme de l'espoir. Battus 3-1 au Letzigrund par les Grasshoppers, les Vaudois ont perdu plus qu'un match. Ils ont galvaudé la chance qui leur était offerte de revenir à quatre points du FC Lucerne, battu 3-0 dans le même temps au Parc Saint-Jacques par le FC Bâle. Même s'il reste encore cinq journées et si Lausanne se déplacera à Lucerne dimanche prochain, on a le sentiment que la messe est dite pour la formation d'Alain Casanova. Pour se maintenir, il fallait bien gagner ce match au Letzigrund. Lausanne avait pourtant ouvert le score sur un coup franc de Stjepan Kukuruzovic admirablement tiré en deux temps à la 5e minute. Les Vaudois n'ont pas su enfoncer le clou avant perdre pied pour concéder pour l'égalisation de Hayao Kawabe. A la 37e, le Japonais avait bien suivi un penalty de Léo Bonatini repoussé par Thomas Castella. Le 2-1 tombait à la 72e sur un autogoal cette fois d'Arme Zohouri au terme d'une action où la défense lausannoise a eu tout faux. Bendeguz Bolla signait le 3-1 dans le temps additionnel. La "malchance" du FC Lucerne Avec cette victoire, les Grasshoppers abandonnent la huitième place du classement au FC Sion, battu 5-1 la veille par le FC Zurich, avec une marge de 8 points sur le barragiste Lucerne. A Bâle, les Lucernois ont joué de malchance. Crucifiés par un doublé du capitaine Valentin Stocker, un Lucernois pur jus, ils ont eu la "malchance" se heurter à un Heinz Lindner des grands jours. Le portier autrichien a multiplié les parades face à une équipe qui ne méritait en aucun cas de s'incliner sur un tel score. Le succès du FC Bâle retarde le sacre du FC Zurich. Les Zurichois auraient été couronnés si le FCB s'était incliné devant Lucerne. Mais ce n'est que partie remise. Ils le seront ainsi dimanche prochain au Parc Saint-Jacques s'ils ne perdent pas le choc pour l'honneur contre le FC Bâle.

Liège - Bastogne - Liège: Remco Evenepoel s'impose en solitaire Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Le Belge Remco Evenepoel (Quick Step) a remporté Liège - Bastogne - Liège en solitaire. A 22 ans, il a triomphé dans la "Doyenne" pour sa première participation. Evenepoel a ainsi offert à son équipe un succès de prestige le jour où son coéquipier, le Français Julian Alaphilippe, a été pris dans une grosse chute collective à 60 km de l'arrivée. Le champion du monde a été évacué en ambulance, se plaignant du dos. Hirschi dans le coup Le Suisse Marc Hirschi a été présent aux avant-postes durant toute la journée. Leader de son équipe en raison du forfait du Slovène Tadej Pogacar, vainqueur l'an passé, le Bernois s'est classé au neuvième rang à 48 secondes d'Evenepoel, dans le même temps que le deuxième, le Belge Quinten Hermans qui a devancé au sprint son compatriote Wout Van Aert. Evenepoel a construit son succès en lançant un violent démarrage sur le replat, au sommet de la côte de la Redoute, à 29 km de l'arrivée. Il a rejoint en quelques instants le dernier rescapé de l'échappée matinale, le Français Bruno Armirail, qu'il a distancé ensuite dans la dernière difficulté, la Roche-aux-Faucons, à 14,5 kilomètres de la ligne. Retour au plus haut niveau "C'est la course de mes rêves", avait annoncé Evenepoel, qui a fait des débuts fracassants dans l'élite en 2019 en gagnant la Clasica San Sebastian. Le prodige belge avait vu sa progression être brisée net par une grave chute à la mi-août 2020 dans une descente du Tour de Lombardie. Après une coupure de plusieurs mois, il est revenu ensuite au plus haut niveau. A 22 ans, il compte désormais 26 victoires, dont 4 pour cette seule saison. Il a signé la première victoire belge dans la "Doyenne" depuis celle de Philippe Gilbert en 2011.

Novak Djokovic: une roue de velo en guise de conclusion Novak Djokovic encore loin du compte. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Une roue de vélo en guise de conclusion: même dans ses pires cauchemars, Novak Djokovic n'avait jamais imaginé une telle issue dans "son" tournoi de Belgrade. Le no 1 mondial s'est, en effet, incliné 6-2 6-7 (4/7) 6-0 devant Andrey Rublev (ATP 8) en finale de ce tournoi ATP 250 dont son frère cadet Djorde est le directeur. Son quatrième match en trois sets de la semaine fut celui de trop. Après avoir raté deux balles de break au premier jeu, Novak Djokovic n'a pratiquement plus mis une balle dans le court pour laisser le champ libre au Russe. Trahi à nouveau par son physique comme deux semaines plus tôt à Monte-Carlo face à Alejandro Davidovich Fokina. Novak Djokovic est ainsi toujours à la recherche de son premier titre en 2022. Battu en demi-finale à Dubai, d'entrée de jeu à Monte-Carlo et bien sûr finaliste à Belgrade, il a une semaine devant lui pour préparer le Masters 1000 de Madrid.

GP d'Emilie-Romagne: Verstappen impérial Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola. Le Néerlandais a précédé son coéquipier Sergio Pérez alors que les Ferrari ont déçu les tifosi accourus en masse. Parti de la pole position après son succès dans le sprint de samedi, Verstappen a connu une course sans histoire pour aller décrocher la 22e victoire de sa carrière en formule 1, la deuxième cette saison. Sur une piste humide, les pilotes sont partis en gommes intermédiaires avant de chausser les slicks après un tiers de l'épreuve. Derrière les Red Bull, le podium a été complété par Lando Norris (McLaren-Mercedes). L'Anglais a profité d'une erreur de Charles Leclerc (Ferrari) à 10 tours de la fin alors que le Monégasque poussait pour revenir derrière Pérez. Leclerc a dû se contenter de la sixième place alors que son coéquipier Carlos Sainz a dû abandonner dès le 1er tour après avoir été touché par Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes). Mercedes loin du compte Cette saison 2022 se profile vraiment comme un duel entre Verstappen et Leclerc pour le titre. Tous ont deux ont gagné deux fois. Le pilote Ferrari reste en tête du championnat avec 86 points, contrer 59 pour le tenant du titre. Les Mercedes ne sont pas dans la course. Si George Russell a sauvé les meubles en prenant la quatrième place juste devant le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari), Lewis Hamilton a connu une course bien difficile conclue à une anonyme treizième place, à un tour du vainqueur.

A Saint-Gall la répétition générale Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ La répétition générale de la finale de la Coupe de Suisse a souri au FC Saint-Gall. Poussés par leur formidable public, les joueurs de Peter Zeidler n'ont fait qu'une bouchée de Lugano. Devant 17'048 spectateurs, Saint-Gall s'est imposé 3-0, score acquis avant la pause, grâce à un penalty de Lukas Görtler (19e) et des réussites de Julian Von Moos (32e) et de Fabiam Schubert (23e). Il s'impose déjà pour la huitième fois cette année en Super League pour revenir à deux points de son adversaire du jour. Moins de trois jours après les demi-finales de la Coupe de Suisse, Lugano n'avait pas le souffle pour contester la supériorité adverse. Les Tessinois ont concédé une troisième défaite de rang en championnat.

Un quatrième titre de rang pour Iga Swiatek Un nouveau titre pour Iga Swiatek. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Personne ne peut arrêter Iga Swiatek ! A Stuttgart, la no 1 mondiale a enlevé un quatrième tournoi de rang après sa victoire 6-2 6-2 en finale devant Aryna Sabalenka (WTA 4). Titrée aux tournois WTA 1000 de Doha, d'Indian Wells et de Miami, la Polonaise est désormais invaincue en... 23 rencontres. Celle qui a succédé à Ashleigh Barty à la première place du classement WTA avait connu toutefois une belle frayeur la veille lors de sa demi-finale devant Lidumila Samsonova. Elle avait dû rester plus de trois heures sur le court pour battre finalement la Russe 6-7 6-4 7-5.

MotoGP: Fabio Quartararo sans rival Belle victoire de Fabio Quartararo au Portugal Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Fabio Quartararo (Yamaha) a fêté son premier succès de la saison en MotoGP. Le Français, champion en titre, a remporté le Grand Prix du Portugal sur le spectaculaire circuit de Portimão. Pour ce retour de la MotoGP sur le continent européen, Quartararo a ainsi signé sa dixième victoire en championnat du monde, la neuvième dans la catégorie reine. Devancé au départ par l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), qui a ensuite été entraîné dans une chute, il a pris la tête après quelques tours et a vite creusé l'écart. Doublé pour la France Johann Zarco (Ducati) a assuré un doublé pour la France, alors que le podium a été complété par l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia). La course a notamment été marquée par la folle remontée de l'Espagnol Alex Rins, parti en dernière ligne (23e) et arrivé au quatrième rang. Au championnat, Quartararo et Rins sont à égalité en tête avec 69 points. Ils en comptent trois de plus qu'Aleix Espargaro et huit par rapport à l'ancien leader, l'Italien Enea Bastianini (Ducati), qui a chuté.

Le Bayern Munich exclut un départ de Lewandowski cet été Robert Lewandowski: le Bayern veut le garder Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le Bayern a de nouveau exclu un départ de son attaquant Robert Lewandowski cet été. Cette mise au point arrive quelques heures après des déclarations ambiguës du buteur polonais. Certains médias annoncent déjà que Lewandowski évoluera à Barcelone la saison prochaine. À la question, "pouvez-vous exclure un départ de Robert Lewandowski à la fin de cette saison?", le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a clairement répondu: "Oui" lors d'une émission sur Sky Allemagne dimanche. Négociations à venir Le dirigeant a rappelé que le contrat de la star de 33 ans n'expirait qu'en juin 2023. "C'est clair que nous allons maintenant discuter de ce qui se passera ensuite", a-t-il dit. M. Salihamidzic a confirmé que les négociations n'avaient pas encore commencé. "Mais j'ai trouvé Lewandowski totalement détendu, je ne vois pas du tout que les positions se durcissent", a-t-il ajouté. Le club répète depuis des semaines qu'il n'est pas question de laisser partir son meilleur buteur, deux fois consécutivement meilleur joueur FIFA en 2020 et 2021. Samedi soir, après la victoire 3-1 contre Dortmund qui a donné au Bayern son dixième titre consécutif de champion d'Allemagne, Lewandowski a répondu évasivement à la question de son avenir: "Pour le moment il ne se passe rien, on va voir. Ce n'est pas si simple pour moi", a-t-il dit, mais "il va bientôt se passer quelque chose". Spéculations Cette petite phrase a immédiatement relancé les spéculations sur ses envies de départ. La presse évoque depuis quelques jours un possible transfert à Barcelone, autour de 40 millions d'euros. Déjà Soulier d'or européen en 2021, le canonnier a marqué 48 buts en 43 matches cette saison pour le Bayern, toutes compétitions confondues. Il domine le classement des buteurs de la Bundesliga avec 33 buts en 31 journées.

Roman Josi écrit une nouvelle page de sa légende Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Roman Josi a écrit samedi une nouvelle page de sa légende: il est devenu le premier défenseur de la NHL à atteindre le plateau des 90 points depuis 28 ans. Le capitaine des Predators a inscrit son 21e but de la saison lors de la défaite 6-2 de Nahsville face à Tamba Bay, le double tenant du titre. Roman Josi a franchi cette barre des 90 points qui se refusait à tous les défenseurs de la NHL depuis la saison 1993/1994 à 91 points de Ray Bourque avec Boston. "Je n'ai pas pensé vraiment à ce plateau des 90 points, avoue le Bernois. Nous sommes dans la course pour les play-off. Et cette soirée à Tampa Bay ne fut pas une bonne soirée pour nous. Mais il est vrai que le temps viendra pour apprécier à sa juste mesure cette performance." Après cette défaite, les Predators sont toujours du bon côté de la barre. Ils possèdent encore une marge de 4 points sur Vegas. Il leur reste encore quatre matches au programme, à commencer par celui de dimanche devant le Minnesota de Kevin Fiala. Un but et un assist pour Timo Meier Timo Meier ne disputera pas, quant à lui, les play-off avec San Jose. L'Appenzellois tient toutefois à terminer en beauté la saison régulière. Il a été, ainsi, l'un des grands artisans du succès 4-1 de San Jose devant Chicago avec un 34e but et une 41e assist. Après n'avoir comptabilisé aucun point lors de ses trois derniers matches, le meilleur compteur des Sharks peut atteindre le plateau, sans doute plus modeste mais tout aussi impressionnant, des 80 points.