Fiala étoilé en NHL +++ Capela et Atlanta victorieux

Une deuxième étoile pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum "Muet" mardi soir à Calgary, Kevin Fiala a retrouvé ses bonnes habitudes à Philadelphie. Le Saint-Gallois s'est montré décisif lors du succès 5-4 de Minnesota. Kevin Fiala a délivré deux assists et a été crédité d'un bilan de +3 pour obtenir la deuxième étoile. Auteur désormais de 46 points - 17 buts/29 assists -, l'ailier a, ainsi, réalisé un travail formidable dans les bandes pour offrir à Matt Boldy le 4-4 à la 53e. 25'' après cette réussite, le Wild a pu prendre l'avantage grâce à Jonas Brodin pour renouer avec le succès après une série noire de quatre défaites. Janis Moser et Philipp Kurashev ont également comptabilité un assist jeudi soir. Janis Moser a réussi son dixième point de la saison lors de la victoire 2-1 d'Arizona sur Colorado, la... meilleure équipe de la Ligue. Quant à Philipp Kurashev, victorieux 4-3 en prolongation d'Edmonton avec Chicago, il a marqué son quinzième point.

Un succès sans prix pour Atlanta Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Dixième de la Conférence Est, Atlanta a cueilli un succès sans prix sur son parquet. Les Hawks se sont imposés 130-124 devant Chicago pour lancer parfaitement le sprint final vers les play-off. Auteur de 39 points, Trae Young a été, une fois encore, le grand artisan du succès des Hawks. Le meneur a notamment réussi deux paniers à 3 points dans le money time qui ont scellé l'issue de cette rencontre. Clint Capela a également tenu un rôle déterminant pour permettre à ses couleurs de remporter un trentième succès. Le Geneois a inscrit 12 points et a capté 11 rebonds pour un différentiel de +19. Il a, surtout, réussi un sans-faute en attaque avec un 5 sur 5 au tir et un 2 sur 2 au lancer franc.

Précieux succès du LHC La joie des joueurs du LHC, qui ont battu Lugano 8-4 jeudi Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne a cueilli jeudi un succès qui pourrait s'avérer crucial dans la lutte pour la 6e place, la dernière directement qualificative pour les play-off en National League. La troupe de John Fust s'est imposée 8-4 devant son poursuivant Lugano. Huitième du classement, le LHC affiche une moyenne de 1,578 point par match au terme de cette soirée, contre 1,674 pour le 6e Davos et 1,587 pour le 7e Genève-Servette. La formation vaudoise doit disputer quatre de ses six derniers matches loin de ses bases, dont un aux Vernets lors de l'avant-dernière journée le 12 mars. Lausanne, qui a aligné sa nouvelle recrue américaine Andy Miele, a pourtant concédé l'ouverture du score à la 9e minute face à Lugano. Un doublé de Martin Gernat (14e et 20e) et une réussite de Joël Genazzi, signée 27'' seulement après l'entame du tiers médian, ont permis au LHC de renverser totalement la vapeur. Lugano a d'ailleurs également manqué son entame de troisième tiers. Andrea Glauser inscrivant le 4-2 après 40'31'' puis le 5-2 en supériorité numérique 53'' plus tard. Coach de Lugano, Chris McSorley a causé la perte de son équipe en perdant le "coach challenge" demandé sur le quatrième but vaudois. Stephan touché à un genou Si la soirée fut belle pour Martin Gernat, auteur d'un triplé, et pour Andrea Glauser, auteur d'un quadruplé, elle le fut en revanche moins pour leur portier Tobias Stephan. Touché à un genou, l'ancien international a cédé sa place à Luca Boltshauser devant le filet lausannois à la 37e, alors que son équipe menait 3-2.

Chalov offre un point à Bâle face à St-Gall Image: KEYSTONE/PATRICK STRAUB Le FC Bâle a évité de peu un nouveau camouflet jeudi en Super League. Les Rhénans ont sauvé de justesse un point face à St-Gall (2-2) lors de la 24e journée, à l'issue de laquelle ils accusent 15 longueurs de retard sur le FC Zurich. Battu 4-2 par le leader zurichois dimanche pour les débuts de son nouveau coach Guillermo Abascal, le FCB s'est en effet retrouvé mené 2-0 dès la 22e. Jérémy Guillemenot et Kwadwo Duah avaient assommé les Rhénans en inscrivant deux buts en l'espace de deux minutes. St-Gall, qui restait sur trois succès consécutifs en championnat, n'a cependant pas tenu le choc en deuxième mi-temps. Nouvelle recrue bâloise, l'attaquant russe Fedor Chalov a signé un doublé (56e et 83e) pour remettre son équipe sur les rails. Le deuxième match de la soirée a vu Lugano s'imposer 2-1 sur la pelouse de Grasshopper grâce à un doublé de son attaquant slovène Zan Celar (17e et 71e). Quatrièmes du classement, les Tessinois reviennent ainsi à deux points de Bâle et à quatre longueurs d'YB.

La fédération russe va saisir le TAS pour être réintégrée Image: KEYSTONE/EPA/STEFFEN SCHMIDT La fédération russe va faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne de son exclusion du Mondial 2022 et de toutes les compétitions internationales. La Russie devait affronter la Pologne le 24 mars en demi-finales des barrages qualificatifs pour le Mondial. Mais le 28 février, la FIFA et l'UEFA l'ont exclue de toutes ses compétitions, en réaction à l'invasion de l'Ukraine.

Golubic battue en 3 sets par Diatchenko Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD Viktorija Golubic (WTA 35) a vu son parcours s'arrêter dès les 8es de finale de l'édition 2022 du tournoi WTA de Lyon. Finaliste malheureuse l'an dernier, la Zurichoise s'est inclinée 7-6 (7/4) 4-6 6-4 devant la Russe Vitalia Diatchenko (WTA 118). Menée 5-1 dans une troisième manche où elle a perdu à trois reprises son service, Viktorija Golubic s'est pourtant accrochée pour recoller à 5-4. Elle a même effacé quatre balles de match dans le dernier jeu, avant de céder sur la cinquième après 2h52' de lutte. Cette défaite ne sera pas sans conséquence pour Viktorija Golubic, qui a obtenu lundi dernier le meilleur classement de sa carrière. La quart de finaliste du dernier Wimbledon devrait conserver sa place dans le top 50 de la hiérarchie mais va chuter de plus de 10 rangs.

Stricker et Laaksonen logiquement titularisés Image: KEYSTONE/MANUEL LOPEZ Comme en septembre dernier face à l'Estonie, Dominic Stricker (ATP 158) ouvrira les feux dans le barrage du groupe mondial I de Coupe Davis qui oppose la Suisse au Liban. Le Bernois de 19 ans se frottera à Benjamin Hassan (ATP 325) vendredi dès 14h dans la Swiss Tennis Arena de Bienne. Vainqueur de son deuxième titre Challenger en février à Cleveland, Dominic Stricker n'a encore jamais affronté le no 1 libanais. Le prometteur gaucher partira favori face à un joueur de 27 ans qui a la particularité de représenter l'Allemagne sur le circuit, et qui n'a jamais été mieux classé que 293e par l'ATP. No 1 helvétique, Henri Laaksonen (ATP 89) se mesurera quant à lui à Hady Habib (ATP 424) dans le deuxième simple au programme de la journée de vendredi. Le Schaffhousois a remporté l'unique duel livré face au no 2 libanais, qui est né aux Etats-Unis. Mais cet affrontement remonte à l'automne 2015. Dominic Stricker devrait par ailleurs également être aligné en double, au côté du Zurichois Marc-Andrea Hüsler. Ce duo de gauchers, titré sur l'ATP Tour à Gstaad l'été dernier, est appelé à affronter la paire Hady Habib/Hasan Ibrahim samedi dès 13h30 dans le troisième match de cette rencontre. Le programme Bienne. Coupe Davis, barrage du groupe mondial I (indoor): Suisse - Liban. Le programme. Vendredi. Dès 14h: Dominic Stricker - Benjamin Hassan, suivi de Henri Laaksonen - Hady Habib. Samedi. Dès 13h30: Marc-Andrea Hüsler/Stricker - Habib/Hasan Ibrahim, suivi de Laaksonen - Hassan, suivi de Stricker - Habib.

Contrat rompu entre la formule 1 et la Russie Image: KEYSTONE/EPA POOL Il n'y aura plus de Grand Prix de Russie jusqu'à nouvel avis. Le promoteur de la formule 1 a définitivement rompu le contrat avec les Russes, en réaction à l'invasion de l'Ukraine. La branche commerciale de la F1 estime qu'il n'est plus possible d'aller courir en Russie dans la situation actuelle. Le GP prévu en septembre avait déjà été annulé. Mais la décision de jeudi signifie également la disparition de la course russe du calendrier. Saint-Pétersbourg était prévu comme nouveau circuit pour le GP à partir de 2023. Le président russe Vladimir Poutine avait été déterminant pour que la F1 arrive dans son pays. Le premier GP y avait été disputé en 2014 à Sotchi, quelques mois après les Jeux olympiques d'hiver.

Formule 1: Max Verstappen prolonge avec Red Bull Max Verstappen au volant de la Red Bull lors des essais de Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Max Verstappen voit son avenir en formule 1 chez Red Bull à très long terme. Le Néerlandais, champion du monde 2021, a prolongé le contrat qui le lie à son écurie actuelle jusqu'en 2028. Le précédent contrat arrivait à échéance à fin 2023. "J'aime cette équipe et la saison dernière a été juste incroyable", a déclaré Verstappen. "Notre objectif dès le début de notre collaboration en 2016 était de gagner le championnat et on l'a fait. Maintenant, on veut garder le numéro 1 sur la voiture sur le long terme." 20 victoires Verstappen (24 ans) pilote chez Red Bull depuis le GP d'Espagne 2016, qu'il avait d'ailleurs gagné. Il avait débuté en F1 en 2015 avec Toro Rosso. Au total, en 141 Grands Prix, le Néerlandais a fêté 20 victoires et obtenu 13 pole positions. Ce nouveau contrat va propulser le Néerlandais parmi les pilotes les mieux rémunérés de l'histoire de la F1. Selon les estimations, il devrait ainsi gagner entre 40 et 50 millions d'euros par année.

"Tout essayer" pour que Mbappé reste au PSG Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le Paris Saint-Germain va "tout essayer" pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui s'achève en juin. Le directeur sportif Leonardo l'a affirmé dans un entretien au quotidien L'Equipe. Le Brésilien a néanmoins démenti avoir proposé à Mbappé un salaire mirobolant de 50 millions d'euros annuels. Dans cette interview publiée dans l'édition de jeudi du journal sportif, Leonardo assure que le PSG "n'a pas transmis d'offre précise" au champion du monde, en fin de contrat le 30 juin, contrairement à ce qu'affirmaient ces derniers jours les quotidiens français Le Parisien et espagnol AS. Ces médias ont évoqué un contrat de deux ans à 50 millions d'euros par an, assorti d'une prime de fidélité de 100 millions d'euros, pour convaincre l'attaquant de 23 ans de rester dans la capitale. Mbappé est convoité par le Real Madrid, un club qui l'intéresse et que le PSG affronte mercredi prochain en 8es de finale retour de Ligue des champions (aller: 1-0). Aspect financier "secondaire" Mais selon Leonardo, "ce n'est pas vrai". "On n'a pas transmis d'offre précise", a-t-il assuré, jugeant l'aspect financier "secondaire" aux yeux du joueur. "La dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant." Le directeur sportif estime qu'il y a "des possibilités" de voir Mbappé rester malgré la convoitise du Real: "Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder", dit-il, tentant d'avancer quelques arguments comme la qualité du public du Parc des princes, le niveau de l'effectif ou encore "l'envie" intacte du club de "faire d'autres investissements". Décision pas encore prise Début février, Mbappé avait assuré au micro d'Amazon Prime Vidéo que sa décision n'était "pas prise", assurant qu'il n'allait "pas parler" avec le Real Madrid tant que la double confrontation européenne entre les deux clubs n'était pas passée. Depuis début janvier, Mbappé, entré dans les six derniers mois de son bail parisien, est libre de trouver un accord avec un autre club en vue d'un contrat démarrant en juillet.

National League: Fribourg privé de son gardien samedi à Lugano Un match de suspension pour Reto Berra Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Fribourg-Gottéron devra évoluer sans Reto Berra lors de sa prochaine rencontre de National League samedi à Lugano. Sa doublure Connor Hughes devrait le remplacer. Le gardien titulaire du leader a écopé d'un match de suspension pour avoir donné un coup avec le bout de sa canne contre Anton Lander (Zoug) lors de la partie de mercredi soir perdue 4-3 par Gottéron. Berra devra aussi s'acquitter d'une amende de 2500 francs, frais de procédure inclus.

Deux points de plus pour Roman Josi Image: KEYSTONE/FR170221 AP Roman Josi est très bien parti pour battre son record personnel de 65 points sur une saison établi en 2020. A Seattle, le capitaine de Nashville a comptabilisé deux points de plus. Roman Josi a délivré ses 40e et 41e assists de la saison lors de la défaite 4-3 des Predators face à la nouvelle franchise. Avec désormais 55 points en 52 matches, Roman Josi est en train de vivre le plus bel exercice de sa carrière. Mais il espère surtout que son équipe, quatrième de la Central Division, patinera encore une fois en play-off. Après cette défaite à Seattle, la qualification des Predators ne tient toutefois plus qu'à un fil. Leur marge sur la barre n'est plus que d'un point. A Seattle, Roman Josi a délivré ses deux passes décisives sur le 1-0 de Philip Tomasino (14e) et sur le 2-0 de Matt Duchene (27e). Mais les Kraken, qui restaient tout de même sur une série de sept défaites de rang, ont renversé la situation avec trois buts inscrits en l'espace de... 2'39''.

Super League: le FC Zurich file vers le titre Assan Ceesay ouvre le score Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le FC Zurich file vers le titre de champion. Lors de la 24e journée de Super League, le leader s'est imposé 2-0 à Lucerne pour prendre désormais 13 points d'avance sur les Young Boys. Cette nouvelle victoire, acquise grâce à des réussites de Ceesay (17e) et Gnonto (78e), démontre la solidité et la sérénité des Zurichois. Ils ont ainsi parfaitement saisi l'occasion d'augmenter leur avance après la défaite de YB mardi à Genève contre Servette. Même si Lucerne a tenté de bousculer le FCZ en début de rencontre, il n'a pas vraiment inquiété Brecher. La réussite initiale des visiteurs, tombée sur leur première action dangereuse, a été superbe: servi par Guerrero, Dzemaili a trouvé Ceesay démarqué, et ce dernier n'a pas raté l'occasion. Le joker Gnonto, qui avait relayé Ceesay, a signé le numéro deux après un corner.

National League: le choc au sommet pour le champion en titre Herzog va inscrire le 3-2 pour Zoug Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dominé 6-2 mardi à la BCF Arena, Zoug a pris sa revanche contre Fribourg-Gottéron. Les champions en titre ont battu le leader de National League 4-3 après une partie serrée. Les visiteurs ont mené deux fois en début de rencontre grâce à des réussites de DiDomenico (4e) et Desharnais (12e). L'inévitable Hofmann avait égalisé une première fois (9e). Zoug a pris l'avantage dans le tiers médian après des buts de Suri (27e) et Herzog (36e), mais Gottéron est revenu à égalité peu après par Mottet (37e). Le tenant du trophée a fait la décision en power-play par Herzog (44e). Malgré la sortie de Reto Berra dès 58'04, les Fribourgeois ne sont pas parvenus à arracher les prolongations. Dans l'autre match de la soirée, Davos s'est imposé 3-2 face à Bienne. Les Grisons ont fait la course en tête dans ce duel et ont résisté jusqu'au bout. Knak (12e), Stransky (31e) et Rasmussen (46e) ont marqué pour le HCD, les Seelandais répliquant par Hischier (25e) et Sallinen (59e).