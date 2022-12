Fiala premier Suisse à 30 points ++ Yakin plaide non coupable

Djokovic entamera sa campagne d'Australie à Adelaide Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Visa en poche, Novak Djokovic entamera sa saison 2023 le 2 janvier à Adelaide, selon l'Entry List du tournoi dévoilée mercredi. Le Serbe démarrera alors sa campagne de préparation en vue d'obtenir un 10e titre à l'Open d'Australie. Actuel no 5 mondial, Novak Djokovic avait raté la dernière édition du Grand Chelem australien. Le Serbe avait été expulsé du pays juste avant le début du tournoi à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire hypermédiatisée. Non vacciné contre le Covid-19, Nole avait tenté de rentrer sur le territoire avec une dérogation finalement refusée, et avait été finalement expulsé après avoir passé plusieurs jours dans un centre pour migrants. Il avait été frappé en outre d'une interdiction de territoire de trois ans. Mais depuis, l'obligation vaccinale a été levée en Australie et le Serbe de 35 ans a obtenu son visa. L'interdiction d'entrée sur le territoire de Novak Djokovic a été levée par la même occasion, en novembre. Concurrence féroce Novak Djokovic fera face à une concurrence féroce à Adelaide. Il retrouvera notamment Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev et Andrey Rublev, respectivement 6e, 7e et 8e du classement ATP, ainsi que le double champion de Wimbledon Andy Murray.

Fiala atteint la barre des 30 points Kevin Fiala (22) a atteint la barre des 30 points mardi Image: KEYSTONE/AP/Justin Tang Kevin Fiala est le premier Suisse à avoir atteint la barre des 30 points dans la saison régulière 2022/23 de NHL. L'attaquant des Kings y est parvenu mardi lors d'un match remporté 5-2 par Los Angeles sur la glace d'Ottawa. Crédité d'une 21e mention d'assistance sur le 4-1 inscrit dès la 12e minute par Viktor Arvidsson, Kevin Fiala a signé son 9e but de la saison en supériorité numérique à la 33e pour donner quatre longueurs aux Kings (33e). Le St-Gallois a été désigné troisième étoile de cette rencontre. Nico Hischier a pour sa part marqué mardi son 11e but de la saison pour afficher 27 points - en 25 matches joués - à son compteur 2022/23. Le centre valaisan a inscrit le 2-0 des Devils, qui ont dominé les Blackhawks de Philipp Kurashev 3-0 pour cueillir leur 21e succès en 26 parties. Le capitaine de New Jersey a trouvé la faille à la 26e sur une pénalité différée en profitant d'une passe décisive du défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (8e point dans ce championnat). Un Jonas Siegenthaler redoutable d'efficacité cette saison: il possède le meilleur différentiel global de la Ligue, avec +22. Un premier match pour Berni La soirée de mardi a également été marquée par les débuts en NHL de Tim Berni sous le maillot de Columbus. Le défenseur zurichois de 22 ans a connu la défaite, les Blue Jackets s'étant inclinés 4-1 sur la glace des Penguins de Sidney Crosby (2 buts mardi). Il a certes provoqué un penalty - non transformé par Teddy Blueger - mais a terminé cette partie avec un bilan neutre en 13'39'' de jeu.

"Cette défaite n'est pas due à un choix tactique" Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin "Cette défaite fait mal. Le score et la manière m'attristent." Murat Yakin ne se cachait pas la face à l'heure de l'analyse. Son équipe avait bien sombré devant le Portugal. "Il faut accepter cette défaite et féliciter le Portugal. Les Portugais étaient les meilleurs ce soir. Ils nous ont surpris par leur vitesse, poursuit le sélectionneur. Nous avons toujours accusé un temps de retard. Nous n'étions pas présents dans les duels." Pour Murat Yakin, cette défaite ne s'explique pas par son changement de système. Il plaide donc non-coupable au procès qui s'est très vite instruit contre ses choix. "Mes joueurs savent jouer avec une défense à trois. L'idée était de ne pas permettre aux Portugais de combiner dans l'axe et, aussi, de privilégier la profondeur avec Fernandes et Vargas, explique-t-il. Cette défaite n'est pas due à un choix tactique. Mais sans doute à un manque de fraîcheur. L'équipe avait laissé beaucoup de forces lors des trois matches du premier tour. Ce soir, Silvan Widmer n'était pas là. Il était malade comme l'avaient été avant lui Yann Sommer, Nico Elvedi et Fabian Schär. Elvedi n'était pas vraiment apte alors que Schär n'avait plus d'énergie après la première mi-temps. Nous n'avons pas vraiment joué ce huitième de finale avec tous nos atouts." Malgré l'ampleur de cette défaite, Murat Yakin entend conserver fermement la barre. "Nous n'avons perdu qu'un match. Pourquoi devrait-on tout remettre en question, s'interroge-t-il. C'est vrai, nous n'avons pas su ce soir répondre à l'attente de nos supporters. Mais nous pouvons regarder notre parcours dans cette Coupe du monde avec une certaine fierté. Il faut maintenant se projeter vers l'avenir." Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Murat Yakin entend donc rebondir très vite après cette déroute. Sa prochaine mission sera de conduire l'équipe en phase finale de l'Euro 2024.

La Suisse dépassée et fessée par le Portugal Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le rêve est passé pour l'équipe de Suisse ! Comme en 1994, en 2006, en 2014 et en 2018, son parcours en Coupe du monde s'est arrêté au stade des huitièmes de finale. Au Lusail Stadium, l'enceinte de la finale du 18 décembre, la Suisse s'est inclinée 6-1 devant le Portugal, qui affrontera le Maroc en quart de finale. Cette défaite est sans appel. Elle punit à la fois les choix tactiques malheureux de Murat Yakin et des défaillances individuelles que l'on n'attendait pas, notamment celles des défenseurs. Murat Yakin et Fernando Santos avaient réussi deux superbes contre-pieds avant le coup d'envoi. Le sélectionneur suisse a, en effet, fait le choix de jouer avec une défense à trois. L'absence de Silvan Widmer, malade, a peut-être conduit au recours d'une telle option qui donnait à Edimilson Fernandes et à Ruben Vargas le rôle essentiel des pistons sur les côtés. Dans le camp adverse, la non-titularisation de Cristiano Ronaldo était, bien sûr, "la" mesure forte prise par Fernando Santos. Un premier but presque venu de nulle part A la 17e minute, le sélectionneur portugais pouvait respirer. Gonçalo Ramos, le remplaçant de CR7, échappait à un Fabian Schär un peu trop statique pour trouver la lucarne de Yann Sommer. Ce but tombait presque de nulle part dans la mesure où c'est une simple remise en touche sur Joao Felix qui a été le fil déclencheur d'une action à priori si anodine. La situation devenait encore bien plus compliquée pour la Suisse avec le 2-0 de Pepe à la 33e. Le capitaine portugais marquait de la tête sur un corner botté par Bruno Fernandes. Incapable de s'opposer à Pepe, Schär et Manuel Akanji endossent leur part de responsabilité sur ce but qui plaçait la Suisse devant un véritable Everest. Par quelle magie une équipe qui n'était pas parvenue à inscrire le moindre but lors des quatre huitièmes de finale de Coupe du monde qu'elle avait disputés à ce jour pourrait revenir au score ? Un triplé pour le remplaçant de CR7 A la reprise, Murat Yakin changeait son fusil d'épaule avec le retour au 4-3-3 avec Eray Cömert à la place de Schär en défense centrale. Le joueur de Valence n'a pas vraiment eu le loisir de prendre ses marques. Il accusait, en effet, un temps de retard sur Gonçalo Ramos à la 51e minute pour le 3-0. L'attaquant du Benfica avait coupé un centre de son latéral Diogo Dalot pour placer le ballon entre les jambes de Sommer. Il devait signer un triplé à la 67e minute pour s'affirmer comme le grand homme du match. A 21 ans, il peut croire à un magnifique destin. A 3-0, Murat Yakin lançait Haris Seferovic et Denis Zakaria pour Remo Freuler et Djibril Sow. Les Suisses passaient alors en 4-4-2. Le souci fut que le 4-0 de Guerrero est tombé juste dans la foulée. Ce huitième de finale tournait au jeu de massacre. Le but de l'honneur d'Akanji à la 58e ne rendait pas la soirée moins pénible pour une équipe de Suisse dépassée le soir où elle aurait pu écrire la plus belle page de son histoire. A la 73e minute, Cristiano Ronaldo faisait son apparition sur la pelouse sous les acclamations d'un public en délire. Il endossait le brassard porté par Pepe sans toutefois pouvoir inscrire un goal qui aurait pu le consoler de son nouveau statut, le sixième but étant l'oeuvre de Leao. L'avènement de Gonçalo Ramos le condamne désormais à un rôle de "Super Sub" qui doit heurter son égo. Une vérité qui fait mal Seize mois après son exploit contre la France à l'Euro, la Suisse est restée très loin du compte. Pénalisée sans doute par ce choix de débuter en 3-5-2, l'équipe a trop vite renoncé. Elle n'était plus habitée par cette foi qui lui avait permis de déjouer tous les pronostics face aux Champions du monde à Bucarest. Les Suisses entendaient en premier lieu ne pas nourrir de regrets à l'issue de leur parcours. Ce huitième de finale à sens unique ne peut pas en susciter de véritables. Il relève cependant une vérité qui fait mal. Dans une Coupe du monde, l'échéance suprême, la Suisse n'est toujours pas conviée à la table des grandes équipes.

Le Maroc sort l'Espagne aux tirs au but Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Le Maroc disputera pour la première fois les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Marocains ont sorti l'Espagne 3-0 aux tirs au but. Il y avait 0-0 après les prolongations. L'Espagne a pratiqué son jeu habituel, cherchant à priver l'adversaire du ballon. Certes, les Espagnols ont possédé la balle pendant les trois quarts du temps dans leurs rangs, mais ils ont buté inlassablement sur la défense regroupée des Marocains, particulièrement en deuxième mi-temps. La sortie de Sofiane Boufal à la 67e minute a correspondu à la fin des velléités offensives des Marocains. L'attaquant d'Angers avait été jusque-là le principal animateur offensif des joueurs arabes. Il avait ainsi adressé un superbe centre pour la tête de Nayef Aguerd, dont l'essai est passé au-dessus des buts de Simon (42e). Après Boufal, les Marocains ont également perdu Aguerd, le pilier de la défense, sorti sur blessure (84e). Mais l'arrière-garde est restée toutefois hermétique, même si elle a tremblé dans le temps additionnel sur un coup franc d'Olmo, bien dégagé par le portier Bounou. Au cours des prolongations où les Marocains ont fait preuve d'un courage admirable, amassés devant leur but, ils auraient pu ouvrir le score par Cheddira, mais le portier Simon a été impeccable dans son arrêt (104e) et au bout du bout de la deuxième prolongation, l'ancien attaquant du PSG, Pablo Sarabia a bénéficié de la meilleure occasion espagnole, mais sa reprise du droit a effleuré le deuxième poteau. La séance des tirs au but a été fatale aux Espagnols. Sarabia, Soler et Busquets ont raté chacun leur essai. De l'autre côté, Achraf Hakimi a validé la victoire marocaine d'une superbe "Panenka".

Cristiano Ronaldo débutera sur le banc Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Cristiano Ronaldo n'emmènera pas l'attaque du Portugal ce soir à Doha contre la Suisse. CR7 a été écarté du onze de départ par Fernando Santos pour ce huitième de finale de la Coupe du monde. Malgré les cinq buts qu'il a inscrits lors de ses deux derniers matches contre la Suisse, Cristiano Ronaldo n'a pas trouvé grâce auprès de son sélectionneur. Il sera remplacé par l'attaquant de Benfica Goncalo Ramos. Dans les rangs de l'équipe de Suisse, Murat Yakin a dû opérer un changement de dernière minute. Edimilson Fernandes remplace, en effet, Silvan Widmer, blessé, sur le flanc droit de la défense. Dans l'axe, c'est Fabian Schär qui fera la paire avec Manuel Akanji comme lors de la victoire face à la Serbie vendredi dernier. Yann Sommer retrouve logiquement sa place dans le but. Le Bâlois honore ce soir sa 80e sélection. La Suisse jouera dans la composition suivante: Sommer; Fernandez, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Mbappé absent de l'entraînement des Bleus Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé n'a pas pris part à l'entraînement collectif, mardi soir à Doha, à quatre jours du quart de finale du Mondial contre l'Angleterre samedi. L'attaquant a privilégié un travail de récupération, a constaté un journaliste de l'AFP. Mbappé a participé dimanche à l'intégralité du huitième de finale gagné 3-1 contre la Pologne, soit environ 100 minutes de jeu, lors duquel il a réussi un doublé. Le champion du monde de 23 ans "travaille en salle de récupération", a fait savoir l'encadrement des Bleus. Lundi, les joueurs de l'équipe de France ont bénéficié d'une journée complète de repos. Ils affrontent l'Angleterre samedi (20h00) à Al-Khor.

Une vidéo de Samuel Eto'o frappant un youtubeur devient virale Image: KEYSTONE Une vidéo montrant l'ancienne gloire du football camerounais Samuel Eto'o assénant un coup de genou au visage d'un youtubeur algérien est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les images montrent l'actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) frapper sèchement au visage un caméraman, tombé à la renverse, identifié comme Sadouni SM, 66'000 abonnés sur YouTube. Eto'o était entouré de plusieurs personnes qui n'ont pu le retenir malgré leurs efforts. La scène se passe au stade 974, celui avec les containers, reconnaissable sur les images, à la sortie du 8e de finale Brésil-Corée du Sud (4-1), lundi soir. On aperçoit également des supporters brésiliens en maillots jaunes. Au début de la vidéo d'une durée de 57 secondes, Eto'o, casquette bleue, accorde des selfies à des fans avant d'être interpellé par le youtubeur, dont on ne distingue pas la question, mais qu'on entend clairement prononcer: "Gassama! Gassama!" L'homme à la caméra évoque l'arbitre gambien Bakary Gassama, qui a officié lors du barrage retour Algérie-Cameroun (1-2 a.p.), qui a qualifié les "Lions Indomptables" pour cette Coupe du monde aux détriment des "Verts". Après l'élimination, de nombreuses rumeurs en Algérie soupçonnaient l'arbitre d'avoir été acheté. "J'ai fait tout ça pour l'Algérie", a seulement expliqué Sadouni SM mardi dans une vidéo face caméra. "Je suis au poste de police pour l'enquête. Il faut partager cette vidéo, comme Eto'o est une personnalité j'ai peur qu'ils camouflent le dossier, mais j'ai confiance en la police qatarie", a poursuivi le youtubeur dans cette vidéo. Eto'o "m'a détruit ma caméra et mon microphone, il m'a frappé là (réd: montrant son menton)", a-t-il raconté. Un responsable de la Fécafoot a indiqué mardi matin que cette dernière ne souhaitait pas réagir. Samuel Eto'o est également ambassadeur du comité d'organisation du Mondial qatari.

Manchester United voudrait Yann Sommer dès cet hiver Yann Sommer dans le viseur de Manchester United Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Selon les informations de "Bild", Yann Sommer est sur le point de quitter Mönchengladbach pour Manchester United. Selon le journal allemand, le club anglais souhaite engager dès cet hiver le gardien de but de l'équipe de Suisse, lié au club de Bundesliga jusqu'à l'été 2023. A Manchester, le joueur de 33 ans devrait succéder à l'Espagnol David de Gea, dont le contrat expire à la fin de la saison et qui ne sera pas prolongé, selon les informations. Le manager de Gladbach, Roland Virkus, a annoncé une décision rapide après la Coupe du monde. Mais il n'y a pas (encore) d'offre concrète de Manchester.

Alisson, symbole d'un Brésil plus défensif ? Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Avec l'inépuisable réservoir d'attaquants du Brésil, on oublierait presque que la défense brésilienne est l'une des meilleures du Mondial 2022. Au point que son gardien Alisson n'a pas eu le moindre arrêt à effectuer avant de défier lundi la Corée du Sud en 8es de finale. La statistique est presque incroyable: la Serbie (2-0) puis la Suisse (1-0), les deux premiers adversaires de la Seleçao, n'ont pas cadré le moindre tir sur la cage d'Alisson, ce qui a permis au Brésil de tranquillement se qualifier et de faire faire tourner son effectif lors de son troisième match contre le Cameroun vendredi (défaite 1-0). Contre les Camerounais, derrière une défense très remaniée, le gardien remplaçant Ederson a chaussé les gants, avec de jolies parades, mais un but encaissé en fin de match. Ce qui n'empêche pas le Brésil d'être la meilleure défense de la compétition à ce stade avec 1 seul but encaissé, à égalité avec cinq autres équipes. En revanche, plus inquiétant, la Seleçao se traîne dans le ventre mou du classement des meilleures attaques avec seulement trois buts inscrits, loin des neuf buts de l'Espagne et de l'Angleterre. "Nous avons une équipe très équilibrée", avait prévenu en début de tournoi le sélectionneur Tite. "Nous avons concédé peu de buts pendant les qualifications et je ne prévois pas de remplir le terrain de défenseurs. Le secret, c'est de trouver l'équilibre." "Notre équipe défend très bien" En attendant le retour à la compétition de son maître à jouer Neymar, convalescent et espéré lundi, la sélection brésilienne a nombre de solutions de rechange en attaque, de Vinicius à Richarlison, de Rodrygo à Raphinha. Mais c'est peut-être sur sa défense que le Brésil peut bâtir, reconnaît Claudio Taffarel, ancien gardien auriverde champion du monde 1994, autre équipe solide derrière. "Notre équipe défend très bien", s'est réjoui mardi l'entraîneur des gardiens de la Seleçao. "Ce n'est pas seulement le fait de nos défenseurs, de nos latéraux, de nos milieux, les attaquants aussi y contribuent. C'est très positif. Quand on ne concède pas d'occasions on montre sa force." Lundi, face aux Sud-Coréens au stade 974, Alisson Becker devrait retrouver sa place de no 1 et la solidité d'un axe défensif construit autour de la charnière Marquinhos-Thiago Silva et de la sentinelle Casemiro, qui lui ont évité d'être mis à contribution sur les deux premiers matches. Alisson (30 ans), élu meilleur gardien du monde par la FIFA en 2019, sait néanmoins qu'il aura davantage de travail avec le début de la phase à élimination directe, où les gardiens prennent une importance accrue, notamment en cas de dénouement aux tirs au but. "Pour nous qui sommes sur la touche, c'est mieux qu'il ne soit pas trop sollicité", plaisante Claudio Taffarel. Quels latéraux ? Cette solidité vient de loin: le Brésil a été la meilleure défense des qualifications sud-américaines (5 buts encaissés en 17 matches) en dépit de son attaque de feu (40 buts inscrits)... Reste un point d'interrogation: quels latéraux pourra aligner Tite lundi ? Ses titulaires Danilo (cheville) et Alex Sandro (cuisse) étaient à l'infirmerie ces derniers jours, le remplaçant Alex Telles (genou) est sorti blessé vendredi et le vétéran Dani Alves (39 ans) ne donne plus toutes les garanties défensives... Reconduire Eder Militao, défenseur central du Real Madrid habitué à dépanner à droite, est une option, de même que faire jouer à gauche le droitier Danilo, qui a repris l'entraînement avec ballon et devrait être apte lundi. L'essentiel, pour le Brésil, est de continuer à être hermétique. Et à donner le moins de travail possible à Alisson, gardien pour l'heure désoeuvré.

1000e match officiel pour Messi Messi jouera samedi son 1000e match officiel Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Lionel Messi disputera son 1000e match officiel face à l'Australie en 8e de finale de la Coupe du monde au Qatar. La superstar argentine en a joué 168 avec sa sélection nationale avant samedi. Auteur de 93 buts sous le maillot de l'Albiceste, Lionel Messi (35 ans, 778 matches avec le FC Barcelone) a participé jusqu'ici à 22 matches en phase finale d'un Mondial. Il n'a toutefois jamais trouvé la faille dans la phase à élimination directe, ses 8 buts ayant tous été marqués en phase de poules.

La peur passée, l'Argentine vise à nouveau les sommets L'Argentine a frôlé le pire dans la phase de poules du Mondial, mais elle s'en est sortie. La revoici en costume de favorite, toujours portée par le génie de Lionel Messi et la ferveur de ses supporters, au moment d'affronter la coriace mais limitée Australie samedi en 8e de finale. "Je crois que nous sommes redevenus l'équipe que nous étions", a résumé le milieu de terrain Alexis McAllister après la victoire de mercredi face à la Pologne (2-0), qui a expédié l'Albiceleste à la première place du groupe C. L'équipe que l'Argentine était, c'est celle qui est arrivée au Qatar gonflée de confiance, à la tête d'une série de 36 matchs sans défaite et convaincue que Messi était redevenu Messi après une première saison moyenne au PSG, et qu'un troisième sacre après ceux de 1978 et 1986 était possible. Mais elle est soudainement devenue autre chose, une équipe angoissée et fragilisée, après sa défaite totalement inattendue contre l'Arabie Saoudite (2-1) en ouverture de tournoi. Le match suivant, face au Mexique, a été celui de la peur, face au risque d'une défaite et d'une élimination bien trop précoce. Mais Messi et les siens ont écarté l'obstacle (2-0) et ont de nouveau été convaincants contre la Pologne (2-0) pour atteindre les 8es de finale. "Tant de responsabilités" Présent vendredi en conférence de presse, le milieu de terrain de la sélection et de l'Atlético Madrid Rodrigo De Paul a expliqué combien la pression du résultat pesait tout de même sur les épaules argentines. "Au début, je n'ai pas profité d'être au Mondial, avec ce coup qu'on a pris. Au deuxième match non plus, parce qu'il fallait gagner. Contre la Pologne, un tout petit peu. Mais en fait, c'est hier qu'on a pu vraiment en profiter pour la première fois, en regardant les matchs tranquillement, en buvant le maté avec les gars", a-t-il raconté. "Plus tard, il y a des moments auxquels je donnerai plus de valeur. Mais aujourd'hui, il y a tant de responsabilités, de telles attentes, qu'on ne peut pas en profiter pleinement", a ajouté De Paul, qui a toutefois aussi estimé que la défaite surprise face à l'Arabie Saoudite avait permis de faire ressortir "le caractère" du groupe argentin. "Ca n'est pas un tournoi facile. L'Allemagne et la Belgique ont été sorties, l'Espagne presque aussi. Nous on a fini premiers de groupe et c'est un résultat qui a de la valeur. Ca a été des moments difficiles, mais avec le recul, je pense que ça a été positif. On a vu comment le groupe a réagi dans la difficulté", a-t-il estimé. "Favoris théoriques" Cette capacité de réaction, la qualité de certains cadres (Otamendi, De Paul...), l'émergence de quelques espoirs (Julian Alvarez, Enzo Fernandez), la ferveur d'un public très présent au Qatar et, bien sûr, la classe inégalée de Messi, déjà auteur de deux buts, ont permis aux Argentins de remettre leur costume de favoris avant d'affronter l'Australie, sortie deuxième du groupe de la France. Mais le sélectionneur Lionel Scaloni se méfie. "Je ne sais pas si l'adversaire est inférieur. C'est une bonne équipe et c'est toujours difficile d'affronter un collectif qui sait ce qu'il veut. Je crois qu'il faut laisser de côté les favoris théoriques et jouer au football", a-t-il dit. Les "Socceroos", eux, sont impatients. En arrivant en 8es de finale, ils ont rejoint l'équipe de 2006 et peuvent désormais obtenir le meilleur résultat de l'histoire de leur pays en Coupe du monde. "C'est un pays de football et c'est formidable de jouer contre eux. Compte tenu de l'adversaire, je suis sûr qu'on verra le meilleur de l'Australie. Les cerveaux seront allumés à chaque seconde", a promis le sélectionneur Graham Arnold.

Gakpo et les Pays-Bas face au bunker américain Cody Gakpo, qui a emmené quasiment à lui seul les Pays-Bas en 8es de finale du Mondial avec ses trois buts, sera attendu à 16h par la solide arrière-garde des Etats-Unis. "Je suis fier de lui mais il doit continuer parce que c'est maintenant que le tournoi commence vraiment", a glissé Denzel Dumfries, après la victoire des Néerlandais contre le Qatar (2-0), au terme d'une phase de groupes sans histoires mais sans brio. Au sein d'une équipe qualifiée en marchant, Gakpo s'est distingué avec ses accélérations et sa réussite devant le but: de la tête contre les Lions du Sénégal (2-0), du gauche contre l'Equateur (1-1) et du droit contre le Qatar. Marquer lors de trois matches consécutifs de Coupe du monde, seuls trois autres Néerlandais l'avaient fait avant lui, et pas n'importe lesquels: Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1994) et Wesley Sneijder (2010). L'attaquant du PSV Eindhoven confirme sur les pelouses du Qatar ce qu'il fait depuis le début de saison sur celles des Pays-Bas, où il est à la fois le meilleur buteur (neuf réalisations) et le meilleur passeur (12) actuel du championnat. "Quand vous marquez trois buts, vous êtes forcément très important pour l'équipe. Mais il montre à quel point il est excellent non seulement à travers ses buts mais aussi avec son jeu", explique son coéquipier Marten de Roon. Pas "une surprise" "Une surprise? Non, c'était déjà un bon joueur. Il joue un peu plus devant avec nous. Au PSV, il joue un peu plus bas et sur l'aile gauche mais il a une qualité exceptionnelle et on savait qu'il pouvait le faire", ajoute le milieu de l'Atalanta. De quoi faire monter les enchères autour du jeune joueur de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSV, son club formateur. L'intéressé, régulièrement interrogé par la presse sur l'intérêt de clubs comme Manchester United, reste pour le moment "concentré" sur le Qatar avec l'"objectif" affirmé d'être "champion du monde". Encore faudrait-il que les Pays-Bas haussent le rythme après avoir souvent privilégié la gestion à la prise de risque offensive lors du premier tour. Car, au-delà des éclairs venus de Gakpo, les Oranje ont manqué de variété et d'impact. Notamment en raison du manque de rythme de leur meilleur buteur Memphis Depay, arrivé au Qatar sans le moindre match dans les jambes depuis deux mois à Barcelone. Le sélectionneur Louis van Gaal, qui avait emmené les Pays-Bas en demi-finale il y a huit ans, reste hermétique aux critiques sur ce style jusqu'ici minimaliste: "En 2014, c'était la même chose, la presse était très négative. J'y suis habitué, et les joueurs aussi", a-t-il évacué en conférence de presse vendredi. Des "héros" pour 2026 Ses Oranje sont attendus par une équipe des Etats-Unis au jeu physique, qui a montré de belles dispositions pour neutraliser ses adversaires. Bloc solide et discipliné, la Team USA est invaincue (une victoire, deux nuls) et n'a pris qu'un but, sur penalty, contre le pays de Galles (1-1). Elle a surtout été la seule équipe à tenir tête à la belle armada offensive de l'Angleterre (0-0). A quatre ans d'une Coupe du monde organisée sur leur sol, avec le Canada et le Mexique, les Américains ont affiché des progrès constants pour valider leur qualification contre l'Iran (1-0), avec une équipe composée de onze titulaires jouant en Europe, dont le milieu de la Juventus Weston McKennie et l'attaquant de Chelsea Christian Pulisic. L'attaquant des "Blues", touché au bassin contre l'Iran, a assuré qu'il ferait "tout ce qui est en son pouvoir" pour être sur la pelouse samedi. Les Etats-Unis peuvent atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2002, leur meilleur résultat, une belle façon de faire parler du "soccer" en vue de 2026: "Le soutien venu des Etats-Unis est incroyable, c'est vraiment sympa de voir comment un tournoi peut modifier la perspective sur l'audience du football", a souri vendredi le capitaine américain Tyler Adams. "C'était un de nos buts dans ce tournoi, on veut que les prochaines générations bénéficient de ce soutien."

Capela et les Hawks enchaînent un 2e succès Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Clint Capela et les Hawks ont enchaîné vendredi un deuxième succès d'affilée en NBA. Atlanta a dominé Denver 117-109 après avoir mis fin à sa série de trois défaites mercredi à Orlando. Auteur de 12 points (à 5/10 au tir) et de 11 rebonds - dont 6 captés en phase offensive, Clint Capela a signé face aux Nuggets du double MVP Nikola Jokic (24 points, 10 rebonds, 8 assists) son 12e double double de la saison en 21 matches disputés. L'intérieur genevois a conclu cette partie avec un différentiel de -2, en 31' de jeu. Emmenés par Dejounte Murray (34 points, 8 assists), les Hawks ont témoigné d'une grande force de caractère dans un match qu'ils ont disputé sans trois membres de leur cinq de base habituel (Trae Young, John Collins et De'Andre Hunter, tous blessés). Ils ont forcé la décision en réussissant un partiel de 8-0 dans le "money time", alors que Denver était revenu à 106-103 à 3'37'' de la fin.