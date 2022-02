Un coureur kényan suspendu +++ Fin de l'isolement pour Lisa Rüedi

Fischer: "On doit être meilleur dans le dernier geste" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Défaite 2-1 tab par les Tchèques, la Suisse est pour l'instant dernière de son groupe avant de défier le Danemark samedi. Si l'équipe a tenu défensivement, Patrick Fischer attend du mieux en attaque. C'était un peu l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein pour Patrick Fischer à l'heure de l'interview. Heureux de voir son équipe n'encaisser qu'un but, le sélectionneur aurait en revanche préféré plus qu'un goal inscrit par ses attaquants: "Ce fut un match très intense. Je pense que les deux équipes étaient très fâchées après le premier match perdu. A mon sens les deux équipes ont bien joué défensivement, mais bien sûr que l'on n'est pas satisfait de notre attaque." Et l'ancien ailier de Zoug d'analyser la chose de manière un peu plus en profondeur: "On doit être plus précis. On doit être meilleur dans la dernière passe et dans le dernier tir. On le sait. Mais on doit continuer à jouer de manière solide en défense. On a pris deux buts jusqu'à présent...sur deux autogoals." Besoin de matches Avec ce seul point récolté, le coach sait que son équipe devra très vraisemblablement passer par la case huitièmes de finale, mais il ne s'en inquiète pas: "C'est important d'apprendre. Vous savez, c'est un peu notre histoire, on doit grandir à chaque match. C'est presque certain que l'on va devoir jouer un huitième de finale, mais ce n'est pas si mal pour nous parce qu'on a besoin de matches pour apprendre à jouer sur ces petites surfaces." Auteur de l'unique but suisse, Gaëtan Haas regrette que la Suisse n'ait pas pu inscrire un deuxième but: "NOus avons eu nos chances. Au final, on doit la mettre au fond et on n'y est pas parvenu. Il faut continuer. Le tournoi est encore long, on prend les matches comme ils viennent et demain sera un nouveau défi." Le centre biennois est encore revenu sur cette séance de tirs au but où les cinq Suisses, dont lui, ont échoué: "Tu ne sais jamais si le gardien sait ce que tu vas tenter. Tu pars avec ton idée et tu espères que ça va passer. Là j'ai l'impression qu'il savait tout à l'avance vu qu'il a tout arrêté."

Les quatre Suisses qualifiés sans briller Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV La finale du concours olympique au grand tremplin, samedi à Zhangjiakou, s'annonce difficile pour les Suisses. Le meilleur d'entre eux en qualifications, Simon Ammann, s'est classé 24e vendredi. Le quadruple champion olympique saint-gallois s'est posé à 121,5 m, assez loin de son meilleur saut (133 m) réussi la veille à l'entraînement. Son objectif, a minima, sera de franchir le cut de la première manche samedi (top 30) afin d'accéder à la manche finale. Killian Peier a joué de malchance. Le vent soufflait fort latéralement au moment où il s'est élancé. Le Vaudois a été bien chahuté en l'air et n'a pu faire mieux que 115 m (39e). Le sauteur de La Sarraz n'a toujours pas trouvé ses marques en Chine et était ressorti fort marri de son concours au petit tremplin dimanche passé (37e). Gregor Deschwanden et Dominik Peter ont également franchi le cap de ces qualifications. Les 50 premiers sur 56 partants validaient leur ticket pour le concours. Deschwanden (29e) a atterri à 119 m, et Peter à 115 m (34e). Les deux Norvégiens Marius Lindvik (1er avec 136,4 pts pour 135 m) et Halvor Egner Granerud (2e avec 131,6 pts/133,5 m) ont diminué ces qualifications, devant le revenant Slovène Peter Prevc (128,3/131), sacré lundi dans l'épreuve mixte avec sa sélection. L'Autrichien Stefan Kraft (4e) et le Japonais Ryoyu Kobayashi (9e), sacré au petit tremplin, font figure avec les Norvégiens de favoris pour la finale.

La Suisse ne récolte qu'un point face aux Tchèques Image: KEYSTONE/AP/Bruce Bennett Pour son deuxième match dans le tournoi olympique à Pékin, la Suisse s'est inclinée 2-1 tab contre la République tchèque. La Suisse va devoir réagir contre le Danemark samedi. C'est désormais une certitude, l'équipe de Suisse devra passer par les huitièmes de finale. En perdant contre les Tchèques, les joueurs de Patrick Fischer ont grillé une belle possibilité de se relancer. Après une partie assez fermée, les deux formations se sont retrouvées aux tirs au but. Et dans cet exercice particulier, ce sont les joueurs de Filip Pesan qui ont eu le dernier mot. Seul David Krejci, ancien artificier des Boston Bruins, a trouvé la faille, tandis que les cinq tireurs helvétiques se sont cassé les dents sur Simon Hrubec. Encore un autogoal Avant ce dénouement, la Suisse avait commencé le match en encaissant l'ouverture du score à la 5e. Un but tombé alors que Raphael Diaz était sorti du banc des pénalités depuis quelques secondes. Incapables d'expédier la rondelle hors de leur zone de défense, les joueurs de Patrick Fischer ont payé au prix fort un cafouillage devant Genoni. Mirco Müller a poussé le puck sur le patin de Yannick Weber qui n'a rien pu faire pour éviter un autogoal. Décidément, les Helvètes ne sont pas vernis avec les déviations involontaires puisque c'est déjà une réussite contre son camp de Corvi qui avait coûté la seule réussite contre les Russes. Toujours sans Denis Malgin ni Dario Simion, l'attaque de la sélection nationale a connu passablement de problèmes à créer du danger devant le portier Simon Hrubec. Sorti de son isolement, Malgin était disponible, mais Fischer a préféré laisser un peu de temps au centre des Zurich Lions pour relancer son cardio. Auteur de l'égalisation à la 9e au terme d'un bel effort, Gaëtan Haas s'est montré le Suisse le plus remuant. Très à l'aise, le Biennois a en tout cas montré davantage qu'Enzo Corvi. Pilote de la première ligne, le Grison doit absolument élever son niveau de jeu pour la suite du tournoi. Constat similaire concernant Grégory Hofmann, plus à la peine que face aux Russes. Et maintenant, le Danemark Les joueurs à croix blanche auraient cependant pu terminer avec un nouveau zéro pointé au classement si Tomas Hyka n'avait pas raté une montagne à la 57e. Face à une cage vide, l'attaquant de Chelyabinsk n'a pas su maîtriser un puck légèrement sautillant. Comme lors de la rencontre de mercredi contre les Russes, les Suisses ont obtenu une immense chance en fin de match. Magnifiquement lancé par Bertschy, Moser a manqué le but de la victoire à la 58e. La Suisse va terminer ce tour de qualification samedi à 14h10 face au Danemark de Heinz Ehlers. Après avoir surpris les Tchèques, les Danois ont eux aussi subi la loi des Russes (2-0). Le verrou danois de l'ancien mentor de Lausanne et Langnau sera difficile à percer. Mais il faudra bien que les Suisses y arrivent s'ils n'entendent pas finir derniers de leur groupe et affronter un adversaire d'un plus gros calibre lors des matches à élimination directe.

Aucune chance pour les Suissesses, Roeiseland gagne encore Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Obwaldienne Lena Haecki a pris la 23e place du sprint 7,5 km des JO de Pékin. La course a été archidominée par la grande favorite norvégienne Marte Olsbu Roeiseland. Cette dernière avait déjà été sacrée lundi dans l'individuelle sur 15 km et remporté le bronze avec le relais mixte samedi dernier. La Scandinave a devancé de 30'' la Suédoise Elvira Oeberg et de 37'' l'Italienne Dorothea Wierer. Elle s'annonce déjà comme la reine de ces Jeux en biathlon et a propulsé avec ce succès son pays en tête du tableau des médailles. Outre son palmarès orné déjà de cinq médailles olympiques (deux en or, deux en argent et une de bronze entre 2018 et 2022), la Norvégienne compte également onze titres mondiaux dans son escarcelle, un record parmi les athlètes féminines en activité. S'y ajoutent quinze succès en Coupe du monde. En outre, elle caracole en tête du général de la Coupe du monde. Lena Haecki lui a concédé 1'46 pour cette 23e place un peu décevante pour elle, quatre jours après un 24e rang dans l'individuelle. La deuxième Suissesse, Amy Baserga, a fini au-delà de la 50e place.

"J'aurais signé pour un tiers de ma carrière", assure Gut-Behrami Lara Gut-Behrami savoure cet or en Super-G Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "A 16/17 ans, j'aurais signé pour un tiers de ma carrière", a expliqué une Lara Gut-Behrami très émue. Interview. Championne du monde à 29 ans et désormais championne olympique à 30 ans, la Tessinoise a appris la sagesse au fil des années. -Que ressentez-vous avec ce premier titre olympique? "C'est compliqué de réussir à m'exprimer après cette journée intense. Je n'imaginais pas que j'allais le faire après l'arrivée, je n'étais pas convaincue de ma manche. Je me disais pourvu que ce ne soit pas une 4e place (comme en 2014 et 2018). C'est génial d'avoir réussi à skier comme ça, c'était facile à skier avec cette neige. C'est une piste qu'on ne connaissait pas. On a même pas eu les entraînements de descente, donc c'était l'inconnue. J'ai su que ma course était bien, mais il y a deux ou trois détails que j'aurais pu mieux faire." -Vous avez semblé vous préserver avant ces Jeux... "Cette saison était dure (contamination au Covid et lourde chute en décembre), et elle le reste. J'ai de la peine à trouver de la continuité pour produire mon meilleur ski, ça me prend de l'énergie mentale. Mon ski est là, mais je n'arrive pas toujours à le reproduire. Peut-être qu'il manque le rythme, l'habitude des courses (...) Savoir se préserver, notamment des médias, c'est l'expérience. Je sais ce qui m'aide et ce qui me prend de l'énergie. Plus je suis loin des pistes, mieux je récupère et mieux je me prépare. L'année dernière j'ai passé une semaine à la maison à Gênes avant les Mondiaux, là j'étais aussi à la maison. Cela fait 15 ans que je fais des courses, mais pour toujours avoir l'énergie et être prête il faut un équilibre différent. Je suis là parce que je veux faire encore du ski, pas pour le reste." -Comment avez-vous évolué depuis vos plus jeunes années? "Pour les dernières années de ma carrière, je prends chaque jour comme il vient. Et je me rends compte de ce que j'ai réussi à faire. A 16/17 ans, j'aurais signé pour un tiers de ma carrière. Souvent par le passé mon défaut était de me focaliser sur la course d'après, sans profiter (du moment présent). J'avais l'impression de toujours devoir prouver quelque chose dès le lendemain, qu'il manquait toujours une victoire pour que ça vaille quelque chose. Je profite, j'essaie de produire un meilleur ski, ce n'est pas une médaille d'or qui va donner une valeur à ma carrière."

L'entraîneur de Val-de-Travers suspendu pour manquement à l'éthique Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Swiss Sport Integrity a engagé une procédure contre l'entraîneur principal de l'équipe de Val-de-Travers de LNA dames, afin d'enquêter sur des présumées violations de l'éthique. De surcroît, le Brésilien Luiz Souza est également suspendu temporairement de toutes ses activités d'entraîneur. En outre, il se voit accorder un délai pour prendre position. Swiss Sport Integrity (SSI/anciennement Antidoping suisse) confirmera ou annulera ensuite la décision. Pendant la procédure, Swiss Volley prévient qu'elle ne prendra pas position sur la procédure en cours. A la lecture d'Arcinfo et du site de RTN, on comprend que SSI a reçu plusieurs dénonciations concernant le club de Val-de-Travers et plus particulièrement concernant le comportement du coach Luiz Souza. Les joueuses de l'équipe neuchâteloise, qui ont témoigné de manière anonyme auprès de SSI, comme elles en ont le droit, ont été averties au début de cette semaine que Luiz Souza était en "arrêt maladie". Plusieurs d’entre elles ont entrepris cette démarche afin de dénoncer la maltraitance psychologique dont elles sont les victimes. Plusieurs témoignages recueillis par RTN auprès de membres du club font également part de dysfonctionnements à l'interne. Selon ces sources, Luiz Souza a été "régulièrement agressif", voire insultant envers l'équipe et le staff de l'équipe de Ligue A, pendant les matches ou à l'entraînement. Ce n'est pas la première fois que des faits similaires sont reprochés à Luiz Souza, qui est arrivé à Val-de-Travers en 2017. En mars 2020, plusieurs joueuses avaient été licenciées par le club pour avoir dénoncé le comportement de leur entraîneur, rappelle Arcinfo. Le coach mis en cause nie toutes insultes directes envers les joueuses. Val-de-Travers commencera ce samedi la série de play-out.

Hischier réussit 2 buts et 1 assist face aux Blues Image: KEYSTONE/AP/Joe Puetz Nico Hischier a brillé jeudi en NHL. Le capitaine des Devils a mené son équipe à la victoire sur la glace de St. Louis (7-4) en réussissant deux buts et un assist. Désigné première étoile de cette rencontre, Nico Hischier a marqué à deux reprises au cours d'une troisième période remportée 5-1 par New Jersey. Le centre valaisan (29 points en 42 matches joués cette saison, 3 buts dans ses 4 derniers matches) a également réalisé la passe décisive sur le 3-3, signé Yegor Sharangovich à la 50e minute. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler a pour sa part réussi jeudi son 10e assist de la saison pour les Devils, qui avaient déjà marqué sept buts mardi à Montréal (7-1). C'est d'ailleurs la première fois de la saison que New Jersey enchaîne deux succès consécutifs à l'extérieur. Dean Kukan s'est également illustré jeudi soir. Le défenseur zurichois de Columbus a signé son deuxième assist dans cet exercice 2021/22 au cours d'un match remporté 4-3 par les Blue Jackets sur la glace des Buffalo Sabres.

Gut-Behrami: "J'avais peur que ça ne suffise à nouveau pas" Lara Gut-Behrami était émue aux larmes après son titre olympique en super-G. "Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Je réaliserai sûrement plus tard", a-t-elle lâché au micro de la RTS. La Tessinoise, qui a devancé de 0''22 sa dauphine Mirjam Puchner, a longtemps tremblé dans l'aire d'arrivée. "Ce n'était pas simple comme attente. J'ai déjà vécu des moments comme celui-ci dans le passé, et n'étais pas convaincu à 100% par ma manche", a-t-elle souligné. "J'avais peur que ça ne suffise à nouveau pas, qu'il me manque un dixième", a poursuivi Lara Gut-Behrami, qui avait manqué l'or de la descente des JO 2014 pour 0''10 et avait échoué à 0''01 du bronze en super-G en 2018. "J'étais plus nerveuse à l'arrivée qu'au départ", a-t-elle même précisé. Première Suissesse à cueillir l'or olympique en super-G, la blonde de Comano avait avant tout envie de profiter du moment présent. "Un de mes grands défauts était auparavant de ne pas savoir réaliser ce que j'accomplissais. Là, je vais savourer. Je penserai demain à la descente" prévue mardi prochain, a-t-elle conclu. Gisin efface sa déception En bronze dans ce super-G, Michelle Gisin était évidemment elle aussi aux anges. "C'est incroyable. Je ne pensais pas que le classement resterait comme ça", a lâché l'Obwaldienne, qui a commis une faute de ligne sur un mouvement de terrain pour se retrouver à 0''08 de la future médaillée d'argent Mirjam Puchner. Michelle Gisin a donc su se ressaisir après sa déception du slalom (6e place). "A un moment, je me suis dit d'arrêter d'être un bébé. J'ai su voir que j'étais compétitive et ne pas penser au fait que j'avais manqué une médaille en slalom. J'ai pu skier l'esprit libre. C'est sûrement un moment inoubliable", a-t-elle souligné.

Super-G: Gut-Behrami enfin sacrée, Gisin en bronze Lara Gut-Behrami a, enfin, décroché son premier titre olympique jeudi à Yanqing. La Tessinoise s'est parée d'or dans un super-G où l'Obwaldienne Michelle Gisin a décroché le bronze. A 30 ans, Lara Gut-Behrami s'offre une consécration qu'elle attendait depuis plus d'une décennie. Privée des Jeux de Vancouver 2010 après une opération à la hanche, elle avait enchaîné les déceptions à Sotchi, où sa médaille de bronze de la descente lui avait laissé un goût amer, puis à PyeongChang. Privée d'or pour 0''10 par le duo Dominique Gisin/Tina Maze en descente à Sotchi, la Tessinoise avait surtout terminé à la pire des places - la 4e - dans "sa" discipline, le super-G, en Russie comme en Corée du Sud. Elle avait manqué le bronze pour 0''07 à Sotchi et pour... 0''01 à PyeongChang! Une nouvelle approche Mais Lara Gut-Behrami, qui suscitait déjà les plus folles attentes alors qu'elle avait à peine 17 ans, n'est plus la même femme. Désormais plus relâchée dans son approche de la compétition, elle a touché le Graal en ce 11 février 2022, un an après avoir cueilli ses deux premiers titres mondiaux à Cortina (super-G et géant). La lauréate du classement général de la Coupe du monde 2015/16 a qui plus est abordé ce super-G de manière détendue, quatre jours après avoir arraché une deuxième médaille de bronze olympique inespérée en géant. Elle n'a cette fois-ci pas failli dans une discipline qui lui a rapporté 17 de ses 34 succès en Coupe du monde. Une 2e médaille pour Gisin En larmes dans l'aire d'arrivée, Lara Gut-Behrami a devancé de 0''22 sa dauphine autrichienne Mirjam Puchner. Troisième à 0''30 malgré une faute de ligne, Michelle Gisin a quant à elle effacé sa déception du géant. dans lequel elle avait craqué en deuxième manche après avoir signé le 2e temps sur le premier parcours. L'Obwaldienne de 28 ans s'est ainsi offert une deuxième médaille olympique, quatre ans après son sacre en combiné. Son sourire rayonnant contrastait avec la déception de l'outsider schwytzoise Corinne Suter, 13e à 0''98, juste derrière la quatrième représentante de Swiss Olympic Jasmine Flury (12e).

Un premier succès pour la Team de Cruz Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Battue par la Norvège mercredi pour son entrée en lice dans le tournoi olympique, l'équipe de Suisse masculine a débloqué son compteur vendredi matin à Pékin. Le CC Genève s'est imposé 6-3 devant la Team ROC pour son deuxième match dans le Round Robin. Le skip Peter de Cruz et ses équipiers Valentin Tanner, Sven Michel et Benoît Schwarz ont forcé la décision dans le huitième end. Un coup de trois leur a alors permis de reprendre trois points d'avance sur la Russie. Le CC Genève disputera un deuxième match vendredi, face au Canada (dès 13h05 heure suisse). Emmenés par le skip Brad Gushue, les joueurs à la feuille d'érable sont la seule formation encore invaincue dans ces joutes avec la Suède.

Le contrôle antidopage positif de Kamila Valieva confirmé Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Kamila Valieva a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif fin décembre, a confirmé vendredi l'ITA, l'instance en charge des contrôles antidopage durant les Jeux de Pékin. La Russe de 15 ans faisait figure de favorite pour l'or. Elle a obtenu dans un premier temps la levée de sa suspension provisoire par l'antidopage russe le 9 février, deux jours après avoir remporté l'or olympique par équipes avec la Team ROC, explique l'ITA. Mais le CIO a décidé de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) car "une décision est nécessaire avant le 15 février", date du début de la compétition individuelle femmes.

Multiples blessures pour Chabloz Image: KEYSTONE/EPA Yannick Chabloz a subi de multiples blessures au bras gauche lors de sa chute dans la descente du combiné des JO jeudi. Le Valdo-Nidlwaldien de 22 ans souffre notamment d'une fracture ouverte et complexe du poignet, de fractures de la main ainsi que de l'omoplate. Chabloz a été opéré de la main jeudi soir encore à Yanqing, a précisé Swiss Olympic dans un communiqué. Il sera rapatrié dans quelques jours en Suisse où des examens complémentaires seront effectués.

Snowboard: Scherrer s'offre le bronze en half-pipe Jan Scherrer a cueilli le bronze en half-pipe Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Jan Scherrer a cueilli le bronze olympique en half-pipe à Pékin. Le St-Gallois a notamment devancé le légendaire Shaun White, 4e, pour offrir à la délégation suisse sa cinquième médaille dans ces Jeux. Pat Burgener s'est quant à lui classé 11e de cette finale. En bronze lors des Mondiaux 2021 dans la discipline, Jan Scherrer (27 ans) a signé vendredi le plus bel exploit de sa carrière. Il a réalisé un deuxième run remarquable, ponctué par une figure inédite en compétition (Double Rodeo Switch Backside Alley Oop 1080), pour récolter 87,25 points soit 2,25 de plus que Shaun White. L'or est revenu à Ayumu Hirano, crédité de 96,00 points sur son troisième passage grâce notamment à un Triple Cork. En argent à Sotchi en 2014 - derrière Iouri Podladtchikov - et en 2018 à PyeongChang, le Japonais a devancé l'Australien Scotty James, qui menait le bal avec ses 92,50 points obtenus sur son deuxième run.

Justin Gatlin prend sa retraite Justin Gatlin prend sa retraite Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Justin Gatlin a annoncé jeudi sa retraite, à l'âge de 40 ans. L'Américain raccroche ses pointes après une carrière marquée par une médaille d'or olympique sur 100 m, multiples titres mondiaux et plusieurs suspensions dues au dopage. "Je t'ai aimée, la piste. Tu m'as donné des larmes de tristesse et de joie, des leçons qui ne seront jamais oubliées. Le flambeau est passé, mais l'amour ne s'éteindra jamais. A vos marques, prêts... partez !", a écrit l'athlète, dans un message sur son compte Instagram. Justin Gatlin s'est forgé un palmarès en presque vingt ans, se révélant aux yeux du monde aux Jeux d'Athènes en 2004 par sa victoire remportée sur la ligne droite, en 9''85, établissant le deuxième meilleur temps de l'histoire aux Jeux. Il a confirmé sa domination l'année suivante sur 100 m et 200 m aux Championnats du monde d'Helsinki. Rattrapé par la patrouille Mais le dopage l'a vite rattrapé, puisqu'il a été suspendu en 2006, cinq ans après une première fois en 2001 résultant à l'époque d'un contrôle positif aux amphétamines. Il avait alors fait appel, plaidant des antécédents médicaux (des troubles de l'attention diagnostiqués durant l'enfance) qui l'obligeaient selon lui à prendre ces substances. Son deuxième contrôle positif, au sommet sa gloire, a révélé des niveaux excessifs de testostérone dans son corps. Il a écopé de huit ans de suspension, finalement réduite à quatre ans en appel. Entre-temps, un certain Usain Bolt a foudroyé le monde du sprint, raflant quasiment tous les titres possibles aux JO et Mondiaux entre 2008 et 2016. Et Gatlin, de nouveau autorisé à courir en 2010, de se contenter de places d'honneur sur les podiums. Revanche L'Américain ainsi obtenu le bronze sur 100 m aux Jeux olympiques de Londres 2012, puis l'argent aux championnats du monde 2013 et 2015, ainsi qu'aux JO 2016. Egalement médaillé d'argent sur 200 m aux Mondiaux 2015, il a pris en 2017 une rare revanche sur Bolt en devenant une deuxième fois champion du monde sur 100 m, à 35 ans, devant son compatriote Christian Coleman et le Jamaïcain. Après avoir remporté une ultime médaille d'or avec le relais américain du 4x100 m aux Mondiaux de Doha en 2019, Justin Gatlin rêvait de finir sa carrière aux Jeux de Tokyo l'an dernier. Mais une blessure aux ischio-jambiers l'en a empêché lors des sélections à Eugene.